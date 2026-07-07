So verdienen Sie 2026 Geld mit Ihrem Smartphone: 10 bewährte Methoden

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Haftungsausschluss:Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Verdienstmöglichkeiten sind mit Risiken und Aufwand verbunden, und Eneba garantiert keine bestimmten Einnahmen oder Ergebnisse. Die genannten Zahlen sind Schätzungen aus Quellen Dritter, und die individuellen Ergebnisse können variieren. Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie sich bei einer Plattform anmelden oder in diese investieren.

Wie man mit seinem Handy Geld verdienen kann, hängt letztlich von einer Sache ab: der Wahl der richtigen Methode, die zu Ihrer verfügbaren Zeit und Ihren Fähigkeiten passt. 91 % der Erwachsenen in den USA haben ihr Smartphone immer dabei (Pew Research Center), doch die meisten erzielen damit kein Einkommen. Nebenjobber verdienen durchschnittlich 200 Dollar im Monat, doch mit den richtigen Methoden lässt sich dieser Betrag auf 885 Dollar steigern (Bankrate-Umfrage zu Nebenjobs 2025) – ein Beweis dafür, dass die Methode wichtiger ist als die geleisteten Arbeitsstunden.

Nachfolgend finden Sie10 Nebenjobs per Handy, mit denen du noch heute loslegen kannst, darunter Apps zum Geldverdienen, Online-Nachhilfe über das Smartphone, Affiliate-Marketing über das Smartphone und Apps zum Online-Weiterverkauf. Zu jeder Option gibt es konkrete Zahlen und einfache erste Schritte – such dir also einfach das Passende aus und leg los.

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Bei jeder der oben genannten Methoden gibt es eine Vorlaufzeit, bevor die erste Auszahlung erfolgt. Bei freiberuflicher Tätigkeit dauert es 1–4 Wochen. Beim Affiliate-Marketing dauert es 3–6 Monate. Selbst bei Umfragen dauert es einige Tage, bis das Mindestauszahlungslimit erreicht ist. Snakzy ist anders: Es handelt sich um eine „Play-to-Earn“-Gaming-Plattform, auf der du geschicklichkeitsbasierte Herausforderungen meisterst, Münzen verdienst und diese gegen PayPal-Guthaben oder Eibe Geschenkkarten – mit 15 Dollar oder mehr sind bereits in der ersten Sitzung möglich, ohne Startkosten und ohne dass dafür besondere Kenntnisse erforderlich sind.

Die durchschnittliche erste Auszahlung unter SnakzyBenutzer sind27,70 $, innerhalb von 6,5 Tagen erreicht für die Installation der App. Die Plattform hat bereits über 1,2 Millionen Dollar für Nutzer weltweit, bietet über 100 Spiele ohne aufdringliche Werbung und ist in über 100 Ländern vertreten. A 10-Dollar-Willkommensbonus ist bei der Anmeldung verfügbar, PayPal-Überweisungen erfolgen sofort, und Prämien können zudem eingelöst werden für Eibe Guthaben auf dem Wallet und Geschenkkarten.

Denken Sie anSnakzy als Überbrückungseinkommen, nicht als Ersatz für die Hauptmethoden in diesem Leitfaden. Sie verdienen schon heute etwas Geld, während sich Ihr Freiberufler-Profil, Ihre Affiliate-Inhalte oder Ihr Wiederverkaufsbestand im Hintergrund aufbauen. So nutzen Sie Ihre erste Woche besser, als einfach nur abzuwarten.

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10 konkrete Möglichkeiten, mit dem Handy Geld zu verdienen

Diese 10 Methoden werden in den führenden Quellen am häufigsten genannt und decken das gesamte Spektrum ab – von passiven Apps, für die keinerlei Kenntnisse erforderlich sind, bis hin zu qualifizierter freiberuflicher Tätigkeit, die eine Teilzeitbeschäftigung ersetzen kann. Die besten Möglichkeiten, mit dem Smartphone Geld zu verdienen, hängen von Ihrer verfügbaren Zeit, Ihren vorhandenen Fähigkeiten und Ihren Einkommenszielen ab.

Jeder der folgenden Einträge enthält echte Verdienstdaten, Plattformnamen und genaue Anleitungen, wie Sie gleich am ersten Tag loslegen können. Ganz gleich, ob Sie nach Apps suchen, mit denen Sie schnell Geld verdienen können, oder ob Sie sich langfristig einen Nebenverdienst mit dem Handy aufbauen möchten – unten finden Sie eine Methode, die zu Ihrer verfügbaren Zeit und Ihren Fähigkeiten passt.

1. Freiberufliche Tätigkeit

Gehaltsspanne: 10 bis 20 Dollar pro Stunde für Anfänger bei Fiverr (nach Abzug der 20-prozentigen Provision). Am Upwork, Freiberufler verdienen plattformweit durchschnittlich etwa 39 US-Dollar pro Stunde, wobei die Stundensätze von Webentwicklern je nach Spezialisierung und Erfahrung zwischen etwa 15 und über 300 US-Dollar pro Stunde liegen (ausgewertete Plattformdaten, 2025; Upwork(„s eigener veröffentlichter Medianlohn für Webentwickler liegt bei knapp 30 Dollar). Erfahrene Vollzeit-Freiberufler können jährlich einen fünfstelligen Betrag verdienen, sobald sie sich einen festen Kundenstamm aufgebaut haben.

Anlaufkosten:0 $. BeidesUpwork and Fiverr Ermöglichen Sie die kostenlose Erstellung eines Kontos ohne Abonnement.

Zeit bis zum ersten Einkommen:1–4 Wochen.Fiverr Aufträge können innerhalb von 24 Stunden online gehen; Upwork Die Freigabe des Profils dauert 2–5 Werktage.

Schwierigkeitsgrad: Mittelstufe bis Fortgeschrittene.

Einschränkungen und Risiken: Das Einkommen schwankt in den ersten Monaten. Fiverr erhebt bei jedem Verkauf eine Gebühr von 20 %, was die anfänglichen Einnahmen erheblich schmälert. In gesättigten Bereichen wie Logodesign und dem Verfassen von Artikeln herrscht ein starker Wettbewerb.

Schritte für Tag 1:

Wähle eine Fähigkeit aus, die du bereits beherrschst (Schreiben, Design, Dateneingabe, Übersetzen, Videobearbeitung). Erstellen Sie einFiverr ein Konto erstellen und einen Auftritt mit drei Portfolio-Beispielen veröffentlichen. Legen Sie den Preis zunächst 15 % unter dem Marktpreis fest, um erste Bewertungen zu erhalten, und erhöhen Sie ihn dann, sobald Sie 10 Aufträge abgeschlossen haben.

Freiberufliche Tätigkeit über das Smartphone ist die einzige Methode auf dieser Liste, bei der allein über ein mobiles Gerät ein wirklich unbegrenztes Einkommenspotenzial erzielt werden kann.

2. Bezahlte Umfragen und Marktforschung

Gehaltsspanne: 0,50–3,00 Dollar pro Umfrage auf Survey Junkie; Gelegenheitsnutzer verdienen durchschnittlich 25 bis 40 Dollar pro Monat; tägliche Nutzer, die vier oder mehr Umfragen ausfüllen, können bis zu 130 Dollar pro Monat verdienen. Der effektive Stundensatz liegt bei etwa 4 $ pro Stunde (Daten der Survey-Junkie-Plattform, 2025). Dies ist einer der Nebenjobs per Handy auf dieser Liste, der den geringsten Aufwand erfordert – und genau deshalb ist auch sein Verdienstpotenzial so gering.

Anlaufkosten: €0. Survey Junkie, Swagbucks, undInboxDollars Bei allen ist die Anmeldung kostenlos. Nielsen Mobile Panel Zahlt nach der Installation bis zu 50 $ pro Jahr in Form von Punkten, ohne dass tägliche Aufgaben erfüllt werden müssen. Die Punkte können gegen Geschenkkarten, darunter Amazon, Visa Prepaid und andere, eingelöst werden, sobald der Mindestbetrag für die Auszahlung erreicht ist.

Zeit bis zum ersten Einkommen:1–7 Tage.Survey Junkie Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 500 Punkte (5 $), was in etwa 3 bis 5 Umfragen erreicht werden kann.

Schwierigkeitsgrad:Nicht erforderlich.

Einschränkungen und Risiken: Eine Ausschlussquote von 40–60 % lässt den tatsächlichen Stundensatz deutlich unter den ausgeschriebenen Wert sinken. Außerdem tauschen Sie für diese Vergütung Ihre personenbezogenen Daten und Ihr Surfverhalten ein.

Schritte für Tag 1:

Melden Sie sich an fürSurvey Junkie und vervollständige dein Profil zu 100 % – das erhöht direkt deine Match-Rate. InstallierenGoogle Opinion Rewards für schnelle Umfragen im Wert von 1 Dollar, die anhand von Standortdaten ausgelöst werden. StapelSwagbucksnebenSurvey Junkie Um das Ausfüllen von Umfragen und das Verdienen von Spielgeld in einer Sitzung zu kombinieren.

Das Ausfüllen von Umfragen gegen Bezahlung ist eine der schnellsten Möglichkeiten, eine erste Auszahlung zu erhalten, hat jedoch von allen in dieser Liste aufgeführten Methoden die niedrigste Verdienstgrenze. Wählen Sie eine der Die besten Umfrage-Websites, bei denen man Geld verdienen kann und nutze es als Aufwärmübung, nicht als Haupteinkommensquelle.

3. Cashback- und Quittungsscan-Apps

Gehaltsspanne: Die Lichter Basierend auf historischen Schätzungen der Plattform geben Nutzer durchschnittlich etwa 260 Dollar pro Jahr (21 bis 22 Dollar pro Monat) aus. Vielnutzer geben 30 bis 50 Dollar pro Monat an. In einem dokumentierten 6-Monats-Vergleich, Die Lichter erzielte 132,68 $ gegenüber „Fetch Rewards“’ 12,15 $ für denselben Satz von Belegen (EliteWealthPlan, 2024).

Anlaufkosten: €0. Die Lichter, Fetch Rewards, undRakutensind alle kostenlos;Die Lichter bietet bei der Anmeldung einen Willkommensbonus von 5 bis 20 Dollar an.

Zeit bis zum ersten Einkommen:Noch am selben Tag.Holen ermöglicht das sofortige Einscannen von Belegen und die Einlösung ab 3.000 Punkten (3-Dollar-Geschenkkarte).

Schwierigkeitsgrad:Nicht erforderlich.

Einschränkungen und Risiken: Die Gewinne hängen vollständig von den Einkäufen ab, die Sie ohnehin schon geplant hatten. Die Versuchung, zu viel zu kaufen, um bestimmte Schwellenwerte zu erreichen, kann jeden tatsächlichen Gewinn zunichte machen.

Schritte für Tag 1:

InstallierenDie Lichter and Fetch Rewards. AktivierenDie Lichter Angebote vor Ihrem nächsten Einkauf. Scannen Sie jeden Beleg mit Holen – Es gibt für jeden Einkauf eine Prämie, eine Aktivierung des Angebots ist nicht erforderlich.

Sie können Folgendes verwenden:Die Lichter and Holen auf demselben Beleg gleichzeitig, um doppelte Prämien zu erhalten. Rakuten bietet eine dritte Ebene für Online-Einkäufe mit 4–6 % Cashback und Auszahlungen in Höhe von über 3,5 Milliarden Dollar an die Mitglieder seit dem Start. Diese Cashback-Apps ersetzen zwar kein Einkommen, aber sie bringen echtes Geld zurück, das Sie ohnehin ausgegeben hätten.

4. Gaming-Prämien-Apps

Gehaltsspanne: Gelegenheitsnutzer verdienen 10 bis 25 Dollar pro Monat und App; begeisterte Mobile-Gamer geben an, dass sie pro Monat Geschenkkarten im Wert von 30 bis 75 Dollar erhalten auf Mistplay. Mistplay hat über 150 Millionen Dollar an Gesamtprämien an Nutzer seit 2016 (Plattformdaten, 2026).

Anlaufkosten: €0. Mistplay (Android und iOS ab 2025), Swagbucks, undInboxDollars können kostenlos heruntergeladen werden.

Zeit bis zum ersten Einkommen:1–2 Wochen.Mistplay Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt in der Regel 5 $; Swagbucks Die Mindestbeträge für Geschenkkarten beginnen bei 3 $.

Schwierigkeitsgrad:Nicht erforderlich.

Einschränkungen und Risiken: Die Einnahmen sinken im Laufe der Zeit, da die Plattformen die Auszahlungsquoten für Nutzer mit längerer Nutzungsdauer senken – ein Muster, das in NerdWallets Bewertung von Gaming-Apps aus dem Jahr 2024 dokumentiert ist. Einige Apps erfordern weitreichende Geräteberechtigungen.

Schritte für Tag 1:

InstallierenMistplay auf Android oder iOS oder Swagbucks als Alternative, die Spiele und Umfragen miteinander verbindet. Erledige die Bonusaufgaben für neue Nutzer, um schnell deine erste Belohnung zu erhalten. Legen Sie ein tägliches Limit von 30 Minuten fest, damit Ihr effektiver Stundensatz über 1 $ bleibt.

Wenn du Apps suchst, bei denen du durch das Spielen echtes Geld verdienen kannst, Die besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann umfasst verifizierte Plattformen mit aktuellen Auszahlungsdaten. Und wenn du bereits einen bestimmten Titel spielst, prüfe zunächst, ob es dafür einen eigenen Verdienstweg gibt – es gibt spezielle Möglichkeiten, um Geld verdienen beim Spielen Call of Duty Mobile, die beispielsweise über gewöhnliche Belohnungs-Apps hinausgehen. So oder so ist dies eine der einfachsten Möglichkeiten, Spiele um Geld zu spielen, ohne neue Fähigkeiten erlernen zu müssen.

5. Verkauf von Stockfotos

Gehaltsspanne: Shutterstock zahlt 15–40 % Lizenzgebühren pro Download (15 % bei weniger als 100 Downloads pro Jahr; 40 % bei 25.000 und mehr). Ein lizenzfreies Bild bringt auf der Plattform durchschnittlich 0,32 US-Dollar pro Verkauf ein. Foap zahlt 5 Dollar pro verkauftem Foto (50/50-Aufteilung bei einem Verkaufspreis von 10 Dollar), und bei Marken-Missionen von Unternehmen wie Pepsi und IKEA werden 100 bis 500 Dollar pro Gewinnerbeitrag gezahlt.

Anlaufkosten: €0. Foap, Adobe Stock, undShutterstock-Mitwirkender Die Nutzung aller Apps ist kostenlos.

Zeit bis zum ersten Einkommen: 4–12 Wochen bis zum regelmäßigen Einkommen. Foap Aufträge können schneller bezahlt werden, wenn dein Beitrag gewinnt.

Schwierigkeitsgrad: Grundlegende Kenntnisse in der Fotografie sind erforderlich.

Einschränkungen und Risiken: Von KI generierte Bilder überschwemmen Bilddatenbanken und schmälern die Sichtbarkeit von mit dem Handy aufgenommenen Fotos in den organischen Suchergebnissen. Auf Shutterstock, 20 % der Bilder machen 80 % der Einnahmen aus – die meisten Fotos bringen ohne regelmäßige Uploads nur wenig oder gar nichts ein.

Schritte für Tag 1:

HerunterladenFoap und ein Mitwirkendenkonto erstellen. Machen Sie 10 scharfe, gut ausgeleuchtete Lifestyle-Aufnahmen – Menschen, Essen, Stadtansichten und Naturmotive lassen sich damit gut einfangen. An einen aktiven Foap Mission für die schnellste erste Auszahlungsmöglichkeit.

Der Verkauf von Fotos von deinem Smartphone ist eine der wenigen Methoden hier, die echtes passives Einkommenspotenzial bieten. Ein aussagekräftiges Bild kann plattformübergreifend unbegrenzt oft verkauft werden, sodass der Upload die einzige echte Arbeit darstellt. Stocksy Zahlt akzeptierten Mitwirkenden eine Tantieme in Höhe von 50–75 %, verlangt jedoch vor der Genehmigung eine Prüfung des Portfolios.

6. Erstellung von Inhalten und Einnahmen aus sozialen Medien

Gehaltsspanne: TikTok Das „Creator Rewards“-Programm zahlt 0,40–1,00 Dollar pro 1.000 Aufrufe (DemandSage, 2026). YouTube Shorts zahlt im Rahmen des Partnerprogramms 100 bis 200 Dollar pro einer Million Aufrufe. Instagram UGC-Ersteller verdienen je nach Größe ihrer Zielgruppe zwischen 10 und über 1.000 Dollar pro Markenbeitrag (Whop, 2024).

Anlaufkosten:0–8 $.TikTok and Instagram sind kostenlos; für die Monetarisierung auf X (ehemals Twitter) ist ein Premium-Abonnement für 8 US-Dollar pro Monat erforderlich.

Zeit bis zum ersten Einkommen: 1–6 Monate für die Monetarisierung der Plattform. TikTok Für „Creator Rewards“ sind 10.000 Follower und 100.000 Aufrufe innerhalb von 30 Tagen erforderlich. YouTube Für das Partnerprogramm sind 1.000 Abonnenten und 10 Millionen Aufrufe von Shorts innerhalb von 90 Tagen erforderlich. Bei UGC-Markenkooperationen gibt es keine Mindestanzahl an Followern – du kannst Marken bereits vom ersten Tag an ansprechen.

Schwierigkeitsgrad: Grundkenntnisse bis mittleres Niveau (Videobearbeitung, Skripterstellung und Konsistenz sind wichtiger als die Produktionsqualität).

Einschränkungen und Risiken: Die Einnahmen aus Algorithmen unterliegen starken Schwankungen. Es dauert Monate, bis die Schwellenwerte für die Monetarisierung erreicht sind. Die monatlichen Kosten von 8 US-Dollar für „X Premium“ schmälern die anfänglichen Einnahmen.

Schritte für Tag 1:

Wähle eine Plattform und eine Themennische aus, die du 90 Tage lang durchhalten kannst. Veröffentliche drei kurze Videos mit trendigen Audioausschnitten, um zu testen, was gut ankommt. Präsentieren Sie UGC-Inhalte direkt bei drei Marken über Instagram Schreiben Sie eine Direktnachricht, bevor Sie auf organisches Wachstum warten – UGC zahlt sich vom ersten Tag an aus, ohne dass eine bestimmte Anzahl an Followern erforderlich ist.

Die Erstellung von Inhalten über das Smartphone bietet von allen hier vorgestellten Methoden das höchste Einkommenspotenzial, erfordert aber auch den längsten Aufbauzeitraum. Der Nebenjob per Smartphone, der für die meisten Anfänger am besten geeignet ist, ist die Erstellung von User-Generated-Content (UGC): Marken zahlen 10 bis 100 Dollar pro Kurzvideo, das sie in ihren Anzeigen verwenden, und legen Wert auf die Qualität der Inhalte, nicht auf die Anzahl deiner Follower. Damit fängst du an.

7. Affiliate-Marketing

Gehaltsspanne: Anfänger verdienen in den ersten drei Monaten durchschnittlich 40 Dollar; 500 bis 1.000 Dollar pro Monat sind innerhalb von 6 bis 12 Monaten bei regelmäßiger Veröffentlichung von Inhalten realistisch; ein Vollzeit-Einkommen von 5.000 Dollar oder mehr pro Monat wird in der Regel erst nach 18 bis 36 Monaten erreicht (Analyse von PostAffiliatePro 2025).

Anlaufkosten: €0. Amazon-Partnerprogramm, ShareASale, undAuswirkungen Die Teilnahme ist für alle kostenlos. Es ist keine Website erforderlich, um über TikTok or Instagram bio links.

Zeit bis zum ersten Einkommen: 3–6 Monate für die meisten Partner. Amazon zahlt in rollierenden 60-Tage-Fenstern aus.

Schwierigkeitsgrad: Grundkenntnisse (Erfahrung in der Erstellung von Inhalten oder beim Aufbau einer Zielgruppe ist von großem Vorteil).

Einschränkungen und Risiken: Änderungen am Google-Algorithmus können den organischen Traffic über Nacht zum Erliegen bringen. Neu Amazon-Partnerprogramm Konten müssen innerhalb von 180 Tagen nach der Antragstellung mindestens drei qualifizierte Verkäufe generieren, andernfalls wird das Konto abgelehnt, ohne dass eine Möglichkeit zur Wiederherstellung besteht. Die Provisionssätze variieren zudem je nach Produktkategorie (in der Regel 1–10 %, in einigen Fällen auch höher), und die Cookie-Fenster sind bei den meisten Produkten mit 24 Stunden recht kurz.

Schritte für Tag 1:

Join Amazon-Partnerprogrammkostenlos. Wählen Sie eine Produktkategorie aus, mit der Sie sich gut auskennen und in der Sie bereits einkaufen. Veröffentliche ein 60-Sekunden-Bewertungsvideo auf TikTok mit deinem Partnerlink in der Biografie.

Affiliate-Marketing über das Smartphone ist ein Ein lukrativer Nebenjob im Internet ohne dass dafür Vorabbestände oder Kundenservice erforderlich sind. Ein guter Beitrag kann über Jahre hinweg Provisionen einbringen. Die Herausforderung besteht in der Vorlaufzeit von 3 bis 6 Monaten, bevor die ersten Einnahmen erzielt werden.

8. Online-Nachhilfe

Gehaltsspanne: Byzanz Nachhilfelehrer geben in der Regel Preise von 35–64 Dollar pro Stunde (Glassdoor, 2025), und die Plattform behält 25 % als Pauschalgebühr ein, sodass von einem angegebenen Stundensatz von 60 $ nach Abzug 45 $ verbleiben. Die üblichen Stundensätze für Online-Nachhilfe in der Grund- und Sekundarstufe liegen zwischen 27 und 55 $, während Nachhilfelehrer für MINT-Fächer und Prüfungsvorbereitung 80 bis 110 $ pro Stunde verdienen. Ein Nachhilfelehrer, der wöchentlich 15 Stunden zu einem angegebenen Stundensatz von 60 $ arbeitet, erhält nach Abzug der Gebühr 675 $ pro Woche. Byzanzseine Gebühr.

Anlaufkosten: 0 $. Plattformen wie Byzanz, Preply, Cambly, und Tutor.com erlauben kostenlose Bewerbungen als Nachhilfelehrer, wobei die Zulassungsbedingungen, die Verfügbarkeit der Fächer und die Auszahlungsbedingungen je nach Plattform variieren.

Zeit bis zum ersten Einkommen: 1–3 Wochen nach der Freigabe des Profils und der ersten Zuordnung eines Schülers.

Schwierigkeitsgrad: Mittelstufe (Fachkenntnisse erforderlich; eine formale Lehrbefähigung ist nicht immer notwendig).

Einschränkungen und Risiken: In Kernfächern wie Mathematik und Englisch herrscht ein starker Wettbewerb, insbesondere für neue Nachhilfelehrer ohne Bewertungen. Die Honorarstrukturen variieren: Byzanzbehält 25 % der jeweiligen Unterrichtsgebühr ein, während Tutor.com Die Vergütung erfolgt nach festgelegten Stundensätzen je nach Fachgebiet. In Bereichen mit hoher Nachfrage wie AP-Physik, SAT-Mathematik, Programmieren und fortgeschrittenen MINT-Fächern ist das Verdienstpotenzial in der Regel höher.

Schritte für Tag 1:

Nenne dein stärkstes Fach – sei dabei möglichst konkret (AP-Mathematik, Vorbereitung auf den IELTS-Sprechtest, Python-Grundlagen). Erstellen Sie einByzanz Erstellen Sie Ihr Profil und legen Sie Ihren Tarif 10–15 % unter dem Marktdurchschnitt für dieses Fachgebiet fest. Bieten Sie eine kostenlose 15-minütige Einführungssitzung an, um Ihre erste Bewertung zu erhalten.

Online-Nachhilfe über das Smartphone bietet den höchsten Stundensatz aller hier vorgestellten mobilen Methoden – abgesehen von hochkarätigen Freiberuflern. Die Nachfrage ist real: Prognosen zufolge werden bis 2029 1,1 Milliarden Menschen Online-Bildungsangebote nutzen (Marktprognose von Whop). VIPKid vermittelt gezielt Englischlehrer an chinesische Schüler zu einem Stundensatz von 14 bis 22 US-Dollar, wobei außer fließenden Englischkenntnissen keine Fachkenntnisse erforderlich sind.

9. Weiterverkauf und Spekulation mit Artikeln

Gehaltsspanne: Ein nachweislich tätiger Verkäufer erzielte 12.080 Dollar Umsatzab 430Facebook-Marktplatz Angebote über einen Zeitraum von 9 Monaten (Januar–September 2024) mit einer Marge von 47 % und einem durchschnittlichen Monatsumsatz von 631 $ bei reinem Telefonbetrieb (Closo-Verkäuferbericht 2024). Erstmalige Wiederverkäufer, die Immobilienangebote einstellen, erzielen in der Regel in den ersten 4–6 Wochen einen Gewinn von 200 bis 400 Dollar.

Anlaufkosten: 0 $, wenn Sie mit Artikeln beginnen, die Sie bereits besitzen; für den Einkauf in Secondhand-Läden oder bei Ausverkäufen sind pro Einkauf 20 bis 100 $ im Voraus erforderlich.

Zeit bis zum ersten Einkommen:1–7 Tage.Facebook-Marktplatz Barverkäufe vor Ort werden noch am selben Tag abgewickelt; Handeln-Die aufgeführten Artikel wurden in Plattformtests innerhalb von 3 Stunden verkauft.

Schwierigkeitsgrad: Grundlagen (Fotografie, Preisrecherche und Verhandlungsführung verbessern die Ergebnisse erheblich).

Einschränkungen und Risiken: Das Fotografieren, Einstellen und Verpacken ist sehr zeitaufwendig. Neue Verkäuferkonten auf eBay and Handeln werden algorithmisch unterdrückt, bis sich Bewertungen angesammelt haben. Die Gebühren variieren: Facebook-Marktplatz erhebt 5 % auf versandte Verkäufe (bei Barzahlung vor Ort kostenlos), Poshmark 20 % auf den Betrag über 15 $, Handelnbeträgt 10 %, undeBaybeträgt 12–15 %.

Schritte für Tag 1:

Gehen Sie durch Ihre Wohnung und suchen Sie 10 Gegenstände heraus, die jeweils mehr als 10 Dollar wert sind. Auf beiden listenHandeln and Facebook-Marktplatz gleichzeitig. Preis 15 % unter dem Vergleichspreis eBay Verkaufsangebote, um Artikel schnell zu verkaufen und Ihre ersten Bewertungen zu sammeln.

Der Online-Wiederverkauf über das Smartphone stieg im Jahr 2024 um 23 % (ThredUp-Bericht zum Wiederverkauf 2025), und 78 % der aktiven Wiederverkäufer bieten ihre Artikel mittlerweile auf drei oder mehr Plattformen gleichzeitig an (Closo 2024). Depop hat im Juli 2024 seine Verkaufsprovision von 10 % für US-Verkäufer abgeschafft, sodass nun nur noch eine Zahlungsabwicklungsgebühr von 3,3 % zuzüglich 0,45 US-Dollar pro Verkauf anfällt, was die Plattform neben Facebook-Marktplatzlokaler Absatz.

Sobald Sie Ihren Kleiderschrank ausgemistet haben, wechseln manche Verkäufer zu Online-Wiederverkaufs-Apps, die Waren beschaffen, anstatt sie nur einzustellen – allerdings ist das zeitaufwändiger als der Weiterverkauf von Artikeln, die Sie bereits besitzen. Wenn Sie weiter expandieren möchten, ohne selbst Lagerbestände zu halten, ist Dropshipping über Ihr Smartphone der nächste Schritt – allerdings geht dies mit geringeren Gewinnspannen und einer steileren Lernkurve einher.

10. Passive Daten- und Bandbreiten-Apps

Gehaltsspanne: Nielsen Mobile PanelLand50 Dollar pro Jahr in Punkte, die gegen Geschenkgutscheine (Amazon, Visa Prepaid und mehr) eingelöst werden können, ohne dass nach der Installation Aufgaben zu erledigen sind. Honeygain zahlt etwa 0,10 bis 0,30 US-Dollar pro geteiltem GB, was je nach Standort, Verbindung und Anzahl der Geräte etwa 5 bis 30 US-Dollar pro Monat ergibt (ein Test mit mehreren Geräten ergab im Durchschnitt 26,58 US-Dollar pro Monat für drei Geräte). Kombiniert man zwei oder drei passive Apps, kann sich der Gesamtbetrag für eine spezielle Konfiguration auf 50 bis 100 Dollar pro Monat belaufen.

Anlaufkosten: 0 $. Alle Apps zum Teilen von Daten können kostenlos installiert werden.

Zeit bis zum ersten Einkommen: Honeygain Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 20 US-Dollar; die Auszahlung dauert bei durchschnittlichen Wechselkursen 1–2 Monate. Nielsenzahlt jährlich.

Schwierigkeitsgrad: Keine – nach der Installation muss man sich nicht mehr darum kümmern.

Einschränkungen und Risiken: Diese Apps geben Ihre Internetbandbreite und Nutzungsdaten an Dritte weiter. Honeygain In Regionen mit geringer Nachfrage können die Einnahmen auf unter 5 Dollar pro Monat sinken. Sie benötigen eine zuverlässige WLAN-Verbindung – die Nutzung von mobilen Daten macht das passive Verdienstmodell zunichte.

Schritte für Tag 1:

InstallierenNielsen Mobile Panel und die Registrierung abschließen – pro Haushalt sind bis zu 4 Geräte zulässig. InstallierenHoneygain und es so konfigurieren, dass es ausschließlich über WLAN läuft. InstallierenPawns.app als dritter passiver Stack (kombiniert die gemeinsame Nutzung der Bandbreite mit optionalen Erhebungen zu 0,20 $ pro gemeinsam genutztem GB).

Passives Einkommen über Daten-Apps auf Ihrem Smartphone wird Ihr Gehalt nicht ersetzen. Aber es ist die einzige Methode auf dieser Liste, mit der Sie buchstäblich im Schlaf Geld verdienen.

Welcher Nebenjob per Handy passt gerade zu Ihrer Zeit, Ihren Fähigkeiten und Ihrem Budget?

Die Wahl der richtigen Methode ist wichtiger, als mit der falschen Methode noch härter zu arbeiten. 28 % der Nebenjobber verdienen 1 bis 50 Dollar pro Monat (Bankrate 2025), und diese Zahl steht in direktem Zusammenhang mit der Entscheidung für passive oder Umfragemethoden anstelle von kompetenzbasierten Methoden.

Die Wahl der Methode ist hier der wichtigste Hebel für den Verdienst, nicht die investierte Zeit. Genau hier scheitern auch die meisten Online-Nebenjobs, die man über das Smartphone ausübt: Die Leute jagen der höchsten beworbenen Zahl hinterher, anstatt die Methode zu wählen, die zu ihrem tatsächlichen Wochenablauf passt.

Nutzen Sie diese Entscheidungsmatrix, um Ihre Situation dem richtigen Ausgangspunkt zuzuordnen:

Verfahren Anlaufkosten Schwierigkeitsgrad Zeit bis zum ersten €1 Monatliche Obergrenze Freiberufliche Tätigkeit €0 Mittelstufe bis Fortgeschrittene 1–4 Wochen 5.000 Dollar und mehr Bezahlte Umfragen €0 Keine 1–7 Tage €130 Cashback-Apps €0 Keine Noch am selben Tag €50 Gaming-Prämien €0 Keine 1–2 Wochen €75 Stockfotos €0 Grundlagen 4–12 Wochen 500 Dollar und mehr Erstellung von Inhalten 0–8 Dollar Anfänger bis Mittelstufe 1–6 Monate Unbegrenzt Affiliate-Marketing €0 Grundlagen 3–6 Monate Unbegrenzt Online-Nachhilfe €0 Mittelstufe 1–3 Wochen 3.000 Dollar und mehr Weiterverkauf 0–100 Dollar Grundlagen 1–7 Tage 1.000 Dollar und mehr Passive Apps €0 Keine 1–2 Monate 100 Dollar gestapelt

Drei häufige Fehler, an denen die meisten Anfänger scheitern, bevor sie ihre erste nennenswerte Auszahlung erhalten.

Fehler 1: Mit Umfragen anzufangen, weil sie leicht zugänglich erscheinen. Umfrage-Apps bieten einen effektiven Stundensatz von 4 Dollar pro Stunde (Daten von Survey Junkie). Die realistische Folge sind 8 Dollar Verdienst pro Woche, Frustration und der Entschluss, aufzuhören, bevor man eine lukrativere Methode ausprobiert hat. Wenn Sie für die Teilnahme an Umfragen bezahlt werden möchten, betrachten Sie dies als Taschengeld, während Sie eine Methode entwickeln, die echtes Verdienstpotenzial bietet.

Fehler 2: Sich im ersten Monat auf sechs Plattformen zu verteilen. Nebenverdiener, die sich 90 Tage lang auf eine Methode konzentrierten, erreichten ihre ersten 100 Dollar im Monat dreimal so häufig wie diejenigen, die jeden Monat die Methode wechselten (Ergebnisse der Bankrate-Studie zu Nebenverdiensten aus dem Jahr 2025).

Fehler 3: Die Plattformgebühren bei der Berechnung des tatsächlichen Verdienstes außer Acht lassen. Fiverrs Bei einem Auftrag im Wert von 25 Dollar und einem Abzug von 20 % bleiben 20 Dollar übrig. Nach Abzug der US-Selbstständigensteuer in Höhe von 15,3 % auf den Nettoverdienst beträgt der tatsächliche Nettoverdienst etwa 17 Dollar. Das entspricht einer Differenz von 32 % gegenüber dem Bruttobetrag, den die Plattform anzeigt.

Die besten Möglichkeiten, mit dem Handy Geld zu verdienen, sind diejenigen, die zu Ihrer verfügbaren Zeit und Ihrem Kenntnisstand passen. Wählen Sie eine aus, befolgen Sie die Schritte für den ersten Tag und geben Sie dem Ganzen 90 Tage Zeit.

Was Sie realistisch gesehen mit Ihrem Smartphone verdienen können: Monat 1 bis Monat 12

Der Median des Einkommens aus Nebentätigkeiten in den USA beträgt 200 Dollar pro Monat (Bankrate-Umfrage zu Nebenjobs 2025). Der Durchschnitt liegt bei 885 Dollar pro Monat. Diese Diskrepanz entsteht dadurch, dass 28 % der Nebenbeschäftigten weniger als 50 Dollar pro Monat verdienen und damit den Medianwert nach unten ziehen, während qualifizierte Freiberufler und Content-Ersteller den Durchschnittswert nach oben treiben. Wo man selbst landet, hängt von der Wahl der Methode und der Beständigkeit ab, nicht vom Glück.

Monate 1–2: Cashback- und Umfrage-Nutzer erzielen bei täglichem Einsatz in der Regel 30 bis 80 Dollar pro Monat. Wiederverkäufer, die bestehende Immobilienangebote inserieren, erzielen in den ersten 4 bis 6 Wochen durchschnittlich 200 bis 400 Dollar. Fiverr Freiberufler verzeichnen in der zweiten bis dritten Woche ihre ersten Einnahmen aus Aufträgen, sofern ihr Profil vollständig ist und ihre Preise wettbewerbsfähig sind.

Monate 3–6: Affiliate-Vermarkter erzielen ihre ersten Provisionen im 3. bis 6. Monat (PostAffiliatePro 2025). Nachhilfelehrer mit einem vollen Wochenpensum von 20 Stunden können ein monatliches Nettoeinkommen von 700 bis 1.280 US-Dollar erzielen, nachdem Wyzant’s 25 % Provision. Wiederverkäufer, die ihre Gewinne in den Warenbestand ihres Secondhand-Ladens reinvestieren, verdoppeln ihr Einkommen aus dem ersten Monat oft bis zum dritten Monat.

Monate 6–12: Content-Ersteller, die regelmäßig Beiträge veröffentlichen, erreichen TikTok Monetarisierungsschwellen im Zeitraum zwischen dem 6. und 9. Monat bei ein bis zwei Beiträgen pro Tag. Freiberufler, die mehr als 10 Bewertungen sammeln, steigen in diesem Zeitraum von 15 US-Dollar pro Stunde auf 30 bis 50 US-Dollar pro Stunde (Daten zur Vergütungsentwicklung bei Upwork, 2024).

Noch eine Zahl, die man sich merken sollte: Plattformgebühren verschlingen 10–25 % des Bruttoeinkommens bei allen hier vorgestellten Methoden. Fiverrbeträgt 20 %,Byzanzbeträgt 25 %,eBay beträgt 12–15 %. Die US-Selbstständigensteuer schlägt mit weiteren 15,3 % auf Nettoeinkünfte von über 400 Dollar pro Jahr zu. Ein Freiberufler, der monatlich 1.000 Dollar Brutto bei Fiverr Nach Abzug beider Beträge bleiben ihm etwa 676 Dollar. Planen Sie das vom ersten Tag an ein, damit Sie dieser Betrag nicht überrascht.

Fünf echte Probleme, die die Einnahmen im Mobilbereich zunichte machen (und die jeweiligen Lösungen)

Problem 1: Ausschluss von der Umfrage. 40–60 % der Umfragen führen nach 3–5 Minuten Vorauswahl zu einer Disqualifizierung, wodurch der effektive Stundensatz auf 0,50–1 Dollar pro Stunde sinkt. Lösung: Füllen Sie Ihr Profil zu 100 % aus auf Survey Junkie and Swagbucks Das System ordnet dir also bereits vor Beginn der Beantwortung der Fragen einen passenden Partner zu.

Problem 2: Bot-Erkennung auf Gig-Plattformen. Einige Anmeldeformulare für Partnerprogramme und Freiberufler-Portale blockieren mobile Browser, da sie diese für Bots halten. Lösung: Verwenden Sie statt eines mobilen Browsers die offizielle native App.

Problem 3: Rückgang der Auszahlungen bei Gaming-Apps. Mistplay und ähnliche Plattformen senken die Verdienstsätze pro Einheit, je mehr Spielzeit die Nutzer ansammeln – ein dokumentiertes Muster, über das in NerdWallets Bericht über Gaming-Apps aus dem Jahr 2024 berichtet wurde. Lösung: Wechseln Sie alle zwei Wochen zu einem neuen vorgestellten Spiel und melden Sie sich bei einer zweiten Plattform wie Freecash or Swagbucks um die Verdienstraten zurückzusetzen.

Problem 4: Ausgrenzung neuer Verkäufer auf Wiederverkaufsplattformen. New eBay and Handeln Konten werden algorithmisch ausgeblendet, bis sich Bewertungen angesammelt haben. Lösung: Legen Sie den Preis für Ihre ersten fünf Angebote 20 % unter dem Preis vergleichbarer verkaufter Objekte fest, um schnell Bewertungen zu erhalten, und erhöhen Sie die Preise dann nach 10 positiven Bewertungen.

Problem 5: Zahlungsverzögerungen auf Affiliate- und Content-Plattformen. Die meisten Partnerprogramme zahlen in rollierenden Zeitfenstern von 30 bis 90 Tagen aus. Lösung: Verwenden Sie UserTesting (Bezahlung innerhalb von 7 Tagen mit 10 Dollar pro 20-minütigem Test) sowie Mikrotask-Apps, um den Cashflow zu sichern, während sich die Einnahmen aus Affiliate-Marketing und Content-Erstellung im Hintergrund aufbauen.

Diese fünf Hindernisse halten die meisten Menschen, die versuchen, auf legale Weise mit ihrem Smartphone Geld zu verdienen, bereits in den ersten 30 Tagen davon ab. Jedes einzelne lässt sich beheben, bevor es zum Grund wird, aufzugeben.

Einkünfte aus dem Telefonverkauf und Steuern: Was Sie zahlen müssen und wie Sie den Überblick behalten, ohne für Software zu bezahlen

Jeder Nettogewinn, der über 400 Dollar pro Jahr Einkünfte aus Nebenjobs, die über das Handy erzielt werden, müssen dem IRS mithilfe des Formulars Schedule SE gemeldet werden. Der Steuersatz für Selbstständige beträgt 15,3 % im Jahr 2025 (12,4 % Sozialversicherung plus 2,9 % Medicare), berechnet auf 92,35 % des Nettoeinkommens aus selbständiger Tätigkeit (IRS-Veröffentlichung 2025).

Vierteljährliche Zahlungen: Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie für das Jahr 1.000 Dollar oder mehr an Bundessteuern schulden, müssen Sie vierteljährlich eine Steuererklärung mit dem Formular 1040-ES einreichen. Die Fristen der IRS enden am 15. April, 15. Juni, 15. September und 15. Januar.

Abzugsfähige Ausgaben: Wenn Sie Ihr Handy zu 50 % geschäftlich nutzen, können Sie 50 % Ihrer monatlichen Telefonrechnung steuerlich absetzen. Bei einem Tarif von 60 $ werden somit 360 $ pro Jahr vom zu versteuernden Einkommen abgezogen – es werden Ihnen also nicht 360 $ zurückerstattet. Sie können außerdem abzugsfähige Arbeitsausgaben wie Ringleuchten, Mikrofone, Datenabonnements und Homeoffice-Fläche nach der vereinfachten Methode absetzen: 5 $ pro Quadratfuß, bis zu 300 Quadratfuß oder 1.500 $ pro Jahr.

Der Schwellenwert für das Formular 1099-K: Ab 2026 werden Plattformen wie PayPal, Venmo, Cash App, und Freiberufler-Marktplätze stellen das Formular 1099-K in der Regel nur aus, wenn Sie über 20.000 Dollar für Waren oder Dienstleistungen und mehr als 200 Transaktionen innerhalb eines Kalenderjahres. In einigen Bundesstaaten oder auf bestimmten Plattformen gelten möglicherweise niedrigere Schwellenwerte, und das zu versteuernde Einkommen muss auch ohne ein 1099-K-Formular angegeben werden. Bewahren Sie alle Auszahlungsbelege von Fiverr, Upwork, Die Lichter, Gaming-Apps und andere Plattformen, mit denen Sie Geld verdienen können, um Ihre Einnahmen ordnungsgemäß zu erfassen.

Kostenlose Tools zur Buchführung: Wave-Buchhaltung (kostenlose Rechnungsstellung und Spesenabrechnung), Google Tabellen (manuelles Protokoll) und die IRS2Go-App (zur Verfolgung des Status von vierteljährlichen Zahlungen und Rückerstattungen) sind alles, was Sie brauchen. Bei den Einkommensniveaus, in denen die meisten, die nebenbei mit ihrem Smartphone Geld verdienen, tätig sind, ist keine kostenpflichtige Software erforderlich, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

Arbeiten Sie über Ihr Smartphone und behalten Sie Ihre Einnahmen vom ersten Tag an im Blick. Die Steuerabwicklung ist unkompliziert; kompliziert wird es erst, wenn man sie ein Jahr lang ignoriert.

So steigern Sie Ihren Umsatz mit Ihrem Smartphone von 200 auf 2.000 Dollar pro Monat

Der Median des Nebeneinkommens in den USA liegt in der Anfangsphase bei 200 US-Dollar pro Monat. Um die 500-Dollar-Marke pro Monat zu überschreiten, sind in der Regel 3 bis 6 Monate gezielter Einsatz einer einzigen Methode erforderlich. Um 2.000 Dollar pro Monat oder mehr zu erreichen, ist entweder eine ausgereifte Methode mit konstantem Auftragsvolumen erforderlich oder die Kombination von zwei bis drei sich ergänzenden Methoden (Bankrate 2025, Upwork Research Institute 2024). Hier erfahren Sie, wie Sie in den einzelnen Stufen mit Ihrem Smartphone Geld verdienen können.

Stapeln Sie zunächst die komplementären passiven Methoden. Cashback-Apps (50 $ pro Monat) plus Belohnungen für das Spielen (50 $ pro Monat bei 10 Stunden pro Woche) plus eine tägliche Umfrage (30 $ pro Monat) ergeben insgesamt 130 $ pro Monat bei einem täglichen Zeitaufwand von 45 Minuten – und das noch bevor man die Einnahmen aus qualifikationsabhängigen Tätigkeiten hinzurechnet. Das verändert zwar nicht das Leben, aber es ist echtes Geld für Zeit, die man ohnehin mit dem Handy verbracht hätte.

Eine Nachhilfekompetenz als Produkt vermarkten. A Byzanz Ein Nachhilfelehrer, der nach 20 Unterrichtseinheiten eine Bewertung von 4,9 Sternen erreicht, kann seinen Stundensatz von 35 auf 60 Dollar erhöhen und einen Wochenplan von 15 Stunden ausfüllen, wodurch er 900 Dollar brutto pro Woche verdient (675 Dollar netto nach Wyzant’s (25 % Gebühr). Die Einkommensobergrenze bei dieser Methode liegt höher, als den meisten Menschen bewusst ist.

Gesamtgehalt über 90 Tage. A TikTok Ein Creator, der 90 Tage lang täglich ein Video veröffentlicht, baut genügend Aufrufe auf, um sich für die Creator Rewards zu bewerben. Bei 500.000 Aufrufen pro Monat belaufen sich die Einnahmen allein aus dem Programm auf 200 bis 500 US-Dollar pro Monat, hinzu kommen Einnahmen aus Markenkooperationen, die bei 10.000 Followern bei 50 bis 200 US-Dollar pro gesponsertem Beitrag beginnen.

Der Leitfaden für den Weiterverkauf. Ein Verkäufer hat 430 Artikel auf Facebook-Marktplatz Zwischen Januar und September 2024 erzielte er einen Umsatz von 12.080 US-Dollar bei einer Marge von 47 % (5.678 US-Dollar Gewinn), indem er Kleidung und Sneaker aus Secondhand-Läden bezog und weiterverkaufte. Das entspricht einem Durchschnitt von 631 US-Dollar pro Monat aus einem rein telefonbasierten Wiederverkaufsgeschäft (Closo-Verkäuferbericht 2024). Der Weg dorthin: Räumen Sie zunächst Ihren Hausbestand auf, investieren Sie frühe Gewinne in Einkaufstouren in Secondhand-Läden und erweitern Sie Ihre Aktivitäten auf drei oder mehr Plattformen gleichzeitig.

Die Ideen zum Geldverdienen mit dem Smartphone, die monatlich 2.000 Dollar einbringen, haben alle eines gemeinsam: Sie verstärken sich gegenseitig. Bewertungen führen zu mehr Kunden. Uploads führen zu mehr Aufrufen. Das Angebot führt zu mehr Bewertungen. Wähle eine Methode aus, die zu deinen Fähigkeiten passt, baue sie 90 Tage lang auf und entscheide dann, ob du sie vertiefen oder eine ergänzende Einnahmequelle hinzufügen möchtest.

Mit dem Handy Geld verdienen: Wo fängt man an?

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Es gibt drei Methoden, die Sie schon am ersten Tag ohne jegliche Vorkenntnisse anwenden können. Das sind die einfachsten Apps zum Geldverdienen, mit denen Sie am besten beginnen sollten. Einige davon eignen sich zudem als Online-Nebenjob über Ihr Smartphone, sobald Sie bereit sind, über die Grundlagen hinauszugehen.

Ausgangspunkte ohne Vorkenntnisse und ohne Budget:

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Für keine dieser Maßnahmen sind besondere Kenntnisse, ein Budget oder mehr als eine Stunde Vorbereitungszeit erforderlich.

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Der Unterschied zwischen 50 Dollar und 500 Dollar im Monat hängt fast immer von zwei Dingen ab: der Wahl der richtigen Methode für dein Leistungsniveau und der Disziplin, diese 90 Tage lang durchzuhalten. In der zweiten Woche geben die meisten Leute auf. Sei nicht wie die meisten.

Durch diese Beständigkeit kannst du mit deinem Handy Geld verdienen – und zwar auf eine Weise, bei der sich die Erträge tatsächlich vervielfachen.

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Häufig gestellte Fragen