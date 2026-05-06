¿Cuánto cuesta la clasificación de la PSA en 2026? Tu guía para la clasificación de cartas de Pokémon

Entonces, ¿cuánto cuesta la clasificación de la PSA? Si tienes algo valioso Pokémon Si tienes tarjetas o quieres proteger tu colección, es fundamental que conozcas la escala de valoración de PSA (Professional Sports Authenticator). PSA es una de las empresas de clasificación de tarjetas más fiables; examina tus tarjetas y les asigna una calificación en una escala de 10 puntos, basándose en factores relacionados con el estado, como el centrado, las esquinas, los bordes y la calidad de la superficie.

PSA coloca las tarjetas clasificadas en fundas a prueba de manipulaciones con etiquetas de certificación, lo que aumenta tanto su valor como la confianza de los compradores. Sin embargo, la clasificación tiene un coste, y el precio varía en función del valor de la tarjeta, la rapidez del servicio y el nivel de envío. Muchos coleccionistas empiezan por preguntar cuánto cuesta la clasificación de PSA antes de comprometerse con su primer envío.

En esta guía, voy a explicar cuánto cuesta calificar un Pokémontarjeta. Aprenderás qué factores influyen en la fijación de precios y cómo conseguir Pokémon las cartas clasificadas y si la inversión sale a cuenta. Al final, sabrás exactamente qué esperar a la hora de decidir clasificar tu colección.

¿Cuánto cuesta la clasificación de la PSA?

Los costes de la clasificación de la PSA oscilan entre aproximadamente De 19 $ a más de 10 000 $ por tarjeta, dependiendo de la nivel de servicio lo que elijas y cómo ¿Para cuándo necesitas que te devuelvan las tarjetas?. Al principio, los precios pueden parecer confusos, ya que PSA ofrece varios niveles de servicio, cada uno con plazos de entrega y límites de valor declarado distintos.

El valor declarado es lo que tú calcular el valor que tendrá tu tarjeta tras su clasificación, y PSA utiliza esta información con fines relacionados con el seguro. Antes de enviar las tarjetas para su clasificación, debes saber que cómo comprobarPokémonvalor de la carta para determinar si la nivelación resulta rentable.

Si te preguntas cuánto cuesta la clasificación de la PSA en cada categoría, en la siguiente tabla se detallan los precios y las condiciones de la clasificación de la PSA para cada nivel de servicio a fecha de febrero de 2026:

Nivel Precio por tarjeta Plazo de entrega Valor máximo asegurado Valor a granel €24.99 95 días hábiles €500 Valor €32.99 75 días hábiles €500 Value Plus €49.99 45 días hábiles €500 Valor máximo €64.99 35 días laborables €1,000 Habitual €79.99 25 días hábiles €1,500 Exprés €149 15 días hábiles €2,500 Súper Exprés €299 7 días laborables €5,000 Recorrido €599 7 días laborables €10,000 Premium 1 €999 7 días laborables 25 000 dólares o menos Premium 2 €1,999 7 días laborables 50 000 dólares o menos Premium 3 €2,999 7 días laborables 100 000 dólares o menos Premium 5 €4,999 7 días laborables 250 000 dólares o menos Premium 10 9.999 $ o más 7 días laborables 250 001 dólares o más

Ahora que ya sabes cuánto cuesta la clasificación PSA por nivel, la elección adecuada dependerá del valor de tu carta y de la rapidez con la que necesites recuperarla.

Para más información Los planes Value Bulk, Value, Value Plus y Value Max son los las opciones más populares entre los coleccionistas de Pokémon Me pregunto cuánto cuesta la clasificación PSA si se dispone de un presupuesto limitado. Sin embargo, la opción «Value Bulk» requiere un mínimo de 20 cromos y una suscripción al Club de Coleccionistas de la PSA.

Cómo hacer que PSA evalúe tus cartas de Pokémon

Si te estás preguntando cómo se clasifican las cartas de Pokémon, el proceso es muy sencillo. Además, saber de antemano cuánto cuesta la clasificación de PSA te ayudará a elegir el nivel de servicio más adecuado para tu presupuesto.

Paso 1: Crea una cuenta. Regístrate en la página web de PSA con tu correo electrónico, nombre y dirección, o acude a distribuidores autorizados para evitar tener que rellenar formularios y cumplir con los requisitos mínimos de tarjetas.

Regístrate en la página web de PSA con tu correo electrónico, nombre y dirección, o acude a distribuidores autorizados para evitar tener que rellenar formularios y cumplir con los requisitos mínimos de tarjetas. Paso 2: Selecciona tu servicio de calificación. El coste de la clasificación PSA varía considerablemente según el nivel elegido; el nivel «Value Bulk» es el más económico, pero requiere un mínimo de 20 tarjetas y estar afiliado al club PSA, mientras que los niveles «Regular», «Express» y «Premium» son más caros, pero ofrecen una entrega más rápida. Utilizar cualquiera de estos servicios te ayudará a conocer el el mejorPokémon paquetes para comprar con fines lucrativos.

El coste de la clasificación PSA varía considerablemente según el nivel elegido; el nivel «Value Bulk» es el más económico, pero requiere un mínimo de 20 tarjetas y estar afiliado al club PSA, mientras que los niveles «Regular», «Express» y «Premium» son más caros, pero ofrecen una entrega más rápida. Utilizar cualquiera de estos servicios te ayudará a conocer el el mejorPokémon paquetes para comprar con fines lucrativos. Paso 3: Prepara tus tarjetas. Utiliza fundas protectoras y estuches para cartas (no fundas de carga superior), maneja las cartas con las manos limpias para evitar dejar huellas dactilares y embálalas bien con separadores de cartón y plástico de burbujas para evitar que se dañen durante el envío.

Utiliza fundas protectoras y estuches para cartas (no fundas de carga superior), maneja las cartas con las manos limpias para evitar dejar huellas dactilares y embálalas bien con separadores de cartón y plástico de burbujas para evitar que se dañen durante el envío. Paso 4: Enviar y pagar. Rellena el formulario en línea de PSA con los datos de la tarjeta (año, serie, número y personaje), calcula el coste total de la clasificación de PSA, incluyendo las tasas de clasificación, la cuota de socio y el envío asegurado, y luego paga a través de tu cuenta de PSA o utiliza la opción de GameStop de 24,99 $ por tarjeta con créditos de intercambio.

Rellena el formulario en línea de PSA con los datos de la tarjeta (año, serie, número y personaje), calcula el coste total de la clasificación de PSA, incluyendo las tasas de clasificación, la cuota de socio y el envío asegurado, y luego paga a través de tu cuenta de PSA o utiliza la opción de GameStop de 24,99 $ por tarjeta con créditos de intercambio. Paso 5: Espera a que se publique la calificación. La tramitación puede tardar entre una semana y 95 días laborables, dependiendo del nivel de servicio, y puedes seguir el estado del proceso a través de tu cuenta de PSA, con notificaciones por correo electrónico en cada fase.

El proceso completo, desde el envío hasta la recepción de las tarjetas clasificadas, suele durar entre 1 y 3 meses en el caso de los servicios estándar. Aunque la espera puede parecer larga, el minucioso examen de PSA garantiza una clasificación precisa que protege su inversión y maximiza el valor de reventa.

Una vez que hayas comprobado cuánto cuesta la clasificación PSA para el nivel que hayas elegido, podrás planificar el presupuesto total de tu solicitud desde el principio.

¿Dónde se pueden clasificar las cartas de Pokémon?

Una pregunta habitual, además de cuánto cuesta la clasificación de PSA, es dónde se pueden enviar las cartas. Si prefieres el servicio presencial, GameStop, Concept Grading y las tiendas de cartas locales autorizadas colaboran con PSA para gestionar los envíos por ti. Estos distribuidores suelen cobrar entre 24 y 200 dólares por tarjeta, dependiendo de su valor, además de las tarifas básicas de PSA., lo que influye en el coste total de la clasificación del PSA.

Quizá también te preguntes: «¿Cuánto cuesta que PSA califique una tarjeta en persona?». O bien, ¿cuánto cuesta la calificación de PSA en comparación con el envío por correo ordinario? Los precios de la clasificación de la PSA comienzan en 150 dólares por tarjeta para los miembros del Club de Coleccionistas y en 250 dólares para el público en general, si quieres que te clasifiquen las tarjetas el mismo día en las principales ferias de cromos. Es una opción cómoda, pero cara en comparación con el envío por correo habitual.

El envío directo a PSA es la opción más económica. Sin embargo, para quienes envían por primera vez una o dos tarjetas, tiene sentido pagar los honorarios de un agente local a cambio de su asesoramiento, aunque eso suponga un aumento del coste total de la clasificación del PSA.

¿Cuánto tiempo lleva la clasificación del PSA?

Una vez que hayas decidido cuánto cuesta la clasificación PSA para tu categoría, lo siguiente que debes tener en cuenta es el plazo de entrega. Los plazos de entrega habituales para la clasificación PSA de Pokémon oscilan entre los 95 días laborables del servicio Value y los 7 días laborables del servicio Premium.

Días laborablesexcluir los fines de semana y los días festivos, así que debes tenerlo en cuenta a la hora de planificar. Una estimación de 65 días laborables, por ejemplo, equivale aproximadamente a cuatro mesesde tiempo.

PSA procesó más de 19 millones de artículos en 2025, lo que la convierte en la el servicio de calificación más popular en términos de volumen. Este gran volumen de solicitudes significa los plazos de entrega pueden variar. Durante las temporadas altas, como tras el lanzamiento de nuevas colecciones de Pokémon o en época de fiestas, el proceso se ralentiza, ya que PSA recibe más envíos de lo habitual. Es importante tener esto en cuenta a la hora de calcular cuánto cuesta la clasificación de PSA en términos de tiempo invertido, no solo dinero.

¿Merece la pena el coste de la clasificación PSA?

Las tarjetas clasificadas pueden experimentar aumentos de valor de2.400 % o más cuando alcanzan el nivel PSA 10 en comparación con las copias sin clasificar, lo que hace que conocer el coste de la clasificación PSA sea un primer paso importante antes de decidir enviarlas. Estos aumentos hacen que merezca la pena pagar los precios de la clasificación PSA por las cartas adecuadas. La autenticación y la funda sellada proporcionan una protección a largo plazo, especialmente para las cartas antiguas y las cartas de colección modernas, como las de diseños alternativos.

Sin embargo, al preguntarse cuánto cuesta la clasificación del PSA, también es importante tener en cuenta su rendimiento previsto de la inversión(rendimiento de la inversión), y no solo el precio de venta. A partir de 24,99 $ para envíos masivos, más los gastos de envío y el seguro, estarás perdiendo dinero si tu tarjeta solo gana entre 10 y 15 dólares de valor tras la tasación.

Listados vendidos según un estudio eBay and TCGPlayer antes de decidir cómo calificar Pokémoncartas.Compara los precios de la materia prima con los precios de los productos clasificados según diferentes categorías. Si una tarjeta con calificación PSA 9 solo se vende por 20 dólares más que sin calificar, pero el coste total de la calificación PSA asciende a 30 dólares, mejor no la envíes. Envía únicamente aquellas tarjetas en las que los precios de la calificación PSA estén claramente justificados por un aumento significativo de su valor.

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Una vez que hayas clasificado las cartas, querrás saber el el mejor sitio para vender artículos clasificados Pokémontarjetas. Plataformas de venta online como eBay, Y demás, PWCC Marketplace y Goldin Auctions suelen ofrecer los mejores precios para las cartas clasificadas por PSA. Whatnot destaca especialmente en el ámbito de las cartas de Pokémon clasificadas, ya que se trata de una plataforma de subastas en directo en la que los coleccionistas pujan en tiempo real, lo que a menudo hace que los precios superen los de las plataformas de anuncios habituales.

Por otra parte, si tienes cartas sin clasificar, la el mejor lugar para vender al por mayor Pokémontarjetas suele hacerse a través de tiendas de cartas locales o de compradores al por mayor, que pueden gestionar grandes cantidades de forma eficiente.

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Por otra parte, si tienes cartas sin clasificar, la el mejor lugar para vender al por mayor Pokémontarjetas suele hacerse a través de tiendas de cartas locales o de compradores al por mayor, que pueden gestionar grandes cantidades de forma eficiente.

Alternativas a la clasificación PSA

Si estás buscando opciones para clasificar tus cartas de Pokémon, PSA no es la única opción. Si has investigado cuánto cuesta la clasificación de PSA y te parece que el precio es demasiado elevado, Beckett Grading Services (BGS) and Certified Guaranty Company (CGC) ofrecen estructuras de precios alternativas que vale la pena tener en cuenta.

BGS es conocida por sus calificaciones detalladas, mientras que CGC ofrece tarifas asequibles. Sin embargo, los coleccionistas que buscan raroPokémontarjetas a la venta a menudo prefieren las tarjetas clasificadas por PSA debido a la reputación del servicio y a su reconocimiento en el mercado.

A continuación, te mostramos una comparación:

Servicio Precios (por tarjeta) Reestructuración Ideal para PSA 24,99 $ – 9.999 $ y más 7 a 95 días laborables Pokémon, cromos deportivos BGS 14,95 $ – 124,95 $ De 5 a más de 75 días laborables Cromos deportivos, MTG CGC 15 $ – 300 $ o más De 5 a 50 días laborables Cómics, cartas de Pokémon

PSA ofrece el mayor valor de reventa y el mayor reconocimiento en el mercado, pero es más caro. BGS ofrece calidades de base detalladas y los codiciados «Black Label» de 10, pero su reventa alcanza un precio más bajo por Pokémon. CGC es la opción más económica y goza de una reputación cada vez mayor, pero está menos consolidada en el Pokémonmercado.

En el caso de las tarjetas modernas que colecciono (no vendo), recurro a CGC para ahorrar dinero. Sin embargo, para las tarjetas antiguas o cualquier artículo destinado a la reventa, PSA sigue siendo mi primera opción debido a su dominio del mercado y a los mayores valores de reventa que ofrece.

Empieza a clasificar tus cartas de Pokémon con confianza

Ahora ya sabes cuánto cuesta la clasificación PSA: los precios van desde los 24,99 $ para envíos masivos hasta los planes Premium, que superan los 9.999 $ por tarjeta.

Además, el coste de la clasificación de PSA en cada nivel depende, en última instancia, de la rapidez con la que necesites recuperar tus tarjetas y del valor que tengan. Conocer los precios de la clasificación de PSA y el proceso de envío te ayuda a tomar decisiones informadas para proteger el valor a largo plazo de tu colección.

El coste de la clasificación PSA Pokémon El coste que asumen los coleccionistas es una inversión en autenticación, protección y un posible aumento del valor. No todas las cartas necesitan ser clasificadas, pero en el caso de las cartas especiales o los tesoros vintage, Pokémon La clasificación de PSA ofrece una tranquilidad y una credibilidad en el mercado que las tarjetas sin clasificar no pueden igualar.

Si quieres saber cómo clasificar las cartas de Pokémon, busca dónde vender cartas de Pokémon Ya sea para la clasificación o simplemente para conservar su colección, PSA ofrece una solución estandarizada reconocida en todo el mundo. Crea una cuenta gratuita en PSA y envía tu primera propuesta hoy mismo.piezas únicas o tesoros vintage, la clasificación PSA ofrece…tranquilidad y credibilidad en el mercado algo que las cartas sin procesar simplemente no pueden igualar.

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