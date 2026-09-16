9 formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita en 2026

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Sí que existen formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita, y la más rápida es crear un perfil gratuito en una plataforma en la que ya tengas una habilidad que puedas ofrecer, como la redacción o las clases particulares. La mayoría de ellas pagan poco al principio, y las que te permiten ganar dinero desde casa sin necesidad de invertir dinero también suelen pagar menos hasta que te hayas labrado una reputación.

«Gratis» solo significa que no hay cuota de inscripción, ni kit de inicio, ni software que comprar antes de conseguir tu primer cliente, lo cual es la norma en las formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita por Internet que se tratan aquí. Cada método que se indica a continuación especifica cuánto se gana, cuánto cuesta realmente y cuándo se recibe el dinero, por lo que «gratis» nunca tiene por qué ser un término ambiguo. Esa es la línea que separa estas nueve opciones de los niveles de pago, las suscripciones y el inventario en los que se basan otras listas para ganar dinero.

Dos de ellos pagan el mismo día en que se ganan los ingresos, tres tardan una semana y uno necesita casi un mes antes de que se haga efectivo el primer pago. Lee la línea del pago antes que la del importe, porque la espera importa tanto como la cifra.

¿De verdad se puede ganar dinero desde casa de forma gratuita?

Sí, pero solo en cantidades modestas, a menos que ya tengas una habilidad por la que alguien esté dispuesto a pagar; por eso es posible ganar dinero desde casa sin inversión inicial, aunque resulte más difícil ampliarlo rápidamente. Un método gratuito basado en habilidades, como escribir o dar clases particulares, puede reportar entre 200 y 800 dólares al mes en cuestión de semanas y se cuenta entre las formas legítimas de ganar dinero desde casa. Un método gratuito basado en tareas, como una aplicación de recompensas, aporta en cambio decenas de dólares: una de las formas reales más sencillas de ganar dinero desde casa con aplicaciones gratuitas que puedes probar esta misma noche.

Qué significa realmente «gratis» en este contexto

Todas y cada una de estas formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita prescinden de la cuota de inscripción, la licencia de software y el stock inicial, lo que las mantiene entre las formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita por Internet que vale la pena tener en cuenta. Lo que no es gratuito, en varias de ellas, es la comisión que se lleva la plataforma una vez que recibes el pago, algo habitual entre las formas legítimas de ganar dinero desde casa. Wyzant se queda con el 25 %, Rover con el 20 % y Fiverr con el 20 %. Se trata de una comisión sobre los ingresos que ya has obtenido, no de un coste inicial, por lo que sigue figurando en esta lista.

El límite real

El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es del 15,3 %, dividido en un 12,4 % para la Seguridad Social y un 2,9 % para Medicare, y la Agencia Tributaria (IRS) establece un umbral mínimo de declaración de 400 dólares. Reserva cerca de un tercio de todo lo que ganes de esta forma antes de considerarlo como dinero disponible para gastar. Las opciones basadas en habilidades que se indican a continuación superan con creces a las basadas en tareas. Es realista fijarse un objetivo de trabajo a tiempo parcial con varias de estas formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita, así que elige una opción en la que puedas crecer, no una que solo te ocupe una tarde.

9 formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita

La clasificación se basa en lo que un principiante puede quedarse realmente tras deducir las comisiones de la plataforma, la rapidez con la que llega el primer pago y la cantidad de trabajo que requiere cada método. Esta lista da prioridad a las opciones sin coste inicial, con tarifas claras y con margen para ganar más a medida que adquieres experiencia.

La redacción autónoma ofrece una mediana salarial a tiempo completo de 76 910 dólares al año, o 36,98 dólares por hora, para escritores y autores. Un principiante que trabaje por las tardes percibe una parte de esa cantidad, no la mediana completa, ya que se trata de una cifra a tiempo completo.

Contra no cobra comisión alguna sobre lo que te paga el cliente, por lo que un proyecto de 500 dólares te reporta 500 dólares netos antes de deducir la comisión de tu propio procesador de pagos. La cuenta en sí es gratuita, y Contra Pro, que cuesta 199 dólares al año, es opcional y nunca es necesario para ganar dinero, lo que convierte a Contra en una de las formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita en línea sin necesidad de una suscripción.

Presenta tres muestras de redacción sobre un mismo tema y la tarifa que pretendes cobrar. El pago se ingresa en una tarjeta de débito estadounidense o en PayPal en unos 30 minutos con la opción instantánea, o en cuatro días laborables con la estándar. El error es pujar por trabajos de gran volumen a un precio bajo fijo, lo que sustituye a tu mejor cliente por uno peor. Si el modelo de cliente directo de Contra no te conviene, Upwork y Fiverr ofrecen un mercado de pujas.

Sin comisiones Contra 3.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y no se cobra comisión alguna, por lo que por un proyecto de 500 $ recibirás 500 $. Empieza con Contra

El trabajo como asistente virtual a través de Soluciones BELAY paga entre 20 y 23 dólares por hora, dependiendo de la experiencia. Esta cifra supera la mediana de 48 310 dólares que perciben, en general, las secretarias y los asistentes administrativos, ya que BELAY te contrata como colaborador de nivel ejecutivo, no como personal administrativo general.

Presentar la solicitud es gratuito. BELAY indica en su propia página web que solo trabaja con profesionales de primer nivel previamente seleccionados, por lo que la mayoría de los solicitantes son rechazados. Esto lo convierte en una de las formas reales más selectivas de ganar dinero desde casa de forma gratuita, aunque excluye a varios estados de EE. UU. Los puestos se gestionan como trabajo por cuenta propia (formulario 1099) sin horas garantizadas.

Presenta tu candidatura al puesto específico que se ajuste a tu año de experiencia más relevante, como «Asistente ejecutivo» o «Contabilidad», ya que BELAY no contrata para el puesto genérico de «asistente virtual». El coste inicial es cero, aparte del ordenador que ya tengas. Boldly y Time, entre otros, contratan para puestos similares si los estados excluidos por BELAY te dejan fuera.

Remuneración de los altos directivos BELAY 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La solicitud es gratuita y se pagan entre 20 y 23 dólares por hora a los contratistas seleccionados. Ver puestos vacantes

La tutoría en línea en Wyzant paga el 75 % de la tarifa por hora que fijas, por lo que una tarifa de 60 dólares te reporta 45 dólares netos por hora. Publicar un anuncio es gratuito y tú fijas el precio. Por eso supera con creces la mediana de 23,23 dólares por hora que perciben los tutores e instructores en general.

Para poder recibir el pago, debes tener al menos 18 años, residir en Estados Unidos y disponer de un número de la Seguridad Social válido, según indican las propias páginas de asistencia de Wyzant. Wyzant se queda con una comisión de plataforma del 25 % por cada clase, y el alumno paga una comisión de servicio independiente del 9 % que nunca afecta a tu tarifa. Si traes a tu propio alumno, la comisión desaparece por completo, ya que las clases por recomendación te reportan el 100 % de los ingresos.

Fija tu tarifa en la cantidad que quieras quedarte, dividida por 0,75, en lugar de basarte en el precio del profesor más barato de la página. Los pagos se realizan el día 1 y el 15 de cada mes mediante transferencia bancaria. Empieza siguiendo estos pasos.

Regístrate en Wyzant e indica solo las asignaturas que podrías impartir esta misma noche.

Configura la transferencia bancaria antes de tu primera clase; de lo contrario, no se podrá tramitar el pago.

Envía cada clase en un plazo de 14 días; de lo contrario, Wyzant no podrá pagarla.

Tú fijas la tarifa Wyzant 3.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicar un anuncio es gratis y te quedas con el 75 % de la tarifa por hora que tú mismo fijas. Solicitar puesto de tutor

El servicio de cuidado de mascotas a través de Rover te paga la tarifa que tú mismo establezcas, menos una comisión del 20 % que se deduce de tus ingresos por cada reserva completada. Por una estancia nocturna de 40 dólares, te quedas con 32 dólares, y esa comisión asciende al 25 % en RoverGO, el complemento que te ofrece fotos profesionales y un posicionamiento prioritario.

Debes tener 18 años o más para registrarte, según las propias condiciones de servicio de Rover. Registrarse y publicar anuncios es gratis, aunque Rover exige una verificación de antecedentes de pago antes de que puedas aceptar una reserva; este es el único coste real de esta lista. En California, concretamente, los propietarios pagan una comisión adicional por reserva del 11 %, que no se deduce de tu pago.

El error es fijar un precio para igualar al del cuidador más barato de la zona en lugar de basarte en tu disponibilidad real, lo que convierte a esta opción en una de las formas más flexibles y reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita y según tu propio horario. Wag y Care.com también ofrecen servicios de cuidado de mascotas, con diferentes estructuras de tarifas que vale la pena comparar antes de decantarte por una plataforma.

Publicación gratuita Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y te quedas con el 80 % de tus ingresos, una vez deducida la comisión del 20 % de Rover. Hazte cuidador

Empezar a revender en eBay no cuesta nada, ya que los vendedores estadounidenses que no tienen una tienda disponen de 250 anuncios gratuitos al mes. La mayoría de las categorías cobran una comisión sobre el valor final del 13,6 %, más una comisión de 0,40 dólares por pedido una vez que el artículo se vende, por lo que una venta de 40 dólares te deja unos 34,16 dólares netos.

Esta es la más rápida de estas formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita que puedes probar esta misma noche, y una de las más fiables, ya que vendes artículos que ya tienes. Necesitas una cuenta bancaria, la cámara de tu móvil y un lugar donde guardar lo que aún no se haya vendido, lo que la convierte en una de las formas más fáciles de ganar dinero desde casa sin necesidad de invertir nada por adelantado. Los fondos aparecen como disponibles entre uno y dos días después de que se haya procesado el pago del comprador.

Regístrate en eBay y vincula una cuenta bancaria antes de publicar tus anuncios.

Fotografía diez artículos que tengas a la luz del día; no hace falta un estudio.

Comprueba primero la comisión por categoría; para los productos multimedia es del 15,3 %, y para la mayoría del resto, del 13,6 %.

El error es fijar el precio en función de lo que un artículo «vale» en lugar de basarse en ventas ya realizadas, así que filtra por «anuncios vendidos» antes de publicar el tuyo. Ese es el mismo razonamiento que hay detrás de la reventa de artículos digitales. Poshmark y Mercari se adaptan mejor a la ropa, con sus propias estructuras de comisiones.

250 anuncios gratuitos eBay 2.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 250 anuncios gratuitos al mes, con una comisión del 13,6 % que solo se aplica cuando se vende un artículo. Crear una cuenta de vendedor

La transcripción a través de Rev paga entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio o vídeo, y la subtitulación, entre 0,54 y 1,10 dólares, según la propia página de autónomos de Rev. Se trata de una tarifa por minuto de audio, no por minuto trabajado, y un principiante suele tardar entre tres y cuatro minutos en transcribir un minuto de discurso.

Inscribirse no cuesta nada, salvo un ordenador, una conexión fiable y una prueba de aptitudes. Rev indica actualmente que hay una lista de espera debido al elevado volumen de solicitudes, por lo que en este caso el verdadero obstáculo es conseguir entrar, no cobrar. Los pagos se realizan semanalmente a través de PayPal una vez que se te acepta.

No te limites a buscar solo trabajos de transcripción general, ya que Rev también ofrece transcripción jurídica a un precio de entre 0,55 y 2,00 dólares por minuto para cualquiera que cuente con la formación necesaria para superar esa evaluación. Si buscas otras formas de conseguir rápidamente pequeñas cantidades de dinero, echa un vistazo a estas opciones para ganar 200 dólares rápidamente. TranscribeMe y GoTranscript contratan siguiendo un modelo similar si la lista de espera es larga; es una de las formas más sólidas y reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita una vez que superas el proceso de selección.

Pago semanal Rev 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La solicitud es gratuita y se pagan entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio, semanalmente a través de PayPal. Solicitar Rev

El trabajo de evaluación de búsquedas a través de la «AI Community» de TELUS International paga entre 10 y 18 dólares por hora en tareas de evaluación clásicas, mientras que los proyectos especializados más recientes pueden llegar a pagar entre 20 y 25 dólares por hora a algunos colaboradores. El registro en sí es gratuito.

Debes tener al menos 18 años para poder participar. El proceso completo, desde la solicitud hasta tu primera tarea remunerada, suele durar entre dos y cuatro semanas, ya que TELUS International evalúa y forma a los evaluadores antes de asignarles trabajo remunerado. Las horas también están limitadas, normalmente entre 20 y 26 a la semana, por lo que se trata de una remuneración máxima, no de un salario.

Es importante tener en cuenta que no debes esperar un horario estable desde el primer día, ya que esta es una de las formas reales más lentas de ganar dinero desde casa de forma gratuita hasta que se pone en marcha. Appen gestiona un programa de evaluadores similar con una gama más amplia de microtareas, por lo que presentar solicitud en ambos mientras esperas acorta el tiempo de espera.

Registro gratuito TELUS International 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El registro es gratuito y se pagan entre 10 y 18 dólares por hora por realizar tareas de valoración. Es necesario ser mayor de 18 años. Únete a la comunidad de IA

Poner a la venta una descarga digital, como una plantilla o una agenda, a través de Gumroad no cuesta nada, ya que la plataforma no tiene ningún tipo de suscripción. Gumroad se lleva el 10 % más 0,50 $ por cada venta directa, por lo que una descarga de 12 $ supone unos 10,30 $ netos antes de los gastos de procesamiento de la tarjeta.

Una descarga no tiene coste unitario una vez realizada, lo que hace que esta opción ofrezca el mejor margen entre todas estas formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita. Además, es una de las pocas formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita por Internet que sigue generando ingresos mientras duermes. Vender a través del propio mercado «Discover» de Gumroad, en lugar de mediante tu propio enlace, aumenta la comisión al 30 %, ya que ese tráfico es de Gumroad, no tuyo.

Necesitas un archivo que hayas creado tú mismo, una licencia que te otorgue todos los derechos sobre su contenido y una política de reembolso claramente establecida. El error es publicar un solo producto y quedarse a la espera; un paquete de cinco productos le da al comprador cinco razones para decir que sí, en lugar de una sola. Payhip y Etsy llegan a un público similar, pero con comisiones diferentes.

Sin suscripción Gumroad 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cuenta gratuita, sin cuota mensual; se aplica un 10 % más 0,50 $ por cada venta directa. Empieza en Gumroad

Los pequeños trabajos bien definidos en Fiverr, como retocar un logotipo, grabar una breve locución o realizar una edición rápida, te reportan el 80 % del valor del pedido una vez deducida la comisión de Fiverr. Un servicio de 50 $ reporta 40 $ netos antes de los gastos de retirada, y los fondos se abonan en un plazo de dos semanas tras completarse el pedido; el proceso es más rápido una vez que se alcanza el estatus de «Top Rated».

Abrir una tienda es gratis, y el error que cometen los principiantes es ofrecer «diseño» o «edición» de forma genérica en lugar de un servicio concreto con un precio fijo. Un servicio específico con un precio claro se vende más rápido que uno genérico con un presupuesto impreciso; es una de las formas reales más rápidas de ganar dinero desde casa que puedes probar de forma gratuita.

El comprador también paga una comisión de servicio aparte, además del precio que le cobras, por lo que un encargo pequeño le sale más caro al comprador de lo que tú recibes realmente. Upwork y PeoplePerHour gestionan plataformas similares con diferentes niveles de comisiones.

Fija tu propio precio Fiverr 2.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Abrir una tienda es gratis y te quedas con el 80 % de cada encargo completado. Empieza a vender gratis

Comparativa de estos métodos gratuitos

Las principales diferencias se reducen a cuánto te quedas, la rapidez con la que cobras y cuánto trabajo supone realmente cada una de estas formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita.

Plataforma Método Lo que se gana Coste inicial Plazos de pago Grado de pasividad Inconvenientes Redacción autónoma 0 % de comisión; mediana de 76 910 dólares (BLS) Gratis De inmediato a 4 días Activo, por proyecto BELAY Trabajo de asistente virtual De 20 a 23 dólares la hora Inscripción gratuita No publicado Horas activas contratadas Wyzant Clases particulares en línea El 75 % de tu tarifa habitual Publicación gratuita El día 1 y el 15 de cada mes Activo, por clase Rover Cuidado de mascotas y paseo de perros El 80 % de tu tarifa habitual Gratis; se cobra la tasa de verificación de antecedentes Se establece al hacer la reserva Activo, por reserva eBay Reventa de tus propios artículos Tu precio menos el 13,6 % + 0,40 $ Gratis; 250 anuncios al mes De 1 a 2 días tras la venta Activo, publicar y enviar Rev Transcripción y subtitulado De 0,40 $ a 1,10 $ por minuto de audio Inscripción gratuita Semanal a través de PayPal Activo, por minuto de audio TELUS International Valoración de la calidad de la búsqueda De 10 a 18 dólares por hora Registro gratuito No publicado Activo, con límite de horas Gumroad Venta de descargas digitales 90 % menos 0,50 $ por venta Gratis Determinado por el pago de Gumroad Pasivo tras la descarga del archivo Fiverr Micro-servicios para autónomos 80 % del precio del servicio Apertura gratuita de una tienda De 7 a 14 días tras el pedido Activo, por servicio

Cómo hemos seleccionado estos métodos gratuitos

Todos los métodos aquí incluidos debían ser gratuitos y respaldar sus ingresos con una fuente real, lo que descartaba cualquier opción que cobrara una cuota inicial o citara una cifra que nadie pudiera comprobar, y dejaba solo las formas legítimas de ganar dinero desde casa. Esa combinación, y no lo que prometa una plataforma, ha determinado el orden anterior.

Inscripción gratuita. Sin cuota de inscripción, sin kit de inicio ni obligación de comprar software.

Sin cuota de inscripción, sin kit de inicio ni obligación de comprar software. Remuneraciones o comisiones publicadas. La propia página de comisiones de la plataforma o una fuente salarial oficial, no un blog que cite a otro blog.

La propia página de comisiones de la plataforma o una fuente salarial oficial, no un blog que cite a otro blog. Una página de solicitud o registro real. Todos los enlaces llevan a la página que realmente inicia el proceso.

Todos los enlaces llevan a la página que realmente inicia el proceso. Sigue en funcionamiento. Amazon Mechanical Turk, una opción de microtareas con una larga trayectoria, cerrará definitivamente el 30 de septiembre de 2026, por lo que no figura en esta lista.

Amazon Mechanical Turk, una opción de microtareas con una larga trayectoria, cerrará definitivamente el 30 de septiembre de 2026, por lo que no figura en esta lista. Legal y adecuado para la edad. Legal en EE. UU., con los requisitos de edad indicados cuando corresponda.

Se ha excluido todo lo que no cumpliera alguno de estos requisitos, incluidos los kits de «automatización» de pago y los directorios que cobran por información que se puede encontrar de forma gratuita. Combina dos o tres de estas formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita, y alcanzar un objetivo mensual más ambicioso dejará de ser una utopía.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aportar un dinero extra?

Sí, pero solo un poco. Las aplicaciones de recompensas aportan entre diez y cuarenta dólares al mes una vez que ya se está utilizando uno de los métodos más rentables mencionados anteriormente. Aún así, siguen formando parte de estas formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita, ya que registrarse no cuesta nada y no hay que buscar clientes primero.

Comprueba el importe mínimo de retirada antes de empezar a jugar, ya que determina cuánto tiempo permanecerá pendiente el saldo. Un mínimo más bajo significa un primer pago más rápido, nunca al contrario, y combinarlo con una aplicación que paga por jugar te ofrece otra de las formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita por Internet y sin ningún coste adicional.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción ¿Qué tan pasivo es? Snakzy Desde 35 $ Gratis Activo: se gana con las sesiones de juego BigCash 1 $ Gratis Activo: pequeñas tareas y ofertas Swagbucks Desde 3 $ Gratis Activo: encuestas, juegos y ofertas

Importe mínimo de pago más bajo Bigcash 2.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y puedes retirar dinero a partir de tan solo 1 $ para recibir un primer pago rápido. Prueba BigCash gratis

Añade Snakzy junto con él por la misma razón. No cuesta nada registrarse, y las sesiones de juego te permiten acumular un pequeño saldo mientras el método anterior, más eficaz, encuentra a su primer cliente.

Inscripción gratuita Snakzy 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No cuesta nada empezar y se puede retirar el dinero una vez que el saldo alcance los 35 dólares. Consigue Snakzy gratis

Lo que no funciona

Cualquier oferta que te cobre antes de pagarte está vendiendo una estafa, no una fuente de ingresos. Las trampas que se describen a continuación se refieren específicamente a ofertas gratuitas para trabajar desde casa, no a un resumen genérico de estafas, para que puedas distinguirlas de las formas legítimas de ganar dinero desde casa.

Estafas que te quitan el dinero primero

Estas te cobran antes de que lo haga ningún cliente o plataforma.

Kits de «montaje» o «procesamiento» de pago. Las ofertas de rellenar sobres o montar productos que te obligan a comprar materiales antes de poder empezar son una estafa clásica basada en el pago por adelantado sobre la que la FTC lleva advirtiendo desde hace décadas.

Las ofertas de rellenar sobres o montar productos que te obligan a comprar materiales antes de poder empezar son una estafa clásica basada en el pago por adelantado sobre la que la FTC lleva advirtiendo desde hace décadas. Paquetes de automatización «llave en mano». Kits de pago que prometen gestionar una tienda o un negocio de anuncios por ti mientras tú te llevas el beneficio. Según la Norma sobre Oportunidades de Negocio de la FTC, cualquier afirmación sobre ganancias debe ir acompañada de un respaldo por escrito y un documento informativo antes de que realices el pago.

Kits de pago que prometen gestionar una tienda o un negocio de anuncios por ti mientras tú te llevas el beneficio. Según la Norma sobre Oportunidades de Negocio de la FTC, cualquier afirmación sobre ganancias debe ir acompañada de un respaldo por escrito y un documento informativo antes de que realices el pago. Directorios de pago con ofertas de empleo «gratuitas». Cobrar por una lista de trabajos a distancia equivale a venderte una búsqueda que puedes realizar tú mismo sin ningún coste.

Cobrar por una lista de trabajos a distancia equivale a venderte una búsqueda que puedes realizar tú mismo sin ningún coste. Cheques de «cliente misterioso» que tienes que cobrar y transferir de vuelta. Un encargo real nunca te exige que deposites un cheque y envíes primero parte del importe a otra cuenta.

Que te cobren antes de que lo haga el cliente es siempre una señal de alarma.

Métodos gratuitos mal utilizados

Se trata de plataformas reales y gratuitas que, al utilizarlas de cierta manera, acaban costando más de lo que deberían.

No realizar la verificación de antecedentes necesaria. Rover no autorizará una reserva hasta que se haya completado dicha verificación, así que tenlo en cuenta a la hora de calcular tus ingresos.

Rover no autorizará una reserva hasta que se haya completado dicha verificación, así que tenlo en cuenta a la hora de calcular tus ingresos. Ignorar los estados excluidos o las normas de edad de una plataforma. BELAY no acepta seis estados concretos, y varias plataformas de servicios puntuales exigen que los cuidadores y tutores tengan 18 años o más.

BELAY no acepta seis estados concretos, y varias plataformas de servicios puntuales exigen que los cuidadores y tutores tengan 18 años o más. Vender a través del tráfico propio del mercado en lugar de utilizar el tuyo propio. El mercado «Discover» de Gumroad triplica la comisión en comparación con un enlace directo.

El mercado «Discover» de Gumroad triplica la comisión en comparación con un enlace directo. Considerar que una tarifa por minuto o por tarea es una tarifa por hora. La remuneración por transcripción es por minuto de audio, y un principiante tarda varios minutos en cada uno.

Consulta aquí, en su propia página web, las comisiones y las condiciones de pago de cualquier método en dos minutos. Si no puedes, ahí tienes la respuesta.

Veredicto final sobre formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita

Si ya escribes bien, la redacción freelance en Contra es la mejor de estas formas reales de ganar dinero desde casa de forma gratuita, ya que no cobra comisión alguna. Para ganar dinero esta misma noche de la forma más rápida y sin necesidad de configuración, revende diez cosas que ya tengas en eBay. Si buscas un trabajo estable y bien remunerado que no requiera experiencia, la transcripción en Rev es una opción honesta entre las formas legítimas de ganar dinero desde casa, con una tarifa de entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio una vez que se agote la lista de espera.

Empieza esta noche con la ruta gratuita mientras se desarrolla un método más completo, porque una ruta basada en habilidades te reportará más beneficios que cualquier aplicación de tareas. Inscripción gratuita, sin depósito: consigue Snakzy gratis con un pequeño saldo mientras pones en práctica estas formas reales de ganar dinero desde casa sin coste alguno.

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