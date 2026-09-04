Cómo ganar dinero este verano (2026): 7 formas reales de conseguir un dinero extra

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Si quieres saber cómo ganar dinero este verano, el cuidado del césped es la opción más rápida y realista, ya que permite cobrar el mismo día. El trabajo de repartidor le sigue de cerca, con pagos disponibles en la misma semana. Ambas opciones funcionan bien si dispones de unas horas libres y quieres empezar a ganar dinero rápidamente.

Esta guía detalla cómo ganar dinero este verano a través de siete métodos realistas, utilizando rangos salariales contrastados en lugar de cifras de marketing basadas en el mejor de los casos. Verás qué opciones pagan más rápido, cuánto cuesta empezar y cuáles pueden seguir generando ingresos una vez que termine el verano.

Prefiero esta versión al segundo párrafo actual porque «las opciones de ingresos de verano se dividen en…» suena analítico y distante. La revisión le dice directamente al lector lo que va a encontrar.

VEREDICTO RÁPIDO ¿Necesitas saber cómo ganar dinero rápidamente este verano? El cuidado de jardines puede pagarse el mismo día de tu primer trabajo, mientras que ser repartidor, como en Dash, ofrece el pago más rápido en la misma semana. Trabajar como autónomo o dar clases particulares puede reportarte ingresos extra este verano en un plazo de 2 a 4 semanas, mientras que la reventa y la impresión bajo demanda llevan más tiempo, pero requieren menos dedicación continua.

¿Es realmente factible ganar dinero este verano?

Sí. Ganar unos cientos de dólares extra al mes es factible si puedes dedicarle unas horas a la semana. Si estás decidiendo cómo ganar dinero este verano, para llegar a ingresos mensuales de cuatro cifras suele ser necesario o bien realizar trabajos frecuentes en los que se utilice un vehículo, o bien contar con una habilidad que ya puedas ofrecer. El cuidado de jardines, el cuidado de mascotas durante las vacaciones y las clases particulares funcionan especialmente bien como trabajos secundarios de verano, ya que la demanda aumenta durante esta temporada.

Los estudiantes y los profesores pueden aprovechar bien las horas libres durante el día a la hora de planificar cómo ganar dinero este verano. Un coche fiable o una habilidad con salida en el mercado te ofrecen aún más opciones. Un trabajo extra de verano, como la impresión bajo demanda o la reventa, puede tardar más en ponerse en marcha si empiezas sin público ni stock.

La mayoría de la gente gana mucho menos que los ejemplos de personas con mayores ingresos que anuncian las plataformas. Si tu objetivo es ganar 1.000 dólares a la semana, combinar dos o tres métodos suele ser más realista que esperar que un solo trabajo nuevo te permita alcanzar el objetivo completo.

7 formas reales de ganar dinero este verano

A la hora de elegir cómo ganar dinero este verano, empieza por las dos cosas que más importan: la rapidez con la que necesitas que te paguen y con qué recursos cuentas ya. Las mejores formas de ganar dinero en verano varían en función de si tienes coche, una habilidad con salida en el mercado, artículos sin usar o varias semanas libres antes del otoño. Los trabajos extra de verano que te presentamos a continuación abarcan cada uno de esos puntos de partida.

1. Reparte comida y la compra con DoorDash o Instacart

Si la rapidez es importante a la hora de decidir cómo ganar dinero este verano, trabajar como repartidor es una de las opciones más rápidas. Puedes empezar a ganar dinero en cuanto te registres y superes la verificación de antecedentes, aunque los pagos suelen ajustarse al calendario semanal de la aplicación, a menos que utilices la opción de cobro en efectivo el mismo día.

El trabajo de repartidor puede estar bien remunerado en comparación con otros trabajos de verano para ganar un dinero extra, pero los gastos del vehículo lo diferencian de otras formas de ganar dinero durante el verano. Everlance sitúa el salario bruto entre 20 y 25 dólares la hora, incluidas las propinas, mientras que ShiftTrackerApp estima entre 12 y 18 dólares la hora netos, una vez descontados la gasolina, el desgaste del vehículo y el impuesto de autónomos.

Necesitarás un vehículo fiable, un smartphone, un seguro de coche válido y superar una verificación de antecedentes. Si ya tienes un vehículo, trabajar como repartidor puede suponer unos ingresos extra este verano con unos costes iniciales cercanos a 0 dólares. Esa baja barrera de entrada lo convierte en una de las mejores opciones de trabajo extra de verano para los conductores, y el primer pago suele llegar en el plazo de una semana.

El error más común es aceptar todos los pedidos sin comprobar la remuneración por milla. Los conductores que seleccionan los pedidos y trabajan en los periodos de mayor actividad tienen más posibilidades de alcanzar el extremo superior del rango de ingresos netos.

Planificar cómo ganar dinero este verano con un horario flexible resulta más fácil gracias a las horas de luz más largas y a la demanda de los restaurantes durante la temporada de vacaciones. Si tu plazo es mucho más corto, nuestra guía sobre cómo ganar dinero en una hora recoge opciones que puedes poner en marcha más rápidamente.

PAGO EN EFECTIVO EL MISMO DÍA DoorDash 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Realiza entregas durante las horas punta del verano y cobra rápidamente gracias a la flexibilidad de horarios. Regístrate en Dash

2. Cortar el césped y hacer trabajos de jardinería para los vecinos

La demanda estacional es lo que hace que el cuidado del césped sea una opción interesante a la hora de planificar cómo ganar dinero este verano. Además, destaca entre los trabajos de verano para ganar un dinero extra, ya que cinco céspedes a 50 dólares cada uno a la semana suponen 1.000 dólares al mes. El pago en el mismo día y las tarifas habituales de entre 20 y 50 dólares por jardín lo sitúan entre los mejores trabajos extra de verano para una temporada corta.

Necesitarás un cortacésped y herramientas básicas de jardinería, que pueden costar entre 150 y 400 dólares si son de segunda mano, o casi nada si los clientes te proporcionan el equipo. El corte básico del césped no requiere licencia en la mayoría de las zonas, pero consulta la normativa local antes de aplicar productos químicos o pesticidas a cambio de una remuneración. Puedes ganar un dinero extra este verano buscando clientes a través de Nextdoor o del boca a boca, lo cual es más realista que depender de una gran plataforma.

Un error habitual es fijar un precio demasiado bajo en los primeros trabajos y quedarse estancado en esa tarifa toda la temporada. Fija el precio en función del tamaño de la parcela y del trabajo real que requiera desde el principio. Para cualquiera que busque cómo ganar dinero este verano con pago en efectivo el mismo día, el cuidado del césped es la forma más rápida de hacerlo. Si tu objetivo inmediato son 200 dólares, nuestra guía sobre cómo ganar 200 dólares rápidamente ofrece más opciones a corto plazo.

SIN COMISIONES DE LA PLATAFORMA Nextdoor 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra clientes cercanos que necesiten servicios de jardinería y quédate con una mayor parte de lo que te pagan por cada trabajo. Encuentra clientes locales

3. Cuidado de mascotas y paseos de perros en Rover

Si solo dispones de las tardes o los fines de semana, cuidar mascotas es una opción práctica a la hora de decidir cómo ganar dinero este verano. Los viajes de vacaciones impulsan la demanda en verano, con tarifas que oscilan entre los 15 y los 40 dólares por paseo y entre los 25 y los 75 dólares por noche de alojamiento, una vez descontadas las comisiones. Rover cobra una comisión por servicio del 20 % en la mayoría de los estados de EE. UU., que se deduce de lo que paga el cliente.

Tendrás que tener 18 años o más, superar la verificación de antecedentes de Rover y crear un perfil con fotos y referencias. Este trabajo extra de verano no cuesta nada empezar, lo que ayuda a Rover a competir con otras buenas opciones de trabajo extra de verano para personas con poco tiempo libre.

Los ingresos reales varían mucho. FinanceBuzz informa de que la mayoría de los cuidadores a tiempo parcial ganan 500 dólares o más al mes, mientras que la cifra de 21,81 dólares por hora que ofrece ZipRecruiter para agosto de 2026 se refiere a cuidadores a tiempo completo que ofrecen múltiples servicios. En comparación con otros trabajos de verano para ganar un dinero extra, la cifra a tiempo parcial es el punto de referencia más seguro a la hora de planificar cómo ganar dinero este verano.

Ofrecer solo paseos es un error habitual, ya que se paga menos por reserva. Añadir el alojamiento nocturno o las visitas puntuales puede aumentar los ingresos y ofrece a Rover más flexibilidad que muchas otras formas de ganar dinero durante el verano. La plataforma permite ganar dinero extra este verano en cuestión de días, y el primer pago suele llegar poco después de completar tu primera reserva.

FIJA TÚ MISMO TUS TARIFAS Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aprovecha las tardes y los fines de semana libres para ofrecer paseos remunerados, visitas sin cita previa y cuidado de mascotas. Hazte cuidador

4. Vende tus habilidades como autónomo en Fiverr

Si ya tienes una habilidad por la que la gente está dispuesta a pagar, trabajar como autónomo puede simplificar la forma de ganar dinero este verano. Fiverr te permite vender servicios de redacción, diseño, edición de vídeo, locución y otros, al tiempo que construyes una cartera de clientes que puede durar más allá de la temporada. La plataforma se queda con una comisión del 20 % para el vendedor, por lo que de un pedido de 100 $ te quedan 80 $ antes de impuestos.

Necesitarás algunas muestras de tu portafolio, una descripción clara de tus servicios y paciencia mientras consigues tus primeras valoraciones. Un trabajo extra de verano como autónomo puede empezar desde 0 $ si ya cuentas con esos elementos, lo que hace que el trabajo autónomo siga siendo una de las opciones de trabajo extra de verano más económicas.

Fiverr retiene las ganancias durante 14 días tras la liquidación de un encargo, o 7 días en el caso de los vendedores mejor valorados. Las transferencias bancarias tienen un mínimo de retirada de 50 dólares, el ingreso directo tiene un mínimo de 10 dólares y PayPal no tiene mínimo. El primer pago real suele tardar entre 3 y 4 semanas tras completar tu primer encargo.

Saber cómo ganar dinero este verano como autónomo también implica fijar cuidadosamente el precio de tus primeros encargos. Empezar con un precio demasiado bajo puede limitarte a compradores que esperen esa tarifa. Fija el precio en función del tiempo real que te lleve cada trabajo. Los vendedores activos pueden llevarse a casa, de forma realista, entre 14 y 42 dólares por cada hora realmente trabajada, una vez incluidas las revisiones, la selección de clientes y los mensajes de estos.

IDEAL PARA LAS HABILIDADES QUE YA TIENES Fiverr 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ofrece servicios de redacción, diseño, edición o locución que te sigan reportando ingresos después del verano. Empieza a vender en Fiverr

5. Da clases particulares online a través de Wyzant

Si ya dominas bien una asignatura, dar clases particulares te ofrece una forma práctica de ganar dinero este verano. Las familias suelen contratar clases de recuperación o de refuerzo durante las vacaciones escolares, y Wyzant permite a los tutores quedarse con el 75 % de su tarifa por hora publicada. Una tarifa publicada de 60 dólares deja al tutor con 45 dólares tras deducir la comisión del 25 % de la plataforma.

Necesitarás conocimientos especializados en la materia, un perfil, una verificación de antecedentes y una tarifa publicada. Un título universitario puede ser útil, pero no siempre es obligatorio. Las clases particulares son una buena opción entre los trabajos de verano para ganar un dinero extra, y su coste inicial de 0 dólares las sitúa entre las mejores actividades complementarias de verano para quienes ya conocen la materia. La mayoría de las tarifas de la plataforma oscilan entre los 15 y los 35 dólares por hora antes de comisiones, mientras que las de los principiantes se sitúan más cerca de los 13 a 15 dólares.

Los tutores que sepan cómo ganar dinero este verano a través de Wyzant deben fijar sus tarifas teniendo en cuenta la comisión de la plataforma. Para obtener unos 50 dólares netos por hora, tu tarifa anunciada debe rondar los 67 dólares. Las clases reservadas a través de tus propias recomendaciones directas son una excepción, ya que Wyzant no aplica la comisión estándar del 25 % a esas sesiones.

CONSERVA EL 75 % DE TU TARIFA Wyzant 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Imparte clases de las asignaturas que dominas y gana dinero con la demanda de clases particulares de verano según tu propio horario. Solicitar puesto de tutor

6. Revende ropa y artículos que ya no uses en Poshmark

Vender cosas que ya tienes es una de las formas más fáciles de ganar dinero este verano sin apenas preparativos. Poshmark no cobra comisión por publicación ni suscripción mensual. Su comisión de vendedor es del 20 % en ventas de 15 dólares o más y una tarifa fija de 2,95 dólares en cualquier artículo por debajo de 15 dólares, en función del precio del artículo.

Necesitarás artículos que se puedan vender, fotos decentes tomadas con el móvil y descripciones sinceras. Este trabajo extra de verano te permite empezar casi desde cero cuando vendes ropa que ya tienes, mientras que comprar stock de segunda mano supone un coste real. La ropa que no utilizas puede generarte ingresos extra este verano en cuestión de días, y los fondos estarán disponibles una vez que el comprador confirme la recepción.

El error más común es fijar el precio basándose en lo que costó originalmente un artículo, en lugar de consultar los anuncios recientes de productos similares que se han vendido. La limpieza de verano puede enseñarte cómo ganar dinero este verano con los artículos que ya tienes en el armario. Las mudanzas y las limpiezas de armarios entre cursos escolares también pueden mantener el flujo de existencias, lo que convierte la reventa en una de las formas más prácticas de ganar dinero durante el verano con un coste inicial de adquisición mínimo.

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7. Abre una tienda de impresión bajo demanda con Printify

¿Estás pensando en cómo ganar dinero este verano más allá de agosto? La impresión bajo demanda tarda más en generar ingresos que cualquier otro método de los aquí mencionados, pero puede seguir reportando beneficios una vez finalizada la temporada. Tómatelo como un proyecto a largo plazo, no como una forma de ganar dinero rápido este verano. Si ese es tu objetivo, nuestra guía sobre cómo crear ingresos pasivos ofrece más opciones basadas en ganancias continuas.

Los datos sobre márgenes de los Titanes del Comercio para 2026 muestran que los vendedores que utilizan una tienda en Etsy con Printify suelen obtener unos beneficios netos de entre 5 y 8 dólares por camiseta, una vez descontados los costes de producción y de la plataforma. Un vendedor con el plan gratuito que utilice la configuración predeterminada del proveedor en una camiseta de 24,99 dólares podría quedarse solo con entre 2 y 4 dólares.

Necesitarás una tienda en Etsy o Shopify, conocimientos básicos de diseño o plantillas, y paciencia mientras aumenta el tráfico. Los costes iniciales son bajos porque Printify solo cobra cuando se realiza un pedido, aunque siguen aplicándose las comisiones de la tienda. El primer pago depende totalmente de conseguir la primera venta, lo que puede llevar varias semanas o un par de meses en el caso de una tienda nueva.

Averiguar cómo ganar dinero este verano con Printify también implica elegir cuidadosamente al proveedor de servicios de logística. La gestión predeterminada y una fijación de precios poco precisa pueden dejar los márgenes entre el 5 % y el 15 %, mientras que un proveedor más económico y una fijación de precios bien planificada pueden elevarlos hasta el 18 % o el 35 %.

Si lo que te importa a la hora de decidir cómo ganar dinero este verano es contar con unos ingresos estables, Fiverr es la mejor opción para empezar. La clientela de autónomos tiene más probabilidades de pagar durante la temporada, mientras que la impresión bajo demanda se adapta mejor a unos ingresos que continúan después.

LA OPCIÓN MÁS PASIVA Printify 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Lanza ahora productos de impresión bajo demanda y sigue vendiéndolos una vez que termine el verano. Crea una tienda en Printify

Coste inicial y tiempo hasta el primer pago

Esta tabla te ayuda a comparar las formas de ganar dinero este verano en función de los dos límites que más importan antes del otoño: tu liquidez disponible y el tiempo que puedes esperar hasta recibir el primer pago.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango de ingresos realista Repartidor de DoorDash/Instacart ~0 $ (con coche propio) La misma semana De 12 a 18 dólares/hora netos Cuidado del césped/trabajos de jardinería De 0 a 400 dólares El mismo día De 20 a 50 dólares por jardín Cuidado de mascotas Rover 0 Unos días 500 $ o más al mes a tiempo parcial Trabajo autónomo en Fiverr 0 De 3 a 4 semanas De 14 a 42 $ por hora real Clases particulares en Wyzant 0 ~1 semana De 15 a 35 dólares por hora (antes de la comisión del 25 %) Reventa en Poshmark ~0 $ (armario ya disponible) Unos días Varía según el artículo; comisión del 20 % a partir de 15 $ Printify: impresión bajo demanda Bajo (solo comisiones de la tienda) De semanas a meses De 2 a 8 dólares por camiseta (precio neto)

Aumenta tus ingresos con aplicaciones de recompensas «play-to-earn»

Las aplicaciones de recompensas son formas modestas de ganar dinero en verano, pero pueden aportar entre 20 y 100 dólares al mes a través de encuestas, ofertas o la aplicación Snakzy P2E. No cuesta nada empezar a usarlas y funcionan mejor como complemento de uno de los métodos principales mencionados anteriormente.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

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Para este verano: cómo aprovechar al máximo este breve periodo

Una fecha límite fija cambia la forma de ganar dinero este verano, ya que tarde o temprano volverán las clases o la rutina habitual. Los métodos que permiten cobrar rápido, como dar clases particulares o cuidar el jardín, son los más recomendables durante la primera semana. Los trabajos extra de verano que tardan más en dar frutos, como el trabajo autónomo o la impresión bajo demanda, también deberían empezar pronto, ya que pueden tardar semanas en dar resultados.

Entre las formas de ganar dinero en verano, el cuidado del césped se encuentra entre los mejores trabajos extra de verano, ya que ofrece un objetivo claro a corto plazo. Cinco jardines a 50 dólares cada uno a la semana durante 12 semanas suman unos 3.000 dólares, incluso si empiezas sin una cartera de clientes consolidada. Si tu plazo es más corto, nuestra guía sobre cómo ganar 2.000 dólares rápidamente ofrece opciones más intensivas.

La demanda estacional también influye en cómo ganar dinero este verano. Wyzant se beneficia de que las familias contraten clases particulares de recuperación y enriquecimiento, mientras que Rover recibe más demanda de cuidado de mascotas cuando la gente se va de viaje. Esos picos estacionales pueden hacer que sea más fácil encontrar trabajo ahora que una vez finalizado el verano.

Lo que no funciona

Esquemas de «kit de inicio» para el cuidado del césped o repartos que cobran por registrarse: los falsos trabajos de verano para ganar un dinero extra suelen empezar con una cuota inicial. Cualquiera que esté pensando en cómo ganar dinero este verano debería considerar el pago antes del primer trabajo como una señal de alarma, ya que la FTC advierte de que las plataformas de reparto legítimas y los trabajos esporádicos en el barrio no cobran una cuota de «activación».

los falsos trabajos de verano para ganar un dinero extra suelen empezar con una cuota inicial. Cualquiera que esté pensando en cómo ganar dinero este verano debería considerar el pago antes del primer trabajo como una señal de alarma, ya que la FTC advierte de que las plataformas de reparto legítimas y los trabajos esporádicos en el barrio no cobran una cuota de «activación». Cursos de «gig flipping» para autónomos con promesas exageradas: los cursos de pago que prometen ingresos garantizados en Fiverr en cuestión de días están vendiendo el curso, no el resultado. Los ingresos reales de los vendedores se acumulan a lo largo de semanas gracias a las valoraciones, no mediante un atajo que se compra.

los cursos de pago que prometen ingresos garantizados en Fiverr en cuestión de días están vendiendo el curso, no el resultado. Los ingresos reales de los vendedores se acumulan a lo largo de semanas gracias a las valoraciones, no mediante un atajo que se compra. Revendedores de tiendas «listas para usar» de impresión bajo demanda: los servicios que venden una tienda ya creada en Printify o Etsy prometiendo ingresos pasivos se saltan el trabajo real de investigación de productos y captación de público que genera ventas reales. La BBB advierte de que esta categoría acapara una proporción desproporcionada de las quejas de los consumidores por resultados no cumplidos.

los servicios que venden una tienda ya creada en Printify o Etsy prometiendo ingresos pasivos se saltan el trabajo real de investigación de productos y captación de público que genera ventas reales. La BBB advierte de que esta categoría acapara una proporción desproporcionada de las quejas de los consumidores por resultados no cumplidos. Tratamientos de césped con pesticidas o productos químicos sin licencia a cambio de una remuneración: cobrar por el tratamiento químico del césped sin la licencia de aplicador exigida por el Estado supone una verdadera responsabilidad civil y un riesgo legal, no solo una oportunidad perdida. Limítate a cortar el césped, podar y limpiar, a menos que cuentes con la licencia adecuada.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero este verano

Puedes ganar un dinero extra este verano en pocas semanas, pero el mejor método depende de lo que ya tengas. Conducir y el cuidado del césped son las actividades que reportan ingresos más rápidamente; el trabajo autónomo y las clases particulares ofrecen un potencial de ingresos más estable, mientras que la reventa y la impresión bajo demanda pueden continuar una vez finalizado el verano.

A la hora de decidir cómo ganar dinero este verano, empieza por tu tiempo libre real y los recursos de los que ya dispones, ya sea un coche, una habilidad o objetos que no utilices. La remuneración más alta que se anuncie no sirve de mucho si el método no se adapta a lo que realmente puedes hacer cada semana.

Preguntas frecuentes