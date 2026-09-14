Actividades complementarias para médicos: cómo funcionan y cuánto se puede ganar en 2026

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Casi cualquier médico colegiado puede empezar a tener ingresos adicionales en cuestión de semanas. El trabajo como médico sustituto es la forma más rápida de empezar, ya que las agencias de selección de personal pueden colocar a un médico acreditado en cuestión de semanas. La cantidad que ganes realmente dependerá de tu especialidad, de tu licencia estatal y de si tu contrato con el hospital te permite realizar trabajos externos.

La mayoría de los médicos que realizan trabajos secundarios reales ganan entre 20.000 y 80.000 dólares al año sin dejar su trabajo principal, utilizando habilidades que ya están cubiertas por su licencia. El Informe sobre la remuneración de los médicos de 2026 de Medscape reveló que aproximadamente el 40 % de los médicos realizan actualmente algún trabajo remunerado fuera de su horario habitual. Este rango se mantiene tanto si el trabajo extra consiste en actividades secundarias propias de un médico, como unos cuantos turnos de telemedicina al mes, como si se trata de una agenda completa de casos como perito.

¿Son realmente viables los trabajos secundarios para los médicos?

Sí, para casi cualquier médico colegiado que disponga de cinco o más horas libres a la semana, las actividades complementarias son una forma realista de aumentar los ingresos sin cambiar de trabajo. La cuantía de esos ingresos depende en gran medida de tu especialidad, tu ubicación y la flexibilidad real que tengas en tu horario.

Los médicos obtienen ingresos principales elevados, y los especialistas ganan considerablemente más que los médicos de atención primaria. Para complementar estos ingresos, muchos barajan la posibilidad de realizar trabajos secundarios que van desde pequeños ingresos complementarios hasta ingresos adicionales sustanciales.

Comprueba si tu contrato de trabajo permite realmente realizar trabajos externos antes de elegir una opción. Este criterio es más importante que las cifras salariales que se indican a continuación, y la sección dedicada a ello más adelante explica exactamente qué debes tener en cuenta.

Una cláusula de no competencia puede impedir por completo que los médicos tengan muchos trabajos secundarios. Si es tu caso, o si simplemente buscas algo que requiera menos compromiso, la guía de Eneba para ganar 1.000 dólares a la semana no requiere licencia médica alguna.

7 formas reales en las que los médicos pueden obtener ingresos extra

Clasificadas según el límite máximo de ingresos y según lo consolidado que esté ya el mercado para ese trabajo, desde el trabajo por horas más estable hasta el más esporádico.

La remuneración de los médicos suplentes oscila entre unos 118 y 290 dólares por hora, dependiendo de la especialidad. De entre todas las actividades complementarias para médicos de esta lista, es la que más rápido se puede poner en marcha, ya que las agencias de selección de personal pueden colocar a un médico acreditado en cuestión de semanas.

Al ser una de las actividades complementarias más lucrativas para los médicos, te permite mantener tu trabajo principal y simplemente cubrir una sustitución breve durante las vacaciones, entre contratos o en tus días libres. Los médicos suplentes a tiempo completo y a tiempo parcial suelen ganar tarifas por hora más altas que sus compañeros con contrato fijo en la misma especialidad.

Para los médicos que buscan trabajos secundarios viables, agencias importantes como Barton Associates, Weatherby Healthcare y CompHealth se encargan de las gestiones administrativas, como la acreditación, la obtención de licencias estatales, los desplazamientos, el alojamiento y la cobertura por negligencia médica, incluida la cobertura de responsabilidad civil posterior. La mayoría de los médicos se registran en dos o tres agencias a la vez para tener acceso a una gama más amplia de puestos disponibles.

Así es como la mayoría de los médicos consiguen su primer encargo:

Se registran en dos o tres agencias de sustituciones y completan el paquete de acreditación.

Confirmar por escrito las condiciones de la cobertura de responsabilidad civil profesional con cobertura de cola antes de aceptar nada.

Acepta primero un encargo breve y local para probar cómo funciona antes de comprometerte a viajar.

Comunica a tu reclutador tu disponibilidad real para que solo te proponga trabajos que realmente puedas aceptar.

Ofertas de trabajo como sustituto en todo el país Barton Associates 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 118 y 290 dólares por hora según la especialidad, con acreditación a cargo de la agencia y cobertura de responsabilidad civil profesional. Solicitar ahora

El trabajo como perito médico-legal ofrece el mayor potencial de ingresos por hora (entre 350 y 1.200 dólares/hora) entre los trabajos complementarios para médicos. Sin embargo, en comparación con otros trabajos complementarios para médicos, el volumen de casos es mucho menos predecible que el de un turno fijo de sustitución o de telemedicina.

Los ingresos varían en función del tipo de trabajo requerido: las revisiones iniciales de historiales clínicos y la preparación de casos ofrecen tarifas base elevadas, mientras que las declaraciones juradas y los testimonios presenciales en los juzgados conllevan una remuneración adicional, además de unos honorarios mínimos fijos por comparecencia.

No es necesario tener experiencia en los tribunales para empezar. Lo más habitual es que los abogados necesiten primero una revisión de historiales y un dictamen escrito, y bases de datos gratuitas como AMFS ponen en contacto directamente a los médicos con abogados que buscan trabajos complementarios especializados para médicos. La certificación de la junta médica es mucho más importante que haber prestado testimonio anteriormente a la hora de iniciarse en estos trabajos complementarios de alto rendimiento para médicos. A continuación te explicamos cómo conseguir tu primer caso:

Elabora un currículum en el que destaquen la certificación de la junta médica y los años de experiencia clínica relevantes para el caso.

Regístrate en una o dos bases de datos de peritos, como AMFS.

Acepta trabajos de revisión de expedientes antes de comprometerte a una declaración o a comparecer en un juicio.

Fija tu tarifa por hora y una tarifa fija independiente para la revisión de expedientes antes de la primera llamada con un abogado.

Límite máximo por hora AMFS 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pone en contacto directamente a médicos con abogados; solo por la revisión de expedientes se pueden ganar entre 350 y 600 dólares por hora, sin coste de inscripción. Conviértete en un experto

La telemedicina paga a los médicos entre 75 y 200 dólares por hora en medicina general, mientras que en psiquiatría la tarifa suele rondar los 250 dólares por hora. Es uno de los trabajos secundarios más populares para médicos de esta lista, ya que los turnos se pueden realizar íntegramente desde casa.

Dedicar unas pocas horas a la semana a consultas virtuales puede generar unos ingresos complementarios sustanciales, además del sueldo habitual. Para los médicos que buscan trabajos secundarios sin complicaciones, las plataformas pagan bien por horas o mediante tarifas fijas por visita para consultas generales y especializadas. Si tu agenda no te permite asumir turnos virtuales en este momento, la guía de ingresos rápidos de Eneba recoge opciones que no requieren ningún periodo de espera para la acreditación.

Hay un detalle que conviene comprobar primero: tu licencia debe ser válida en el estado donde se encuentra físicamente el paciente, no solo en el que tú vives. Algunas plataformas te ayudan a añadir una licencia estatal; otras dan por hecho que ya la tienes.

A continuación te explicamos cómo empezar a atender a pacientes de forma virtual:

Comprueba en qué estados es válida tu licencia actual para la telesalud.

Rellene la documentación de acreditación y de responsabilidad civil profesional de la plataforma.

Empieza con un turno de una tarde o un fin de semana para comprobar el volumen y el ritmo de las llamadas.

Lleva un control de tus ingresos netos por hora, una vez descontadas las comisiones de la plataforma, antes de comprometerte a dedicar más horas.

Turnos de trabajo desde casa SteadyMD 3.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los médicos afirman ganar aproximadamente 112 dólares por hora, sin gastos de consulta ni de equipamiento, salvo un ordenador portátil y una cámara web. Registro para médicos

Los exámenes médicos independientes, o IME, suelen pagarse a una tarifa fija de entre 500 y 1.000 dólares o más por examen, con honorarios medios que superan los 2.000 dólares por caso. Se facturan por examen en lugar de por hora, lo que hace que sean más fáciles de prever que otros trabajos complementarios para médicos, como el testimonio como perito.

SEAK, Inc. realiza un seguimiento minucioso de este trabajo. La mayoría de los médicos cobran menos de 2.000 dólares por caso, aunque las evaluaciones complejas pueden superar los 10.000 dólares. El trabajo de IME en medicina del trabajo se factura por horas en lugar de a tanto alzado; la media es de 398 dólares por hora.

ExamWorks es una de las redes de IME más grandes y contrata activamente a médicos de más de 140 especialidades para estos lucrativos trabajos complementarios, que se realizan en la propia consulta del médico o en la de la empresa, dependiendo de la ubicación. Las declaraciones juradas o los testimonios ante los tribunales relacionados con un IME se remuneran de la misma forma que el testimonio de un perito: entre 500 y 1.000 dólares por hora, o incluso más. Sin embargo, la fuente de las derivaciones es diferente: las aseguradoras y las entidades de indemnización por accidentes laborales, no los abogados directamente. Para los médicos que deseen explorar nuevas oportunidades de trabajo extra, a continuación se explica cómo empezar a realizar IME:

Póngase en contacto con una red nacional de IME, como ExamWorks, que recluta personal en más de 140 especialidades.

Pregunta cuál es la demanda por especialidades en tu región antes de dedicar tiempo a la incorporación.

Acuerda si la tarifa será fija o por horas antes de tu primer examen, no después.

Reserva tiempo real para el dictado y la elaboración del informe, teniendo en cuenta tu agenda clínica.

Se necesitan más de 140 especialidades ExamWorks 3.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Tarifa fija de entre 500 y más de 1.000 dólares por examen, que se realiza en tu propia oficina o en la de ellos, dependiendo de la ubicación. Ver ofertas de empleo

Los puestos de asesoría en el sector farmacéutico y de tecnología sanitaria ofrecen una remuneración muy atractiva a cambio de tu experiencia clínica. Más allá de las reuniones de los consejos asesores, las relaciones corporativas continuadas y las conferencias remuneradas proporcionan opciones flexibles y muy rentables que destacan entre los mejores trabajos complementarios para médicos, ya que se adaptan a tu consulta.

Aproximadamente la mitad de los médicos que realizan trabajos de consultoría general aspiran a ganar entre 150 y 400 dólares por hora, según encuestas sobre consultoría médica. Las ponencias remuneradas de formación médica continuada (FMC) constituyen una vía relacionada, pero independiente, para quienes buscan trabajos secundarios de asesoramiento para médicos: los cardiólogos suelen ganar entre 3.000 y 8.000 dólares por ponencia.

Los cirujanos ganan más por el mismo tipo de charla: entre 5.000 y 15.000 dólares. Una charla habitual en las «Grand Rounds», por el contrario, suele reportar solo una cantidad simbólica de entre 500 y 1.000 dólares, o no remunerarse en absoluto.

GLG, abreviatura de Gerson Lehrman Group, es la mayor red de expertos que contrata a médicos tanto para llamadas de consultoría remuneradas de una hora como para charlas o participaciones en eventos remuneradas. Cada nuevo experto debe completar un tutorial de cumplimiento normativo sobre la declaración de conflictos de intereses antes de realizar una llamada remunerada, lo que protege tanto su licencia médica como la relación con el cliente. Para los médicos que desean crear una cartera de trabajos secundarios de asesoramiento, a continuación se explica cómo empezar a ejercer como consultores:

Regístrate en una red de expertos como GLG y completa su tutorial de cumplimiento normativo.

Fija una tarifa por hora dentro del rango de referencia de entre 150 y 400 dólares, en lugar de fijar un precio demasiado bajo para tus primeras llamadas.

Revela íntegramente todas tus relaciones con el sector antes de aceptar una intervención remunerada.

Considera cada relación de asesoramiento como algo temporal, ya que las empresas renuevan sus consejos asesores con regularidad.

Llamadas a expertos de pago GLG 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El trabajo de asesoramiento se remunera con entre 1.000 y 4.000 dólares por reunión, y la inscripción es gratuita tras completar un breve tutorial sobre cumplimiento normativo. Solicitar ahora

La redacción médica autónoma es uno de los trabajos secundarios que mejor se adapta a los horarios de los médicos, ya que son los plazos de entrega, y no los turnos de trabajo, los que marcan el ritmo. Supone una fuente fiable de ingresos adicionales para los médicos, ya que los redactores cobran entre 125 y 155 dólares por hora según los estándares del sector, y la experiencia clínica supone una ventaja competitiva frente a los redactores sin formación médica.

Las tarifas en plataformas generales de trabajo autónomo, como Kolabtree, oscilan entre los 40 y los 150 dólares por hora, dependiendo de la experiencia y el tema.

Los redactores médicos autónomos a tiempo completo tienen unos ingresos brutos medios de 214 227 dólares al año.

Los redactores regulatorios autónomos a tiempo completo ganan de media más: 242.971 dólares.

Ambas cifras suponen una carga de trabajo a tiempo completo como autónomo, aunque no las horas que supondría un trabajo complementario.

Es probable que tus primeros encargos sean más modestos de lo que sugiere esa encuesta. La mayoría de los médicos que buscan ingresos adicionales comienzan con un único resumen de un módulo de formación médica continua (FMC) o un texto de educación para pacientes, con una tarifa por hora, antes de pasar a tarifas fijas por proyecto una vez que pueden estimar su propio ritmo de trabajo.

Para conseguir tu primer proyecto de redacción y generar ingresos adicionales para los médicos:

Redacta dos o tres ejemplos de tus trabajos, como un resumen de formación médica continua (FMC) o un texto explicativo dirigido a pacientes.

Únete al paquete para autónomos de la AMWA para dar a conocer tu experiencia clínica a los clientes que buscan personal.

Cota por horas hasta que puedas estimar tu propio ritmo en trabajos similares.

Guarda todas las muestras publicadas, ya que los clientes contratan casi exclusivamente en función de trabajos anteriores.

Directorio de autónomos AMWA 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los redactores médicos autónomos cobran entre 125 y 155 dólares por hora, y el único coste para inscribirse en el directorio es la cuota de socio. Únete al directorio

Las encuestas remuneradas para médicos pagan mucho menos que cualquier otro método de esta lista, normalmente unos cientos de dólares al mes. Aunque no son una fuente principal de ingresos extra para los médicos, solo llevan entre cinco y treinta minutos y no requieren ninguna verificación de la licencia más allá del registro. Considera esta opción como unos modestos ingresos para aprovechar el tiempo libre, no como una fuente principal de ingresos extra para los médicos por sí sola.

Sermo, una red exclusiva para médicos, afirma que pagó más de 25 millones de dólares en honorarios a sus miembros durante el último año, y que las encuestas cualitativas más largas se remuneran notablemente mejor que las de respuesta rápida. Si buscas algo con un límite máximo aún más bajo, pero sin ningún tipo de contexto médico, las aplicaciones de juegos de Eneba que pagan con dinero real suponen más o menos el mismo nivel de esfuerzo.

Para los profesionales clínicos que busquen obtener ingresos extra rápidos durante sus momentos de inactividad, a continuación te explicamos cómo conseguir más encuestas:

Regístrate en un panel exclusivo para médicos, como Sermo, y verifica tu licencia y tu especialidad.

Rellena completamente tu perfil de especialidad, ya que la correspondencia determina el número de encuestas que te aparecerán.

Da prioridad a las encuestas cualitativas más largas frente a las rápidas de opción múltiple para obtener una mejor remuneración por minuto.

Ingresos durante el tiempo de inactividad Sermo 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; el año pasado pagó más de 25 millones de dólares en honorarios a sus miembros por encuestas de entre cinco y treinta minutos de duración. Empieza a ganar dinero

Comparación de actividades complementarias para médicos

Los trabajos secundarios para médicos difieren lo suficiente en cuanto a costes, horarios y previsibilidad como para que merezca la pena compararlos aquí. Utiliza el límite máximo de ingresos como guía aproximada y, a continuación, sopésalo con el grado de pasividad o implicación que realmente requiere cada opción.

Método Salario habitual Coste inicial Grado de pasividad Sustituciones temporales De 118 a 290 dólares por hora Ninguno (lo cubre la agencia) Activo, turnos programados Perito De 350 a 1.200 dólares/hora Bajo (formación opcional de SEAK/jurídica) Activo, volumen de casos irregular Telemedicina De 75 a 250 dólares por hora Mínima (ordenador portátil y cámara web) Activo, turnos programados Exámenes médicos independientes De 500 a más de 2.000 dólares por examen Mínimos Activo, por caso Asesoramiento en el sector farmacéutico y de tecnologías sanitarias De 150 a 400 dólares por hora Ninguna Principalmente pasivo, mensual Redacción médica autónoma De 125 a 155 dólares/hora Ninguno Activo, con plazos de entrega Encuestas remuneradas para médicos Cientos al mes Ninguna En su mayoría pasivas, en tiempos de inactividad

Cómo se elaboró esta lista

Cada método incluido aquí tenía que cumplir tres requisitos. Era necesario disponer de una licencia médica en vigor o una certificación de la junta médica —algo que no se exige en los trabajos esporádicos genéricos—, una cifra salarial real y verificable, y que no se exigiera dejar el trabajo clínico ni reducir las horas de consulta. Por eso, los trabajos complementarios para médicos de esta lista prescinden por completo de las aplicaciones habituales de la economía gig.

Para evaluar los trabajos secundarios para médicos hay que ir más allá del trabajo autónomo estándar y centrarse estrictamente en oportunidades específicas del sector sanitario. Se han omitido deliberadamente dos categorías. Se han excluido los negocios secundarios relacionados con el bienestar o los suplementos (que a veces se promocionan como trabajos secundarios ideales para médicos debido a la credibilidad que estos tienen ante los pacientes), ya que ninguno publica una cifra de ingresos verificable y el riesgo de conflicto de intereses es real.

La inversión pura también se ha excluido, ya que no se considera «trabajo» en el sentido que abarca esta lista. Al buscar actividades complementarias de alto rendimiento para médicos, la atención se centra en los ingresos activos basados en habilidades, aunque la amplia biblioteca de Eneba sobre cómo ganar dinero sigue abarcando muchos ámbitos no médicos, incluida su guía para obtener ingresos adicionales.

Revisa tu contrato de trabajo antes de empezar

Un contrato de trabajo con un hospital o un grupo médico puede impedir legalmente algunas de las actividades complementarias para médicos mencionadas anteriormente, así que revisa el tuyo antes de comprometerte a nada, no después de que ya te hayan asignado tu primer turno. Este sencillo paso evita el error más costoso a la hora de intentar obtener ingresos adicionales como médico.

Presta especial atención a las cláusulas de no competencia o de trabajo externo, ya que muchos contratos de médicos restringen el trabajo extra o exigen una autorización por escrito para realizarlo. Cruzar las fronteras estatales para ejercer la telemedicina o realizar trabajos de sustitución también es importante, ya que una licencia en tu estado de residencia por sí sola no suele ser suficiente para obtener estos ingresos adicionales. El Acuerdo Interestatal de Licencias Médicas (IMLC) agiliza la obtención de una segunda licencia estatal, pero no elimina la necesidad de tenerla.

Confirma por separado si la póliza de responsabilidad civil profesional de tu empleador cubre el trabajo paralelo. Una laguna en la cobertura en este aspecto es el error más costoso que un médico puede cometer al buscar ingresos adicionales.

Casi todo lo mencionado anteriormente se declara mediante un formulario 1099, no un W-2, por lo que se aplica el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia además del impuesto sobre la renta ordinario. El IRS fija el tipo impositivo combinado de la Seguridad Social y Medicare para el trabajo por cuenta propia en el 15,3 % de los ingresos netos por cuenta propia. Reserva aproximadamente un tercio de lo que ingreses y paga trimestralmente, en lugar de tener que hacer frente a una gran factura cada primavera.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar los ingresos de un médico?

Las aplicaciones de recompensas y reembolsos aportan un pequeño dinero extra además de los trabajos secundarios para médicos mencionados anteriormente, pero pagan mucho menos que cualquier otro método aquí descrito y son adecuadas para aprovechar los ratos de inactividad, no para obtener ingresos reales. Espera ganar unos pocos dólares, no un aumento significativo de tu salario neto.

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Las tres aplicaciones exigen ser mayor de 18 años para poder retirar dinero, un requisito que todos los médicos en ejercicio ya cumplen. Si quieres un límite máximo ligeramente superior —aunque sigue siendo modesto— al que ofrecen estas aplicaciones, la guía de Eneba para ganar 2.000 dólares rápidamente recoge algunas opciones más rápidas que vale la pena comparar.

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Lo que no funciona

Hay algunos patrones que se repiten una y otra vez en las quejas sobre los trabajos extra para médicos. Cada uno de ellos se puede evitar con una simple comprobación adicional antes de comprometerte con nada.

Firmar un contrato de exclusividad sin leerlo: algunas plataformas de telemedicina y unas pocas agencias de sustituciones incluyen cláusulas de exclusividad o de no competencia ocultas en la documentación de alta que limitan otras actividades complementarias de los médicos. Lee todo el documento, no solo la página en la que figura la remuneración, antes de firmar.

algunas plataformas de telemedicina y unas pocas agencias de sustituciones incluyen cláusulas de exclusividad o de no competencia ocultas en la documentación de alta que limitan otras actividades complementarias de los médicos. Lee todo el documento, no solo la página en la que figura la remuneración, antes de firmar. Hablar sin revelar toda la información: aceptar una charla remunerada sin revelar todas las relaciones que mantienes con el sector pone en riesgo la confianza de tu institución y el estado de tu propia licencia, no es solo una casilla más que marcar en materia de cumplimiento normativo.

aceptar una charla remunerada sin revelar todas las relaciones que mantienes con el sector pone en riesgo la confianza de tu institución y el estado de tu propia licencia, no es solo una casilla más que marcar en materia de cumplimiento normativo. Considerar una relación de asesoramiento como permanente: las empresas renuevan sus consejos asesores periódicamente, por lo que una única relación con una empresa farmacéutica no constituye una fuente de ingresos duradera a la hora de crear actividades complementarias sostenibles para los médicos.

las empresas renuevan sus consejos asesores periódicamente, por lo que una única relación con una empresa farmacéutica no constituye una fuente de ingresos duradera a la hora de crear actividades complementarias sostenibles para los médicos. «Actividades secundarias» relacionadas con el bienestar y los suplementos: se presentan como posibles actividades secundarias para médicos precisamente porque los pacientes confían en la recomendación de un médico, lo que supone un riesgo para la reputación desproporcionado en relación con los ingresos que realmente generan.

Ninguna de estas razones justifica que los médicos eviten por completo las actividades complementarias. Son motivos para leer la documentación y plantear una pregunta a tu propia oficina de cumplimiento normativo antes de empezar.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios para médicos

Opta por el trabajo como médico sustituto o la telemedicina si quieres turnos extra predecibles que puedas planificar, y elige el trabajo como perito o en evaluaciones médicas independientes (IME) si buscas la tarifa por hora más alta y puedes tolerar una carga de trabajo irregular. La redacción médica y la consultoría se sitúan en un término medio: tardan más en consolidarse, pero una vez establecidas son más flexibles en cuanto a horarios.

Empieza con un método, comprueba que realmente se adapta a tu horario y a tu contrato, y solo entonces añade un segundo. Los trabajos secundarios para médicos son más rentables cuando te comprometes con una opción el tiempo suficiente para crear un historial, así que consulta las ofertas actuales de trabajo temporal en tu especialidad como la forma más rápida de empezar.

Para los momentos de verdadero descanso entre turnos, también merece la pena tener Snakzy en el móvil, aunque paga céntimos en comparación con las opciones anteriores.

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