Un trabajo extra legal: cómo funciona y cuánto puedes ganar

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Un trabajo extra legítimo demuestra su valía antes de que le dediques ni siquiera una hora, y la forma más rápida de comprobarlo es trabajar como autónomo en Upwork, donde el pago del cliente se retiene en una cuenta de garantía antes de que empieces a trabajar. Un verdadero trabajo extra nunca te pide que pagues primero, siempre te muestra una empresa que puedes consultar y publica sus tarifas en lugar de ocultarlas. Es un listón bajo, y la mayoría de las propuestas que inundan tu bandeja de entrada o tu feed lo fallan en una o dos frases.

Esta guía clasifica ocho trabajos secundarios que superan ese listón, indicando la remuneración, las comisiones y los costes iniciales de cada uno. Un trabajo secundario legítimo también debe dejar claro cómo se recibe el pago y qué parte se queda la plataforma. Estos trabajos secundarios legítimos abarcan desde trabajos especializados hasta servicios locales, reventa y venta de artículos de videojuegos. A continuación, aprenderás a detectar las señales de alerta que distinguen una actividad secundaria legítima de las estafas habituales, incluidos los trabajos de reenvío y las estafas con tarjetas regalo señaladas por la FTC. Ninguna de estas plataformas te paga solo por registrarte. Ganas dinero realizando un trabajo, vendiendo algo o prestando un servicio, y las comisiones y las condiciones de pago quedan claras desde el principio.

¿Es realmente factible tener un trabajo extra legítimo?

La mayoría de la gente gana entre 100 y 800 dólares al mes durante los primeros meses, lo que hace que estos trabajos secundarios legítimos sean más realistas como ingresos complementarios que como sustitutos inmediatos de un empleo a tiempo completo. El límite máximo real por encima de esa cifra depende de cuántas horas le dediques y de la categoría que elijas. El trabajo basado en habilidades, como el trabajo autónomo o las clases particulares, varía en función de tu tarifa. El trabajo basado en tareas, como los repartos o el cuidado de mascotas, varía en función de las horas que dediques y alcanza su techo antes.

Los datos en los que se basa esta guía son claros: una actividad secundaria legítima puede superar los pequeños ingresos mensuales, pero el camino suele depender de tus habilidades, tu tarifa y las horas de que dispongas. Las plataformas que pagan por hora de trabajo cualificado, como el trabajo autónomo y las clases particulares, permiten a quienes se mantienen fieles a ellas ganar 40 000 dólares o más al año como ingreso extra. Las plataformas que pagan por tarea, como los repartos y los recados, mantienen a la mayoría de las personas por debajo de los 1 000 dólares al mes, a menos que lo traten como un segundo empleo.

Nuestra guía para ganar 1.000 dólares en una semana muestra lo que realmente supone alcanzar ese límite basado en tareas, y son más horas de las que sugieren la mayoría de los anuncios. Los mejores trabajos secundarios seguros siguen siendo aquellos que se ajustan al tiempo que realmente puedes dedicarles. Decide en qué categoría puedes desenvolverte realmente antes de elegir una plataforma, no después de haberte descargado tres aplicaciones. Esa elección suele marcar la diferencia entre un trabajo extra serio que se adapta a tu rutina y uno que acabas abandonando al cabo de una semana.

8 formas reales de empezar un trabajo extra legítimo

Todas las opciones que figuran a continuación han superado el mismo criterio de selección. Eso es lo que distingue un trabajo extra legítimo de una oferta que solo parece rentable sobre el papel. Cada una cuenta con un negocio real, unas tarifas publicadas y un pago que recibes tras realizar el trabajo, no que tienes que adelantar antes de hacerlo. Las plataformas basadas en habilidades encabezan la lista, seguidas de las basadas en tareas y, a continuación, las dos opciones que se basan en algo que ya posees. Esta combinación abarca la mayoría de los trabajos secundarios online legítimos que merece la pena comparar en este momento.

1. Trabajo autónomo especializado en Upwork

Trabajar como autónomo en Upwork genera unos ingresos medios de 85.000 dólares al año si lo haces a tiempo completo, según los propios datos de Upwork sobre autónomos. Si lo compaginas con un trabajo fijo, suele suponer unos 40.000 dólares adicionales al año. La mayoría de las personas que empiezan ganan al principio bastante menos que cualquiera de estas cifras, así que considéralas como límites máximos, no como un salario inicial. Para alguien con una habilidad demandada en el mercado, esto convierte el trabajo autónomo en una actividad secundaria legítima con margen de crecimiento.

La señal de confianza aquí es el servicio de depósito en garantía. Eso te proporciona un historial de pagos claro, lo cual es una de las razones por las que Upwork puede funcionar como un verdadero trabajo extra en lugar de un acuerdo laboral informal. El cliente ingresa el importe del trabajo antes de que empieces, Upwork retiene el dinero y tú cobras al entregar el trabajo, en lugar de basarte en una simple promesa. Fiverr y Freelancer.com funcionan con un modelo similar, aunque con comisiones diferentes, así que compáralas si Upwork no se ajusta a tus habilidades. Las plataformas basadas en el depósito en garantía como esta suelen ser el punto de partida más seguro entre los trabajos secundarios legítimos para principiantes.

Tu primer proyecto remunerado suele surgir de esta forma:

Crea un perfil centrado en una habilidad específica, en lugar de un eslogan general del tipo «puedo hacer de todo».

Completa la verificación de identidad de Upwork antes de enviar propuestas.

Preséntate solo a anuncios que ya muestren un método de pago verificado en la cuenta del cliente.

Considera tu primer trabajo remunerado como una prueba y, una vez que tengas dos o tres valoraciones reales, sube tus tarifas.

Cobra a través de un servicio de depósito en garantía Upwork 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Salario medio de 85 000 dólares al año, a tiempo completo, inscripción gratuita y pago del cliente retenido en cuenta de garantía bloqueada. Regístrate gratis

2. Cuidado de mascotas y paseos de perros en Rover

El servicio de cuidado de mascotas a través de Rover paga entre 15 y 25 dólares por paseo, y el alojamiento nocturno cuesta entre 35 y 100 dólares por noche. Esas tarifas las fija cada cuidador, no la plataforma, por lo que puedes ver exactamente lo que cobrarías antes de aceptar una sola reserva.

Los cuidadores que tienen la agenda completa suelen ganar cerca de 3.780 dólares al mes, pero la propia Rover solo promete una cifra mínima de 1.000 dólares al mes para un cuidador nuevo. Planifica tus ingresos en función de esa cifra más baja y realista hasta que tengas un historial.

Puedes consultar las propias valoraciones de Rover antes de registrarte: una puntuación de 4,5 sobre 5 de más de 6.000 personas en Trustpilot. Todos los cuidadores superan una verificación de antecedentes antes de poder publicar sus servicios. Compara eso con un anuncio aleatorio de cuidado de mascotas sin reseñas y sin constancia de quién pagó a quién. Es el tipo de comprobación que vale la pena realizar en cualquier trabajo extra legítimo por internet que implique mascotas o acceso a la vivienda.

Rover aprueba a los nuevos cuidadores más o menos en este orden:

Crea un perfil de cuidador y supera la verificación de antecedentes de Rover.

Establecer tus propias tarifas para paseos, visitas puntuales y alojamiento nocturno.

Realizar una reunión gratuita con el propietario antes de la primera reserva.

Consigue valoraciones de cinco estrellas antes de subir tus tarifas por encima de la media local.

Cuidadores con antecedentes comprobados Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Hasta 1.000 dólares al mes para los nuevos cuidadores, inscripción gratuita, se comprueba primero los antecedentes. Hazte cuidador

3. Trabajos locales en TaskRabbit

Los «taskers» de TaskRabbit ganan una media de unos 47 dólares por hora antes de comisiones. La mayoría se queda con entre 20 y 50 dólares por hora tras deducir la comisión fija del 15 % que cobra la plataforma. Los especialistas en categorías como la instalación de televisores o la configuración de hogares inteligentes suelen cobrar una tarifa por hora notablemente superior a la de un profesional generalista que realice un trabajo similar en la zona.

TaskRabbit publica su comisión de servicio del 15 % en su propia web, por lo que sabes lo que se queda la plataforma antes de aceptar una tarea. Todos los clientes pagan a través de la aplicación, lo que mantiene la transacción dentro de la plataforma en lugar de recurrir a un pago en efectivo. Ese historial de pagos en la plataforma es, en general, un sello distintivo de los trabajos secundarios legítimos, y facilita la verificación de que se trata de un trabajo secundario real, en lugar de un acuerdo en el que solo se paga en efectivo. Es uno de los trabajos secundarios en línea legítimos más transparentes precisamente por esa razón.

Para convertirse en «Tasker», por lo general hay que seguir estos pasos:

Presenta tu solicitud a través de la propia página web de TaskRabbit y supera una verificación de antecedentes.

Elige categorías de tareas para las que estés realmente preparado, desde ayuda con mudanzas hasta pequeñas reparaciones.

Establece una tarifa por hora para cada categoría, en lugar de una tarifa única.

Acepta tus primeras tareas cerca de casa para ir acumulando valoraciones antes de ampliar tu radio de acción.

Tarifa plana publicada TaskRabbit 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cuesta una media de 47 dólares por hora, más una comisión fija del 15 % por el servicio; registrarse es gratis. Conviértete en un «Tasker»

4. Repartidor con DoorDash

Los repartidores de DoorDash ganan, de media, entre 15 y 25 dólares brutos por hora. Una vez descontados la gasolina, el kilometraje y el desgaste del vehículo, la cifra neta se reduce a entre 12 y 18 dólares por hora.

Los repartidores que trabajan solo en las horas punta del almuerzo, la cena y las noches de fin de semana pueden llegar a ganar entre 22 y 28 dólares por hora. En este caso, tu horario es más importante que en la mayoría de las demás opciones de esta lista.

El trabajo de repartidor evita la cuestión de la confianza que plantean otros métodos, ya que el riesgo no reside en el pago en sí. Cada entrega queda registrada y cada pago se remonta a un pedido específico a través de la aplicación. Esa trazabilidad es un aspecto más que hay que tener en cuenta a la hora de determinar si un trabajo extra es legítimo. El verdadero riesgo de trabajar como repartidor es subestimar el coste de tu propio vehículo, no que la plataforma te estafe. Se trata de un perfil de riesgo diferente al de la mayoría de los trabajos secundarios online legítimos, algo que conviene saber antes de lanzarse.

El proceso de registro se realiza a través de la propia página de alta de DoorDash:

Solicita el registro en la página de Dasher y da tu consentimiento para que se comprueben tus antecedentes y tu historial de conducción.

Consigue una bolsa isotérmica de DoorDash o utiliza la tuya propia.

Programa tus turnos en torno a las horas punta del almuerzo, la cena y las noches de fin de semana, en lugar de a horas aleatorias.

Lleva un registro por separado de los kilómetros recorridos para que puedas ver tu salario neto real, y no solo la cifra bruta que muestra la aplicación.

Cada pago es rastreable DoorDash 2.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 15 y 25 dólares brutos por hora, inscripción gratuita, pago por cada entrega completada. Regístrate en Dash

5. Revender en eBay

Vender en eBay supone unos gastos de comisión por venta final que ascienden al 13,25 % del precio de venta, más un pequeño cargo por pedido. Una venta de 50 dólares te reporta aproximadamente 42,80 dólares antes de los gastos de envío y el coste del propio artículo. Poshmark y Mercari aplican modelos similares basados en porcentajes, así que compara las tres plataformas con lo que realmente estás revendiendo. Las tres entran dentro de la misma categoría de actividades complementarias legítimas basadas en la reventa.

Esa tabla de comisiones publicada es la clave. Sabes exactamente lo que se queda la plataforma antes incluso de poner a la venta un solo artículo. Los compradores también pagan directamente a eBay, por lo que no hay ninguna transacción en efectivo por separado que pueda salir mal. Eso convierte a eBay en una actividad secundaria práctica y legítima si ya tienes artículos que vender. También es una de las actividades secundarias online legítimas más fáciles de iniciar, sin ningún coste inicial de inventario.

Un primer anuncio suele funcionar así:

Regístrate con una cuenta de vendedor gratuita y verifica tu identidad y tu método de pago.

Fotografía el artículo con luz natural y fija el precio basándote en tres anuncios vendidos comparables, no en anuncios con precio de venta.

Elige una opción de envío y pesa el paquete antes de fijar el precio.

Realiza el envío dentro del plazo de tramitación indicado por eBay para proteger tu valoración como vendedor.

Lista de tarifas publicada eBay 1.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La comisión sobre el valor final es de aproximadamente el 13,25 %; publicar anuncios es gratuito y el comprador paga directamente a la plataforma. Empieza a vender

6. Vender artículos de videojuegos en DMarket

Vender skins de CS2 a través de DMarket conlleva una comisión para el vendedor que oscila entre el 2 % y el 10 %, dependiendo de la liquidez del artículo. Los compradores no pagan ninguna comisión. Se trata de una fuente de ingresos extra más limitada que las demás que aquí se mencionan. Sigue aplicándose la misma regla: comprueba la plataforma antes de confiarle tu inventario.

Nuestro análisis sobre si DMarket es fiable explica detalladamente qué hay que comprobar en una plataforma de intercambio de skins antes de publicar cualquier anuncio. La misma lista de comprobación se aplica si vendes skins de CS2 por dinero real en cualquier otro sitio. Un artículo con buena liquidez y una comisión publicada son lo que hacen que esta sea una actividad extra legítima, en lugar de un intercambio que nunca podrás convertir en dinero. Se trata de una categoría más limitada, pero sigue contando entre las actividades extra online legítimas específicas para jugadores.

Poner un skin a la venta implica, a grandes rasgos, los siguientes pasos:

Crea una cuenta en DMarket y vincúlala a tu inventario de Steam a través de la propia configuración de intercambios de Steam.

Fija el precio del artículo en función del anuncio más barato actual para el mismo skin y atuendo.

Confirma el intercambio a través de Steam una vez que el comprador lo haya adquirido.

Retira el dinero mediante el método de pago con la comisión de tramitación más baja para tu región.

Sin comisiones para el comprador DMarket 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Comisión del vendedor del 2 al 10 %, dependiendo de la liquidez; cuenta gratuita; sin comisiones para el comprador. Vende tus skins

7. Alquilar un coche en Turo

Los anfitriones de Turo en EE. UU. ganan una media de 10 489 dólares al año por coche, o unos 874 dólares al mes, según los datos de ingresos de los anfitriones de Turo para 2025. Esa cifra no incluye los gastos de seguro ni de mantenimiento. Esta es la actividad complementaria más pasiva de esta lista una vez que has publicado tu coche. También es la que requiere una mayor inversión inicial: un coche del que realmente puedas prescindir. Para alguien que ya posea un vehículo adecuado, esto puede convertir un activo existente en una auténtica fuente de ingresos extra.

Los planes de protección y la garantía para anfitriones de Turo se publican en la propia plataforma. Puedes leer exactamente qué ocurre si un arrendatario daña el coche antes incluso de entregarle las llaves. Leer la letra pequeña de este modo es parte del proceso para saber si un trabajo extra es fiable antes de comprometer un activo como un coche.

Publicar un coche como anfitrión suele implicar:

Crea un perfil de anfitrión y supera la comprobación de idoneidad del vehículo de Turo.

Haz al menos diez fotos en las que se vea el exterior y el interior del coche, así como cualquier característica especial.

Elige un plan de protección y establece tu propio precio diario y disponibilidad.

Completa la formación para anfitriones de Turo antes de que se publique tu primera reserva.

Planes de protección publicados Turo 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cuesta una media de 874 dólares al mes por coche, la publicación del anuncio es gratuita y el plan de protección se elige por adelantado. Anuncia tu coche

8. Clases particulares online en Wyzant

Los tutores de Wyzant fijan su propia tarifa, normalmente entre 35 y 60 dólares la hora, y se quedan con el 75 % de ella. Wyzant cobra una comisión fija del 25 % por cada clase que gestiona. Si das clases particulares a un alumno que tú mismo has recomendado, te quedas con el 100 % de esa tarifa. Esto recompensa el hecho de labrarse una reputación sólida con el tiempo.

Esa comisión fija del 25 % es el importe total, que se indica desde el principio. No hay ninguna tarifa adicional por formación ni por certificación, lo cual es exactamente la prueba de pago por adelantado que la BBB recomienda a quienes buscan un trabajo extra antes de facilitar el número de su tarjeta. Es una respuesta directa a la pregunta de cómo saber si un trabajo extra es legítimo en la práctica.

Aparecer en la lista como tutor suele significar:

Presenta tu solicitud a través del proceso de registro de tutores de Wyzant y supera la verificación de antecedentes que se exige.

Crea un perfil centrado en materias específicas, en lugar de un perfil genérico que incluya «todas las materias».

Fija una tarifa por hora acorde con la demanda de cada asignatura en tu zona.

Responde rápidamente a los primeros mensajes de los alumnos, ya que el tiempo de respuesta influye en la frecuencia con la que te asignan alumnos.

Tarifa fija del 25 por ciento Wyzant 1.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La tarifa habitual oscila entre 35 y 60 dólares por hora; la inscripción es gratuita y el profesor se queda con el 75 % por clase. Solicitar puesto de tutor

Comparativa de ocho trabajos secundarios legítimos

Estas ocho opciones abarcan cuatro modelos de negocio diferentes, desde el trabajo autónomo protegido por un servicio de depósito en garantía hasta el alquiler pasivo de coches. Utiliza la columna de «esfuerzo» para elegir un trabajo extra que se adapte al tiempo del que realmente dispones, y no solo a la cifra salarial más alta. El trabajo extra legítimo adecuado es aquel que puedes seguir realizando de forma constante sin sobrecargar demasiado tu agenda. Esa es una de las principales diferencias entre los trabajos secundarios legítimos y aquellos que agotan a la gente en un mes. Los trabajos secundarios legítimos pueden tener requisitos de tiempo muy diferentes, incluso cuando sus ingresos anunciados parecen similares. También te ayuda a comparar trabajos secundarios seguros en función de lo que puedas mantener de forma realista.

Trabajo extra Salario habitual Coste inicial Nivel de esfuerzo Trabajo autónomo en Upwork De 40 000 a 85 000 dólares al año Gratis Activo, por horas Cuidado de mascotas con Rover Hasta 1.000 $ al mes Gratis Activo, programado Tareas de TaskRabbit De 20 a 50 dólares la hora Gratis Activo, bajo demanda Reparto con DoorDash De 12 a 18 dólares la hora netos Gratis, con vehículo propio Activo, bajo demanda Reventa en eBay Alrededor del 86,75 % del precio de venta Gratis, más el inventario Semiactivo Venta de skins en DMarket Entre el 90 % y el 98 % del precio de venta Gratis, requiere existencias Semiactivo Alquiler de coches en Turo Unos 874 dólares al mes por coche Ser propietario de un coche Principalmente pasivo Clases particulares con Wyzant El 75 % de entre 35 y 60 dólares por hora Gratis Activo, con horario fijo

Cómo hemos evaluado estas opciones

Si te preguntas cómo saber si un trabajo extra es de fiar, empieza por comprobar la empresa, sus tarifas, sus opiniones y quién paga primero. Todos los trabajos secundarios legítimos de esta lista han superado cuatro criterios de selección. Son los mismos criterios que puedes utilizar para encontrar trabajos secundarios seguros fuera de esta lista. Cada uno debía cumplir con los siguientes requisitos: ser una empresa real, tener una tarifa publicada, contar con opiniones independientes y que el pago se reciba después de realizar el trabajo, no antes. El objetivo era identificar trabajos secundarios legítimos, no simplemente las opciones con las ganancias anunciadas más altas. Una plataforma que no superara ni siquiera uno de estos criterios no entraba en la lista, por muy buena que pareciera su remuneración a simple vista. Ese filtro es importante porque las estafas en los trabajos secundarios pueden parecer atractivas cuando lo único que compruebas es la remuneración anunciada.

Comprobar que el negocio es real

Todas las plataformas mencionadas cuentan con una página web corporativa, un sistema de atención al cliente que va más allá de un simple buzón de correo electrónico y años de cobertura mediática o documentación pública que las avala. Esas son las primeras cosas que hay que comprobar a la hora de averiguar si un trabajo extra es legítimo. Un trabajo extra que no cuente con una empresa verificable detrás, sino solo con un nombre de usuario en un servicio de mensajería o un enlace de pago personal, ya no supera esta comprobación antes incluso de que te fijes en la remuneración. Esto es especialmente importante en el caso de las estafas relacionadas con trabajos extra que utilizan nombres de empresas reales sin representar realmente a dichas empresas. Realizar esta comprobación en primer lugar es lo que distingue los trabajos secundarios online legítimos de las estafas que se hacen pasar por ellos utilizando el nombre de una marca real.

Comprobar las reseñas

Las valoraciones de Trustpilot, los datos salariales de Glassdoor y los perfiles del Better Business Bureau se sitúan al margen del propio marketing de la empresa. Por eso esta guía se basa en ellos en lugar de en los testimonios que la propia plataforma publica. Nuestra guía para evitar estafas con tarjetas regalo aplica la misma lógica de fuentes independientes a otro tipo de fraude. Si estás aprendiendo a saber si un trabajo extra es legítimo, pregúntate quién avala la plataforma y si puedes comprobarlo por ti mismo. Ese paso adicional puede desenmascarar las estafas de trabajos extra que se basan en testimonios falsos o reseñas copiadas.

Comprobar quién paga a quién primero

Entonces, ¿cómo saber si un trabajo extra es legítimo? Empieza por quién paga a quién primero. En todas las plataformas mencionadas anteriormente, el cliente, el arrendatario o el comprador paga primero, y tú cobras después. Ninguna de ellas te pide jamás que pagues una cuota por un kit de inicio, formación o certificación para acceder al trabajo. Ese orden de operaciones es la línea más clara que traza la FTC entre un trabajo extra legítimo y una estafa.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas «jugar para ganar» complementar un trabajo extra legítimo?

Las aplicaciones de recompensas como Snakzy y BigCash pueden suponer una pequeña fuente de ingresos, totalmente gratuita, que se suma a los ocho trabajos extra mencionados anteriormente. Pagan unas decenas de dólares al mes, no cientos, así que considéralas un complemento, no tu plan principal. Por eso son más adecuadas como trabajos extra seguros para obtener pequeños ingresos adicionales que como sustituto de los ingresos habituales. Debes tener al menos 18 años para abrir las cuentas en las que estas aplicaciones ingresan el dinero, ya que PayPal y la mayoría de los bancos no abren cuentas a menores de edad.

Nuestro resumen de aplicaciones de juegos que pagan dinero real incluye más opciones de las que caben aquí. Se aplica la misma regla de selección: comprueba el importe mínimo de pago y confirma que la inscripción sea realmente gratuita antes de dedicarle tiempo a ninguna de ellas. La misma regla se aplica tanto si estás evaluando aplicaciones de recompensas como cualquier otro trabajo extra legítimo en línea.

Si necesitas dinero rápido en lugar de de forma constante, nuestra guía sobre cómo ganar 200 dólares rápidamente muestra cómo se comparan estas aplicaciones con los trabajos esporádicos para ese fin.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis Swagbucks Desde 3 $ Gratis

Si quieres probar una de estas plataformas mientras generas una fuente de ingresos más importante, Snakzy es una buena forma de empezar. Registrarse es gratis y los retiros de dinero empiezan a partir de 35 dólares.

Empieza a ganar dinero hoy mismo Snakzy 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pago mínimo de 35 dólares, inscripción gratuita, la aplicación «play-to-earn» propia de Eneba. Únete gratis a Snakzy

El retiro de fondos más bajo hasta la fecha Bigcash 2.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pago mínimo de 1 $, inscripción gratuita y uno de los pagos más rápidos de esta categoría. Únete a BigCash gratis

Lo que no funciona

Estos patrones concretos llevan la etiqueta de «trabajo extra», pero no superan los criterios mencionados anteriormente. Cada uno de ellos se basa en lo que la FTC y la BBB supervisan realmente, incluyendo patrones observados en estafas relacionadas con trabajos extra. Todos y cada uno de ellos suspenden la misma prueba que distingue los trabajos extra legítimos de las ofertas diseñadas para quedarse con tu dinero. Por eso es importante aprender a distinguir si un trabajo extra es legítimo antes de responder a una oferta. Alguien te pide que pagues, envíes o transfieras algo antes de que te paguen por un trabajo real. Ninguno de estos patrones aparece en los trabajos extra online auténticos y legítimos, lo que hace que sean fáciles de descartar una vez que sabes qué hay que comprobar.

Trabajos de reenvío y «redistribución»: la FTC ha documentado casos de estafadores que publican anuncios con títulos como «coordinador de redistribución en almacén», en los que te piden que recibas, reempaques y reenvíes mercancías. Ese inventario suele ser robado y pasa por tu dirección y a tu nombre.

la FTC ha documentado casos de estafadores que publican anuncios con títulos como «coordinador de redistribución en almacén», en los que te piden que recibas, reempaques y reenvíes mercancías. Ese inventario suele ser robado y pasa por tu dirección y a tu nombre. Kits de inicio con pago por adelantado: según la BBB, ningún trabajo legítimo te cobra por materiales de formación, un kit de inicio o una tasa de solicitud antes de que puedas empezar a ganar dinero. La comisión de una plataforma real se deduce de lo que ganas, nunca sale primero de tu bolsillo.

según la BBB, ningún trabajo legítimo te cobra por materiales de formación, un kit de inicio o una tasa de solicitud antes de que puedas empezar a ganar dinero. La comisión de una plataforma real se deduce de lo que ganas, nunca sale primero de tu bolsillo. Pago excesivo con un cheque falso: un «empleador» envía un cheque por un importe superior al acordado y te pide que le devuelvas la diferencia mediante transferencia o que compres tarjetas regalo con ese dinero. El cheque original es rechazado unos días después, y tú eres responsable del importe total.

un «empleador» envía un cheque por un importe superior al acordado y te pide que le devuelvas la diferencia mediante transferencia o que compres tarjetas regalo con ese dinero. El cheque original es rechazado unos días después, y tú eres responsable del importe total. Ofertas de trabajo no solicitadas por mensajes directos: la propia alerta de la FTC señala los mensajes de WhatsApp y Telegram que prometen dinero rápido a cambio de tareas sencillas como un patrón específico y actualmente activo, no hipotético. Estas estafas relacionadas con trabajos extra suelen comenzar con un simple mensaje antes de trasladar a la víctima a otra aplicación o método de pago.

la propia alerta de la FTC señala los mensajes de WhatsApp y Telegram que prometen dinero rápido a cambio de tareas sencillas como un patrón específico y actualmente activo, no hipotético. Estas estafas relacionadas con trabajos extra suelen comenzar con un simple mensaje antes de trasladar a la víctima a otra aplicación o método de pago. Aplicaciones de tareas que te cobran por desbloquear tu propio saldo: si una aplicación muestra un saldo creciente pero exige un pago o una cuota de invitaciones antes de permitirte retirar dinero, ese saldo nunca fue dinero real.

Todos los patrones anteriores comparten la misma solución: comprueba quién paga primero y aléjate en cuanto seas tú quien tenga que hacerlo.

Veredicto final sobre los trabajos extra legítimos

Los trabajos secundarios legales funcionan mejor cuando adaptas el tipo de trabajo a tus habilidades, horario y objetivo de ingresos. Si estás decidiendo qué trabajo secundario legal probar primero, la diferencia entre estas opciones radica en la rapidez con la que puedes empezar, cuánto puedes ganar y cuánto tiempo puedes dedicarle:

Trabajadores cualificados: Empieza por Upwork o Wyzant si tienes una habilidad con demanda y quieres obtener mayores ingresos por hora.

Empieza por Upwork o Wyzant si tienes una habilidad con demanda y quieres obtener mayores ingresos por hora. Trabajo local flexible: Prueba TaskRabbit o Rover si quieres elegir tareas o reservas que se adapten a tu horario actual.

Prueba TaskRabbit o Rover si quieres elegir tareas o reservas que se adapten a tu horario actual. Inicio rápido: DoorDash es una opción práctica si tienes coche y quieres empezar a ganar dinero con los encargos completados sin tener que crear primero una cartera de clientes.

DoorDash es una opción práctica si tienes coche y quieres empezar a ganar dinero con los encargos completados sin tener que crear primero una cartera de clientes. Revendedores: elige eBay si ya tienes artículos que vender o puedes conseguir productos a un coste lo suficientemente bajo como para que te quede margen para las comisiones y los gastos de envío.

elige eBay si ya tienes artículos que vender o puedes conseguir productos a un coste lo suficientemente bajo como para que te quede margen para las comisiones y los gastos de envío. Jugadores: DMarket puede ser una opción para obtener ingresos extra si ya tienes objetos de juego intercambiables y conoces el mercado.

DMarket puede ser una opción para obtener ingresos extra si ya tienes objetos de juego intercambiables y conoces el mercado. Propietarios de coches: Prueba Turo si tienes un vehículo adecuado y quieres una opción más pasiva, teniendo en cuenta el seguro, el mantenimiento y la depreciación.

Prueba Turo si tienes un vehículo adecuado y quieres una opción más pasiva, teniendo en cuenta el seguro, el mantenimiento y la depreciación. Pequeños ingresos extra: utiliza Snakzy como una forma gratuita de obtener unos ingresos extra a través de los videojuegos, pero no como tu principal fuente de ingresos complementarios.

En conjunto, estas ocho opciones constituyen una buena muestra representativa de trabajos secundarios legítimos que se adaptan a la mayoría de horarios y niveles de habilidad.

Para la mayoría de las personas, lo mejor es empezar por la opción que se adapte al trabajo que realmente puedas realizar cada semana. Antes de registrarte en cualquier plataforma nueva, comprueba los requisitos de registro, las comisiones, las opiniones independientes y el proceso de pago. Estas comprobaciones te permitirán saber rápidamente si merece la pena dedicar tu tiempo a un trabajo extra legítimo. Un trabajo extra legítimo debería generarte ingresos a cambio del trabajo que realizas o de un activo que aportas, no pedirte que pagues por la oportunidad de ganar dinero.

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