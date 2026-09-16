Los 12 mejores trabajos para que los adolescentes ganen dinero de verdad en 2026

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Los trabajos para adolescentes dependen en gran medida de la edad, pero los turnos en el sector minorista y de la restauración son los puntos de partida más sencillos para muchos jóvenes de 16 y 17 años, mientras que el trabajo como socorrista certificado puede ofrecer una remuneración por hora más elevada. Los adolescentes más jóvenes suelen tener más facilidades para acceder a trabajos como árbitro en competiciones deportivas juveniles, cuidado de niños y servicios a clientes locales, ya que muchos empleadores establecen la edad mínima de contratación en los 16 años.

Esa diferencia de edad es la razón por la que esta guía se centra en trabajos para adolescentes con un camino claro hacia la remuneración, ya sea a través de un empleador, una breve certificación o clientes directos. Además, cada opción debe poder compaginarse de forma realista con los estudios y tener unos requisitos de acceso que un adolescente pueda cumplir razonablemente.

Con ese filtro en mente, los 12 trabajos para adolescentes que se enumeran a continuación abarcan diferentes edades, horarios y tipos de trabajo. Desglosaré en qué consiste cada trabajo, la remuneración habitual, los requisitos de edad mínima, los costes iniciales cuando sea pertinente y la principal limitación a tener en cuenta antes de presentar una solicitud.

¿Son realmente viables los trabajos para adolescentes?

Sí. Los trabajos para adolescentes son realistas, pero la edad es el principal obstáculo. La legislación federal permite, por lo general, el trabajo no agrícola y no peligroso a partir de los 14 años; sin embargo, muchos empleadores siguen fijando su propia edad mínima de contratación en los 16 años, ya que los trabajadores más jóvenes se enfrentan a restricciones más estrictas en cuanto a cuándo y durante cuánto tiempo pueden trabajar.

Esto genera una diferencia notable en las opciones disponibles.

Un joven de 13 o 14 años tiene menos opciones de empleo en empresas convencionales entre las que elegir, por lo que trabajos como árbitro en competiciones deportivas juveniles, cuidador de niños y otros servicios directos al cliente pueden resultar más prácticos.

A los 15 años, se empieza a poder obtener la certificación de socorrista a través de programas como el de la Cruz Roja Americana.

A los 16 o 17 años, los puestos a tiempo parcial en el sector minorista, la restauración y otros ámbitos habituales se vuelven mucho más comunes.

La remuneración también depende en gran medida del tipo de trabajo. Los puestos de nivel inicial en el comercio minorista o la restauración pueden empezar cerca del salario mínimo aplicable, mientras que los trabajos que requieren una certificación pueden estar mejor remunerados. Los socorristas adolescentes cobran entre 16,71 y 17,20 dólares por hora, mientras que los árbitros deportivos juveniles noveles pueden ganar entre 30 y 60 dólares por partido recreativo, dependiendo de la liga y la ubicación.

La escuela sigue marcando el límite práctico. Los adolescentes más jóvenes se enfrentan a límites más estrictos en cuanto a las horas diarias y semanales que pueden trabajar, por lo que los mejores trabajos para ellos son aquellos que se adaptan a sus horarios escolares y no dependen de un horario que, legalmente, no pueden cumplir.

12 trabajos prácticos para adolescentes

Todos los trabajos para adolescentes que se indican a continuación tienen un proceso claro desde la realización de la labor hasta el cobro del salario. La lista incluye puestos en empresas, trabajos que requieren certificación y servicios directos al cliente, con opciones para diferentes grupos de edad y horarios escolares. Cada entrada incluirá el salario habitual, los requisitos de edad mínima, los costes iniciales cuando sea pertinente y la principal limitación que hay que conocer antes de empezar.

El trabajo de socorrista es uno de los mejor remunerados para adolescentes y se puede acceder a él antes de cumplir los 16 años. Según los datos salariales de ZipRecruiter e Indeed, el sueldo de un socorrista adolescente oscila entre unos 16,71 y 17,20 dólares por hora, aunque la tarifa real depende de la piscina y la ubicación.

El principal obstáculo es la certificación. La Cruz Roja Americana te permite realizar su curso de socorrista si tienes al menos 15 años el último día de clase. También debes superar la prueba de natación obligatoria y completar la formación en RCP, uso del desfibrilador externo automático (DEA) y rescate acuático antes de solicitar el puesto.

Esto es lo que tienes que hacer antes de solicitar un puesto de socorrista.

Busca un curso de socorrista acuático de la Cruz Roja Americana en tu zona.

Asegúrate de cumplir los requisitos mínimos de edad y de natación.

Completa el curso y obtén tu certificación.

Presenta tu solicitud en piscinas locales, centros de ocio, parques o Y.

Consulta la normativa sobre horarios laborales que se aplica a tu edad antes de aceptar un turno.

El principal coste inicial es la matrícula del curso de socorrista. No hay un precio único a nivel nacional, ya que los centros de formación locales fijan sus propias tarifas, así que comprueba el precio antes de inscribirte. Una vez certificado, puedes conseguir tu primer trabajo en unas semanas, dependiendo de las vacantes locales.

La principal limitación es que obtener la certificación a los 15 años no garantiza que puedas trabajar en todas las piscinas. Algunos empleadores establecen su propia edad mínima de contratación en 16 años, así que consulta las ofertas de trabajo cercanas antes de pagar el curso.

Buen salario por horas American Red Cross Lifeguarding 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 16,71 y 17,20 dólares por hora, con certificación de la Cruz Roja disponible a partir de los 15 años. Busca un curso

El comercio minorista y la restauración siguen siendo algunos de los empleos más habituales entre los adolescentes, ya que muchos puestos de nivel inicial no exigen experiencia laboral previa. Los trabajadores del sector de la restauración tienen un salario medio de 15,24 dólares por hora, aunque esa cifra incluye a trabajadores de todas las edades. Un adolescente que se incorpora al mercado laboral por primera vez puede empezar con un salario más cercano al salario mínimo estatal o local vigente.

La edad puede limitar las ofertas disponibles antes de que la experiencia se convierta en un factor determinante. La legislación federal permite realizar muchos trabajos no peligrosos a partir de los 14 años, pero cada empresa puede establecer un mínimo más alto. Muchas cadenas comienzan a contratar a partir de los 16 años, en parte porque los trabajadores más jóvenes se enfrentan a restricciones más estrictas en cuanto a las horas de trabajo durante el horario escolar.

Un pequeño filtrado puede evitar muchas solicitudes en vano.

Comprueba primero la edad mínima de contratación de la empresa.

Busca puestos a tiempo parcial o que no requieran experiencia.

Prepara cualquier permiso de trabajo o documento de verificación de edad que se exija en tu estado.

Confirma que los turnos disponibles se ajustan a tu horario escolar antes de aceptar una oferta.

Normalmente no hay que pagar nada por presentar la solicitud, y el primer sueldo suele llegar entre una y tres semanas después de empezar, dependiendo del calendario de nóminas de la empresa.

El mayor obstáculo para los adolescentes más jóvenes es, sencillamente, encontrar una empresa dispuesta a contratarlos. Si las grandes cadenas mantienen la edad mínima en 16 años, también merece la pena echar un vistazo a los restaurantes locales y las tiendas independientes.

Primer empleo habitual Indeed 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los puestos en el sector de la restauración tienen un salario medio por hora de 15,24 dólares, aunque el salario inicial de los adolescentes puede ser inferior dependiendo de la ubicación. Buscar trabajos para adolescentes

El arbitraje en deportes juveniles destaca entre los trabajos para adolescentes porque se puede acceder a él a una edad más temprana que en muchos turnos de tienda o restaurante. Las tareas recreativas para principiantes suelen pagarse entre 30 y 60 dólares por partido, dependiendo del deporte, la liga y la ubicación.

El fútbol tiene un umbral de acceso especialmente bajo. Fútbol Juvenil de EE. UU. permite inscribirse como árbitro de base a partir de los 13 años, aunque es necesario completar la formación requerida antes de poder empezar a arbitrar partidos remunerados.

Para convertir la certificación en un trabajo real hay que seguir unos pasos prácticos.

Inscríbete en un curso homologado de árbitro o juez de línea en tu zona.

Completa la formación y los controles necesarios.

Ponte en contacto con un asignador local que se encargue de distribuir a los árbitros en los partidos.

Empieza arbitrando partidos juveniles recreativos antes de pasar a competiciones de mayor nivel.

Tu principal gasto es la cuota de inscripción o certificación, y el importe varía según el deporte y la federación estatal. Una vez que cumplas los requisitos y te pongas en contacto con un asignador, tu primer partido remunerado puede llegar en cuestión de días o unas pocas semanas.

Obtener la certificación no implica automáticamente que se añadan partidos a tu calendario. El asignador local suele ser la persona que convierte tu cualificación en trabajo remunerado, por lo que ponerte en contacto con él rápidamente es tan importante como aprobar el curso.

A partir de los 13 años US Youth Soccer Referee Program 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los partidos juveniles para principiantes pueden reportar entre 30 y 60 dólares, y la certificación de árbitro Grassroots está disponible a partir de los 13 años. Obtén la certificación

El lavado de coches te ofrece una vía directa hacia un trabajo local remunerado sin tener que pasar por una solicitud de empleo. Un servicio básico de lavado y aspirado puede reportarte unos 40 dólares por coche, mientras que un servicio de limpieza más completo, tanto interior como exterior, puede cobrarse mucho más, dependiendo del servicio y del mercado local.

A diferencia de los trabajos para adolescentes a través de plataformas, aquí no hay ningún requisito de edad para tener una cuenta, ya que eres tú quien busca a los clientes. Lo que puedas ofrecer seguirá dependiendo de la normativa local, del equipo necesario y de si el trabajo es adecuado para tu edad.

Mantener el servicio sencillo al principio facilita mucho la fijación de precios y la gestión de horarios.

Empieza con productos básicos como manoplas de limpieza, toallas de microfibra, limpiacristales y una aspiradora.

Elabora dos o tres paquetes de servicios bien definidos.

Ofrécelos a tus vecinos o a través de asociaciones locales.

Si es posible, programa varios coches para el mismo fin de semana.

La inversión inicial en productos puede rondar entre 50 y 150 dólares, pero esa cifra se reduce si ya dispones de material de limpieza en casa. El pago puede recibirse tan pronto como se termine cada trabajo, lo que hace que esta opción tenga un ciclo de caja mucho más rápido que un trabajo asalariado normal.

El tiempo es la trampa del detallado de vehículos. Un precio bajo puede parecer competitivo hasta que el tiempo dedicado a la limpieza y los costes de los productos hacen que ganes muy poco por el trabajo, así que fija las tarifas en función del servicio real que prestas.

Efectivo el mismo día Facebook Local Groups 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los lavados básicos pueden costar a partir de unos 40 dólares, a lo que hay que sumar entre 50 y 150 dólares en material si hay que comprar el equipo. Buscar grupos

El servicio de cuidado de niños es una buena opción para los adolescentes que se sienten cómodos asumiendo la responsabilidad de cuidar a niños más pequeños y pueden ganarse la confianza de las familias de su entorno. Care.com indica que la tarifa media anunciada por una niñera es de 19,81 dólares por hora, aunque esta cifra abarca el mercado en general. Un adolescente que consiga sus primeras reservas a través de amigos de la familia o vecinos puede cobrar menos mientras adquiere experiencia.

No existe una edad mínima única en las plataformas cuando las familias te contratan directamente. La Cruz Roja Americana ofrece un curso de formación para cuidadores de niños de entre 11 y 16 años, que abarca habilidades para el cuidado infantil y la respuesta ante emergencias. Las grandes plataformas de cuidados son diferentes. Care.com, por ejemplo, exige que los titulares de las cuentas tengan al menos 18 años.

Tus primeros clientes suelen venir a través de personas que ya te conocen.

Haz un curso de cuidado de niños o de primeros auxilios básicos si hay alguno disponible.

Haz saber a tus familiares, vecinos y amigos de la familia cuándo estás disponible.

Acuerda la tarifa por hora antes de cada reserva.

Pide los contactos de emergencia y las instrucciones importantes para el cuidado de los niños antes de que los padres se marchen.

La formación es el único gasto inicial significativo, y el precio depende del proveedor del curso. No tienes que pagar ninguna comisión a la plataforma si encuentras a las familias directamente.

La confianza es el verdadero obstáculo en estos trabajos para adolescentes. Los padres te están confiando la responsabilidad de sus hijos, por lo que la fiabilidad y las buenas referencias pueden determinar la rapidez con la que una reserva se convierte en un trabajo habitual.

Fuerte demanda local American Red Cross Babysitter’s Training 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La tarifa media de las niñeras es de 19,81 dólares por hora a nivel nacional, y la formación de la Cruz Roja está disponible para jóvenes de entre 11 y 16 años. Buscar un curso

Los trabajos de jardinería pueden generar ingresos locales rápidos, ya que cada trabajo completado —ya sea cortar el césped, limpiar la entrada de un garaje o realizar una limpieza general— puede pagarse por separado. Para los adolescentes mayores que ofrecen servicios de corte de césped donde está permitido, un jardín de un cuarto de acre puede reportar entre 45 y 90 dólares aproximadamente, mientras que la recogida de hojas y la retirada de nieve pueden mantener la oferta de servicios incluso fuera de la temporada de corte de césped.

La edad influye en qué trabajos son adecuados. La normativa federal prohíbe a los jóvenes de 14 y 15 años con empleo manejar cortacéspedes y recortadores a motor, aunque sí se permite la limpieza de jardines con herramientas manuales. Los adolescentes más jóvenes pueden centrarse en rastrillar, quitar malas hierbas a mano, barrer o quitar la nieve con pala, y deben consultar cualquier normativa estatal adicional que sea de aplicación.

Puedes empezar cerca de casa antes de buscar clientes más lejos.

Utiliza primero rastrillos, palas y otras herramientas domésticas adecuadas para tu edad.

Fija un precio claro para cada tipo de trabajo.

Pregunta a los vecinos si necesitan ayuda periódica con el jardín.

Pide que te recomienden a otras personas una vez que hayas realizado bien unos cuantos trabajos.

El coste inicial puede rondar los 0 dólares si ya se dispone de las herramientas en casa. Comprar tu propio equipo eleva rápidamente esa cifra, por lo que no hay motivos para realizar una inversión importante antes de saber si existe demanda local.

Entre los trabajos para adolescentes, el trabajo al aire libre depende especialmente de la ubicación y la temporada. Un grupo fijo de clientes cercanos puede hacer que sea una fuente de ingresos fiable, mientras que el mal tiempo o un barrio con poca demanda pueden provocar largos periodos sin trabajos remunerados.

Pago local rápido Nextdoor 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los trabajos de jardinería locales pueden pagarse por visita, con un coste inicial mínimo si ya se dispone de las herramientas básicas en casa. Publicar cerca de aquí

Trabajar como caddie de golf es una opción menos obvia si vives cerca de campos privados o semiprivados. La remuneración suele consistir en una tarifa fija por cada ronda más las propinas, por lo que los ingresos dependen en gran medida del club, del campo y del número de rondas que te asignen. No existe una tarifa nacional de referencia, por lo que es importante preguntar al responsable de caddies cuál es la remuneración actual antes de comprometerte.

La edad mínima también la establece cada club. Un campo puede contratar a caddies adolescentes, mientras que otro club cercano exige una edad mínima más alta, por lo que debes ponerte en contacto directamente con cada uno de ellos.

Los conocimientos sobre golf pueden marcar la diferencia entre que te acepten o te descarten.

Llama a los campos de golf de la zona y pregunta si actualmente contratan a caddies adolescentes.

Asiste a cualquier formación u orientación que exija el club.

Aprende las reglas básicas del golf y el protocolo del campo antes de tu primera ronda.

Pregunta cómo se asignan los caddies y cuánto se paga por cada recorrido.

Normalmente no hay un coste inicial importante, y la primera ronda remunerada puede llegar poco después de la formación si hay demanda en el campo.

El trabajo de caddie es uno de los empleos para adolescentes de esta lista que más depende de la ubicación. Puede ser una opción muy adecuada cerca de una comunidad con gran actividad golfística, pero ofrece pocas ventajas si los clubes más cercanos no cuentan con programas activos de caddies.

Una ventaja poco habitual es el Programa Evans Scholars, que puede ofrecer becas universitarias a los caddies que cumplan los requisitos y cuenten con un buen historial laboral y un buen rendimiento académico.

Ventajas de la beca Evans Scholars Foundation 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana una tarifa por ronda más propinas, con oportunidades de becas disponibles para los caddies experimentados que cumplan los requisitos. Consulta los requisitos de admisión

Las clases particulares convierten una materia que ya dominas en ayuda individual remunerada para un alumno más joven. De hecho, actualmente «Indeed» indica que la remuneración media de un profesor particular en EE. UU. es de 27,56 dólares por hora, pero esa cifra incluye a profesores adultos y con experiencia. Un adolescente que acepte alumnos principiantes de su zona debería utilizar esa cifra como referencia de mercado, no como tarifa inicial esperada.

La normativa federal permite expresamente la enseñanza y las clases particulares para jóvenes de 14 y 15 años con empleo, aunque cada empresa puede establecer requisitos de edad más elevados. Las clases particulares directas a través de familias, contactos escolares o recomendaciones de la comunidad pueden evitar las restricciones de edad mínima de 18 años que se aplican en muchas plataformas profesionales de clases particulares.

Empieza por una asignatura en la que te sientas cómodo explicando contenidos de un nivel inferior al tuyo.

Elige una o dos asignaturas que conozcas bien.

Ofrece ayuda a alumnos más jóvenes a través de contactos familiares o escolares.

Acuerda la duración de la clase y el precio antes de la primera sesión.

Prepara cada sesión en función de los trabajos escolares actuales del alumno y de sus puntos débiles.

Prácticamente no hay gastos iniciales si ya tienes acceso a los libros de texto o materiales que necesitas. Las sesiones también pueden encajar en un horario extraescolar o de fin de semana de forma más natural que los turnos fijos de un empleo.

El reto consiste en demostrar que realmente puedes enseñar la asignatura, no solo que tú mismo la has aprobado. Eso hace que dar clases particulares sea uno de los mejores trabajos para adolescentes con buenas notas y buenas habilidades comunicativas, sobre todo cuando la primera familia está dispuesta a recomendarte a otra.

Utiliza School Skills Local Tutoring 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las clases particulares se pueden compaginar con el colegio sin apenas costes iniciales, mientras que el salario medio de un profesor particular a nivel nacional es de 27,56 dólares por hora. Consulta las normas del trabajo

Cuidar mascotas puede funcionar bien si los vecinos ya te conocen y confían en ti en lo que respecta a los animales. De hecho, se informa de una tarifa media en EE. UU. de 17,27 dólares por hora para los cuidadores de mascotas, aunque un adolescente que acepte reservas locales debe tener en cuenta que las tarifas varían según la zona, el número de mascotas y lo que implique cada visita.

Para los adolescentes, la vía más realista suele ser recurrir a clientes directos. Rover exige que los cuidadores y paseadores de perros tengan al menos 18 años, por lo que los trabajadores más jóvenes no pueden crear allí su propia cuenta de proveedor. Los amigos de la familia, los vecinos y las recomendaciones te ofrecen una forma de encontrar trabajo antes de que puedas acceder a esa plataforma.

Tu primera reserva debería ser con una mascota y un dueño que ya conozcas.

Pregunta a tus vecinos o a los amigos de la familia si necesitan ayuda para cuidar de sus mascotas.

Acuerda la duración de los paseos, la rutina de alimentación y el horario de las visitas antes de empezar el trabajo.

Ten a mano los datos de contacto del dueño mientras la mascota esté a tu cargo.

Pregunta a los clientes satisfechos si conocen a algún otro dueño de mascota cercano que necesite ayuda.

Los gastos iniciales pueden ser prácticamente nulos si el dueño te proporciona la correa, la comida y otros artículos para mascotas. Tu tiempo y tu fiabilidad son el verdadero servicio que estás vendiendo.

Yo sería más precavido con animales que no conozco que con la mayoría de los trabajos para adolescentes. Conoce primero a la mascota en presencia de su dueño y solo acepta trabajos que puedas realizar con confianza.

Bajo coste inicial Local Pet Sitting 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los cuidadores de mascotas ganan una media de 17,27 dólares por hora a nivel nacional, mientras que las reservas locales directas pueden realizarse prácticamente sin ningún coste inicial. Consulta Pet Pay

Un auxiliar de biblioteca dedica gran parte de su turno a colocar en las estanterías los libros devueltos, mantener el orden en los fondos y ayudar con las tareas básicas de la biblioteca. Varias ofertas de empleo municipales de 2026 muestran lo viable que puede resultar esto para los adolescentes de más edad. El condado de Douglas ofrecía 13,79 dólares por hora, mientras que la Biblioteca Pública de Madison anunciaba 18 dólares por hora.

Los requisitos de edad son más claros que en muchos otros puestos de trabajo del sector de servicios locales. Las ofertas de empleo actuales del condado de Douglas, Madison, Faribault y Louisville admiten a candidatos a partir de los 16 años, aunque tu propia biblioteca puede establecer un requisito diferente.

Las ofertas de empleo en bibliotecas suelen tener un plazo de solicitud específico, por lo que conviene consultarlas con regularidad.

Busca en la página de empleo de tu ciudad, condado o red de bibliotecas.

Busca puestos como «auxiliar de biblioteca» o «auxiliar de estanterías».

Comprueba la edad mínima y el horario semanal antes de presentar tu solicitud.

Destaca tu fiabilidad, tu capacidad de organización y cualquier experiencia escolar o de voluntariado.

Normalmente no hay ningún coste inicial. Los horarios a tiempo parcial también pueden compaginarse bien con los estudios. Una oferta de empleo de Faribault de 2026 programaba los turnos de los auxiliares a partir de las 15:30 h los días laborables, lo que demuestra lo bien que este tipo de trabajo puede encajar después de las clases.

La disponibilidad es la clave. Las bibliotecas contratan a muchos menos auxiliares de biblioteca que los que emplea un centro comercial, por lo que estos trabajos para adolescentes pueden ser excelentes cuando surge una vacante, pero difíciles de encontrar cuando se busca de forma activa.

Trabajo a tiempo parcial discreto GovernmentJobs 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las ofertas de empleo recientes en bibliotecas oscilan entre los 13,79 y los 18 dólares por hora, y muchas bibliotecas públicas contratan a personas a partir de los 16 años. Buscar en la biblioteca

Los cines necesitan personal para la comprobación de entradas, la venta de productos de catering, la limpieza y la atención al público en general. En AMC, el salario medio de los empleados es actualmente de unos 14,45 dólares por hora según Indeed, aunque el salario real varía considerablemente según la ciudad.

Este puesto puede estar disponible sorprendentemente desde muy temprana edad. AMC indica actualmente que los solicitantes pueden tener tan solo 14 años, no se requiere experiencia previa y se ofrece formación. Se siguen aplicando las normas laborales locales, por lo que la edad mínima para contratar y los turnos disponibles pueden variar según el cine y el estado.

La solicitud se parece mucho más a la de un primer empleo estándar que a la de un trabajo por cuenta propia.

Consulta las salas cercanas para ver si hay vacantes de personal de sala.

Confirma la edad mínima indicada para ese cine.

Presenta tu solicitud indicando tu disponibilidad después del colegio y los fines de semana.

Supera la entrevista con el empleador y la formación requerida.

No deberías tener que gastar dinero para que te contraten. AMC proporciona la camiseta del personal cuando procede, aunque en la descripción actual del puesto también se solicitan prendas como pantalones negros y zapatos negros antideslizantes.

El horario es lo que hace que este trabajo resulte menos cómodo. La disponibilidad por las tardes, los fines de semana y, ocasionalmente, en días festivos forma parte de los requisitos que AMC exige a su personal, por lo que solo elegiría este trabajo frente a otros para adolescentes si esos horarios ya se ajustan a tu horario escolar.

No se requiere experiencia AMC Theatres 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El salario medio del personal en AMC ronda los 14,45 dólares por hora, y en algunos cines se admiten candidatos a partir de los 14 años. Ver ofertas de empleo para el equipo técnico

Los programas de ocio comunitarios contratan a adolescentes para ayudar a supervisar actividades, preparar el material, colaborar en eventos y trabajar con niños más pequeños. El salario varía según la ciudad. Una oferta de 2026 para auxiliar de ocio en Miramar ofrecía 15,87 dólares por hora, mientras que Oakley ofrecía entre 16,90 y 18,87 dólares por hora para auxiliares de ocio.

Los 16 años son un punto de referencia útil para esta categoría. Las ofertas de trabajo actuales en el ámbito del ocio en Dubuque, Rockwall y Renton incluyen puestos a partir de los 16 años, aunque los requisitos siguen dependiendo del programa local.

Presentar la solicitud a través del ayuntamiento o del departamento de parques de tu propia ciudad suele ser la vía más rápida.

Busca en las páginas de empleo de los parques, centros de ocio y centros comunitarios locales.

Comprueba si la vacante es para todo el año o estacional.

Confirma si se exigen conocimientos de RCP, primeros auxilios o una verificación de antecedentes.

Incluye tu experiencia en el colegio, en deportes, en asociaciones o como voluntario que demuestre que puedes trabajar de forma responsable con participantes más jóvenes.

El trabajo en sí rara vez conlleva un coste inicial importante. Algunos empleadores pueden exigir un certificado de RCP o de primeros auxilios, pero pueden impartir la formación tras la contratación. En Auburn, por ejemplo, se permite a los auxiliares de actividades recreativas obtener el certificado de RCP y primeros auxilios en un plazo de tres semanas desde su nombramiento.

Estos trabajos para adolescentes son especialmente adecuados si ya te gusta trabajar con niños pequeños, pero las vacantes pueden depender del calendario de los programas locales. Comprueba si el puesto se mantiene durante todo el curso escolar antes de dar por hecho que seguirá habiendo disponibilidad de horas.

Trabajo comunitario GovernmentJobs 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las ofertas recientes de trabajo como monitor de actividades de ocio oscilan entre 15,87 y 18,87 dólares por hora, y muchos de estos puestos están abiertos a personas a partir de los 16 años. Buscar ofertas de empleo en el sector público

Comparativa de estos trabajos para adolescentes

Estos 12 trabajos para adolescentes difieren principalmente en cuanto a la edad mínima requerida, la estructura salarial, los costes iniciales y la regularidad con la que está disponible el trabajo. La tabla siguiente facilita la comparación de estos aspectos antes de que decidas qué opciones son realistas para tu edad y tu horario.

Empleo Salario habitual Edad mínima Coste inicial Principal limitación Socorrista certificado Entre 16,71 y 17,20 dólares por hora 15 años para la certificación de la Cruz Roja; la empresa puede exigir 16 años El precio del curso varía según la zona Se requiere la certificación antes de presentar la solicitud Comercio minorista o restauración Mediana de 15,24 dólares por hora para todas las edades 14 años según la legislación federal, aunque en la práctica suele ser de 16 0 Los adolescentes más jóvenes tienen menos ofertas de trabajo y límites de horas más estrictos Árbitro de deportes juveniles Entre 30 y 60 dólares por partido 13 para la certificación «Grassroots» de Fútbol Juvenil de EE. UU. La cuota de inscripción varía Los partidos remunerados suelen depender de un asignador local Lavado de coches a domicilio Alrededor de 40 dólares por un lavado básico No hay una edad mínima específica Entre 50 y 150 dólares si se necesitan productos de limpieza Los trabajos dependen de encontrar clientes locales Cuidado de niños 19,81 dólares/hora, media nacional publicada No hay una edad mínima para los clientes directos El coste de la formación varía si se realiza Las familias deben confiar en ti para el cuidado de los niños Limpieza de jardines y trabajos al aire libre Varía según la tarea; cortar el césped puede alcanzar entre 45 y 90 dólares donde esté permitido Depende de la tarea y de la normativa local Cerca de 0 $ si se dispone de herramientas La disponibilidad depende del tiempo, la temporada y las normas sobre el uso del equipo Caddie de golf Tarifa por recorrido más propinas Varía según el club 0 $ Solo es viable en los clubes que cuentan con programas de caddies Clases particulares 27,56 $/hora (media nacional de los tutores) Se puede permitir la clase particular a partir de los 14 años; las normas de los empleadores varían 0 Se requieren sólidos conocimientos de la materia y clientes Cuidado de mascotas o paseo de perros 17,27 $/hora: media nacional Los clientes directos varían; Rover exige tener 18 años Cerca de 0 $ La confianza y el manejo seguro de los animales son esenciales Bibliotecario Entre 13,79 y 18 dólares/hora en las últimas ofertas Normalmente 16 0 Las vacantes pueden ser limitadas Personal de cine Alrededor de 14,45 dólares por hora en AMC Algunos cines AMC contratan a partir de los 14 años Normalmente mínima A menudo se espera disponibilidad por las tardes y los fines de semana Asistente de actividades de ocio o extraescolares Entre 15,87 y 18,87 dólares por hora en las últimas ofertas de empleo Normalmente a partir de los 16 años Normalmente 0 $ Las vacantes dependen de los programas y horarios locales

Cómo convertir las aplicaciones de recompensas en un dinero extra además del trabajo

Las aplicaciones de recompensas pueden suponer una pequeña fuente de ingresos adicional para los adolescentes, además de su trabajo habitual, sobre todo cuando solo disponen de breves ratos de tiempo libre. Son más adecuadas para obtener recompensas ocasionales que para generar ingresos fijos, ya que las ofertas disponibles, los umbrales de pago y los requisitos de elegibilidad pueden variar de una aplicación a otra.

La edad es especialmente importante en este caso. KashKick exige que los usuarios tengan 18 años o más, mientras que Snakzy y BigCash no indican claramente en sus propias páginas web la edad mínima para crear una cuenta. Los adolescentes deben confirmar si cumplen los requisitos antes de crear una cuenta o completar ofertas. Los métodos de pago pueden suponer otra restricción, ya que servicios como PayPal suelen exigir que el titular de la cuenta tenga 18 años.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis (mayores de 18 años, solo en EE. UU.)

Merece la pena comprobar el umbral de pago antes de empezar. BigCash tiene el mínimo más bajo, de 1 $, mientras que KashKick exige 10 $ y Snakzy, 35 $. Si solo completas ofertas de vez en cuando, puede llevarte más tiempo alcanzar un umbral más alto.

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Compaginar el horario laboral con los estudios: lo que la ley permite realmente a los adolescentes que trabajan

La escolarización influye en el tiempo que los adolescentes más jóvenes pueden dedicar legalmente al trabajo, por lo que la edad no solo determina qué empresas te contratarán. La normativa federal es especialmente estricta para los jóvenes de 14 y 15 años, mientras que los de 16 y 17 años tienen mucha más libertad en trabajos no peligrosos. Esa diferencia puede hacer que ciertos trabajos para adolescentes sean mucho más fáciles de compaginar durante el curso escolar.

La edad mínima federal

La ley federal establece, por lo general, los 14 años como edad mínima para el empleo no agrícola y no peligroso. Los empleadores pueden seguir optando por una edad mínima de contratación más alta, razón por la cual muchos puestos en el comercio minorista y la restauración no están disponibles hasta los 16 años, incluso cuando los trabajadores más jóvenes podrían realizar legalmente el trabajo.

Una vez cumplidos los 16 años, la ley federal ya no limita el número de horas que se pueden trabajar en ocupaciones no peligrosas autorizadas. Los trabajos peligrosos siguen estando restringidos hasta los 18 años. Ese mayor acceso es una de las razones por las que la variedad de trabajos para adolescentes se amplía notablemente entre los 15 y los 16 años.

Límites de horas para jóvenes de 14 y 15 años

Durante el curso escolar, los jóvenes de 14 y 15 años pueden trabajar hasta 3 horas en un día lectivo y 18 horas en una semana lectiva, según la normativa federal. Normalmente, el horario de trabajo debe estar comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas.

Cuando no hay clases, el límite semanal aumenta a 40 horas. El horario de trabajo nocturno también puede prolongarse hasta las 21:00 horas entre el 1 de junio y el Día del Trabajo. Estos límites explican por qué los trabajos flexibles, como el arbitraje, el cuidado de niños o los servicios a clientes locales, pueden adaptarse mejor a los adolescentes más jóvenes que los turnos largos programados.

El salario mínimo para jóvenes

La ley federal permite que a los trabajadores menores de 20 años se les pague un salario mínimo para jóvenes de 4,25 dólares por hora durante sus primeros 90 días naturales consecutivos de empleo. Transcurrido ese periodo, se aplica el salario mínimo habitual vigente.

Esa tarifa federal no indica automáticamente lo que pagará un empleador local. Las normas salariales estatales o locales y la propia tarifa inicial del empleador pueden dar lugar a una cifra más elevada, por lo que conviene comprobar el salario real antes de aceptar un trabajo.

Lo que no funciona

La búsqueda de empleo para adolescentes se vuelve frustrante rápidamente cuando parece haber una oportunidad disponible, pero las normas de edad, las condiciones de pago o la oferta de trabajo no se cumplen al analizarlas más detenidamente. Unas cuantas comprobaciones pueden eliminar las opciones menos adecuadas antes de que te hagan perder tiempo.

Recurrir a plataformas de trabajo exclusivas para adultos. Servicios como Care.com y Rover exigen que los trabajadores cumplan con sus propias normas de edad para crear una cuenta. Un adolescente que no alcance esa edad necesita trabajar directamente con el cliente o encontrar otro empleador que acepte de verdad a candidatos más jóvenes.

Servicios como Care.com y Rover exigen que los trabajadores cumplan con sus propias normas de edad para crear una cuenta. Un adolescente que no alcance esa edad necesita trabajar directamente con el cliente o encontrar otro empleador que acepte de verdad a candidatos más jóvenes. Ignorar las restricciones de edad relacionadas con el trabajo en sí. Un trabajo puede ser local e informal, pero aun así implicar el uso de equipos o tareas que los adolescentes más jóvenes no están autorizados a realizar. Comprueba el trabajo en sí, no solo la edad indicada en el anuncio.

Un trabajo puede ser local e informal, pero aun así implicar el uso de equipos o tareas que los adolescentes más jóvenes no están autorizados a realizar. Comprueba el trabajo en sí, no solo la edad indicada en el anuncio. Considerar el salario medio como salario inicial garantizado. Las medias nacionales incluyen a trabajadores con diferentes niveles de experiencia y ubicaciones. Tu primera oferta puede situarse por debajo de la cifra anunciada.

Las medias nacionales incluyen a trabajadores con diferentes niveles de experiencia y ubicaciones. Tu primera oferta puede situarse por debajo de la cifra anunciada. Pagar a alguien que promete un empleo garantizado. Las tasas por adelantado, los cheques falsos y las peticiones de devolver parte de un pago son patrones de estafa habituales. Los empleadores legítimos no te piden que devuelvas dinero para asegurarte el trabajo.

Los mejores trabajos para adolescentes dejan claras las condiciones antes de empezar a trabajar. Debes saber quién te paga, qué trabajo se espera de ti y si tu edad realmente te permite optar al puesto.

Veredicto final sobre los trabajos para adolescentes

Los trabajos adecuados para adolescentes varían con la edad. Los adolescentes más jóvenes suelen tener más oportunidades en el arbitraje, el cuidado de niños, las tareas de jardinería y otros trabajos locales para clientes particulares, mientras que los de 16 y 17 años pueden optar por una gama mucho más amplia de puestos, como el comercio minorista, el trabajo en bibliotecas, los programas de ocio y los cines.

Si cumples los requisitos, el trabajo de socorrista sigue siendo una de las mejores combinaciones de trabajo estructurado y un buen salario por horas. El arbitraje es un mejor punto de partida a una edad más temprana, mientras que el comercio minorista o la hostelería ofrecen a los adolescentes mayores una vía convencional para su primer empleo sin costes de certificación.

Yo elegiría entre ellos comprobando primero si cumples los requisitos de edad y, después, si el horario te viene bien y cuál es la remuneración. Un trabajo peor pagado en el que puedas trabajar de forma fiable después del colegio es más útil que uno con un salario nominal más alto, pero que no puedas aceptar legalmente o que no te permita compaginarlo de forma constante con tu semana.

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