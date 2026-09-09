7 aplicaciones fiables con las que ganar dinero en 2026: cuánto puedes ganar realmente

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Entre las aplicaciones que te permiten ganar dinero real se encuentran TaskRabbit, para trabajos locales; Rover, para el cuidado de mascotas; Field Agent, para encargos rápidos; Foap, para fotos tomadas con el móvil; Ibotta y Rakuten, para reembolsos; y Freecash, para juegos y ofertas.

Los modelos de ingresos varían considerablemente. TaskRabbit ofrece trabajos de servicios mejor remunerados, pero cobra una cuota de inscripción de 25 dólares en los mercados estadounidenses donde opera. Ibotta exige un saldo mínimo de 20 dólares antes de poder retirar el dinero, mientras que Rakuten realiza pagos trimestrales una vez que el reembolso confirmado alcanza los 5,01 dólares. Estas cifras demuestran por qué las aplicaciones para ganar dinero deben compararse tanto por su estructura de pagos como por su potencial de ingresos.

Las aplicaciones de servicios suelen ofrecer el límite máximo más alto. Las aplicaciones de reembolso devuelven parte del gasto previsto, mientras que las de recompensas funcionan mejor para pequeños ingresos complementarios. Esta guía compara las siete en función del esfuerzo, las comisiones, el método de pago y su idoneidad real.

¿Merece la pena utilizar las aplicaciones que te pagan?

Sí. Merece la pena utilizar las aplicaciones que te pagan cuando el modelo de pago se ajusta al tiempo y al esfuerzo que estás dispuesto a dedicar. La rentabilidad realista varía considerablemente entre estas aplicaciones para ganar dinero.

Aplicaciones de servicios: TaskRabbit y Rover pueden ofrecer las mayores ganancias, ya que realizas servicios remunerados para los clientes. Los ingresos dependen en gran medida de la demanda local, la disponibilidad y el tipo de trabajo que ofrezcas.

TaskRabbit y Rover pueden ofrecer las mayores ganancias, ya que realizas servicios remunerados para los clientes. Los ingresos dependen en gran medida de la demanda local, la disponibilidad y el tipo de trabajo que ofrezcas. Aplicaciones de tareas locales: Field Agent te paga por encargos puntuales, como visitas a tiendas, fotos e investigación de productos. Los trabajos dependen de lo que haya disponible cerca de ti, por lo que los ingresos pueden ser irregulares.

Field Agent te paga por encargos puntuales, como visitas a tiendas, fotos e investigación de productos. Los trabajos dependen de lo que haya disponible cerca de ti, por lo que los ingresos pueden ser irregulares. Aplicaciones de reembolso: Ibotta y Rakuten devuelven parte del gasto que cumple los requisitos. El reembolso solo te permite ahorrar dinero si ya tenías pensado realizar la compra.

Ibotta y Rakuten devuelven parte del gasto que cumple los requisitos. Aplicaciones de recompensas: Freecash te paga por juegos, encuestas y ofertas. Estas tareas son más fáciles de encajar en el tiempo libre, pero las aplicaciones de recompensas suelen tener un techo de ingresos más bajo que los trabajos de servicios remunerados.

El mayor error es comparar todas las aplicaciones con el mismo objetivo de ingresos mensuales. Alguien que realiza servicios locales tiene muchas más oportunidades de ganar dinero que alguien que obtiene reembolsos en la compra o que completa unas cuantas ofertas de juegos después del trabajo.

Si buscas opciones más económicas, la guía gratuita de Eneba sobre aplicaciones que pagan dinero real al instante ofrece formas adicionales de empezar con poco o ningún gasto inicial.

7 aplicaciones que realmente te pagan dinero real

Estas siete aplicaciones para ganar dinero abarcan servicios de pago, encargos locales, fotografía con el móvil, recompensas por compras y ganancias basadas en ofertas. La elección adecuada depende de en qué se basa la remuneración y del esfuerzo que requiere, sobre todo al comparar el trabajo por servicios con las aplicaciones de reembolso y las de recompensas.

Cada entrada explica qué hay que hacer dentro de la aplicación, el coste o la tarifa principal, cómo funciona el pago y las limitaciones que conviene conocer antes de empezar.

1. TaskRabbit [La mejor para trabajos locales remunerados]

TaskRabbit es una de las mejores aplicaciones que te pagan si estás dispuesto a dedicar tiempo y habilidades prácticas a trabajos locales. Los «taskers» pueden ofrecer servicios en más de 50 categorías, fijar sus propias tarifas, elegir su disponibilidad y gestionar los trabajos a través de la aplicación independiente Tasker. TaskRabbit afirma que los «taskers» se quedan con el 100 % de la tarifa que cobran, más las propinas, y que las comisiones que pagan los clientes cubren la parte que se queda la plataforma.

La barrera de entrada es más alta que en la mayoría de las aplicaciones para ganar dinero de esta lista. Los «taskers» de EE. UU. deben tener al menos 18 años, disponer de un número de la Seguridad Social y una cuenta corriente, superar los controles de identidad y trabajar en una ciudad activa. Se aplica una cuota de inscripción única de 25 dólares en los mercados elegibles una vez procesada la inscripción.

Si no tienes una formación especializada, unas buenas categorías para empezar son los recados y los servicios de reparto. El montaje de muebles, la ayuda con mudanzas o las reparaciones domésticas requieren habilidades y herramientas específicas para realizar el trabajo de forma segura.

La principal limitación es la ubicación. Tu tarifa no tiene mucha importancia si en tu ciudad hay poca demanda de las categorías que ofreces. Añadir servicios relevantes y una disponibilidad realista te da más posibilidades de aparecer en las búsquedas de los clientes.

Ideal para trabajos locales TaskRabbit 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tus propias tarifas en más de 50 categorías de servicios locales y quédate con lo que cobres, además de las propinas. Conviértete en un Tasker

2. Rover [La mejor para el cuidado de mascotas]

El cuidado de mascotas ofrece a Rover un modelo de ingresos más claro que el de muchas aplicaciones generales para ganar dinero. Los cuidadores y paseadores eligen los servicios que ofrecen, controlan su horario y sus tarifas, y luego gestionan las solicitudes y las reservas a través de la plataforma.

Los cuidadores de mascotas de EE. UU. suelen quedarse con el 80 % de los ingresos por las reservas que figuran en su perfil, ya que Rover aplica una comisión de servicio del 20 %. Además, al registrarte para ofrecer servicios, se aplica una tarifa de revisión de perfil de entre 49 y 79 dólares, que varía en función de la ubicación.

Puedes ofrecer servicios como:

Paseos de perros

Visitas puntuales

Cuidado de la casa

Guardería canina

Alojamiento para perros cuando las condiciones de tu hogar lo permitan

El pago comienza a tramitarse dos días después de que se haya completado el servicio. A continuación, el procesador de pagos de Rover envía el dinero mediante ingreso directo, y algunos bancos pueden tardar hasta cinco días laborables adicionales.

Esto hace que Rover sea una opción más adecuada para quienes realmente desean conseguir clientes habituales para el cuidado de mascotas. El error más común es tratar la aplicación como si fuera una bolsa de trabajo instantánea. Las valoraciones, la disponibilidad y las reservas recurrentes tienen una gran importancia, por lo que los primeros trabajos pueden requerir más esfuerzo que los posteriores.

Ideal para el cuidado de mascotas Rover 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tus propias tarifas por el cuidado de mascotas y quédate con el 80 % de los ingresos por reserva estándar. Hazte cuidador

3. Field Agent [Ideal para trabajos locales rápidos]

Field Agent es uno de los ejemplos más claros de aplicaciones que te pagan por completar encargos locales breves. Los trabajos disponibles pueden incluir auditorías de tiendas, compras misteriosas, encuestas, comprobaciones de productos y encargos basados en fotografías. Reservas el trabajo en la aplicación, sigues las instrucciones, envías la información requerida y, a continuación, esperas a que se apruebe.

No hay una tarifa por hora fija. La aplicación muestra el pago de cada trabajo antes de reservarlo, y la cantidad varía según la ubicación y los requisitos. Algunos trabajos de tipo «Buy & Try» (Compra y prueba) también reembolsan parte o la totalidad de una compra que cumpla los requisitos, además de la recompensa indicada.

Una vez que el saldo aprobado alcance los 3 dólares, puedes solicitar el pago a una cuenta bancaria verificada o a una tarjeta prepago válida. La configuración y verificación de una nueva cuenta de pago puede tardar entre dos y tres días laborables.

Ese umbral tan bajo hace que Field Agent sea útil para ganar dinero de forma ocasional en tu zona, pero la oferta de trabajos depende de dónde vivas. El mayor error es precipitarse al cumplir los requisitos de fotos o auditorías para terminar antes. Una solicitud rechazada no se convierte en ingresos retirables, por lo que seguir las instrucciones al pie de la letra es más importante que completar el trabajo rápidamente.

Ideal para trabajos rápidos Field Agent 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Reserva auditorías y tareas de compra cercanas, con la posibilidad de retirar dinero a partir de un saldo de 3 dólares. Buscar empleos en tu zona

4. Foap [Lo mejor para vender fotos del móvil]

Foap convierte las fotos que ya tienes en tu móvil en un producto potencial para el mercado. Sube imágenes a través de la aplicación gratuita para iOS o Android, añade descripciones y etiquetas útiles, y luego ponlas a disposición de los compradores o envíalas a las «misiones» de las marcas.

Una licencia estándar de foto en el mercado de Foap cuesta 10 dólares, de los cuales 5 van a parar al creador. La misma imagen puede venderse más de una vez, por lo que el potencial de ingresos está ligado a la calidad y la utilidad de tu portfolio, más que a una única subida. En cuanto al pago, Foap exige actualmente un saldo mínimo de 50 dólares en tu cuenta antes de poder realizar un retiro.

Las «Misiones» crean una segunda vía de ingresos. Las marcas publican un briefing creativo específico y premian las propuestas seleccionadas. El valor de los premios varía según la Misión, y la competencia puede ser considerable. Foap se diferencia de las aplicaciones para ganar dinero basadas en servicios porque no hay que gestionar citas con clientes ni horarios locales. Además, los ingresos son mucho menos predecibles. Una foto puede quedarse sin venderse durante meses, y participar en una misión nunca garantiza un premio.

El error más habitual es subir imágenes aleatorias del carrete con títulos o etiquetas poco convincentes. Las fotos que giran en torno a temas comerciales claros y propuestas bien definidas ofrecen al comprador un motivo más sólido para encontrarlas.

Ideal para fotos tomadas con el móvil Foap 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana 5 $ por cada licencia de foto estándar de 10 $ o compite por recompensas de misión más cuantiosas. Empieza a vender

5. Ibotta [La mejor para reembolsos en la compra]

Ibotta es la primera de las dos aplicaciones de reembolso que presentamos aquí, y funciona especialmente bien para la compra y las compras diarias en tiendas. Añades las ofertas válidas antes de ir de compras, compras los productos que cumplen los requisitos y, a continuación, envías un recibo o utilizas un proceso de compra vinculado compatible para recibir el reembolso.

Las cifras son más convincentes que el típico eslogan de «ahorra unos céntimos». Ibotta afirma que sus usuarios ganan una media de 218 dólares al año, mientras que el servicio ha pagado más de 2.000 millones de dólares en reembolsos en total.

Para realizar un retiro es necesario:

Un mínimo de 20 dólares en ganancias

Al menos una oferta canjeada con éxito

Un plazo de espera de siete días tras la primera oferta canjeada

Verificación de la cuenta

Los usuarios que cumplan los requisitos pueden retirar el dinero a una cuenta bancaria, a PayPal o a tarjetas regalo válidas. Las transferencias pueden tardar hasta cinco días, dependiendo del método elegido.

A diferencia de las aplicaciones activas para ganar dinero, Ibotta solo aporta valor cuando ya tenías pensado comprar algo. El error más común es elegir un producto más caro solo porque ofrece un reembolso.

Las mejores aplicaciones de reembolso reducen el coste de los gastos previstos. Se vuelven contraproducentes cuando la propia oferta te convence de gastar dinero que, de otro modo, te habrías ahorrado.

Ideal para la compra de alimentos Ibotta 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los usuarios ganan una media de 218 dólares al año y pueden retirar fondos una vez que alcancen los 20 dólares. Descarga Ibotta

6. Rakuten [La mejor para el reembolso en compras online]

Mientras que Ibotta se centra principalmente en la compra de alimentación, Rakuten es la opción más amplia para las compras online entre estas aplicaciones de reembolso. Empiezas la sesión de compras a través de la aplicación, la página web o la extensión del navegador de Rakuten, activas la tasa de reembolso disponible y, a continuación, realizas una compra válida en la tienda correspondiente.

La plataforma registró un reembolso medio de 105 dólares por miembro en 2025. Se trata de una referencia mucho más realista que considerar el reembolso como unos ingresos mensuales significativos.

El calendario de pagos de Rakuten también es inusual. Los saldos confirmados deben alcanzar los 5,01 dólares, y los pagos estándar de reembolso se realizan cada tres meses. Las fechas de pago publicadas son el 15 de febrero, el 15 de mayo, el 15 de agosto y el 15 de noviembre.

Un umbral más bajo no significa necesariamente que esto sea más rápido que otras aplicaciones para ganar dinero, ya que el comercio aún tiene que confirmar la compra. Las devoluciones, las exclusiones y las transacciones pendientes pueden retrasar el momento en que se abona el importe.

El error más habitual es comprar directamente en la tienda y acordarse de Rakuten después. El reembolso solo se registra cuando la compra válida comienza a través de Rakuten, por lo que hay que activarla antes de finalizar la compra.

Ideal para comprar por Internet Rakuten 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue reembolsos en miles de tiendas, con pagos trimestrales confirmados a partir de 5,01 $. Únete a Rakuten

7. Freecash [La mejor para juegos y ofertas]

Freecash otorga a las aplicaciones de recompensas el lugar que les corresponde en la lista principal. Paga a los usuarios por actividades como jugar, probar aplicaciones, completar encuestas, probar productos y completar ofertas de anunciantes. Eliges una oferta, sigues los requisitos indicados y, tras completarla con éxito, recibes la recompensa indicada.

La diferencia clave con respecto a las aplicaciones de reembolso es que no es necesario realizar una compra habitual para obtener la recompensa. Las ofertas de juegos pueden pagar por alcanzar niveles o hitos específicos, mientras que otras ofertas pueden consistir en probar un servicio o responder a preguntas de investigación de mercado.

Los primeros retiros requieren la verificación del correo electrónico y de la identidad. El umbral inicial de retiro oscila entre 5 y 20 dólares, dependiendo de la región, y los retiros posteriores se ajustan al mínimo establecido para el método de pago seleccionado. Las opciones incluyen PayPal, transferencias bancarias, tarjetas regalo y otros métodos admitidos.

El seguimiento es la parte que hay que tomarse en serio. Los datos de finalización de las recompensas pasan por el proveedor del juego o la aplicación y por los socios de medición antes de llegar a Freecash. Instalar una oferta fuera del enlace de seguimiento o bloquear el seguimiento requerido puede impedir que se acredite correctamente un hito completado.

Yo utilizaría Freecash como una fuente de ingresos complementaria para el tiempo libre, que es precisamente cómo la propia plataforma presenta el servicio. Esto lo convierte en una buena introducción a las aplicaciones de recompensas más amplias que merece la pena comparar a continuación.

Para los lectores más interesados en los juegos de pago, nuestra guía de aplicaciones de juegos con las que se gana dinero real ofrece opciones más específicas.

Ideal para juegos y ofertas Freecash 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero a través de juegos, encuestas y ofertas con seguimiento, con varios métodos de cobro disponibles. Prueba Freecash

Comparativa de las 7 aplicaciones

Las mejores aplicaciones que te pagan dependen de si buscas trabajo remunerado, pequeños encargos locales, descuentos en compras o recompensas por tu tiempo libre. Las aplicaciones vinculadas a servicios reales suelen tener el mayor límite de ganancias, mientras que las aplicaciones de reembolso y las de recompensas ofrecen mayores ingresos a cambio de un menor esfuerzo.

Aplicación Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango de ingresos realista TaskRabbit Cuota de inscripción de 25 $ en los mercados estadounidenses correspondientes La mayoría de los pagos se reciben entre 1 y 3 días laborables tras la finalización de la tarea Un promedio de unos 48 $/hora para los «Taskers» de EE. UU. Rover Cuota de revisión de perfil de entre 49 y 79 dólares El procesamiento comienza 2 días después de completar el servicio Una media de unos 21,80 dólares por visita puntual o 55,45 dólares al día por cuidar la casa Field Agent Gratis De 3 a 5 días laborables para la revisión, más de 2 a 3 días laborables para el ingreso en cuenta Varía en función del trabajo concreto que se muestre en la aplicación Foap Gratis Una vez alcanzado el mínimo de retirada de 50 $ 5 $ por cada licencia de foto estándar, más las recompensas de las misiones Ibotta Gratis Una vez alcanzados los 20 $ y cumplidos los requisitos de retirada Unos 218 dólares al año de media Rakuten Gratis Trimestral, una vez que se confirme que el reembolso alcanza los 5,01 dólares Una media de unos 105 dólares al año Freecash Gratis Una vez alcanzado el umbral aplicable para el primer retiro Varía según los juegos, las encuestas y las ofertas disponibles

La principal diferencia radica entre el trabajo activo y las ganancias más modestas. TaskRabbit y Rover requieren clientes y servicios programados. Field Agent y Foap te permiten trabajar de forma más independiente, pero los trabajos disponibles o los compradores siguen determinando la frecuencia con la que ganas dinero.

Las aplicaciones de reembolso, como Ibotta y Rakuten, tienen más sentido cuando reducen el gasto que ya tenías previsto. Freecash pertenece a una categoría diferente de aplicaciones de recompensas, ya que tus ingresos provienen de completar actividades registradas en lugar de realizar una compra habitual en una tienda.

Para la mayoría de la gente, una aplicación que requiera más esfuerzo más otra que requiera menos es más manejable que intentar usar las siete. Así dispones de una fuente de ingresos principal y otra complementaria más modesta. Si buscas una gama más amplia de opciones para ganar dinero, la guía de Eneba sobre aplicaciones para ganar dinero recoge más formas de obtener ingresos además de estas siete selecciones.

Más aplicaciones de recompensas similares a Freecash

Freecash es solo una de las formas de ganar dinero a través de juegos, ofertas y actividades rápidas. Otras aplicaciones de recompensas pueden resultar útiles si buscas una mayor disponibilidad de ofertas o un umbral de pago diferente, aunque ninguna de ellas debe considerarse como un trabajo por horas predecible.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Estas aplicaciones de recompensas amplían la misma idea básica que Freecash. Realizas actividades que cumplen los requisitos y recibes crédito una vez que la plataforma confirma que se han cumplido dichos requisitos. La disponibilidad de las ofertas y su seguimiento pueden afectar a lo que realmente ganas, por lo que las recompensas anunciadas nunca deben considerarse ingresos garantizados.

Los videojuegos ocupan un lugar especialmente destacado en esta categoría. Si esa es la parte de Freecash que más te interesa, la guía de Eneba sobre juegos para Android con los que se gana dinero real ofrece más opciones para móviles diseñadas específicamente en torno a los videojuegos de pago.

Las aplicaciones de recompensas también funcionan de forma diferente a las de reembolso. Una plataforma de reembolso requiere una compra válida para que haya algo que devolver. Las plataformas de recompensas pagan por completar una actividad, que puede consistir en alcanzar un hito en un juego, completar una oferta o responder a una encuesta.

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Lo que no funciona

No todas las aplicaciones que prometen dinero rápido merecen tu tiempo. Las aplicaciones para ganar dinero menos eficaces suelen ocultar una rentabilidad deficiente tras una gran recompensa anunciada o hacen que el proceso de retirada de fondos sea mucho más complicado que el de obtenerlos.

Gastar para conseguir reembolsos. Las aplicaciones de reembolso solo te permiten ahorrar dinero cuando la compra ya estaba prevista. Comprar un producto innecesario solo para obtener un reembolso hace que, al final, te quedes con menos dinero.

Las aplicaciones de reembolso solo te permiten ahorrar dinero cuando la compra ya estaba prevista. Comprar un producto innecesario solo para obtener un reembolso hace que, al final, te quedes con menos dinero. Ignorar los requisitos de las ofertas. Las aplicaciones de recompensas pueden exigir una forma específica de instalación, el cumplimiento de hitos o un plazo determinado. No cumplir una sola condición puede impedir que se acredite una tarea que, por lo demás, se haya completado.

Las aplicaciones de recompensas pueden exigir una forma específica de instalación, el cumplimiento de hitos o un plazo determinado. No cumplir una sola condición puede impedir que se acredite una tarea que, por lo demás, se haya completado. Pagar por el acceso a ingresos garantizados. Puede existir una tarifa legítima, como la cuota de registro de TaskRabbit, pero una aplicación que prometa ingresos garantizados tras un curso o una suscripción costosa merece un análisis mucho más minucioso.

Puede existir una tarifa legítima, como la cuota de registro de TaskRabbit, pero una aplicación que prometa ingresos garantizados tras un curso o una suscripción costosa merece un análisis mucho más minucioso. Considerar las tarifas brutas como salario neto. Las comisiones de la plataforma son importantes en servicios como Rover, mientras que la demanda local determina si la tarifa que has fijado se traduce realmente en reservas.

Las comisiones de la plataforma son importantes en servicios como Rover, mientras que la demanda local determina si la tarifa que has fijado se traduce realmente en reservas. Utilizar varias aplicaciones sin llevar un control. Una recompensa de 10 dólares que te lleve tres horas puede suponer un peor uso de tu tiempo que una tarea local más breve que pague la misma cantidad.

La prueba más sencilla es tu beneficio real tras deducir comisiones, compras, desplazamientos y tiempo. Deja de usar una aplicación cuando los números no superen esa prueba de forma sistemática.

Veredicto final sobre las aplicaciones que te pagan

Las aplicaciones que te pagan dinero real son legítimas, pero las siete opciones aquí presentadas no deben juzgarse según un único criterio de ingresos. TaskRabbit tiene el mayor potencial para trabajos locales presenciales, mientras que Rover es la opción más clara si el cuidado de mascotas ya encaja en tu horario.

Field Agent funciona mejor para encargos locales breves, y Foap ofrece a los fotógrafos que utilizan el móvil la oportunidad de ganar dinero con las imágenes que pueden crear por su cuenta. Las dos aplicaciones de reembolso se adaptan a distintos hábitos de compra: Ibotta destaca en la compra de alimentos, mientras que Rakuten es más adecuada para compras online en general.

Freecash es la mejor opción si buscas específicamente aplicaciones de recompensas basadas en juegos y ofertas. Funciona mejor como ingreso complementario que como principal método de ingresos de esta lista.

Empieza por la aplicación que mejor se adapte a las actividades que ya realizas con soltura. Una aplicación útil para ganar dinero debería remunerarte por una habilidad o un servicio que puedas ofrecer, reducir los gastos que ya tenías previstos o recompensarte por tu tiempo libre a un ritmo que te resulte aceptable.

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