Trabajos secundarios relacionados con la IA: cómo funcionan y cuánto se puede ganar en 2026

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Los trabajos secundarios relacionados con la IA no tienen por qué consistir necesariamente en entrenar modelos, vender «prompts» o gestionar un canal anónimo. Estos trabajos secundarios también pueden utilizar la IA para estructurar conocimientos, crear productos digitales útiles, conceder licencias de un activo que ya posees o crear una pequeña audiencia en torno a un tema que dominas.

Los trabajos secundarios relacionados con la IA que se recogen en esta guía se centran en actividades que se pueden compaginar con un empleo o con los estudios y que pueden pausarse, probarse o ampliarse sin depender de una cola constante de encargos. En ella se comparan los costes iniciales, las comisiones de las plataformas, los plazos de pago y el trabajo humano que sigue siendo importante a la hora de ganar dinero con la IA.

¿Son realmente viables los trabajos secundarios basados en la IA?

Pueden serlo, pero los trabajos secundarios basados en la IA siguen siendo trabajos secundarios, no un botón para obtener ingresos automáticos. Bankrate descubrió que quienes tienen un trabajo secundario ganaban una mediana de 200 dólares al mes y una media de 885 dólares, mientras que solo el 14 % ganaba más de 1.000 dólares al mes. Así que, si utilizas la IA para ganar un dinero extra, lo más sensato es empezar con expectativas modestas.

Saber utilizar bien la IA supone una ventaja real. Un estudio de Upwork reveló un aumento del 34 % en los ingresos por hora de los autónomos que realizan trabajos relacionados con la IA, pero también constató una disminución de los ingresos en las tareas de ejecución de IA más sencillas. En otras palabras, los mejores trabajos secundarios relacionados con la IA siguen necesitando un toque humano detrás: experiencia, buen gusto, investigación original, un sistema útil o una audiencia en la que la gente confíe.

¿Quieres probar una idea rápidamente? Empieza con una plantilla de Etsy o un kit de herramientas de Gumroad. Puedes ponerlo en marcha con relativa rapidez, pero las ventas nunca están garantizadas.

Empieza con una plantilla de Etsy o un kit de herramientas de Gumroad. Puedes ponerlo en marcha con relativa rapidez, pero las ventas nunca están garantizadas. ¿Quieres plasmar tus conocimientos? Udemy, Amazon KDP y Substack son opciones más sólidas para obtener ingresos con la IA cuando ya tienes conocimientos que vale la pena enseñar o publicar.

Udemy, Amazon KDP y Substack son más sólidas cuando ya tienes conocimientos que vale la pena enseñar o publicar. ¿Quieres crear un activo? Las licencias de ElevenLabs y un sitio web especializado de Hostinger pueden requerir menos venta directa, pero el uso y el tráfico pueden tardar más en desarrollarse.

Las buenas ideas para ganar dinero con la IA funcionan porque el producto final es útil, no simplemente porque la IA haya ayudado a crearlo. Si quieres ganar dinero con la IA, utiliza la tecnología para ahorrar tiempo, pero mantén el criterio, el control de calidad y el valor para el comprador en tus manos.

7 formas reales de convertir los trabajos secundarios relacionados con la IA en ingresos

Estos trabajos secundarios relacionados con la IA abarcan descargas digitales, enseñanza, licencias de voz, autoedición, kits de herramientas reutilizables, boletines informativos de pago y sitios web especializados. Se trata de siete ideas prácticas para obtener ingresos con la IA, dirigidas a lectores interesados en utilizarla para ganar dinero extra sin depender de plataformas de tareas.

Para conocer otras vías más amplias, la guía de Eneba sobre cómo ganar dinero con la IA abarca la automatización, las indicaciones, el trabajo autónomo, la impresión bajo demanda, los bancos de imágenes y mucho más. También puedes comparar los mejores trabajos secundarios en línea si prefieres opciones que no tengan que ver con la IA.

Método 1: Vender descargas digitales creadas con ayuda de la IA en Etsy

Las descargas digitales pueden ser una de las mejores fuentes de ingresos adicionales relacionadas con la IA para diseñadores y expertos en nichos específicos, ya que no hay que gestionar ningún stock ni realizar envíos. En Etsy, puedes vender agendas, hojas de trabajo, listas de tareas, invitaciones o gráficos originales diseñados por el propio vendedor. Sus «Normas de creatividad» permiten las creaciones generadas por IA a instancias del vendedor, siempre que este aporte su contribución y se indique que se ha utilizado IA.

Cómo empezar:

Elige un problema del comprador: crea un archivo útil para un público definido en lugar de un paquete genérico de resultados generados por IA. Utiliza la IA como asistente: genera ideas para variantes o instrucciones, y luego edita cada página, verifica los datos y personaliza el diseño a tu gusto. Fija el precio tras deducir las comisiones: Etsy cobra actualmente 0,20 $ por anuncio y una comisión de transacción del 6,5 %; los gastos de tramitación y otros cargos varían según la ubicación. Consulta la página de comisiones para vendedores antes de fijar el precio.

En el caso de las tiendas nuevas, los fondos suelen estar disponibles para su ingreso unos 14 días después de una venta, aunque las reservas y el estado de la cuenta pueden modificar estos plazos; consulta la guía de cuentas de pago de Etsy. De todas estas ideas para ganar dinero con la IA, esta es fácil de probar con un solo producto. Ganar dinero extra con la IA sigue dependiendo de la demanda de los compradores.

💡Lo que hay que saber Inicio: 0,20 $ por anuncio en Etsy; también puede aplicarse una tarifa de apertura de tienda en función de la ubicación.



Pago: Precio de venta menos las comisiones de transacción de Etsy, de procesamiento y cualquier comisión publicitaria o de cambio de divisa aplicable.



Pago: Por lo general, los fondos de los nuevos vendedores pueden ingresarse unos 14 días después de una venta.



Error: Subir paquetes genéricos de IA sin diseño original, edición o divulgación.



Ideal para: Actividades complementarias basadas en productos de IA para diseñadores y organizadores de nichos.

IDEAL PARA DESCARGAS DIGITALES Etsy 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende descargas digitales originales con producción asistida por IA, manteniendo al mismo tiempo el diseño, la edición, la divulgación y el valor para el comprador claramente como propios. Abrir una tienda

Método 2: Crear un microcurso práctico en Udemy

Si ya sabes hacer algo útil, un pequeño curso puede ser una de las mejores actividades complementarias relacionadas con la IA para plasmar esa experiencia. La IA puede esbozar lecciones, sugerir ejercicios o pulir guiones, mientras tú te encargas de las demostraciones y de aportar tu criterio. Udemy pide a los formadores que revisen el material asistido por IA en cuanto a precisión, derechos y calidad, tal y como se indica en su guía de uso de la IA.

Cómo empezar:

Enseña un resultado concreto: elige una habilidad que puedas demostrar con claridad, como un flujo de trabajo con un programa informático, una tarea lingüística, una técnica con hojas de cálculo o un proceso de diseño. Crea el curso mínimo útil: Udemy exige al menos 30 minutos de vídeo y cinco clases para un curso estándar del mercado. Deja que la IA estructure el material, pero no sustituya tus ejemplos. Planifica la distribución: las normas de reparto de ingresos de Udemy otorgan actualmente a los formadores el 97 % de los ingresos netos por las ventas impulsadas por el formador y el 37 % por las ventas del mercado sin promoción por parte del formador.

No hay que pagar ninguna cuota por crear y alojar un curso, pero los ingresos por transacciones que cumplan los requisitos, generados a partir del primer mes, suelen abonarse en el tercer mes según el calendario de pagos. Los cursos son ideas de ingresos con IA más lentas, pero los que tienen éxito pueden seguir vendiéndose. Para ganar dinero con la IA en este caso, el verdadero activo es la experiencia por la que la gente está dispuesta a pagar para aprender.

💡Lo que hay que saber Inicio: Crear y alojar un curso estándar en Udemy es gratuito.



Pago: El 97 % de los ingresos netos por las ventas impulsadas por el formador; el 37 % por las ventas en el mercado sin promoción del formador.



Pago: Los ingresos por transacciones del primer mes suelen abonarse en el tercer mes, sujetos a normas y importes mínimos.



Error: Dejar que la IA sustituya los conocimientos especializados, las demostraciones y el control de calidad por los que pagan los alumnos.



Ideal para: Actividades complementarias relacionadas con la IA para personas con una habilidad práctica que puedan enseñar.

LO MEJOR PARA ENSEÑAR UNA HABILIDAD Udemy 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte una habilidad práctica en un curso estructurado, utilizando la inteligencia artificial para planificar y pulir el contenido, en lugar de sustituir tu experiencia real. Empieza a dar clases

Método 3: Conceder licencias de tu voz en la biblioteca de voces de ElevenLabs

La concesión de licencias de voz es una de las formas más inusuales de obtener ingresos adicionales con la IA, ya que el activo es tu propia voz verificada, en lugar de un flujo de nuevos encargos de clientes. En la biblioteca de voces de ElevenLabs, los usuarios de pago que cumplan los requisitos pueden generar audio con las voces disponibles, mientras que la remuneración depende del uso y de las condiciones de licencia que elijas.

Cómo empezar:

1. Comprueba los requisitos: para recibir pagos de la biblioteca de voces es necesario tener una suscripción de pago activa a ElevenLabs, una voz profesional verificada y una configuración de Stripe Connect compatible.

2. Graba material de buena calidad: utiliza tu propia voz en un espacio tranquilo, mantén un tono uniforme y envía solo audio sobre el que tengas derechos de uso.

3. Establece tus condiciones con cuidado: ElevenLabs te permite elegir un plazo de preaviso para retirar una voz; esto afecta a la tasa de pago predeterminada.

Según la documentación sobre pagos de la plataforma, estos se procesan automáticamente cada 6-8 días aproximadamente, una vez que los ingresos superan el mínimo establecido, que suele ser de 10 dólares. Entre las ideas para obtener ingresos con IA, esta puede requerir menos trabajo semanal una vez configurada, pero la demanda escapa a tu control. Es una de las mejores actividades complementarias relacionadas con la IA solo si te sientes cómodo cediendo los derechos de tu voz.

💡Lo que debes saber Requisitos iniciales: Plan de pago activo de ElevenLabs, voz profesional verificada y configuración válida de Stripe Connect.



Remuneración: Los ingresos dependen del uso y de las condiciones de licencia que elijas.



Pago: Cada 6-8 días aproximadamente, una vez alcanzado el mínimo aplicable, que suele ser de 10 dólares.



Error: Considerar el uso de la biblioteca de voces como un ingreso recurrente garantizado.



Ideal para: Actividades secundarias de IA basadas en la voz que requieren poca producción continua tras la configuración.

LO MEJOR PARA LAS LICENCIAS DE VOZ ElevenLabs 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Registra una voz profesional que cumpla los requisitos y gana dinero por su uso de pago, con una remuneración que se ajusta a las condiciones de licencia que elijas. Añade tu voz

Método 4: Publicar libros electrónicos y cuadernos de ejercicios con ayuda de la IA mediante Amazon KDP

La autoedición puede ser uno de los mejores trabajos secundarios relacionados con la IA cuando tienes un tema concreto que enseñar, documentar u organizar. La IA puede ayudarte a esbozar un cuaderno de ejercicios, sugerir ejercicios o editar tu propio material, pero un libro útil sigue necesitando un público claro, un contenido preciso y una revisión humana.

Cómo empezar:

1. Elige un resultado para el lector: crea un cuaderno de ejercicios para principiantes, una lista de comprobación, una guía de referencia especializada o una breve guía práctica que puedas verificar personalmente.

2. Conoce la norma de divulgación: las directrices de contenido de Amazon KDP exigen que se indique si el texto, las imágenes o las traducciones han sido generados por IA; el contenido asistido por IA no requiere dicha divulgación. Tú sigues siendo responsable de los derechos y de la exactitud.

3. Da formato al producto: comprueba la tabla de contenidos, los enlaces, las hojas de trabajo, las imágenes y la experiencia de lectura en dispositivos móviles, en lugar de dar por terminado un manuscrito generado automáticamente.

Amazon KDP ofrece opciones de regalías por libros electrónicos del 35 % y del 70 % bajo diferentes condiciones, y su guía de pagos indica que las regalías se abonan, por lo general, unos 60 días después del mes de venta. Si estás buscando cómo generar ingresos pasivos, publicar libros o cuadernos de ejercicios útiles es una vía basada en activos que vale la pena considerar. Estas ideas para ganar dinero con la IA son adecuadas para creadores pacientes. Si tu objetivo es utilizar la IA para ganar un dinero extra, publica algo lo suficientemente útil como para que merezca la pena comprarlo.

💡Lo que debes saber Inicio: Sin cuota de publicación en KDP; los costes de edición, portada o maquetación son opcionales.



Pago: Opciones de regalías por libros electrónicos del 35 % o del 70 %, sujetas a diferentes normas de elegibilidad y fijación de precios.



Abono: Por lo general, unos 60 días después de que finalice el mes en el que se registra la venta.



Error: Publicar libros genéricos o inexactos generados por IA, u omitir la obligación de revelar el uso de IA.



Ideal para: Actividades complementarias basadas en la IA y en conocimientos especializados, dirigidas a escritores, educadores y especialistas en nichos concretos.

LO MEJOR PARA LA PUBLICACIÓN PRÁCTICA Amazon KDP 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publica un libro electrónico o un cuaderno de ejercicios útil con la ayuda de la IA para la planificación y la edición, y luego gana derechos de autor cuando los lectores lo compren o lo lean. Empezar a publicar

Método 5: Venta de kits de herramientas y plantillas asistidos por IA en Gumroad

Gumroad es ideal para actividades complementarias relacionadas con la IA que se basan en archivos reutilizables, en lugar de trabajos por horas. Puedes vender sistemas de hojas de cálculo, kits de incorporación de clientes, plantillas de investigación, paquetes de flujos de trabajo, listas de comprobación u otros recursos que resuelvan un problema recurrente.

Cómo empezar:

1. Resuelve una tarea recurrente: organiza los datos de entrada, los pasos, los ejemplos y los resultados de forma que el comprador pueda utilizar el producto sin tu ayuda.

2. Añade un toque humano: deja que la IA redacte las instrucciones, cree datos de muestra o pruebe casos extremos; después, elimina los errores y explica en qué puntos sigue siendo necesario aplicar el criterio humano.

3. Fija el precio en función del canal: la página actual de comisiones de Gumroad indica un 10 % + 0,50 $ en las ventas directas, más los gastos de procesamiento del pago, mientras que las ventas a través de Discover conllevan una comisión de plataforma del 30 %.

Los pagos programados suelen tener un periodo de retención de al menos 7 días, y el umbral de saldo estándar es de 100 dólares, aunque puede variar según el país; consulta la documentación sobre pagos de Gumroad. Los kits de herramientas son ideas prácticas para ganar dinero con la IA cuando tu proceso es realmente reutilizable. Para los lectores que intentan ganar dinero con la IA, el valor reside en el sistema terminado, no en la rapidez con la que la IA ayudó a diseñarlo.

💡Lo que debes saber Inicio: Gumroad no cobra cuota mensual; crea el producto antes de pagar por herramientas opcionales.



Comisiones: 10 % + 0,50 $ más gastos de tramitación en las ventas directas a través de la web; 30 % a través de Discover.



Pagos: los pagos programados suelen tener un plazo de retención de al menos 7 días y un umbral estándar de 100 $.



Error: vender una plantilla que carezca de instrucciones, ejemplos o resultados reproducibles.



Ideal para: actividades secundarias flexibles basadas en IA y centradas en sistemas y kits de herramientas reutilizables.

IDEAL PARA KITS DE HERRAMIENTAS REUTILIZABLES Gumroad 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Reúne un flujo de trabajo repetible, una plantilla o un conjunto de herramientas en un único producto que puedas mejorar, en lugar de volver a ofrecerlo como un servicio puntual para un cliente. Abrir una tienda

Método 6: Crear un boletín de nicho de pago en Substack

Un boletín de pago puede ser uno de los mejores negocios secundarios relacionados con la IA para quienes ya siguen de cerca un tema específico. La IA puede organizar notas, transcribir entrevistas, sugerir titulares o reutilizar un borrador extenso, pero los lectores pagan por una selección útil, un análisis y la coherencia.

Cómo empezar:

1. Define la promesa recurrente: elige un tema sobre el que puedas ofrecer de forma fiable un resumen útil, un análisis, una base de datos, un conjunto de recomendaciones o una actualización.

2. Publica primero una muestra gratuita: aprovecha varios números gratuitos para averiguar qué es lo que los lectores abren, a qué responden y qué comparten antes de pedirles que se suscriban.

3. Mantén la información económica a la vista: publicar en Substack es gratuito, mientras que las suscripciones de pago conllevan actualmente una comisión del 10 % para Substack, además de las comisiones de pago y de facturación periódica de Stripe, según explica en su política de precios.

Estos trabajos secundarios relacionados con la IA son ideas de ingresos más lentas, ya que el cuello de botella es la confianza, no la velocidad de redacción. Los ingresos dependen del tamaño de la audiencia, la tasa de conversión, la tasa de abandono y el precio. Aun así, utilizar la IA para ganar un dinero extra a través de un boletín informativo puede tener sentido si la IA te ahorra tiempo, mientras que tu experiencia sigue siendo la razón para suscribirse.

💡Lo que debes saber Inicio: Publicar en Substack es gratuito; las comisiones comienzan cuando activas las suscripciones de pago.



Pago: Ingresos por suscripción menos la comisión del 10 % de Substack y las comisiones de pago y facturación de Stripe.



Pagos: Los pagos de las suscripciones de pago se realizan a través de tu cuenta de Stripe vinculada.



Error: Utilizar la IA para aumentar el volumen de publicaciones sin un punto de vista diferenciado ni un valor recurrente.



Ideal para: Actividades complementarias basadas en la IA y orientadas a la audiencia, dirigidas a expertos que puedan publicar de forma constante.

IDEAL PARA BOLETINES INFORMATIVOS DE EXPERTOS Substack 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Empieza por crear una audiencia gratuita y, después, cobra por análisis periódicos, recursos o conocimientos especializados que los lectores no puedan obtener de los resultados genéricos de la IA. Empieza a publicar

Método 7: Crear una pequeña web de nicho con Hostinger AI Builder

Un sitio web especializado es uno de los proyectos paralelos de IA con mayor plazo de ejecución de los que aquí se presentan, pero te proporciona un destino propio para enlaces de afiliados, patrocinios, productos o servicios. Hostinger AI Builder puede acelerar la configuración, pero lo realmente útil sigue siendo la información, la herramienta o la comparativa que ofrezcas.

Cómo empezar:

1. Elige un tema comercial específico: aborda un problema que conozcas mejor que una granja de contenidos genérica; por ejemplo, una base de datos especializada, una calculadora, un recurso local o una guía de compra de nicho.

2. Utiliza la IA para la estructura, no para la escala: redacta esquemas, preguntas frecuentes, tablas o listas de verificación de actualizaciones, y luego añade investigación original, ejemplos, pruebas o datos. Las directrices de Google sobre la IA generativa advierten de que generar muchas páginas sin valor añadido puede infringir las políticas contra el spam.

3. Presupuesta el alojamiento: Hostinger AI Builder requiere un plan de alojamiento activo que cumpla los requisitos, según sus especificaciones. Los precios promocionales pueden cambiar, así que evalúa el proyecto en función del coste a largo plazo en lugar de una oferta temporal.

Estos trabajos secundarios relacionados con la IA son ideas para ganar dinero con la IA que requieren mucho tiempo: ni el tráfico ni la monetización están garantizados. Entre las ideas para obtener ingresos con la IA, una web propia te ofrece el mayor control, pero suele ser la que ofrece resultados más lentamente. Para utilizar la IA con el fin de ganar un dinero extra, empieza con una web pequeña que puedas mantener bien.

💡Lo que debes saber Inicio: Se requiere un plan de alojamiento de Hostinger activo y válido para mantener la web en línea.



Pago: Los ingresos provienen de la forma de monetización que elijas: programas de afiliados, productos, patrocinadores o servicios.



Pago: Depende del socio de monetización; Hostinger no realiza pagos por el tráfico de la web en sí.



Error: Generar en masa páginas con poco contenido en lugar de crear un recurso original y útil.



Ideal para: Actividades secundarias con IA a largo plazo para personas que desean disponer de un activo web propio.

LO MEJOR PARA UN RECURSO WEB PROPIO Hostinger 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Utiliza la creación de sitios web asistida por IA para lanzar un recurso especializado de tu propiedad y, a continuación, monetízalo solo cuando cuentes con páginas útiles y tráfico real. Crear una página web

Compara las 7 actividades secundarias relacionadas con la IA una al lado de otra

A continuación se muestran las diferencias en cuanto a coste inicial, plazos de pago y modelo de remuneración entre los siete negocios secundarios basados en IA. Los mejores negocios secundarios basados en IA no siempre son los más rápidos: estas ideas para obtener ingresos con IA y formas de ganar dinero con IA van desde pruebas rápidas de productos hasta activos que requieren una audiencia o tráfico.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Cómo es la remuneración Descargas digitales en Etsy 0,20 $ por anuncio + posible cuota de alta Tras una venta; los fondos de los nuevos vendedores suelen estar disponibles en unos 14 días Precio de venta menos el 6,5 % en concepto de comisión por transacción, gastos de tramitación y otras comisiones aplicables Microcurso de Udemy 0 $ de comisión por uso de la plataforma Normalmente, en el tercer mes se reciben los ingresos del primer mes de transacciones 97 % de los ingresos netos en las ventas impulsadas por el formador; 37 % en las ventas del mercado no promocionadas Licencias de voz de ElevenLabs Plan de pago activo Normalmente cada 6-8 días tras alcanzar el mínimo Basado en el uso; la tarifa depende de las condiciones de licencia seleccionadas Libros electrónicos y cuadernos de ejercicios de Amazon KDP 0 $ de comisión de publicación de la plataforma Aproximadamente 60 días después del mes de venta Opción de regalías del 35 % o del 70 % para libros electrónicos cuando se cumplen las condiciones de elegibilidad Kits de herramientas de Gumroad 0 $ al mes + costes de creación opcionales Tras la venta, periodo de retención y umbral de pago Venta directa menos un 10 % + 0,50 $ más gastos de tramitación; un 30 % a través de Discover Boletín de pago de Substack 0 $ por publicar Una vez que los ingresos por suscriptores de pago alcancen el umbral de pago de Stripe Precio de la suscripción menos el 10 % de comisión de Substack y las comisiones de Stripe Sitio web especializado de Hostinger Plan de alojamiento de pago Solo después de que una fuente de monetización pague; a menudo requiere más tiempo de desarrollo Ingresos por afiliados, patrocinadores, productos o servicios, menos los costes de alojamiento y otros gastos

Si ninguno de estos trabajos secundarios relacionados con la IA se ajusta a tu presupuesto o experiencia, consulta la guía más amplia de Eneba sobre los mejores trabajos secundarios antes de comprometerte con una única fuente de ingresos.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas sumarse a esta combinación?

Sí. Las aplicaciones de recompensas como Snakzy pueden aportar pequeñas recompensas en efectivo mientras se desarrollan otros proyectos paralelos de IA que requieren más tiempo, pero no son ideas para ganar dinero con la IA ni una forma de obtener ingresos gracias a ella. No sustituyen a un producto, un curso, un libro, un boletín informativo o una página web.

Si tu objetivo es utilizar la IA para ganar un dinero extra, considera las aplicaciones de recompensas como ingresos para aprovechar el tiempo libre, no como parte del modelo de negocio. La tabla siguiente muestra el pago mínimo actual y el coste de entrada para dos opciones.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis

Empieza primero con una de las ideas de ingresos con IA mencionadas anteriormente y, después, utiliza Snakzy como una pequeña fuente de ingresos adicional mientras esperas a que lleguen las ventas, los lectores o el tráfico.

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Adapta los trabajos secundarios con IA a tus habilidades, presupuesto y horario

Elige entre los trabajos secundarios relacionados con la IA partiendo de lo que ya tienes: sentido del diseño, experiencia, una voz adecuada, conocimientos de redacción, una audiencia, un flujo de trabajo repetible o la paciencia necesaria para crear una web. Los mejores trabajos secundarios relacionados con la IA se adaptan a esa ventaja.

Si quieres conocer otras opciones más allá de estas ideas para ganar dinero con la IA, consulta la guía de Eneba sobre las mejores formas de ganar dinero en Internet.

Las más rápidas de poner en marcha: las descargas de Etsy y los kits de herramientas de Gumroad pueden publicarse en cuanto estén terminados. Son ideas prácticas para ganar dinero con la IA si sabes qué crear, aunque un lanzamiento rápido no garantiza una venta.

las descargas de Etsy y los kits de herramientas de Gumroad pueden publicarse en cuanto estén terminados. Son ideas prácticas para ganar dinero con la IA si sabes qué crear, aunque un lanzamiento rápido no garantiza una venta. Las mejores opciones para aprovechar conocimientos previos: Udemy, Amazon KDP y Substack te permiten convertir tus conocimientos en un curso, un libro o una publicación. Si quieres ganar dinero con la IA a partir de algo que conoces bien, estos formatos son los más adecuados.

Udemy, Amazon KDP y Substack te permiten convertir tus conocimientos en un curso, un libro o una publicación. Si quieres ganar dinero con la IA a partir de algo que conoces bien, estos formatos son los más adecuados. Menor carga de trabajo continua tras la configuración: las licencias de voz de ElevenLabs pueden requerir menos producción semanal, pero los ingresos dependen de que otros usuarios elijan tu voz.

las licencias de voz de ElevenLabs pueden requerir menos producción semanal, pero los ingresos dependen de que otros usuarios elijan tu voz. Perspectiva a largo plazo: una web de nicho de Hostinger es ideal para lectores que utilizan la IA para ganar un dinero extra a través de un activo propio.

Si tu agenda cambia a menudo, elige actividades secundarias relacionadas con la IA que puedas pausar, como los productos digitales o la publicación. Si puedes publicar de forma constante, los cursos y los boletines informativos pueden ser más adecuados. Las buenas ideas para obtener ingresos con la IA se adaptan tanto a tu tiempo como a tus habilidades.

Lo que no funciona

Los trabajos secundarios relacionados con la IA que más probabilidades tienen de hacerte perder el tiempo se basan en el volumen en lugar de en la utilidad. Las ideas sostenibles para ganar dinero con la IA siguen necesitando un comprador, una aportación original, normas claras y un control de calidad humano.

Subida masiva de productos digitales genéricos: Etsy permite las creaciones generadas por IA a partir de indicaciones del vendedor, pero exige la participación de este y que se informe al respecto, y no permite los paquetes de indicaciones para IA. Diez archivos casi idénticos no constituyen diez ideas sólidas para obtener ingresos con la IA.

Etsy permite las creaciones generadas por IA a partir de indicaciones del vendedor, pero exige la participación de este y que se informe al respecto, y no permite los paquetes de indicaciones para IA. Diez archivos casi idénticos no constituyen diez ideas sólidas para obtener ingresos con la IA. Publicar conocimientos que no se poseen: Udemy atribuye a los formadores la responsabilidad de la exactitud y la calidad. Utilizar la IA para ganar dinero extra enseñando algo que no se puede verificar conlleva riesgos de reembolso y de reputación.

Udemy atribuye a los formadores la responsabilidad de la exactitud y la calidad. Utilizar la IA para ganar dinero extra enseñando algo que no se puede verificar conlleva riesgos de reembolso y de reputación. Ocultar contenido de libros generado por IA: Amazon KDP exige que se revele si el texto, las imágenes y las traducciones han sido generados por IA. Un plan para ganar dinero con la IA no debería basarse en ignorar esa norma.

Amazon KDP exige que se revele si el texto, las imágenes y las traducciones han sido generados por IA. Un plan para ganar dinero con la IA no debería basarse en ignorar esa norma. Vender un kit de herramientas que solo funciona en tu cuenta: Gumroad puede alojarlo, pero los compradores siguen necesitando archivos limpios, instrucciones de configuración claras y resultados reproducibles. Los mejores trabajos secundarios con IA reducen los problemas de asistencia técnica en lugar de exportarlos.

Gumroad puede alojarlo, pero los compradores siguen necesitando archivos limpios, instrucciones de configuración claras y resultados reproducibles. Los mejores trabajos secundarios con IA reducen los problemas de asistencia técnica en lugar de exportarlos. Ampliar sitios web de escaso valor: Google afirma que la generación masiva de páginas sin valor añadido puede considerarse un abuso de contenido a gran escala. Los negocios secundarios basados en la IA que se construyen sobre páginas con poco contenido pueden generar costes mucho antes de que se produzca un tráfico útil.

En todas estas ideas para ganar dinero con la IA, la IA debería acortar los plazos de producción, no eliminar la responsabilidad. Tanto si utilizas la IA para ganar un dinero extra mediante una descarga, un curso, un libro, un audio, un boletín informativo, un kit de herramientas o un sitio web, la oferta final debe seguir ayudando a alguien.

Veredicto final sobre los negocios secundarios basados en la IA

Las mejores actividades complementarias relacionadas con la IA que se mencionan aquí se centran en los activos, más que en los trabajos puntuales. Etsy y Gumroad son las opciones más rápidas para probar si ya tienes una idea de producto; Udemy, Amazon KDP y Substack son mejores opciones para generar ingresos con la IA cuando tu ventaja es la experiencia; ElevenLabs y un sitio web de Hostinger son adecuados para experimentos a más largo plazo.

No hay un único ganador entre los mejores negocios secundarios relacionados con la IA, ya que las ventas, las regalías, las suscripciones, el uso de licencias y el tráfico son variables. La ventaja es que estas ideas para ganar dinero con la IA pueden seguir generando ingresos a partir de un trabajo ya creado.

Empieza con una pequeña prueba, lleva un control de los ingresos y las horas dedicadas, y repite solo lo que funcione. Esa es una forma más segura de ganar dinero con la IA que comprar varias herramientas desde el principio. Mientras construyes tu proyecto, Snakzy puede seguir siendo una pequeña recompensa para los momentos de ocio.

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