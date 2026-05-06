So überprüfen Sie den Wert von Pokémon-Karten: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Sammler und Verkäufer

Das Erste, was jeder Sammler oder Verkäufer lernen muss, ist, wie man den Wert von Pokémon-Karten ermittelt. Wer hier einen Fehler macht, verschenkt entweder Geld oder verkauft sich durch einen zu hohen Preis komplett aus dem Geschäft.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die den gesamten Prozess, damit du die wertvollsten Pokémon-Karten in deiner Sammlung identifizieren kannst , den Zustand und die Einstufung zu verstehen, die richtigen Preisplattformen zu nutzen und einen genauen Wert zu erhalten, auf den Sie sich tatsächlich verlassen können.

So ermitteln Sie den Wert einer Pokémon-Karte genau – der vollständige 5-Schritte-Prozess erklärt

Die meisten Leute prüfen die Preise in der falschen Reihenfolge. Sie suchen bei eBay, noch bevor sie überhaupt wissen, in welchem Zustand sich ihre Karte befindet, oder sie verlassen sich auf einen einzelnen Angebotspreis, anstatt auf abgeschlossene Verkäufe. Hier ist die Vorgehensweise, die funktioniert.

Schritt 1 – Identifiziere deine Karte und überprüfe das Symbol für die Seltenheit des Pokémon

Bevor du einen Preis nachschlägst, musst du genau wissen, welche Karte du hast. Achte auf den Namen der Karte, ihre Set-Nummer (in der unteren Ecke aufgedruckt, z. B. 101/108) und das Pokémon-Seltenheitssymbol am unteren Rand der Karte.

Das Seltenheitssymbol eines Pokémon ist dein erster Anhaltspunkt für dessen Wert:

Symbol Seltenheitsstufe Wertsteigerungspotenzial ● Allgemein In der Regel ein paar Cent ◆ Ungewöhnlich Geringer Wert, in der Regel unter 1 $ ★ Selten oder höher Hoher Wert, viele Untervarianten ★★ / ★H Doppelte Seltene, Holo-Seltene Stabile Nachfrage nach Kollektoren Geheime Seltene Karte / Sonderillustration Höchste Seltenheitsstufen Premium-Preise, oft über 50 Dollar

Karten mit dem Sternsymbol und höher sollten einzeln bewertet werden. Gewöhnliche und seltene Karten werden in der Regel als Sammelware gehandelt.

Achten Sie neben den Seltenheitssymbolen auch auf die Auflage und die Druckauflage. Erstausgaben und Karten ohne Schatten aus der frühen Pokémon-Sammelkartenspiel-Sets gehören zu den teuersten Pokémon-Karten, die es gibt, und erzielen regelmäßig Spitzenpreise.

Schritt 2 – Beurteilen Sie den Zustand Ihrer Karte

Der Zustand ist neben der Seltenheit einer der beiden wichtigsten Faktoren für den Wert von Pokémon-Karten. Eine Karte in einwandfreiem Zustand kann drei- bis zehnmal so viel wert sein wie dieselbe Karte mit sichtbaren Gebrauchsspuren.

Verwenden Sie bei der Bewertung Ihrer Karten diese Standard-Zustandsstufen:

Beispiel (M): Einwandfrei, bei normaler Beleuchtung keine sichtbaren Mängel. Glatte Oberfläche, scharfe Kanten, keine Kratzer.

Einwandfrei, bei normaler Beleuchtung keine sichtbaren Mängel. Glatte Oberfläche, scharfe Kanten, keine Kratzer. Nahezu neuwertig (NM): Fast perfekt. Möglicherweise ein winziger Druckfehler, aber keine Gebrauchsspuren.

Fast perfekt. Möglicherweise ein winziger Druckfehler, aber keine Gebrauchsspuren. In sehr gutem Zustand (LP): Leichte Kratzer auf der Oberfläche oder eine leichte Verfärbung an den Rändern. Sieht aber immer noch toll aus.

Leichte Kratzer auf der Oberfläche oder eine leichte Verfärbung an den Rändern. Sieht aber immer noch toll aus. In mäßig gutem Zustand (MP): Sichtbare Gebrauchsspuren, Abrieb oder leichte Knicke. Deutlich geringerer Wert.

Sichtbare Gebrauchsspuren, Abrieb oder leichte Knicke. Deutlich geringerer Wert. Stark abgenutzt (HP) / Beschädigt: Deutliche Gebrauchsspuren, tiefe Kratzer oder Verbiegungen. Geringer Sammlerwert.

Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Sammler und Käufer bemerken Mängel sofort, und eine beschädigte Karte zu einem überhöhten Preis anzubieten, ist reine Zeitverschwendung für alle Beteiligten.

Schritt 3 – Überprüfe den Marktwert mithilfe eines Preisleitfadens für Pokémon-Karten

Nachdem du deine Karte identifiziert und ihren Zustand geprüft hast, kannst du nun den Wert der Pokémon-Karte mit den richtigen Hilfsmitteln ermitteln. Hier verbringen die meisten Leute die meiste Zeit.

Die zuverlässigsten Plattformen für die Suche nach einem Preisleitfaden für Pokémon-Karten:

TCGPlayer: Der größte spezialisierte Marktplatz für Sammelkarten in Nordamerika. Zeigt den aktuellen Marktpreis sowie Tiefst-, Mittel- und Höchstpreise und aktuelle Verkaufsdaten an. Orientieren Sie sich am „Marktpreis“ und nicht an den einzelnen Angebotspreisen.

eBay: Filtern Sie die Ergebnisse nach „Verkaufte Artikel“, um zu sehen, was Käufer tatsächlich bezahlt haben – und nicht, was Verkäufer zu erzielen hoffen. Dies sind die genauesten verfügbaren Daten aus der Praxis.

Kurscharts: Fasst historische Preisdaten plattformübergreifend zusammen. Hervorragend geeignet, um Preisentwicklungen im Zeitverlauf zu verfolgen.

Cardmarket: Bei europäischen Sammlern sehr beliebt. Zeigt aktuelle Transaktionsdaten an, ähnlich wie TCGPlayer.

Vergleichen Sie stets mindestens zwei dieser Quellen miteinander. Ein einzelner Datenpunkt reicht nicht aus, um einen fairen Preis festzulegen.

Schritt 4 – Berücksichtigen Sie den Erhaltungsgrad, wenn es sich um eine hochwertige Karte handelt

Wenn eine Karte im Originalzustand einen Wert von 50 Dollar oder mehr zu haben scheint, lohnt es sich, eine professionelle Bewertung in Betracht zu ziehen. Dienste wie PSA (Professional Sports Authenticator) und Beckett Grading Services (BGS) begutachten die Karte und vergeben eine numerische Bewertung von 1 bis 10.

Warum die Bewertung bei teuren Pokémon-Karten eine Rolle spielt:

PSA-Grad Was das bedeutet Auswirkungen auf den Wert 10 (Gem Mint) Unter dem Vergrößerungsglas nahezu makellos Enormer Aufschlag, oft das 5- bis 10-fache des Grundpreises 9 (Beispiel) Nahezu perfekt, ein kleiner Makel ist erlaubt Deutlicher Aufschlag gegenüber dem Rohpreis 7 bis 8 (neuwertig) Leichte Gebrauchsspuren, sieht aber immer noch aus wie neu Bescheidener Aufschlag, weit verbreitet 4 bis 6 (Ausgezeichnet) Deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer vorhanden Preissenkung gegenüber dem Rohpreis 1 bis 3 (schlecht bis gut) Schwere Schäden Fast-Großhandelspreis

Eine Bewertung von PSA 10 für eine seltene Karte erhöht den Wert nicht nur um ein paar Dollar. Sie kann den Wert sogar um ein Vielfaches steigern. Zur Veranschaulichung: Unbewertet Basis-Set: Charizard Karten im Zustand „Near Mint“ werden für Hunderte von Dollar verkauft. Ein Exemplar mit der Bewertung PSA 10 kann sogar Tausende einbringen.

Für professionelle Dienstleistungen im Bereich der Kartenauthentifizierung und -bewertung ist CGC Cards neben PSA und Beckett eine weitere angesehene Option. Sie können Erfahren Sie mehr über die Kosten für die PSA-Bewertung in unserem speziellen Leitfaden nachlesen, bevor Sie entscheiden, ob sich das für Ihre Karte lohnt.

Schritt 5 – Vergleichen Sie die Preise und legen Sie Ihren Preis fest

Sobald Sie die Zustands- und Marktdaten vorliegen haben, vergleichen Sie die abgeschlossenen Verkäufe von mindestens zwei Plattformen für Karten im gleichen Zustand. Verlassen Sie sich nicht auf aktuelle Angebote, da Verkäufer häufig überhöhte Preise verlangen.

Tipps für einen genauen Endpreis:

Suche nach vollständigen Kartendaten: Name, Setnummer und Auflage. Eine Karte aus der Erstausgabe und eine Karte aus einer späteren Auflage desselben Pokémon sind völlig unterschiedliche Produkte.

Name, Setnummer und Auflage. Eine Karte aus der Erstausgabe und eine Karte aus einer späteren Auflage desselben Pokémon sind völlig unterschiedliche Produkte. Nach Zustand filtern: Verkaufsangebote für ein Exemplar in neuwertigem Zustand sind nutzlos, wenn deine Karte nur leicht abgenutzt ist.

Verkaufsangebote für ein Exemplar in neuwertigem Zustand sind nutzlos, wenn deine Karte nur leicht abgenutzt ist. Volumen prüfen: Wenn in sechs Monaten nur ein Exemplar verkauft wurde, ist der Preis nicht aussagekräftig. Achten Sie auf mehrere Verkäufe aus jüngerer Zeit.

Wenn in sechs Monaten nur ein Exemplar verkauft wurde, ist der Preis nicht aussagekräftig. Achten Sie auf mehrere Verkäufe aus jüngerer Zeit. Gebühren berücksichtigen: Wenn Sie etwas verkaufen, sollten Sie die Plattformgebühren berücksichtigen (eBay berechnet etwa 13 %, TCGPlayer 10–15 % für Verkäufer).

Gold-Pokémon-Karten und andere wertvolle Kartentypen, die man kennen sollte

Bestimmte Kartenkategorien stehen regelmäßig ganz oben in den Ranglisten des Pokémon-Kartenpreisleitfadens. Wenn Sie solche Karten in Ihrer Sammlung haben, sollten Sie vorrangig deren Preise einzeln ermitteln.

Gold-Pokémon-Karten gehören zu den begehrtesten Karten in der Sammler-Szene. Goldene Pokémon-Karten gibt es in verschiedenen Ausführungen: „Secret Rare“-Goldkarten (oft mit einer Nummerierung, die über die Auflage des Sets hinausgeht), Goldkarten mit Sternsymbol aus älteren Sets wie „EX Dragon Frontiers“ und Goldkarten mit Vollbild-Illustration aus neueren Sets. Diese erzielen regelmäßig Preise zwischen 30 und über 500 Dollar, je nach Karte und Zustand.

Zu den weiteren Kartenkategorien mit hoher Priorität gehören einige der wertvollsten Pokémon-Karten auf dem Markt:

Erstauflage- und Shadowless-Karten (Base-Set-Ära): Dies sind die wertvollsten Standard-Pokémon-Karten. Selbst gewöhnliche Karten der Ersten Auflage erzielen einen hohen Preis.

(Base-Set-Ära): Dies sind die wertvollsten Standard-Pokémon-Karten. Selbst gewöhnliche Karten der Ersten Auflage erzielen einen hohen Preis. Rare-Karten mit alternativen Illustrationen : Moderne Sets ab „Schwert und Schild“. Karten wie „Umbreon VMAX – Alternate Art“ oder „Charizard ex – Special Illustration Rare“ erzielen regelmäßig Preise von mehreren hundert Dollar.

: Moderne Sets ab „Schwert und Schild“. Karten wie „Umbreon VMAX – Alternate Art“ oder „Charizard ex – Special Illustration Rare“ erzielen regelmäßig Preise von mehreren hundert Dollar. Werbe-Karten : Karten, die bei Veranstaltungen, im Rahmen von Nintendo-Aktionen oder als exklusive Drucke verteilt werden. Die Pikachu-Illustrator ist das bekannteste Beispiel, dessen Wert sich auf mehrere Zehntausend beläuft.

: Karten, die bei Veranstaltungen, im Rahmen von Nintendo-Aktionen oder als exklusive Drucke verteilt werden. Die Pikachu-Illustrator ist das bekannteste Beispiel, dessen Wert sich auf mehrere Zehntausend beläuft. Exemplare beliebter Pokémon mit der Bewertung PSA 10: Selbst eine gewöhnliche Karte mit Pikachu oder Charizard in einer PSA-10-Kapsel kann sich aufgrund der Sammlernachfrage über den Erwartungen verkaufen.

Wenn Sie versuchen, seltene Pokémon-Karten oder verstehen, was das die teuersten Pokémon-Karten Da dies so wertvoll ist, gehen unsere engagierten Reiseführer auf jede Kategorie näher ein.

Die besten Plattformen und Apps – Ihr umfassendes Toolkit zur Bewertung von Pokémon-Karten

Hier finden Sie eine umfassende Übersicht über alle nützlichen Tools zur Ermittlung des Wertes von Pokémon-Karten.

Preisplattformen:

TCGPlayer: Bester Gesamtwert für nordamerikanische Marktdaten

Verkaufte Angebote bei eBay: Am besten geeignet für echte Transaktionsdaten

Kurscharts: Am besten geeignet für historische Trends

Cardmarket: Am besten für europäische Preise geeignet

Scan-Apps:

Sammler: Scanne die Karten mit deiner Kamera, um sofort einen geschätzten Wert zu erhalten

Glänzend: Ähnliche „Scan-to-Price“-Funktion

Browser-Tools:

PokeBid Scout: Chrome-Erweiterung zur Verfolgung von Auktionspreisen

Für Auktionen und Live-Verkäufe:

und so weiter Das sollten Sie wissen, wenn Sie über Live-Streams und Auktionen kaufen oder verkaufen. Es handelt sich um einen speziellen Marktplatz für Sammlerstücke, auf dem täglich aktive Pokémon-Karten-Auktionen stattfinden und die Daten zu abgeschlossenen Verkäufen die tatsächliche Nachfrage von Sammlern widerspiegeln.

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Wie man eine Pokémon-Kartensammlung im Vergleich zu einzelnen Karten bewertet

Die Vorgehensweise hängt davon ab, was Sie kalkulieren.

Für einzelne hochwertige KartenBefolge dazu den oben beschriebenen 5-Stufen-Prozess. Jede teure Pokémon-Karte verdient eine eigene Recherche.

Für Großabholungen, der Vorgang ist zwar schneller, aber weniger präzise:

Zuerst nach Seltenheit sortieren. Alle Karten mit einem Sternsymbol oder höher vom Rest trennen.

Die Preise variieren je nach Einzelstück und können über TCGPlayer oder eBay ermittelt werden.

Bewerten Sie die restlichen Karten zu den üblichen Stückpreisen, die je nach Set und Zustand in der Regel zwischen 0,02 und 0,05 US-Dollar pro Karte liegen.

Gruppiere die gewöhnlichen und seltenen Karten nach Sets, sofern möglich, da einige ältere Sets einen leichten Aufschlag gegenüber neueren Sets haben.

Ein nützlicher Tipp: Wirf Karten niemals weg und verkaufe sie nicht in großen Mengen, ohne sie vorher zu scannen. Bestimmte Karten, die auf den ersten Blick unscheinbar wirken, können aufgrund der Nachfrage bei Turnieren, der Seltenheit des Sets oder des Sammlerinteresses an diesem bestimmten Pokémon dennoch einen erheblichen Wert haben.

So erkennen Sie Fälschungen und schützen den Wert Ihrer Sammlung

Gefälschte Karten sind so weit verbreitet, dass die Echtheitsprüfung ein echtes Problem darstellt, insbesondere beim Online-Kauf. Bevor Sie eine gebraucht erworbene Karte bewerten, sollten Sie sich vergewissern, dass sie echt ist.

Schnelle Echtheitsprüfungen:

Fühlen Sie den Karton: Echte Karten fühlen sich fest und mehrschichtig an und haben eine leichte Struktur. Fälschungen fühlen sich oft leichter oder dünner an.

Echte Karten fühlen sich fest und mehrschichtig an und haben eine leichte Struktur. Fälschungen fühlen sich oft leichter oder dünner an. Überprüfen Sie den Druck: Echte Karten weisen einen scharfen, klaren Druck ohne Unschärfen oder Farbverläufe auf. Die Hologrammfolie sollte sich sauber verschieben lassen.

Echte Karten weisen einen scharfen, klaren Druck ohne Unschärfen oder Farbverläufe auf. Die Hologrammfolie sollte sich sauber verschieben lassen. Lichttest: Halten Sie die Karte gegen eine Lichtquelle. Echte Karten weisen bei Durchleuchtung eine deutlich erkennbare Schichtstruktur auf. Bei vielen Fälschungen ist dies nicht der Fall.

Halten Sie die Karte gegen eine Lichtquelle. Echte Karten weisen bei Durchleuchtung eine deutlich erkennbare Schichtstruktur auf. Bei vielen Fälschungen ist dies nicht der Fall. Verwenden Sie eine Quelle: Vergleichen Sie die Karte mit einer bekannten, echten Karte aus demselben Set. Schriftart, Symbolgröße und Randstärke sollten exakt übereinstimmen.

Verwenden Sie für Karten, die Sie zu hohen Preisen verkaufen möchten, stets einen seriösen Bewertungsdienst zur Echtheitsprüfung. Dienste wie PSA und BGS prüfen die Echtheit der Karte im Rahmen des Bewertungsprozesses.

Sobald du die Echtheit einer Karte überprüft hast, solltest du wertvolle Karten sofort in Schutzhüllen und stabilen Toploadern aufbewahren. Der physische Zustand wirkt sich direkt auf den Wert von Pokémon-Karten aus, und schon eine einzige Knicke oder ein Kratzer aufgrund unsachgemäßer Aufbewahrung kann den Wert deiner Karte erheblich mindern.

Wenn Sie Zubehör benötigen, um Ihre Karten vor der Bewertung oder dem Verkauf angemessen zu schützen, TCG Card Care bietet spezielles Zubehör für die Reinigung und Restaurierung von Sammelkarten an.

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Ist deine Pokémon-Karte eine Bewertung wert? – Was du vorher wissen solltest

Eine professionelle Bewertung ist nicht für jede Karte die richtige Entscheidung. Die Einreichungsgebühren (PSA berechnet für den Standard-Service 25 $ pro Karte, Premium-Stufen kosten deutlich mehr) lohnen sich nur, wenn die potenzielle Verbesserung der Bewertung die Kosten rechtfertigt. Bei teuren Pokémon-Karten kann eine Bewertung jedoch den Wiederverkaufswert erheblich steigern und einen verifizierten Preis etablieren, dem Käufer vertrauen.

Bewerten Sie diese Kartentypen:

Jede Karte, deren Wert im ungestempelten Zustand auf 50 $ oder mehr geschätzt wird

Karten der Erstauflage oder des „Shadowless Base Set“ in einem Zustand, der dem „Near Mint“ entspricht oder besser ist

Secret-Rares-Karten oder Karten mit alternativem Design aus Modern-Sets

Jede Pokémon-spezifische Karte, die eine große persönliche oder marktwirtschaftliche Bedeutung hat

Benotung überspringen für:

Gewöhnliche und seltene Karten, unabhängig vom Zustand

Karten in leicht gebrauchtem oder schlechterem Zustand (ein PSA 10 ist äußerst unwahrscheinlich, sodass sich die Gebühr kaum rechtfertigen lässt)

Karten, deren Wert im unbewerteten Zustand unter 30 Dollar liegt (die Bewertungsgebühren würden den potenziellen Erlös übersteigen)

Eine vollständige Übersicht über die aktuellen Gebühren und Bearbeitungszeiten finden Sie in unserem Leitfaden unter Wie viel kostet die PSA-Einstufung?.

Wo Sie verkaufen können, sobald Sie den Wert Ihrer Karte kennen

Zu wissen, wie man den Wert von Pokémon-Karten ermittelt, ist nur dann sinnvoll, wenn man diese Informationen auch nutzt. Wenn du dich für einen Verkauf entscheidest, hat die Wahl der Plattform Einfluss darauf, wie viel du tatsächlich erhältst.

Plattformvergleich für Verkäufer:

Plattform Am besten geeignet für Ungefähre Gebühren TCGPlayer Einzelkarten, preisbewusste Käufer 10–15 % Verkäufergebühr eBay Hochwertige Einzelkarten, bewertete Karten Gesamtgebühren von ca. 13 % und so weiter Auktionen, Sammlungen, Live-Versteigerungen ca. 8 % Verkäufergebühr Lokale Kartengeschäfte Schneller Großverkauf 30–50 % des Marktwerts Kartenvorführungen Persönlich, nach Absprache Nur Standkosten

TCGPlayer und eBay sind für die meisten Verkäufer die erste Wahl. Eine umfassende Anleitung finden Sie in unserem Artikel zu Wo kann man Pokémon-Karten verkaufen? behandelt jede Plattform ausführlich, einschließlich Tipps zu Verpackung, Versand und wettbewerbsfähiger Preisgestaltung.

Wenn Sie die Preisgestaltung aus der Perspektive eines Käufers verstehen möchten, bevor Sie verkaufen, finden Sie in unserem Leitfaden zu Wie man Pokémon-Karten verkauft führt durch den gesamten Prozess.

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Informieren Sie sich über den Wert Ihrer Karte, bevor Sie kaufen oder verkaufen

Wenn du weißt, wie du den Wert einer Pokémon-Karte genau ermitteln kannst, bist du auf der sicheren Seite – egal, ob du eine Karte kaufst, verkaufst oder deine Sammlung langfristig aufbewahrst. Im Wesentlichen geht es darum, die Karte richtig zu identifizieren, ihren Zustand ehrlich zu bewerten und abgeschlossene Verkäufe auf verschiedenen Plattformen zu überprüfen, anstatt dich allein auf die Preisvorstellungen zu verlassen.

Bei hochwertigen Karten ist eine professionelle Bewertung der zuverlässigste Weg, um einen nachprüfbaren Preis zu ermitteln. Bei allem anderen, TCGPlayer and eBay Die verkauften Objekte liefern Ihnen alle Marktdaten, die Sie benötigen.

The Die besten Pokémon-Packs, die man kaufen sollte, um Gewinn zu erzielen ist eine lohnende Lektüre, wenn Sie eine Sammlung mit Blick auf das Wiederverkaufspotenzial aufbauen möchten.

Häufig gestellte Fragen