Los mejores trabajos extra para estudiantes en 2026: 8 opciones para horarios ajetreados

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El mejor trabajo extra para los estudiantes debe adaptarse a una semana lectiva normal, y las clases particulares online suelen ser una de las opciones más flexibles para que los estudiantes empiecen a ganar dinero rápidamente. La mayoría de las plataformas de esta lista exigen tener al menos 18 años para poder cobrar.

Entre clases particulares, trabajos como autónomo, estudios de investigación remunerados y reventa, el trabajo extra adecuado para los estudiantes universitarios puede aportar, de forma realista, entre 200 y 600 dólares al mes dedicándole de cinco a ocho horas a la semana, sin faltar a ninguna clase. Ese rango se basa en las tarifas publicadas por las propias plataformas, no en una estimación de marketing. Ya tiene en cuenta la comisión que cada una se queda antes de que el dinero llegue a tu cuenta bancaria.

A continuación, compararé ocho opciones realistas de los mejores trabajos extra para estudiantes, incluyendo cuánto paga cada una, quién puede optar a ellas y cómo encajan con las clases, las prácticas y los exámenes.

¿Es realista el mejor trabajo extra para estudiantes?

Sí. El mejor trabajo extra para estudiantes puede aportar, de forma realista, entre 200 y 600 dólares al mes con entre cinco y ocho horas flexibles a la semana. Ese rango también es un punto de referencia útil para un trabajo extra para estudiantes universitarios durante un semestre normal. Las clases particulares pueden superar los 1.000 dólares al mes en materias con gran demanda, y esa cifra se ajusta a las tarifas reales de las plataformas.

Los tutores de Wyzant cobran entre 15 y 35 dólares la hora antes de la comisión del 25 % que se lleva la plataforma.

Los cuidadores de mascotas de Rover cobran entre 15 y 50 dólares por hora antes de la comisión del 20 % de la plataforma.

Las aplicaciones de recompensas y las encuestas remuneradas pagan mucho menos, normalmente solo unos pocos dólares por hora, por lo que funcionan mejor como un pequeño complemento.

Entre los trabajos extra flexibles para estudiantes, las tareas basadas en habilidades específicas, como dar clases particulares o corregir textos, suelen pagar más por hora que los trabajos esporádicos generales. Esa diferencia salarial es importante a la hora de elegir el mejor trabajo extra para estudiantes.

Los límites de edad restringen las opciones de trabajos extra para estudiantes más de lo que muchos esperan. Wyzant, Rover, Instacart y Prolific exigen tener al menos 18 años. PayPal, a través del cual se realizan los pagos de varias de estas plataformas, establece el mismo límite mínimo para sus propias cuentas.

Si tienes menos de 18 años, tu lista es más reducida. En gran medida, estás limitado a trabajar como autónomo a través de una cuenta que puedas tener legalmente, o a realizar trabajos en el campus a través de tu propia universidad. Comprueba la norma de edad de cada opción que aparece a continuación antes de elegir el mejor trabajo extra para estudiantes, ya que tu vía más rápida depende de las opciones para las que realmente cumplas los requisitos.

8 opciones reales para el mejor trabajo extra para estudiantes

Estas ideas de trabajos extra para estudiantes indican cuánto se gana con cada opción, la edad mínima y lo que realmente necesitas para empezar. En conjunto, constituyen las ocho mejores opciones de trabajos extra para estudiantes.

Los profesores de Wyzant suelen cobrar entre 15 y 35 dólares la hora. ZipRecruiter sitúa el salario medio de los tutores más cerca de los 27 dólares por hora si se incluyen los tutores con mayor volumen de trabajo. Se trata del salario bruto, antes de que Wyzant se quede con su parte. Wyzant se queda con el 25 % de cada clase, por lo que una tarifa media de 27 dólares te reporta aproximadamente 20 dólares por hora.

Debes tener al menos 18 años para registrarte como tutor, según las propias condiciones de Wyzant. Dado que tú mismo fijas tu tarifa y tu disponibilidad, Wyzant encaja perfectamente entre los trabajos extra online para estudiantes y los trabajos extra flexibles para estudiantes. Por eso, dar clases particulares se considera generalmente como el mejor trabajo extra para los estudiantes que ya tienen una asignatura que impartir.

Utilizar Wyzant como trabajo extra para estudiantes universitarios empieza con una solicitud muy sencilla

Crea un perfil indicando las asignaturas que puedes impartir y tus estudios relacionados.

Escribe una breve descripción en la que expliques tu experiencia como tutor o docente.

Establece tu propia tarifa por hora y tu disponibilidad una vez que Wyzant apruebe tu perfil.

Responde rápidamente a las primeras consultas de los alumnos, ya que las primeras valoraciones son las que más peso tienen.

Evita fijar una tarifa inicial demasiado baja solo para parecer competitivo. Una tarifa inferior a 15 dólares por hora puede dar a entender a los padres que careces de experiencia, y subirla más adelante puede llevarte tiempo.

Fija tu propia tarifa Wyzant 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los profesores cobran entre 15 y 35 dólares la hora y se quedan con el 75 % una vez descontadas las comisiones; la publicación de anuncios es gratuita y hay que tener más de 18 años para registrarse. Solicitar ser tutor

Los vendedores de Fiverr fijan ellos mismos los precios de sus servicios. Un principiante que ofrezca servicios de corrección de textos, maquetación de currículos o edición básica de vídeo suele fijar el precio de sus primeros servicios entre 15 y 50 dólares. Fiverr se queda con el 20 % de cada pago.

Según sus condiciones, debes tener 18 años para gestionar una cuenta de vendedor en Fiverr por tu cuenta. Publicar un servicio no tiene ningún coste, lo que sitúa a Fiverr entre los trabajos extra online para estudiantes y los trabajos extra para estudiantes sin coche. Entre las ideas de trabajos extra para estudiantes basadas en una habilidad digital, el trabajo autónomo sigue siendo una opción muy válida como mejor trabajo extra para estudiantes. Los servicios específicos y de entrega rápida suelen ser más fáciles de vender que un servicio amplio que intente abarcar varias habilidades.

Un primer encargo suele seguir los mismos pasos:

Elige una habilidad específica que sepas ofrecer bien, no un servicio general del tipo «hago de todo».

Escribe un título para tu servicio que se ajuste a cómo lo buscaría realmente un comprador.

Fija un precio lo suficientemente bajo para tu nivel básico como para conseguir las primeras valoraciones.

Sube los precios una vez que tengas cinco o más reseñas de cinco estrellas.

Empieza con uno o dos servicios muy relacionados entre sí. Demasiados anuncios no relacionados pueden dispersar la visibilidad de un vendedor nuevo entre varias categorías antes de que ninguna de ellas consiga reseñas.

Fija el precio de tus propios servicios Fiverr 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicar servicios es gratuito; Fiverr se queda con el 20 % de cada venta, y los vendedores deben tener 18 años para operar de forma independiente. Empieza a vender

Prolific exige que los estudios paguen al menos 8 dólares la hora y recomienda 12 dólares la hora o más. La mayoría de los anuncios rondan entre los 10 y los 15 dólares la hora. Es la propia Prolific quien establece y hace cumplir ese mínimo.

Para poder registrarte debes tener al menos 18 años, sin excepción alguna, y es gratuito en cualquier caso. Dado que el trabajo se realiza en línea, Prolific encaja perfectamente entre los trabajos extra en línea para estudiantes y los trabajos extra para estudiantes que no tienen coche. Los nuevos usuarios suelen entrar primero en una lista de espera, ya que Prolific envía invitaciones por lotes a medida que se abren estudios que se ajustan a tu perfil.

Una vez que te aprueben, funciona como cualquier otro trabajo extra flexible para estudiantes. Responde con sinceridad a las preguntas de selección de tu perfil, ya que las respuestas que no se ajusten a los requisitos harán que te descarten antes incluso de que empiecen los estudios. A continuación, acepta y completa los estudios desde tu panel de control a medida que vayan apareciendo.

Tómate en serio las pruebas de atención. Las respuestas descuidadas pueden provocar el rechazo de tus envíos o problemas con la cuenta, lo que te impediría acceder a futuros estudios.

Si buscas ganar una cantidad mayor de una sola vez en lugar de ingresos constantes, nuestra guía para llegar rápidamente a los 2.000 dólares te muestra lo que realmente implica ese ritmo.

Gana dinero por estudiar Prolific 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; los estudios pagan entre 8 y 15 dólares por hora, y todos los participantes deben ser mayores de 18 años. Apúntate a la lista de espera

Entre las ideas de ingresos extra para estudiantes basadas en artículos que ya tienes, Depop cobra a los vendedores estadounidenses un 3,3 % más una comisión de tramitación de 45 céntimos por venta. No hay ninguna tarifa de publicación adicional, lo que la convierte en uno de los mercados de reventa más económicos para empezar. Un artículo de 30 dólares te reporta aproximadamente 28,55 dólares.

Cualquier persona mayor de 13 años puede navegar y publicar anuncios en Depop, pero hay que tener 18 años para recibir pagos a través de tu propia cuenta. Esto puede convertir la reventa en el mejor trabajo extra para los estudiantes que ya tienen ropa o artículos de residencia que ya no utilizan.

Para publicar tu primer anuncio solo tienes que seguir unos pocos pasos, para los que probablemente ya dispones de todo lo necesario:

Fotografía los artículos con buena luz natural y sobre un fondo liso.

Escribe una descripción honesta del estado del artículo, ya que los defectos no revelados provocan devoluciones y malas valoraciones.

Fija un precio unos pocos dólares por debajo del de anuncios activos similares para dar salida al stock.

Realiza el envío dentro del plazo indicado por la plataforma para proteger tu valoración como vendedor.

Para los estudiantes que buscan un trabajo extra flexible, la reventa funciona mejor cuando agrupas los anuncios y tienes en cuenta la comisión de tramitación antes de decidir a qué precio vale la pena vender un artículo.

Bajas comisiones para los vendedores Depop 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los vendedores pagan un 3,3 % más 45 céntimos por venta; se puede empezar a navegar a partir de los 13 años, pero para tener una cuenta de vendedor de pago hay que tener 18 años. Empieza a vender

Los cuidadores de Rover afirman ganar entre 15 y 50 dólares por hora, y el alojamiento nocturno se paga aproximadamente el doble que un simple paseo. Los cuidadores se quedan con el 100 % de las propinas, mientras que Rover se queda con una comisión del 20 % del precio de la reserva.

Rover puede servir como trabajo extra para estudiantes universitarios, pero los solicitantes deben tener al menos 18 años. La plataforma también cobra una tarifa única por la revisión del perfil, que suele rondar los 25 dólares, y que cubre una verificación de antecedentes antes de que puedas aceptar reservas. Los fondos están disponibles dos días después de completar una reserva y se pagan mediante transferencia bancaria.

La aprobación no es automática, por lo que tener un perfil sólido es más importante que en una aplicación de reparto:

Completa la verificación de antecedentes y la revisión de tu perfil antes de publicar cualquier disponibilidad.

Indica servicios específicos, como paseos o visitas puntuales, en lugar de una descripción vaga como «cuidado de mascotas».

Empieza con una tarifa más baja para conseguir tus primeras reseñas verificadas.

Comprueba las solicitudes en función de tu horario de clases antes de aceptar pernoctaciones.

El cuidado de mascotas puede ser uno de los trabajos extra más flexibles para los estudiantes si controlas qué reservas aceptas. Evita las estancias nocturnas durante las semanas con muchos exámenes, ya que eres responsable de la mascota durante toda la reserva. Eso puede convertir a Rover en una de las mejores opciones de trabajo extra para los estudiantes que tienen las tardes o los fines de semana libres.

Conserva el 100 % de las propinas Rover 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 15 y 50 dólares por hora, sin contar las comisiones; solo para mayores de 18 años, y es necesario superar una verificación de antecedentes de pago para poder aparecer en la lista. Solicitar plaza

Los repartidores de Instacart que ofrecen un servicio completo ganan aproximadamente entre 15 y 25 dólares brutos por hora, entre el pago por lotes y las propinas. Una vez descontados los gastos de gasolina y el desgaste del vehículo, el salario neto puede situarse entre los 12 y los 18 dólares por hora. Los puestos en tienda no requieren coche y ofrecen un salario por hora fijado por la legislación local sobre el salario mínimo.

Instacart exige tener al menos 18 años para cualquiera de los dos puestos, y 21 para entregar pedidos que incluyan alcohol. Si no dispones de un coche fiable, la opción de trabajar en la tienda es la más adecuada. Esto la convierte en una de las opciones de trabajo extra más claras para los estudiantes sin coche, con un salario por hora fijo por turno en lugar de ganancias por pedido.

Como trabajo extra para estudiantes universitarios, Instacart funciona mejor cuando eliges el puesto en función de tu horario de clases:

Solicita el puesto de repartidor o el de dependiente, según si dispones de coche.

Completa la verificación de identidad y, en el caso de las entregas, una comprobación de antecedentes y del vehículo.

Descarga la aplicación para compradores y configura tu horario de disponibilidad en función de tus clases.

Empieza con turnos más cortos para familiarizarte con la distribución de las tiendas antes de los turnos en hora punta.

Lleva un control de los gastos de combustible y del vehículo antes de valorar cuánto te reporta realmente un turno de reparto. El salario bruto por lotes puede parecer mucho mejor de lo que realmente te queda después de descontar los gastos de conducción. Para los estudiantes que ya disponen de un coche fiable, el reparto sigue siendo una de las mejores opciones de trabajo extra para estudiantes una vez que se tienen en cuenta esos costes.

Turnos en torno a las clases Instacart 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 15 y 25 dólares brutos por hora por hacer la compra o realizar entregas; se requiere ser mayor de 18 años; para entregar alcohol, mayor de 21 años. Solicitar empleo en la tienda

Entre los trabajos extra en línea para estudiantes, Nexus Notes ofrece los apuntes a 35 dólares el conjunto y paga a quien los sube la mitad, es decir, 17,50 dólares por venta. Los pagos se realizan mensualmente a través de PayPal una vez que se alcanza el umbral de pago de 100 dólares. Cualquier importe inferior a 100 dólares se acumula para el mes siguiente.

Nexus Notes no establece una edad mínima propia. Sin embargo, los pagos se realizan a través de PayPal, y PayPal exige que los titulares de las cuentas tengan 18 años. Esa es, por tanto, la edad mínima real para cobrar el dinero, lo que hace que la venta de apuntes siga siendo una de las actividades complementarias para los estudiantes que no tienen coche.

Para quienes toman apuntes de forma organizada, esta puede ser la mejor actividad extra para los estudiantes que quieren que los apuntes de cursos anteriores sigan generando ingresos una vez finalizado el semestre. El umbral mensual de 100 dólares es el principal obstáculo para quienes suben contenido por primera vez, así que planifícalo teniendo esto en cuenta:

Sube apuntes completos de un curso entero, no de una sola clase, ya que los compradores pagan por la cobertura del curso.

Elige asignaturas con muchos alumnos, donde haya más demanda de apuntes.

Sube los apuntes antes del periodo de exámenes, cuando la demanda alcanza su punto álgido.

Entre las ideas de trabajos extra para estudiantes, la venta de apuntes depende en gran medida de la calidad. Sube apuntes claros y completos que otro estudiante pueda seguir realmente. Nexus Notes revisa los envíos, por lo que los archivos desordenados o incompletos pueden ser rechazados antes incluso de salir a la venta.

Pasivo tras la subida Nexus Notes 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La mitad de cada venta de 35 $; se paga mensualmente a través de PayPal una vez que se alcancen los 100 $, lo que supone un umbral mínimo efectivo de 18+. Subir notas

Los trabajos del programa «Work-Study» pagan, como mínimo, el salario mínimo local o federal, fijado por el Departamento de Trabajo de EE. UU. La mediana real en las universidades de EE. UU. para el curso 2024-25 fue de unos 13,62 dólares por hora, y algunas universidades de las ciudades ofrecen entre 15 y 19 dólares por hora para puestos estándar en el campus.

Como trabajo extra para estudiantes universitarios, el programa «work-study» presenta una diferencia importante con respecto a las plataformas mencionadas anteriormente. La elegibilidad se gestiona a través de la oficina de ayuda financiera, no a través de la página de contratación de una empresa. Según la página web de Ayuda Federal para Estudiantes, debes presentar la FAFSA, demostrar necesidad económica y estar matriculado al menos a tiempo parcial. No hay ningún requisito de edad específico, más allá de ser un estudiante matriculado.

Una beca de trabajo y estudio establece la cantidad máxima que puedes ganar, pero no te garantiza un puesto de trabajo. Aún así, debes solicitar un puesto vacante en el campus:

Confirma primero tu concesión en la carta de oferta de ayuda financiera.

Consulta el portal de empleo para estudiantes de tu centro para ver los puestos vacantes.

Presenta tu solicitud directamente a los departamentos del campus, como la biblioteca, el comedor o los laboratorios.

Lleva un control de tu beca restante, ya que las horas dejan de contabilizarse una vez que alcances el límite máximo.

Entre las ideas de trabajos extra para estudiantes, el programa de trabajo y estudio ofrece a los estudiantes que cumplen los requisitos una estructura horaria predecible. También puede ser una opción flexible entre los trabajos extra para estudiantes cuando los departamentos del campus organizan los turnos en función del horario de clases.

No consideres el importe de la beca como unos ingresos garantizados. Para los estudiantes que cumplan los requisitos, el programa de trabajo y estudio puede ser la mejor forma de ganar un dinero extra para aquellos que valoran un trabajo estable en el campus.

Salario por hora fijo Federal Work-Study 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Salario medio de 13,62 dólares por hora en 2024-25; abierto a estudiantes matriculados que cumplan los requisitos de la FAFSA y tengan necesidades económicas. Véase «Work-Study»

Cómo hemos seleccionado estas actividades complementarias

Cada una de estas ideas de trabajos extra para estudiantes tenía que cumplir los mismos criterios básicos. Necesitábamos una cifra salarial publicada, un horario compatible con las clases y una forma clara de comprobar si el estudiante tenía la edad mínima necesaria para cobrar. Este último requisito descartó las opciones en las que no quedaba clara la elegibilidad para recibir el pago.

También hemos descartado aquellas opciones en las que no se pudiera contrastar la remuneración con una plataforma, una empresa o una fuente fiable de datos salariales. Lo que queda son ocho métodos con una tarifa confirmada, una norma de edad confirmada y un primer paso claro. Esto permite que la comparación se centre en opciones que, de forma realista, puedan competir por ser el mejor trabajo extra para estudiantes.

Comparativa de los mejores trabajos extra para estudiantes de un vistazo

Los mejores trabajos extra para estudiantes pueden variar mucho en cuanto a remuneración, coste inicial, límites de edad y tiempo dedicado. Un trabajo extra para estudiantes universitarios también debe adaptarse al semestre, por lo que la tabla siguiente compara esas ventajas e inconvenientes entre los trabajos extra en línea para estudiantes y el trabajo presencial.

Método Salario habitual Coste inicial Edad mínima Nivel de participación Clases particulares (Wyzant) De 15 a 35 dólares/hora, unos 20 dólares/hora netos Gratis 18 Sesiones activas en directo Trabajo autónomo (Fiverr) De 15 a 50 $ por encargo, menos un 20 % Gratis 18 Activo, por encargo Estudios de investigación (Prolific) De 8 a 15 dólares por hora Gratis 18 Activo, programado Reventa (Depop) Precio de venta menos un 3,3 % + 0,45 $ Publicación gratuita 18 Semiactivo, publicación por lotes Cuidado de mascotas (Rover) De 15 a 50 $/hora, menos un 20 % ~25 $ por verificación de antecedentes 18 Activo, a domicilio Entrega de la compra (Instacart) De 15 a 25 dólares/hora brutos Gratis 18 años (21 para vender alcohol) Activo, por turnos Apuntes de clase (Nexus Notes) 17,50 dólares por juego vendido Gratis Efectivamente 18 (pago) Pasivo tras la subida Trabajo y estudio ~13,62 $/hora (mediana) Gratuito (se requiere la FAFSA) Ninguno más allá de la matriculación Activo, turnos programados

Convierte tu tiempo libre en dinero con las aplicaciones de recompensas

Las aplicaciones de recompensas funcionan mejor como un pequeño complemento que como fuente principal de ingresos. Entre los trabajos extra online para estudiantes, Snakzy es gratuita y se puede utilizar en los breves descansos entre clases o sesiones de estudio. Esa flexibilidad puede hacer que las aplicaciones de recompensas sean una pequeña parte del mejor trabajo extra para estudiantes cuando solo se utilizan para aprovechar el tiempo libre.

Snakzy ofrece pagos a partir de un mínimo de 35 dólares y registrarse es totalmente gratuito. BigCash es la plataforma de esta lista que permite retirar dinero más rápido, con un mínimo de 1 dólar, y además es gratuita. KashKick permite retirar dinero a partir de un mínimo de 10 dólares y registrarse es gratis, pero está limitada a jugadores mayores de 18 años que vivan en Estados Unidos.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis (mayores de 18 años, solo en EE. UU.)

Si los videojuegos ya ocupan parte de tu tiempo libre, nuestra guía de aplicaciones de juegos con las que se gana dinero real te ofrece más opciones que se pueden compaginar con tu horario de clases.

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Cómo compaginar un trabajo extra con los exámenes parciales, las prácticas de laboratorio y una carga lectiva completa

El mejor trabajo extra para estudiantes debe adaptarse tanto a tu semestre como a tu objetivo de ingresos. Un trabajo con turnos fijos, como el de repartidor en tienda de Instacart o un trabajo de estudio y trabajo, entra en conflicto directo con las clases prácticas. Los trabajos extra flexibles para estudiantes, como los encargos como autónomo o la venta de apuntes, se pueden dejar en suspenso más fácilmente durante la semana de exámenes.

Reserva primero los dos o tres días académicos más ajetreados y, a continuación , adapta el trabajo remunerado a esos compromisos. Si tienes clases consecutivas los martes y jueves, es probable que dispongas de franjas de tiempo libres los lunes, miércoles y viernes para un trabajo extra para estudiantes universitarios que requiera un horario fijo, como dar clases particulares o trabajar por turnos.

Los trabajos extra online para estudiantes pueden cubrir los huecos más cortos entre clases, ya que no requieren desplazamientos. Eso también hace que el trabajo autónomo, los estudios de investigación y la venta de apuntes sean trabajos extra útiles para los estudiantes que no tienen coche.

Durante los exámenes parciales y finales, reduce el trabajo que te obligue a cumplir con responsabilidades fijas. Cuidar mascotas, los turnos programados y las clases particulares en directo son más difíciles de interrumpir, mientras que la venta de apuntes puede seguir funcionando sin necesidad de tanta atención diaria.

Lo que no funciona

Algunas ideas de trabajos extra para estudiantes parecen mejores de lo que realmente son. Detectar las señales de alerta a tiempo puede ahorrarte tiempo y dinero cuando intentas encontrar el mejor trabajo extra para estudiantes.

Aplicaciones en las que te pagan por hacer clic o por ver vídeos. La mayoría paga fracciones de un céntimo por acción, por lo que incluso para alcanzar un pago de 10 dólares pueden hacer falta horas.

La mayoría paga fracciones de un céntimo por acción, por lo que incluso para alcanzar un pago de 10 dólares pueden hacer falta horas. Puestos de embajador universitario no remunerados. Algunos programas te compensan con productos o acceso a eventos, así que asegúrate de que hay una remuneración real antes de comprometer tu tiempo.

Algunos programas te compensan con productos o acceso a eventos, así que asegúrate de que hay una remuneración real antes de comprometer tu tiempo. Presentaciones de representantes estudiantiles de marketing multinivel. La FTC advierte de que muchos participantes ganan muy poco una vez que se tienen en cuenta las compras obligatorias y otros gastos.

La FTC advierte de que muchos participantes ganan muy poco una vez que se tienen en cuenta las compras obligatorias y otros gastos. Sorteos de tarjetas regalo vinculados a encuestas o descargas. Estos pueden seguir patrones habituales de estafa. Nuestra guía para evitar estafas con tarjetas regalo recoge las señales de alerta que debes comprobar en primer lugar.

Una opción legítima debería dejar claras su estructura de pagos y sus normas de elegibilidad para que puedas verificarlas. Si alguno de estos aspectos es impreciso, comprueba los detalles antes de dedicar tu tiempo o tu dinero a la plataforma.

Veredicto final sobre el mejor trabajo extra para estudiantes

El mejor trabajo extra para estudiantes dependerá de las habilidades y del tiempo libre del que ya dispongas. Si hay una asignatura que sabes impartir, Wyzant es el mejor punto de partida. Los tutores suelen cobrar entre 15 y 35 dólares la hora, lo que lo sitúa por delante de las opciones generales de trabajos esporádicos que se mencionan aquí, incluso después de descontar la comisión de la plataforma.

Si dar clases particulares no te convence, Fiverr es una buena opción para los estudiantes que tengan una habilidad digital con salida en el mercado, mientras que la venta de apuntes puede convertir los trabajos académicos que ya hayas terminado en unos ingresos extra. Ambas opciones también sirven como trabajos extra online para los estudiantes que quieran evitar desplazamientos.

A la hora de buscar un trabajo extra para estudiantes universitarios, la compatibilidad con el horario debe tener tanto peso como la remuneración anunciada. El mejor trabajo extra para estudiantes es aquel que puedas compaginar con tu horario de clases el tiempo suficiente como para evaluar los resultados. Los trabajos extra flexibles para estudiantes facilitan esta tarea durante las épocas más ajetreadas del semestre.

Comprueba los requisitos de edad, prueba una opción durante unas semanas y luego decide si la remuneración justifica el tiempo invertido.

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