Cómo ganar dinero jugando a Call of Duty Mobile en 2026

Puedes ganar dinero jugando Call of Duty Mobile a través de torneos, la creación de contenido, el entrenamiento y las aplicaciones de recompensas por jugar, y el método más adecuado depende de tu nivel de habilidad y del tiempo del que dispongas.

Call of Duty Mobile no paga directamente a los jugadores. Activision no reparte beneficios entre los jugadores por participar en el juego. Todos los ingresos proceden de plataformas de terceros, las audiencias que generes o los servicios que vendas, que es precisamente lo que trata esta guía. Is Call of Duty Mobile ¿«Pagar para ganar»? No, y las compras dentro del juego son meramente cosméticas, lo que garantiza que las vías de obtención de ingresos en los torneos y como entrenador sean justas para todos los jugadores.

A continuación te ofrecemos un breve resumen de las principales formas de ganar dinero disponibles para los jugadores de CoDM, junto con a quién se adapta mejor cada método.

Método Habilidades requeridas Tiempo hasta el primer dólar Ideal para Transmisión en directo De menor a mayor De 30 a 90 días Promotores comunitarios Torneos con premios en metálico Alto Inmediato Jugadores de competición TikTok y YouTube De menor a mayor De 30 a 60 días Personalidades creativas Entrenamiento Alto De 1 a 7 días Jugadores mejor clasificados Aplicaciones de recompensas por jugar Ninguno El mismo día Jugadores ocasionales Marketing de afiliación Low De 30 a 60 días Propietarios de audiencias Venta de cuentas o skins Ninguno N/A (Incumple las condiciones de uso) No recomendado

Aquí te explicamos cómo ganar dinero jugando Call of Duty Mobile a través de cada itinerario, adaptado a tu nivel y a tu horario.

Cómo ganar dinero jugando a Call of Duty Mobile: métodos que funcionan para jugadores reales

Cada uno de los métodos que se indican a continuación funciona para un un tipo de jugador diferente. Léelas todas antes de decidir en qué dedicar tu tiempo, ya que algunas se pueden combinar de forma eficaz.

1. Retransmisiones de Call of Duty Mobile: cómo crear una audiencia dispuesta a pagar

El streaming es un proceso a largo plazo. Se retransmite en Twitch, YouTube Live, oTikTok Live, ir ganando seguidores a lo largo de semanas o meses y, a continuación, monetizarlo mediante suscripciones, donaciones, ingresos publicitarios y patrocinios.

La configuración técnica es muy sencilla: transmite directamente desde tu teléfono con una aplicación de streaming o duplica la pantalla en un ordenador mediante una tarjeta de captura para obtener una mejor calidad de transmisión. Si necesitas ayuda con los aspectos técnicos, nuestra guía sobre Cómo configurar una retransmisión en Twitch te guía paso a paso por la configuración de la cuenta y del canal.

Fuentes de ingresos por streaming:

Donaciones de los espectadores: Plataformas comoTwitch and YouTube permitir que los espectadores contribuyan directamente a través de servicios como Streamlabs.

Plataformas comoTwitch and YouTube permitir que los espectadores contribuyan directamente a través de servicios como Streamlabs. Suscripciones: Los seguidores más fieles pagan una cuota mensual para disfrutar de ventajas exclusivas, como emojis personalizados y una experiencia de visualización sin anuncios.

Los seguidores más fieles pagan una cuota mensual para disfrutar de ventajas exclusivas, como emojis personalizados y una experiencia de visualización sin anuncios. Ingresos por publicidad: Aumenta a medida que crece tu audiencia, ya que la plataforma comparte una parte de lo que pagan los anunciantes.

Aumenta a medida que crece tu audiencia, ya que la plataforma comparte una parte de lo que pagan los anunciantes. Patrocinios: Las marcas pagan por la colocación de productos una vez que se llega a una audiencia significativa y comprometida.

La variable clave es la participación. Una retransmisión interactiva con 200 espectadores habituales suele obtener mejores resultados que una retransmisión pasiva con 2.000.

2. Participa en torneos de Call of Duty Mobile para ganar dinero

Los jugadores competitivos tienen la forma más directa de ganar dinero: participar en un torneo con premios en metálico, ganar y cobrar.

Los premios más cuantiosos proceden del Campeonato Mundial de Call of Duty Mobile, que se celebra cada año con Activision apoyo. Para lograrlo, se necesita un rendimiento constante de alto nivel y un equipo fiable. Para poner en contexto el potencial de crecimiento de los esports de los shooters para móviles, el Circuito de esports de PUBG Mobile ha demostrado que los premios acumulados en este género alcanzan ya millones de dólares al año.

Entre las opciones más accesibles se incluyen Liga de videojuegos para móviles (MGL), GameBattles, GANADOR, ySala de jugadores. Estas plataformas organizan torneos diarios y semanales para todos los niveles, con cuotas de inscripción que suelen ser inferiores a €5 y premios en metálico que van desde €10 hasta varios cientos de dólares por evento.

Las mismas estrategias de torneos y patrocinios que funcionan en CoDM se aplican a toda la franquicia.

3. Crea contenido de CoD Mobile en TikTok y YouTube

Los contenidos pregrabados se monetizan de forma diferente al streaming. En lugar de generar audiencia en directo, se crea un catálogo que genera ingresos publicitarios pasivos, ingresos por afiliación y, con el tiempo, interés por parte de patrocinadores.

Contenido que tiene un buen rendimiento en el CoDMnicho:

Guías de equipamiento: Las mejores configuraciones de armas del meta, con un desglose detallado de los accesorios.

Las mejores configuraciones de armas del meta, con un desglose detallado de los accesorios. Aspectos destacados de la jugabilidad: Breves vídeos en los que se muestran jugadas, momentos decisivos o intentos de impugnación.

Breves vídeos en los que se muestran jugadas, momentos decisivos o intentos de impugnación. Consejos y tutoriales: Ejercicios de movimiento, análisis de control del mapa y guías de sensibilidad.

Publica con regularidad. Sube vídeos cortos varias veces a la semana en TikTok generar impulso más rápidamente que con subidas esporádicas de mayor duración. YouTube Shorts and TikTok ambos pagan a través de los fondos para creadores, mientras que los más largos YouTube ganar dinero con los vídeos a través de Programa de socios de YouTube.

Lo mejor de ti CoDM La gestión del contenido breve no tiene por qué ser un proceso manual, siempre y cuando se disponga de una aplicación como OpusClip lo que hace que todo el proceso sea sencillo y ágil.

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4. Gana dinero impartiendo clases particulares o vendiendo equipamientos

Los jugadores mejor clasificados pueden cobrar De 15 a 50 dólares por hora por sesiones de coaching personalizadas. Publica tus servicios en Fiverr or Upwork, indica tu rango y tu especialidad, y permite a los clientes reservar sesiones en las que analices su forma de jugar y corrijas sus puntos débiles específicos.

Si el coaching en directo no te convence, crea y vende guías digitales. Un PDF detallado sobre configuraciones de meta, ajustes óptimos de sensibilidad o estrategias para el modo clasificatorio puede venderse por De 5 a 20 dólares por descarga, sin que requiera ningún esfuerzo posterior a la creación inicial.

Ambas vías recompensan a los jugadores que han dedicado mucho tiempo a comprender CoDM a un nivel profundo.

5. Gana dinero con aplicaciones de recompensas por jugar

Las aplicaciones de recompensas por jugar son la forma más accesible de ganar dinero para los jugadores ocasionales CoDM jugadores. Estas plataformas te pagan por jugar a juegos para móvil y completar tareas, y puedes utilizarlas durante los descansos entre partidas o siempre que quieras tomarte un respiro de las partidas clasificatorias.

Esto también responde a una de las preguntas más frecuentes de los nuevos jugadores: ¿se Call of Duty ¿Se paga con dinero real? El juego en sí no lo permite. Activision no cuenta con ningún programa de pagos directos a los jugadores. Sin embargo, las plataformas de recompensas que ofrecen tareas relacionadas con los juegos para móviles pagan dinero real por completar objetivos dentro del juego.

Plataformas que vale la pena conocer:

Trabajo remunerado : IncluyeCoDM-tareas específicas en las que se gana por cada hito completado en los juegos compatibles.

: IncluyeCoDM-tareas específicas en las que se gana por cada hito completado en los juegos compatibles. GANADOR : Partidas por dinero en efectivo basadas en la habilidad contra otros jugadores móviles en los títulos compatibles.

: Partidas por dinero en efectivo basadas en la habilidad contra otros jugadores móviles en los títulos compatibles. Sala de jugadores: Apuestas 1 contra 1 y por equipos con cuotas de inscripción reducidas y pago inmediato en caso de ganar.

Estas plataformas ofrecen la forma más directa de ganar dinero jugando Call of Duty Mobile para aquellos jugadores que aún no están preparados para comprometerse a crear una audiencia de streaming. Las ganancias son modestas en comparación con los torneos o la creación de contenido, pero se empiezan a obtener el mismo día en que te registras.

Una gran suma de dinero es una de las opciones más sencillas, con un bono de registro y una estructura de tareas sencilla que se adapta perfectamente a tus sesiones habituales de CoDM.

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Cash Kick es una excelente alternativa sin umbral mínimo de pago y con una estructura sencilla basada en tareas que se adapta perfectamente a cualquier sesión de juego en el móvil.

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6. Marketing de afiliación y colaboraciones patrocinadas

Una vez que tengas una audiencia, el marketing de afiliación convierte esa audiencia en ingresos recurrentes. Promocionas productos relevantes mediante un enlace de seguimiento único y obtienes una comisión por cada venta o registro.

For CoDM Para los jugadores, las categorías de afiliados más habituales incluyen equipos de juegos para móviles, servicios de VPN para gestionar la latencia en competiciones y herramientas de creación de contenido. Nuestras guías sobre el Las mejores VPN para Warzone and mandos para móviles de primera categoría mostrar cómo estos productos se adaptan al público de los videojuegos.

Las colaboraciones patrocinadas funcionan de manera similar, pero se paga una tarifa fija en lugar de una comisión. Las marcas de accesorios para videojuegos, software de streaming y bebidas energéticas buscan activamente CoDM creadores con un público fiel y especializado.

7. Venta de cuentas o skins de CoDM

La venta de cuentas constituye una infracción Activision«Incumple las condiciones de servicio y se arriesga a una expulsión definitiva. Esta guía no recomienda seguir este método».

¿Cuánto se puede ganar jugando a Call of Duty Mobile?

Los ingresos varían considerablemente según el método y el nivel de esfuerzo. Utiliza esta tabla como referencia para planificar.

Método Principiante Nivel intermedio Con experiencia Torneos De 10 a 100 dólares por victoria Entre 500 y 5.000 dólares por evento De 10 000 a más de 100 000 dólares Transmisión en directo Menos de 50 dólares al mes Entre 200 y 2000 dólares al mes Entre 5.000 y más de 15.000 dólares al mes TikTok y YouTube Menos de 50 dólares al mes Entre 200 y 1.500 dólares al mes Más de 5.000 dólares al mes Entrenamiento Entre 15 y 25 dólares por hora Entre 25 y 40 dólares por hora Entre 40 y 50 dólares o más por hora Guías de venta Entre 5 y 20 dólares por descarga Pasivo tras la creación Pasivo tras la creación Aplicaciones de recompensas Entre 5 y 30 dólares al mes Entre 30 y 75 dólares al mes Limitado por plataforma

Lo más importante es elegir el método que mejor se adapte a tus puntos fuertes actuales. Un entrenador que cobra 25 dólares por hora y trabaja una hora al día gana más al año que un streamer principiante que se pasa ocho horas al día frente a la cámara sin tener audiencia.

Para ir más allá CoDM en el amplio panorama de las ganancias a través del móvil, nuestra guía sobre Juegos para Android con los que se gana dinero de verdad ofrece más opciones que conviene conocer.

Lo que necesitas para empezar a ganar dinero jugando a Call of Duty Mobile

Los requisitos dependen del método que elijas, pero hay tres factores que se aplican a todas las opciones:

Nivel de dificultad: Tu rango determina en gran medida tu estrategia. Los jugadores ocasionales empiezan con aplicaciones de recompensas. Los jugadores de rango medio pueden dar clases a principiantes o participar en torneos de categorías inferiores. Los jugadores de alto rango acceden a tarifas de clases premium y pueden participar en los principales torneos. Cuentas de la plataforma: Crea cuentas según lo que requiera tu método. Twitch, YouTube, oTikTok para la creación de contenidos. GameBattles, GANADOR, oSala de jugadores para el juego competitivo. Fiverr or Upwork para servicios de coaching. La constancia por encima de la intensidad: Cualquier método valora más la constancia que las sesiones maratonianas esporádicas. Tres horas al día, cinco días a la semana, dan mejores resultados que una sesión de doce horas a la semana.

Una inversión que a menudo se subestima es la calidad del sonido. Tanto para el juego competitivo como para el streaming, unos los mejores auriculares para juegos para el móvil te proporciona esa percepción espacial del sonido que distingue a los jugadores mediocres de los grandes.

Si estás pensando en si los juegos para móviles pueden ser realmente rentables Antes de dedicarle mucho tiempo, nuestra guía describe con franqueza lo que puedes esperar de las distintas plataformas.

¿Cuánto tiempo tardarás en empezar a ganar dinero con CoD Mobile?

El tiempo que tarda en recibirse el primer pago depende del método que elijas.

Aplicaciones de recompensas por jugar: El mismo día. Regístrate, realiza una tarea y gana dinero.

El mismo día. Regístrate, realiza una tarea y gana dinero. Entrenamiento: De 1 a 7 días para conseguir tu primer cliente en Fiverr.

De 1 a 7 días para conseguir tu primer cliente en Fiverr. Torneos con premios en metálico: Inmediato si ganas, cero si pierdes.

Inmediato si ganas, cero si pierdes. Creación de contenidos: Entre 30 y 60 días antes de que empiecen a generarse ingresos publicitarios significativos.

Entre 30 y 60 días antes de que empiecen a generarse ingresos publicitarios significativos. Transmisión en directo: Entre 30 y 90 días para llegar Twitch Condición de afiliado.

Los jugadores competitivos que quieran descubrir cómo se aplican las mismas habilidades en toda la franquicia encontrarán opciones adicionales de torneos y patrocinios en nuestra guía sobre ganar dinero jugando a Warzone.

Consejos para aumentar tus ganancias en Call of Duty Mobile

Diversifica tus fuentes de ingresos: Los que más ganan CoDM Los jugadores combinan diferentes métodos. Las ganancias en torneos generan credibilidad. El entrenamiento convierte esa credibilidad en ingresos por horas. Las retransmisiones en directo convierten las sesiones de entrenamiento en contenido. Combina todas estas opciones a lo largo del tiempo, en lugar de quedarte solo con una.

Especializa tu contenido: Un canal dedicado a las configuraciones de los francotiradores o a la optimización de la sensibilidad crece más rápido que un canal general sobre jugabilidad. El contenido específico responde a preguntas concretas y genera un tráfico de búsqueda constante.

Mejora tus habilidades con un objetivo claro: Cada vez que subes de rango, amplías tus posibilidades de acceder a las tarifas de entrenamiento y tus opciones para participar en torneos. Revisa tus propias grabaciones y céntrate en mejorar un aspecto técnico concreto cada semana.

Interactúa y realiza promociones cruzadas: Comentar sobre otros CoDM publica contenido de los creadores, colabora en los vídeos y responde a todos los comentarios de tus propias publicaciones. El crecimiento de la audiencia se potencia con una participación auténtica de la comunidad.

Añadir una fuente de ingresos pasivos junto a tu método principal no cuesta nada y funciona en paralelo con cualquier fuente de ingresos que estés creando.

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Call of Duty Mobile ofrece formas reales de ganar dinero, pero no es el único juego para móvil en el que se puede ganar dinero. Snakzy funciona de otra manera: juega a minijuegos y completa misiones para ganar monedas, y luego transfiere esas monedas a tu Tejo monedero. Desde allí, puedes acceder a las tarjetas regalo para Xbox, PlayStation, y otras plataformas de videojuegos.

La mediaSnakzy el usuario realiza su primer retiro de €27.70en unos6,5 días. El límite mínimo de retirada es €35, lo que significa que la plataforma recompensa a los jugadores que realmente se involucran, en lugar de a aquellos que la prueban una vez y la dejan.

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¿Qué método para ganar CoDM es el más adecuado para ti?

Cómo ganar dinero jugando Call of Duty Mobile se reduce a un una autoevaluación sincera de tus puntos fuertes actuales. Los jugadores competitivos deberían empezar por torneos de cash con apuestas bajas mientras forman un equipo sólido. Los jugadores creativos deberían empezar a retransmitir o a publicar contenido breve e ir incorporando ingresos por afiliación a medida que crezca su audiencia. Los jugadores ocasionales que busquen resultados inmediatos deberían registrarse hoy mismo en una aplicación de recompensas por jugar y, con el tiempo, ir desarrollando estrategias más estructuradas en paralelo.

Todos los métodos de esta guía funcionan para alguien. El error que cometen la mayoría de los jugadores es elegir la opción con mayor potencial en lugar de la que se adapta a su nivel actual y a su horario. Un entrenador que se anuncia 30 dólares por hora… alguien que dedica una hora al día gana más al año que un streamer principiante que se mata a trabajar ocho horas diarias sin tener audiencia. Empieza por lo que mejor se te da, mantén la constancia y ve incorporando nuevas fuentes de ingresos a medida que cada una de ellas demuestre su eficacia.

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