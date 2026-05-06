Cómo calcular el valor de una carta de Pokémon: una guía paso a paso para coleccionistas y vendedores

Lo primero que debe aprender cualquier coleccionista o vendedor es cómo calcular el valor de las cartas de Pokémon. Si te equivocas, o bien pierdes dinero o bien fijas un precio tan alto que acabas perdiendo la venta por completo.

Esta guía te explica cómo Todo el proceso para que puedas identificar las cartas de Pokémon más valiosas de tu colección , conocer el estado y la clasificación, utilizar las plataformas de valoración adecuadas y obtener una cifra precisa en la que realmente puedas confiar.

Cómo calcular con precisión el valor de una carta de Pokémon: el proceso completo en 5 pasos explicado

La mayoría de la gente consulta los precios en el orden equivocado. Buscan en eBay antes incluso de saber en qué estado se encuentra su tarjeta, o se basan en el precio de un solo anuncio en lugar de en las ventas ya realizadas. Este es el proceso que funciona.

Paso 1: identifica tu carta y comprueba el símbolo de rareza del Pokémon

Antes de consultar cualquier precio, debes saber exactamente qué carta tienes. Busca el nombre de la carta, su número de serie (impreso en la esquina inferior, p. ej., 101/108) y el símbolo de rareza del Pokémon, situado cerca de la parte inferior de la carta.

El símbolo de rareza de los Pokémon es tu primer indicador de su valor:

Símbolo Nivel de rareza Potencial de valor ● Común Normalmente, unos pocos céntimos ◆ Poco común De bajo valor, normalmente menos de 1 dólar ★ Rara o superior Gran valor, numerosas subvariantes ★★ / ★H Doble rara, Holo rara Sólida demanda de colectores Rara secreta / Ilustración especial Niveles de rareza más altos Precios elevados, a menudo superiores a 50 dólares

Las cartas con el símbolo de la estrella y de categoría superior deben valorarse individualmente. Las cartas comunes y poco comunes suelen venderse a granel.

Además de los símbolos de rareza, presta atención a la edición y al tiraje. Las cartas de «Primera edición» y «Sin sombra» de las primeras Ediciones del Juego de Cartas de Pokémon se encuentran entre las cartas de Pokémon más caras que existen y suelen alcanzar precios muy elevados.

Paso 2: evalúa el estado de tu tarjeta

El estado es uno de los dos factores más importantes que determinan el valor de las cartas de Pokémon, junto con la rareza. Una carta en perfecto estado puede valer entre tres y diez veces más que la misma carta con signos visibles de desgaste.

Utiliza estos grados de estado estándar a la hora de evaluar tus cartas:

Como (M): Perfecto, sin defectos visibles bajo una iluminación normal. Superficie lisa, esquinas bien definidas, sin arañazos.

Perfecto, sin defectos visibles bajo una iluminación normal. Superficie lisa, esquinas bien definidas, sin arañazos. Casi perfecto (NM): Casi perfecto. Puede presentar algún pequeño defecto de impresión, pero no presenta signos de desgaste por uso.

Casi perfecto. Puede presentar algún pequeño defecto de impresión, pero no presenta signos de desgaste por uso. Poco usado (LP): Pequeños arañazos superficiales o un ligero blanqueamiento en los bordes. Sigue teniendo muy buen aspecto.

Pequeños arañazos superficiales o un ligero blanqueamiento en los bordes. Sigue teniendo muy buen aspecto. En estado moderado (MP): Signos visibles de desgaste, rozaduras o ligeras arrugas. Valor notablemente inferior.

Signos visibles de desgaste, rozaduras o ligeras arrugas. Valor notablemente inferior. Muy usado (HP) / Dañado: Desgaste considerable, arañazos profundos o abolladuras. Valor de coleccionista mínimo.

Sé sincero contigo mismo. Los coleccionistas y compradores se darán cuenta enseguida de los defectos, y poner un precio excesivo a una tarjeta dañada es una pérdida de tiempo para todos.

Paso 3: utiliza una guía de precios de cartas de Pokémon para consultar el valor de mercado

Una vez identificada tu carta y evaluado su estado, ya puedes consultar el valor de las cartas de Pokémon utilizando las herramientas adecuadas. Es en esta fase donde la mayoría de la gente dedica más tiempo.

Las plataformas más fiables para consultar los precios de las cartas de Pokémon:

TCGPlayer: El mayor mercado especializado en cromos de colección de Norteamérica. Muestra el precio de mercado actual, los precios mínimo, medio y máximo, así como datos de ventas recientes. Utiliza la cifra del «precio de mercado», no los precios de venta individuales.

eBay: Filtra los resultados por «Artículos vendidos» para ver lo que los compradores han pagado realmente, y no lo que los vendedores esperan obtener. Estos son los datos reales más precisos de los que se dispone.

Gráficos de precios: Recopila datos históricos de precios de distintas plataformas. Ideal para seguir la evolución de los precios a lo largo del tiempo.

Cardmarket: La preferida por los coleccionistas europeos. Muestra datos reales de transacciones similares a los de TCGPlayer.

Compara siempre al menos dos de estas fuentes. Un solo dato no basta para fijar un precio justo.

Paso 4: ten en cuenta la calificación si la carta tiene un valor alto

Si una tarjeta parece tener un valor de 50 dólares o más en su estado original, vale la pena plantearse una clasificación profesional. Servicios como PSA (Professional Sports Authenticator) y Beckett Grading Services (BGS) autentifican la tarjeta y le asignan una calificación numérica del 1 al 10.

Por qué es importante la clasificación en el caso de las cartas de Pokémon caras:

Grado PSA Qué significa Repercusión en el valor 10 (Gem Mint) Prácticamente impecable al observarlo con lupa Multiplicador considerable, a menudo de entre 5 y 10 veces el precio base 9 (Como) Casi perfecto, con un pequeño defecto Una prima considerable sobre el precio del producto en bruto 7 a 8 (casi perfecto) Pocas señales de uso, todavía parece recién sacado de la caja Prima moderada, muy coleccionado 4 a 6 (Excelente) Se aprecia un desgaste notable y presenta arañazos Bajada de precios frente a la materia prima De 1 a 3 (De malo a bueno) Daños graves Precio casi al por mayor

Una calificación PSA 10 en una tarjeta poco común no solo añade unos pocos dólares. Puede multiplicar su valor de forma espectacular. A modo de referencia, sin clasificar Charizard de la colección básica Las tarjetas en perfecto estado se venden por cientos de dólares. Una copia con calificación PSA 10 puede alcanzar un precio de miles de dólares.

Si buscas servicios profesionales de autenticación y clasificación de cromos, CGC Cards es otra opción de prestigio, junto con PSA y Beckett. Puedes Más información sobre los costes de la clasificación PSA en nuestra guía específica antes de decidir si te conviene para tu tarjeta.

Paso 5: compara precios y fija el tuyo

Una vez que tengas a tu disposición los datos sobre el estado y el mercado, compara las ventas realizadas en al menos dos plataformas para tarjetas en el mismo estado. No te fíes de los anuncios activos, ya que los vendedores suelen pedir precios excesivos.

Consejos para obtener un precio final preciso:

Buscar por los datos completos de la tarjeta: Nombre, número de serie y edición. Una carta de primera edición y una carta que no sea de primera edición del mismo Pokémon son productos totalmente distintos.

Nombre, número de serie y edición. Una carta de primera edición y una carta que no sea de primera edición del mismo Pokémon son productos totalmente distintos. Filtrar por estado: Los anuncios de venta de ejemplares en perfecto estado no sirven de nada si tu tarjeta está ligeramente gastada.

Los anuncios de venta de ejemplares en perfecto estado no sirven de nada si tu tarjeta está ligeramente gastada. Comprueba el volumen: Si solo se ha vendido un ejemplar en seis meses, el precio no es fiable. Busca varias ventas recientes.

Si solo se ha vendido un ejemplar en seis meses, el precio no es fiable. Busca varias ventas recientes. Justificar los gastos: Si vas a vender, ten en cuenta las comisiones de la plataforma (eBay cobra aproximadamente un 13 %, mientras que TCGPlayer cobra entre un 10 % y un 15 % a los vendedores).

Cartas de Pokémon doradas y otros tipos de cartas de gran valor que debes conocer

Hay ciertas categorías de cartas que siempre ocupan los primeros puestos en las clasificaciones de la guía de precios de cartas de Pokémon. Si tienes alguna de ellas en tu colección, prioriza la valoración individual de cada una.

Cartas de Pokémon doradas se encuentran entre las más codiciadas por los aficionados. Las cartas doradas de Pokémon se presentan en varios formatos: cartas doradas de rareza «Secret Rare» (a menudo numeradas por encima de la tirada de la colección), cartas doradas con estrella de colecciones más antiguas como EX Dragon Frontiers, y cartas doradas con ilustración a toda página de colecciones actuales. Su precio suele oscilar entre los 30 y los 500 dólares o más, dependiendo de la carta concreta y de su estado.

Otras categorías de cartas de alta prioridad incluyen algunas de las cartas de Pokémon más valiosas del mercado:

Cartas de primera edición y sin sombra (Época de la Serie Básica): Estas son las cartas de Pokémon más valiosas del formato Estándar. Incluso las cartas comunes de la Primera Edición alcanzan precios elevados.

(Época de la Serie Básica): Estas son las cartas de Pokémon más valiosas del formato Estándar. Incluso las cartas comunes de la Primera Edición alcanzan precios elevados. Ilustraciones especiales con diseños alternativos (cartas raras) : Ediciones modernas a partir de «Sword and Shield». Cartas como «Umbreon VMAX» (ilustración alternativa) o «Charizard ex» (ilustración especial, rara) suelen alcanzar precios de cientos de dólares.

: Ediciones modernas a partir de «Sword and Shield». Cartas como «Umbreon VMAX» (ilustración alternativa) o «Charizard ex» (ilustración especial, rara) suelen alcanzar precios de cientos de dólares. Tarjetas promocionales : Tarjetas que se reparten en eventos, a través de promociones de Nintendo o como ediciones exclusivas. Las Pikachu Ilustrador es el ejemplo más famoso, valorado en decenas de miles.

: Tarjetas que se reparten en eventos, a través de promociones de Nintendo o como ediciones exclusivas. Las Pikachu Ilustrador es el ejemplo más famoso, valorado en decenas de miles. Ejemplares con calificación PSA 10 de cualquier Pokémon popular: Incluso una tarjeta común con Pikachu o Charizard en una cápsula PSA 10 puede venderse por encima de lo esperado debido a la demanda de los coleccionistas.

Si estás intentando identificar cartas de Pokémon raras o comprender qué es lo que hace que el las cartas de Pokémon más caras Dado lo valioso que resulta, nuestros guías especializados tratan cada categoría con mayor detalle.

Las mejores plataformas y aplicaciones: tu kit completo de herramientas para valorar las cartas de Pokémon

Aquí tienes una guía completa con todas las herramientas que vale la pena utilizar para comprobar el valor de las cartas de Pokémon.

Plataformas de fijación de precios:

TCGPlayer: La mejor opción global para los datos del mercado norteamericano

Anuncios vendidos en eBay: Ideal para datos de transacciones reales

Gráficos de precios: Ideal para tendencias históricas

Cardmarket: Lo mejor para precios europeos

Aplicaciones de escaneo:

Recolector: Escanea las tarjetas con tu cámara para obtener una estimación instantánea de su valor

Brillante: Funcionalidad similar de «escaneá y te dice el precio»

Herramientas del navegador:

PokeBid Scout: Extensión de Chrome para el seguimiento de precios en subastas

Para subastas y ventas en directo:

Y demás Es importante saberlo si vas a comprar o vender a través de retransmisiones en directo y subastas. Se trata de un mercado especializado en artículos de colección en el que se celebran a diario subastas activas de cartas de Pokémon, y los datos de ventas completadas reflejan la demanda real de los coleccionistas.

★ COMPRA Y VENDE TARJETAS DE POKÉMON EN SUBASTAS EN VIVO Y demás Explora las subastas de Pokémon en directo en Whatnot

Cómo valorar una colección de cartas de Pokémon frente a cartas sueltas

El enfoque varía en función de lo que se esté valorando.

Para tarjetas individuales de alto valor, sigue el proceso completo de 5 pasos que se indica arriba. Cada carta de Pokémon cara merece su propio análisis.

Para recogidas a granel, el proceso es más rápido, pero menos preciso:

Ordena primero por rareza. Separa todo lo que tenga un asterisco o más del resto.

Consulta los precios de cada carta por separado en TCGPlayer o eBay.

Valora el resto del lote según las tarifas estándar para lotes, que suelen oscilar entre 0,02 y 0,05 dólares por tarjeta, dependiendo de la colección y el estado.

Si es posible, agrupa las cartas comunes y poco comunes por colección, ya que algunas colecciones antiguas tienen un valor ligeramente superior al de las recientes.

Un consejo útil: Nunca tires ni vendas al por mayor cartas sin escanearlas primero. Algunas cartas que parecen insignificantes pueden tener un valor considerable debido a la demanda en torneos, la escasez de la colección o el interés de los coleccionistas por ese Pokémon en concreto.

Cómo detectar falsificaciones y proteger el valor de tu colección

Las tarjetas falsificadas son tan habituales que su autenticación es un motivo de preocupación real, sobre todo al comprar por Internet. Antes de fijar el precio de cualquier tarjeta que hayas comprado de segunda mano, comprueba que sea auténtica.

Comprobaciones rápidas de autenticidad:

Toca el cartón: Las cartas auténticas tienen un tacto firme y con varias capas, y presentan una ligera textura. Las falsas suelen dar una sensación de ser más ligeras o endebles.

Las cartas auténticas tienen un tacto firme y con varias capas, y presentan una ligera textura. Las falsas suelen dar una sensación de ser más ligeras o endebles. Comprueba la impresión: Las tarjetas auténticas tienen una impresión nítida y definida, sin difuminados ni sangrados de color. La lámina holográfica debe cambiar de color con claridad.

Las tarjetas auténticas tienen una impresión nítida y definida, sin difuminados ni sangrados de color. La lámina holográfica debe cambiar de color con claridad. Prueba de luz: Acerca la tarjeta a una fuente de luz. Las tarjetas auténticas presentan una estructura en capas bien definida cuando se iluminan por detrás. Muchas falsificaciones no la tienen.

Acerca la tarjeta a una fuente de luz. Las tarjetas auténticas presentan una estructura en capas bien definida cuando se iluminan por detrás. Muchas falsificaciones no la tienen. Utiliza una referencia: Compáralo con una tarjeta auténtica conocida de la misma colección. La tipografía, el tamaño de los símbolos y el grosor del borde deben coincidir exactamente.

En el caso de las tarjetas que tengas pensado vender a precios elevados, recurre siempre a un servicio de clasificación de prestigio para su autenticación. Servicios como PSA y BGS autentifican la tarjeta como parte del proceso de clasificación.

Una vez que hayas comprobado la autenticidad de una carta, guarda inmediatamente las cartas valiosas en fundas protectoras y en estuches rígidos de carga superior. El estado físico influye directamente en el valor de las cartas de Pokémon, y un simple pliegue o arañazo debido a un almacenamiento inadecuado puede reducir considerablemente el precio de tu carta.

Si necesitas accesorios para proteger adecuadamente tus tarjetas antes de clasificarlas o venderlas, TCG Card Care ofrece productos especializados para la limpieza y restauración de cromos, diseñados para coleccionistas.

★ MATERIALES DE LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE TARJETAS PARA COLECCIONISTAS TCG Card Care Comprar productos para el cuidado de tarjetas

¿Merece la pena tasar tu carta de Pokémon? — Lo que debes saber antes

La certificación profesional no es la mejor opción para todas las cartas. Las tasas de envío (PSA cobra más de 25 dólares por carta por el servicio estándar, y los niveles premium cuestan bastante más) solo tienen sentido cuando la posible mejora en la calificación justifica el gasto. Sin embargo, en el caso de las cartas de Pokémon caras, la certificación puede aumentar considerablemente el valor de reventa y establecer un precio verificado en el que confían los compradores.

Califica este tipo de tarjetas:

Cualquier tarjeta cuyo valor estimado sea de 50 $ o más en estado sin crujir

Cartas de la primera edición o del conjunto básico «Shadowless» en perfecto estado o superior

Cartas «Secret Rares» o con ilustraciones alternativas de las colecciones de Modern

Cualquier carta específica de Pokémon que tenga un gran valor sentimental o comercial

Omitir la calificación de:

Cartas comunes y poco comunes, independientemente de su estado

Cartas en estado «ligeramente usado» o peor (una PSA 10 es muy poco probable, por lo que resulta difícil justificar el precio)

Cartas cuyo valor sin clasificar es inferior a 30 dólares (los gastos de clasificación superarían la posible ganancia)

Para obtener un desglose completo de las tarifas actuales y los plazos de entrega, consulta nuestra guía en cuánto cuesta la clasificación del PSA.

Dónde vender una vez que conozcas el valor de tu tarjeta

Saber cómo comprobar el valor de las cartas de Pokémon solo sirve de algo si aprovechas esa información. Si decides venderlas, la plataforma que elijas influirá en la cantidad que recibas realmente.

Comparativa de plataformas para vendedores:

Plataforma Ideal para Tarifas aproximadas TCGPlayer Tarjetas individuales, compradores competitivos Comisión del vendedor del 10-15 % eBay Cartas sueltas de gran valor, clasificadas ~13 % en concepto de comisiones totales Y demás Subastas, colecciones, ventas en directo ~8 % de comisión del vendedor Tiendas locales de cartas Ventas al por mayor rápidas entre el 30 % y el 50 % del valor de mercado Espectáculos de cartas En persona, negociable Solo el coste del stand

TCGPlayer y eBay son las opciones más habituales para la mayoría de los vendedores. Para obtener información detallada, consulta nuestro artículo sobre dónde vender cartas de Pokémon trata cada plataforma en profundidad, incluyendo consejos sobre el embalaje, el envío y la fijación de precios competitivos.

Si quieres entender cómo se fijan los precios desde el punto de vista del comprador antes de vender, nuestra guía sobre Cómo vender cartas de Pokémon explica paso a paso todo el proceso.

★ 3,5 % DE COMISIÓN POR CADA CARTA DE POKÉMON QUE COMPRES O VENDAS TCGPlayer Explora las cartas de Pokémon en TCGPlayer

Infórmate bien sobre el valor de tu tarjeta antes de comprar o vender

Saber cómo determinar con precisión el valor de una carta de Pokémon te protege, tanto si la compras, la vendes o la conservas en tu colección a largo plazo. El proceso consiste, básicamente, en identificar correctamente la carta, ser sincero sobre su estado y consultar las ventas realizadas en varias plataformas, en lugar de basarte únicamente en los precios de venta solicitados.

En el caso de las cartas de gran valor, la clasificación profesional es la forma más fiable de establecer un precio verificable. Para todo lo demás, TCGPlayer and eBay Los anuncios de propiedades vendidas te proporcionan toda la información de mercado que necesitas.

The Los mejores paquetes de Pokémon para comprar y sacar beneficio Es una lectura útil si estás pensando en crear una colección con vistas a su reventa.

Preguntas frecuentes