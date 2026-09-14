Trabajos extra para enfermeras: cómo funcionan y cuánto se puede ganar

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Los trabajos secundarios para enfermeros pueden suponer, de forma realista, entre 300 y 1.500 dólares al mes sin que ello afecte a tu trabajo principal. Los turnos por días a través de una aplicación de contratación de personal son la forma más rápida de recibir el primer pago. La cantidad exacta varía en función de tu licencia, tu turno y el número de horas extras que puedas cubrir realmente cada semana.

La verdadera diferencia radica entre las enfermeras que combinan una actividad remunerada y regulada con otra pasiva, y aquellas que solo prueban aplicaciones de tareas diseñadas para cualquier persona. Cada método que se describe a continuación indica cuánto se gana realmente, cuánto cuesta empezar y cuánto tarda en llegar el primer pago, según la información de las propias plataformas o los datos salariales federales. El recuadro de abajo señala cuál es la opción más rápida para empezar esta misma semana.

¿Son realistas los trabajos secundarios para enfermeros con un horario rotativo?

Sí, los trabajos secundarios para enfermeras son factibles, y la mayoría de las personas ganan entre 300 y 1.500 dólares al mes. Esto ocurre una vez que eligen una vía autorizada y remunerada y otra pasiva complementaria. La cifra exacta depende de tu tipo de licencia, tu turno rotatorio y de cuántas horas puedas dedicar sin que afecte a tu sueño.

La Oficina de Estadísticas Laborales sitúa el salario medio de una enfermera titulada en 97 550 dólares al año, o unos 48 dólares por hora, a fecha de mayo de 2025 . Un trabajo extra se suma a esa cifra, no la sustituye. Por eso las opciones que se indican a continuación, que aprovechan tu licencia, superan a las pensadas para cualquiera que tenga un teléfono.

Si te importa más tener unos ingresos semanales estables que un solo turno de muchas horas, este desglose de 1.000 dólares a la semana encaja bien con las cifras que se muestran a continuación. Los turnos de doce horas dejan auténticos bloques de tiempo libre, tres o cuatro días a la semana. Ese bloque de tiempo es precisamente lo que diferencia a los mejores trabajos complementarios para enfermeras de una lista genérica de trabajos esporádicos.

9 trabajos secundarios reales para enfermeras que se adaptan a un horario de enfermería

Aquí tienes nueve trabajos secundarios para enfermeras que te proporcionan ingresos reales y fiables sin que tengas que sacrificar horas de sueño entre turnos.

Los turnos «per diem» y «PRN» pagan entre 38 y 68 dólares la hora a las enfermeras tituladas (RN) en las propias ofertas de IntelyCare. En algunos mercados se ofrecen hasta 66 dólares la hora por un solo turno extra. Esa tarifa está muy por encima del salario base por hora, ya que estás cubriendo una vacante que el centro necesita cubrir de inmediato.

IntelyCare contrata como empleador con formulario W-2, lo que incluye prestaciones. CareRev y ShiftKey funcionan según el mismo concepto, pero como trabajo por encargo con formulario 1099, por lo que debes hacer tus propios pagos de impuestos. En cualquier caso, eliges los turnos desde una aplicación, igual que elegirías un encargo de reparto, y luego cobras semanalmente o incluso a diario.

El error es elegir un centro que no conoces bien y encontrarte con que el servicio tiene falta de personal y no hay formación inicial. Pregunta primero en el chat de la aplicación o a un reclutador cuál es la proporción. Esa única pregunta protege tanto tu licencia como todo este plan de trabajos complementarios para enfermeros. Entre los trabajos complementarios para enfermeros que aprovechan una licencia ya obtenida, este es el que convierte las horas libres en dinero en efectivo más rápidamente.

El primer sueldo lo recibes lo antes posible IntelyCare 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita, y los turnos por días para enfermeras tituladas (RN) ofrecen entre 38 y 68 dólares la hora. Buscar turnos por días

El trabajo de triaje en telesalud reporta una media de 89 dólares por hora, y el rango habitual oscila entre los 40 y los 120 dólares, dependiendo de la experiencia y la ubicació n. Esa media se sitúa muy por encima del salario de la atención directa al paciente, ya que la mayoría de los puestos buscan una enfermera que ya cuente con varios años de experiencia en la toma de decisiones de triaje.

Respondes a las llamadas de los pacientes y aplicas los protocolos de síntomas. A continuación, decides si alguien necesita acudir a la consulta, a urgencias o simplemente tranquilidad y una llamada de seguimiento. Es ideal para enfermeras cuya licencia está vigente en varios estados, ya que los contratos de telesalud suelen requerir cobertura en un área más amplia.

Busca ofertas directamente en ZipRecruiter en lugar de en una bolsa de empleo general. Los filtros específicos para telesalud te permiten encontrar contratos por días y a tiempo parcial que se adaptan a tu horario actual. El pago se realiza semanalmente o quincenalmente, dependiendo de la empresa, lo que se acerca más a una nómina normal que la mayoría de los trabajos complementarios para enfermeras de esta lista. Para cualquiera que busque unos ingresos extra más estables para enfermeras, en lugar de un turno puntual, esta es una de las opciones que más se asemeja a una nómina habitual.

Límite máximo por hora ZipRecruiter 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La consulta es gratuita, y los puestos de enfermería en telesalud tienen una remuneración media de 89 dólares por hora. Explora puestos de trabajo en telesalud

Las encuestas médicas remuneradas son las que menos esfuerzo requieren de todas las opciones aquí presentadas . Las microencuestas de InCrowd, de entre dos y cinco minutos de duración, pagan entre 8 y 15 dólares cada una. Las encuestas más largas y especializadas de M3 Global Research pueden pagar entre 60 y 300 dólares por hora de participación. Sermo cuenta con una sección específica para enfermeros que adapta las invitaciones a tu unidad y especialidad.

Nada de esto sustituye a una nómina, pero se acerca mucho a un beneficio puro. No requiere ningún coste inicial y cabe en un descanso de quince minutos. Respondes a lo que ya sabes por tu experiencia profesional, por lo que no hay curva de aprendizaje antes del primer pago.

Regístrate una vez y recibirás invitaciones por correo electrónico a medida que tu perfil se ajuste a nuevos estudio s. El esfuerzo continuo se reduce prácticamente a cero tras ese primer registro. Combina dos o tres de estas plataformas en lugar de una sola, ya que nunca se garantiza la elegibilidad para una encuesta concreta. Es uno de los trabajos extra que menos compromiso exige para las enfermeras, ya que no hay que acudir a ningún turno.

Coste inicial cero Sermo 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y permite a las enfermeras participar en encuestas relacionadas con su propia especialidad. Únete gratis a Sermo

Los turnos en los centros de vacunación contra la gripe y de otras vacunas se pagan entre 27 y 109 dólares la hora, dependiendo del mercado. La mayoría de las ofertas en las grandes áreas metropolitanas oscilan entre los 36 y los 71 dólares. Estos turnos son más cortos que una rotación normal de 12 horas y se realizan dentro del horario laboral, por lo que las enfermeras de turno de noche los buscan para disfrutar de un día normal.

Las farmacias, los colegios y las ferias de salud en el lugar de trabajo organizan centros de vacunación estacionales, normalmente desde finales de verano hasta invierno. Las agencias de empleo publican estas ofertas con bastante antelación a la temporada alta. Un turno puede durar entre dos y cuatro horas, por lo que cabe en un solo día libre en lugar de ocupar todo el día.

La temporada de gripe se repite cada año más o menos en la misma época, por lo que puedes planificar tu agenda en función de ella en lugar de buscar trabajo a ciegas. Busca en Indeed las ofertas de clínicas por días con unos meses de antelación, ya que los turnos mejor remunerados se cubren primero. Estacional, predecible y con una remuneración muy por encima de la media, es uno de los mejores trabajos complementarios para enfermeros que buscan un turno corto y planificable en lugar de uno de duración indefinida. Si buscas un objetivo puntual más rápido, esta guía para ganar 200 dólares rápidamente explica cálculos similares para un solo día.

Turnos cortos de temporada Indeed 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La consulta es gratuita, y se publican turnos de enfermería en centros de vacunación contra la gripe con salarios que oscilan entre 27 y 109 dólares la hora. Buscar turnos para la vacunación

Los puestos de enfermero de investigación clínica por días suelen pagar entre 38,56 y 55,62 dólares por hora. Algunas ofertas que permiten viajar llegan a cerca de 56 dólares por hora. Esta cifra está por encima de las tarifas generales por días para el trabajo de cabecera, ya que un centro de ensayo necesita a alguien que siga al pie de la letra un protocolo fijo, no a alguien que adapte los cuidados sobre la marcha.

El trabajo incluye la recogida de muestras para análisis según un horario estricto, la documentación de eventos adversos y la explicación de los formularios de consentimiento a los participantes. Todo ello se desarrolla según un calendario de estudio fijado con meses de antelación. A cambio de cierta flexibilidad, se obtiene un turno más estable y fácil de planificar que el que ofrecen la mayoría de los trabajos por días.

Los centros de ensayos clínicos, los departamentos de investigación de los hospitales y las organizaciones de investigación por contrato publican estos puestos con denominaciones ligeramente diferentes. Busca «enfermera de investigación clínica» y «coordinador/a de investigación, por días» juntos en Indeed para ver toda la oferta. La experiencia previa en UCI, oncología o medicina quirúrgica te hace un candidato más adecuado que alguien con formación generalista. Es uno de los trabajos complementarios más estables para cualquier enfermero que prefiera un protocolo fijo a la imprevisibilidad de un turno típico.

Horario predecible Indeed 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se puede consultar de forma gratuita; los puestos de enfermera de investigación con remuneración diaria oscilan entre los 39 y los 56 dólares por hora. Ver puestos de investigación

Los consultores jurídicos independientes especializados en enfermería cobran entre 125 y 200 dólares por hora por la revisión de historiales médicos, y los peritos que testifican facturan entre 250 y 500 dólares por hora, según estudios de tarifas del sector. Se trata del límite máximo por hora más alto entre los trabajos complementarios para enfermeros de esta lista, y resulta rentable porque los abogados contratan tu criterio clínico.

Revisas historiales para determinar si se han cumplido los estándares de atención y resumís las cronologías para un abogado que no sabe leer las notas de medicina y cirugía. También señalas en qué puntos la documentación respalda o refuta una reclamación. La mayoría de los consultores empiezan a tiempo parcial, compaginándolo con su trabajo de atención al paciente o de gestión, en lugar de abandonar la enfermería por completo.

Conseguir tu primer caso remunerado lleva meses, no un fin de semana, así que considéralo como la opción de esta lista que requiere un desarrollo gradual. Si quieres un objetivo más rápido mientras se desarrolla esto, este desglose rápido de 2.000 dólares muestra lo que necesitas para una ruta más rápida.

Unos hábitos sólidos de documentación clínica son más importantes aquí que cualquier certificación concreta, ya que un abogado confía en tu interpretación de la historia clínica. Las enfermeras con experiencia en UCI, obstetricia o medicina quirúrgica suelen encontrar la opción más rápida, ya que esas especialidades generan el mayor número de litigios. El programa de tutoría de la AALNC empareja a un nuevo consultor con uno experimentado una vez que te unes. Alcanzar este objetivo requiere paciencia, pero ofrece el mayor potencial de ingresos adicionales de todas las vías para enfermeras de esta lista.

Límite máximo por hora AALNC 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La revisión independiente de casos tiene un coste de entre 125 y 200 dólares por hora una vez que se haya obtenido la certificación. Empieza como un nuevo LNC

Los instructores de RCP y soporte vital básico (BLS) ganan una media de unos 27 dólares por hora. El rango habitual oscila entre los 22 y los 39 dólares por hora, dependiendo del centro de formación y del tipo de curso. Es una cantidad modesta en comparación con el sueldo de un profesional sanitario, pero los horarios son por las tardes y los fines de semana por naturaleza, precisamente cuando se programan los cursos de recertificación.

Para convertirse en instructor a través de la red de la Asociación Americana del Corazón hay que realizar un curso de formación para instructores, además de contar con el carné vigente de proveedor de BLS o ACLS. A continuación, te afilias a un centro de formación que te asigna las clases. Algunos centros pagan por clase en lugar de una tarifa fija por hora, así que pregunta directamente cómo se estructura la remuneración en cada centro.

Una vez en marcha, esta es una de las actividades complementarias más estables para el personal de enfermería. Los hospitales y las clínicas necesitan cursos de recertificación con una periodicidad fija cada uno o dos años, no de forma puntual. Además, te permite mantener tus propias habilidades de reanimación más afiladas de lo que lo hace la recertificación por sí sola. Como trabajo extra para enfermeros que gira íntegramente en torno a las tardes y los fines de semana, se adapta a un horario rotativo mejor que casi cualquier otra opción de esta lista.

Trabajo vespertino recurrente American Heart Association 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El salario medio de los profesores es de 27 dólares la hora, principalmente en clases nocturnas y de fin de semana. Descubre los cursos para formadores

Los tutores para el NCLEX y para la carrera de enfermería ganan entre 15 y 40 dólares la hora en plataformas como Wyzant y Varsity Tutors. A los propios estudiantes se les suele cobrar entre 50 y 100 dólares por hora, y la plataforma se queda con la diferencia. Ofrecer clases de forma privada, en lugar de a través de una plataforma, te permite quedarte con la tarifa completa, aunque tengas que buscar a tus propios alumnos.

Estás impartiendo contenidos que ya dominas: cálculo de dosis, planificación de cuidados o estrategias para responder a preguntas tipo NCLEX. No hay que aprender ninguna habilidad nueva antes de la primera sesión. La disponibilidad por las tardes y los fines de semana coincide exactamente con los horarios de estudio de los estudiantes de enfermería, lo que encaja perfectamente con el tiempo libre de una enfermera de turno de día.

Un solo alumno a la semana durante la temporada de exámenes se convierte rápidamente en una fuente de ingresos. Las recomendaciones de un programa de enfermería suelen traer al siguiente alumno sin necesidad de hacer más publicidad. Este es uno de los pocos trabajos complementarios para enfermeros que se vuelve más fácil cuanto más tiempo lo haces, ya que tus explicaciones mejoran con la repetición. Es, sin duda, uno de los mejores trabajos complementarios para los enfermeros que prefieren enseñar lo que ya saben en lugar de aprender algo nuevo.

No se necesitan nuevos conocimientos Wyzant 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los tutores de NCLEX de la plataforma ganan entre 15 y 35 dólares por hora impartiendo contenidos que ya conocen. Explora las clases particulares para el NCLEX

Los nuevos redactores médicos autónomos suelen empezar con tarifas de entre 30 y 75 dólares la hora por trabajos de educación para pacientes y contenidos sobre salud. Esa cifra está muy por debajo de los 131,65 dólares la hora que la Asociación Americana de Redactores Médicos (AMWA) indica para los redactores normativos autónomos con experiencia. La cifra correspondiente al nivel profesional es un techo al que aspirar, no la primera tarifa de un principiante.

Estás traduciendo conocimientos clínicos a un lenguaje sencillo para pacientes, marcas del sector sanitario o contenidos de formación continua . Esa es la misma habilidad que la enfermería ya te ha inculcado cada vez que has explicado un diagnóstico junto a la cama de un paciente. Se rentabiliza más lentamente que las otras opciones aquí mencionadas, ya que un portafolio necesita trabajos reales, no solo registrarse.

Únete a AMWA para acceder a su bolsa de empleo y a sus recursos de tutoría; después, preséntate directamente a editoriales especializadas en salud y a equipos de marketing de hospitales con dos o tres muestras de tus trabajos. Aquí también es importante contar con un equipo fiable, y un buen ordenador portátil para estudiantes de enfermería sirve también como una herramienta eficaz para este tipo de trabajo de redacción una vez finalizado el turno. De todos los trabajos secundarios para enfermeras de esta lista, este es el único en el que el techo salarial sigue aumentando con los años en lugar de estabilizarse.

Techo máximo a largo plazo AMWA 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los principiantes cobran entre 30 y 75 dólares la hora, mientras que los redactores con experiencia cobran mucho más. Únete a AMWA

Resumen de los trabajos complementarios para enfermeros

Los trabajos secundarios para enfermeros se valoran de forma muy diferente una vez que se compara la remuneración con el tiempo de preparación y el grado de pasividad del trabajo; además, organizar ingresos adicionales para los enfermeros de esta manera facilita ver qué opción se adapta realmente a una rotación concreta. La tabla siguiente recoge las cifras de cada entrada anterior para que puedas compararlas una al lado de la otra.

Método Remuneración habitual Coste inicial Nivel de esfuerzo Turnos por día/PRN a través de una aplicación 38-68 $/hora Gratis (con licencia ya existente) Activo Puestos de triaje en telesalud 40-120 $/hora Gratis (con licencia vigente) Activo Encuestas médicas remuneradas 8-300 $ por encuesta Gratis En su mayoría pasivas Clínicas de vacunación contra la gripe 27-109 $/hora Gratis (con licencia vigente) Activo Investigación clínica con dieta diaria 39-56 $/hora Gratis (con licencia vigente) Activo Asesoramiento jurídico en enfermería 125-500 $/hora Precio del curso Activo, de desarrollo lento Instructor de RCP/SOP/ACLS 22-39 $/hora Precio del curso de instructor Activo Clases particulares de NCLEX/enfermería 15-40 $/hora Gratis Activo Redacción médica por cuenta propia 30-132 $/hora Gratis, puesta en marcha lenta Activo, va creciendo con el tiempo

Cómo se seleccionaron estos trabajos complementarios para enfermeras

Cada trabajo extra para enfermeras de esta lista tuvo que superar el mismo listón antes de ser incluida. Ese listón es lo que distingue esta lista de cualquier recopilación genérica de trabajos extra para enfermeras copiada de cualquier resumen sobre trabajos esporádicos.

Lo que cada método tenía que demostrar

Cinco criterios determinaron qué trabajos extra para enfermeras formaban parte de esta lista.

Una cifra salarial publicada y con fuentes contrastadas. Anuncios en plataformas, encuestas sobre tarifas de asociaciones profesionales o datos salariales federales; nunca una estimación de un blog.

Anuncios en plataformas, encuestas sobre tarifas de asociaciones profesionales o datos salariales federales; nunca una estimación de un blog. Se adapta a los turnos rotativos. Todos los métodos aquí descritos pueden realizarse en bloques de horas que el horario de enfermería deja realmente libres.

Todos los métodos aquí descritos pueden realizarse en bloques de horas que el horario de enfermería deja realmente libres. Aprovecha una titulación o una habilidad clínica que ya posees. Ninguna de las opciones de esta lista te exige empezar desde cero.

Ninguna de las opciones de esta lista te exige empezar desde cero. Sigue en funcionamiento hoy en día. Todas las plataformas mencionadas aquí estaban activas y contrataban en el momento de redactar este artículo.

Todas las plataformas mencionadas aquí estaban activas y contrataban en el momento de redactar este artículo. Es legal y adecuado para tu edad. Nada que tenga que ver con el juego ni que pida a una enfermera que incumpla las normas del colegio profesional.

Cualquier opción que no cumpliera alguno de estos requisitos se ha descartado por completo de la lista.

Lo que se ha descartado

Se han excluido de esta lista algunas «oportunidades» habituales dirigidas específicamente a enfermeros, y cada una de ellas no ha sido incluida por un motivo diferente.

Los esquemas de «productos de bienestar» de marketing multinivel que reclutan específicamente en grupos de Facebook de personal de enfermería no cumplían los requisitos, ya que las afirmaciones sobre ingresos se remontan a la propia campaña de marketing de la empresa, en lugar de a una fuente independiente.

que reclutan específicamente en grupos de Facebook de personal de enfermería no cumplían los requisitos, ya que las afirmaciones sobre ingresos se remontan a la propia campaña de marketing de la empresa, en lugar de a una fuente independiente. El «asesoramiento en salud» sin licencia, presentado como sustituto del asesoramiento clínico, se descartó por la misma razón, ya que las afirmaciones sobre los ingresos son imposibles de verificar y el riesgo para tu licencia es real.

presentado como sustituto del asesoramiento clínico, se descartó por la misma razón, ya que las afirmaciones sobre los ingresos son imposibles de verificar y el riesgo para tu licencia es real. Las aplicaciones de tareas generales y los servicios de reparto en coche también se han descartado, ya que no ofrecen una remuneración mejor a las enfermeras que a cualquier otra persona.

Ninguna de estas opciones cumple los requisitos para ser considerada uno de los mejores trabajos secundarios específicos para enfermeros, ya que ninguna de ellas valora la titulación ni el criterio clínico que ya posee un enfermero.

¿Qué lugar ocupan las aplicaciones de recompensas entre los trabajos extra para enfermeras?

Las aplicaciones de recompensas pagan, como mucho, unas decenas de dólares al mes, no cientos. Funcionan como un complemento de fondo junto a un método de ingresos real, y merece la pena mencionarlas aquí principalmente porque no cuesta nada probarlas junto con los mejores trabajos secundarios para enfermeras que ya se han tratado anteriormente.

Llenan los verdaderos momentos de inactividad del turno de noche: las salas de espera entre un paciente y otro y los breves descansos que, de otro modo, serían demasiado cortos para aprovecharlos. Snakzy, la propia aplicación «play-to-earn» de Eneba, es una buena opción para empezar: es gratuita y paga en dinero real una vez que el saldo alcanza los 35 dólares. Debes tener al menos 18 años para poder cobrar a través de PayPal, que es como pagan la mayoría de las aplicaciones de recompensas.

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Qué significan realmente los importes mínimos de pago

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Como segunda opción que funciona en segundo plano durante un turno de noche tranquilo, Snakzy convierte el tiempo de inactividad en saldo sin ningún coste de inscripción.

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Trabajos secundarios adecuados para enfermeros con turnos rotativos

Los turnos rotativos y nocturnos son el factor que más influye a la hora de determinar qué trabajos secundarios son realmente viables para las enfermeras. Un horario de tres días de trabajo y cuatro de descanso deja largos periodos ininterrumpidos que no se pueden aprovechar para un trabajo secundario de lunes a viernes. Una rotación nocturna continua descarta cualquier actividad que solo se desarrolle en horario laboral.

Las enfermeras de turno de día y de turnos rotativos sacan el máximo partido al triaje de telesalud, a los turnos en clínicas contra la gripe y a las clases particulares. Las tres opciones requieren que estés despierta durante el horario diurno habitual. A las enfermeras de turno de noche les va mejor con turnos nocturnos por días, encuestas remuneradas que se realizan entre un paciente y otro, y trabajos de redacción o consultoría que solo requieren un ordenador portátil y un rato de tranquilidad una vez finalizado el turno.

Consulta la política de tu empresa sobre el trabajo extra antes de comprometerte con un segundo puesto clínico. Muchos sistemas hospitalarios limitan el número de horas que puedes trabajar entre diferentes empleadores a la semana. Esa simple comprobación protege tanto tu licencia como el horario que estás organizando en torno a ella, y vale la pena hacerla antes de buscar cualquier nueva fuente de ingresos extra para enfermeras como trabajo extra.

Lo que no funciona para las enfermeras que buscan un trabajo extra

Cualquier oferta que te cobre dinero antes de que ganes nada está vendiendo la idea de unos ingresos, no los ingresos en sí mismos, y esa regla se aplica a todos los trabajos secundarios para enfermeras que se tratan aquí, sin excepciones. Las trampas que se indican a continuación se refieren específicamente al trabajo secundario de enfermería, no son una lista genérica de estafas copiada de otra categoría laboral.

Ofertas dirigidas específicamente a enfermeros

Estas estafas reclutan a propósito dentro de las comunidades de enfermería, porque tener una licencia da una imagen de confianza.

Reventa remunerada de productos de «bienestar» o suplementos. Los argumentos de reclutamiento en los grupos de Facebook de enfermería prometen ingresos por redes de afiliados, lo que la FTC considera una oportunidad de negocio que requiere la divulgación por escrito de los ingresos.

Los argumentos de reclutamiento en los grupos de Facebook de enfermería prometen ingresos por redes de afiliados, lo que la FTC considera una oportunidad de negocio que requiere la divulgación por escrito de los ingresos. Certificados de «coach de salud» sin licencia vendidos como un atajo. Un certificado obtenido en un fin de semana no supone una ampliación del ámbito de actuación profesional, y ofrecer asesoramiento fuera de lo que permite tu licencia pone en riesgo tu colegiación.

Un certificado obtenido en un fin de semana no supone una ampliación del ámbito de actuación profesional, y ofrecer asesoramiento fuera de lo que permite tu licencia pone en riesgo tu colegiación. Agencias de selección de personal que cobran una cuota para «garantizar» la colocación. Las plataformas legítimas de personal temporal y de desplazamientos nunca cobran a la enfermera por aparecer en su lista.

Las plataformas legítimas de personal temporal y de desplazamientos nunca cobran a la enfermera por aparecer en su lista. Cursos de consultoría jurídica para enfermeras con ingresos garantizados. Un curso puede enseñarte las habilidades necesarias; ningún curso puede garantizar que un abogado te contrate.

Una comisión que se cobra antes de que ganes nada es la única señal que nunca varía en todos estos casos.

Trampas en las vías legítimas

Se trata de plataformas reales y en funcionamiento que se utilizan sin cuidado, no de plataformas falsas.

No comprobar la política sobre pluriempleo. Aceptar turnos por días en un centro de la competencia sin consultar las normas de tu empleador principal sobre trabajos externos puede dar lugar a una auténtica conversación disciplinaria.

Aceptar turnos por días en un centro de la competencia sin consultar las normas de tu empleador principal sobre trabajos externos puede dar lugar a una auténtica conversación disciplinaria. Considerar los ingresos por trabajos esporádicos (formulario 1099) como salario neto. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia añade un 15,3 % al impuesto sobre la renta una vez que los ingresos netos superan los 400 dólares al año, así que reserva un tercio de cada pago.

El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia añade un 15,3 % al impuesto sobre la renta una vez que los ingresos netos superan los 400 dólares al año, así que reserva un tercio de cada pago. Ofrecer servicios de consultoría o asesoramiento sin cobertura por negligencia profesional. Tanto la consultoría de enfermería legal como el asesoramiento sanitario independiente conllevan una responsabilidad civil que la cobertura de un hospital no cubre.

Tanto la consultoría de enfermería legal como el asesoramiento sanitario independiente conllevan una responsabilidad civil que la cobertura de un hospital no cubre. Dejar que caduque la renovación de la licencia mientras se busca trabajo extra. Todos los métodos de esta lista dependen de que la licencia se mantenga vigente.

Si no puedes encontrar las condiciones de comisiones y pagos de una plataforma en su propia página web en menos de dos minutos, esa ausencia es tu respuesta.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios para enfermeras

Los turnos por días y los turnos «PRN» a través de una aplicación de contratación son las formas más rápidas de empezar a ganar un dinero extra para el personal de enfermería. Pagan entre 38 y 68 dólares la hora con la titulación que ya tienes, sin necesidad de ninguna certificación adicional. Si, por el contrario, buscas un mayor potencial de ingresos, la consultoría jurídica para enfermeras es la que mejor paga por hora de esta lista, siempre que cuentes con unos años de experiencia clínica a tus espaldas.

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