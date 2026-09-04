So verdienst du diesen Sommer Geld (2026): 7 konkrete Möglichkeiten, dir etwas dazuzuverdienen

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Wenn du wissen möchtest, wie du diesen Sommer Geld verdienen kannst, ist die Rasenpflege die schnellste realistische Option, bei der eine Bezahlung noch am selben Tag möglich ist. Dicht dahinter folgt der Lieferdienst, bei dem die Bezahlung noch in derselben Woche erfolgt. Beide Optionen eignen sich gut, wenn du ein paar freie Stunden hast und schnell Geld verdienen möchtest.

Dieser Leitfaden zeigt anhand von sieben realistischen Methoden auf, wie man diesen Sommer Geld verdienen kann – dabei werden belegte Vergütungsspannen herangezogen statt optimistischer Marketingzahlen. Du erfährst, welche Optionen am schnellsten Geld einbringen, welche Startkosten anfallen und mit welchen du auch nach dem Sommer weiter Geld verdienen kannst.

Ich ziehe diese Formulierung dem aktuellen zweiten Absatz vor, da „Möglichkeiten für Sommerverdienste lassen sich unterteilen in …“ analytisch und distanziert klingt. Die überarbeitete Fassung vermittelt dem Leser direkt, was ihn erwartet.

KURZFAZIT Möchtest du wissen, wie du diesen Sommer schnell Geld verdienen kannst? Bei der Rasenpflege kannst du schon am Tag deines ersten Einsatzes bezahlt werden, während Lieferdienste wie Dash die schnellste Auszahlung noch in derselben Woche bieten. Als Freiberufler oder Nachhilfelehrer kannst du diesen Sommer innerhalb von 2 bis 4 Wochen zusätzliches Geld verdienen, während der Weiterverkauf und Print-on-Demand zwar länger dauern, aber weniger laufenden Zeitaufwand erfordern.

Ist es tatsächlich realistisch, diesen Sommer Geld zu verdienen?

Ja. Ein paar hundert Dollar zusätzlich im Monat sind realistisch, wenn du jede Woche ein paar Stunden investieren kannst. Wenn du überlegst, wie du diesen Sommer Geld verdienen kannst: Für vierstellige Monatsbeträge brauchst du in der Regel entweder regelmäßige Tätigkeiten mit dem Auto oder eine Fähigkeit, die du bereits verkaufen kannst. Rasenpflege, Haustierbetreuung im Urlaub und Nachhilfe eignen sich besonders gut als Sommer-Nebenjobs, da die Nachfrage in dieser Saison steigt.

Schüler und Lehrer können die freien Stunden am Tag gut nutzen, um zu planen, wie sie diesen Sommer Geld verdienen können. Ein zuverlässiges Auto oder eine gefragte Fähigkeit bieten dir noch mehr Möglichkeiten. Ein Nebenjob im Sommer wie Print-on-Demand oder der Weiterverkauf kann länger dauern, bis er läuft, wenn du ohne Kundenstamm oder Lagerbestand startest.

Die meisten Menschen verdienen weit weniger als die von den Plattformen beworbenen Top-Verdiener. Wenn es dein Ziel ist, 1.000 Dollar pro Woche zu verdienen, ist es in der Regel realistischer, zwei oder drei Methoden zu kombinieren, als zu erwarten, dass ein einziger neuer Nebenjob das gesamte Ziel abdeckt.

7 echte Möglichkeiten, diesen Sommer Geld zu verdienen

Wenn du dich entscheidest, wie du diesen Sommer Geld verdienen möchtest, beginne mit den beiden wichtigsten Faktoren: Wie schnell musst du bezahlt werden und was steht dir bereits zur Verfügung? Die besten Möglichkeiten, im Sommer Geld zu verdienen, hängen davon ab, ob du ein Auto, eine marktfähige Fähigkeit, ungenutzte Gegenstände oder mehrere freie Wochen vor dem Herbst hast. Die folgenden Nebenjobs für den Sommer decken jeden dieser Ausgangspunkte ab.

1. Essen und Lebensmittel mit DoorDash oder Instacart ausliefern

Wenn es bei der Entscheidung, wie du diesen Sommer Geld verdienen möchtest, auf Schnelligkeit ankommt, ist das Liefern als Fahrer eine der schnellsten Optionen. Du kannst sofort Geld verdienen, sobald du dich angemeldet und die Hintergrundüberprüfung bestanden hast. Die Auszahlungen erfolgen jedoch normalerweise gemäß dem wöchentlichen Zeitplan der App, es sei denn, du nutzt die Option der Auszahlung am selben Tag.

Im Vergleich zu anderen Sommerjobs, mit denen man sich etwas dazuverdienen kann, lässt sich mit Lieferfahrten gut Geld verdienen, doch die Fahrzeugkosten unterscheiden diesen Job von anderen Möglichkeiten, im Sommer Geld zu verdienen. Everlance beziffert den Bruttolohn auf 20 bis 25 Dollar pro Stunde inklusive Trinkgeld, während ShiftTrackerApp den Nettolohn nach Abzug von Benzinkosten, Fahrzeugverschleiß und Selbstständigensteuer auf 12 bis 18 Dollar pro Stunde schätzt.

Sie benötigen ein zuverlässiges Fahrzeug, ein Smartphone, eine gültige Kfz-Versicherung und müssen eine Hintergrundüberprüfung bestehen. Wenn Sie bereits ein Fahrzeug besitzen, können Sie diesen Sommer mit Lieferfahrten zusätzliches Geld verdienen – und das bei Startkosten von nahezu 0 Dollar. Diese niedrige Einstiegshürde macht den Job zu einer der guten Sommernebenbeschäftigungen für Autofahrer, und die erste Auszahlung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Ein häufiger Fehler ist es, jeden Auftrag anzunehmen, ohne die Vergütung pro Meile zu prüfen. Fahrer, die Aufträge sorgfältig auswählen und zu Stoßzeiten arbeiten, haben bessere Chancen, das obere Ende der Nettoverdienstspanne zu erreichen.

Die Planung, wie man diesen Sommer mit einem flexiblen Zeitplan Geld verdienen kann, fällt dank längerer Tageslichtstunden und der Nachfrage in Restaurants während der Urlaubssaison leichter. Wenn Ihre Frist deutlich knapper ist, finden Sie in unserem Leitfaden „So verdienen Sie Geld in einer Stunde“ Optionen, die sich schneller umsetzen lassen.

AUSZAHLUNG NOCH AM SELBEN TAG DoorDash 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Liefern Sie während der Sommer-Stoßzeiten und lassen Sie sich Ihr Geld dank flexibler Arbeitszeiten schnell auszahlen. Bei Dash anmelden

2. Rasen mähen und Gartenarbeiten für Nachbarn erledigen

Die saisonale Nachfrage macht die Rasenpflege zu einer lohnenden Option, wenn es darum geht, zu planen, wie man diesen Sommer Geld verdienen kann. Außerdem sticht sie unter den Sommerjobs für das kleine Extra-Einkommen hervor, denn fünf Rasenflächen zu je 50 Dollar pro Woche ergeben 1.000 Dollar im Monat. Dank der Bezahlung am selben Tag und üblichen Preisen von 20 bis 50 Dollar pro Rasen gehört dieser Job zu den besten Sommernebenjobs für eine kurze Saison.

Du benötigst einen Rasenmäher und grundlegende Gartengeräte, die gebraucht etwa 150 bis 400 Dollar kosten können – oder fast nichts, wenn Kunden die Ausrüstung zur Verfügung stellen. Für das einfache Rasenmähen ist in den meisten Gegenden keine Lizenz erforderlich, aber informiere dich über die örtlichen Vorschriften, bevor du gegen Bezahlung Chemikalien oder Pestizide ausbringst. Du kannst dir diesen Sommer etwas dazuverdienen, indem du Kunden über Nextdoor oder durch Mundpropaganda findest – das ist realistischer, als sich auf eine große Plattform zu verlassen.

Ein häufiger Fehler ist es, die ersten Aufträge zu billig anzubieten und dann die ganze Saison über an diesem Preis festzuhalten. Lege den Preis von Anfang an anhand der Grundstücksgröße und des tatsächlichen Arbeitsaufwands fest. Für alle, die diesen Sommer Geld mit sofortiger Barauszahlung verdienen möchten, ist die Rasenpflege hier der schnellste Weg. Wenn 200 Dollar Ihr unmittelbares Ziel sind, finden Sie in unserem Leitfaden „Wie man schnell 200 Dollar verdient“ weitere Optionen mit kurzer Zeitspanne.

KEINE PLATTFORMGEBÜHREN Nextdoor 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie Kunden für Rasenpflege in Ihrer Nähe und behalten Sie einen größeren Teil des Verdienstes aus jedem Auftrag. Lokale Kunden finden

3. Haustierbetreuung und Hundespaziergänge auf Rover

Wenn du nur abends oder am Wochenende Zeit hast, ist Haustierbetreuung eine praktische Option, wenn du überlegst, wie du diesen Sommer Geld verdienen kannst. Urlaubsreisen treiben die Nachfrage im Sommer an, wobei die Preise nach Abzug der Gebühren bei etwa 15 bis 40 Dollar pro Spaziergang und 25 bis 75 Dollar pro Übernachtung liegen. Rover erhebt in den meisten US-Bundesstaaten eine Servicegebühr von 20 %, die vom Betrag abgezogen wird, den der Kunde bezahlt.

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, die Hintergrundüberprüfung von Rover bestehen und ein Profil mit Fotos und Referenzen erstellen. Der Einstieg in diesen Sommer-Nebenjob kostet 0 US-Dollar, wodurch Rover im Wettbewerb mit anderen guten Sommer-Nebenjobs für Menschen mit begrenzter Freizeit punkten kann.

Die tatsächlichen Verdienste variieren stark. FinanceBuzz berichtet, dass die meisten Teilzeit-Haustierbetreuer 500 Dollar oder mehr im Monat verdienen, während die von ZipRecruiter im August 2026 angegebene Stunde von 21,81 Dollar sich auf Vollzeit-Haustierbetreuer bezieht, die mehrere Dienstleistungen anbieten. Im Vergleich zu anderen Sommerjobs, mit denen man sich etwas dazuverdienen kann, ist der Teilzeitwert der sicherere Anhaltspunkt bei der Planung, wie man diesen Sommer Geld verdienen kann.

Nur Spaziergänge anzubieten, ist ein häufiger Fehler, da diese pro Buchung weniger einbringen. Durch das Hinzufügen von Übernachtungen oder Kurzbesuchen lassen sich die Einnahmen steigern, und Rover bietet mehr Flexibilität als viele andere Möglichkeiten, im Sommer Geld zu verdienen. Über die Plattform lässt sich in diesem Sommer innerhalb weniger Tage zusätzliches Geld verdienen, wobei die erste Auszahlung in der Regel kurz nach der ersten abgeschlossenen Buchung erfolgt.

LEGEN SIE IHRE EIGENEN PREISE FEST Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie freie Abende und Wochenenden in bezahlte Spaziergänge, Kurzbesuche und Tierbetreuung. Werden Sie Sitter

4. Verkaufe freiberufliche Fähigkeiten auf Fiverr

Wenn du bereits über eine Fähigkeit verfügst, für die andere bereit sind zu zahlen, kann freiberufliches Arbeiten das Geldverdienen in diesem Sommer vereinfachen. Auf Fiverr kannst du Texte, Design, Videobearbeitung, Sprachaufnahmen und andere Dienstleistungen anbieten und dir gleichzeitig einen Kundenstamm aufbauen, der über die Saison hinaus Bestand haben kann. Die Plattform erhebt eine Verkäufergebühr von 20 %, sodass Ihnen bei einem Auftrag über 100 $ vor Steuern 80 $ verbleiben.

Du benötigst ein paar Beispiele aus deinem Portfolio, ein klares Angebot und etwas Geduld, während du deine ersten Bewertungen sammelst. Ein freiberuflicher Sommer-Nebenjob kann bei 0 $ beginnen, wenn du diese Voraussetzungen bereits erfüllst, wodurch die freiberufliche Tätigkeit zu den kostengünstigeren Sommer-Nebenjobs zählt.

Fiverr hält die Einnahmen 14 Tage lang zurück, nachdem ein Auftrag abgewickelt wurde – bei „Top Rated Sellers“ sind es 7 Tage. Bei Banküberweisungen gilt ein Mindestauszahlungsbetrag von 50 $, bei Direktüberweisungen ein Mindestbetrag von 10 $ und bei PayPal gibt es keinen Mindestbetrag. Die erste tatsächliche Auszahlung erfolgt in der Regel etwa 3 bis 4 Wochen nach deinem ersten abgeschlossenen Auftrag.

Zu wissen, wie man diesen Sommer durch Freiberuflichkeit Geld verdienen kann, bedeutet auch, die Preise für deine ersten Aufträge sorgfältig festzulegen. Wenn du zu niedrig anfängst, kannst du dich an Käufer binden, die diesen Preis erwarten. Lege den Preis anhand der tatsächlichen Zeit fest, die jeder Auftrag in Anspruch nimmt. Aktive Verkäufer können realistisch gesehen etwa 14 bis 42 $ pro tatsächlich gearbeiteter Stunde verdienen, wenn Überarbeitungen, Überprüfung und Kundenkommunikation mit eingerechnet sind.

AM BESTEN FÜR BEREITS VORHANDENE FÄHIGKEITEN Fiverr 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bieten Sie Dienstleistungen in den Bereichen Texterstellung, Design, Lektorat oder Sprachaufnahmen an, mit denen Sie auch nach dem Sommer weiterhin Geld verdienen können. Beginnen Sie mit dem Verkauf auf Fiverr

5. Gib Schülern Online-Nachhilfe über Wyzant

Wenn du dich in einem Fachgebiet bereits gut auskennst, bietet dir Nachhilfe eine praktische Möglichkeit, diesen Sommer Geld zu verdienen. Familien buchen während der Schulferien oft Nachhol- oder Förderunterricht, und bei Wyzant behalten Nachhilfelehrer 75 % ihres angegebenen Stundensatzes. Bei einem angegebenen Stundensatz von 60 $ bleiben dem Nachhilfelehrer nach Abzug der Plattformgebühr von 25 % noch 45 $.

Du benötigst Fachwissen, ein Profil, eine Bonitätsprüfung und einen festgelegten Stundensatz. Ein Hochschulabschluss kann hilfreich sein, ist aber nicht immer erforderlich. Nachhilfe eignet sich gut als Sommerjob, um sich etwas dazuzuverdienen, und da die Startkosten bei 0 Dollar liegen, gehört sie zu den besten Nebenjobs im Sommer für alle, die sich in dem jeweiligen Fach bereits auskennen. Die meisten Plattformtarife liegen bei etwa 15 bis 35 Dollar pro Stunde vor Abzug der Gebühren, wobei Angebote für Anfänger eher bei 13 bis 15 Dollar liegen.

Nachhilfelehrer, die wissen, wie sie diesen Sommer über Wyzant Geld verdienen können , müssen ihre Preise dennoch unter Berücksichtigung der Plattformgebühr festlegen. Um netto etwa 50 $ pro Stunde zu verdienen, muss Ihr angegebenes Stundenhonorar bei etwa 67 $ liegen. Eine Ausnahme bilden Unterrichtsstunden, die über Ihre eigenen direkten Empfehlungen gebucht werden, da Wyzant von diesen Sitzungen nicht die übliche Gebühr von 25 % einbehält.

BEHALTEN SIE 75 % IHRES HONORARS BEI Wyzant 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Unterrichten Sie Fächer, in denen Sie sich auskennen, und verdienen Sie Geld mit der Nachfrage nach Nachhilfe im Sommer – ganz nach Ihrem eigenen Zeitplan. Als Nachhilfelehrer bewerben

6. Kleidung und ausgemusterte Gegenstände auf Poshmark weiterverkaufen

Der Verkauf von Dingen, die Sie bereits besitzen, ist eine der einfachsten Möglichkeiten, diesen Sommer Geld zu verdienen – und das fast ohne Vorbereitungsaufwand. Poshmark erhebt keine Einstellgebühr und keine monatliche Abonnementgebühr. Die Verkäufergebühr beträgt 20 % bei Verkäufen ab 15 $ und pauschal 2,95 $ bei Verkäufen unter 15 $, basierend auf dem Artikelpreis.

Du benötigst verkaufsfähige Artikel, anständige Handyfotos und ehrliche Beschreibungen. Dieser Nebenverdienst für den Sommer kostet fast nichts, wenn du Kleidung verkaufst, die du bereits besitzt, während der Kauf von Secondhand-Ware echte Kosten verursacht. Mit ungenutzter Kleidung kannst du diesen Sommer innerhalb weniger Tage zusätzliches Geld verdienen, wobei das Geld verfügbar wird, sobald der Käufer den Erhalt bestätigt hat.

Ein häufiger Fehler ist es, den Preis anhand des ursprünglichen Kaufpreises festzulegen, anstatt die aktuellen Verkaufspreise ähnlicher Produkte zu überprüfen. Beim sommerlichen Entrümpeln können Sie lernen, wie Sie diesen Sommer mit Dingen Geld verdienen können, die bereits in Ihrem Kleiderschrank liegen. Umzüge und das Ausmisten des Kleiderschranks zwischen den Schulhalbjahren sorgen zudem für einen stetigen Nachschub, wodurch der Weiterverkauf zu einer der praktischsten Möglichkeiten wird, im Sommer mit geringen Anschaffungskosten Geld zu verdienen.

KEINE EINSTELLGEBÜHREN Poshmark 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie Kleidung, die Sie bereits besitzen, in Bargeld – ganz ohne monatliches Abonnement. Beginnen Sie mit dem Verkauf auf Poshmark

7. Starten Sie einen Print-on-Demand-Shop über Printify

Überlegen Sie, wie Sie diesen Sommer auch über den August hinaus Geld verdienen können? Print-on-Demand zahlt sich zwar langsamer aus als alle anderen hier vorgestellten Methoden, kann aber auch nach Ende der Saison weiterhin Einnahmen generieren. Betrachten Sie es als langfristiges Projekt und nicht als schnelle Sommerverdienstmöglichkeit. Wenn das Ihr Ziel ist, finden Sie in unserem Leitfaden zum Aufbau eines passiven Einkommens weitere Optionen, die auf kontinuierlichen Einnahmen basieren.

Die Margendaten von Merch Titans für 2026 zeigen, dass Verkäufer, die einen Etsy-Shop mit Printify nutzen, nach Abzug der Produktions- und Plattformkosten in der Regel einen Nettogewinn von etwa 5 bis 8 US-Dollar pro T-Shirt erzielen. Ein Verkäufer mit dem Free-Tarif, der die Standard-Anbieterweiterleitung für ein T-Shirt zu 24,99 US-Dollar nutzt, behält möglicherweise nur 2 bis 4 US-Dollar.

Sie benötigen einen Etsy- oder Shopify-Shop, grundlegende Designkenntnisse oder Vorlagen sowie Geduld, während sich der Traffic aufbaut. Die Startkosten bleiben gering, da Printify nur dann Gebühren erhebt, wenn ein Produkt bestellt wird – die Shop-Gebühren fallen jedoch weiterhin an. Die erste Auszahlung hängt vollständig vom Abschluss des ersten Verkaufs ab, was bei einem neuen Shop mehrere Wochen oder ein paar Monate dauern kann.

Um herauszufinden, wie man diesen Sommer mit Printify Geld verdienen kann, muss man auch den Fulfillment-Anbieter sorgfältig auswählen. Standardabläufe und eine lockere Preisgestaltung können zu Margen von etwa 5 % bis 15 % führen, während ein kostengünstigerer Anbieter und eine durchdachte Preisgestaltung diese auf 18 % bis 35 % steigern können.

Wenn ein regelmäßiges Einkommen bei der Entscheidung, wie man diesen Sommer Geld verdienen kann, eine Rolle spielt, ist Fiverr der bessere Ausgangspunkt. Ein Kundenstamm aus Freiberuflern zahlt während der Saison eher pünktlich, während Print-on-Demand besser für Einnahmen geeignet ist, die auch danach weiterlaufen.

DIE PASSIVSTE OPTION Printify 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Starten Sie jetzt mit Print-on-Demand-Produkten und verkaufen Sie diese auch nach dem Sommer weiter. Eröffnen Sie einen Printify-Shop

Startkosten und Zeit bis zur ersten Auszahlung

Diese Tabelle hilft Ihnen beim Vergleich der Verdienstmöglichkeiten in diesem Sommer anhand der beiden Faktoren, die vor dem Herbst am wichtigsten sind: Ihr verfügbares Bargeld und die Zeit, die Sie bis zur ersten Auszahlung abwarten können.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistische Verdienstspanne Fahrer bei DoorDash/Instacart ~0 $ (eigenes Auto) Noch in derselben Woche 12 bis 18 $/Std. netto Rasenpflege/Gartenarbeiten 0 bis 400 $ Noch am selben Tag 20 bis 50 $ pro Rasen Rover-Haustierbetreuung 0 Ein paar Tage 500 $+/Monat in Teilzeit Freelance-Aufträge auf Fiverr 0 3 bis 4 Wochen 14 bis 42 $ pro tatsächlicher Stunde Nachhilfe bei Wyzant 0 ca. 1 Woche 15 bis 35 $/Stunde (vor Abzug der 25-prozentigen Gebühr) Weiterverkauf bei Poshmark ca. 0 $ (vorhandene Kleidung) Ein paar Tage Je nach Artikel unterschiedlich; 20 % Gebühr ab 15 $ Printify Print-on-Demand Gering (nur Shop-Gebühren) Wochen bis Monate 2 bis 8 $ pro Shirt (netto)

Mit „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps das Einkommen aufbessern

Belohnungs-Apps sind kleinere Möglichkeiten, im Sommer Geld zu verdienen, aber durch Umfragen, Angebote oder die Snakzy-P2E-App können sie dennoch etwa 20 bis 100 Dollar pro Monat einbringen. Der Einstieg ist kostenlos, und sie eignen sich am besten als Ergänzung zu einer der oben genannten Hauptmethoden.

App Mindestauszahlung Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

PLAY-TO-EARN Verdiene dir diesen Sommer etwas dazu Verdiene dir mit Snakzy zusätzliches Geld durch Umfragen, Angebote und Spiele. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Verdienen Sie Geld mit Snakzy Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler, die Geld verdienen

Für diesen Sommer: Das Beste aus der kurzen Zeitspanne machen

Ein festes Enddatum verändert die Art und Weise, wie man diesen Sommer Geld verdienen kann, da irgendwann wieder die Schule oder der normale Alltag beginnt. Methoden mit schneller Auszahlung wie Fahrdienste und Rasenpflege sind in der ersten Woche am sinnvollsten. Ein Nebenjob, bei dem sich der Ertrag erst langsam aufbaut, wie Freiberuflichkeit oder Print-on-Demand, sollte ebenfalls frühzeitig begonnen werden, da es Wochen dauern kann, bis sich diese Sommer-Nebenjobs auszahlen.

Unter den Möglichkeiten, im Sommer Geld zu verdienen, zählt die Rasenpflege zu den besten Nebenjobs für den Sommer, da sie ein klares kurzfristiges Ziel bietet. Fünf Rasenflächen à 50 Dollar pro Woche über 12 Wochen ergeben insgesamt rund 3.000 Dollar – selbst wenn Sie zunächst noch keinen festen Kundenstamm haben. Falls Ihre Frist kürzer ist, finden Sie in unserem Leitfaden „So verdienen Sie schnell 2.000 Dollar“ intensivere Optionen.

Die saisonale Nachfrage beeinflusst zudem, wie man diesen Sommer Geld verdienen kann. Wyzant profitiert davon, dass Familien Nachhol- und Förderunterricht buchen, während Rover mehr Nachfrage nach Haustierbetreuung verzeichnet, da viele Menschen verreisen. Diese saisonalen Spitzen machen es einfacher, jetzt Arbeit zu finden als nach Ende des Sommers.

Was nicht funktioniert

„Starter-Kits“ für Rasenpflege oder Lieferdienste, bei denen man für die Anmeldung bezahlen muss: Falsche Sommerjobs zum Geldverdienen beginnen oft mit einer Vorabgebühr. Wer plant, diesen Sommer Geld zu verdienen, sollte eine Zahlung vor dem ersten Auftrag als Warnsignal betrachten, da die FTC darauf hinweist, dass seriöse Lieferplattformen und Gelegenheitsjobs in der Nachbarschaft keine „Aktivierungsgebühr“ verlangen.

Falsche Sommerjobs zum Geldverdienen beginnen oft mit einer Vorabgebühr. Wer plant, diesen Sommer Geld zu verdienen, sollte eine Zahlung vor dem ersten Auftrag als Warnsignal betrachten, da die FTC darauf hinweist, dass seriöse Lieferplattformen und Gelegenheitsjobs in der Nachbarschaft keine „Aktivierungsgebühr“ verlangen. Übertrieben versprechende Freiberufler-Kurse zum Thema „Gig-Flipping“: Bezahlte Kurse, die ein garantiertes Fiverr- Einkommen innerhalb weniger Tage versprechen, verkaufen den Kurs selbst, nicht das Ergebnis. Echtes Verkäufereinkommen baut sich über Wochen hinweg durch Bewertungen auf, nicht durch eine gekaufte Abkürzung.

Bezahlte Kurse, die ein garantiertes Fiverr- Einkommen innerhalb weniger Tage versprechen, verkaufen den Kurs selbst, nicht das Ergebnis. Echtes Verkäufereinkommen baut sich über Wochen hinweg durch Bewertungen auf, nicht durch eine gekaufte Abkürzung. „Done-for-you“-Shop-Weiterverkäufer im Print-on-Demand-Bereich: Dienste, die einen vorgefertigten Printify- oder Etsy-Shop verkaufen und passives Einkommen versprechen, überspringen die eigentliche Arbeit der Produktrecherche und des Aufbaus einer Zielgruppe, die zu echten Verkäufen führt. Die BBB warnt, dass diese Kategorie einen überproportionalen Anteil der Verbraucherbeschwerden über nicht gelieferte Ergebnisse ausmacht.

Dienste, die einen vorgefertigten Printify- oder Etsy-Shop verkaufen und passives Einkommen versprechen, überspringen die eigentliche Arbeit der Produktrecherche und des Aufbaus einer Zielgruppe, die zu echten Verkäufen führt. Die BBB warnt, dass diese Kategorie einen überproportionalen Anteil der Verbraucherbeschwerden über nicht gelieferte Ergebnisse ausmacht. Unzulässige pestizidhaltige oder chemische Rasenbehandlungen gegen Bezahlung: Das Berechnen von Gebühren für chemische Rasenbehandlungen ohne die vom Staat vorgeschriebene Anwendergenehmigung ist ein echtes Haftungs- und Rechtsrisiko, nicht nur eine verpasste Gelegenheit. Beschränken Sie sich auf Mähen, Trimmen und Aufräumen, sofern Sie nicht über die entsprechende Genehmigung verfügen.

Fazit dazu, wie man diesen Sommer Geld verdienen kann

Sie können diesen Sommer innerhalb weniger Wochen zusätzliches Geld verdienen, aber die beste Methode hängt davon ab, was Sie bereits haben. Fahrdienste und Rasenpflege zahlen sich am schnellsten aus, freiberufliche Tätigkeiten und Nachhilfe bieten ein stabileres Verdienstpotenzial, während Weiterverkauf und Print-on-Demand auch nach Ende des Sommers weiterlaufen können.

Wenn du überlegst, wie du diesen Sommer Geld verdienen kannst, gehe zunächst von deiner tatsächlich verfügbaren Freizeit und deinen vorhandenen Ressourcen aus – sei es ein Auto, eine Fähigkeit oder ungenutzte Gegenstände. Die höchste ausgeschriebene Vergütung bedeutet kaum etwas, wenn die Methode nicht zu dem passt, was du realistisch gesehen jede Woche leisten kannst.

Häufig gestellte Fragen