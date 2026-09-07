Cómo ganar dinero con Facebook en 2026: amplía tu público

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Si te interesa saber cómo ganar dinero con Facebook, la opción más rápida y realista es buscar trabajos freelance remunerados en grupos de Facebook especializados, sobre todo si ya tienes una habilidad con demanda en el mercado. Una opción basada en productos, como una tienda en Printify, puede ofrecer mayores ganancias, pero suele tardar más en generar ingresos.

La verdadera oportunidad en Facebook no es que la plataforma te pague directamente, sino la audiencia gratuita que te proporciona mientras desarrollas una habilidad o una tienda que, con el tiempo, pueda generar ingresos sin necesidad de ella.

Los métodos para ganar dinero con Facebook que se enumeran aquí utilizan principalmente Facebook para encontrar clientes, trabajos, compradores o una audiencia, mientras que el trabajo real y los pagos se realizan en otras plataformas. Para ganar dinero en Facebook, las opciones van desde encontrar clientes para trabajos independientes en grupos y realizar encargos en Fiverr hasta promocionar una tienda de Printify entre la audiencia de Facebook.

¿Es realmente factible ganar dinero con Facebook?

Sí, ganar dinero con Facebook es factible para la mayoría de la gente, pero Facebook en sí mismo suele ser más un canal de captación que una fuente de ingresos. Un usuario ocasional podría ganar unos 50 dólares al mes con un pequeño encargo, mientras que alguien con una tienda activa en Printify o una lista completa de clientes como autónomo podría ganar 1.500 dólares o más.

La diferencia a la hora de intentar ganar dinero en Facebook se reduce al tiempo, las habilidades y el método que elijas. Los grupos de Facebook y el Marketplace pueden ayudarte a encontrar clientes, alumnos y compradores, mientras que el trabajo en sí, las ventas y los pagos se realizan en otros lugares a través de plataformas como Fiverr, Upwork, Wyzant o una tienda de Printify.

La mayoría de los métodos que se describen a continuación para ganar dinero con Facebook pueden realizarse en entre 5 y 10 horas libres a la semana y su puesta en marcha supone un coste mínimo o nulo. Puedes aprovechar las habilidades que ya tienes o aprender a utilizar una herramienta gratuita como Canva. La cantidad de ingresos extra que consigas realmente en Facebook depende de varios factores, entre ellos tu experiencia, tu ubicación y la plataforma en la que ofrezcas tu servicio.

Si prefieres vender artículos físicos en lugar de un servicio o un producto digital de tu propia creación, Facebook Marketplace también resulta útil para encontrar compradores de muebles, aparatos electrónicos y otras cosas que ya no necesites.

7 formas reales de ganar dinero con Facebook

Estos métodos para ganar dinero con Facebook se centran en encontrar clientes y oportunidades en la plataforma, para luego convertir esas conexiones en ingresos a través de plataformas de autónomos, tiendas online y mercados de servicios.

1. Abrir una tienda de impresión bajo demanda promocionada en grupos de Facebook y en Marketplace

A fecha de septiembre de 2026, la propia calculadora de beneficios de Printify prevé unos 321,16 dólares al mes con la venta de un único diseño una vez al día, basándose en una camiseta con un coste de producción de 9,64 dólares vendida a 20 dólares. Esa cifra supone unas ventas diarias constantes, lo que requiere promocionar activamente tus anuncios y fotos en los grupos de Facebook y en Marketplace relevantes, en lugar de utilizar la función nativa de pago de Facebook Shop.

Printify ofrece un plan gratuito que cubre hasta cinco tiendas y diseños ilimitados. El plan Premium opcional, de 39 dólares al mes, ofrece un descuento de hasta el 33 % en los costes de producción, pero no es imprescindible para ganar dinero en Facebook.

No se necesita inventario, ya que cada pedido se fabrica y se envía tras la venta. Los requisitos principales son un diseño, que puedes crear gratis en Canva, y publicar de forma constante en los grupos donde ya se mueven tus compradores objetivo.

Fijar el precio de un producto demasiado cerca de su coste de producción puede hacer que los gastos de envío y el tiempo dedicado a promocionarlo en los grupos acaben consumiendo todo el margen. Calcula al menos entre dos y cuatro semanas de publicaciones constantes antes de la primera venta real, ya que empiezas sin una audiencia preexistente.

Si prefieres una tienda integrada, puedes echar un vistazo a Facebook Shop, que es una opción diferente si quieres aprender a ganar dinero con Facebook.

CONVIERTE A TU PÚBLICO DE FACEBOOK EN VENTAS Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar dinero con Facebook? Promociona tus productos de Printify y atrae a los compradores a tu tienda. Abrir una tienda

2. Consigue trabajos de redacción como autónomo a través de los grupos de Facebook

La mayoría de los escritores autónomos noveles que encuentran clientes a través de los grupos de Facebook empiezan con tarifas modestas por trabajo mientras se forjan una trayectoria. Los escritores con experiencia pueden ganar mucho más, pero las tarifas más altas suelen ir acompañadas de un portafolio más sólido y resultados demostrados.

Para este método de cómo ganar dinero con Facebook, empezar es gratis, pero necesitarás algunas muestras de tus textos. En los grupos de Facebook relevantes para autónomos y pequeñas empresas, puedes ofrecer tus servicios de redacción directamente a través de comentarios o mensajes privados, en lugar de enviar una solicitud formal. Una vez que encuentres un cliente interesado, traslada la transacción a Fiverr u otra plataforma similar y utilízala para gestionar el trabajo y el pago.

Tu primer pago dependerá de la plataforma y del cliente. Encontrar un cliente para ganar dinero en Facebook puede ser rápido, pero completar el trabajo y recibir el pago a través de Fiverr u otra plataforma puede llevar más tiempo.

Puedes crear dos o tres muestras sin remunerar si no tienes trabajos anteriores que mostrar, lo cual es un consejo práctico para autónomos a la hora de explorar formas de ganar dinero con Facebook. Publica ofertas útiles y relevantes en grupos donde las empresas o los clientes ya buscan redactores y, a continuación, dirige a los interesados a tu perfil de Fiverr. A medida que tu portafolio y tu historial de clientes crezcan, utiliza Facebook principalmente para encontrar nuevos clientes potenciales mientras desarrollas tu negocio como autónomo en Fiverr.

CONVIERTE A LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS EN CLIENTES DE REDACCIÓN Fiverr 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar dinero con Facebook? Ofrece tus servicios de redacción para atraer clientes en Fiverr. Publicar un servicio

3. Ofrece servicios de asistente virtual a las pequeñas empresas que conozcas en los grupos de Facebook

Si te interesa trabajar como asistente virtual para ganar dinero en Facebook, crea un perfil en Upwork en el que ofrezcas servicios como la gestión de agendas, la gestión del buzón de mensajes y el apoyo administrativo básico; a continuación, utiliza los grupos de Facebook para pequeñas empresas para promocionar tus servicios y encontrar clientes potenciales. Esto te permite utilizar Facebook para generar clientes potenciales, mientras gestionas el trabajo y los pagos a través de Upwork.

En el momento de escribir este artículo, los asistentes virtuales autónomos de Upwork cobran una media de entre 18 y 35 dólares por hora, dependiendo de sus habilidades y experiencia. No hay ningún coste inicial para obtener ingresos extra en Facebook si ya dispones de un ordenador portátil y utilizas herramientas gratuitas como Google Workspace y Canva.

Para este método de cómo ganar dinero con Facebook, los grupos de empresarios y los grupos especializados en asistentes virtuales pueden ayudarte a llegar a personas que ya están buscando ayuda administrativa. No hay un plazo fijo para tu primer pago, ya que depende de la rapidez con la que encuentres un cliente, acuerdes los términos del trabajo y completes el proyecto a través de Upwork.

El trabajo de asistente virtual puede abarcar desde la simple gestión del buzón de correo hasta ocuparse de toda la administración interna de un empresario. Para ganar dinero en Facebook, empieza por servicios que puedas prestar con confianza y, a continuación, utiliza Facebook para promocionar tus servicios en Upwork y encontrar nuevos clientes potenciales a medida que adquieres experiencia y construyes un historial de clientes más sólido.

ENCUENTRA CLIENTES PARA ASISTENTES VIRTUALES A TRAVÉS DE FACEBOOK Upwork 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar dinero con Facebook? Promociona tus servicios de asistente virtual y conecta con clientes a través de Upwork. Regístrate

4. Da clases particulares a estudiantes con los que entres en contacto a través de grupos de padres y de la comunidad en Facebook

Las clases particulares pueden ser una forma práctica de ganar dinero en Facebook dirigiéndote a padres y alumnos que necesitan ayuda con una asignatura concreta. Los grupos locales de padres y de la comunidad pueden ayudarte a promocionar tus servicios de clases particulares y a encontrar posibles alumnos, mientras que las clases y los pagos pueden realizarse a través de una plataforma como Wyzant.

Este método para ganar dinero con Facebook es gratuito si ya dispones de un ordenador, conexión a Internet y material didáctico. Wyzant revisa las cualificaciones de los tutores antes de incluirlos en su lista, y son los propios tutores quienes fijan sus tarifas por hora.

No hay un plazo fijo para obtener ingresos extra en Facebook y recibir tu primer pago, ya que depende de la rapidez con la que encuentres alumnos y programes clases. En Wyzant, los pagos se realizan el día 1 y el 15 de cada mes, y las clases deben registrarse al menos cinco días laborables antes de la fecha de pago.

Utiliza Facebook principalmente para encontrar clientes potenciales para tus clases particulares y ganar visibilidad; después, dirige a los alumnos interesados a la plataforma que elijas. Con Wyzant, los tutores se quedan con el 75 % de su tarifa por hora publicada, una vez deducida la comisión del 25 % de la plataforma.

ENCUENTRA ALUMNOS PARA DAR CLASES PARTICULARES EN FACEBOOK Wyzant 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar dinero con Facebook? Promociona tus servicios de clases particulares y dirige a los alumnos a Wyzant. Crear un perfil

5. Ofrece servicios de diseño gráfico que anuncies en grupos de Facebook

El diseño gráfico puede ser una forma práctica de obtener ingresos extra en Facebook si ya sabes cómo crear logotipos, folletos, imágenes para redes sociales u otro tipo de contenido visual. Utiliza los grupos de Facebook para mostrar tu trabajo y encontrar clientes de pequeñas empresas; después, dirige a los interesados a plataformas como 99designs.

Para esta opción de cómo ganar dinero con Facebook, puedes empezar con un coste inicial mínimo si herramientas gratuitas como Canva ya cubren los servicios que ofreces. Registrarse en 99designs es gratis, mientras que la comisión de la plataforma para los proyectos individuales oscila entre el 15 % para los diseñadores de nivel básico y el 5 % para los de nivel superior.

Se trata de una forma legítima de obtener ingresos adicionales en Facebook, pero no hay un plazo fijo para tu primer pago, ya que primero debes encontrar y completar un proyecto remunerado. Una vez autorizado el pago, 99designs tiene un periodo de revisión de cinco días laborables antes de enviar los fondos a Hyperwallet, al que le sigue el tiempo de transferencia en función de tu método de pago.

Utiliza Facebook para ganar visibilidad y generar clientes potenciales, mientras que 99designs te ofrece una plataforma para convertir esas oportunidades de diseño en proyectos remunerados.

CONVIERTE TUS CONTACTOS DE FACEBOOK EN CLIENTES 99designs 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar dinero con Facebook? Muestra tus servicios de diseño gráfico y dirige a los clientes a 99designs. Pruébalo ahora

6. Consigue encargos de fotografía locales a través de los grupos de la comunidad de Facebook

La fotografía puede ser una buena opción si quieres obtener ingresos adicionales en Facebook, ya que puedes cobrar por sesión en lugar de por horas. Los retratos familiares, los cumpleaños, las graduaciones y los pequeños eventos son servicios que puedes promocionar en grupos locales de Facebook, mientras que Thumbtack te ofrece otra forma de encontrar clientes.

Los costes iniciales dependen del equipo que ya tengas. Un teléfono o una cámara que ya tengas pueden ayudarte a crear un portfolio inicial, mientras que puedes ir incorporando equipo más especializado a medida que tu negocio crezca.

Thumbtack indica que los retratos familiares e infantiles tienen un precio medio de 269 dólares a nivel nacional, mientras que la fotografía de retratos en general tiene un precio medio de 277 dólares. Utiliza estas cifras como referencia a la hora de fijar precios, no como ingresos garantizados, ya que las tarifas varían según la ubicación y lo que incluya cada sesión, entre otros factores.

Antes de cada sesión fotográfica, acuerda con el cliente qué recibirá y cómo podrá utilizar las fotos. A la hora de explorar este método para ganar dinero con Facebook, unas condiciones claras ayudan a evitar disputas sobre el uso de las imágenes y facilitan la conversión de los contactos de Facebook en sesiones fotográficas remuneradas a través de Thumbtack.

ENCUENTRA CLIENTES DE FOTOGRAFÍA EN TU ZONA Thumbtack 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar dinero con Facebook? Promociona tus servicios de fotografía y capta clientes potenciales de Thumbtack. Empieza hoy mismo

7. Consigue trabajos de cuidado de mascotas y paseos de perros a través de los grupos de barrio de Facebook

Cuidar mascotas y pasear perros son formas sencillas de ganar dinero con Facebook si te sientes cómodo cuidando de animales. Los grupos locales de Facebook pueden ayudarte a encontrar propietarios de mascotas cercanos que necesiten a alguien que cuide de sus mascotas o las saque a pasear, mientras que Rover te ofrece una plataforma específica para reservas y pagos.

Puedes empezar con el material básico que ya tienes, pero unirte a Rover conlleva un coste inicial. Su tarifa actual por la revisión del perfil oscila entre 49 y 79 dólares, dependiendo de la ubicación, y los proveedores se quedan con el 80 % de sus ingresos por cada reserva.

Con este método para ganar dinero con Facebook, no hay un plazo fijo para recibir tu primer pago, ya que primero debes conseguir y completar una reserva. Rover te abona tus ganancias una vez finalizado el servicio, lo que te ofrece una forma más estructurada de gestionar los pagos que si lo organizaras todo a través de los grupos locales de Facebook.

Para obtener ingresos extra en Facebook, utiliza esta red social para llegar a los propietarios de mascotas de tu zona y generar demanda para tus servicios; después, recurre a Rover cuando necesites una plataforma para gestionar las reservas, los pagos y la comunicación con los clientes.

ENCUENTRA CLIENTES PARA EL CUIDADO DE MASCOTAS EN FACEBOOK Rover 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar dinero con Facebook? Promociona tus servicios de cuidado de mascotas y atrae a clientes de Rover. Solicitar ahora

Comparación de las formas de ganar dinero con Facebook

Elegir la plataforma adecuada a la hora de investigar cómo ganar dinero con Facebook depende de encontrar el equilibrio entre los costes iniciales, la rapidez de los pagos y el potencial de ingresos realista. Las estimaciones que figuran a continuación se basan en las tarifas actuales de las plataformas, los datos de precios del mercado y los datos salariales de terceros, en los casos en que no se disponga de datos de ingresos específicos de cada plataforma.

Método Salario estimado Coste inicial Plazo de pago Tienda de impresión bajo demanda (Printify) Beneficio estimado de entre 5 y 15 $ o más por venta 0 $ con la tienda pop-up El día 15 del mes siguiente Trabajos de redacción como autónomo (Fiverr) 45–65 $/hora 0 $ 14 días tras la finalización del encargo Servicios de asistente virtual (Upwork) 18–35 $/hora 0 10 días después del periodo de facturación semanal Clases particulares (Wyzant) 20,22–35 $/hora 0 El día 1 o el 15 del mes Servicios de diseño gráfico (99designs) 35–55 $/hora 0 $ por registrarse Entre 5 y 10 días laborables o más tras la liberación del pago Trabajos de fotografía local (Thumbtack) 265–483 $ por sesión Depende del equipo disponible Varía Cuidado de mascotas/paseos de perros (Rover) 16–25 $ por paseo de 30 minutos Cuota de revisión de 49–79 $ 2 días después de finalizar el servicio

Añade aplicaciones de recompensas para ganar dinero extra

Las aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas no sustituirán a los métodos para ganar dinero extra en Facebook mencionados anteriormente, pero aportan una pequeña cantidad garantizada de dinero extra. Son un complemento para quienes ya están explorando cómo ganar dinero con Facebook. Merece la pena añadir las aplicaciones que se indican a continuación a cualquiera de los métodos anteriores que elijas, y ninguna de ellas requiere ningún coste inicial.

Aplicación Pago mínimo Precio de la entrada Snakzy De 5 a 25 dólares (varía según la región y la recompensa) Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 Gratis

Puedes usar las tres aplicaciones a la vez si dispones de mucho tiempo libre para maximizar tus ingresos extra junto con tu trabajo extra en Facebook, pero si quieres una aplicación que se centre más en la jugabilidad propiamente dicha, descárgate Snakzy.

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Lo que no funciona

Si estás buscando cómo ganar dinero con Facebook, no todas las opciones son legítimas. Muchas estafas se dirigen a personas que buscan trabajo como autónomos, trabajos ocasionales en su zona, clases particulares o tiendas online. Conocer las señales de alerta más comunes de los trabajos extra en Facebook puede ayudarte a evitar perder dinero antes incluso de ganar nada.

Tarifas por adelantado para clientes garantizados : desconfía de los cursos o agencias que cobran cientos de dólares a cambio de la promesa de clientes para trabajos autónomos o como asistente virtual.

: desconfía de los cursos o agencias que cobran cientos de dólares a cambio de la promesa de clientes para trabajos autónomos o como asistente virtual. Trabajos de prueba no remunerados : las solicitudes de logotipos, artículos, fotos u otras muestras gratuitas pueden ser intentos de obtener trabajo sin pagar. Te encontrarás con esto a menudo cuando busques formas de ganar dinero con Facebook.

: las solicitudes de logotipos, artículos, fotos u otras muestras gratuitas pueden ser intentos de obtener trabajo sin pagar. Te encontrarás con esto a menudo cuando busques formas de ganar dinero con Facebook. Diseños con derechos de autor para impresión bajo demanda : el uso de fan art, marcas registradas o logotipos de marcas sin licencia puede dar lugar a la retirada de contenidos o a restricciones en la cuenta.

: el uso de fan art, marcas registradas o logotipos de marcas sin licencia puede dar lugar a la retirada de contenidos o a restricciones en la cuenta. Pagos imposibles de rastrear : las tarjetas regalo, las transferencias bancarias o las peticiones de devolver el dinero son señales de alerta comunes de estafa.

: las tarjetas regalo, las transferencias bancarias o las peticiones de devolver el dinero son señales de alerta comunes de estafa. Ofertas de «paga para conseguir trabajo»: los clientes legítimos no suelen exigir una cuota por ponerte en contacto con un trabajo.

Lo más seguro es utilizar Facebook para encontrar oportunidades y, a continuación, verificar el cliente, la plataforma y las condiciones de pago antes de realizar el trabajo. También puedes complementar tus ingresos extra en Facebook con aplicaciones de juegos que pagan con dinero real.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero con Facebook

Sí, puedes ganar dinero con Facebook, pero Facebook no suele pagarte directamente por utilizar los Grupos o el Marketplace. En cambio, puedes utilizarlos para encontrar clientes para servicios autónomos, trabajos puntuales locales o un negocio de productos.

Entre las mejores formas de ganar dinero con Facebook se encuentran la redacción freelance, el trabajo como asistente virtual, el diseño gráfico, las clases particulares y la fotografía, para aquellas personas que ya cuenten con las habilidades necesarias. Una tienda en Printify es otra opción para crear un negocio de productos. Los ingresos realistas oscilan entre unos 50 y más de 1.500 dólares al mes, dependiendo del método, el nivel de habilidad y el tiempo invertido. Si buscas una forma rápida de ganar dinero con Facebook, los trabajos como autónomo pueden proporcionarte un primer pago en unas una o dos semanas.

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