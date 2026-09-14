Actividades complementarias para bomberos en 2026: 8 formas de ganar dinero en los días libres

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Tener un trabajo extra como bombero es factible durante el primer año de servicio, y el trabajo por días en servicios de emergencias médicas (EMS) es la opción que más rápido genera ingresos de las que aquí se mencionan. El trabajo por días en EMS es un empleo a tiempo parcial muy práctico para los bomberos si ya se dispone de un certificado de técnico de emergencias médicas (EMT) o de paramédico y se cuenta con días completos libres.

El mejor trabajo extra para los bomberos es aquel que convierte las habilidades que ya utilizas en tu turno en un trabajo remunerado. Los conocimientos sobre asistencia médica y la normativa contra incendios son directamente aplicables, mientras que las habilidades prácticas de reparación abren otras opciones.

A continuación, desglosaré ocho trabajos secundarios según su potencial de ingresos y en qué medida se adaptan a los horarios habituales de los bomberos. Los trabajos secundarios más prácticos para los bomberos generan ingresos adicionales a partir de las habilidades o certificaciones que ya posees. También verás qué se necesita para empezar, de modo que puedas comparar las opciones de ingresos rápidos con aquellas mejor remuneradas que requieren más preparación.

¿Es realmente factible tener un trabajo extra para bomberos?

Sí, un trabajo extra para bomberos es realista para la mayoría de las brigadas, y tu horario ya te facilita la mitad del trabajo. Esas 48 o 72 horas libres tras un turno de 24 horas hacen que los trabajos extra para bomberos sean más fáciles de programar que un trabajo a tiempo parcial convencional para bomberos, que suele basarse en horarios dispersos por la tarde.

Eso no significa que todos los métodos generen ingresos rápidamente. La consultoría en materia de incendios y seguridad puede tardar meses en crear una cartera de clientes, mientras que los turnos de EMS con pago por día se cobran desde la primera semana en la lista de turnos. Ese horario también ofrece a los ingresos extra de los bomberos más margen para crecer mediante turnos de jornada completa o citas.

Un trabajo extra para bomberos no es viable si se lleva a cabo durante el horario de servicio o si se incumplen las normas del cuerpo. La mayoría de los cuerpos permiten el empleo externo. Por lo general, exigen que se comunique, y algunos restringen los trabajos que entren en conflicto con el servicio de bomberos.

8 trabajos secundarios reales para bomberos

Estas ocho opciones se clasifican según el grado en que aprovechan directamente las habilidades que ya posees, situándose en los primeros puestos de la lista aquellas que ofrecen una remuneración más rápida. También he tenido en cuenta los requisitos iniciales y la facilidad con la que cada una de ellas se adapta a horarios de 24 horas de trabajo y 48 de descanso, o de 24 horas de trabajo y 72 de descanso, por lo que la clasificación refleja tanto la viabilidad práctica como el potencial de ingresos.

El trabajo por días como técnico de emergencias médicas (EMT) y paramédico te reporta una media de unos 20,40 dólares la hora, según el indicador salarial de ZipRecruiter para 2026, y la mayoría de los turnos oscilan entre los 17,07 y los 22,60 dólares la hora. Es la forma más directa de obtener ingresos extra para los bomberos, ya que se utiliza una certificación que probablemente ya posees.

Para un trabajo a tiempo parcial como bombero, una de las formas más sencillas de acceder es a través de un servicio privado de ambulancias o de la lista de personal por días de un cuerpo de bomberos vecino. Las agencias de selección de personal, como AMN Healthcare, asignan turnos a técnicos de emergencias médicas por días en todo el país, y los primeros pasos son los siguientes:

Comprueba que tu certificación esté vigente: la mayoría de las listas de personal por días exigen una tarjeta válida de técnico de emergencias médicas (EMT) o de paramédico, además de un certificado de RCP.

la mayoría de las listas de personal por días exigen una tarjeta válida de técnico de emergencias médicas (EMT) o de paramédico, además de un certificado de RCP. Presenta tu solicitud a dos o tres servicios: tanto las empresas privadas de ambulancias como los sistemas de servicios médicos de emergencia (EMS) de la zona cuentan con plantillas de personal por días.

tanto las empresas privadas de ambulancias como los sistemas de servicios médicos de emergencia (EMS) de la zona cuentan con plantillas de personal por días. Realiza una jornada de orientación acompañando a un profesional: la mayoría de los servicios lo exigen antes de que puedas realizar turnos en solitario.

la mayoría de los servicios lo exigen antes de que puedas realizar turnos en solitario. Elige turnos que se adapten a tu calendario de 24 horas de trabajo y 48 de descanso: un turno de 12 horas por día encaja perfectamente en un día libre.

Una carga de trabajo completa por días puede hacer que los ingresos extra de un bombero sean más sustanciales, alcanzando alrededor de 1.418 dólares a la semana a nivel nacional, según ZipRecruiter. Esa cifra supone varios turnos a la semana. Estas cifras muestran el salario bruto antes de impuestos. Si tu objetivo principal son los ingresos semanales, nuestra guía para ganar 1.000 dólares a la semana compara otras vías que pueden alcanzar ese mismo rango.

No se requiere ninguna nueva certificación AMN Healthcare 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Coloca a técnicos de emergencias médicas y paramédicos por días en todo el país; la remuneración oscila aproximadamente entre 17 y 23 dólares la hora. Buscar turnos

El trabajo como manitas autónomo se remunera entre 50 y 90 dólares la hora en la mayoría de los mercados, y hasta 125 dólares la hora en estados con un coste de vida elevado, como California. Esto convierte el trabajo de manitas en una actividad complementaria muy práctica para los bomberos, ya que sus días libres encajan bien con trabajos que requieren una tarde completa o más tiempo.

Las reparaciones de fontanería, los parches en placas de yeso, los trabajos eléctricos básicos y la carpintería general son habilidades que se pueden aplicar directamente desde la vida en el parque de bomberos. Una plataforma como TaskRabbit puede dar a conocer rápidamente tus servicios de manitas a clientes dispuestos a pagar.

Comprueba los requisitos de licencia de tu estado: muchos estados permiten trabajar sin licencia por debajo de un importe determinado, pero los trabajos de mayor envergadura suelen requerir una licencia de contratista.

muchos estados permiten trabajar sin licencia por debajo de un importe determinado, pero los trabajos de mayor envergadura suelen requerir una licencia de contratista. Contrata un seguro de responsabilidad civil: una póliza básica te cubre si algo sale mal en la propiedad de otra persona.

una póliza básica te cubre si algo sale mal en la propiedad de otra persona. Anúnciate en una plataforma de trabajos esporádicos: tanto TaskRabbit como Angi ponen en contacto a manitas con trabajos locales.

tanto TaskRabbit como Angi ponen en contacto a manitas con trabajos locales. Reserva días completos para los trabajos más grandes: entre 48 y 72 horas suelen bastar para completar la mayoría de los proyectos de una sola habitación de principio a fin.

Como trabajo a tiempo parcial para bomberos, el trabajo de manitas es más fácil de gestionar cuando se reservan días completos libres para proyectos de mayor envergadura. Entre los trabajos secundarios para bomberos, el de manitas presenta una mayor diferencia entre los salarios de los empleados y las tarifas facturables de los autónomos.

Los empleados a tiempo completo que se dedican a los trabajos de mantenimiento ganan de media cerca de 53 000 dólares al año, unos 25 dólares por hora. Esa cifra se refiere a los trabajadores asalariados. El trabajo de mantenimiento por cuenta propia puede tener una tarifa facturable más alta, aunque los gastos de tu propio negocio reducen lo que te queda.

Reserva trabajos en tus días libres TaskRabbit 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Trabajos de manitas contratados por tarea; las tarifas suelen oscilar entre 50 y 90 dólares la hora, sin cuota de inscripción. Conviértete en un «Tasker»

La consultoría independiente en seguridad contra incendios se remunera entre 100 y 250 dólares por hora, y el trabajo como perito en litigios sobre la causa de un incendio se remunera entre 200 y 500 dólares por hora, según los recursos de formación basados en la acreditación de Investigador Certificado en Incendios de la NFPA. Se trata del límite máximo por hora más alto de cualquier actividad complementaria para bomberos de esta lista.

La revisión de planos, las visitas de verificación del cumplimiento de la normativa y la consultoría previa a las inspecciones se basan directamente en tu experiencia en las inspecciones que realizas durante tus turnos. La mayoría de las recomendaciones para trabajos de consultoría provienen de la pertenencia a la SFPE, y la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. sitúa el salario medio de los inspectores e investigadores de incendios en 78 060 dólares al año.

Poseer o estar cursando la certificación de inspector de incendios de la NFPA: la mayoría de los clientes esperan que tengas una titulación oficial antes de contratarte.

la mayoría de los clientes esperan que tengas una titulación oficial antes de contratarte. Únete a la SFPE o a una asociación estatal de jefes de bomberos: la mayoría de los encargos provienen de recomendaciones.

la mayoría de los encargos provienen de recomendaciones. Ofrece servicios de revisión de planos a arquitectos y contratistas: esta es la vía de acceso más sencilla para un nuevo consultor.

esta es la vía de acceso más sencilla para un nuevo consultor. Constituye una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) y contrata un seguro de responsabilidad civil: tu asesoramiento conlleva una responsabilidad real una vez que el cliente actúa en consecuencia.

Crear una cartera de clientes lleva más tiempo que aceptar un turno por días. Calcula varios meses de recomendaciones antes de que se llene tu agenda. Esa puesta en marcha más lenta hace que los ingresos complementarios de los bomberos sean menos predecibles al principio, incluso con la tarifa máxima por hora más alta. Es la actividad complementaria para bomberos que más recompensa la paciencia.

Límite máximo por hora SFPE 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La afiliación pone en contacto a los profesionales de la seguridad contra incendios con oportunidades de consultoría; las tarifas independientes oscilan entre 100 y 250 dólares por hora. Únete a SFPE

Las inspecciones de viviendas suelen costar entre 296 y 424 dólares por encargo, según los datos de precios de Angi correspondientes a 2026. Con solo una inspección a la semana, eso supone unos ingresos brutos mensuales de entre 1.184 y 1.696 dólares, antes de descontar los gastos de la empresa y los impuestos. Si te interesa, tu experiencia en seguridad de edificios te da una ventaja inicial muy útil en este ámbito.

Detectar riesgos en una estructura, revisar los cuadros eléctricos e identificar incumplimientos de la normativa son habilidades que ya se desarrollan en el trabajo de inspección de incendios. Como actividad complementaria para los bomberos, la inspección de viviendas aprovecha esos mismos instintos de seguridad en la construcción, a la vez que se cobra por trabajo realizado.

El siguiente paso es aprender las normas de inspección de viviendas y cumplir con los requisitos de licencia de tu estado. InterNACHI es una vía para recibir esa formación. La cuota de socio cuesta 49 dólares al mes o 499 dólares al año e incluye cursos en línea, preparación para el examen y la certificación de «Inspector Profesional Certificado» sin coste adicional.

A partir de ahí, para empezar solo hay que seguir cuatro pasos prácticos.

Consulta la normativa de tu estado en materia de licencias: la mayoría de los estados exigen horas de formación previa a la obtención de la licencia y un examen estatal antes de poder cobrar por las inspecciones.

la mayoría de los estados exigen horas de formación previa a la obtención de la licencia y un examen estatal antes de poder cobrar por las inspecciones. Únete a InterNACHI para la formación y el examen: la cuota de socio incluye los cursos necesarios para obtener la certificación.

la cuota de socio incluye los cursos necesarios para obtener la certificación. Contrata un seguro de responsabilidad civil para inspectores: un defecto que se pase por alto puede convertirse en una reclamación real por parte de un comprador de vivienda.

un defecto que se pase por alto puede convertirse en una reclamación real por parte de un comprador de vivienda. Establece vínculos con agentes inmobiliarios locales: la mayor parte del trabajo de inspección proviene de recomendaciones de agentes, no de marketing en frío.

Una sola inspección suele llevar entre dos y cuatro horas in situ, más la redacción del informe. Esto la convierte en un trabajo a tiempo parcial viable para los bomberos, que pueden reservar un bloque de tiempo libre para la inspección y el informe. Además, cabe en un día libre sin que afecte a tu siguiente turno de 24 horas. Nuestra guía rápida sobre cómo ganar una suma global compara unas cuantas inspecciones al mes con otros pagos únicos.

Las competencias ya se solapan InterNACHI 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cursos de certificación gratuitos con la suscripción de 49 dólares al mes; los inspectores a tiempo completo ganan entre 55 000 y 95 000 dólares al año. Únete a InterNACHI

Los instructores de RCP y primeros auxilios ganan entre 200 y 400 dólares por sesión de clase, lo que supone una media de unos 37 dólares por hora, según las cifras salariales recopiladas por FireRescue1. Es uno de los pocos trabajos complementarios para bomberos que se remunera por bloques programados en lugar de por horas.

Para convertirse en instructor de la Asociación Americana del Corazón basta con disponer de un certificado de RCP o ACLS, que probablemente ya tengas. Las clases para guarderías locales, pequeñas empresas y ligas deportivas juveniles son una buena forma de aprovechar un día libre.

Presenta tu solicitud a través de un centro de formación afiliado a la AHA: el proceso de selección de instructores se lleva a cabo a través de un centro local, no directamente con la AHA.

el proceso de selección de instructores se lleva a cabo a través de un centro local, no directamente con la AHA. Consigue o pide prestados maniquíes de formación: algunos centros los proporcionan, y los instructores independientes suelen comprar un kit básico.

algunos centros los proporcionan, y los instructores independientes suelen comprar un kit básico. Programa clases periódicas: las guarderías, los entrenadores y las pequeñas oficinas necesitan formación de actualización cada uno o dos años.

las guarderías, los entrenadores y las pequeñas oficinas necesitan formación de actualización cada uno o dos años. Precio por plaza o por bloque de clases: la mayoría de los instructores cobran una tarifa fija en lugar de una tarifa por hora.

La demanda se mantiene estable, pero no es enorme. Unas cuantas clases al mes se acumulan rápidamente, ya que cada una se paga una tarifa fija independientemente del tamaño del grupo. Esto convierte la formación en un trabajo a tiempo parcial muy práctico para los bomberos y en una fuente sencilla de ingresos extra en sus días libres.

Se paga por clase, no por hora American Heart Association 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las clases impartidas por instructores suelen pagarse entre 200 y 400 dólares por sesión, lo que supone una media de unos 37 dólares por hora. Conviértete en instructor

El trabajo como perito en causas y orígenes de incendios se remunera entre 200 y 500 dólares la hora, el mismo rango que alcanzan los consultores independientes en seguridad contra incendios. Esta actividad complementaria para bomberos es la que mejor se paga por hora, pero requiere el proceso de acreditación más largo de todas las opciones aquí mencionadas.

Las compañías de seguros y los abogados defensores contratan a investigadores de incendios para determinar si un incendio fue accidental, de origen eléctrico o provocado deliberadamente. La IAAI gestiona la red de referencias de la que dependen la mayoría de los consultores independientes especializados en causas y orígenes de incendios para obtener un trabajo constante.

Consigue la acreditación de Investigador Certificado en Incendios: los peritos de seguros y los abogados no suelen contratarte si no la tienes.

los peritos de seguros y los abogados no suelen contratarte si no la tienes. Únete a la IAAI para acceder a su red de derivación de casos : la mayoría de los casos independientes llegan a través de los contactos de los miembros, no de la publicidad.

casos la mayoría de los casos independientes llegan a través de los contactos de los miembros, no de la publicidad. Asóciate con una empresa local de peritaje o un bufete de abogados: una relación estable te garantizará trabajos recurrentes de análisis de la escena.

una relación estable te garantizará trabajos recurrentes de análisis de la escena. Cobra por horas por la inspección del lugar del siniestro y la redacción del informe: el informe suele facturarse por separado del tiempo que pasas en el lugar.

Esta es la más lenta de las ocho opciones en cuanto a tiempo de desarrollo. Espera un año o más de derivaciones de casos antes de que la actividad genere ingresos fiables. Entre las actividades complementarias para bomberos, funciona mejor junto con un negocio consolidado de consultoría en seguridad contra incendios.

El salario por hora más alto IAAI 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Red de recomendación de socios para trabajos relacionados con causas y orígenes; las tarifas de los peritos oscilan entre 200 y 500 dólares por hora. Únete a IAAI

Los nuevos entrenadores personales suelen cobrar entre 40 y 100 dólares por sesión, cifra que aumenta hasta entre 75 y 150 dólares en las zonas metropolitanas una vez que se ha creado una cartera de clientes. La mayoría de los bomberos ya se entrenan para la parte física de su trabajo, lo que reduce la falta de confianza con los nuevos clientes. Eso hace que el entrenamiento personal sea una actividad complementaria natural para los bomberos que ya dedican tiempo al entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

Una certificación de la NASM cuesta entre 629 y 1.999 dólares, dependiendo del paquete de estudio, y la de la ACE, entre 989 y 1.750 dólares. En comparación con otros trabajos complementarios para bomberos que aprovechan las credenciales que ya posees, el entrenamiento personal conlleva un claro coste inicial de certificación. Los entrenadores principiantes ganan menos al principio, antes de hacerse con una cartera de clientes. A continuación te explicamos cómo empezar:

Elige una certificación: NASM y ACE son las dos opciones más reconocidas para un entrenador novel.

NASM y ACE son las dos opciones más reconocidas para un entrenador novel. Estudia y aprueba el examen: la mayoría de los paquetes de autoaprendizaje requieren entre seis y doce semanas de estudio a tiempo parcial.

la mayoría de los paquetes de autoaprendizaje requieren entre seis y doce semanas de estudio a tiempo parcial. Contrata un seguro de responsabilidad civil: la mayoría de los gimnasios y centros de entrenamiento independientes exigen un justificante de cobertura.

la mayoría de los gimnasios y centros de entrenamiento independientes exigen un justificante de cobertura. Entrena primero a tus compañeros de trabajo: las recomendaciones de los miembros del equipo son la forma más rápida de conseguir tu primer cliente de pago.

Programa las sesiones en función de tu turno de 24 horas. Una franja horaria por la mañana o por la tarde en un día libre no requiere un bloque de tiempo completo, como ocurre con un trabajo por contrato. Ese horario hace que el entrenamiento sea un trabajo a tiempo parcial viable para los bomberos que prefieren sesiones más cortas a proyectos de jornada completa.

Se adapta a sesiones individuales NASM 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La certificación cuesta entre 629 y 1.999 dólares; los nuevos entrenadores suelen cobrar entre 40 y 100 dólares por sesión. Obtén la certificación

Un negocio individual de cuidado de jardines tiene como objetivo unos ingresos brutos de entre 60 y 100 dólares por hora de trabajo, con un mínimo de entre 40 y 50 dólares por visita, incluso para jardines pequeños. Es el trabajo extra más físico de esta lista para los bomberos y el que menos cuesta poner en marcha.

Una cortadora de césped básica, una podadora y una furgoneta constituyen el equipamiento principal que necesitas para empezar. Entre los trabajos secundarios que requieren esfuerzo físico para los bomberos, la jardinería es fácil de programar, ya que la mayoría de los clientes necesitan visitas semanales o quincenales que se adapten a tu horario de 24 horas de servicio y 48 de descanso. Anunciarte en Angi te permite dar a conocer rápidamente tu nuevo negocio entre los propietarios locales.

Fija el precio por visita, no a ojo: establece un precio mínimo que cubra la gasolina, el desgaste del equipo y el tiempo de desplazamiento antes de dar un presupuesto.

establece un precio mínimo que cubra la gasolina, el desgaste del equipo y el tiempo de desplazamiento antes de dar un presupuesto. Anúnciate en Angi o en un grupo local de anuncios clasificados: ambos te permiten dar a conocer tu nuevo negocio complementario de cuidado del césped a los propietarios que lo buscan.

ambos te permiten dar a conocer tu nuevo negocio complementario de cuidado del césped a los propietarios que lo buscan. Organiza los trabajos por barrios: agrupar a los clientes en una misma calle reduce el tiempo de desplazamiento entre una parada y otra.

agrupar a los clientes en una misma calle reduce el tiempo de desplazamiento entre una parada y otra. Ofrece a los clientes habituales servicios adicionales: el acolchado, el recorte y la limpieza aportan ingresos adicionales al simple corte del césped.

Convertir a un cliente que solo solicita el servicio de siega en uno de servicio completo puede aumentar su valor anual de unos 1.500 a 3.000 dólares o más, según los datos sobre precios del cuidado del césped. Una vez que tu ruta esté completa, los ingresos complementarios de los bomberos crecen más al aumentar el valor anual de cada cliente que al añadir más paradas.

Coste inicial más bajo Angi 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se puede anunciar de forma gratuita como profesional; los operarios autónomos dedicados al cuidado del césped tienen como objetivo unos ingresos brutos de entre 60 y 100 dólares por hora de trabajo. Añádelo a la lista como «Pro»

Comparación de estos trabajos complementarios para bomberos

Estos trabajos secundarios para bomberos difieren en cuanto a la remuneración habitual, el coste inicial y el grado de implicación que requiere el trabajo. La tabla siguiente compara estas características para que puedas ver qué trabajo secundario para bomberos se adapta mejor al tiempo y la energía que estás dispuesto a dedicar en tus días libres.

Actividad complementaria Remuneración habitual Coste inicial Nivel de implicación Turnos de emergencias médicas (EMS) por día De 17 a 23 dólares por hora Ninguna, salvo la certificación ya poseída Totalmente práctico Trabajos por contrato y de mantenimiento De 50 a 90 dólares por hora Herramientas básicas, posible licencia Trabajo totalmente manual Asesoramiento en seguridad contra incendios y protección de la vida De 100 a 250 dólares por hora Certificación, seguro Principalmente asesoramiento Inspección de viviendas De 55 000 a 95 000 dólares al año Cuota de afiliación, seguro Trabajo principalmente práctico Formación en RCP y seguridad De 200 a 400 dólares por clase Manequíes, cuota del centro de formación Totalmente práctica Asesoramiento en investigación de incendios De 200 a 500 dólares por hora Certificación, seguro Principalmente asesoramiento Entrenamiento personal De 40 a 150 dólares por sesión Certificación, seguro Totalmente práctico Paisajismo y mantenimiento de propiedades De 60 a 100 dólares por hora de trabajo Equipamiento básico Totalmente práctico

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar los ingresos extra de los bomberos?

Las aplicaciones de recompensas aportan una pequeña cantidad de dinero extra de forma constante, además de un verdadero trabajo extra para los bomberos. No pretenden sustituir a este último. Pagan por actividades cotidianas como ir de compras o participar en encuestas, por lo que se suman a cualquier otra fuente de ingresos que ya tengan. Nuestro resumen de las mejores aplicaciones de juegos incluye algunas opciones más de la misma categoría.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

JUGAR PARA GANAR Gana dinero mientras te relajas Juega durante tus momentos de ocio, supera hitos y ve avanzando para conseguir tu próxima recompensa de Snakzy. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada de efectivo inmediata • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Cómo el horario de 24 horas de trabajo y 48 de descanso influye en qué trabajo extra funciona mejor

El horario de 24 horas de trabajo y 48 de descanso descarta los trabajos secundarios pensados para horas sueltas por la tarde y favorece aquellos que se organizan en torno a jornadas completas. Una enfermera con turnos rotativos de 12 horas o un profesor que solo tiene libre en verano no pueden reservarse un día completo sin interrupciones como tú puedes hacerlo. Un trabajo extra para bomberos funciona mejor en este caso cuando puede aprovechar esos periodos más largos de tiempo libre en lugar de depender de breves franjas horarias por la tarde.

Por eso, los trabajos como contratista, inspector de viviendas y consultor ocupan aquí un lugar más destacado que los trabajos esporádicos y breves a través de aplicaciones. Una inspección de viviendas requiere entre dos y cuatro horas ininterrumpidas in situ, y tu bloque de 48 o 72 horas lo cubre fácilmente. Un turno de servicios de emergencia médica (EMS) por día ya está diseñado para cubrirse en bloques completos de 12 o 24 horas.

Los cuerpos que siguen una rotación de 24/72 disponen de un día extra en comparación con los equipos de 24/48. A menudo, ese tiempo es suficiente para un segundo trabajo de jornada completa, como una ruta de inspección de viviendas o trabajos de jardinería, además de un trabajo extra más ligero. Si solo quieres un objetivo de ingresos puntual y modesto entre turnos, nuestra guía para ganar 200 dólares rápidamente incluye opciones que requieren un compromiso menor.

Lo que no funciona

Algunas opciones que parecen atractivas como trabajo extra para bomberos conllevan inconvenientes reales una vez que se analizan más allá de las cifras iniciales. Los mismos riesgos pueden convertir trabajos extra que, en otras circunstancias, serían viables para los bomberos, en malas apuestas. Cada una de las que se mencionan a continuación cambia una buena propuesta por un coste oculto, una responsabilidad real o un bajo rendimiento por el tiempo invertido.

Realizar obras de gran envergadura sin licencia: trabajar por encima del umbral de licencia establecido por tu estado sin disponer de una licencia de contratista conlleva el riesgo de multas y anula la mayor parte de la cobertura de responsabilidad civil si surge algún problema.

trabajar por encima del umbral de licencia establecido por tu estado sin disponer de una licencia de contratista conlleva el riesgo de multas y anula la mayor parte de la cobertura de responsabilidad civil si surge algún problema. Prestar servicios de consultoría o inspección sin seguro: un solo defecto pasado por alto o un mal consejo puede dar lugar a una reclamación que cueste mucho más que lo que se ha cobrado por el trabajo.

un solo defecto pasado por alto o un mal consejo puede dar lugar a una reclamación que cueste mucho más que lo que se ha cobrado por el trabajo. Las aplicaciones de encuestas y tareas como plan principal: la tarifa por hora efectiva en la mayoría de ellas se sitúa muy por debajo del salario mínimo una vez que se cuenta el tiempo con honestidad.

la tarifa por hora efectiva en la mayoría de ellas se sitúa muy por debajo del salario mínimo una vez que se cuenta el tiempo con honestidad. Cualquier trabajo extra que entre en conflicto con la política del departamento: la mayoría de los departamentos exigen que se comunique cualquier empleo externo, y un conflicto no revelado puede poner en riesgo tu trabajo principal.

El patrón es el mismo en los cuatro casos. La cifra principal parece correcta hasta que se tienen en cuenta los costes ocultos, como una multa, una reclamación o las horas perdidas.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios para bomberos

Empieza con turnos de EMS pagados por día si quieres ganar dinero rápido sin tener que obtener ninguna nueva certificación. Pásate a la consultoría en seguridad contra incendios y protección de la vida o a la inspección de viviendas cuando busques un trabajo extra para bomberos que pague más por hora.

Organiza tus ingresos complementarios como bombero en función del horario que tengas realmente. Un equipo con turnos de 24 horas de servicio y 72 de descanso tiene más margen para un trabajo extra más importante que uno con turnos de 24 horas de servicio y 48 de descanso, ya que hay un día extra de recuperación entre turnos. Elijas lo que elijas, el trabajo extra adecuado para bomberos es aquel que se adapta a los días libres que realmente tienes.

JUGAR PARA GANAR Aprovecha tu tiempo libre Aprovecha el tiempo libre entre turnos para avanzar en el juego y conseguir recompensas de Snakzy a tu propio ritmo. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Preguntas frecuentes