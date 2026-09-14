El trabajo extra como notario: cómo funciona y cuánto puedes ganar en 2026

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Un trabajo extra como notario puede reportar entre 10 y 200 dólares por cada firma, y el trabajo como agente de firma de préstamos ofrece la vía más clara para alcanzar los ingresos más altos una vez que se dispone de una comisión activa. Un trabajo extra como notario móvil puede empezar con citas locales más sencillas, mientras que los trabajos de notario a tiempo parcial a través de servicios de firma o de empresas te ofrecen otras formas de adquirir experiencia.

Los ingresos de un trabajo extra como notario varían considerablemente según el tipo de cita que aceptes. Los cierres inmobiliarios son los que mejor se pagan por cita, mientras que la notarización a distancia por Internet te ahorra el desplazamiento entre citas. Si te preguntas si ser notario es un buen trabajo extra, la respuesta depende en gran medida de tu comisión, de la demanda local y del tiempo que puedas dedicarle.

Los seis métodos que se describen a continuación comparan lo que se gana con cada opción, cuánto cuesta empezar y con qué rapidez puedes convertir una comisión activa en un trabajo remunerado.

¿Es el trabajo de notario un buen trabajo extra?

Sí. El trabajo extra como notario es una opción realista si comparas los 150 a 400 dólares que puede costar empezar con los 75 a 200 dólares que puede reportar la firma de un préstamo una vez que el trabajo está en marcha. Los ingresos de un trabajo extra como notario suelen ir aumentando gradualmente, ya que los nuevos agentes de firma suelen realizar solo entre cinco y diez firmas al mes durante su primer año.

Un trabajo extra como notario móvil puede ser más fácil de compaginar con otro empleo, ya que las citas locales no requieren el mismo volumen que el trabajo de firma a tiempo completo. Los trabajos de notario a tiempo parcial también pueden ayudarte a adquirir experiencia sin alterar tu horario actual.

Al llegar al segundo o tercer año, los notarios consolidados pueden alcanzar entre 15 y 20 firmas al mes, con honorarios que oscilan entre los 130 y los 150 dólares. Es ahí donde los ingresos de este trabajo extra como notario empiezan a parecer más sustanciales. Primero, consigue un volumen constante de firmas; después, eleva tu objetivo a medida que empiecen a llegar trabajos recurrentes.

Seis formas reales de ganar dinero con un trabajo extra como notario

Estos seis métodos comparan la rapidez con la que puedes convertir una comisión activa en trabajo remunerado. Una actividad complementaria como notario móvil ofrece uno de los puntos de partida más flexibles, mientras que los trabajos de notario a tiempo parcial, las firmas de préstamos, las citas a distancia y los servicios especializados abren diferentes vías en función de tu experiencia y tu horario.

Los agentes de firma de préstamos ganan entre 75 y 200 dólares por firma a través de servicios de firma y hasta 250 dólares cuando una empresa de títulos de propiedad los contrata directamente. Esto convierte a esta vía en una de las fuentes de ingresos más sólidas para un trabajo extra como notario por cita, ya que guías a los prestatarios a través de extensos paquetes de cierre en lugar de certificar un único formulario.

Empezar cuesta entre 65 y 199 dólares por la certificación de la Asociación Nacional de Notarios y una verificación de antecedentes, además del seguro de errores y omisiones que exigen muchos servicios de firma. Sistema de formalización de préstamos también ofrece formación estructurada para agentes que deseen una preparación más exhaustiva más allá de la certificación.

Los servicios de firma suelen pagar al notario entre 75 y 150 dólares de los 150 a 300 dólares que una empresa de títulos de propiedad abona por la cita. Los agentes noveles pueden conseguir solo entre cinco y diez firmas al mes mientras se labran una reputación, lo que hace que estos trabajos de notario a tiempo parcial sean más útiles para generar volumen antes de que se conviertan en una fuente de ingresos fiable. Si tienes en mente un objetivo a corto plazo más ambicioso, nuestra guía para ganar 2.000 dólares rápidamente compara otras formas de alcanzarlo.

Practica con paquetes de cierre de muestra antes de aceptar tu primera cita real. Una firma mal realizada puede perjudicar rápidamente tus posibilidades de recibir encargos repetidos.

Máximo por firma National Notary Association 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La certificación y la verificación de antecedentes tienen un coste a partir de 65 dólares, y por cada firma se cobran entre 75 y 200 dólares. Obtenga la certificación

La notarización remota en línea paga entre 15 y 40 dólares por sesión cuando un cliente te contrata directamente, y entre 50 y 200 dólares por cierre cuando el trabajo llega a través de un servicio de firma. La mayoría de los estados permiten ahora a los notarios autorizados añadir la autorización RON, lo que la convierte en una alternativa útil al trabajo extra como notario móvil cuando se quiere eliminar el tiempo de desplazamiento.

Necesitas la acreditación RON de tu estado, una plataforma tecnológica homologada y una cámara web con conexión a Internet fiable. Toda la cita se desarrolla a través de una videollamada en directo con verificación de identidad integrada. NotaryCam es una red nacional que contrata directamente a notarios colegiados para sus cierres a distancia.

La ventaja frente al trabajo a domicilio es el volumen. Los trabajos de notario a tiempo parcial que se realizan a distancia permiten encajar más citas en el mismo intervalo de tiempo, ya que no hay que desplazarse entre un cliente y otro. Esto hace que los honorarios por sesión, aunque sean más reducidos, se acumulen más rápido de lo que parece a primera vista.

Un error habitual es dar por sentado que todo tipo de documento cumple los requisitos. Varios estados siguen prohibiendo la certificación notarial a distancia para determinados documentos inmobiliarios, así que confirma la normativa de tu estado antes de rechazar un trabajo presencial en favor de una sesión a distancia.

Un trabajo extra como notario móvil genera la tarifa por acto notarial fijada por el estado —normalmente entre 10 y 15 dólares—, más una tarifa de desplazamiento de entre 25 y 75 dólares por una cita local durante el día. Ese es el importe total por cita más bajo que se menciona aquí. También es la forma más rápida de empezar, ya que no hay que obtener ninguna certificación adicional que se sume a tu comisión.

California limita la tarifa notarial a 15 dólares por firma, Texas a 10 dólares por la primera firma y 1 dólar por cada una de las siguientes, y Florida a 10 dólares. Las tarifas de desplazamiento por servicios urgentes o fuera del horario habitual pueden aumentar los ingresos del trabajo complementario como notario, ya que los desplazamientos no están sujetos a esos límites estatales en la mayoría de los lugares.

Un trabajo extra como notario móvil es también una de las opciones más flexibles en este ámbito. Los trabajos de notario a tiempo parcial pueden provenir de pequeñas empresas, contratos de alquiler de pisos, trámites sucesorios y citas individuales, lo que permite cubrir los huecos entre la firma de préstamos y el trabajo de notarización a distancia.

Snapdocs incluye tanto trabajos generales de certificación notarial como firmas de préstamos, por lo que una sola cuenta gratuita cubre ambas cosas. Si tu objetivo es obtener unos ingresos modestos a corto plazo, nuestra guía para ganar 200 dólares rápidamente compara otras opciones según la rapidez del pago.

Un error habitual es cobrar de menos por los gastos de desplazamiento para conseguir una reserva. Unos gastos de desplazamiento de 25 dólares por un trayecto de cuarenta minutos en cada sentido dejan de compensar tu tiempo una vez que se tienen en cuenta la gasolina y el tiempo de espera.

Inscripción gratuita Snapdocs 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es gratuito para los notarios, y los trabajos se clasifican según la frecuencia con la que utilices la plataforma. Únete a Snapdocs

Crear una agencia de firmas notariales es la vía para crecer una vez que tu propio negocio secundario como notario ya cuenta con una clientela fija. Te quedas con la diferencia entre lo que paga una empresa de títulos de propiedad y lo que pagas a un notario subcontratado, normalmente entre 75 y 150 dólares de cada tarifa de 150 a 300 dólares. Lleva más tiempo ponerla en marcha que los otros métodos aquí descritos.

Necesitas una lista de notarios de confianza, un sistema para llevar un control de la documentación de cumplimiento normativo y un nombre en el que confíen las empresas de títulos de propiedad. La mayoría de los propietarios dedican un año o más a realizar ellos mismos las firmas antes de contratar a nadie más.

Inscribir tu agencia en un directorio de notarios, como Notary Rotary, es una forma directa de llegar a las empresas clientes y a los notarios que buscan trabajo. La mayoría de los propietarios también se basan en las relaciones que han establecido durante sus propios años como notarios.

Una vez que tengas suficiente trabajo recurrente como para asignar encargos con regularidad, los ingresos de tu actividad complementaria como notario pueden superar lo que puedes ganar con tus propias citas. Si ese es el nivel de ingresos al que aspiras, nuestra guía para ganar 1.000 dólares a la semana compara otras vías para alcanzar ese mismo objetivo.

Construye tu propio historial antes de formar una plantilla. Las empresas de títulos de propiedad son menos propensas a confiar en una agencia que aún no haya demostrado que puede gestionar las firmas de forma fiable.

Crear una lista de notarios Notary Rotary 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Incluye una lista de agencias y notarios de todo el país, lo que te permite mantener el margen en cada firma que tramites. Agencia de listados

La tramitación de la apostilla añade entre 50 y 150 dólares en concepto de tasas de servicio, además de los 5 a 30 dólares que cobra cada estado por la propia apostilla. Un notario que ya se ocupe de documentos internacionales puede fijar una tarifa real por un trabajo que antes no se facturaba.

Se trata de un servicio complementario especializado más que de una fuente de ingresos independiente, y la Asociación Nacional de Notarios (NNA) publica la formación básica que la mayoría de las agencias esperan que tengas antes de derivarte este trabajo. Funciona mejor como complemento a la firma de préstamos o a una actividad secundaria como notario móvil, para clientes que necesitan que se certifiquen trámites de adopción, títulos académicos o documentos empresariales para su uso en el extranjero.

Los plazos de tramitación varían desde el servicio urgente en el mismo día —que conlleva un coste adicional— hasta varias semanas a través de la propia oficina del estado. Establecer las expectativas sobre los plazos es tan importante como el coste.

Cuando presentes un presupuesto a los clientes, mantén separada la tasa estatal de tu propia tarifa de servicio. La apostilla en sí misma puede costar entre 5 y 30 dólares, mientras que tu tarifa de tramitación, de entre 50 y 150 dólares, cubre el trabajo que realizas en torno a ella.

Complemento de nicho National Notary Association 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. A la tasa de apostilla del propio estado hay que añadir unas tasas de tramitación que oscilan entre 50 y 150 dólares. Véase «Formación»

Los trabajos de notario a tiempo parcial patrocinados por una empresa son la opción más económica en este caso, aunque es posible que solo supongan un pequeño complemento a tu salario habitual. Los bancos, los bufetes de abogados y las oficinas de registro de la propiedad a veces cubren la comisión notarial del empleado para que los documentos puedan certificarse internamente.

Dado que la empresa también puede hacerse cargo de la fianza y el seguro, esta vía puede ayudarte a adquirir experiencia real en notaría con un coste personal mínimo. Su mayor valor radica en que sirve de trampolín hacia la firma de préstamos o el trabajo de notario móvil que podrás realizar de forma independiente más adelante.

Consulta directamente al departamento de RR. HH. de tu empresa o al programa de notarios, ya que las políticas sobre el trabajo notarial externo varían según la empresa y el estado. El centro de información de la Asociación Nacional de Notarios (NNA) es un buen punto de partida para saber qué preguntas hacer.

Un error habitual es dar por sentado que la comisión que te concede una empresa se mantiene si dejas el trabajo. La mayoría de las comisiones patrocinadas por la empresa están vinculadas a ese puesto de trabajo, así que comprueba qué ocurre con tu condición de notario antes de contar con ella a largo plazo.

Coste inicial mínimo National Notary Association 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. A menudo es gratuito para usted, ya que, por lo general, la empresa se hace cargo de la comisión, la fianza y el seguro. Ver recursos

Resumen de los ingresos complementarios como notario

Los ingresos de los trabajos complementarios como notario varían según las seis vías existentes, y la tarifa más alta no es necesariamente la opción más fácil para empezar. La tabla siguiente compara lo que puede reportar cada método con sus requisitos iniciales, para que puedas ver cómo se compara el trabajo complementario como notario móvil con las demás vías antes de elegir el tipo de trabajo que deseas realizar.

Método Plataforma Qué se gana Coste inicial A quién va dirigido Agente de formalización de préstamos NNA, servicios de formalización De 75 a 200 dólares por firma De 150 a 280 dólares (certificación, seguro) Cierres inmobiliarios con comisiones más elevadas Notarización remota en línea NotaryCam De 15 a 40 dólares por sesión; de 50 a 200 dólares a través de servicios Comisión actual más recargo por RON Trabajo a distancia sin necesidad de desplazarse Trabajo de notario móvil Snapdocs Tarifa por acto de 10 a 15 dólares más gastos de desplazamiento de 25 a 75 dólares Solo comisión y fianza Citas locales flexibles Agencia de firma notarial Notario rotatorio Margen de 75 a 150 dólares por firma asignada Primero, meses de tu propio historial de firmas Notarios con experiencia listos para ampliar la capacidad Tramitación de apostillas NNA Entre 50 y 150 dólares de tarifa de tramitación por documento Sin costes adicionales más allá de su comisión Ingresos adicionales procedentes de clientes existentes Notario de empresa o de guardia Programa de empresa Pequeño aumento salarial por hora, o ninguno Normalmente nada, lo cubre la empresa Adquisición de experiencia a bajo coste

¿Pueden las aplicaciones de recompensas complementar un trabajo extra como notario?

Sí, las aplicaciones de recompensas aportan una pequeña cantidad adicional al trabajo extra como notario, normalmente unas decenas de dólares al mes, aunque no se trata de ingresos reales. Se pueden probar de forma gratuita y se pueden aprovechar en los ratos libres entre una firma y otra, así que considéralas como ingresos complementarios.

Para poder utilizar Snakzy y BigCash, debes tener al menos 18 años y ser residente en EE. UU. La inscripción en ambas es gratuita y no conlleva ningún coste de alta. Si ya sueles jugar a juegos para móvil entre una cita y otra, estas aplicaciones de juegos que pagan dinero real se pueden combinar con cualquiera de las dos sin necesidad de registrarte de nuevo.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Es más fácil alcanzar un mínimo de 1 $ que uno de 35 $. Lo mejor es seguir considerando estas aplicaciones como pequeños ingresos extra durante las semanas más tranquilas entre contrataciones.

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Lo que no funciona

Un trabajo extra como notario puede implicar gastos iniciales legítimos, por lo que pagar por formación o por una verificación de antecedentes no es automáticamente una señal de alarma. Los verdaderos problemas empiezan cuando pagas por promesas de ingresos, credenciales sin valor o acceso a trabajos que un servicio de firmas legítimo debería enviarte.

Afirmaciones sobre ingresos garantizados. Un curso no puede garantizar unos ingresos de seis cifras por la firma de contratos antes de que hayas completado cierres reales. Las afirmaciones sobre ganancias relacionadas con oportunidades de negocio también deben ir acompañadas de la información pertinente, según las normas de la FTC.

Un curso no puede garantizar unos ingresos de seis cifras por la firma de contratos antes de que hayas completado cierres reales. Las afirmaciones sobre ganancias relacionadas con oportunidades de negocio también deben ir acompañadas de la información pertinente, según las normas de la FTC. Venta adicional de certificaciones sin valor. Evita las credenciales que tu estado o los servicios de firma con los que deseas trabajar no reconozcan.

Evita las credenciales que tu estado o los servicios de firma con los que deseas trabajar no reconozcan. Cuotas de acceso a los servicios de firma. Un servicio de firma legítimo te paga por el trabajo realizado. Ten cuidado cuando una empresa te cobre simplemente por incluirte en su lista de trabajadores.

Un servicio de firma legítimo te paga por el trabajo realizado. Ten cuidado cuando una empresa te cobre simplemente por incluirte en su lista de trabajadores. Trabajar fuera de tu ámbito de competencia. Nunca certifiques ante notario documentos que no correspondan a tu ámbito de competencia ni aceptes una transacción en la que las normas estatales te inhabiliten para ello.

Paga por la formación o los costes de cumplimiento normativo cuando te ayuden realmente a cumplir los requisitos para el trabajo. La señal de alarma es pagar por una promesa que no tiene ningún valor reconocido detrás.

Veredicto final sobre el trabajo extra como notario

El trabajo como agente de firma de préstamos es el mejor punto de partida para la mayoría de los notarios comisionados, ya que sus honorarios de entre 75 y 200 dólares por firma te ofrecen la vía más clara para obtener unos ingresos extra significativos. Un trabajo extra como notario móvil es la mejor opción si buscas citas locales flexibles, mientras que la certificación notarial en línea a distancia elimina el tiempo de desplazamiento entre citas.

Si eres nuevo en el sector, el trabajo de notario a domicilio te ofrece una forma más sencilla de adquirir experiencia en la gestión de citas antes de aspirar a cierres con honorarios más elevados. La tramitación de apostillas funciona mejor como servicio complementario una vez que los clientes ya te traen trabajo relacionado con documentos. Una agencia de firmas tiene más sentido más adelante, una vez que hayas demostrado que existe demanda y hayas creado una red de contactos fiable. Esa progresión es la que hace que los ingresos de tu actividad secundaria como notario puedan volverse más estables con el tiempo.

Entonces, ¿es el trabajo de notario una buena actividad complementaria? La respuesta depende de la licencia que ya tengas y de las horas que, de forma realista, puedas dedicarle. Empieza por una vía y aprende primero sus reglas. Expándete solo cuando tengas un flujo fiable de trabajo remunerado.

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