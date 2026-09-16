Los 10 mejores trabajos de atención al cliente a distancia para un trabajo extra en 2026

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Los trabajos de atención al cliente a distancia son reales, y este mes se está contratando a gran escala. La forma más rápida de acceder es a través del puesto de «Asistente virtual de atención al cliente» de Amazon, que se selecciona mediante una solicitud en directo y una prueba de velocidad, en lugar de una selección basada en el currículum. Se trata de un salario real por horas, no de ingresos pasivos.

Los principiantes pueden esperar ganar entre 17 y 21 dólares por hora aproximadamente, cifra que asciende hasta los 25-31 dólares por hora en los programas mejor remunerados de aerolíneas y empresas de externalización de procesos (BPO) que aparecen más abajo en la lista. Esa cifra máxima representa el límite máximo para un agente con experiencia, no el salario inicial.

Empezar en uno de estos puestos no supone ningún coste inicial, y es realista ganar entre 17 y 31 dólares por hora en menos de un mes si se cuenta con la empresa adecuada. Esta guía desglosa la remuneración real, los costes iniciales y la rapidez con la que cada opción te permite recibir tu primer sueldo.

Sopesa la estructura frente a la flexibilidad y elige los puestos de atención al cliente a distancia que mejor se adapten a lo que realmente buscas en cada aspecto en este momento.

¿Son realmente viables los trabajos de atención al cliente a distancia?

Sí, los trabajos de atención al cliente a distancia son una fuente de ingresos realista, y la mayoría de las personas consiguen uno en un plazo de dos a cuatro semanas tras presentar la solicitud, una vez superada una verificación de antecedentes y una prueba de velocidad de Internet en casa. Vale la pena tener en cuenta ese plazo de dos a cuatro semanas antes de confiar en cualquier anuncio que ofrezca puestos de atención al cliente a distancia con contratación inmediata y pago el mismo día. Se trata de un trabajo con salario por horas real, no de ingresos que aumentan por sí solos: el límite máximo viene dado por las horas disponibles del personal, no por el algoritmo de una plataforma.

El salario medio nacional para este puesto supera los 21 dólares por hora, según la Oficina de Estadísticas Laborales, aunque se prevé que los puestos tradicionales en la oficina se reduzcan durante la próxima década, a medida que el autoservicio y los chatbots se hagan cargo de las incidencias sencillas. Esa disminución se refiere al número de puestos en empresas concretas, no a la contratación a distancia en general, y la rotación de personal por sí sola garantiza un flujo constante de vacantes cada año.

Las ofertas para autónomos en este ámbito también han crecido rápidamente, y los puestos de atención al cliente a distancia siguen siendo una de las categorías con mayor volumen del mercado. Esta vía es adecuada para cualquiera que disponga de un espacio tranquilo y un ordenador que supere una comprobación de velocidad y hardware, además de la voluntad de comprometerse con un turno fijo o un horario establecido. Es menos adecuada para quienes esperan obtener ingresos totalmente pasivos o un puesto de nivel inicial con un sueldo de seis cifras.

Amazon o una empresa de externalización de procesos empresariales (BPO) como Concentrix ganan en rapidez a la hora de recibir el primer sueldo real. Cualquiera que tenga que compaginar el cuidado de los hijos o un segundo trabajo debería optar por una plataforma de trabajos esporádicos como Soluciones prácticas, ya que la flexibilidad para organizar el propio horario se adapta a cualquier otra obligación que ya tenga entre manos.

10 trabajos reales de atención al cliente a distancia a los que merece la pena postularse

Cada uno de estos diez trabajos de atención al cliente a distancia está clasificado según el salario, el coste inicial y la rapidez con la que se recibe, de forma realista, el primer sueldo. En primer lugar figuran los puestos de empleado directo, seguidos de plataformas flexibles de trabajos esporádicos para quienes necesitan compaginar horas con otros compromisos.

Este puesto en Amazon ofrece un salario real de entre 17 y 21 dólares por hora para puestos de teletrabajo de nivel inicial, y el sueldo puede llegar a los 25 dólares por hora para los representantes con antigüedad. Los puestos de atención al cliente a distancia de Amazon como este se publican específicamente bajo el título de «Asistente virtual de atención al cliente», por lo que buscar esa frase exacta arroja más ofertas activas que una búsqueda general. Es la empresa con mayor volumen de ofertas de esta lista, lo que la convierte en el punto de partida más rápido y realista entre los puestos de atención al cliente a distancia para cualquier persona sin experiencia previa en BPO.

Estos puestos se publican en amazon.jobs con títulos como «Virtual Customer Service Associate, Work From Home» (Asistente virtual de atención al cliente, trabajo desde casa). Los puestos de atención al cliente a distancia durante la noche están realmente integrados en este modelo de turnos, no son una excepción ocasional al horario diurno estándar. Muchos son puestos explícitamente de duración determinada, de temporada y vinculados al pico de las fiestas, en lugar de puestos fijos. Comprobar si en la oferta concreta figura la etiqueta «de duración determinada» en lugar de «fija» es importante si la seguridad laboral es una prioridad.

El texto de la oferta de Amazon también exige un entorno libre de ruidos en el domicilio, y los responsables de selección pueden realizar una prueba de velocidad para confirmar los requisitos técnicos. Una conexión a Internet doméstica lenta o compartida puede descalificar a un candidato que, por lo demás, cumpliría los requisitos, incluso antes de que comience la fase de entrevistas.

Para empezar, hay que superar cuatro pasos en este orden:

Presenta tu solicitud directamente en amazon.jobs, en la categoría de «Atención al cliente», y filtra los resultados por «virtual» o «trabajo desde casa».

Supera la prueba de velocidad de Internet de Amazon (se prefiere una conexión por cable fiable).

Realiza la evaluación en línea y la entrevista, y posteriormente una verificación de antecedentes.

Asiste a la formación virtual obligatoria y remunerada antes de tu primer turno en directo.

El error más común es considerar un puesto temporal o de temporada como una fuente de ingresos garantizada durante todo el año, ya que muchos de estos puestos están vinculados a las temporadas altas de compras y finalizan en una fecha determinada.

Mayor volumen de contratación Amazon Virtual Customer Service 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 17 y 21 dólares por hora; es la opción con contratación más rápida entre los trabajos de atención al cliente a distancia y no requiere selección previa de currículums. Explora las ofertas de empleo en atención al cliente de Amazon

El puesto de agente de ventas y reservas de Delta es el mejor remunerado de entre estos trabajos de atención al cliente a distancia, con un rango realista de entre 20 y 31 dólares por hora y una media de unos 25 dólares. Los puestos de atención al cliente a distancia de Delta como este alcanzan el límite salarial más alto de toda la lista, aunque el periodo de formación remunerada es más largo que en la mayoría de los demás puestos. Esa cifra máxima corresponde al salario máximo de un agente con experiencia, no al salario inicial de un nuevo empleado.

La propia página de empleo de Delta describe un periodo de formación remunerada de 10 semanas, con Centros de Atención al Cliente en ciudades como Atlanta, Dallas, Minneapolis y Tampa. Los puestos de atención al cliente a distancia de las aerolíneas suelen seguir esa misma estructura de «formación presencial primero» antes de que el puesto pase a ser totalmente a distancia.

Estos puestos no son a distancia desde el primer día. Entiende «a distancia» aquí como «con posibilidad de trabajar a distancia tras la formación», no «a distancia desde el primer día», y confirma la fecha de inicio del trabajo a distancia que figura en la oferta concreta antes de contar con ello.

Delta contrata a agentes de ventas y reservas en períodos de contratación definidos, en lugar de hacerlo durante todo el año, por lo que el momento en que se presenta la solicitud es importante:

Presenta tu solicitud a través de la propia página de empleo de Atención al Cliente y Reservas de delta.com, no a través de una bolsa de empleo de terceros

Ten preparada una experiencia de uno a dos años en atención al cliente, viajes o en el sector aéreo para poder demostrarla; es preferible, pero no siempre es un requisito imprescindible

Prepárate para una pregunta sobre tus conocimientos de GDS (sistema de distribución global, el software de reservas que utilizan las aerolíneas) si has utilizado Sabre, Amadeus o Galileo anteriormente

Prepárate para un periodo de formación remunerado de unas 10 semanas antes de que tu horario se normalice

Las ofertas de empleo de atención al cliente a distancia de Delta se abren y cierran en función de esos plazos de contratación específicos, por lo que comprobar si hay alguna vacante actualmente evita enviar una solicitud en vano. El error más común es presentar la solicitud esperando poder trabajar a distancia desde el primer día y luego sorprenderse cuando surge el requisito de formación presencial. Lee primero la ubicación y las condiciones de formación que figuran en la oferta concreta.

Límite máximo de remuneración Delta Reservation Sales 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La remuneración media es de 25 dólares la hora y alcanza un máximo de cerca de 31 dólares, lo que lo convierte en la opción mejor remunerada entre los trabajos de atención al cliente a distancia, pero hay que tener en cuenta que primero hay que realizar una formación presencial remunerada. Ver vacantes en Delta

Concentrix, una de las mayores empresas de externalización de procesos empresariales (BPO) que contrata a agentes a distancia, ofrece un salario realista de entre 17 y 24 dólares por hora para puestos de atención al cliente desde casa, con una media de unos 20 dólares por hora. Gestionar docenas de programas de clientes diferentes a la vez supone una gran variedad de puestos de atención al cliente a distancia, muy por encima de lo que puede ofrecer una empresa de una sola marca como Amazon o Delta.

Merece la pena comparar, programa por programa, los puestos de atención al cliente a distancia de esta envergadura, ya que la remuneración varía más en función de la cuenta del cliente que del nombre de la empresa que figura en la carta de oferta.

El propio portal de empleo de Concentrix publica las vacantes por programa de cliente y ubicación, lo que ofrece a los solicitantes una oportunidad real de encontrar un programa que se ajuste a su perfil y al nivel salarial que prefieran. Comprobar si un programa permite el teletrabajo en tu estado antes de presentar la solicitud es un paso que merece la pena realizar con cuidado, ya que ciertos contratos con clientes conllevan sus propias normas en materia de licencias o seguridad de datos.

A continuación te explicamos cómo empezar:

Busca en jobs.concentrix.com y filtra específicamente por «trabajo desde casa» o «virtual», no solo por «atención al cliente».

Antes de presentar tu solicitud, comprueba que el programa en cuestión permita el teletrabajo en tu estado

Realiza una entrevista virtual y una prueba de informática o de mecanografía

Recibirás formación remunerada sobre el software específico del cliente que se te asigne antes de empezar a atender llamadas en directo.

La remuneración varía según el programa, en lugar de ser una cifra fija para toda la empresa, y un programa de asistencia técnica puede ofrecer un salario significativamente más alto que uno de atención al cliente en el sector minorista, por lo que hay margen real para aspirar a los puestos mejor remunerados.

La mayoría de los programas de clientes Concentrix 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 17 y 24 dólares por hora de media, con posibilidades reales de ganar más en docenas de puestos y programas de atención al cliente a distancia. Ver ofertas de empleo en Concentrix

El programa @Home de TTEC contrata a representantes de atención al cliente a distancia con un salario inicial de entre 16 y 19 dólares por hora, más bonificaciones por rendimiento, con un rango salarial real más amplio de entre 19 y 27 dólares por hora una vez que se tienen en cuenta la antigüedad y el programa. TTEC contrata a gran escala para numerosas marcas reconocidas y es uno de los pocos puestos de atención al cliente a distancia de esta lista abierto a jóvenes de 17 años con título de bachillerato o GED.

La propia sección de preguntas frecuentes sobre el teletrabajo de TTEC es muy específica en cuanto al equipo necesario: se requiere un ordenador con Windows, conexión a Internet de alta velocidad y unos auriculares con micrófono. Los puestos de atención al cliente a distancia desde casa como este dependen en gran medida de que se cumpla esa lista concreta de requisitos de equipo, más que de cualquier respuesta dada en una entrevista. No se admiten dispositivos Apple, Chromebook ni tabletas. Esto supone un obstáculo para los candidatos procedentes de otros programas de atención al cliente a distancia que proporcionan un portátil, por lo que consultar la página de requisitos de equipamiento del programa específico antes de presentar la solicitud evita que esta se descarte.

Empieza por aquí:

Asegúrate de que dispones de un ordenador con Windows (no un Mac, un Chromebook ni una tableta) y de conexión a Internet de alta velocidad por cable antes de presentar la solicitud

Presenta tu solicitud en ttecjobs.com y completa el formulario en línea, que dura aproximadamente una hora, así como la evaluación de conocimientos informáticos

Supera una verificación de antecedentes

Realiza la formación remunerada, que puede durar desde unos días hasta varias semanas, dependiendo del programa del cliente

Presentar una solicitud desde un Chromebook o una tableta y que te rechacen en la fase de compatibilidad técnica es el error más evitable en este caso, así que comprueba primero los requisitos de hardware.

Contrata a 17 personas TTEC @Home 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El salario oscila entre los 16 y los 19 dólares por hora, más bonificaciones; es uno de los pocos trabajos de atención al cliente a distancia a los que pueden optar los jóvenes de 17 años. Ver ofertas de empleo de TTEC @Home

Foundever paga una tarifa realista de entre 17 y 24 dólares por hora a los representantes de atención al cliente que trabajan desde casa, con una media de unos 20 dólares por hora. Los puestos de trabajo de atención al cliente a distancia desde casa de esta marca siguen publicándose a través del portal actual, tras el cambio de marca, y no en las antiguas páginas de la marca Sykes que aún aparecen en los resultados de búsqueda.

Cualquiera que recuerde esta empresa como Sykes se encuentra ante el mismo empleador bajo su nombre posterior a 2022, y al buscar el nombre antiguo siguen apareciendo ofertas y reseñas antiguas mezcladas con las actuales.

Ese cambio de marca tiene importancia en la práctica. Los datos salariales siguen dividiéndose entre los anuncios de «Foundever» y los de «Sykes Remote Work At Home», y las páginas con la marca Sykes muestran una media ligeramente superior, en torno a los 27 dólares por hora, lo que probablemente refleje programas más antiguos y con mayor antigüedad, más que una diferencia salarial real por el nombre.

El error más habitual es presentar la solicitud a través de un enlace de empleo obsoleto de la marca Sykes, en lugar de utilizar el portal actual jobs.foundever.com, donde ahora se publican realmente las ofertas de empleo activas.

Cómo empezar:

Presenta tu solicitud directamente en jobs.foundever.com, el portal de empleo actual tras el cambio de marca

Elige un programa de cliente durante el proceso de solicitud; los sectores más habituales son los viajes, el comercio minorista, el soporte técnico y la asistencia sanitaria

Realiza una evaluación virtual y una entrevista.

Realiza una formación remunerada específica para el cliente que se te asigne antes de empezar a atender a clientes

No juzgues el salario ni la legitimidad del programa basándote en antiguas reseñas de Sykes sin confirmar primero que dicho programa sigue existiendo bajo el nombre de Foundever.

Varias marcas de clientes Foundever 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se gana una media de 20 dólares por hora trabajando desde casa; antes se llamaba Sykes y ahora es uno de los trabajos de atención al cliente a distancia más estables bajo el nombre de Foundever. Explora las ofertas de empleo de Foundever

Progressive paga un salario realista de entre 17 y 24 dólares por hora a sus representantes de atención al cliente y ventas entrantes a distancia, y es la alternativa del sector de los seguros entre estos puestos de trabajo de atención al cliente a distancia, ya que se encargan de atender consultas sobre pólizas, dar soporte en reclamaciones y vender coberturas, en lugar de ocuparse de ventas minoristas generales o de incidencias técnicas.

Los puestos abarcan el servicio de atención al cliente para reclamaciones, la asistencia general sobre pólizas, las ventas entrantes y la atención al cliente bilingüe, todos ellos centrados exclusivamente en llamadas entrantes. Aquí no se realizan llamadas en frío, ya que son los clientes quienes inician el contacto. El puesto incluye de serie un completo paquete de prestaciones y auténticas oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa.

Para presentar tu candidatura:

Visita careers.progressive.com y busca ofertas de empleo en «servicio de atención al cliente» o «atención al cliente»

Comprueba los requisitos para trabajar desde casa (un espacio de trabajo sin distracciones y una conexión a Internet por cable)

Realice la evaluación en línea y la entrevista

Completa la formación remunerada antes de atender llamadas de clientes en directo

Error habitual: dar por sentado que todos los puestos de atención al cliente de Progressive requieren una licencia de venta de seguros. Algunos puestos exigen obtener una licencia de seguros de daños y accidentes tras la contratación, mientras que otros se limitan a la asistencia general en la gestión de pólizas, por lo que consultar la descripción específica del puesto evita expectativas erróneas.

Selección del sector de los seguros Progressive 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 17 y 24 dólares por hora; es una de las mejores opciones del sector de los seguros entre los puestos de atención al cliente a distancia que ofrecen prestaciones reales y posibilidades de desarrollo profesional. Buscar empleo

Soluciones prácticas paga a los contratistas independientes entre 0,25 y 0,31 dólares por minuto productivo, lo que, en la práctica, supone entre 15 y 19 dólares por hora una vez que se tiene en cuenta el mínimo de minutos garantizados del programa. A diferencia de los puestos de empleado mencionados anteriormente, se trata de un trabajo como colaborador autónomo (formulario 1099) con una programación propia verdaderamente flexible, lo que lo convierte en uno de los mejores trabajos de atención al cliente a distancia para compaginar horas con otros compromisos. Los trabajos a tiempo parcial de atención al cliente a distancia como este se basan en cubrir franjas horarias de llamadas disponibles, no en cumplir un número fijo de horas semanales.

Soluciones prácticas permite incorporarse a su red de autónomos sin comisiones y nunca solicita información financiera durante el proceso de solicitud, un historial impecable que conviene tener en cuenta en un sector en el que las estafas suelen cobrar por adelantado. La remuneración se basa en los minutos productivos, y la mayoría de los programas incluyen un mínimo garantizado de unos 30 minutos por cada hora programada, por lo que un volumen constante de llamadas es lo que convierte un bloque programado en uno totalmente remunerado.

Cómo empezar:

Presenta tu solicitud en jobs.workingsolutions.com; ten en cuenta que solo se puede hacer desde un ordenador de sobremesa o portátil; los dispositivos móviles no permiten completar la solicitud

Supera la comprobación del ordenador requerida, que confirma que tu equipo cumple con los requisitos técnicos

Elige un programa de cliente; las cuentas de comercio minorista, fiscalidad y servicios domésticos rotan según la temporada

Una vez certificado, programa tú mismo tus turnos de trabajo; no se exige ningún turno fijo

Para sacar el máximo partido a esta oportunidad, hay que considerar la disponibilidad certificada como una oportunidad para cubrir turnos, no como un sueldo garantizado. Mantenerse activo durante las franjas horarias de mayor volumen de llamadas es lo que impulsa los ingresos hacia el extremo superior de ese rango.

Sin gastos de inscripción Working Solutions 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 0,25 y 0,31 dólares por minuto productivo; es una opción flexible entre los trabajos de atención al cliente a distancia sin cuotas de inscripción. Solicitar empleo en Working Solutions

Liveops paga a los agentes independientes una tarifa por tiempo de conversación de entre 25 y 34 céntimos por minuto, dependiendo del programa del cliente, lo que, en la práctica, supone entre 15 y 27 dólares por hora una vez que se tienen en cuenta los incentivos por comisión de los programas basados en ventas. Liveops es el que ofrece mayor flexibilidad horaria de entre estos trabajos de atención al cliente a distancia, ya que te permite reservar turnos de tan solo 30 minutos en lugar de comprometerte a un turno completo. Los trabajos de atención al cliente a distancia a tiempo parcial estructurados de esta manera se adaptan especialmente a quienes necesitan compaginar horas con el cuidado de los hijos o con un segundo empleo.

Los cursos de certificación son gratuitos, aunque hay que abonar una tasa real y no reembolsable de 35,00 dólares por la verificación de antecedentes a un proveedor externo antes de que se complete la incorporación. Los trabajos de atención al cliente a distancia nocturnos encajan especialmente bien aquí, ya que los agentes eligen sus propios bloques en lugar de trabajar según un horario establecido por otra persona.

LiveOps no es compatible con ordenadores Mac para la mayoría de los programas y paga dos veces al mes mediante factura, cheque o transferencia bancaria por las dos semanas de trabajo anteriores. Dado que el pago lo inicia el agente y no es automático, enviar las facturas a tiempo garantiza que el proceso se desarrolle sin problemas.

Cómo empezar:

Presenta tu solicitud en join.liveops.com y confirma que tienes más de 18 años y que eres residente legal en EE. UU. en un estado que cumpla los requisitos

Asegúrate de que tu ordenador no sea un Mac (la mayoría de los programas requieren un PC) y de que dispones de conexión a Internet por cable

Supera la verificación de antecedentes requerida (35,00 $, no reembolsables, a través de YardStik)

Completa la formación de certificación y, a continuación, envía las facturas por los minutos trabajados dos veces al mes

Establecer el presupuesto en función de los minutos de conversación realmente realizados, en lugar de las horas programadas, permite mantener unas expectativas realistas y ajustar los ingresos a la estructura por minuto en la que se basa esta plataforma.

La mayor flexibilidad en la programación LiveOps 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 25 y 34 céntimos por minuto de conversación; el trabajo se reserva en bloques de 30 minutos sin turnos fijos. Únete a LiveOps

Arise no es un trabajo en el sentido tradicional. Se trata de una plataforma de empresa a empresa en la que registras tu propia pequeña empresa —una LLC, una S-corp o una C-corp— para prestar servicio a los programas de los clientes de Arise, con una remuneración negociada por esa empresa en lugar de fijada por la propia Arise.

Esta es la opción que más se asemeja a ser propietario de un negocio entre estos trabajos de atención al cliente a distancia, pensada para cualquiera que quiera dirigir una pequeña empresa de atención al cliente en lugar de limitarse a aceptar un empleo. Los trabajos de atención al cliente a distancia a tiempo parcial en este formato de propiedad empresarial conllevan sus propias responsabilidades fiscales y de puesta en marcha, algo que un puesto de empleado estándar nunca exige.

La estructura de comisiones actual es del 5 % del total de la factura de la empresa, excluyendo los ingresos por recomendaciones, y sustituye a la anterior tarifa plana bimestral . Los cursos de certificación por cliente y la verificación de antecedentes también se suman a los costes iniciales, por lo que conviene planificarlos como parte de la puesta en marcha del negocio en lugar de considerarlos un obstáculo puntual.

Cómo empezar:

Registra una entidad empresarial que cumpla los requisitos (LLC, S-corp o C-corp) antes de firmar un contrato con Arise

Presenta tu solicitud y selecciona un programa de cliente en la propia página web de Arise

Paga la cuota del curso de certificación del programa (que, según se indica, oscila entre 25 y 249 dólares) y supera una verificación de antecedentes (unos 30 dólares)

Prevé en tu presupuesto la cuota de uso de la plataforma del 5 % del importe de la factura una vez que empieces a prestar servicio a los clientes

Si se aborda esto como una auténtica puesta en marcha de un negocio, con sus propias obligaciones fiscales y costes iniciales, se establecen unas expectativas claras desde la primera solicitud.

Gestionarlo como un negocio Arise Virtual Solutions 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Estructura B2B en los trabajos de atención al cliente a distancia: regístrate como empresa, obtén la certificación por un importe de entre 25 y 249 dólares y, a continuación, negocia tu propia remuneración. Descubre Arise

ModSquad paga a los «Mods» autónomos entre 15 y 27 dólares la hora, dependiendo del proyecto y de lo especializado que sea el idioma o la habilidad técnica requerida. Los trabajos a distancia de atención al cliente a tiempo parcial organizados de esta manera recompensan a quien se especialice pronto en un idioma o en un ámbito técnico concreto, ya que eso es lo que eleva la remuneración hasta el límite superior del rango.

ModSquad contrata a colaboradores autónomos (1099) que eligen a qué proyectos disponibles desean presentarse, que abarcan la atención al cliente por teléfono, correo electrónico y chat, así como tareas de moderación de comunidades. Los moderadores con combinaciones de idiomas menos habituales o con habilidades técnicas específicas se sitúan en la franja más alta de ese rango.

Es la opción más orientada a proyectos y que permite elegir al cliente de entre estos trabajos de atención al cliente a distancia, más cercana al trabajo autónomo que a un turno en un centro de llamadas, ideal para cualquiera que busque variedad en lugar de rutina.

Los pagos se realizan mensualmente a través de PayPal, un ciclo más lento que el ritmo quincenal de Soluciones prácticas o LiveOps. Planificar el flujo de caja teniendo en cuenta ese retraso mensual desde el principio hace que la transición sea más fluida, especialmente mientras se espera a que llegue ese primer pago.

Cómo empezar:

Solicita convertirte en «Mod» en join.modsquad.com

Una vez aprobada tu solicitud, explora los proyectos abiertos de atención al cliente y apoyo a la comunidad

Presenta tu candidatura a proyectos específicos que se ajusten a tus habilidades lingüísticas o a tu especialidad técnica

Configura tu cuenta de PayPal para recibir tu pago mensual

Crear desde el principio una cartera de proyectos en un idioma o ámbito técnico concreto es lo que, con el tiempo, hace que tus ingresos alcancen el límite superior de ese rango.

Elige tus propios proyectos ModSquad 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 15 y 27 dólares por hora por proyecto, con la opción de elegir a tus propios clientes entre los trabajos de atención al cliente a distancia y pagos mensuales a través de PayPal. Únete a ModSquad

Comparativa de estos puestos de trabajo de atención al cliente a distancia

Estos diez puestos de trabajo de atención al cliente a distancia se dividen en tres categorías. También merece la pena echar un vistazo a las ofertas de empleo de atención al cliente a distancia en LinkedIn, sobre todo aquellas vinculadas a la página verificada de la propia empresa, en lugar de a una oferta compartida. Los puestos de atención al cliente a distancia de las compañías aéreas se sitúan en el extremo de mayor remuneración y formación más prolongada de esa misma comparación.

Hay puestos de empleado con contrato W-2 y salario por horas fijo, trabajos como autónomo con contrato 1099 pagados por minutos o por proyecto, y una plataforma B2B en la que gestionas tu propio negocio. Esa diferencia influye en cómo será tu primera nómina y en la rapidez con la que la recibirás, por lo que la tabla siguiente compara, en paralelo, la estructura, la remuneración y los costes iniciales, incluyendo qué parte del trabajo es realmente pasiva y qué parte requiere una participación activa.

Método Tipo Salario habitual Coste inicial Primera nómina ¿En qué medida es un ingreso pasivo? Asistente de atención al cliente virtual de Amazon Empleado con formulario W-2 17-21 $/hora 0 ~2-4 semanas No es un trabajo pasivo: turnos fijos en directo Ventas de reservas de Delta Empleado con contrato W-2 20-31 $/hora 0 $ Tras 10 semanas de formación remunerada No es un trabajo pasivo: turnos fijos en directo Atención al cliente desde casa en Concentrix Empleado con contrato W-2 17-24 $/hora 0 ~2-4 semanas No es un trabajo pasivo: turnos fijos en directo TTEC @Home Empleado con contrato W-2 16-27 $/hora 0 $ (se requiere tener un ordenador con Windows propio) ~2-3 semanas No es un trabajo pasivo: turnos fijos en directo Agente de Foundever que trabaja desde casa Empleado con contrato W-2 17-24 $/hora 0 $ ~2-4 semanas No es un trabajo pasivo: turnos fijos en directo Atención al cliente de U-Haul (trabajo desde casa) Empleado con contrato W-2 15,38-20,91 $/hora 0 $ ~2-4 semanas No es un trabajo pasivo: turnos fijos en directo Contratista de Soluciones prácticas Contratista 1099 0,25-0,31 $/min 0 ~Quincenal una vez certificado Semiflexible: tú mismo fijas tus propios turnos Agente independiente de Liveops Contratista 1099 0,25-0,34 $/min 0 $ por la certificación, más 35,00 $ en concepto de tasa de verificación de antecedentes Dos veces al mes (factura) Semiflexible: bloques de 30 minutos que se reservan uno mismo Socio de servicios de Arise B2B (negocio propio) Negociado por tu empresa 25-249 $ de certificación, más unos 30 $ de verificación de antecedentes Dos veces al mes, tras la certificación Gestión activa: tú diriges el negocio ModSquad Freelance Mod Contratista 1099 15-27 $/hora 0 Mensual (PayPal) Semiflexible: elige tus propios proyectos

Cómo se elaboró esta lista

Cada entrada de la lista anterior debía cumplir tres requisitos: una empresa o plataforma real y con nombre, que publicara la remuneración; un puesto que fuera realmente a distancia o que permitiera trabajar a distancia; y una forma documentada y verificable de empezar a enviar solicitudes hoy mismo.

Esto eliminó las ofertas anónimas en portales de empleo sin un empleador verificable detrás, así como cualquier anuncio que solicitara un pago antes de la contratación, una práctica que se da de forma encubierta en muchos puestos de atención al cliente a distancia que aparecen en una búsqueda genérica. Las ofertas de empleo de atención al cliente a distancia de ZipRecruiter debían cumplir con ese mismo requisito de verificación del nombre del empleador antes de incluirse en esta lista.

El volumen de contratación y la transparencia salarial desempataron los casos restantes, razón por la cual Amazon y Delta encabezan la lista, mientras que las plataformas de trabajos esporádicos ocupan el extremo más flexible. Los puestos de atención al cliente a distancia de Amazon representan, concretamente, la mayor parte de ese volumen de contratación entre todas las ofertas analizadas para esta lista.

Combina las aplicaciones de recompensas con un trabajo de atención al cliente a distancia

Las aplicaciones de recompensas y reembolsos no sustituirán al sueldo de uno de estos trabajos de atención al cliente a distancia, pero, siendo realistas, aportan entre 20 y 100 dólares al mes en tiempo libre entre turnos, sin ningún conflicto de horarios. Funcionan de forma pasiva en tu móvil mientras estás entre llamadas o fuera de turno, por lo que no te cuestan nada más que un poco de atención y no compiten con el horario de tu trabajo.

Elige una o dos que realmente vayas a abrir durante tu tiempo libre, en lugar de instalar todas las aplicaciones de esta lista:

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Cómo los representantes de atención al cliente a distancia pueden generar una segunda fuente de ingresos

Trabajar en dos empleos de atención al cliente a distancia a la vez puede suponer, de forma realista, entre 200 y 600 dólares al mes, sin necesidad de aprender nuevas habilidades. La misma soltura al teléfono, en el chat y por correo electrónico que te permitió ser contratado en Amazon o Delta es exactamente lo que necesitan Soluciones prácticas, LiveOps y ModSquad.

Por qué las habilidades son directamente transferibles

Se trata de un sector que realmente está creciendo, no de un nicho en declive. Las ofertas de trabajo como autónomo en atención al cliente en FlexJobs casi se duplicaron durante la segunda mitad de 2025. Esto refleja una demanda real de este tipo de trabajos complementarios. Si ya has superado una prueba de velocidad y una verificación de antecedentes para un trabajo de atención al cliente a distancia, ya tienes superados la mayoría de los requisitos para conseguir un segundo trabajo en una plataforma de trabajos esporádicos. Las preguntas de la entrevista apenas varían entre los empleadores que contratan para estos puestos.

Qué debes tener en cuenta antes de compaginar dos trabajos

Comprueba primero la política de tu empresa principal sobre el trabajo extra. Algunas empresas de centros de atención telefónica con contrato W-2, especialmente las de líneas aéreas y servicios financieros, restringen por escrito el trabajo externo de atención al cliente debido a normas de cumplimiento y confidencialidad.

Un error muy común es aceptar un segundo trabajo de atención al cliente sin comprobar si en tu carta de oferta actual o en el manual del empleado hay alguna cláusula sobre el trabajo extra; consulta nuestra guía de trabajos a tiempo parcial para conocer otras opciones flexibles que puedas sopesar frente a un segundo trabajo de atención al cliente.

Cuánto cuesta tener dos trabajos a la hora de pagar impuestos

Los ingresos adicionales procedentes de una plataforma de trabajos 1099 no están sujetos a retenciones como tu nómina principal, por lo que deberás pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, además del impuesto sobre la renta habitual, sobre todo lo que ganes con Soluciones prácticas, LiveOps o ModSquad. Reserva aproximadamente una cuarta parte de esos segundos ingresos para pagar los impuestos a medida que los vas obteniendo, según las propias directrices del IRS sobre los pagos trimestrales estimados para los ingresos por trabajo por cuenta propia, para que una factura elevada en abril no te pille desprevenido.

Lo que no funciona en los trabajos de atención al cliente a distancia

Los dos patrones que más tiempo y dinero hacen perder en el ámbito de los trabajos de atención al cliente a distancia son las estafas de «kits de certificación» que exigen el pago por adelantado y los anuncios copiados y pegados en los que se ha sustituido el enlace de solicitud por uno falso. Ambos se aprovechan del elevado volumen de búsquedas relacionadas con ofertas de trabajo de atención al cliente a distancia con incorporación inmediata, ya que los solicitantes que buscan empleo con urgencia suelen saltarse la verificación de la fuente.

Pagar por adelantado un «kit de certificación» o un «paquete de inicio»: la FTC advierte de que cualquier trabajo que requiera un pago antes de la contratación es, casi siempre, una estafa. Los costes legítimos de certificación, como los de Arise, se gestionan a través de la propia web registrada de la empresa, no de un enlace aleatorio a una bolsa de empleo.

la FTC advierte de que cualquier trabajo que requiera un pago antes de la contratación es, casi siempre, una estafa. Los costes legítimos de certificación, como los de Arise, se gestionan a través de la propia web registrada de la empresa, no de un enlace aleatorio a una bolsa de empleo. Anuncios falsos del tipo «31 dólares la hora, contratación inmediata, sin entrevista»: un puesto real en una aerolínea o en un centro de externalización de procesos (BPO) siempre incluye una entrevista estructurada y, en la mayoría de los programas, una verificación de antecedentes. Los anuncios sin proceso de selección utilizan una cifra salarial real para parecer creíbles. Los puestos de atención al cliente a distancia con contratación inmediata son una categoría real, pero cualquier anuncio que omita tanto la entrevista como la verificación de antecedentes está aprovechando esa urgencia en lugar de ganársela.

un puesto real en una aerolínea o en un centro de externalización de procesos (BPO) siempre incluye una entrevista estructurada y, en la mayoría de los programas, una verificación de antecedentes. Los anuncios sin proceso de selección utilizan una cifra salarial real para parecer creíbles. Los puestos de atención al cliente a distancia con contratación inmediata son una categoría real, pero cualquier anuncio que omita tanto la entrevista como la verificación de antecedentes está aprovechando esa urgencia en lugar de ganársela. Estafas de sobrepago o cheques falsos vinculadas al «reembolso de equipos»: los empleadores legítimos, como TTEC y Amazon, envían el equipo directamente o exigen hardware propio que cumpla los requisitos, por lo que cualquier «empleador» que envíe un cheque y pida que se le transfiera la diferencia es una señal de alarma.

los empleadores legítimos, como TTEC y Amazon, envían el equipo directamente o exigen hardware propio que cumpla los requisitos, por lo que cualquier «empleador» que envíe un cheque y pida que se le transfiera la diferencia es una señal de alarma. Confundir una plataforma B2B con una oferta de trabajo: presentar una solicitud a una plataforma estructurada como Arise esperando una nómina W-2 y toparse en cambio con un requisito de registro de empresa no es una estafa, pero sí un desajuste real y evitable que vale la pena comprobar desde el principio.

Verificar al empleador en su propia página de empleo, rechazar cualquier pago por adelantado y confirmar si se trata de un empleado o de un colaborador autónomo antes de presentar la solicitud permite descartar la mayor parte de los factores que hacen que los trabajos de atención al cliente a distancia sean arriesgados. Ese mismo paso de verificación se aplica específicamente a las ofertas de trabajo de atención al cliente a distancia en LinkedIn, ya que la insignia de la página de la empresa no garantiza que la propia oferta publicada esté actualizada.

Veredicto final sobre los trabajos de atención al cliente a distancia

Para la mayoría de las personas que empiezan hoy en día, los puestos de trabajo de atención al cliente a distancia apuntan al puesto de «Virtual Customer Service Associate» de Amazon como la mejor opción en general. Combina el mayor volumen de contratación, un coste inicial de 0 dólares y un salario de entre 17 y 21 dólares por hora, sin el obstáculo de la selección previa de currículos. Quien busque un mayor potencial de ingresos debería fijarse en el programa de ventas y reservas de Delta, que alcanza un máximo de 31 dólares por hora tras un periodo de formación de 10 semanas que la mayoría de las demás opciones omiten.

Si tienes que cuidar de tus hijos o tienes un segundo trabajo, es mejor optar por Soluciones prácticas o LiveOps en lugar de cualquier puesto con turnos fijos, ya que ambas permiten programar tu propio horario en bloques cortos sin cuota de inscripción. Cuando empieces a recibir el sueldo, añade una aplicación gratuita como Snakzy, que te permitirá convertir el tiempo libre entre turnos en un pequeño extra de dinero.

Empieza por cualquiera de estos trabajos de atención al cliente a distancia que mejor se adapte a tus necesidades de estructura frente a flexibilidad este mes.

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