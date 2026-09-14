Juega a juegos online gratis para ganar dinero sin pagar nada: 7 recomendaciones para 2026

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Puedes jugar a juegos online gratis para ganar dinero sin tener que pagar, pero las mejores opciones te recompensan de diferentes maneras. Solitaire Cash te permite obtener ganancias de torneos que puedes retirar a través de su sistema gratuito de «Gems». Coinnect organiza concursos de habilidad gratuitos. Fortnite ofrece competiciones oficiales con premios en metálico para los mejores jugadores. Cada vía para ganar dinero puede empezar desde 0 $.

Las ganancias reales van desde pequeñas recompensas en bitcoins hasta premios de torneos de cuatro cifras. La mayoría de la gente se situará mucho más cerca del extremo inferior. Me he centrado en juegos y plataformas de juego en las que el propio hecho de jugar genera la oportunidad de ganar dinero, por lo que quedan excluidos los trabajos de prueba y la reventa de cuentas.

Si quieres jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar nada, las siete opciones que te presento a continuación te muestran cuánto puedes ganar, cómo funciona la vía gratuita y qué debe suceder antes de que puedas cobrar.

¿Es realista jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar nada?

Sí, siempre y cuando esperes obtener un dinero extra para gastos en lugar de un salario fijo. Puedes jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar a través de torneos gratuitos, ofertas de juegos con seguimiento, recompensas en criptomonedas y eventos competitivos. Cada vía recompensa un tipo diferente de rendimiento.

Si estás aprendiendo cómo ganar dinero jugando a videojuegos, estas cifras te ayudarán a tener unas expectativas más realistas.

Coinnect afirma que los premios de sus torneos de cuatro horas suelen oscilar entre 2 y 5 dólares , además de ofrecer una promoción semanal de 25 dólares y un sorteo mensual de 100 dólares.

, además de ofrecer una promoción semanal de 25 dólares y un sorteo mensual de 100 dólares. Solitaire Cash permite utilizar las «Gems» gratuitas para participar en «Freerolls» y obtener «Bonus Cash». Su propio ejemplo muestra que una participación de 1 dólar en «Bonus Cash» genera un premio de 2,90 dólares , de los cuales 1,90 dólares se convierten en dinero retirable.

, de los cuales 1,90 dólares se convierten en dinero retirable. THNDR afirma que todos los participantes en su sorteo diario de entradas ganan algo de bitcoin, pero no publica la cantidad habitual en satoshis que se paga.

Fortnite ofreció 1.200 dólares al equipo ganador en Europa y América del Norte Central para una «Zero Build Reload Cash Cup» que se celebrará en agosto de 2026.

Esa variabilidad es la razón por la que es posible ganar dinero jugando, pero resulta difícil planificar en función de una tarifa por hora fija. La forma más segura de jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar es considerar la opción gratuita como punto de partida e ignorar las compras opcionales, a menos que la recompensa cubra claramente el coste.

7 formas de jugar a videojuegos online gratis para ganar dinero sin pagar

Estas siete opciones te permiten jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar nada al principio. La selección incluye torneos con premios en efectivo directos, una plataforma de recompensas, juegos con Bitcoin, una economía de «farming» y deportes electrónicos que requieren un alto nivel de habilidad. Si quieres jugar y ganar dinero, compara el tipo de recompensa con el mismo detenimiento con el que comparas el premio principal.

1. Solitaire Cash

Solitaire Cash te ofrece el clásico Klondike con una opción real sin necesidad de depósito. Cada partida dura cinco minutos. Debes formar pilas de colores alternos y mover las cartas a las cuatro bases de palos. Terminar antes de tiempo te da puntos extra, por lo que tanto la precisión como la rapidez influyen en la puntuación final.

Puedes jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar nada aquí, acumulando gemas diarias y participando en torneos de gemas o freerolls. Estos eventos pueden otorgar dinero de bonificación, con el que puedes participar en torneos con premios en efectivo. El «Bonus Cash» en sí mismo no se puede retirar. Sin embargo, sí se pueden retirar las ganancias obtenidas con él. Papaya pone un ejemplo en el que una participación de 1 $ en «Bonus Cash» gana 2,90 $ y deja 1,90 $ como fondos retirables.

No hay una tarifa por hora fija. Tu resultado depende de la posición en la que quedes y del torneo en el que participes. Los retiros se procesan en un plazo de 14 días, aunque Papaya afirma que los jugadores suelen recibir los fondos en unos dos días laborables.

Si quieres ganar dinero jugando, aprende cómo funciona la puntuación antes de lanzarte a las rondas con premios en efectivo. El «Bonus Cash» solo resulta útil para su retirada una vez que, tras ganar un torneo, parte de él se convierte en fondos retirables. Si prefieres jugar en un dispositivo Apple, nuestra guía de juegos para iOS que pagan dinero real ofrece más opciones centradas en recompensas móviles y juegos con dinero real.

CONVIERTE LAS GEMAS GRATIS EN DINERO Solitaire Cash 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Utiliza gemas y freerolls gratuitos para conseguir ganancias en torneos que puedas retirar en efectivo. JUGAR A SOLITAIRE CASH

2. Swagbucks

Swagbucks pertenece a la categoría de plataformas de recompensas por juegos. Instalas un juego válido a través de la plataforma, completas los objetivos registrados y recibes SB cada vez que superas una meta. El tipo de cambio es fácil de entender, ya que 100 SB equivalen a 1 $ en valor de recompensa.

Esta es una forma de jugar a videojuegos online gratis para ganar dinero sin pagar nada, al tiempo que mantienes varios títulos disponibles en la misma cuenta. Las recompensas actuales se pueden canjear a través de PayPal o tarjetas regalo. Swagbucks indica que las transferencias de PayPal suelen tardar unos días, aunque en algunos casos pueden tardar hasta 10 días laborables.

El límite máximo de ganancias depende de las ofertas disponibles para ti. Una oferta de juego importante puede anunciar una recompensa total elevada, pero los hitos posteriores pueden requerir mucho más tiempo o una compra opcional. Ten en cuenta solo los niveles gratuitos si tu objetivo es mantener el coste inicial en 0 dólares.

Te recomiendo que guardes las condiciones de la oferta antes de instalar nada si quieres jugar y ganar dinero a través de Swagbucks. Un plazo no cumplido o un seguimiento defectuoso pueden echar por tierra horas de progreso, incluso aunque hayas completado el hito. Si buscas más plataformas basadas en recompensas por juegos para móvil, nuestra guía de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real compara otras opciones.

SAQUA PARTIDO A TUS LOGROS EN LOS VIDEOJUEGOS Swagbucks 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Completa los objetivos del juego gratuito y canjea tus SB por dinero en PayPal o tarjetas regalo. ENCUENTRA OFERTAS DE JUEGOS

3. Coinnect

Coinnect es el juego de tipo «cash» con acceso gratuito más sencillo de esta lista. En cada partida de 60 segundos, tienes que unir monedas del mismo color que estén en contacto. Cuanto más largas sean las cadenas, más puntos obtendrás, y tu posición en la clasificación determina si la ronda se convierte en una recompensa.

Puedes jugar a juegos online gratis para ganar dinero sin pagar nada, ya que Coinnect afirma que sus torneos de habilidad no cobran cuota de inscripción. Los premios de las partidas de cuatro horas suelen oscilar entre 2 y 5 dólares. Hay promociones independientes que ofrecen unos 25 dólares semanales y 100 dólares mensuales. Las recompensas se entregan en forma de tarjetas regalo digitales, y en el reglamento oficial también se indican las transferencias a PayPal que cumplen los requisitos.

Si estás buscando la forma de ganar dinero jugando, este sistema es fácil de entender. El juego organiza ciclos de torneos cada cuatro horas aproximadamente, y normalmente se notifica a los ganadores en un plazo de 24 a 48 horas.

La pega es la competencia. La entrada gratuita elimina el riesgo de perder una cuota de inscripción, pero no garantiza ganancias. Si quieres jugar y ganar dinero aquí, considera las puntuaciones altas como la verdadera clave. Los sorteos promocionales aleatorios también dependen del número de participaciones válidas.

CONSIGUE UN PREMIO CADA 4 HORAS Coinnect 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Participa en torneos de «match-3» de 60 segundos para ganar pequeños premios sin cuota de inscripción. JUGAR A COINNECT GRATIS

4. Turbo ’84: Bitcoin Joyride

Turbo ’84 se percibe , ante todo, como un juego de carreras de arcade. Cambias de carril, esquivas obstáculos, ganas velocidad, recoges fichas en la carretera y desbloqueas mejores coches. Tu recorrido se evalúa en función de la velocidad máxima y la distancia recorrida, por lo que la mecánica de obtención de recompensas se suma a un auténtico juego de superación de puntuaciones.

La vía de recompensas gratuita utiliza los «THNDR Tickets». Cada ticket supone una participación en un sorteo diario de bitcoins. THNDR afirma que todos los participantes en el sorteo reciben algo de bitcoin, aunque no publica una media útil de las ganancias. Eso hace que la recompensa sea real, pero impredecible.

Las ganancias se pagan en satoshis a través de la Red Lightning. La descripción de la App Store indica que los ganadores elegibles pueden reclamarlas en un monedero Lightning compatible. Debes tener 18 años o más para participar en el sorteo.

Yo elegiría esta opción si quieres jugar y ganar pequeñas recompensas en criptomonedas mientras intentas batir récords. No confundas un saldo elevado de tickets con dinero. Los THNDR Tickets no tienen valor monetario por sí mismos y no se pueden comprar ni transferir.

CORRE PARA GANAR BITCOINS GRATIS Turbo ’84: Bitcoin Joyride 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Corre entre el tráfico para conseguir entradas THNDR que te dan acceso a premios diarios en bitcoins. COMIENZA TU RECORRIDO

5. Tetro Tiles

Tetro Tiles te invita a bajar el ritmo con un rompecabezas basado en una cuadrícula. Tienes que arrastrar figuras al tablero y eliminar líneas completas o áreas de 3×3. Si colocas las piezas mal, la cuadrícula se llenará rápidamente, por lo que mantener espacio libre es más importante que colocar las piezas lo más rápido posible.

Puedes jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar y acumular tickets THNDR mientras juegas. Esos tickets se incorporan al mismo sistema de premios diarios en bitcoins que se utiliza en todos los juegos de THNDR. La empresa afirma que todos los participantes en el sorteo reciben algo de bitcoin, aunque la cantidad puede ser muy pequeña.

La descarga del juego es gratuita, aunque hay compras opcionales disponibles. Los premios en bitcoins se pueden reclamar a través de un monedero Lightning compatible tras el sorteo. Los tickets en sí mismos son solo participaciones y no tienen valor monetario.

Considera los «sats» como una recompensa adicional si tu objetivo es ganar dinero jugando. Centrarte únicamente en conseguir tickets puede hacer que la ganancia parezca mucho menor que el tiempo dedicado a conseguir participaciones. Los jugadores de Android pueden comparar más opciones para móviles en nuestra guía de juegos para Android que pagan dinero real.

APILAR AZULEJOS, GANAR SATS Tetro Tiles 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Resuelve rompecabezas de bloques y consigue tickets THNDR para obtener recompensas diarias en bitcoins. APILAR Y GANAR

6. Pixels

Pixels aporta a esta lista una opción de agricultura y economía virtual. Cultivas, recolectas recursos, mejoras tus habilidades y completas trabajos en un mundo online. El juego es gratuito, aunque el acceso VIP opcional ofrece funciones adicionales.

El «Task Board» (tablón de tareas) es la vía principal para conseguir $PIXEL. Las tareas pueden requerir objetos cultivados o extraídos, y cada una muestra su recompensa antes de que entregues nada. El tablón se actualiza cada 24 horas. Puede aparecer una nueva tarea cinco minutos después de completar una.

Para cualquiera que esté buscando cómo ganar dinero jugando, es importante tener los pies en la tierra. No se garantiza que haya tareas de $PIXEL todos los días. El estatus VIP y la propiedad de terrenos pueden aumentar las posibilidades de encontrarlas, por lo que una cuenta totalmente gratuita puede generar ingresos con menos frecuencia.

Los $PIXEL ganados se pueden transferir a un monedero Ronin vinculado una vez que tu cuenta alcance el nivel de reputación requerido. Pixels afirma que no hay comisiones dentro del juego por retirar $PIXEL. Yo no consideraría el token como una tasa fija en efectivo, ya que su valor en dólares puede variar antes de venderlo.

GANA $PIXEL A TU MANERA Pixels 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Completa tareas agrícolas para tener la oportunidad de ganar $PIXEL que podrás retirar. EMPIEZA A CULTIVAR

7. Fortnite

Fortnite ofrece el premio máximo más alto de todos. El juego básico es gratuito, y los eventos competitivos oficiales pueden otorgar premios en efectivo a los jugadores que cumplan las reglas del evento y terminen entre los primeros puestos. Los formatos Battle Royale y Reload premian la clasificación y las eliminaciones a lo largo de varias partidas.

Los competidores más fuertes pueden jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin tener que pagar cuota de inscripción a través de las Cash Cups oficiales que cumplan los requisitos. En las Cash Cups «Zero Build Reload» de la temporada 4 del capítulo 7, el primer puesto se premió con 1.200 dólares por equipo en Europa y América del Norte Central. En varias regiones más pequeñas, el primer puesto se premió con 600 dólares.

Esa recompensa viene acompañada de unas probabilidades muy bajas. Se aplican requisitos de clasificación, y solo una pequeña parte de los participantes alcanza las posiciones remuneradas. La mayoría de los participantes deben esperar quedarse con 0 $, incluso aunque el evento en sí no cueste nada.

Este es el mejor ejemplo si quieres ganar dinero jugando a videojuegos basándote únicamente en tu habilidad competitiva. No bases tu estimación de ingresos mensuales en los premios acumulados. Tus resultados habituales en las partidas clasificatorias ya deberían demostrar que puedes competir cerca de los primeros puestos antes de que los eventos con premios en metálico se conviertan en un objetivo realista.

CONVIERTE TU HABILIDAD EN LAS PARTIDAS CLASIFICADAS EN DINERO Fortnite Competitive 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Clásate para las Cash Cups oficiales, en las que los mejores equipos pueden ganar premios de cuatro cifras. VER CASH CUPS

Comparativa de las siete opciones

La forma más sencilla de comparar las opciones que te permiten jugar a videojuegos online gratis para ganar dinero sin pagar nada es diferenciar el dinero en efectivo directo de las recompensas que requieren un paso adicional. La cuantía del premio importa, pero también lo hace la frecuencia con la que, de forma realista, puedes alcanzarla.

Método Coste inicial Rango habitual de pagos Plazo hasta el primer pago Solitaire Cash Gratis, mediante gemas y freerolls Varía según el torneo Normalmente, unos 2 días laborables tras la solicitud de retirada Swagbucks Gratis Varía según la oferta del juego Normalmente unos días, hasta 10 días laborables Coinnect Gratis Entre 2 y 5 dólares para premios habituales de 4 horas Normalmente, entre 24 y 48 horas Turbo ’84 Gratis Pequeñas recompensas en bitcoins, que varían según el sorteo Tras un sorteo diario ganador Fichas de Tetris Gratis Pequeñas recompensas en bitcoins, que varían según el sorteo Tras un sorteo diario en el que hayas ganado Píxeles Gratis Recompensas variables por tareas en $PIXEL Tras ganar y desbloquear los retiros Fortnite Gratis 0 $ para la mayoría de los jugadores, hasta cuatro cifras en eventos elegibles Tras la verificación del evento

Combina estas aplicaciones de recompensas «jugar para ganar» para obtener pagos adicionales

Las aplicaciones de recompensas pueden complementar las opciones principales si buscas otra forma de jugar a juegos online gratis para ganar dinero sin pagar nada. Estas aplicaciones registran los hitos de juego en múltiples títulos, por lo que ganas dinero a medida que avanzas, en lugar de depender de una única clasificación competitiva.

Snakzy requiere hasta 35.000 monedas o 35 $ para desbloquear el acceso a su primera tienda de recompensas. KashKick permite a sus miembros retirar dinero a partir de 10 $, y afirma que 3,5 millones de miembros han utilizado la plataforma. Son útiles si quieres aprender a ganar dinero jugando a videojuegos a través de ofertas registradas.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si quieres jugar a juegos online gratis para ganar dinero sin tener que pagar por varias ofertas, utiliza una plataforma cada vez hasta que te asegures de que su sistema de seguimiento funciona en tu dispositivo. Así te resultará más fácil detectar los objetivos no alcanzados y seguir el progreso de los pagos.

Las aplicaciones de recompensas funcionan mejor como pequeños ingresos extra, por lo que es poco probable que, por sí solas, cubran un objetivo mensual importante. Si quieres crear una fuente de ingresos más importante sin salir de casa, nuestra guía de trabajos extra desde casa incluye opciones más allá de los videojuegos.

JUGAR PARA GANAR Juegos de apilar monedas Elige un juego, alcanza los hitos registrados y ve avanzando hasta desbloquear tu primera recompensa. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy hoy mismo Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

La forma más rápida de perder el tiempo es perseguir una recompensa que, para empezar, nunca ha tenido un camino gratuito. Si tu objetivo es jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar, consulta la lista completa de objetivos antes de instalar nada.

Pagar para desbloquear la recompensa «gratis». Los hitos de compra opcionales pueden anular el sentido de una oferta gratuita. Omite cualquier nivel que cueste más de lo que vale la recompensa.

Los hitos de compra opcionales pueden anular el sentido de una oferta gratuita. Omite cualquier nivel que cueste más de lo que vale la recompensa. Perder el progreso por un seguimiento defectuoso. Instalar la aplicación fuera del enlace de seguimiento o no cumplir un plazo puede anular el pago. Guarda las condiciones originales de la oferta y la pantalla de finalización.

Instalar la aplicación fuera del enlace de seguimiento o no cumplir un plazo puede anular el pago. Guarda las condiciones originales de la oferta y la pantalla de finalización. Confundir los puntos con dinero real. Los tickets, las monedas y los tokens criptográficos no siempre equivalen a dinero en efectivo que se pueda gastar. Comprueba qué se puede retirar realmente y si es necesaria una conversión.

Los tickets, las monedas y los tokens criptográficos no siempre equivalen a dinero en efectivo que se pueda gastar. Comprueba qué se puede retirar realmente y si es necesaria una conversión. Basar tus planes en los premios más llamativos. Fortnite ha ofrecido premios de cuatro cifras en las Cash Cups elegibles, pero la mayoría de los participantes ganan 0 $. Los límites máximos de premios elevados no reflejan lo que ganará un jugador típico.

Las recompensas de los juegos gratuitos tienen más sentido como pequeños pagos esporádicos que como ingresos fiables. Si necesitas un abanico más amplio de opciones, nuestra guía sobre cómo ganar dinero extra abarca otros enfoques más allá de los juegos.

Veredicto final sobre jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar

Sí, puedes jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar, pero la mejor opción depende del tipo de recompensa que desees. Las vías de pago directo en efectivo son más fáciles de valorar, mientras que las criptomonedas y los puntos de recompensa añaden un paso adicional de conversión.

Yo empezaría por Solitaire Cash si ya te gustan los juegos de cartas y quieres una vía directa para obtener ganancias que puedas retirar. Coinnect es más sencillo si buscas torneos de habilidad gratuitos sin cuota de inscripción. Fortnite solo tiene sentido como opción para ganar dinero una vez que tus resultados en competición ya sean buenos.

La forma más práctica de ganar dinero jugando es elegir una opción gratuita, llevar un control de lo que realmente recibes y comparar ese valor con el tiempo invertido. Una vez que compruebes que el sistema de pagos funciona, puedes añadir una segunda opción. Esa es una forma más fiable de jugar a juegos online gratuitos para ganar dinero sin pagar que ir a la caza del mayor premio anunciado.

JUGAR PARA GANAR Juegos de apilar monedas Elige un juego, alcanza los hitos registrados y avanza para desbloquear tu primera recompensa. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy hoy mismo Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Preguntas frecuentes