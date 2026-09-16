Trabajos extra de verano: cómo funcionan y cuánto puedes ganar en 2026

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Los trabajos extra de verano pueden convertir las largas jornadas y la demanda estacional en ingresos útiles, pero la elección adecuada depende de tu equipamiento, ubicación, horario y disposición a asumir gastos iniciales. Las ideas de trabajos extra de verano que se presentan a continuación abarcan servicios locales, empleo a corto plazo, turnos flexibles, clases particulares a distancia y venta directa, con una plataforma concreta para cada opción.

Los mejores trabajos extra de verano no son simplemente trabajos ocasionales con una etiqueta «veraniega». Son trabajos de verano para ganar un dinero extra que se benefician del crecimiento del césped, la apertura de piscinas, los campamentos, el turismo, los eventos al aire libre, las vacaciones escolares y los mercados de fin de semana. Algunos son trabajos de temporada bien remunerados a través de un empleador. Otros son trabajos extra de temporada en los que tú fijas el precio y asumes el riesgo empresarial.

Cada reseña distingue entre el salario bruto y el salario neto, explica los costes iniciales y indica cuándo se puede esperar recibir el primer pago de forma realista. Utiliza esta lista como referencia y, a continuación, confirma la tarifa actual, la normativa local y la disponibilidad antes de comprometerte. Ese pequeño cheque es importante porque los trabajos extra de verano pueden parecer idénticos en Internet, pero ofrecer resultados muy diferentes de una ciudad a otra.

¿Son realmente viables los trabajos extra de verano?

Sí. Los trabajos extra de verano son viables cuando existe demanda en tu zona y las cuentas siguen cuadrando tras descontar las comisiones, los materiales, los desplazamientos y los impuestos. Un servicio de jardinería puede empezar con un solo cliente. Los puestos en campamentos y complejos turísticos tardan más en conseguirse, pero pueden incluir alojamiento o comidas. La tutoría a distancia puede empezar con un ordenador portátil, aunque crear una lista de alumnos requiere paciencia.

Por eso, los mejores trabajos extra de verano varían según cada lector. Un estudiante que viva cerca de una piscina puede preferir trabajar de socorrista, mientras que alguien que tenga un cortacésped puede empezar a ganar dinero antes cuidando céspedes. Las mejores ideas de trabajos extra de verano se adaptan a los recursos que ya tienes. Los trabajos de verano fiables para ganar un dinero extra también indican el calendario de pagos antes de tu primer turno.

Lo que pagan realmente las empresas y plataformas de trabajo de verano

La Oficina de Estadísticas Laborales indica una mediana de 19,27 dólares por hora para los trabajadores de mantenimiento de jardines y de 18,82 dólares para los trabajadores de jardinería y mantenimiento de zonas verdes. Datos recientes de Indeed sitúan la media de los socorristas en EE. UU. en 16,72 dólares por hora, con un rango que oscila entre los 12,25 y los 22,83 dólares. Si tu objetivo es ganar 1.000 dólares a la semana, utiliza la tarifa por hora para establecer un objetivo semanal realista, en lugar de anualizar un trabajo estacional de corta duración.

Las actividades por cuenta propia no tienen un salario fijo. Tu resultado real por hora es la facturación menos las comisiones de la plataforma, los gastos de procesamiento de pagos, los costes de captación de clientes, los suministros, los desplazamientos y el tiempo administrativo no remunerado. Los trabajos de temporada bien remunerados pueden resultar decepcionantes si el alquiler es caro o los horarios son irregulares. Los trabajos secundarios de temporada pueden parecer lucrativos hasta que se tienen en cuenta los costes de productos químicos, combustible o inventario. Los mejores trabajos secundarios de verano siguen proporcionando ingresos que merecen la pena tras todas estas deducciones.

¿Cuánto tarda realmente en llegar el primer pago?

Los trabajos de verano más rápidos para ganar un dinero extra suelen pagarse al finalizar un servicio local o según el ciclo semanal de las plataformas de trabajos esporádicos. Los trabajos tradicionales suelen utilizar la nómina del empleador. GreenPal envía los pagos de los clientes a través de Stripe, por lo que el plazo depende de Stripe y de tu cuenta, en lugar de una promesa universal de 48 horas. Instawork ofrece pagos semanales sin comisiones, mientras que los trabajadores que cumplan los requisitos pueden optar por Instapay, un servicio más rápido, previo pago de una comisión.

Los impuestos también son importantes. El IRS explica que el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se aplica, por lo general, a los ingresos netos por cuenta propia de 400 dólares o más. Lleva un registro y reserva una parte de los ingresos de la plataforma para pagar los impuestos. Los mejores trabajos extra de verano se disfrutan mucho más cuando ya se ha tenido en cuenta el día de la declaración de la renta en el presupuesto, y estas ideas de trabajos extra de verano deben compararse en función de los ingresos netos, en lugar de la tarifa nominal.

8 trabajos secundarios de verano reales que realmente dan dinero

Estas ocho actividades secundarias de verano tienen todas un punto de partida práctico. Algunas son actividades secundarias estacionales clásicas, mientras que otras son trabajos estacionales a corto plazo que pagan bien y cuentan con un empleador, un horario y una nómina. En conjunto, representan algunas de las mejores actividades secundarias de verano para diferentes habilidades, presupuestos y horarios.

El cuidado del césped es uno de los mejores trabajos extra para el verano si ya dispones de un equipo fiable y puedes agrupar jardines cercanos. En GreenPal, los clientes publican anuncios de jardinería y los proveedores envían sus presupuestos. Los trabajos recientes que aparecen en la página oficial de proveedores incluyen cortes individuales de entre 30 y 65 dólares, pero esos ejemplos no suponen una garantía de ingresos.

Registrarse en GreenPal es gratuito, sin comisiones por puja ni suscripción mensual. La plataforma cobra un 5 % cuando se completa con éxito el pago de un cliente, y el procesamiento de Stripe se cobra por separado. Según la tarifa nacional actual de Stripe que muestra GreenPal, un trabajo de 50 dólares deja unos 45,75 dólares antes de impuestos, combustible, mantenimiento, reembolsos o reclamaciones. La rapidez del pago depende de Stripe.

Entre las ideas de trabajos extra de verano, cortar el césped se ve recompensado por la densidad de la ruta. Cinco jardines de 50 dólares reportan 250 dólares brutos, pero cinco direcciones dispersas pueden llevarte toda la tarde. Haz un presupuesto con cuidado, mide el acceso, toma nota de las pendientes y las verjas, y pregunta a los clientes satisfechos si quieren una cita periódica. Se trata de trabajos de verano para ganar un dinero extra que pueden convertirse en una ruta fija cuando el servicio es constante.

Haz fotos de tu equipo y de algunos resultados reales «antes y después».

Fija el precio del trabajo completo, incluyendo el recorte de bordes, la limpieza y la recogida de residuos cuando sea necesario.

Agrupa a los clientes cercanos en una sola ruta para reducir el consumo de combustible y el tiempo de conducción.

Lleva un control de los costes de las cuchillas, la podadora, el combustible y las reparaciones antes de considerar la diferencia como beneficio.

Una ruta fija y compacta es la forma más fiable de llegar a los 2.000 dólares al mes, en lugar de una sucesión de trabajos puntuales a precios demasiado bajos.

💡Lo que debes saber Ideal para: personas que ya tienen un cortacésped y pueden realizar trabajo físico al aire libre.



Coste inicial: 0 $ por registrarse, más el equipo, el combustible, el transporte y cualquier gasto local de la empresa o de seguros.



Comisiones: un 5 % para GreenPal, más la comisión de procesamiento de Stripe por separado.



Pago: Stripe controla los plazos, así que comprueba tu cuenta vinculada antes de comprometerte con una fecha.

El más rápido para empezar GreenPal 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita, con una comisión de la plataforma del 5 % más los gastos de tramitación de Stripe, que se cobran por separado. Conviértete en un Mower

La limpieza de piscinas es uno de los trabajos extra de verano que más depende de la ubicación. Funciona mejor en zonas con muchas piscinas residenciales, una temporada de baño prolongada y clientes lo suficientemente cercanos como para trazar una ruta eficiente. En el barrio adecuado, puede ser uno de los mejores trabajos extra de verano para conseguir trabajo semanal recurrente.

Thumbtack permite a los profesionales fijar sus propios precios por servicio y elegir cuánto están dispuestos a pagar por los clientes potenciales. Los costes por cliente potencial varían según las preferencias de trabajo, así que comprueba el precio que se muestra y compara el gasto total en clientes potenciales con el número de reservas que realmente consigues.

Por ejemplo, tres clientes semanales que paguen 120 dólares por visita generarían 360 dólares brutos por ronda. De esa cantidad aún hay que deducir los productos químicos, los suministros para las pruebas, los desplazamientos, el seguro y los costes de los clientes potenciales. Los trabajos secundarios de temporada relacionados con los productos químicos para piscinas también requieren un almacenamiento y un control de registros cuidadosos.

La normativa local varía, y la certificación de Operador Certificado de Piscinas y Spas no es una licencia universal. Consulta los requisitos locales en materia de registro, seguros, manipulación de productos químicos, reparaciones e impuestos. Las ideas más seguras para un trabajo extra de verano empiezan por servicios que se ajusten a tu formación y que indiquen claramente qué incluye cada visita.

💡Lo que debes saber Ideal para: proveedores de servicios meticulosos en barrios con muchas piscinas.



Coste inicial: creación gratuita del perfil, más precios variables por contacto, equipo de análisis, productos químicos, transporte y seguro.



Remuneración: tú fijas el presupuesto y acuerdas las condiciones de pago directamente con el cliente.



Precaución: pagar por muchos contactos sin evaluar cuántos se convierten en clientes de pago.

Controla tu gasto en captación de clientes potenciales Thumbtack 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tus precios y tu presupuesto para clientes potenciales y, a continuación, realiza un seguimiento de la conversión antes de ampliar la escala. Regístrate

El trabajo en campamentos puede ser una de las actividades de verano más memorables, sobre todo si te gusta trabajar con niños y no te importa tener un horario fijo. Los puestos disponibles pueden incluir monitor de cabaña, instructor de actividades, personal de actividades acuáticas, cocinero, conductor, enfermero o personal de mantenimiento.

GreatCampJobs pone en contacto a los solicitantes con campamentos diurnos y de noche de la red privada CampGroup. Debes rellenar una solicitud que los directores de los campamentos participantes pueden revisar, pero la plataforma no fija el salario ni garantiza la contratación.

Compara todas las condiciones del contrato antes de aceptar una oferta:

Importe total del contrato y calendario de pagos

Fechas de inicio y finalización

Horario previsto y días libres

Condiciones de alojamiento y manutención

Gastos de viaje y reembolsos

Verificaciones y certificaciones requeridas

No compares estos puestos basándote en el salario anual. Por ejemplo, un contrato de 4.000 dólares de ocho semanas de duración equivale a 500 dólares semanales antes de impuestos y deducciones. El alojamiento y las comidas gratuitos podrían hacer que esa oferta resultara más atractiva, pero esos beneficios no están garantizados y deben confirmarse por escrito.

Estos trabajos de verano para ganar un dinero extra suelen requerir un compromiso para toda la temporada, en lugar de unos pocos turnos flexibles. Para estudiantes y docentes, pueden seguir siendo una de las mejores opciones de trabajo extra de verano, ya que el horario puede encajar perfectamente con las vacaciones escolares.

El trabajo en un campamento se parece más a un empleo temporal que la mayoría de los trabajos extra de temporada. Aun así, merece un lugar entre las ideas prácticas de trabajos extra de verano si buscas un trabajo estructurado, un contrato definido y la posibilidad de vivir donde trabajas.

💡Lo que debes saber Ideal para: Candidatos que puedan comprometerse a una temporada completa en el campamento.



Coste: La solicitud es gratuita, pero los desplazamientos o las certificaciones pueden suponer un coste adicional.



Remuneración: La establece cada campamento y puede incluir alojamiento o comidas.



Ten en cuenta que: La asignación de puesto y las prestaciones incluidas no están garantizadas.

Trabajo remunerado en campamentos GreatCampJobs 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Bolsa de empleo gratuita para ofertas de trabajo en campamentos, currículos y alertas; las ventajas varían según el anuncio. Explorar ofertas de empleo

CoolWorks se centra en el trabajo de temporada en complejos turísticos, parques, campamentos, ranchos y destinos al aire libre. Sus herramientas de búsqueda te permiten filtrar por temporada, ubicación, categoría y alojamiento. Esto lo hace más útil que una bolsa de empleo genérica cuando tu objetivo es encontrar trabajos de temporada bien remunerados en lugares donde el propio verano genera una gran demanda de contratación.

Las ofertas oficiales actuales muestran lo amplio que puede ser el abanico: algunos ejemplos son puestos de atención al cliente por unos 15 dólares la hora, puestos de cocinero de línea entre 18 y 21 dólares, y trabajos de conducción especializada por unos 25 dólares. Se trata de ofertas individuales, no de medias garantizadas por la plataforma. El horario, las propinas, las deducciones por alojamiento y las normas sobre horas extras pueden modificar el valor final.

El alojamiento suele ser el factor decisivo. Algunos empleadores lo proporcionan, otros cobran un alquiler y otros no ofrecen alojamiento alguno. Pregunta por la dirección, el tipo de habitación, el alquiler, la fianza, la deducción de la nómina, la política de compañeros de piso y qué ocurre con el alojamiento si el trabajo finaliza antes de lo previsto. Entre las ideas de trabajos extra de verano, este es el único en el que un pequeño detalle relacionado con el alojamiento puede alterar por completo el presupuesto.

Normalmente se trata de trabajos de verano para ganar un dinero extra con una empresa de verdad, no de trabajos que se hacen solo por una tarde. Presenta tu solicitud con antelación para tener más opciones, pero sigue consultando las ofertas, ya que las empresas también publican puestos de sustitución y vacantes de última hora. Los mejores trabajos extra de verano no siempre son los que ofrecen la tarifa por hora más alta; un trabajo temporal bien gestionado que incluya alojamiento asequible puede resultarte más rentable.

💡Lo que debes saber Ideal para: Personas dispuestas a trasladarse temporalmente y a trabajar según el horario establecido por el empleador.



Coste inicial: La búsqueda es gratuita; los gastos de desplazamiento, uniformes, fianzas y condiciones de alojamiento varían.



Salario: Lo fija cada empleador y suele aparecer en muchos anuncios; compara el salario por hora con los costes de alojamiento.



Pago: Según el ciclo de nómina del empleador, no de CoolWorks.

Especialista en búsquedas estacionales CoolWorks 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Búsqueda gratuita de trabajos de temporada con filtros para trabajos de verano y alojamiento. Buscar empleo

Los festivales, las bodas, los hoteles, los estadios y los eventos al aire libre pueden generar una demanda adicional en el sector de la hostelería. Instawork pone en contacto a los trabajadores que cumplen los requisitos con los turnos disponibles en los mercados en los que opera, y puedes ver los detalles del turno y la remuneración antes de reservar. Las funciones pueden incluir personal de eventos, camareros, puestos de venta, catering, apoyo en almacenes y trabajos de montaje. Para los trabajadores de los mercados en los que está disponible el servicio, estas pueden ser algunas de las mejores formas de ganar un dinero extra en verano para cubrir días libres sin comprometerse a toda una temporada.

Este es uno de los trabajos extra de verano más flexibles de la oferta, pero la flexibilidad depende de tu ciudad, tus habilidades verificadas, tu estado de incorporación, tus valoraciones y los turnos disponibles. Un mercado con mucha actividad en eventos puede ofrecer más opciones. Un mercado más pequeño puede tener poca oferta de trabajo, así que consulta la aplicación antes de fijarte un objetivo semanal basado en ello.

El pago semanal sin comisiones es la norma. Los trabajadores con formulario 1099 que cumplan los requisitos pueden acceder a Instapay siete días después de completar un segundo turno; el servicio suele deducir un 5 %. El plazo de abono depende de si utilizas una tarjeta de débito o una cuenta bancaria. Instapay para el formulario W-2 tiene normas distintas y no está disponible para todos los turnos ni en todas las ubicaciones.

Considera el total del turno que se muestra como salario bruto. Los gastos de transporte, aparcamiento, ropa obligatoria y el tratamiento fiscal pueden reducirla. Estos trabajos secundarios de temporada funcionan mejor cuando eliges turnos cercanos con horarios de inicio claros y normas de cancelación bien definidas. En lo que respecta a los trabajos de verano para ganar un dinero extra, un turno de 120 dólares cerca de casa puede ser mejor que uno de 145 dólares con un aparcamiento caro y un largo trayecto de vuelta a casa.

💡Lo que debes saber Ideal para: Trabajadores de las ciudades en las que está disponible que quieran elegir turnos individuales en hostelería o eventos.



Coste inicial: Sin cuota de inscripción; es posible que necesites ropa de trabajo, transporte o credenciales específicas para el puesto.



Pago: El pago semanal no tiene comisiones; los pagos más rápidos, para quienes cumplan los requisitos, suelen tener un coste del 5 %.



Ten en cuenta: Las normas sobre cancelaciones, ausencias y rendimiento pueden afectar al acceso a futuros turnos.

Seleccionar turnos individuales Instawork 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consulta los detalles del turno y la remuneración antes de reservar; hay disponible un pago semanal sin comisiones. Buscar turnos

El trabajo de socorrista acuático es uno de los empleos de temporada más evidentes y mejor remunerados para los candidatos cualificados en zonas cercanas a piscinas, playas, campamentos y parques acuáticos. «Indeed» es una plataforma de búsqueda de empleo en este ámbito, mientras que la Cruz Roja Americana es una fuente ampliamente reconocida de formación y certificación.

Según Indeed, el salario medio actual en EE. UU. para los socorristas es de 16,72 dólares por hora, con un rango que oscila entre los 12,25 y los 22,83 dólares. Son los empleadores locales quienes fijan la tarifa real. Los resultados de la búsqueda pueden incluir ofertas a tiempo completo, a tiempo parcial y de temporada, así que lee bien el horario y la ubicación en lugar de dar por sentado que todas las ofertas son para el verano.

Los cursos de socorrista de la Cruz Roja suelen exigir que tengas al menos 15 años en la última clase programada y que superes las pruebas de natación previas. La certificación tiene una validez de dos años. La duración y el precio del curso varían según el proveedor y el formato.

Estas ideas de trabajos extra de verano requieren más responsabilidad que la mayoría de las aplicaciones de trabajos esporádicos. Se necesita formación, concentración y la voluntad de hacer cumplir las normas de seguridad. Aun así, ser socorrista puede ser uno de los mejores trabajos extra de verano para un adolescente o un estudiante universitario que busque un horario predecible y una titulación que le sirva para más de una temporada.

💡Lo que debes saber Ideal para: nadadores expertos que cumplan los requisitos previos del curso y busquen un trabajo con horario fijo.



Remuneración: 16,72 dólares por hora de media en EE. UU. según Indeed, con un rango declarado de entre 12,25 y 22,83 dólares.



Coste inicial: la búsqueda de empleo es gratuita; el precio de la certificación varía según el proveedor y la ubicación.



Pago: según el ciclo de nómina de la empresa contratante.

Buscar ofertas de empleo locales Indeed 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Búsqueda de empleo gratuita; el salario medio de un socorrista en EE. UU. es de 16,72 dólares por hora. Buscar empleo

Las vacaciones escolares pueden dar pie a impartir clases particulares, tanto si los alumnos necesitan ponerse al día, prepararse para exámenes o practicar idiomas. Los profesores y los estudiantes universitarios también pueden disponer de más tiempo para dar clases. Preply funciona todo el año, por lo que la ventaja de estos trabajos extra de verano radica en poder adaptar tu disponibilidad a los objetivos de los alumnos.

Tú fijas el precio de tus clases, pero debes tener en cuenta la comisión:

Clases de prueba: Preply se queda con el 100 % del precio de cada clase de prueba con un nuevo alumno.

Preply se queda con el 100 % del precio de cada clase de prueba con un nuevo alumno. Clases posteriores: la comisión empieza en el 33 % y se reduce al 18 % a medida que acumulas más horas de enseñanza.

la comisión empieza en el 33 % y se reduce al 18 % a medida que acumulas más horas de enseñanza. Ejemplo: cuatro clases (que no sean de prueba) de 20 $ con una comisión del 33 % te dejan 53,60 $ antes de impuestos.

Para empezar, crea un perfil claro, graba un breve vídeo de presentación y mantén tu calendario actualizado. Ofrece un resultado concreto, como ocho semanas de práctica de conversación o un repaso de álgebra antes de que empiece el curso. Las ideas de trabajos extra de verano son más fáciles de vender cuando los alumnos saben qué van a aprender y cuántas sesiones deben reservar.

Comprueba las opciones de retirada de fondos antes de fijar tu tarifa. Los métodos varían según la región: PayPal no tiene un mínimo establecido, mientras que las transferencias bancarias y Wise tienen sus propios límites y comisiones. Consulta los detalles actuales en tu pantalla de retiradas.

Si buscas trabajos de verano a distancia para ganar un dinero extra, dar clases particulares se adapta bien a tu horario. Eso sí, ten en cuenta el tiempo que te llevará preparar las clases. Los mejores trabajos extra de verano son aquellos en los que las horas que dedicas tienen sentido.

💡Lo que debes saber Ideal para: personas con dominio fluido del idioma y profesores particulares de materias específicas que sepan explicar con claridad por vídeo.



Coste inicial: Inscripción gratuita, además de una conexión fiable, una cámara, un micrófono y material didáctico.



Tarifas: El 100 % de las clases de prueba; después, del 33 % hasta el 18 % a medida que aumentan las horas lectivas.



Pago: El método y los plazos varían; PayPal no establece un mínimo, mientras que otros métodos tienen límites.

Da clases desde casa Preply 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu propia tarifa. Las clases de prueba no se cobran; posteriormente, la comisión oscila entre el 33 % y el 18 % a medida que aumentan tus horas lectivas. Empezar a dar clases particulares

Vender productos agrícolas, flores, productos de panadería o artesanía en los mercados locales puede convertir un producto ya existente en uno de los trabajos extra de verano más prácticos. Marketspread es una plataforma comercial donde agricultores, artesanos, vendedores de alimentos y otros comerciantes pueden encontrar mercados participantes, crear perfiles y enviar solicitudes en línea.

Un perfil de vendedor estándar es gratuito y te permite publicar productos y presentar solicitudes para eventos. El plan Premium opcional cuesta 1,50 dólares al mes si se factura anualmente a 18 dólares. Incluye un perfil mejorado, enlaces a tiendas, herramientas de informes y una mejor posición en las búsquedas de la plataforma.

Antes de presentar la solicitud:

Añade fotos nítidas de los productos y describe cómo se fabrica cada artículo.

Consulta las fechas del mercado, el plazo de inscripción, el precio del puesto y la política de reembolso.

Confirma la normativa local en materia de permisos, seguros, impuestos, preparación de alimentos y etiquetado.

Calcula de forma realista cuánto stock puedes vender sin generar un exceso de residuos.

Cada organizador gestiona sus propias solicitudes, decisiones de aprobación y tarifas de los vendedores. Marketspread te ayuda a encontrar oportunidades y a gestionar el proceso, pero unirte a la plataforma no garantiza la admisión en un mercado. Estos trabajos extra de temporada también pueden implicar gastos de embalaje, comisiones por pago con tarjeta, desplazamientos, equipamiento del puesto e inventario sin vender.

Por ejemplo, vender 40 artículos a 8 dólares genera unos ingresos brutos de 320 dólares. Si los ingredientes o materiales, el embalaje, los desplazamientos y el puesto cuestan 140 dólares, tu beneficio estimado es de 180 dólares antes de impuestos.

Entre las ideas de trabajos extra de verano, la venta en mercados de agricultores funciona mejor para quienes ya elaboran o cultivan un producto que cumple con la normativa. Estos trabajos de verano para ganar un dinero extra pueden dar a conocer tu negocio a clientes habituales, pero los mejores trabajos extra de verano suelen empezar con un producto específico y un lote cuidadosamente probado.

💡Lo que debes saber Ideal para: Vendedores con un producto que cumpla con la normativa y stock para el día de mercado.



Coste inicial: Perfil gratuito; los costes del mercado, los permisos, el seguro, el equipamiento y el stock varían.



Ganancias: Ventas de productos menos los gastos del día de mercado.



Ten en cuenta que: Son los organizadores quienes aprueban las solicitudes, no Marketspread.

Buscar aperturas de mercado Marketspread 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea un perfil de vendedor gratuito, busca los mercados participantes y presenta tu solicitud en línea. Buscar mercados

Compara los mejores trabajos extra de verano

La tabla compara los ocho trabajos extra de verano. Utiliza la columna de remuneración como referencia para planificar, no como una promesa. Los trabajos de temporada bien remunerados suelen cambiar flexibilidad por el horario del empleador, mientras que los trabajos extra de temporada te ofrecen más control, pero también más gastos.

En conjunto, estos trabajos extra de verano abarcan tanto el trabajo programado como los servicios independientes. En cuanto a las ideas de trabajos extra de verano, las mejores opciones son aquellas en las que es fácil verificar las tarifas y la forma de pago. Esta es también la razón por la que los trabajos estacionales bien remunerados y los trabajos extra de verano requieren cálculos diferentes del salario neto a la hora de compararlos.

Empleo Plataforma Referencia salarial Coste principal Cuidado del césped GreenPal Entre 30 y 65 dólares por trabajo Equipo + tasas Limpieza de piscinas Thumbtack Tú fijas la tarifa Clientes potenciales + materiales Trabajo en campamentos GreatCampJobs Lo establece cada campamento Viajes + certificados Trabajo en complejos turísticos CoolWorks 15-25 dólares/hora Alojamiento + desplazamientos Turnos para eventos Instawork Importe por turno Desplazamientos + ropa Socorrista Indeed 16,72 $/hora de media Certificación Clases particulares Preply Tú fijas la tarifa 100 % de clases de prueba; entre el 18 % y el 33 % tras Venta en el mercado Diferencial de mercado En función de las ventas Existencias + comisiones de mercado

Cómo hemos seleccionado estos trabajos extra de verano

Cada método debía resolver una necesidad estacional real, proporcionar una plataforma o un directorio concreto y ofrecer una vía que el lector pudiera seguir. Nuestras guías «Play-to-Earn» ya abarcan las formas de ganar dinero digitalmente durante todo el año, por lo que la lista principal se centra en trabajos relacionados con la demanda de la temporada de calor, el turismo, los eventos y los calendarios escolares.

También hemos diferenciado los mercados online de las plataformas de empleo. GreenPal y Thumbtack ayudan a los profesionales autónomos a encontrar clientes. ACA Camp Jobs, CoolWorks e Indeed conectan con empresas, mientras que Instawork ofrece turnos que se pueden reservar. Preply ofrece clases particulares, y Marketspread ayuda a los vendedores a encontrar mercados participantes y a presentar solicitudes. Esa distinción facilita una comparación honesta de los trabajos extra de verano.

Lo que cada método tenía que demostrar

Seis criterios determinaron qué trabajos secundarios de verano entraron en la selección final. Estos criterios también garantizan que la lista de los mejores trabajos secundarios de verano siga siendo útil, en lugar de convertirla en un montón de nombres de aplicaciones ya conocidas.

Lógica estacional. El trabajo debe beneficiarse de la demanda, la disponibilidad o los horarios propios del verano.

El trabajo debe beneficiarse de la demanda, la disponibilidad o los horarios propios del verano. Respaldo oficial. La información sobre el salario, las comisiones, los requisitos de elegibilidad y los pagos procede de fuentes oficiales.

el salario, las comisiones, los requisitos de elegibilidad y los pagos procede de fuentes oficiales. Una página de inicio real. Cada reseña incluye un enlace a un sitio donde registrarse, buscar u presentar una solicitud.

Cada reseña incluye un enlace a un sitio donde registrarse, buscar u presentar una solicitud. Costes claros. Los precios para los clientes nunca se presentan como ingresos netos.

Los precios para los clientes nunca se presentan como ingresos netos. Advertencia legal. Los permisos locales, los impuestos, los seguros y las certificaciones no se tratan como si fueran universales.

Los permisos locales, los impuestos, los seguros y las certificaciones no se tratan como si fueran universales. Plazos prácticos. La reseña identifica quién paga y qué calendario de pagos se aplica.

Estos aspectos son importantes porque los trabajos de temporada bien remunerados pueden conllevar gastos de traslado, mientras que los trabajos secundarios de temporada pueden implicar gastos de negocio. Las ideas más útiles para trabajos secundarios de verano tienen en cuenta ambos aspectos. Los mejores trabajos de verano para ganar un dinero extra también se adaptan al calendario y a la ubicación reales del trabajador.

Lo que hemos dejado fuera

No todos los trabajos populares tienen cabida en una lista de trabajos secundarios de verano. Las opciones disponibles durante todo el año, como los repartos, el trabajo autónomo y la reventa, pueden seguir ofreciendo trabajos de verano para ganar un dinero extra, pero su demanda no está estrechamente relacionada con la temporada. También hemos excluido ideas como ser propietario de un camión de helados, ya que comprar un vehículo, obtener los permisos y pagar el seguro puede costar miles antes de realizar la primera venta.

Los mejores trabajos extra de verano deben ofrecer una forma práctica de empezar sin un gran riesgo financiero. Por eso, estas ideas de trabajos extra de verano se centran en servicios locales, turnos flexibles y trabajos de temporada bien remunerados.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos de verano?

[Imagen de lugar reservado: summer-side-hustles-reward-app-payout-screen | TEXTO ALTERNATIVO: Un teléfono que muestra la pantalla del saldo de una aplicación de recompensas junto a una toalla de piscina]

Las aplicaciones de recompensas pueden aportar un pequeño extra a tus trabajos extra de verano sin alterar tu horario habitual. Funcionan especialmente bien durante los desplazamientos al trabajo, las tardes tranquilas o los descansos entre trabajos extra de temporada. Solo tienes que comprobar los requisitos de edad, las recompensas disponibles y el umbral de cobro antes de empezar.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si buscas aplicaciones que paguen dinero de verdad, Snakzy es una opción sencilla que puedes combinar con tus trabajos de verano para ganar un dinero extra. Registrarse es gratis, no requiere ningún depósito y te permite ganar recompensas a través de juegos en tu tiempo libre. No sustituirá a los mejores trabajos extra de verano, pero puede hacer que esos minutos que, de otro modo, no aprovecharías, resulten más gratificantes.

JUGAR PARA GANAR Incluye Snakzy entre los turnos de verano La inscripción es gratuita y podrás conseguir recompensas del juego mientras te desplazas al trabajo o durante los momentos de descanso. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descargar Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

[Espacio reservado para imagen: lista-de-señales-de-alerta-en-trabajos-de-verano | TEXTO ALTERNATIVO: Una lista de verificación que señala señales de alerta en una oferta impresa de trabajo de verano]

Una plataforma legítima puede no ser adecuada para ti, y una oferta convincente puede ser una estafa. Mantén el mismo escepticismo con los trabajos extra de verano que mantendrías con cualquier empleo, compra u oportunidad de negocio.

Ofertas en las que te cobran primero

Ten cuidado cuando los trabajos de verano para ganar un dinero extra te exijan un pago elevado antes de que puedas conocer al empleador, al cliente o ver un contrato por escrito. Algunas opciones legítimas conllevan gastos reales, como un curso de socorrista o una licencia para vender en un mercado, pero el proveedor debería explicarte exactamente qué es lo que recibes a cambio.

Colocación laboral garantizada. El pago de una cuota no garantiza que un campamento, un complejo turístico o un local te contrate.

El pago de una cuota no garantiza que un campamento, un complejo turístico o un local te contrate. Listas de clientes prepagadas. No compres una ruta de jardinería o de piscinas sin verificar cada cliente y cada contrato.

No compres una ruta de jardinería o de piscinas sin verificar cada cliente y cada contrato. Cheques falsos. Nunca ingreses un cheque de un empleador y envíes parte del dinero a un proveedor o coordinador.

Nunca ingreses un cheque de un empleador y envíes parte del dinero a un proveedor o coordinador. Credenciales instantáneas. Un curso que omita las habilidades o evaluaciones necesarias puede no satisfacer a un empleador.

Los mejores trabajos extra de verano no necesitan un paquete ambiguo y agresivo para resultar atractivos.

Trampas dentro de las rutas legítimas

Los riesgos más silenciosos suelen ser simples cálculos matemáticos. Los trabajos secundarios de temporada pueden generar pérdidas debido a precios demasiado bajos, desplazamientos dispersos, gasto en captación de clientes o inventario desperdiciado. Los trabajos de temporada bien remunerados pueden resultar menos rentables tras deducir los gastos de alojamiento, aparcamiento, uniformes o horarios irregulares.

No tener en cuenta las condiciones de la plataforma. Las comisiones, las normas de cancelación y los requisitos para recibir el pago pueden afectar a la cantidad que recibas.

Las comisiones, las normas de cancelación y los requisitos para recibir el pago pueden afectar a la cantidad que recibas. Considerar los ingresos brutos como beneficios. Resta los gastos de material, desplazamiento, comisiones, impuestos y el tiempo no remunerado.

Resta los gastos de material, desplazamiento, comisiones, impuestos y el tiempo no remunerado. Aceptar condiciones de alojamiento no especificadas por escrito. Averigua la dirección, el precio, el número de ocupantes y las normas de salida antes de mudarte.

Averigua la dirección, el precio, el número de ocupantes y las normas de salida antes de mudarte. Pasarse por alto la normativa local. Los productos químicos para piscinas, la comida preparada y la actividad empresarial pueden estar sujetos a requisitos locales.

Una prueba sencilla te ayudará: anota quién te paga, cuánto te pagan, todos los gastos previstos y la fecha exacta de pago. Si un promotor no puede responder a esas cuatro preguntas, elimínalo de tu lista de ideas para trabajos extra de verano.

Veredicto final sobre los trabajos extra de verano

Los mejores trabajos extra de verano se basan en las habilidades, el equipo o la disponibilidad que ya tienes. Aquí tienes por dónde empezar:

¿Tienes tu propio equipo de jardinería? Prueba GreenPal.

Prueba GreenPal. ¿Tienes tiempo para turnos en tu zona? Echa un vistazo a Instawork.

Echa un vistazo a Instawork. ¿Puedes dar clases online? Echa un vistazo a Preply.

Echa un vistazo a Preply. ¿Quieres trabajar toda la temporada? Echa un vistazo a GreatCampJobs o CoolWorks.

Echa un vistazo a GreatCampJobs o CoolWorks. ¿Te interesa trabajar como socorrista? Busca en Indeed y comprueba qué certificación acepta la empresa.

A la hora de comparar ideas de trabajos extra de verano, procura que los costes iniciales sean razonables. Comprueba la demanda antes de comprar material y confirma por escrito el salario, el alojamiento y las fechas antes de viajar. Incluso los trabajos de temporada bien remunerados deben dejarte suficiente dinero después de gastos para que el compromiso merezca la pena.

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