Nebenverdienst für Feuerwehrleute im Jahr 2026: 8 Möglichkeiten, an freien Tagen Geld zu verdienen

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Ein Nebenjob für Feuerwehrleute ist bereits im ersten Dienstjahr realistisch, und die Tätigkeit als Rettungssanitäter auf Tagesbasis ist die Option, bei der man am schnellsten Geld verdient. Die Tätigkeit als Rettungssanitäter auf Tagesbasis ist ein praktischer Nebenjob für Feuerwehrleute, wenn man bereits über einen Rettungssanitäter- oder Rettungsassistenten-Ausweis verfügt und ganze freie Tage zur Verfügung hat.

Der beste Nebenjob für Feuerwehrleute wandelt Fähigkeiten, die Sie bereits im Dienst einsetzen, in bezahlte Arbeit um. Kenntnisse im medizinischen Notfalleinsatz und im Brandschutz lassen sich direkt übertragen, während praktische Reparaturfähigkeiten weitere Möglichkeiten eröffnen.

Im Folgenden werde ich acht Nebenjobs nach ihrem Verdienstpotenzial und ihrer Eignung für typische Feuerwehr-Dienstpläne aufschlüsseln. Die praktischsten Nebenjobs für Feuerwehrleute bauen das Nebeneinkommen auf Fähigkeiten oder Zertifizierungen auf, die du bereits besitzt. Außerdem erfährst du, was für den Einstieg erforderlich ist, sodass du schnell bezahlte Möglichkeiten mit besser bezahlten Optionen vergleichen kannst, die jedoch mehr Vorbereitungsaufwand erfordern.

Ist ein Nebenjob für Feuerwehrleute tatsächlich realistisch?

Ja, ein Nebenjob für Feuerwehrleute ist für die meisten Einsatzkräfte realistisch, und Ihr Dienstplan erledigt die Hälfte der Arbeit bereits für Sie. Diese 48 oder 72 Stunden Freizeit nach einer 24-Stunden-Schicht machen es einfacher, Nebenjobs für Feuerwehrleute zu planen als einen herkömmlichen Teilzeitjob, der auf vereinzelte Abendstunden ausgerichtet ist.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sich jede Methode schnell auszahlt. Bei der Brandschutz- und Sicherheitsberatung kann es Monate dauern, bis man sich einen Kundenstamm aufgebaut hat, während sich Tagespauschalen für Rettungsdienstschichten bereits ab der ersten Woche im Dienstplan auszahlen. Dieser Zeitplan bietet dem Nebenerwerb von Feuerwehrleuten zudem mehr Spielraum, durch Ganztagschichten oder Termine zu wachsen.

Ein Nebenjob für Feuerwehrleute ist nicht realistisch, wenn man ihn während der Dienstzeit ausübt oder die Vorschriften der Feuerwehr missachtet. Die meisten Feuerwehren erlauben eine Nebentätigkeit. In der Regel muss man diese offenlegen, und manche schränken Tätigkeiten ein, die im Konflikt mit dem Feuerwehrdienst stehen.

8 echte Nebenjobs für Feuerwehrleute

Diese acht Nebenjobs sind danach geordnet, inwieweit sie die Fähigkeiten nutzen, die Sie bereits besitzen, wobei die Optionen mit schnellerer Vergütung weiter oben auf der Liste stehen. Ich habe außerdem die Startvoraussetzungen berücksichtigt und geprüft, wie gut sich die einzelnen Jobs mit Dienstplänen wie „24 Stunden im Dienst, 48 Stunden frei“ oder „24 Stunden im Dienst, 72 Stunden frei“ vereinbaren lassen, sodass die Rangliste sowohl die Praktikabilität als auch das Verdienstpotenzial widerspiegelt.

Die Arbeit als Rettungssanitäter und Rettungsassistent auf Tagespauschalbasis wird laut dem Lohn-Tracker 2026 von ZipRecruiter mit durchschnittlich etwa 20,40 US-Dollar pro Stunde vergütet, wobei die meisten Schichten zwischen 17,07 und 22,60 US-Dollar pro Stunde liegen. Dies ist die direkteste Möglichkeit für Feuerwehrleute, sich etwas dazuzuverdienen, da hierfür eine Qualifikation benötigt wird, die Sie wahrscheinlich bereits besitzen.

Als Teilzeitjob für Feuerwehrleute ist der Einsatz bei einem privaten Rettungsdienst oder im Tageslohn-Dienstplan einer benachbarten Feuerwehr einer der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten. Personalagenturen wie AMN Healthcare vermitteln Rettungssanitäter auf Tageslohnbasis landesweit in Schichten, und der Einstieg sieht folgendermaßen aus:

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Zertifizierung noch gültig ist: Für die meisten Tagesdienstlisten ist ein gültiger Rettungssanitäter- oder Rettungsassistent-Ausweis sowie eine CPR-Zertifizierung erforderlich.

die meisten Tagesdienstlisten ist ein gültiger Rettungssanitäter- oder Rettungsassistent-Ausweis sowie eine CPR-Zertifizierung erforderlich. Bewerben Sie sich bei zwei oder drei Diensten: Sowohl private Rettungsdienstunternehmen als auch benachbarte Rettungsdienste betreiben Pauschal-Pools.

Sowohl private Rettungsdienstunternehmen als auch benachbarte Rettungsdienste betreiben Pauschal-Pools. Absolvieren Sie eine Einweisung durch Mitfahrt: Die meisten Dienste verlangen diese, bevor Sie allein Schichten übernehmen dürfen.

Die meisten Dienste verlangen diese, bevor Sie allein Schichten übernehmen dürfen. Wählen Sie Schichten, die zu Ihrem „24 Stunden im Dienst, 48 Stunden frei“-Rhythmus passen: Eine 12-stündige Tagespauschal-Schicht passt genau in einen freien Tag.

Eine volle Arbeitsbelastung im Tagesdienst kann das Nebeneinkommen von Feuerwehrleuten erheblich steigern und laut ZipRecruiter landesweit etwa 1.418 US-Dollar pro Woche erreichen. Diese Zahl geht von mehreren Schichten pro Woche aus. Diese Zahlen geben das Bruttogehalt vor Steuern wieder. Wenn das wöchentliche Einkommen Ihr Hauptziel ist, vergleicht unser Leitfaden zum Verdienen von 1.000 US-Dollar pro Woche andere Wege, mit denen Sie denselben Betrag erreichen können.

Keine neue Zertifizierung erforderlich AMN Healthcare 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Vermittelt landesweit Rettungssanitäter und Rettungsassistenten auf Tagesbasis; der Stundenlohn liegt bei etwa 17 bis 23 US-Dollar. Schichten suchen

Selbstständige Handwerker verdienen in den meisten Märkten 50 bis 90 Dollar pro Stunde und in Hochlohnstaaten wie Kalifornien bis zu 125 Dollar pro Stunde. Das macht die Arbeit als Handwerker zu einem praktischen Nebenjob für Feuerwehrleute, da sich Ihre freien Tage gut mit Aufträgen vereinbaren lassen, die einen ganzen Nachmittag oder länger dauern.

Klempnerarbeiten, Ausbesserungen an Trockenbauwänden, einfache Elektroarbeiten und allgemeine Tischlerarbeiten lassen sich direkt aus dem Feuerwehralltag übertragen. Eine Plattform wie TaskRabbit kann Ihre Handwerkerdienste schnell bei zahlenden Kunden bekannt machen.

Prüfen Sie die Zulassungsvoraussetzungen Ihres Bundesstaates: In vielen Bundesstaaten sind Arbeiten ohne Lizenz bis zu einem bestimmten Betrag erlaubt, für größere Aufträge ist jedoch in der Regel eine Bauunternehmerlizenz erforderlich.

In vielen Bundesstaaten sind Arbeiten ohne Lizenz bis zu einem bestimmten Betrag erlaubt, für größere Aufträge ist jedoch in der Regel eine Bauunternehmerlizenz erforderlich. Schließen Sie eine Haftpflichtversicherung ab: Eine Grundversicherung schützt Sie, falls auf dem Grundstück einer anderen Person etwas schiefgeht.

Eine Grundversicherung schützt Sie, falls auf dem Grundstück einer anderen Person etwas schiefgeht. Registrieren Sie sich auf einer Gig-Plattform: TaskRabbit und Angi vermitteln Handwerker an lokale Aufträge.

TaskRabbit und Angi vermitteln Handwerker an lokale Aufträge. Planen Sie für größere Aufträge ganze freie Tage ein: 48 bis 72 Stunden reichen in der Regel aus, um Projekte in einem einzelnen Raum von Anfang bis Ende abzuschließen.

Als Nebenjob für Feuerwehrleute lässt sich die Arbeit als Handwerker am einfachsten bewältigen, wenn man ganze Tage für größere Projekte reserviert. Unter den Nebenjobs für Feuerwehrleute weist die Arbeit als Handwerker die größte Differenz zwischen Arbeitnehmerlöhnen und den abrechnungsfähigen Stundensätzen von Selbstständigen auf.

Vollzeitbeschäftigte Handwerker verdienen im Durchschnitt fast 53.000 Dollar pro Jahr, was etwa 25 Dollar pro Stunde entspricht. Diese Zahl bezieht sich auf Angestellte. Selbstständige Handwerker können höhere Stundensätze verlangen, allerdings schmälern die eigenen Betriebskosten den Nettoverdienst.

Aufträge an freien Tagen buchen TaskRabbit 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Handwerker-Aufträge werden pro Aufgabe gebucht; die üblichen Stundensätze liegen zwischen 50 und 90 Dollar, die Anmeldung ist kostenlos. Werden Sie Tasker

Unabhängige Beratung im Bereich Brandschutz wird mit 100 bis 250 Dollar pro Stunde vergütet, und die Tätigkeit als Sachverständiger bei Streitigkeiten über Brandursachen bringt 200 bis 500 Dollar pro Stunde ein, wie aus Schulungsunterlagen hervorgeht, die auf der Zertifizierung zum „Certified Fire Investigator“ der NFPA basieren. Dies ist der höchste Stundensatz aller Nebenbeschäftigungen für Feuerwehrleute auf dieser Liste.

Die Prüfung von Bauplänen, Begehungen zur Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften und die Beratung im Vorfeld von Inspektionen stützen sich direkt auf Ihre Inspektionserfahrung im Dienst. Die meisten Vermittlungen für Beratungsaufträge stammen tatsächlich aus der SFPE- Mitgliedschaft, und das US-amerikanische Bureau of Labor Statistics beziffert das Mediangehalt für Brandinspektoren und Brandermittler auf 78.060 US-Dollar pro Jahr.

Sie sollten über eine Zertifizierung als NFPA-Brandschutzinspektor verfügen oder darauf hinarbeiten: Die meisten Kunden erwarten eine echte Qualifikation, bevor sie Sie beauftragen.

Die meisten Kunden erwarten eine echte Qualifikation, bevor sie Sie beauftragen. Treten Sie der SFPE oder einem Landesverband der Brandschutzbeauftragten bei: Die meisten Aufträge kommen über Empfehlungen zustande.

Die meisten Aufträge kommen über Empfehlungen zustande. Bieten Sie Architekten und Bauunternehmern die Prüfung von Bauplänen an: Dies ist der einfachste Einstieg für einen neuen Berater.

Dies ist der einfachste Einstieg für einen neuen Berater. Gründen Sie eine LLC und schließen Sie eine Haftpflichtversicherung ab: Ihre Beratung birgt eine echte Haftung, sobald ein Kunde danach handelt.

Der Aufbau eines Kundenstamms dauert länger als die Übernahme von Tagesschichten. Rechnen Sie mit mehreren Monaten, in denen Sie auf Empfehlungen angewiesen sind, bevor sich Ihr Terminkalender füllt. Dieser langsamere Einstieg macht das Nebeneinkommen für Feuerwehrleute anfangs weniger vorhersehbar, selbst bei der höheren Stundensatzobergrenze. Hier wird Geduld mehr belohnt als bei jedem anderen Nebenjob für Feuerwehrleute.

Höchster Stundenhöchstwert SFPE 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Mitgliedschaft vermittelt Brandschutzfachleuten Beratungsaufträge; die Honorare für Selbstständige liegen zwischen 100 und 250 Dollar pro Stunde. Werden Sie Mitglied bei SFPE

Hausinspektionen kosten in der Regel zwischen 296 und 424 US-Dollar pro Auftrag, basierend auf den Preisdaten von Angi für das Jahr 2026. Bei nur einer Inspektion pro Woche ergibt sich daraus ein monatlicher Bruttoumsatz von etwa 1.184 bis 1.696 US-Dollar vor Betriebskosten und Steuern. Wenn Sie daran interessiert sind, verschafft Ihnen Ihr Hintergrund im Bereich Gebäudesicherheit hier einen nützlichen Vorsprung.

Das Erkennen von Gefahren an einem Bauwerk, die Überprüfung von Schalttafeln und das Aufspüren von Verstößen gegen Bauvorschriften sind Fähigkeiten, die man bereits bei der Brandschutzinspektion entwickelt. Als Nebentätigkeit für Feuerwehrleute lassen sich bei der Hausinspektion dieselben Instinkte für Gebäudesicherheit gut nutzen, während man pro Auftrag bezahlt wird.

Der nächste Schritt besteht darin, die Standards für Hausinspektionen zu erlernen und die in Ihrem Bundesland geltenden Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen. InterNACHI ist ein Weg, diese Ausbildung zu absolvieren. Die Mitgliedschaft kostet 49 US-Dollar pro Monat oder 499 US-Dollar pro Jahr und umfasst Online-Kurse, Prüfungsvorbereitung sowie die Zertifizierung zum „Certified Professional Inspector“ ohne zusätzliche Kosten.

Von da an lässt sich der Einstieg in vier praktische Schritte zusammenfassen.

Prüfen Sie die Zulassungsvorschriften Ihres Bundeslandes: In den meisten Bundesländern sind Vorbereitungsstunden und eine staatliche Prüfung erforderlich, bevor Sie Inspektionen in Rechnung stellen dürfen.

den meisten Bundesländern sind Vorbereitungsstunden und eine staatliche Prüfung erforderlich, bevor Sie Inspektionen in Rechnung stellen dürfen. Treten Sie InterNACHI bei, um an der Schulung und der Prüfung teilzunehmen: Die Mitgliedschaft umfasst die für die Zertifizierung erforderlichen Lehrveranstaltungen.

Die Mitgliedschaft umfasst die für die Zertifizierung erforderlichen Lehrveranstaltungen. Schließen Sie eine Haftpflichtversicherung für Inspektoren ab: Ein übersehener Mangel kann zu einem echten Schadensfall seitens eines Hauskäufers führen.

Ein übersehener Mangel kann zu einem echten Schadensfall seitens eines Hauskäufers führen. Knüpfen Sie Kontakte zu lokalen Immobilienmaklern: Die meisten Inspektionsaufträge kommen durch Empfehlungen von Maklern zustande, nicht durch Kaltakquise.

Eine einzelne Inspektion dauert in der Regel zwei bis vier Stunden vor Ort, zuzüglich der Erstellung des Berichts. Damit ist dies ein praktikabler Nebenjob für Feuerwehrleute, die einen freien Zeitblock für die Inspektion und den Bericht reservieren können. Es lässt sich auch gut mit einem freien Tag vereinbaren, ohne dass die nächste 24-Stunden-Schicht beeinträchtigt wird. Unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von Pauschalbeträgen vergleicht eine Handvoll Inspektionen pro Monat mit anderen einmaligen Auszahlungen.

Die Kompetenzen überschneiden sich bereits InterNACHI 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Zertifizierungskurse im Rahmen der Mitgliedschaft für 49 US-Dollar pro Monat; Vollzeit-Gutachter verdienen zwischen 55.000 und 95.000 US-Dollar pro Jahr. Werden Sie Mitglied bei InterNACHI

Ausbilder für Herz-Lungen-Wiederbelebung und Erste Hilfe verdienen laut den von FireRescue1 zusammengestellten Gehaltsangaben etwa 200 bis 400 Dollar pro Unterrichtseinheit, was im Durchschnitt etwa 37 Dollar pro Stunde entspricht. Es ist einer der wenigen Nebenjobs für Feuerwehrleute, bei dem die Bezahlung in festen Zeitblöcken statt stundenweise erfolgt.

Um Ausbilder der American Heart Association zu werden, benötigen Sie einen CPR- oder ACLS-Nachweis, den Sie wahrscheinlich bereits besitzen. Kurse für örtliche Kindertagesstätten, kleine Unternehmen und Jugendsportvereine füllen einen freien Tag gut aus.

Bewerben Sie sich über ein AHA-zertifiziertes Ausbildungszentrum: Die Bewerbung als Ausbilder erfolgt über ein lokales Zentrum und nicht direkt bei der AHA.

Die Bewerbung als Ausbilder erfolgt über ein lokales Zentrum und nicht direkt bei der AHA. Besorgen oder leihen Sie sich Übungspuppen: Einige Zentren stellen diese zur Verfügung, und selbstständige Ausbilder kaufen oft ein Starterset.

Einige Zentren stellen diese zur Verfügung, und selbstständige Ausbilder kaufen oft ein Starterset. Buchen Sie wiederkehrende Kurse: Kindertagesstätten, Trainer und kleine Büros benötigen alle ein bis zwei Jahre Auffrischungsschulungen.

Kindertagesstätten, Trainer und kleine Büros benötigen alle ein bis zwei Jahre Auffrischungsschulungen. Preis pro Teilnehmer oder pro Kursblock: Die meisten Ausbilder berechnen eine Pauschalgebühr statt eines Stundensatzes.

Die Nachfrage ist stabil, aber nicht riesig. Eine Handvoll Kurse pro Monat summiert sich schnell, da für jeden Kurs eine Pauschalgebühr anfällt, unabhängig von der Teilnehmerzahl. Das macht die Lehrtätigkeit zu einem praktischen Nebenjob für Feuerwehrleute und zu einer unkomplizierten Einnahmequelle an freien Tagen.

Bezahlung pro Kurs, nicht pro Stunde American Heart Association 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kursleiter erhalten in der Regel 200 bis 400 Dollar pro Unterrichtseinheit, was im Durchschnitt etwa 37 Dollar pro Stunde entspricht. Werden Sie Ausbilder

Die Tätigkeit als Sachverständiger für Brandursachen und -herkunft wird mit 200 bis 500 Dollar pro Stunde vergütet – das entspricht dem Vergütungsrahmen unabhängiger Brandschutzberater. Dieser Nebenjob für Feuerwehrleute bietet den höchsten Stundensatz, erfordert jedoch von allen hier genannten Optionen den längsten Qualifizierungsweg.

Versicherungsgesellschaften und Strafverteidiger beauftragen Brandermittler, um festzustellen, ob ein Brand versehentlich, durch einen elektrischen Defekt oder vorsätzlich ausgelöst wurde. Die IAAI betreibt das Vermittlungsnetzwerk, auf das sich die meisten unabhängigen Brandursachenermittler verlassen, um regelmäßig Aufträge zu erhalten.

Erwerben Sie die Zertifizierung als „Certified Fire Investigator“: Versicherungssachverständige und Rechtsanwälte werden Sie ohne diese Qualifikation in der Regel nicht beauftragen.

Versicherungssachverständige und Rechtsanwälte werden Sie ohne diese Qualifikation in der Regel nicht beauftragen. Treten Sie der IAAI bei, um Zugang zu ihrem Vermittlungsnetzwerk zu erhalten: Die meisten unabhängigen Aufträge kommen über Mitgliedskontakte zustande, nicht über Werbung.

Die meisten unabhängigen Aufträge kommen über Mitgliedskontakte zustande, nicht über Werbung. Arbeiten Sie mit einer lokalen Schadensregulierungsfirma oder Anwaltskanzlei zusammen: Eine feste Zusammenarbeit sorgt für wiederkehrende Aufträge zur Begutachtung von Brandorten.

Eine feste Zusammenarbeit sorgt für wiederkehrende Aufträge zur Begutachtung von Brandorten. Rechnen Sie die Begutachtung des Brandortes sowie die Erstellung des Berichts auf Stundenbasis ab: Der Bericht wird in der Regel getrennt von Ihrer Zeit vor Ort in Rechnung gestellt.

Dies ist der langsamste der acht Wege, um sich eine Existenz aufzubauen. Rechnen Sie mit einem Jahr oder mehr an Fallvermittlungen, bevor sich dies zuverlässig auszahlt. Unter den Nebentätigkeiten für Feuerwehrleute funktioniert dies am besten neben einem etablierten Beratungsunternehmen für Brandschutz.

Höchster Stundenlohn IAAI 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mitglieder-Empfehlungsnetzwerk für Arbeit im Bereich „Cause and Origin“; die Honorare für Sachverständige liegen zwischen 200 und 500 Dollar pro Stunde. Werden Sie Mitglied bei IAAI

Neue Personal Trainer verlangen in der Regel 40 bis 100 Dollar pro Trainingseinheit; in Ballungsräumen steigen die Preise auf 75 bis 150 Dollar, sobald man sich einen Kundenstamm aufgebaut hat. Die meisten Feuerwehrleute trainieren ohnehin bereits für die körperlichen Anforderungen ihres Berufs, was das Vertrauensdefizit gegenüber neuen Kunden verringert. Das macht Personal Training zu einem naheliegenden Nebenjob für Feuerwehrleute, die ohnehin schon Zeit mit Kraft- und Konditionstraining verbringen.

Eine NASM-Zertifizierung kostet je nach Lernpaket zwischen 629 und 1.999 Dollar, eine ACE-Zertifizierung zwischen 989 und 1.750 Dollar. Im Vergleich zu Nebenjobs für Feuerwehrleute, bei denen bereits vorhandene Qualifikationen genutzt werden, fallen beim Personal Training deutliche Zertifizierungskosten im Vorfeld an. Einsteiger verdienen zunächst weniger, bevor sie sich einen Kundenstamm aufgebaut haben. So fängst du an:

Wählen Sie eine Zertifizierung: NASM und ACE sind die beiden anerkanntesten Optionen für einen neuen Trainer.

NASM und ACE sind die beiden anerkanntesten Optionen für einen neuen Trainer. Lerne und bestehe die Prüfung: Die meisten Selbstlernpakete erfordern sechs bis zwölf Wochen Teilzeitstudium.

Die meisten Selbstlernpakete erfordern sechs bis zwölf Wochen Teilzeitstudium. Schließen Sie eine Haftpflichtversicherung ab: Die meisten Fitnessstudios und unabhängigen Trainingsräume verlangen einen Versicherungsnachweis.

Die meisten Fitnessstudios und unabhängigen Trainingsräume verlangen einen Versicherungsnachweis. Trainieren Sie zunächst Ihre Kollegen: Empfehlungen von Teamkollegen sind der schnellste Weg zu Ihrem ersten zahlenden Kunden.

Buche Trainingseinheiten rund um deine 24-Stunden-Schicht. Ein Termin am Morgen oder Abend an einem freien Tag erfordert keinen ganzen Zeitblock, wie es bei einem Auftragsjob der Fall ist. Dieser Zeitplan macht das Coaching zu einem praktikablen Nebenjob für Feuerwehrleute, die kürzere Trainingseinheiten gegenüber ganztägigen Projekten bevorzugen.

Eignet sich für Einzelsitzungen NASM 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Zertifizierung kostet zwischen 629 und 1.999 US-Dollar; neue Trainer verlangen in der Regel 40 bis 100 US-Dollar pro Trainingseinheit. Lassen Sie sich zertifizieren

Ein Ein-Mann-Betrieb für Rasenpflege strebt einen Bruttoumsatz von 60 bis 100 Dollar pro Arbeitsstunde an, wobei selbst bei kleinen Gärten ein Mindestbetrag von 40 bis 50 Dollar pro Besuch gilt. Es ist der körperlich anstrengendste Nebenjob für Feuerwehrleute auf dieser Liste und lässt sich mit den geringsten Startkosten aufbauen.

Ein einfacher Rasenmäher, ein Trimmer und ein Transporter decken die wichtigste Ausrüstung ab, die Sie für den Start benötigen. Unter den körperlich anstrengenden Nebenjobs für Feuerwehrleute lässt sich die Garten- und Grundstückspflege leicht einplanen, da die meisten Kunden wöchentliche oder zweiwöchentliche Besuche benötigen, die sich gut mit Ihrem Dienstplan (24 Stunden Dienst, 48 Stunden frei) vereinbaren lassen. Ein Eintrag bei Angi macht ein neues Team schnell bei lokalen Hausbesitzern bekannt.

Berechnen Sie den Preis pro Besuch und nicht nach Schätzungen: Legen Sie einen Mindestpreis fest, der Benzinkosten, Materialverschleiß und Fahrzeit abdeckt, bevor Sie ein Angebot abgeben.

Legen Sie einen Mindestpreis fest, der Benzinkosten, Materialverschleiß und Fahrzeit abdeckt, bevor Sie ein Angebot abgeben. Tragen Sie sich bei Angi oder in einer lokalen Kleinanzeigengruppe ein: Beides macht Ihr neues Nebengeschäft im Bereich Rasenpflege bei Hausbesitzern bekannt, die danach suchen.

Beides macht Ihr neues Nebengeschäft im Bereich Rasenpflege bei Hausbesitzern bekannt, die danach suchen. Ordnen Sie Aufträge nach Stadtvierteln: Wenn Sie Kunden in einer Straße bündeln, verkürzt sich Ihre Fahrzeit zwischen den einzelnen Stopps.

Kunden in einer Straße bündeln, verkürzt sich Ihre Fahrzeit zwischen den einzelnen Stopps. Bieten Sie Stammkunden zusätzliche Dienstleistungen im Rahmen eines Komplettservices an: Mulchen, Trimmen und Aufräumen sorgen für zusätzliche Einnahmen neben dem reinen Rasenmähen.

Die Umstellung eines Kunden, der bisher nur den Rasen mähen ließ, auf einen Komplettservice kann laut Preisdaten für Rasenpflege den Jahreswert pro Kunde von etwa 1.500 auf 3.000 Dollar oder mehr steigern. Sobald Ihr Tourenplan voll ist, wächst das Nebeneinkommen als Feuerwehrmann stärker durch die Steigerung des Jahreswerts jedes Kunden als durch das Hinzufügen weiterer Stopps.

Niedrigste Einstiegskosten Angi 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Eintragung als Profi ist kostenlos; selbstständige Rasenpfleger streben einen Bruttoumsatz von 60 bis 100 Dollar pro Mannstunde an. Als Pro-Mitglied eintragen

Ein Vergleich dieser Nebentätigkeiten für Feuerwehrleute

Diese Nebenjobs für Feuerwehrleute unterscheiden sich hinsichtlich der üblichen Vergütung, der Startkosten und des praktischen Arbeitsaufwands. Die folgende Tabelle stellt diese Vor- und Nachteile gegenüber, damit Sie erkennen können, welcher Nebenjob für Feuerwehrleute am besten zu der Zeit und Energie passt, die Sie an Ihren freien Tagen investieren möchten.

Nebenbeschäftigung Typische Vergütung Startkosten Praktischer Arbeitsaufwand Einsatzschichten im Rettungsdienst auf Tagesbasis 17 bis 23 US-Dollar pro Stunde Keine über die bestehende Zertifizierung hinaus Vollständig praxisorientiert Auftrags- und Handwerkertätigkeiten 50 bis 90 $/Stunde Grundausstattung an Werkzeugen, ggf. Lizenz Vollständig praktisch Beratung zu Brandschutz und Lebenssicherheit 100 bis 250 $/Stunde Zertifizierung, Versicherung Überwiegend beratend Hausinspektion 55.000 bis 95.000 $ pro Jahr Mitgliedsbeitrag, Versicherung Überwiegend praktische Tätigkeit Reanimation und Sicherheitsschulung 200 bis 400 $ pro Kurs Übungspuppen, Gebühr für das Schulungszentrum Vollständig praxisorientiert Beratung bei Brandermittlungen 200 bis 500 $ pro Stunde Zertifizierung, Versicherung Überwiegend beratend Persönliches Training 40 bis 150 $ pro Sitzung Zertifizierung, Versicherung Vollständig praxisorientiert Garten- und Grundstückspflege 60 bis 100 $ pro Mannstunde Grundausstattung Vollständig praxisorientiert

Können Prämien-Apps das Nebeneinkommen von Feuerwehrleuten aufbessern?

Prämien-Apps bieten Feuerwehrleuten zusätzlich zu einem echten Nebenjob ein kleines, regelmäßiges Zusatzeinkommen. Sie sind nicht dazu gedacht, diesen zu ersetzen. Da sie für alltägliche Aktivitäten wie Einkaufen oder Umfragen Geld auszahlen, ergänzen sie alles, womit man ohnehin schon Geld verdient. Unsere Zusammenstellung der besten Spiele-Apps enthält noch einige weitere Optionen aus derselben Kategorie.

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Wie der 24-Stunden-Einsatz- und 48-Stunden-Freizeit-Zeitplan beeinflusst, welcher Nebenjob funktioniert

Der Dienstplan mit 24 Stunden Dienst und 48 Stunden Freizeit schließt Nebenjobs aus, die auf vereinzelte Abendstunden ausgelegt sind, und begünstigt solche, die sich um ganze Tage herum organisieren. Eine Krankenschwester im 12-Stunden-Wechselschichtdienst oder ein Lehrer, der nur im Sommer frei hat, kann sich keinen ununterbrochenen Tag freihalten, so wie du es kannst. Ein Nebenjob für Feuerwehrleute eignet sich hier am besten, wenn er diese längeren freien Zeitblöcke nutzen kann, anstatt auf kurze Zeitfenster am Abend angewiesen zu sein.

Deshalb schneiden Auftragsarbeiten, Hausinspektionen und Beratung hier besser ab als kurze, app-basierte Nebenjobs. Eine Hausinspektion erfordert zwei bis vier ununterbrochene Stunden vor Ort, und Ihr 48- oder 72-Stunden-Block deckt das problemlos ab. Eine Tagesdienstschicht im Rettungsdienst ist bereits so angelegt, dass sie in vollen 12- oder 24-Stunden-Blöcken abläuft.

Einsatzkräfte im 24/72-Rhythmus haben im Vergleich zu 24/48-Teams einen zusätzlichen Tag zur Verfügung. Das reicht oft aus für einen zweiten Ganztagesjob, wie zum Beispiel eine Hausinspektionsroute oder Gartenarbeiten, neben einem weniger zeitaufwändigen Nebenjob. Wenn Sie zwischen den Schichten nur ein kleineres einmaliges Einkommensziel anstreben, finden Sie in unserem Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 Dollar Optionen mit geringerem Zeitaufwand.

Was nicht funktioniert

Einige Optionen, die als Nebenjob für Feuerwehrleute verlockend erscheinen, bergen echte Nachteile, sobald man hinter die Schlagzeilen blickt. Dieselben Risiken können ansonsten praktikable Nebenjobs für Feuerwehrleute zu schlechten Investitionen machen. Jede der folgenden Optionen tauscht ein gutes Versprechen gegen versteckte Kosten, echte Haftungsrisiken oder eine schlechte Rendite für Ihre investierte Zeit ein.

Ausführung großer Aufträge ohne Gewerbeschein: Wenn Sie ohne Gewerbeschein Aufträge ausführen, die den in Ihrem Bundesland festgelegten Schwellenwert überschreiten, riskieren Sie Geldstrafen und der Verlust des Haftpflichtversicherungsschutzes, falls etwas schiefgeht.

ohne Gewerbeschein Aufträge ausführen, die den in Ihrem Bundesland festgelegten Schwellenwert überschreiten, riskieren Sie Geldstrafen und der Verlust des Haftpflichtversicherungsschutzes, falls etwas schiefgeht. Beratung oder Begutachtung ohne Versicherung: Ein einziger übersehener Mangel oder ein falscher Ratschlag kann zu einem Schadensfall führen, der weit mehr kostet als der bezahlte Auftrag.

Ein einziger übersehener Mangel oder ein falscher Ratschlag kann zu einem Schadensfall führen, der weit mehr kostet als der bezahlte Auftrag. Apps für Umfragen und Routineaufgaben als Haupteinkommensquelle: Der effektive Stundensatz bei den meisten dieser Apps liegt deutlich unter dem Mindestlohn, sobald man die Zeit ehrlich abrechnet.

Der effektive Stundensatz bei den meisten dieser Apps liegt deutlich unter dem Mindestlohn, sobald man die Zeit ehrlich abrechnet. Jeder Nebenjob, der im Widerspruch zur Richtlinie Ihrer Abteilung steht: Die meisten Abteilungen verlangen, dass Nebentätigkeiten offengelegt werden, und ein nicht offengelegter Interessenkonflikt kann Ihren Hauptjob gefährden.

Das Muster ist bei allen vier Fällen dasselbe. Die Zahl auf den ersten Blick sieht gut aus, bis die versteckten Kosten – eine Geldstrafe, ein Schadensfall oder verschwendete Stunden – mit eingerechnet werden.

Abschließendes Urteil zu Nebenjobs für Feuerwehrleute

Beginnen Sie mit Tagesdiensten im Rettungsdienst, wenn Sie schnell Geld verdienen möchten, ohne eine neue Qualifikation erwerben zu müssen. Wechseln Sie zu Beratung in Brandschutz und Lebenssicherheit oder Hausinspektionen, sobald Sie einen Nebenjob für Feuerwehrleute suchen, der einen höheren Stundensatz bietet.

Stellen Sie Ihr Nebeneinkommen als Feuerwehrmann so auf, dass es zu Ihrem tatsächlichen Dienstplan passt. Eine Schicht mit 24 Stunden Dienst und 72 Stunden Freizeit bietet mehr Spielraum für einen umfangreicheren Nebenjob als eine Schicht mit 24 Stunden Dienst und 48 Stunden Freizeit, da zwischen den Schichten ein zusätzlicher Erholungstag liegt. Egal, wofür du dich entscheidest: Der richtige Nebenjob für Feuerwehrleute ist der, der zu den Tagen passt, an denen du tatsächlich frei hast.

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Häufig gestellte Fragen