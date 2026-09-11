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Nebenjobs im Bereich KI: So funktioniert es – und wie viel Sie 2026 verdienen können

Nebenjobs im Bereich KI müssen nicht unbedingt bedeuten, dass man Modelle trainiert, Prompts verkauft oder einen anonymen Kanal betreibt. Bei diesen KI-Nebenjobs kann man KI auch nutzen, um Wissen aufzubereiten, nützliche digitale Produkte zu entwickeln, bereits vorhandene Inhalte zu lizenzieren oder eine kleine Zielgruppe rund um ein Thema aufzubauen, mit dem man sich auskennt.

Die KI-Nebenjobs in diesem Leitfaden konzentrieren sich auf Tätigkeiten, die sich gut mit einem Hauptjob oder dem Studium vereinbaren lassen und die man unterbrechen, testen oder ausbauen kann, ohne auf eine ständige Auftragsflut angewiesen zu sein. Der Leitfaden vergleicht Startkosten, Plattformgebühren, Auszahlungsfristen und den menschlichen Arbeitsaufwand, der nach wie vor eine Rolle spielt, wenn man mit KI Geld verdient.

Sind KI-Nebenjobs tatsächlich realistisch?

Das können sie sein – aber KI-Nebenjobs sind immer noch Nebenjobs und kein Knopf für automatisches Einkommen. Bankrate hat herausgefunden, dass Nebenjobber im Median 200 Dollar pro Monat und im Durchschnitt 885 Dollar verdienten, während nur 14 % mehr als 1.000 Dollar monatlich verdienten. Wenn Sie also KI nutzen, um zusätzliches Geld zu verdienen, ist es sinnvoll, mit bescheidenen Erwartungen zu beginnen.

Es ist ein echter Vorteil, wenn man weiß, wie man KI gut einsetzt. Eine Untersuchung von Upwork ergab einen um 34 % höheren Stundenlohn für Freiberufler, die im KI-Bereich tätig sind, stellte jedoch auch sinkende Verdienste bei einfacheren KI-Ausführungsaufgaben fest. Mit anderen Worten: Selbst die besten KI-Nebenjobs benötigen immer noch einen menschlichen Beitrag – Fachwissen, Geschmack, eigene Recherche, ein nützliches System oder ein Publikum, dem die Menschen vertrauen.

Möchten Sie eine Idee schnell testen? Beginnen Sie mit einem Download bei Etsy oder einem Toolkit von Gumroad. Sie können relativ schnell durchstarten, aber Umsätze sind niemals garantiert.

Beginnen Sie mit einem Download bei Etsy oder einem Toolkit von Gumroad. Sie können relativ schnell durchstarten, aber Umsätze sind niemals garantiert. Möchten Sie Ihr Wissen vermarkten: Udemy, Amazon KDP und Substack sind bessere Einnahmequellen im KI-Bereich , wenn Sie bereits über Fachwissen verfügen, das es wert ist, vermittelt oder veröffentlicht zu werden.

Udemy, Amazon KDP und Substack sind bessere , wenn Sie bereits über Fachwissen verfügen, das es wert ist, vermittelt oder veröffentlicht zu werden. Möchten Sie einen Vermögenswert aufbauen: Eine Lizenzierung über ElevenLabs und eine Nischen-Website bei Hostinger erfordern zwar weniger Direktvertrieb, aber es kann länger dauern, bis sich Nutzung und Traffic entwickeln.

Gute Ideen, um mit KI Geld zu verdienen, funktionieren, weil das Endprodukt nützlich ist – nicht einfach nur, weil KI bei der Erstellung geholfen hat. Wenn du mit KI Geld verdienen möchtest, nutze die Technologie, um Zeit zu sparen, und behalte dabei die Entscheidungsfindung, die Qualitätskontrolle und den Mehrwert für den Käufer selbst in der Hand.

7 konkrete Möglichkeiten, KI-Nebenjobs in Einkommen umzuwandeln

Diese KI-Nebenjobs umfassen digitale Downloads, Unterricht, Sprachlizenzen, Selbstveröffentlichung, wiederverwendbare Toolkits, kostenpflichtige Newsletter und Nischenwebsites. Es handelt sich um sieben praktische Ideen zum Geldverdienen mit KI für Leser, die daran interessiert sind, mit KI zusätzliches Geld zu verdienen, ohne auf Aufgabenmarktplätze angewiesen zu sein.

Für umfassendere Ansätze behandelt der Leitfaden von Eneba zum Thema „Geldverdienen mit KI“ Themen wie Automatisierung, Prompts, freiberufliche Tätigkeit, Print-on-Demand, Stock-Grafiken und vieles mehr. Du kannst auch die besten Online-Nebenjobs vergleichen, falls du Optionen ohne KI suchst.

Methode 1: Verkauf von KI-gestützten digitalen Downloads auf Etsy

Digitale Downloads können für Designer und Nischenexperten zu den besten KI-Nebenjobs gehören, da kein Lagerbestand versendet werden muss. Auf Etsy können Sie von Verkäufern entworfene Planer, Arbeitsblätter, Checklisten, Einladungen oder Originalgrafiken verkaufen. Die Kreativitätsstandards von Etsy erlauben KI-Kreationen, die vom Verkäufer angestoßen werden, sofern ein Beitrag des Verkäufers vorliegt und die Verwendung von KI offengelegt wird.

So fangen Sie an:

Wählen Sie ein Käuferproblem aus: Erstellen Sie eine nützliche Datei für eine bestimmte Zielgruppe, anstatt ein allgemeines Paket mit KI-Ergebnissen anzubieten. Nutzen Sie KI als Assistent: Entwickeln Sie Varianten oder Anleitungen, bearbeiten Sie anschließend jede Seite, überprüfen Sie die Fakten und gestalten Sie das Design nach Ihren eigenen Vorstellungen. Preis nach Abzug der Gebühren: Etsy berechnet derzeit 0,20 US-Dollar pro Angebot und eine Transaktionsgebühr von 6,5 %; Bearbeitungs- und einige andere Gebühren variieren je nach Standort. Informieren Sie sich vor der Preisgestaltung auf der Seite zu den Verkäufergebühren.

Bei neuen Shops können Gelder in der Regel etwa 14 Tage nach einem Verkauf eingezahlt werden, wobei sich der Zeitpunkt aufgrund von Rückstellungen und des Kontostatus ändern kann; siehe die Etsy-Anleitung zum Zahlungskonto. Von diesen Ideen zum Geldverdienen mit KI lässt sich diese am einfachsten mit einem einzigen Produkt ausprobieren. Das zusätzliche Geldverdienen mit KI hängt jedoch nach wie vor von der Nachfrage der Käufer ab.

💡Wissenswertes Start: 0,20 $ pro Etsy-Angebot; möglicherweise fällt zusätzlich eine standortabhängige Einrichtungsgebühr für den Shop an.



Bezahlung: Verkaufspreis abzüglich der Etsy-Transaktions- und Bearbeitungsgebühren sowie etwaiger anfallender Werbe- oder Währungsgebühren.



Auszahlung: Bei neuen Verkäufern stehen die Gelder in der Regel etwa 14 Tage nach einem Verkauf zur Auszahlung bereit.



Fehler: Das Hochladen generischer KI-Pakete ohne originelles Design, Bearbeitung oder entsprechende Angaben.



Am besten geeignet: Produktbasierte KI-Nebenjobs für Designer und Nischenanbieter.

AM BESTEN GEEIGNET FÜR DIGITALE DOWNLOADS Etsy 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie originelle digitale Downloads, die mit Hilfe von KI erstellt wurden, wobei das Design, die Bearbeitung, die Offenlegung und der Mehrwert für den Käufer eindeutig bei Ihnen liegen. Eröffne einen Shop

Methode 2: Einen praktischen Mikrokurs auf Udemy erstellen

Wenn Sie bereits wissen, wie man etwas Nützliches macht, kann ein kleiner Kurs eine der besten KI-Nebenbeschäftigungen sein, um dieses Fachwissen zu verpacken. KI kann Lektionen skizzieren, Übungen vorschlagen oder Skripte straffen, während Sie Demonstrationen und Ihr Urteilsvermögen einbringen. Udemy fordert Kursleiter in seinen Leitlinien zur KI-Nutzung auf, KI-gestütztes Material auf Richtigkeit, Rechte und Qualität zu überprüfen.

So fangen Sie an:

Vermitteln Sie ein konkretes Lernziel: Wählen Sie eine Fertigkeit aus, die Sie anschaulich demonstrieren können, beispielsweise einen Software-Workflow, eine Sprachaufgabe, eine Technik zur Arbeit mit Tabellenkalkulationen oder einen Designprozess. Erstellen Sie einen Kurs mit minimalem Umfang: Udemy verlangt für einen Standardkurs auf dem Marktplatz mindestens 30 Minuten Videomaterial und fünf Lektionen. Lassen Sie die KI das Material strukturieren, aber nicht Ihre Beispiele ersetzen. Planen Sie die Verbreitung: Die Umsatzbeteiligungsregeln von Udemy sehen derzeit vor, dass Dozenten 97 % des Nettoumsatzes aus dozentengesteuerten Verkäufen und 37 % aus Marktplatzverkäufen ohne Dozentenwerbung erhalten.

Die Erstellung und das Hosting eines Kurses sind gebührenfrei, aber berechtigte Transaktionserlöse aus dem ersten Monat werden gemäß dem Zahlungsplan in der Regel im dritten Monat ausgezahlt. Kurse sind eher langsame Einnahmequellen durch KI, aber starke Kurse verkaufen sich dauerhaft gut. Um hier mit KI Geld zu verdienen, ist das eigentliche Kapital das Fachwissen, für dessen Erwerb die Leute bereit sind zu zahlen.

💡Wissenswertes Start: Die Erstellung und das Hosten eines Standardkurses auf Udemy sind kostenlos.



Vergütung: 97 % der Nettoeinnahmen aus Kursverkäufen, die vom Kursleiter initiiert wurden; 37 % bei Marktplatzverkäufen ohne Werbung durch den Kursleiter.



Auszahlung: Transaktionsumsätze aus dem ersten Monat werden in der Regel im dritten Monat ausgezahlt, vorbehaltlich bestimmter Regeln und Mindestbeträge.



Fehler: Zuzulassen, dass KI das Fachwissen, die Demonstrationen und die Qualitätskontrolle ersetzt, für die die Lernenden bezahlen.



Am besten geeignet für: KI-Nebenjobs für Menschen mit einer praktischen Fähigkeit, die sie vermitteln können.

IDEAL FÜR DAS VERMITTELN EINER FÄHIGKEIT Udemy 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie eine praktische Fertigkeit in einen strukturierten Kurs, wobei Sie KI zur Planung und Optimierung nutzen, anstatt Ihr echtes Fachwissen zu ersetzen. Mit dem Unterrichten beginnen

Methode 3: Lizenzierung Ihrer Stimme in der ElevenLabs-Stimmenbibliothek

Die Lizenzierung von Stimmen gehört zu den eher ungewöhnlichen Nebenbeschäftigungen im Bereich KI, da das Produkt Ihre verifizierte Stimme ist und nicht ein Strom neuer Kundenaufträge. In der ElevenLabs-Stimmenbibliothek können berechtigte zahlende Nutzer Audiodateien mit den dort aufgeführten Stimmen erstellen, wobei die Vergütung von der Nutzung und den von Ihnen gewählten Lizenzbedingungen abhängt.

So fangen Sie an:

1. Prüfen Sie die Teilnahmebedingungen: Für Auszahlungen aus der Voice Library sind ein aktives kostenpflichtiges ElevenLabs-Abonnement, eine verifizierte professionelle Stimme und eine unterstützte Stripe-Connect-Einrichtung erforderlich.

2. Nimm sauberes Material auf: Verwende deine eigene Stimme in einer ruhigen Umgebung, achte auf eine gleichbleibende Sprechweise und reiche nur Audiodateien ein, für deren Nutzung du die Rechte besitzt.

3. Legen Sie Ihre Bedingungen sorgfältig fest: Bei ElevenLabs können Sie eine Kündigungsfrist für die Entfernung einer Stimme festlegen; diese wirkt sich auf den standardmäßigen Auszahlungssatz aus.

Den Auszahlungsbedingungen der Plattform zufolge werden Zahlungen automatisch etwa alle 6–8 Tage abgewickelt, sobald die Einnahmen den geltenden Mindestbetrag – in der Regel 10 US-Dollar – überschreiten. Unter den Einkommensmöglichkeiten mit KI erfordert dies nach der Einrichtung zwar weniger wöchentlichen Aufwand, doch die Nachfrage liegt außerhalb Ihrer Kontrolle. Es ist nur dann eine der besten Nebenbeschäftigungen mit KI, wenn Sie damit einverstanden sind, Ihre Stimme zu lizenzieren.

💡Wissenswertes Voraussetzungen: Aktiver kostenpflichtiger ElevenLabs-Tarif, verifizierte professionelle Stimme und eine berechtigte Stripe Connect-Einrichtung.



Vergütung: Die Nutzung und die von Ihnen gewählten Lizenzbedingungen bestimmen die Einnahmen.



Auszahlung: Etwa alle 6–8 Tage, sobald der geltende Mindestbetrag erreicht ist, in der Regel 10 $.



Fehler: Die Nutzung der Stimmenbibliothek als garantiertes wiederkehrendes Einkommen zu betrachten.



Am besten geeignet für: Stimmbasierte KI-Nebenjobs mit geringem laufendem Produktionsaufwand nach der Einrichtung.

AM BESTEN GEEIGNET FÜR DIE LIZENZIERUNG VON SPRACHEN ElevenLabs 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen Sie eine geeignete professionelle Stimme zur Verfügung und verdienen Sie Geld durch die kostenpflichtige Nutzung, wobei die Vergütung von den von Ihnen gewählten Lizenzbedingungen abhängt. Listen Sie Ihre Stimme auf

Methode 4: Veröffentlichung von KI-gestützten E-Books und Arbeitsheften mit Amazon KDP

Selbstveröffentlichung kann eine der besten KI-Nebenbeschäftigungen sein, wenn Sie ein konkretes Thema haben, das Sie vermitteln, dokumentieren oder strukturieren möchten. KI kann dabei helfen, ein Arbeitsbuch zu gliedern, Übungen vorzuschlagen oder Ihr eigenes Material zu bearbeiten, doch ein nützliches Buch benötigt nach wie vor eine klare Zielgruppe, korrekte Inhalte und eine Überprüfung durch Menschen.

So fängst du an:

1. Wählen Sie ein Ziel für Ihre Leser aus: Erstellen Sie ein Arbeitsbuch für Anfänger, eine Checkliste, ein Nischen-Nachschlagewerk oder eine kurze Anleitung, deren Inhalt Sie persönlich überprüfen können.

2. Beachten Sie die Offenlegungsregel: Die Inhaltsrichtlinien von Amazon KDP verlangen die Offenlegung von KI-generierten Texten, Bildern oder Übersetzungen; bei KI-unterstützten Inhalten ist diese Offenlegung nicht erforderlich. Sie bleiben für die Rechte und die Richtigkeit verantwortlich.

3. Passen Sie das Produkt an: Testen Sie das Inhaltsverzeichnis, die Links, Arbeitsblätter, Bilder und das Leseerlebnis auf Mobilgeräten, anstatt ein generiertes Manuskript als fertiggestellt zu betrachten.

Amazon KDP bietet unter verschiedenen Bedingungen E-Book-Tantiemen in Höhe von 35 % und 70 % an, und laut den Zahlungsrichtlinien werden die Tantiemen in der Regel etwa 60 Tage nach dem Verkaufsmonat ausgezahlt. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, ein passives Einkommen zu generieren, ist die Veröffentlichung nützlicher Bücher oder Arbeitshefte ein vermögensbasierter Weg, den es in Betracht zu ziehen lohnt. Diese Ideen zum Geldverdienen mit KI eignen sich für geduldige Urheber. Wenn es Ihr Ziel ist, mit KI zusätzliches Geld zu verdienen, veröffentlichen Sie etwas, das nützlich genug ist, um einen Kauf zu rechtfertigen.

💡Wissenswertes Start: Keine KDP-Veröffentlichungsgebühr; Kosten für Lektorat, Cover oder Formatierung sind optional.



Vergütung: 35 % oder 70 % E-Book-Tantiemen unter verschiedenen Zulassungs- und Preisregeln.



Auszahlung: In der Regel etwa 60 Tage nach Ablauf des Monats, in dem ein Verkauf gemeldet wurde.



Fehler: Veröffentlichung allgemeiner oder ungenauer, KI-generierter Bücher oder das Unterlassen der erforderlichen KI-Offenlegung.



Am besten geeignet: Fachkenntnisbasierte Nebenbeschäftigungen mit KI für Autoren, Pädagogen und Nischenspezialisten.

AM BESTEN GEEIGNET FÜR DIE PRAKTISCHE VERÖFFENTLICHUNG Amazon KDP 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Veröffentlichen Sie ein nützliches E-Book oder Arbeitsbuch mit KI-gestützter Planung und Bearbeitung und verdienen Sie dann Tantiemen, wenn Leser es kaufen oder lesen. Mit dem Veröffentlichen beginnen

Methode 5: Verkauf von KI-gestützten Toolkits und Vorlagen auf Gumroad

Gumroad eignet sich für KI-Nebenjobs, die auf wiederverwendbaren Dateien basieren, und nicht für stundenbasierte Aufträge. Sie können Tabellenkalkulationssysteme, Onboarding-Pakete für Kunden, Recherchevorlagen, Workflow-Pakete, Checklisten oder andere Ressourcen verkaufen, die ein wiederkehrendes Problem lösen.

So fangen Sie an:

1. Lösen Sie eine wiederkehrende Aufgabe: Stellen Sie die Eingaben, Schritte, Beispiele und Ergebnisse so zusammen, dass ein Käufer das Produkt ohne Ihre Hilfe nutzen kann.

2. Fügen Sie eine menschliche Qualitätssicherung hinzu: Lassen Sie die KI Anleitungen entwerfen, Beispieldaten erstellen oder Randfälle testen, beseitigen Sie anschließend Fehler und erklären Sie, wo noch menschliches Urteilsvermögen erforderlich ist.

3. Passen Sie die Preise an den Vertriebskanal an: Auf der aktuellen Gebührenseite von Gumroad sind 10 % + 0,50 $ für Direktverkäufe zuzüglich Zahlungsabwicklung aufgeführt, während für Verkäufe über Discover eine Plattformgebühr von 30 % anfällt.

Geplante Auszahlungen unterliegen in der Regel einer Sperrfrist von mindestens 7 Tagen, und der Standard-Guthabenschwellenwert beträgt 100 US-Dollar, wobei es länderspezifische Unterschiede gibt; siehe die Dokumentation zu Auszahlungen bei Gumroad. Toolkits sind praktische Ideen zum Geldverdienen mit KI, wenn Ihr Prozess wirklich wiederverwendbar ist. Für Leser, die versuchen, mit KI Geld zu verdienen, liegt der Wert im fertigen System, nicht darin, wie schnell die KI bei dessen Entwurf geholfen hat.

💡Wissenswertes Start: Keine monatliche Gumroad-Gebühr; entwickeln Sie das Produkt, bevor Sie für optionale Tools bezahlen.



Gebühren: 10 % + 0,50 $ zuzüglich Bearbeitungsgebühren bei direkten Verkäufen über die Website; 30 % über Discover.



Auszahlung: Bei planmäßigen Auszahlungen gilt in der Regel eine Sperrfrist von mindestens 7 Tagen und eine Standardschwelle von 100 $.



Fehler: Eine Vorlage zu verkaufen, der Anleitungen, Beispiele oder wiederholbare Ergebnisse fehlen.



Am besten geeignet: Flexible KI-Nebenjobs, die auf wiederverwendbaren Systemen und Toolkits basieren.

AM BESTEN GEEIGNET FÜR WIEDERVERWENDBARE TOOLKITS Gumroad 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Fassen Sie einen wiederholbaren Arbeitsablauf, eine Vorlage oder ein Toolkit in einem Produkt zusammen, das Sie weiterentwickeln können, anstatt es immer wieder als Einzelauftrag für Kunden bereitzustellen. Einen Shop eröffnen

Methode 6: Aufbau eines kostenpflichtigen Nischen-Newsletters auf Substack

Ein kostenpflichtiger Newsletter kann eine der besten KI-Nebenbeschäftigungen für Menschen sein, die sich bereits intensiv mit einem speziellen Thema beschäftigen. KI kann Notizen organisieren, Interviews transkribieren, Überschriften vorschlagen oder einen langen Entwurf umgestalten, aber die Leser zahlen für eine nützliche Auswahl, Analyse und Konsistenz.

So fängst du an:

1. Definieren Sie das wiederkehrende Versprechen: Wählen Sie ein Thema, zu dem Sie zuverlässig einen nützlichen Überblick, eine Analyse, eine Datenbank, eine Reihe von Empfehlungen oder ein Update bereitstellen können.

2. Veröffentlichen Sie zunächst kostenlose Probetitel: Nutzen Sie mehrere kostenlose Ausgaben, um herauszufinden, was die Leser öffnen, worauf sie antworten und was sie teilen, bevor Sie sie um ein Abonnement bitten.

3. Machen Sie die wirtschaftlichen Aspekte transparent: Das Veröffentlichen auf Substack ist kostenlos, während für kostenpflichtige Abonnements laut Preisübersicht derzeit eine Substack- Gebühr von 10 % sowie Zahlungs- und Abrechnungsgebühren von Stripe anfallen.

Diese Nebenjobs mit KI sind langsamere Einnahmequellen, da Vertrauen – und nicht die Geschwindigkeit beim Verfassen – der Engpass ist. Der Umsatz hängt von der Größe der Leserschaft, der Konversionsrate, der Abwanderungsrate und dem Preis ab. Dennoch kann es sinnvoll sein, KI zu nutzen, um mit einem Newsletter zusätzliches Geld zu verdienen, wenn die KI Ihnen Zeit spart, während Ihr Fachwissen weiterhin der Grund für ein Abonnement bleibt.

💡Wissenswertes Start: Das Veröffentlichen auf Substack ist kostenlos; Gebühren fallen erst an, wenn du kostenpflichtige Abonnements aktivierst.



Bezahlung: Abonnement-Einnahmen abzüglich der 10-prozentigen Gebühr von Substack sowie der Zahlungs- und Abrechnungsgebühren von Stripe.



Auszahlung: Auszahlungen für kostenpflichtige Abonnements erfolgen über dein verbundenes Stripe-Konto.



Fehler: KI einsetzen, um das Veröffentlichungsvolumen zu steigern, ohne eine klare Sichtweise oder einen wiederkehrenden Mehrwert zu bieten.



Am besten geeignet: Zielgruppenorientierte KI-Nebenprojekte für Experten, die regelmäßig veröffentlichen können.

IDEAL FÜR FACHNEWSLETTER Substack 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bauen Sie zunächst eine kostenlose Leserschaft auf und verlangen Sie dann Gebühren für regelmäßige Analysen, Ressourcen oder Fachwissen, das Leser nicht aus allgemeinen KI-Ergebnissen beziehen können. Mit dem Veröffentlichen beginnen

Methode 7: Aufbau einer kleinen Nischen-Website mit dem Hostinger AI Builder

Eine Nischen-Website ist eines der langfristigsten AI-Nebenprojekte hier, bietet Ihnen jedoch eine eigene Plattform für Affiliate-Links, Sponsoring, Produkte oder Dienstleistungen. Der Hostinger AI Builder kann die Einrichtung beschleunigen, doch das Wesentliche sind nach wie vor die Informationen, Tools oder Vergleiche, die Sie bereitstellen.

So fangen Sie an:

1. Wählen Sie ein kleines kommerzielles Thema: Behandeln Sie ein Problem, das Sie besser verstehen als eine allgemeine Content-Farm – zum Beispiel eine Fachdatenbank, einen Rechner, lokale Ressourcen oder einen Nischen-Einkaufsratgeber.

2. Nutze KI für die Struktur, nicht für den Umfang: Erstelle Entwürfe für Gliederungen, FAQs, Tabellen oder Checklisten für Aktualisierungen und füge dann eigene Recherchen, Beispiele, Tests oder Daten hinzu. Googles Leitfaden zur generativen KI warnt davor, dass das Erstellen vieler Seiten ohne Mehrwert gegen die Spam-Richtlinien verstoßen kann.

3. Planen Sie Kosten für das Hosting ein: Für den Hostinger AI Builder ist gemäß den Hosting-Anforderungen ein aktiver, geeigneter Hosting-Tarif erforderlich. Aktionspreise können sich ändern; beurteilen Sie das Projekt daher anhand der laufenden Kosten und nicht anhand eines vorübergehenden Angebots.

Diese Nebenbeschäftigungen im Bereich KI sind Ideen zum Geldverdienen mit KI, deren Aufbau viel Zeit in Anspruch nimmt: Traffic und Monetarisierung sind nicht garantiert. Unter den Ideen zum Geldverdienen mit KI bietet dir eine eigene Website die größte Kontrolle, aber in der Regel auch die langsamsten Ergebnisse. Wenn du KI nutzen möchtest, um dir etwas dazuzuverdienen, fang mit einer kleinen Website an, die du gut pflegen kannst.

💡Wissenswertes Start: Ein aktiver, geeigneter Hostinger-Hosting-Tarif ist erforderlich, um die Website online zu halten.



Bezahlung: Die Einnahmen stammen aus der von dir gewählten Monetarisierungsmethode – Affiliate-Programme, Produkte, Sponsoren oder Dienstleistungen.



Auszahlung: Hängt vom Monetarisierungspartner ab; es gibt keine Auszahlung von Hostinger für den Website-Traffic an sich.



Fehler: Die massenhafte Erstellung von „Thin Pages“ anstelle des Aufbaus einer originellen, nützlichen Ressource.



Am besten geeignet für: Langfristige KI-Nebenjobs für Menschen, die eine eigene Webpräsenz aufbauen möchten.

AM BESTEN GEEIGNET FÜR EINE EIGENE WEBPRÄSENZ Hostinger 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nutzen Sie die KI-gestützte Website-Erstellung, um eine Nischen-Website zu starten, die Ihnen gehört, und monetarisieren Sie diese erst, wenn Sie nützliche Seiten und echten Traffic haben. Eine Website erstellen

Die 7 KI-Nebenjobs im direkten Vergleich

Hier sehen Sie, wie sich Startkosten, Auszahlungszeitpunkt und Vergütungsmodell bei allen sieben KI-Nebenjobs unterscheiden. Die besten KI-Nebenjobs sind nicht immer die schnellsten: Diese Ideen zum Geldverdienen mit KI reichen von schnellen Produkttests bis hin zu Assets, die ein Publikum oder Traffic benötigen.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Wie die Vergütung aussieht Digitale Downloads auf Etsy 0,20 $ pro Angebot + mögliche Einrichtungsgebühr Nach einem Verkauf; Gelder für neue Verkäufer sind in der Regel nach ca. 14 Tagen verfügbar Verkaufspreis abzüglich 6,5 % Transaktionsgebühr, Bearbeitungsgebühr und anderer anfallender Gebühren Udemy-Mikrokurs 0 $ Plattformgebühr In der Regel im dritten Monat für Umsätze aus dem ersten Transaktionsmonat 97 % des Nettogewinns bei von Dozenten initiierten Verkäufen; 37 % bei nicht beworbenen Marktplatzverkäufen ElevenLabs-Sprachlizenzen Aktiver kostenpflichtiger Tarif In der Regel alle 6–8 Tage nach Erreichen des Mindestbetrags Nutzungsabhängig; der Tarif hängt von den gewählten Lizenzbedingungen ab Amazon KDP-E-Books/Arbeitsbücher 0 $ Plattform-Veröffentlichungsgebühr Etwa 60 Tage nach dem Verkaufsmonat 35 % oder 70 % E-Book-Tantiemen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind Gumroad-Toolkits 0 $ monatlich + optionale Erstellungskosten Nach Verkauf, Sperrfrist und Auszahlungsschwelle Direktverkauf abzüglich 10 % + 0,50 $ zuzüglich Bearbeitungsgebühr; 30 % über Discover Kostenpflichtiger Substack-Newsletter 0 $ für die Veröffentlichung Sobald die Einnahmen aus kostenpflichtigen Abonnements die Stripe-Auszahlungsschwelle erreichen Abonnementpreis abzüglich 10 % Substack-Gebühr und Stripe-Gebühren Hostinger-Nischenwebsite Kostenpflichtiger Hosting-Tarif Erst nach Zahlungseingang aus einer Monetarisierungsquelle; oft längerer Aufbau Einnahmen aus Affiliate-Programmen, Sponsoren, Produkten oder Dienstleistungen abzüglich Hosting- und anderer Kosten

Wenn keiner dieser KI-Nebenjobs zu Ihrem Budget oder Ihrer Erfahrung passt, vergleichen Sie den umfassenden Leitfaden von Eneba zu den besten Nebenjobs, bevor Sie sich auf eine einzige Einnahmequelle festlegen.

Können Belohnungs-Apps dieses Portfolio ergänzen?

Ja. Belohnungs-Apps wie Snakzy können kleine Geldprämien einbringen, während sich langsamere Nebenjobs mit KI erst aufbauen, aber sie sind keine Ideen zum Geldverdienen mit KI oder eine Möglichkeit, mit KI Geld zu verdienen. Sie ersetzen kein Produkt, keinen Kurs, kein Buch, keinen Newsletter und keine Website.

Wenn es Ihr Ziel ist, mit KI zusätzliches Geld zu verdienen, betrachten Sie Belohnungs-Apps als Nebeneinkommen in Ihrer Freizeit und nicht als Teil Ihres Geschäftsmodells. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Mindestauszahlungsbeträge und Einstiegskosten für zwei Optionen.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos

Probieren Sie zunächst eine der oben genannten Ideen zum Geldverdienen mit KI aus und nutzen Sie Snakzy dann als kleine Nebentätigkeit, während Sie auf Verkäufe, Leser oder Besucher warten.

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Passen Sie KI-Nebenjobs an Ihre Fähigkeiten, Ihr Budget und Ihren Zeitplan an

Wählen Sie zwischen verschiedenen KI-Nebenjobs, indem Sie mit dem beginnen, was Sie bereits haben: Design-Sinn, Fachwissen, eine angenehme Stimme, Schreibkenntnisse, ein Publikum, einen wiederholbaren Arbeitsablauf oder die Geduld, eine Website aufzubauen. Die besten KI-Nebenjobs passen zu diesen Stärken.

Für Möglichkeiten, die über diese KI-Einkommensideen hinausgehen, lies den Leitfaden von Eneba zu den besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen.

Am schnellsten zu starten: Etsy-Downloads und Gumroad-Toolkits können sofort nach Fertigstellung online gehen. Das sind praktische Ideen, um mit KI Geld zu verdienen, wenn man weiß, was man erstellen soll – auch wenn ein schneller Start noch keinen Verkauf garantiert.

Etsy-Downloads und Gumroad-Toolkits können sofort nach Fertigstellung online gehen. Das sind praktische Ideen, um mit KI Geld zu verdienen, wenn man weiß, was man erstellen soll – auch wenn ein schneller Start noch keinen Verkauf garantiert. Am besten für vorhandenes Fachwissen geeignet: Udemy, Amazon KDP und Substack verwandeln Wissen in einen Kurs, ein Buch oder eine Publikation. Wenn Sie mit KI Geld mit etwas verdienen möchten, das Sie gut kennen, sind diese Formate geeignet.

Udemy, Amazon KDP und Substack verwandeln Wissen in einen Kurs, ein Buch oder eine Publikation. Wenn Sie mit KI Geld mit etwas verdienen möchten, das Sie gut kennen, sind diese Formate geeignet. Geringster laufender Arbeitsaufwand nach der Einrichtung: Die Sprachlizenzierung bei ElevenLabs erfordert zwar weniger wöchentlichen Aufwand, doch die Einnahmen hängen davon ab, ob andere Nutzer Ihre Stimme auswählen.

Die Sprachlizenzierung bei ElevenLabs erfordert zwar weniger wöchentlichen Aufwand, doch die Einnahmen hängen davon ab, ob andere Nutzer Ihre Stimme auswählen. Längste Laufzeit: Eine Hostinger-Nischenwebsite eignet sich für Leser, die KI nutzen, um mit einem eigenen Vermögenswert zusätzliches Geld zu verdienen.

Wenn sich Ihr Zeitplan häufig ändert, wählen Sie KI-Nebenjobs, die Sie unterbrechen können, wie digitale Produkte oder das Veröffentlichen. Wenn Sie regelmäßig veröffentlichen können, sind Kurse und Newsletter möglicherweise besser geeignet. Gute Ideen für KI-Einkünfte passen sowohl zu Ihrer Zeit als auch zu Ihren Fähigkeiten.

Was nicht funktioniert

Die KI-Nebenjobs, die am ehesten Ihre Zeit verschwenden, basieren eher auf Quantität als auf Nützlichkeit. Nachhaltige Ideen zum Geldverdienen mit KI benötigen nach wie vor einen Käufer, einen originellen Beitrag, klare Regeln und eine menschliche Qualitätskontrolle.

Massen-Upload generischer digitaler Produkte: Etsy erlaubt von Verkäufern angesteuerte KI-Kreationen, verlangt jedoch die Mitwirkung des Verkäufers sowie eine entsprechende Offenlegung und lässt keine KI-Prompt-Pakete zu. Zehn nahezu identische Dateien sind keine zehn vielversprechenden Ideen für KI-Einnahmen.

Etsy erlaubt von Verkäufern angesteuerte KI-Kreationen, verlangt jedoch die Mitwirkung des Verkäufers sowie eine entsprechende Offenlegung und lässt keine KI-Prompt-Pakete zu. Zehn nahezu identische Dateien sind keine zehn vielversprechenden Ideen für KI-Einnahmen. Veröffentlichung von Fachwissen, über das Sie nicht verfügen: Udemy überträgt die Verantwortung für Richtigkeit und Qualität auf die Kursleiter. Der Einsatz von KI, um zusätzliches Geld zu verdienen, indem Sie etwas unterrichten, das Sie nicht überprüfen können, birgt Risiken in Bezug auf Rückerstattungen und Ihren Ruf.

Udemy überträgt die Verantwortung für Richtigkeit und Qualität auf die Kursleiter. Der Einsatz von KI, um zusätzliches Geld zu verdienen, indem Sie etwas unterrichten, das Sie nicht überprüfen können, birgt Risiken in Bezug auf Rückerstattungen und Ihren Ruf. Verstecken von KI-generierten Buchinhalten: Amazon KDP verlangt die Offenlegung von KI-generierten Texten, Bildern und Übersetzungen. Ein Plan, mit KI Geld zu verdienen, sollte nicht darauf beruhen, diese Regel zu ignorieren.

Amazon KDP verlangt die Offenlegung von KI-generierten Texten, Bildern und Übersetzungen. Ein Plan, mit KI Geld zu verdienen, sollte nicht darauf beruhen, diese Regel zu ignorieren. Verkauf eines Toolkits, das nur in Ihrem eigenen Konto funktioniert: Gumroad kann es zwar hosten, aber Käufer benötigen dennoch fehlerfreie Dateien, klare Einrichtungsanleitungen und reproduzierbare Ergebnisse. Die besten KI-Nebenjobs reduzieren Supportprobleme, anstatt sie zu exportieren.

Gumroad kann es zwar hosten, aber Käufer benötigen dennoch fehlerfreie Dateien, klare Einrichtungsanleitungen und reproduzierbare Ergebnisse. Die besten KI-Nebenjobs reduzieren Supportprobleme, anstatt sie zu exportieren. Skalierung von Websites mit geringem Wert: Google weist darauf hin, dass die massenhafte Erstellung von Seiten ohne Mehrwert als missbräuchliche Nutzung skalierter Inhalte gelten kann. KI-Nebenprojekte, die auf „dünnen“ Seiten basieren, können Kosten verursachen, lange bevor nützlicher Traffic generiert wird.

Bei all diesen Ideen zum Geldverdienen mit KI sollte die KI die Produktionszeit verkürzen, nicht aber die Verantwortung auslöschen. Ganz gleich, ob du KI nutzt, um durch einen Download, einen Kurs, ein Buch, eine Sprachaufnahme, einen Newsletter, ein Toolkit oder eine Website zusätzliches Geld zu verdienen – das fertige Angebot muss dennoch jemandem helfen.

Abschließendes Fazit zu KI-Nebenjobs

Die vielversprechendsten Nebenverdienste mit KI sind hier eher „Asset-First“ als „Gig-First“. Etsy und Gumroad eignen sich am besten für einen schnellen Test, wenn Sie bereits eine Produktidee haben; Udemy, Amazon KDP und Substack sind bessere Ideen für KI-Einkünfte, wenn Fachwissen Ihr Vorteil ist; ElevenLabs und eine Hostinger- Website eignen sich für längerfristige Experimente.

Es gibt keinen eindeutigen Sieger unter den besten KI-Nebenjobs, da Umsatz, Tantiemen, Abonnements, Lizenznutzung und Besucherzahlen stark variieren. Der Vorteil ist, dass diese Ideen zum Geldverdienen mit KI auch nach der Erstellung weiterhin Einnahmen generieren können.

Beginnen Sie mit einem kleinen Test, erfassen Sie Vergütungen und Zeitaufwand und wiederholen Sie nur das, was funktioniert. Das ist ein sicherer Weg, mit KI Geld zu verdienen, als gleich mehrere Tools zu kaufen. Während Sie daran arbeiten, kann Snakzy eine kleine Belohnung in ruhigen Zeiten bleiben.

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Häufig gestellte Fragen