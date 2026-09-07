So verdienen Sie 2026 Geld mit Facebook: Erweitern Sie Ihre Zielgruppe

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Wenn Sie daran interessiert sind, wie man mit Facebook Geld verdienen kann, ist die schnellste realistische Möglichkeit, bezahlte freiberufliche Aufträge in Nischen-Facebook-Gruppen zu finden – insbesondere, wenn Sie bereits über eine marktfähige Fähigkeit verfügen. Eine produktbasierte Option wie ein Printify-Shop kann zwar ein höheres Verdienstpotenzial bieten, es dauert jedoch in der Regel länger, bis sich daraus Einnahmen ergeben.

Die eigentliche Chance auf Facebook besteht nicht darin, dass die Plattform dich direkt bezahlt. Es ist das kostenlose Publikum, das sie dir bietet, während du eine Fähigkeit oder einen Shop aufbaust, mit dem du schließlich auch ohne Facebook Geld verdienen kannst.

Die hier aufgeführten Methoden, um mit Facebook Geld zu verdienen, nutzen Facebook hauptsächlich dazu, Kunden, Aufträge oder ein Publikum zu finden, während die eigentliche Arbeit und die Bezahlung auf anderen Plattformen stattfinden. Um auf Facebook Geld zu verdienen, reichen die Möglichkeiten von der Suche nach Freiberufler-Kunden in Gruppen und der Erledigung von Aufträgen auf Fiverr bis hin zur Werbung für einen Printify-Shop bei einem Facebook-Publikum.

Ist es tatsächlich realistisch, mit Facebook Geld zu verdienen?

Ja, mit Facebook Geld zu verdienen ist für die meisten Menschen realistisch, aber Facebook selbst ist in der Regel eher der Kanal zur Kundenakquise als die Einkommensquelle. Ein Gelegenheitsnutzer könnte mit einem kleinen Auftrag etwa 50 Dollar im Monat verdienen, während jemand mit einem aktiven Printify-Shop oder einer vollen Freiberufler-Kundenliste 1.500 Dollar oder mehr verdienen könnte.

Der Unterschied beim Versuch, auf Facebook Geld zu verdienen , hängt von der Zeit, den Fähigkeiten und der gewählten Methode ab. Facebook-Gruppen und der Facebook-Marktplatz können Ihnen helfen, Auftraggeber, Kunden, Schüler und Käufer zu finden, während die eigentliche Arbeit, der Verkauf und die Zahlungen an anderer Stelle über Plattformen wie Fiverr, Upwork, Wyzant oder einen Printify-Shop abgewickelt werden.

Die meisten der unten aufgeführten Methoden, wie man mit Facebook Geld verdienen kann, lassen sich in 5 bis 10 freie Stunden pro Woche unterbringen und erfordern nur geringe oder gar keine Startkosten. Du kannst deine vorhandenen Fähigkeiten nutzen oder ein kostenloses Tool wie Canva erlernen. Wie viel du tatsächlich zusätzlich auf Facebook verdienst, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter deine Erfahrung, dein Wohnort und die Plattform, auf der du deine Dienstleistung anbietest.

Wenn du lieber physische Gegenstände als eine von dir erstellte Dienstleistung oder ein digitales Produkt verkaufen möchtest, eignet sich der Facebook-Marktplatz auch gut, um Käufer für Möbel, Elektronik und andere Dinge zu finden, die du nicht mehr benötigst.

7 konkrete Möglichkeiten, mit Facebook Geld zu verdienen

Diese Methoden, um mit Facebook Geld zu verdienen, konzentrieren sich darauf, auf der Plattform Kunden, Auftraggeber und Geschäftsmöglichkeiten zu finden und diese Kontakte dann über Freiberufler-Plattformen, Online-Shops und Dienstleistungsmarktplätze in Einnahmen umzuwandeln.

1. Eröffne einen Print-on-Demand-Shop, der in Facebook-Gruppen und auf dem Marketplace beworben wird

Stand September 2026 prognostiziert der Printify-eigene Gewinnrechner einen monatlichen Gewinn von etwa 321,16 US-Dollar bei einem einzigen Design, das einmal täglich verkauft wird – basierend auf einem T-Shirt mit Versandkosten von 9,64 US-Dollar, das für 20 US-Dollar verkauft wird. Diese Zahl setzt konstante tägliche Verkäufe voraus, was erfordert, dass Sie Ihre Angebote und Fotos aktiv in relevanten Facebook-Gruppen und auf dem Marketplace bewerben, anstatt die native Facebook-Shop-Kassenfunktion zu nutzen.

Printify bietet einen kostenlosen Tarif an, der bis zu fünf Shops und eine unbegrenzte Anzahl an Designs umfasst. Der optionale Premium-Tarif für 39 US-Dollar pro Monat gewährt einen Rabatt von bis zu 33 % auf die Produktionskosten, ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, um auf Facebook Geld zu verdienen.

Es ist kein Lagerbestand erforderlich, da jede Bestellung erst nach dem Verkauf produziert und versendet wird. Die wichtigsten Voraussetzungen sind ein Design, das du kostenlos in Canva erstellen kannst, sowie regelmäßige Beiträge in Gruppen, in denen sich deine Zielgruppe bereits aufhält.

Wenn du den Preis eines Produkts zu nah an den Produktionskosten ansetzt, können die Versandkosten und der Zeitaufwand für die Werbung in Gruppen deine gesamte Marge auffressen. Rechne mit mindestens zwei bis vier Wochen regelmäßiger Beiträge, bevor der erste echte Verkauf zustande kommt, da du ohne bestehende Zielgruppe startest.

Wenn du einen nativen Online-Shop bevorzugst, kannst du stattdessen den Facebook Shop ausprobieren – eine weitere Möglichkeit, um zu lernen, wie man mit Facebook Geld verdient.

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2. Aufträge als freiberuflicher Autor über Facebook-Gruppen an Land ziehen

Die meisten freiberuflichen Autoren, die zum ersten Mal über Facebook-Gruppen Kunden finden, beginnen mit bescheidenen Honoraren pro Text, während sie sich einen Ruf aufbauen. Erfahrene Autoren können deutlich mehr verdienen, doch höhere Honorare sind in der Regel an ein stärkeres Portfolio und nachgewiesene Erfolge geknüpft.

Bei dieser Methode, um mit Facebook Geld zu verdienen, ist der Einstieg kostenlos, aber du benötigst ein paar Textbeispiele. In relevanten Facebook-Gruppen für Freiberufler und Kleinunternehmer kannst du deine Schreibdienstleistungen direkt über Kommentare oder Direktnachrichten anbieten, anstatt eine formelle Bewerbung einzureichen. Sobald du einen interessierten Kunden gefunden hast, verlagere die Transaktion auf Fiverr oder eine ähnliche Plattform und nutze diese, um den Auftrag und die Bezahlung abzuwickeln.

Deine erste Auszahlung hängt von der Plattform und dem Kunden ab. Einen Kunden zu finden, um auf Facebook Geld zu verdienen, kann schnell gehen, aber die Erledigung des Auftrags und der Zahlungseingang über Fiverr oder eine andere Plattform können länger dauern.

Wenn du noch keine bisherigen Arbeiten vorweisen kannst, erstelle zwei oder drei unentgeltliche Arbeitsproben – ein praktischer Tipp für Freiberufler, die nach Möglichkeiten suchen, mit Facebook Geld zu verdienen. Veröffentliche nützliche, relevante Angebote in Gruppen, in denen Unternehmen oder Kunden bereits nach Autoren suchen, und leite interessierte Interessenten dann auf dein Fiverr-Profil weiter. Wenn dein Portfolio und deine Kundenliste wachsen, nutze Facebook in erster Linie zur Suche nach neuen Interessenten, während du dein freiberufliches Geschäft auf Fiverr aufbaust.

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3. Bieten Sie kleinen Unternehmen, die Sie in Facebook-Gruppen kennenlernen, Dienstleistungen als virtueller Assistent an

Wenn Sie daran interessiert sind, als virtueller Assistent (VA) auf Facebook Geld zu verdienen, erstellen Sie ein Upwork-Profil, in dem Sie Dienstleistungen wie Terminplanung, E-Mail-Verwaltung und einfache administrative Unterstützung anbieten, und nutzen Sie dann Facebook-Gruppen für Kleinunternehmen, um für Ihre Dienstleistungen zu werben und potenzielle Kunden zu finden. Auf diese Weise können Sie Facebook zur Lead-Generierung nutzen, während die eigentliche Arbeit und die Bezahlung über Upwork abgewickelt werden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels berechnen freiberufliche virtuelle Assistenten auf Upwork je nach Fähigkeiten und Erfahrung durchschnittlich 18 bis 35 US-Dollar pro Stunde. Es fallen keine Startkosten an, um auf Facebook ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, wenn du bereits über einen Laptop verfügst und kostenlose Tools wie Google Workspace und Canva nutzt.

Bei dieser Methode, mit Facebook Geld zu verdienen, können Gruppen für Unternehmer und Nischen-VA-Gruppen dir dabei helfen, Menschen zu erreichen, die bereits auf der Suche nach administrativer Unterstützung sind. Es gibt keinen festen Zeitrahmen für deine erste Auszahlung, da diese davon abhängt, wie schnell du einen Kunden findest, dich über die Arbeit einigst und das Projekt über Upwork abschließt.

Die Aufgaben eines virtuellen Assistenten reichen von der einfachen Verwaltung des E-Mail-Posteingangs bis hin zur Übernahme des gesamten Backoffice eines Unternehmensinhabers. Um auf Facebook Geld zu verdienen, beginne mit Dienstleistungen, die du sicher erbringen kannst, und nutze dann Facebook, um für deine Upwork-Dienstleistungen zu werben und neue Interessenten zu finden, während du Erfahrung sammelst und dir einen soliden Kundenstamm aufbaust.

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4. Geben Sie Nachhilfe für Schüler, mit denen Sie über Facebook-Eltern- und Community-Gruppen in Kontakt treten

Nachhilfe kann eine praktische Möglichkeit sein, auf Facebook Geld zu verdienen, indem man Eltern und Schüler anspricht, die Hilfe in einem bestimmten Fach benötigen. Lokale Eltern- und Community-Gruppen können dir dabei helfen, deine Nachhilfedienste zu bewerben und potenzielle Schüler zu finden, während der eigentliche Unterricht und die Zahlungen über eine Plattform wie Wyzant abgewickelt werden können.

Diese Methode, um mit Facebook Geld zu verdienen, lässt sich kostenlos starten, wenn Sie bereits über einen Computer, eine Internetverbindung und Unterrichtsmaterialien verfügen. Wyzant prüft die Qualifikationen der Nachhilfelehrer, bevor diese gelistet werden, und die Nachhilfelehrer legen ihre Stundensätze selbst fest.

Es gibt keinen festen Zeitrahmen, bis du auf Facebook dein erstes zusätzliches Einkommen erhältst, da dies davon abhängt, wie schnell du Schüler findest und Unterrichtstermine vereinbarst. Bei Wyzant erfolgen die Auszahlungen am 1. und 15. jedes Monats, wobei der Unterricht mindestens fünf Werktage vor dem Auszahlungstermin eingereicht werden muss.

Nutzen Sie Facebook in erster Linie, um potenzielle Nachhilfeschüler zu finden und Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, und leiten Sie interessierte Schüler dann auf die Plattform Ihrer Wahl weiter. Bei Wyzant behalten Nachhilfelehrer 75 % ihres angegebenen Stundensatzes, nachdem die Plattform eine Gebühr von 25 % einbehalten hat.

FINDEN SIE SCHÜLER FÜR NACHHILFE AUF FACEBOOK Wyzant 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man mit Facebook Geld verdienen? Bewerben Sie Ihre Nachhilfedienste und leiten Sie Schüler zu Wyzant weiter. Erstellen Sie ein Profil

5. Bieten Sie Grafikdesign-Dienstleistungen an, für die Sie in Facebook-Gruppen werben

Grafikdesign kann eine praktische Möglichkeit sein, sich auf Facebook etwas dazuzuverdienen, wenn Sie bereits wissen, wie man Logos, Flyer, Grafiken für soziale Medien oder andere visuelle Inhalte erstellt. Nutzen Sie Facebook-Gruppen, um Ihre Arbeiten zu präsentieren und Kunden aus dem Kleinunternehmensbereich zu finden, und leiten Sie interessierte Interessenten anschließend auf Plattformen wie 99designs weiter.

Bei dieser Möglichkeit, mit Facebook Geld zu verdienen, kannst du mit minimalen Anfangskosten starten, wenn kostenlose Tools wie Canva bereits die von dir angebotenen Dienstleistungen abdecken. Die Anmeldung bei 99designs ist kostenlos, während die Plattformgebühr für 1:1-Projekte zwischen 15 % für Designer der Einstiegsstufe und 5 % für Designer der Spitzenstufe liegt.

Dies ist eine seriöse Nebenbeschäftigung, um auf Facebook ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, allerdings gibt es keinen festen Zeitpunkt für Ihre erste Auszahlung, da Sie zunächst ein bezahltes Projekt finden und abschließen müssen. Nach Freigabe der Zahlung hat 99designs eine Überprüfungsfrist von fünf Werktagen, bevor das Geld an Hyperwallet überwiesen wird; anschließend hängt die Überweisungsdauer von Ihrer Auszahlungsmethode ab.

Nutzen Sie Facebook, um Ihre Sichtbarkeit zu steigern und Kontakte zu knüpfen, während 99designs Ihnen eine Plattform bietet, um diese Designanfragen in bezahlte Projekte umzuwandeln.

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6. Buche lokale Fotoaufträge über Facebook-Gruppen

Fotografie eignet sich gut, wenn Sie sich auf Facebook etwas dazuverdienen möchten, da Sie pro Auftrag statt pro Stunde abrechnen können. Familienporträts, Geburtstage, Abschlussfeiern und kleine Veranstaltungen sind Dienstleistungen, für die Sie in lokalen Facebook-Gruppen werben können, während Thumbtack Ihnen eine weitere Möglichkeit bietet, Kunden zu finden.

Ihre Startkosten hängen von der Ausrüstung ab, die Sie bereits besitzen. Mit einem Smartphone oder einer vorhandenen Kamera können Sie ein erstes Portfolio aufbauen, während Sie im Zuge des Wachstums Ihres Unternehmens spezialisiertere Ausrüstung anschaffen können.

Thumbtack gibt den Durchschnittspreis für Familien- und Kinderporträts landesweit mit 269 US-Dollar an, während der Durchschnittspreis für Porträtfotografie insgesamt bei 277 US-Dollar liegt. Nutze diese Zahlen eher als Preisrichtwerte denn als garantierte Einnahmen, da die Preise unter anderem je nach Standort und Umfang der jeweiligen Sitzung variieren.

Vereinbaren Sie vor jedem Fotoshooting, was der Kunde erhält und wie er die Fotos nutzen darf. Wenn Sie diese Methode zum Geldverdienen mit Facebook ausprobieren, helfen klare Bedingungen dabei, Streitigkeiten über die Bildnutzung zu vermeiden und es einfacher zu machen, Facebook-Kontakte über Thumbtack in bezahlte Fotoshootings umzuwandeln.

FINDEN SIE FOTOGRAFIE-KUNDEN IN IHRER NÄHE Thumbtack 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man mit Facebook Geld verdienen? Bewerben Sie Ihre Fotografie-Dienstleistungen und gewinnen Sie Thumbtack-Interessenten. Fangen Sie noch heute an

7. Vermitteln Sie Haustierbetreuung und Hundespaziergänge über Facebook-Nachbarschaftsgruppen

Haustierbetreuung und Hundespaziergänge sind einfache Möglichkeiten, mit Facebook Geld zu verdienen, wenn du gerne mit Tieren umgehst. Über lokale Facebook-Gruppen kannst du Tierhalter in deiner Nähe finden, die einen Betreuer oder Spaziergänger suchen, während Rover dir eine spezielle Plattform für Buchungen und Zahlungen bietet.

Du kannst mit der Grundausstattung beginnen, die du bereits besitzt, aber die Anmeldung bei Rover ist mit Vorabkosten verbunden. Die aktuelle Gebühr für die Profilprüfung beträgt je nach Standort zwischen 49 und 79 US-Dollar, und Dienstleister erhalten 80 % ihrer Einnahmen aus jeder Buchung.

Bei dieser Methode, mit Facebook Geld zu verdienen, gibt es keinen festen Zeitrahmen für deine erste Auszahlung, da du zunächst eine Buchung sichern und abschließen musst. Rover gibt deine Einnahmen frei, sobald die Dienstleistung erbracht wurde, was dir eine strukturiertere Abwicklung der Zahlungen ermöglicht, als wenn du alles über lokale Facebook-Gruppen organisierst.

Um auf Facebook ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, nutzen Sie Facebook, um lokale Tierhalter zu erreichen und Nachfrage nach Ihren Dienstleistungen zu wecken, und nutzen Sie dann Rover, wenn Sie eine Plattform zur Verwaltung von Buchungen, Zahlungen und der Kommunikation mit Kunden benötigen.

FINDEN SIE KUNDEN FÜR DIE TIERBETREUUNG AUF FACEBOOK Rover 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man mit Facebook Geld verdienen? Bewerben Sie Ihre Tierbetreuungsdienste und gewinnen Sie Rover-Kunden. Jetzt bewerben

Vergleich der Möglichkeiten, mit Facebook Geld zu verdienen

Die Wahl der richtigen Plattform bei der Recherche, wie man mit Facebook Geld verdienen kann, hängt davon ab, Vorlaufkosten, Auszahlungsgeschwindigkeit und realistisches Verdienstpotenzial gegeneinander abzuwägen. Die folgenden Schätzungen basieren auf aktuellen Plattformtarifen, Marktpreisdaten und Lohndaten von Drittanbietern, sofern keine plattformspezifischen Verdienstangaben verfügbar sind.

Methode Geschätzte Vergütung Anfangskosten Auszahlungszeitplan Print-on-Demand-Shop (Printify) Geschätzter Gewinn von 5–15 $+ pro Verkauf 0 $ mit Pop-up-Shop am 15. des Folgemonats Aufträge als freiberuflicher Autor (Fiverr) 45–65 $ pro Stunde 0 14 Tage nach Auftragsabschluss Dienstleistungen als virtueller Assistent (Upwork) 18–35 $/Stunde 0 10 Tage nach Ablauf des wöchentlichen Abrechnungszeitraums Nachhilfe (Wyzant) 20,22–35 $/Stunde 0 am 1. oder 15. des Monats Grafikdesign-Dienstleistungen (99designs) 35–55 $/Stunde 0 $ für die Anmeldung 5–10+ Werktage nach Freigabe der Zahlung Lokale Fotografie-Aufträge (Thumbtack) 265–483 $ pro Sitzung Abhängig von der vorhandenen Ausrüstung Variiert Haustierbetreuung/Hundeausführen (Rover) 16–25 $ pro 30-minütigem Spaziergang 49–79 $ Bewertungsgebühr 2 Tage nach Beendigung der Dienstleistung

Füge Belohnungs-Apps hinzu, um zusätzliches Geld zu verdienen

„Play-to-Earn“- und Prämien-Apps ersetzen zwar nicht die oben genannten Methoden für einen Nebenverdienst über Facebook, bieten aber einen kleinen, garantierten Zusatzverdienst. Sie sind eine Ergänzung für alle, die bereits nach Möglichkeiten suchen, mit Facebook Geld zu verdienen. Die folgenden Apps lohnen sich als Ergänzung zu jeder der oben genannten Methoden, und keine von ihnen erfordert Vorabkosten.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 5 bis 25 US-Dollar (variiert je nach Region und Prämie) Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Du kannst alle drei Apps gleichzeitig nutzen, wenn du genügend Freizeit hast, um dein Zusatzeinkommen zusammen mit deinem Facebook-Nebenjob zu maximieren. Wenn du jedoch eine App suchst, bei der das eigentliche Gameplay im Vordergrund steht, hol dir Snakzy.

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Was nicht funktioniert

Wenn du recherchierst, wie man mit Facebook Geld verdienen kann, sind nicht alle Optionen seriös. Viele Betrugsmaschen zielen auf Menschen ab, die nach freiberuflicher Arbeit, lokalen Nebenjobs, Nachhilfe oder Online-Shops suchen. Wenn du die gängigen Warnzeichen bei Nebenjobs auf Facebook kennst, kannst du vermeiden, Geld zu verlieren, bevor du überhaupt etwas verdienst.

Vorauszahlungen für garantierte Kunden – Seien Sie vorsichtig bei Kursen oder Agenturen, die Hunderte von Dollar für versprochene Freiberufler- oder VA-Kunden verlangen.

– Seien Sie vorsichtig bei Kursen oder Agenturen, die Hunderte von Dollar für versprochene Freiberufler- oder VA-Kunden verlangen. Unbezahlte Probarbeiten – Anfragen nach kostenlosen Logos, Artikeln, Fotos oder anderen Arbeitsproben können Versuche sein, Arbeit zu erhalten, ohne dafür zu bezahlen. Damit wirst du oft konfrontiert, wenn du nach Möglichkeiten suchst, mit Facebook Geld zu verdienen.

– Anfragen nach kostenlosen Logos, Artikeln, Fotos oder anderen Arbeitsproben können Versuche sein, Arbeit zu erhalten, ohne dafür zu bezahlen. Damit wirst du oft konfrontiert, wenn du nach Möglichkeiten suchst, mit Facebook Geld zu verdienen. Urheberrechtlich geschützte Print-on-Demand-Designs – Die Verwendung von nicht lizenzierter Fan-Art, Markenzeichen oder Markenlogos kann zu Löschungen oder Account-Einschränkungen führen.

– Die Verwendung von nicht lizenzierter Fan-Art, Markenzeichen oder Markenlogos kann zu Löschungen oder Account-Einschränkungen führen. Nicht nachverfolgbare Zahlungen – Geschenkkarten, Überweisungen oder Aufforderungen, Geld zurückzusenden, sind häufige Warnzeichen für Betrug.

– Geschenkkarten, Überweisungen oder Aufforderungen, Geld zurückzusenden, sind häufige Warnzeichen für Betrug. „Pay-to-get-work“-Angebote – Seriöse Auftraggeber verlangen in der Regel keine Gebühr, um dich mit einem Auftrag zu vermitteln.

Am sichersten ist es, Facebook zu nutzen, um Möglichkeiten zu finden, und dann den Auftraggeber, die Plattform und die Zahlungsbedingungen zu überprüfen, bevor du die Arbeit ausführst. Du kannst deine Nebenjobs auf Facebook auch durch Spiele-Apps ergänzen, bei denen du echtes Geld verdienst.

Fazit: Wie man mit Facebook Geld verdienen kann

Ja, man kann mit Facebook Geld verdienen, aber Facebook bezahlt einen in der Regel nicht direkt für die Nutzung von Gruppen oder dem Marktplatz. Stattdessen kann man diese nutzen, um Kunden für freiberufliche Dienstleistungen, lokale Nebenjobs oder ein Produktgeschäft zu finden.

Zu den besten Möglichkeiten, mit Facebook Geld zu verdienen, gehören freiberufliches Schreiben, Arbeit als virtueller Assistent, Grafikdesign, Nachhilfe und Fotografie – insbesondere für Personen, die bereits über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Ein Printify-Shop ist eine weitere Möglichkeit, ein Produktgeschäft aufzubauen. Realistische Verdienstmöglichkeiten reichen von etwa 50 bis über 1.500 US-Dollar pro Monat, je nach Methode, Qualifikationsniveau und Zeitaufwand. Wenn Sie nach einer schnellen Möglichkeit suchen, mit Facebook Geld zu verdienen, können freiberufliche Aufträge bereits nach etwa ein bis zwei Wochen zu einer ersten Auszahlung führen.

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Häufig gestellte Fragen