Las 10 mejores páginas de encuestas que pagan dinero de verdad en 2026

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Los mejores sitios web de encuestas que pagan de forma justa y rápida son más difíciles de encontrar de lo que la mayoría de las guías admiten. Survey Junkie ha abonado más de 76 millones de dólares a sus afiliados; Swagbucks ha superado los 900 millones de dólares en pagos totales desde su lanzamiento en 2008. Los usuarios habituales de las mejores páginas web de encuestas remuneradas suelen declarar ingresos de entre 100 y 250 dólares al mes por dedicar entre 30 y 60 minutos diarios a esta actividad.

Las marcas destinan dinero real a tus opiniones; por eso existen las páginas de encuestas que pagan dinero real. La mayoría de las guías omiten los detalles que realmente importan: las tasas de descalificación, las trampas de los pagos mínimos y el tiempo realista que se tarda en recibir el primer pago. Esos tres factores determinan si ganas dinero respondiendo a encuestas o si acabas por rendirte sin más.

Esta guía abarca 10 plataformas: Survey Junkie, Swagbucks, Investigación sobre piñas, Encuestas de marca, InboxDollars, Toluna, Prolífico, Encuestado, UserTesting, yYouGov – utilizando tarifas por hora contrastadas y datos reales sobre los pagos. Úsala como tu lista de los mejores sitios de encuestas que pagan.

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Todos los mejores sitios de encuestas que pagan tienen en común una característica frustrante: los primeros pagos tardan en llegar. Survey Junkie se necesitan 500 puntos; InboxDollars te exige un mínimo de 30 dólares; YouGov tarda meses. Mientras esas páginas de encuestas mejor pagadas activan tu cuenta, Snakzy te permite cobrar hoy mismo.

Snakzy es una plataforma de «jugar para ganar» en la que superas retos basados en habilidades, ganas monedas y las canjeas por dinero en efectivo a través de PayPal o Tejo tarjetas regalo. La plataforma indica que se pueden ganar más de 15 dólares en la primera sesión, que el primer cobro medio es de 27,70 dólares y que el plazo medio hasta el primer pago es de 6,5 días, todo ello sin ningún coste inicial. Más de 100 juegos, sin anuncios obligatorios, compatible con más de 100 países y un bono de bienvenida de 10 dólares al registrarse.

Snakzy Se trata de ingresos complementarios, no de un sustituto de las plataformas de encuestas que pagan dinero real, como las mencionadas anteriormente. Combina muy bien con las mejores aplicaciones de encuestas para ganar dinero con ellas mientras se acumulan los puntos. Para ver más opciones, la ganar dinero jugando a videojuegos Esta guía abarca todo el ámbito, además de los mejores sitios de encuestas que pagan.

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Las 10 mejores páginas web de encuestas que pagan dinero de verdad en 2026: clasificadas por tarifa por hora

Los mejores sitios web de encuestas que pagan abarcan una amplia variedad de modelos de ingresos, por lo que La clasificación por tarifa por hora es más importante que la clasificación por popularidad. Las plataformas pasivas como Swagbucks pagan entre 2 y 4 dólares por hora, aproximadamente; los paneles profesionales como Prolífico una media de 12,50 dólares por hora; Encuestado paga entre 50 y 400 dólares por estudio a profesionales titulados.

Todas las plataformas que aparecen aquí son gratuitas y ofrecen pagos a través de PayPal o tarjetas regalo, y cuenta con un historial de pagos verificable: el requisito mínimo que debe cumplir cualquier lista de sitios web de encuestas que paguen dinero real. Sin tasas de inscripción, sin excepciones. Utiliza esta lista como referencia para ganar dinero respondiendo a encuestas en la categoría que más te convenga, con el respaldo de los mejores sitios web de encuestas que pagan.

1. Survey Junkie [La mejor opción para principiantes sin perfil profesional]

Tarifa por hora: aproximadamente 3,75 dólares por hora, según las pruebas realizadas. Ingresos mensuales reales: Entre 25 y 150 dólares por sesiones diarias de entre 30 y 60 minutos.

Survey Junkie Es el punto de partida más accesible de esta lista de las mejores páginas de encuestas remuneradas, y la forma más fácil de iniciarse para cualquiera que se acerque por primera vez a este tipo de páginas. Las encuestas individuales se pagan entre 0,50 y 3 dólares cada una.. La tasa de calificación se sitúa en torno al 20 % por encuesta intentada, lo que significa que el 80 % de tus intentos solo te reportan entre 1 y 3 puntos parciales, en lugar de los 50-300 puntos completos que se obtienen por una encuesta completada. Esa puntuación parcial en caso de descalificación es un factor diferenciador clave, ya que la mayoría de las plataformas no pagan nada cuando te descartan.

Estadísticas de la plataforma: Más de 20 millones de usuarios registrados; más de 76 millones de dólares pagados en total; aproximadamente 1,5 millones de dólares distribuidos al mes (datos de la plataforma). Disponible en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia. Trustpilot: 3,8–4,2/5 según más de 44 000 opiniones.

Pago mínimo: 5 $ (500 puntos) a través de PayPal. Los puntos nunca caducan. PayPal Las transferencias se completan en 1 o 2 días.

Ventajas: El umbral mínimo de 5 dólares es uno de los más bajos de esta lista; el crédito por descalificación parcial evita que el tiempo perdido se desperdicie por completo; la aplicación móvil envía alertas de encuestas para que puedas aprovechar los ratos libres del día.

Riesgo: 3,75 dólares por hora está por debajo del salario mínimo de EE. UU. La tasa de exclusión del 80 % provoca fluctuaciones en los ingresos de una semana a otra. La disponibilidad de encuestas disminuye notablemente fuera de EE. UU.

Pasos del día 1:

Regístrate en Survey Junkie. Rellena todas las preguntas del perfil en la configuración de tu cuenta. Activa las alertas por correo electrónico para las nuevas encuestas. Retirar dinero a través dePayPal una vez que alcances los 500 puntos, para confirmar que el proceso de pago funciona.

Como punto de partida sin grandes pretensiones, es uno de los mejores sitios web de encuestas remuneradas para comprobar que el modelo funciona antes de ampliar la escala. También es una forma sencilla de ganar dinero con encuestas antes de dedicarle tiempo de verdad, y una forma suave de iniciarse en los mejores sitios web de encuestas que pagan.

★ La mejor página web de encuestas remuneradas para principiantes Survey Junkie Regístrate en Survey Junkie

2. Swagbucks [La mejor plataforma con múltiples actividades para acumular ingresos pasivos]

Tarifa por hora: Entre 2 y 4 dólares por hora (solo encuestas). Ingresos mensuales reales: Entre 30 y 100 dólares para todas las actividades, con una duración diaria de entre 30 y 45 minutos.

Swagbucks Se ha ganado el segundo puesto entre las mejores páginas de encuestas remuneradas porque las encuestas son solo una de las varias fuentes de ingresos simultáneas. Puedes combinar SB puntos viendo vídeos a través de Televisión para pequeñas empresas, obtener reembolsos por compras y jugar a videojuegos, todo ello de forma paralela a las encuestas. Esa combinación es lo que te permite ganar dinero con las encuestas y otras tareas al mismo tiempo, lo que eleva los ingresos mensuales por encima de lo que pagan las plataformas que solo ofrecen encuestas. La tarifa por las encuestas, de entre 2 y 4 dólares por hora, es la más baja de esta lista, por lo que confiar únicamente en ellas te decepcionará.

Estadísticas de la plataforma: Más de 20 millones de miembros; más de 900 millones de dólares pagados desde 2008 (datos de la plataforma). Trustpilot: 4,1/5.PayPal El proceso de pago se realiza en un plazo de entre 30 minutos y 24 horas.

Bonificación por registro:10 $ (1.000 SB) canjeables tras completar tu primera encuesta válida. Importe mínimo de pago: 1 $ (100 SB) para tarjetas regalo; 3 $ para PayPal.

Ventajas: Puedes conseguir un bono de registro de 10 $ en tu primera sesión; el catálogo de tarjetas regalo incluye Amazon, PayPal, y Walmart; el umbral de 1 dólar para las tarjetas regalo es el mínimo de pago más bajo de todas las plataformas aquí mencionadas.

Riesgo: La tasa de ingresos solo por encuestas es la más baja de esta lista. Para obtener los mejores resultados, es necesario combinar activamente las encuestas con otras tareas remuneradas. Si solo respondes a encuestas en Swagbucks, es probable que ganes menos por hora que en Survey Junkie.

Entre las mejores aplicaciones de encuestas para acumular ingresos, su aplicación específica es lo que hace que el modelo de múltiples fuentes de ingresos resulte práctico en un móvil.

Pasos del día 1:

Regístrate enSwagbucks. Completa tu perfil para que las encuestas se ajusten mejor a ti. Reclama el bono de registro. Deja que SBTV se ejecute de forma pasiva en segundo plano mientras rellenas las encuestas. Lee nuestroSwagbucks vs Survey Junkiecomparación and how Swagbucksobras para ver el desglose completo de las actividades y los mejores juegos de Swagbucks con los que ganar más.

★ La mejor plataforma de recompensas multicanal Swagbucks Regístrate en Swagbucks

3. Investigación sobre piñas [La mejor remuneración por encuesta para cualquier grupo demográfico]

Tarifa por hora:aproximadamente el equivalente a 9 dólares por hora. Ingresos mensuales reales: Entre 4 y 12 dólares solo por las encuestas; entre 5 y 25 dólares por cada prueba de producto.

Investigación sobre piñas, que opera bajo el grupo Nielsen, es uno de los sitios web de encuestas mejor remuneradas por encuesta: Paga una cantidad fija de 3 dólares por encuesta, independientemente del tema o la extensión.. A razón de entre 15 y 20 minutos por encuesta, eso supone unos 9 dólares por hora, una cifra muy superior a las tarifas de la mayoría de los paneles dirigidos al gran público. El inconveniente es la frecuencia: los miembros solo reciben entre una y cuatro encuestas al mes, por lo que, en el mejor de los casos, se trata de unos ingresos complementarios, y no de una forma independiente de ganar dinero respondiendo a encuestas a tiempo completo.

Acceso:inscripciones por invitación o inscripciones abiertas periódicas. El tamaño del panel se mantiene reducido de forma deliberada para garantizar la calidad de los datos. Si tu objetivo es ganar dinero respondiendo a encuestas con una alta remuneración por encuesta, el reducido tamaño del panel es la contrapartida que debes aceptar.

Importe mínimo de pago: aproximadamente 3 dólares. Forma de pago: transferencia bancaria a través de Wallet by Rewards on Demand (PayPal dejó de estar disponible en 2024). Las transferencias se reciben en un plazo de 3 a 5 días laborables.

Ventajas: La tarifa fija de 3 $ te permite saber siempre exactamente lo que vas a recibir antes de empezar; las pruebas gratuitas de productos te permiten quedarte con los artículos probados; el pago se realiza en cuanto completas una encuesta, sin necesidad de alcanzar un umbral mínimo.

Riesgo: De una a cuatro encuestas al mes no bastan ni siquiera para pagar una sola factura. La transferencia bancaria es más lenta que PayPal. Las plazas en los lotes por invitación se agotan rápidamente.

Si lo analizamos estrictamente por minuto, es uno de los mejores sitios de encuestas que pagan, aunque su bajo volumen lo mantiene en un segundo plano. Úsalo para ganar un dinero extra, no como fuente principal de ingresos, y te resultará rentable.

Pasos del día 1:

Comprueba si el plazo de inscripción está abierto en Investigación sobre piñas. Rellena el perfil demográfico completo de inmediato. Configura tus datos de transferencia bancaria antes de que recibas tu primera invitación a una encuesta. Responde en un plazo de 24 horas cuando recibas las invitaciones, ya que las plazas en los paneles se agotan rápidamente.

★ El mejor panel de encuestas con tarifa fija Investigación sobre piñas Comprueba la disponibilidad en Investigación sobre piñas

4. Encuestas de marca [El mejor programa de fidelización para quienes ganan puntos con regularidad]

Tarifa por hora:Entre 0,50 y 5 dólares por encuesta. Ingresos mensuales reales: Entre 20 y 50 dólares para los usuarios activos.

Encuestas de marca cuenta con un sistema de fidelización por niveles denominado Branded Elite, que añade entre un 5 % y un 19 % de puntos extra a todo lo que ganes una vez que alcances los umbrales de actividad. Para quienes acumulan puntos de forma constante, Esa bonificación por nivel marca una gran diferencia a lo largo de un mes lo que lo sitúa entre los mejores sitios web de encuestas remuneradas. Las encuestas individuales otorgan entre 50 y 300 puntos (100 puntos = 1 dólar), y los usuarios de EE. UU., Reino Unido y Canadá reciben nuevas encuestas a diario. Es una de las plataformas más fiables para ganar dinero respondiendo a encuestas, ideal para quienes se conectan a diario y buscan un volumen de trabajo predecible.

Estadísticas de la plataforma: La plataforma informa de unos pagos totales considerables en Encuestas de marca y BrandedOffers en conjunto (datos de la plataforma). Trustpilot: 4,1/5.

Importe mínimo de pago: 5 $ (500 puntos) a través de PayPal, que se tramita en 1-2 días laborables. Bonificación por registrarte: entre 50 y 100 puntos por tu primera encuesta.

Ventajas: La bonificación por nivel de fidelidad premia la constancia sin que ello suponga ningún esfuerzo adicional; la disponibilidad diaria de encuestas en los tres principales mercados garantiza unos ingresos predecibles; las tarjetas regalo y PayPal Ambas opciones están disponibles.

Riesgo: Los puntos caducan tras 12 meses de inactividad. Los rechazos en el proceso de selección basados en los hábitos de compra pueden resultar frustrantes e inconsistentes. Para alcanzar el nivel «Bronze Elite» es necesario completar 250 encuestas.

Para los usuarios que actúan por costumbre, es uno de los mejores sitios de encuestas que pagan de forma constante, en lugar de hacerlo en rachas impredecibles.

Pasos del día 1:

Regístrate enEncuestas de marca. Rellena todas las secciones del perfil para que la encuesta se adapte mejor a tu perfil. Fíjate el objetivo de alcanzar el nivel «Bronze Elite» para conseguir la bonificación del 10 %. Realiza un retiro a partir del umbral de 5 dólares para comprobar el proceso de pago.

★ La mejor plataforma de encuestas por niveles de fidelidad Encuestas de marca Regístrate en Encuestas de marca

5. InboxDollars [La mejor opción para combinar los ingresos por encuestas con tareas pasivas]

Tarifa por hora: Entre 0,25 y 5 dólares por encuesta. Ingresos mensuales reales: Entre 20 y 50 dólares por las encuestas; entre 50 y 100 dólares por todas las actividades, dedicando una hora al día.

InboxDollars Ha pagado a sus miembros más de 60 millones de dólares desde su lanzamiento en el año 2000, lo que la convierte en una de las páginas de encuestas remuneradas más antiguas que siguen en activo. Otorga un bono de 5 dólares inmediatamente después de la confirmación por correo electrónico, sin necesidad de realizar ninguna encuesta.. Además de las encuestas, te paga por leer correos electrónicos, ver vídeos e imprimir cupones, que es la forma en que muchos usuarios ganan dinero con las encuestas y pequeñas tareas complementarias al mismo tiempo. Si te atrae este modelo de ingresos pasivos acumulativos, el trabajos extra en línea con los que se gana dinero La guía recoge varias opciones más de esta categoría.

Importe mínimo de pago: 30 $ por tu primera retirada; 15 $ por las retiradas posteriores. PayPal y tarjetas regalo electrónicas disponibles. Propiedad de Prodege, la misma empresa matriz que Swagbucks.

Ventajas: Bonificación de 5 $ por registrarse, que se abona antes de completar cualquier encuesta; múltiples formas de obtener ingresos además de las encuestas; panel centrado en EE. UU. con un elevado volumen de encuestas.

Riesgo: El mínimo de 30 dólares para el primer pago es el mayor obstáculo de esta lista y a los usuarios ocasionales les lleva entre 3 y 6 semanas superarlo. Se aplica una comisión de tramitación de 3 dólares a los cheques en papel. Las exclusiones frecuentes de los participantes son una queja habitual.

Una vez superado ese primer obstáculo, se consolida como uno de los mejores sitios de encuestas que pagan a quienes les gusta realizar varias tareas a la vez.

Pasos del día 1:

Regístrate enInboxDollars. Confirma tu correo electrónico para desbloquear el bono de 5 dólares. Rellena la encuesta de perfil y gana entre 0,50 y 1,00 dólares extra. Lee a diario los correos electrónicos remunerados y participa en encuestas para alcanzar antes el umbral de primer pago de 30 dólares.

★ La mejor plataforma de encuestas para realizar tareas de forma pasiva InboxDollars Regístrate en InboxDollars

6. Toluna [La mejor opción para encuestas comunitarias con recompensas digitales inmediatas]

Tarifa por hora: aproximadamente entre 1 y 4 dólares por hora. Ingresos mensuales reales: Entre 10 y 20 dólares para los participantes habituales.

Toluna Es una de las comunidades de encuestas en línea más grandes del mundo, con más de 30 millones de miembros registrados, lo que por sí solo le vale un puesto entre los mejores sitios de encuestas que pagan. Las encuestas individuales otorgan una cantidad de puntos variable en función de su extensión., y los puntos se canjean a razón de unos 3.000 puntos por cada dólar, por lo que la recompensa mínima de 30.000 puntos equivale a unos 10 dólares. Toluna destaca porque ofrece el canje digital inmediato de recompensas por una amplia variedad de tarjetas regalo, y sus funciones comunitarias (encuestas, pruebas de productos y debates) brindan a los participantes más formas de acumular puntos que las simples encuestas.

Trustpilot: 3,4/5. Disponibilidad de encuestas: hay encuestas diarias disponibles en más de 70 países, lo que la convierte en una de las plataformas de encuestas con mayor acceso a nivel mundial que pagan dinero real de esta lista.

Importe mínimo de pago: Las recompensas en forma de tarjetas regalo se obtienen a partir de 30 000 puntos (unos 10 dólares); para recibir dinero en PayPal se requiere un umbral más alto, de unos 95 000 puntos (30 dólares). La tramitación de las recompensas puede tardar hasta tres semanas.

Ventajas: Amplia muestra con encuestas diarias disponibles en numerosos países; las actividades de la comunidad permiten ganar puntos además de las encuestas; canje instantáneo de tarjetas regalo digitales para los usuarios habituales.

Riesgo: La tasa de conversión de puntos a efectivo es inferior a la de la mayoría de las plataformas de este sector, lo que la convierte en una opción ideal para canjear por tarjetas regalo, más que para obtener dinero en efectivo. La valoración de los puntos puede resultar poco clara para los nuevos usuarios. Se ha informado de que las tasas de descalificación son elevadas en las encuestas especializadas.

Si quieres ganar dinero respondiendo a encuestas, sobre todo a cambio de tarjetas regalo, esta es una de las mejores páginas de encuestas remuneradas para ese fin.

Pasos del día 1:

Regístrate enToluna. Rellena tu perfil demográfico en su totalidad. Céntrate primero en las encuestas más largas (de entre 50 000 y 100 000 puntos) para sacar mayor partido al tiempo invertido. Canjea tus puntos por tarjetas regalo digitales en cuanto se alcance el umbral mínimo para probar el sistema de pagos.

★ La mejor plataforma de encuestas impulsada por la comunidad Toluna Regístrate en Toluna

7. Prolific [La mejor tarifa por hora para estudiantes y usuarios con inquietudes académicas]

Tarifa por hora:12,50 dólares por hora, media comprobada. Ingresos mensuales reales: Entre 50 y 200 dólares para los usuarios habituales.

Prolífico Es la única plataforma de esta lista de las mejores páginas de encuestas remuneradas que establece una tarifa mínima de pago para los participantes: 8 dólares por hora, mientras que los estudios académicos tienen una media de unos 14 dólares por hora y los estudios comerciales, de unos 10,50 dólares por hora (datos de pagos de la plataforma). Ese mínimo ético es lo que lo diferencia de los paneles convencionales lo que la convierte en una de las mejores páginas de encuestas remuneradas en cuanto a la remuneración por hora. La plataforma alberga principalmente estudios académicos y de ciencias sociales de universidades y empresas tecnológicas, y el auge de la investigación en inteligencia artificial en 2024-2025 aportará un volumen significativo de tareas cognitivas mejor remuneradas.

Coste inicial:0 $. El pago se realiza a través de Payoneer o Circle (criptomonedas). El pago se abona por cada estudio completado, sin umbral mínimo de pago.

Ventajas: La tarifa por hora más alta y constante de todos los paneles de aquí; el proceso de preselección garantiza que no habrá exclusiones a mitad del estudio una vez que hayas comenzado una tarea; el volumen de estudios de IA ha aumentado la oferta de trabajo disponible para los grupos demográficos que cumplen los requisitos.

Riesgo: La disponibilidad de los estudios es limitada y varía considerablemente en función de los datos demográficos. Esta no es una plataforma para sesiones pasivas o rápidas de cinco minutos. Se requiere una participación atenta y reflexiva.

Gracias a su excelente experiencia en dispositivos móviles, también es una de las mejores aplicaciones de encuestas para acceder a los estudios en cuanto se publican. Si quieres ganar dinero respondiendo a encuestas con una tarifa por hora justa, pocas de las mejores páginas de encuestas que pagan pueden igualarla.

Pasos del día 1:

Regístrate enProlífico. Rellena todos los cuestionarios de datos demográficos en su totalidad. Activa las notificaciones push en el móvil. Da prioridad a los trabajos relacionados con la IA y los estudios cognitivos para conseguir las tarifas por hora más altas cuando aparezcan.

★ La mejor tarifa por hora entre los paneles de encuestas Prolífico Regístrate en Prolific

8. Encuestado [Mejor remuneración por estudio para profesionales titulados]

Tarifa por hora: Entre 20 y 50 dólares por hora para profesionales cualificados. Ingresos mensuales reales: Entre 50 y 300 dólares por uno o dos estudios al mes.

Encuestado No es una página de encuestas al uso, pero no puede faltar en ninguna lista seria de las mejores páginas de encuestas que pagan, ya que las remuneraciones por estudio son muy elevadas. Pone en contacto a empresas e instituciones de investigación con profesionales específicos para realizar entrevistas y estudios en profundidad, pagando entre 50 y 400 dólares por estudio. Una entrevista de 60 minutos con un público especializado suele pagarse a 100 dólares.. La plataforma retiene un 5 % (con un mínimo de 1 dólar) de cada pago, y este se abona a través de Tremendous en un plazo de entre 7 y 10 días laborables tras la confirmación de la asistencia por parte del investigador.

Ajuste óptimo:ingenieros de software, responsables de recursos humanos, profesionales del marketing, profesionales sanitarios y propietarios de pequeñas empresas. Existen estudios de mercado, pero pagan entre 20 y 50 dólares, lo que sitúa las tarifas efectivas por hora más cerca de Survey Junkieterritorio.

Ventajas: Es la remuneración por estudio más alta de esta lista; las sesiones son menos frecuentes, pero mucho más valiosas que las encuestas diarias de baja remuneración; las empresas e instituciones que participan en la investigación han sido sometidas a un proceso de selección.

Riesgo: La mayoría de los estudios mejor remunerados exigen titulaciones profesionales específicas. El plazo de pago de entre 7 y 10 días es el más largo de esta lista. La comisión de la plataforma, del 5 %, se deduce de cada pago. Los usuarios sin titulaciones verificables solo pueden optar a menos del 10 % de los estudios mejor remunerados.

Para los profesionales acreditados, es uno de los mejores sitios web de encuestas remuneradas para convertir sus conocimientos en dinero real mediante la participación en encuestas y entrevistas. Para quien cumpla los requisitos, es uno de los mejores sitios web de encuestas que pagan, y uno de los pocos que ofrecen remuneración en dinero real a tarifas profesionales.

Pasos del día 1:

Regístrate enRespondent.io. Añade tu perfil de LinkedIn para que se verifique tu identidad profesional. Establece los filtros de profesión y sector con precisión. Inscríbete en los cursos en la primera hora tras su publicación, ya que las plazas se agotan muy rápido.

★ La mejor plataforma de investigación profesional con una excelente relación calidad-precio Encuestado Regístrate en Respondent

9. UserTesting [La mejor tarifa por hora para probadores de páginas web y aplicaciones]

Tarifa por hora:Entre 30 y 40 dólares por hora durante las pruebas; entre 15 y 25 dólares por hora, una vez tenido en cuenta el tiempo dedicado a la selección. Ingresos mensuales reales: Entre 40 y 200 dólares, dependiendo de los datos demográficos y de la disponibilidad de las pruebas.

UserTesting No es una plataforma de encuestas en el sentido tradicional, pero sí es uno de los sitios de encuestas más singulares en los que se paga con dinero real: Pide a los participantes que graben su pantalla y expresen en voz alta sus pensamientos mientras realizan tareas en una página web o una aplicación.. Las encuestas grabadas estándar pagan 10 dólares por 15-20 minutos. Las conversaciones en directo con los investigadores se remuneran entre 30 y 60 dólares por 30-60 minutos. El trabajo resulta más interesante que el repetitivo clic en las encuestas, por lo que muchas personas que quieren ganar dinero con las encuestas acaban prefiriéndolo, y el sistema de valoración de la calidad te ayuda a mejorar con el tiempo.

Importe mínimo de pago: No se indica un importe mínimo por prueba. El pago se realiza a través de PayPal, que se expide entre 7 y 14 días después de la aprobación de la prueba.

Ventajas: 10 dólares por 15-20 minutos es una tarifa base muy competitiva; es una actividad más variada y atractiva que rellenar encuestas; además, los comentarios constructivos ayudan a los probadores con mejor rendimiento a optar a más pruebas con el paso del tiempo.

Riesgo: Las tasas de aceptación de las solicitudes para realizar pruebas son bajas, ya que las preguntas de selección te excluyen de una gran parte de las pruebas disponibles, lo que significa que tienes que solicitar muchas pruebas para poder completar unas pocas. El retraso en el pago, de entre 7 y 14 días, es el segundo más largo de esta lista. Las plazas para las pruebas se agotan a los pocos minutos de publicarse.

Dado que la mayor parte del trabajo se realiza desde el móvil, se encuentra entre las mejores aplicaciones de encuestas para participantes que están siempre en movimiento.

Pasos del día 1:

Presenta tu solicitud enUserTesting. Superar la prueba de selección obligatoria. Instala un programa de grabación de pantalla antes de tu primera prueba remunerada. Inscríbete en todas las pruebas disponibles en cuanto recibas la notificación para adelantarte a la competencia y conseguir una plaza.

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10. YouGov [La mejor opción para encuestas de opinión sin puntos que caduquen]

Tarifa por hora:Entre 0,50 y 2 dólares por encuesta. Ingresos mensuales reales: Entre 8 y 15 dólares por participar habitualmente.

YouGov Ofrece tarifas por hora bastante bajas, pero tiene una característica que lo mantiene entre los mejores sitios de encuestas que pagan: los puntos nunca caducan. La plataforma ofrece encuestas políticas, estudios sobre el reconocimiento de marca e investigaciones sobre la opinión pública. Sus datos aparecen habitualmente en los reportajes de la BBC, en la cobertura de Reuters y en publicaciones gubernamentales, lo que confiere a la participación una relevancia en el mundo real que va más allá de ganar unos pocos dólares. Completa la lista de las mejores aplicaciones de encuestas para aquellas personas que prefieren participar a diario sin mucho esfuerzo, en lugar de sesiones activas para ganar dinero, y es una opción sólida si lo que buscas principalmente es ganar dinero de forma pasiva respondiendo a encuestas.

Estadísticas de la plataforma: Trustpilot 4,6/5; opera en más de 50 países. El participante medio de EE. UU. alcanza los 5.000 puntos (50 dólares) en unos 4 a 6 meses de participación diaria constante (según los datos de la plataforma; los resultados individuales pueden variar).

Importe mínimo de pago: 50 $ a través dePayPal (EE. UU.), transferencia bancaria o Amazontarjetas regalo.

Ventajas: Los puntos nunca caducan; las encuestas son breves (entre 5 y 10 minutos) y abarcan temas muy variados; los datos se citan en los principales medios de comunicación; está disponible en más de 50 países.

Riesgo: El pago mínimo de 50 dólares estadounidenses es el más alto de esta lista y se tarda meses en alcanzarlo, ya que se ganan entre 0,50 y 2 dólares por encuesta. YouGov Está diseñado para ejercer influencia, no para obtener ingresos rápidos. La frecuencia de las encuestas es menor que la de los paneles comerciales.

Aun así, sigue siendo uno de los sitios de encuestas que pagan dinero de verdad de forma fiable, siempre y cuando tengas paciencia con el umbral mínimo.

Pasos del día 1:

Regístrate enYouGov. Rellena el cuestionario inicial de perfil. Descarga la aplicación móvil para recibir notificaciones push. Entra cada día para participar en una o dos encuestas breves disponibles.

★ La mejor página web de encuestas con puntos que no caducan YouGov Regístrate en YouGov

Cómo elegir las páginas de encuestas remuneradas más adecuadas según tu disponibilidad, tu perfil y la rapidez de pago

Las mejores páginas de encuestas que pagan deben ajustarse a tu perfil, no solo a tus aspiraciones. Los principiantes deberían empezar con una combinación diaria de tres plataformas: Survey Junkie, Swagbucks, yEncuestas de marca – En todas ellas la inscripción es gratuita, el pago mínimo es inferior a 5 dólares y hay encuestas disponibles de inmediato. Ingresos reales que se pueden obtener dedicando entre 30 y 60 minutos al día: entre 75 y 200 dólares al mes. Esa es la forma más rápida de ganar dinero respondiendo a encuestas desde el primer día.

Hay tres errores que acaban con la mayoría de las cuentas nuevas en las mejores páginas web de encuestas remuneradas:

Registrarse solo en una plataforma. Survey JunkieSu tasa de calificación del 20 % significa que el 80 % de los intentos obtienen créditos parciales. Alterna entre tres plataformas para mantener unos ingresos constantes.

Survey JunkieSu tasa de calificación del 20 % significa que el 80 % de los intentos obtienen créditos parciales. Alterna entre tres plataformas para mantener unos ingresos constantes. Se omite la finalización del perfil. Los perfiles incompletos reducen las tasas de selección entre un 40 % y un 60 %. Rellénalo desde el primer día.

Los perfiles incompletos reducen las tasas de selección entre un 40 % y un 60 %. Rellénalo desde el primer día. Solicitar la admisión enEncuestado or UserTestingEs demasiado pronto. Sin credenciales verificables, se puede acceder a menos del 10 % de los estudios mejor remunerados. Crea tu LinkedInPrimero, el perfil.

Prolífico, Encuestado, yUserTesting no te reportan ingresos desde el primer día: empieza con el trío de 5 dólares como mínimo y ve subiendo a medida que tu perfil se consolide. Para los usuarios que dan prioridad al móvil, el iOS juegos en los que se gana dinero de verdad Esta guía combina a la perfección con los mejores sitios web de encuestas que pagan.

Cómo son realmente los ingresos por encuestas desde el mes 1 hasta el mes 12

Una selección de tres de las mejores páginas de encuestas que pagan – Survey Junkie, Swagbucks, yEncuestas de marca – Normalmente se desarrolla así durante 30 minutos al día:

Semanas 1–2: 5–20 dólares

Mes 1: entre 25 y 75 dólares

Mes 3: entre 75 y 150 dólares

Mes 6: entre 100 y 250 dólares

Mes 12: entre 150 y 350 dólares

Límite realista: 600 dólares–3.000 dólares al año como ingresos complementarios, no como sustitución del sueldo.

La diferencia entre bruto y neto es importante: Las comisiones de PayPal reducen un pago de 10 dólares a unos 9,41 dólares, Encuestado se deduce un 5 %, y se aplica el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia a partir de unos ingresos netos anuales superiores a 400 dólares.

Aceleradores: LinkedIn desbloqueo de credenciales Encuestado and UserTesting (entre 20 y 50 dólares por hora); las conexiones de martes a jueves registran el pico Prolíficovolumen;Encuestas de marca El nivel «Elite» otorga entre un 5 % y un 19 % de puntos extra.

Una trampa de la tarifa por hora: Si de 10 intentos se completan 2, tu tasa real abarca los 30 minutos completos, no solo las encuestas completadas. Las plataformas con crédito parcial (Survey Junkie, Encuestas de marca) protegen tu tarifa real por hora; las plataformas que no la ofrecen (YouGov, Encuestado) castigar con mayor severidad las descalificaciones.

Los hábitos diarios y los perfiles completos son lo que marca la diferencia entre 50 $ al mes y 250 $ – y por qué los mejores sitios de encuestas que pagan se han ganado ese título, lo que convierte el esfuerzo por ganar dinero respondiendo a encuestas en ingresos a través de las mejores aplicaciones de encuestas que realmente ofrecen resultados.

Por qué los participantes en encuestas ganan menos de lo esperado (y qué hacer al respecto)

Incluso en las mejores páginas de encuestas que pagan, La diferencia entre los ingresos previstos y los reales se debe a cinco problemas que se pueden solucionar:

Altas tasas de inhabilitación. Survey JunkieLa tasa de calificación es de aproximadamente el 20 %. Solución: Rellena todos los campos demográficos para mejorar la precisión de la segmentación.

Survey JunkieLa tasa de calificación es de aproximadamente el 20 %. Solución: Rellena todos los campos demográficos para mejorar la precisión de la segmentación. Las trampas del pago mínimo. InboxDollars Requiere 30 dólares para la primera retirada. Solución: empieza con plataformas que tengan un mínimo de 5 dólares (Survey Junkie, Swagbucks, Encuestas de marca) antes de añadir emplazamientos con un mínimo más elevado.

InboxDollars Requiere 30 dólares para la primera retirada. Solución: empieza con plataformas que tengan un mínimo de 5 dólares (Survey Junkie, Swagbucks, Encuestas de marca) antes de añadir emplazamientos con un mínimo más elevado. Disponibilidad limitada de estudios. Prolífico Las plazas se agotan en cuestión de minutos. Solución: activa las notificaciones push y envía tu solicitud cuanto antes.

Prolífico Las plazas se agotan en cuestión de minutos. Solución: activa las notificaciones push y envía tu solicitud cuanto antes. Indicadores de calidad de las cuentas. Survey JunkieEl sistema de puntuación de la IA señala las encuestas completadas en menos del 50 % del tiempo estimado. Solución: completa las encuestas a un ritmo natural.

Survey JunkieEl sistema de puntuación de la IA señala las encuestas completadas en menos del 50 % del tiempo estimado. Solución: completa las encuestas a un ritmo natural. Devaluación de los puntos en el canje. Swagbucks Los canjes a través de PayPal pueden bajar hasta los 0,95 dólares por cada 100 SB durante las promociones. Solución: comprueba los tipos de cambio antes de canjear.

Todas estas plataformas han pagado dinero real a usuarios reales; la diferencia entre las expectativas y la realidad casi siempre se debe a las tasas de descalificación y a los importes mínimos de pago, y no al fraude. Las mejores páginas web de encuestas remuneradas siguen exigiendo un esfuerzo constante, Pero para cualquiera que quiera ganar dinero respondiendo a encuestas a diario, siguen siendo los sitios de encuestas que pagan dinero de verdad y a los que merece la pena seguir acudiendo.

Impuestos sobre los ingresos por encuestas remuneradas: el umbral de 400 dólares y lo que puedes deducir

El dinero que se gana en las mejores páginas web de encuestas que pagan constituye una renta sujeta a impuestos, por lo que conviene conocer la normativa antes de que llegue la temporada de la declaración de la renta.

Umbral del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia: si tus ingresos netos por encuestas superan los 400 dólares en un año natural, Debes declararlo en el Anexo C y pagar el 15,3 % de impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. (Seguridad Social, 12,4 %, más Medicare, 2,9 %) además del impuesto sobre la renta aplicable. Esto se aplica independientemente de que alguna plataforma haya emitido un formulario 1099.

Declaración del formulario 1099: Las plataformas emiten un formulario 1099-NEC o 1099-MISC si te pagan 600 dólares o más en un año natural. Por debajo de los 600 dólares, no se emite ningún formulario 1099, pero todos los ingresos siguen estando sujetos a impuestos por ley. Mantén tus propios registros.

Ingresos por tarjetas regalo: Las tarjetas regalo recibidas por completar encuestas están sujetas a impuestos por su valor nominal, según las normas del IRS. Una tarjeta de 50 dólares Amazon tarjeta regalo obtenida a través de InboxDollars se considera un ingreso diverso de 50 dólares y debe declararse.

Gastos deducibles: Servicio de Internet prorrateado en función de las horas dedicadas a la encuesta; plan de datos del smartphone prorrateado; espacio de oficina en casa si se utiliza exclusivamente para tareas remuneradas. Una deducción reduce tu base imponible, no se trata de dinero que se te devuelva.

Herramientas gratuitas para la gestión de registros: Wave Accounting (gratuito), Google Sheets (gratuito) o Keeper Tax (16 $ al mes) para clasificar los pagos de las plataformas. Exporta el historial de transacciones de cada plataforma cada trimestre y guarda todos los correos electrónicos de confirmación de pago. Independientemente de cuál de las mejores páginas de encuestas remuneradas utilices, las encuestas a cambio de dinero en efectivo constituyen ingresos sujetos a impuestos; trátalas como tales desde el primer mes y no te encontrarás con una factura inesperada en abril.

Cómo hacer crecer tu negocio secundario de encuestas de 50 a 350 dólares al mes

Una vez que hayas elegido las mejores páginas de encuestas remuneradas, el crecimiento consiste principalmente en ir incorporando plataformas y hábitos en el orden adecuado.

Hoja de ruta de los hitos de ingresos:

50 $ al mes, a partir del primer mes: Survey JunkiemásSwagbucks 30 minutos al día, sin coste alguno.

Survey JunkiemásSwagbucks 30 minutos al día, sin coste alguno. 100 $ al mes a partir del tercer mes: add Encuestas de marca y aspirar a las bonificaciones del nivel «Élite».

add Encuestas de marca y aspirar a las bonificaciones del nivel «Élite». 200 $ al mes a partir del sexto mes: add Prolífico para estudios académicos, con un salario medio de unos 12,50 dólares por hora.

add Prolífico para estudios académicos, con un salario medio de unos 12,50 dólares por hora. 350 $ al mes hasta el mes 12: un perfil profesional verificado en Encuestado supone entre 100 y 200 dólares al mes por uno o dos estudios.

Swagbucks las franjas horarias de la encuesta se llenan a primera hora de la mañana en EE. UU.; Prolífico Publica los resultados de los estudios de 9:00 a 17:00 horas los días laborables. Alternar entre las dos páginas de encuestas que pagan dinero real permite aprovechar el tiempo de forma productiva en todas las ventanas. Un caso documentado Prolífico Un usuario declaró haber ganado más de 1.300 dólares en un mes dedicándose a la investigación cognitiva a razón de 3-4 horas al día; no es lo habitual, pero da una idea del límite máximo.

The Panel de Nielsen para ordenadores y dispositivos móviles Aporta unos 60 dólares al año de forma pasiva, sin necesidad de rellenar encuestas. Las recomendaciones aportan más: Survey Junkie paga 1,50 dólares por cada amigo recomendado, Swagbucks paga el 10 % de los ingresos por recomendaciones de por vida, lo que supone aproximadamente 30 dólares al mes con 10 recomendaciones activas.

Las personas que ganan 350 dólares al mes en el mes 12 son aquellas que se han mantenido fieles a los mejores sitios web de encuestas que pagan desde el primer día, han completado todos los perfiles y nunca han abandonado la rutina tras una semana floja.

Las mejores páginas de encuestas que pagan: empieza por estas tres

Los mejores sitios de encuestas remuneradas comparten tres características: inscripción gratuita, un importe mínimo de pago de 5 dólares o menos y disponibilidad diaria de encuestas. Cualquier plataforma que cobre una cuota de inscripción o que exija un importe mínimo elevado para el primer cobro no se encuentra entre los mejores sitios de encuestas remuneradas y no merece la pena dedicarle tiempo.

Las tres plataformas de inicio más accesibles:

Survey Junkie: Pago mínimo de 5 $, más de 20 millones de miembros, abono parcial en caso de descalificación, pago a través de PayPal en 1-2 días.

Pago mínimo de 5 $, más de 20 millones de miembros, abono parcial en caso de descalificación, pago a través de PayPal en 1-2 días. Swagbucks: Umbral de 1 $ para las tarjetas regalo, bonificación de 10 $ por registrarte que puedes conseguir en tu primera sesión, múltiples fuentes de ingresos.

Umbral de 1 $ para las tarjetas regalo, bonificación de 10 $ por registrarte que puedes conseguir en tu primera sesión, múltiples fuentes de ingresos. Encuestas de marca: Mínimo de 5 $; el nivel de bonificación por fidelidad añade entre un 5 % y un 19 % a cada punto acumulado; transferencia a PayPal en 1 o 2 días.

Regístrate en las tres a la vez, rellena todas las preguntas del perfil antes de empezar ninguna encuesta y, a continuación, configura un recordatorio diario. La mayoría de los usuarios ven su primer PayPal pago en un plazo de 7 a 14 días. Esa rutina es la forma más rápida de ganar dinero respondiendo a encuestas de forma constante.

Mientras esperas a que el algoritmo aprenda tu perfil, Snakzy merece la pena tenerlo abierto – Puedes jugar a un juego, alcanzar un hito y recibir el pago ese mismo día, sin retrasos como en las páginas de encuestas que pagan con dinero real mencionadas anteriormente.

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