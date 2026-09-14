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Gana dinero traduciendo en 2026: 7 opciones en línea y cuánto se gana con ellas

Puedes ganar dinero traduciendo por Internet antes de tener una certificación profesional, pero el lugar donde empieces influye mucho en lo que ganes. Las plataformas para principiantes pueden pagar solo unos céntimos por palabra. Las tarifas más altas para traductores autónomos suelen llegar una vez que hayas creado muestras pagadas y un historial de clientes, y hayas desarrollado la experiencia necesaria para justificar unos precios más elevados.

Gengo puede ayudarte a ganar dinero traduciendo antes de tener tus propios clientes. Los directorios y las plataformas de autónomos te ofrecen más control una vez que adquieres experiencia. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó de un salario medio anual de 60 170 dólares para intérpretes y traductores en mayo de 2025, aunque los nuevos autónomos deben esperar empezar muy por debajo de esa cifra.

Las siete vías que se indican a continuación muestran cómo ganar dinero traduciendo en distintos niveles de experiencia. Verás por dónde pueden empezar los principiantes y cómo cambia el potencial de ingresos a medida que avanzas hacia trabajos para clientes de mayor valor.

¿Es realmente factible ganar dinero traduciendo?

Sí. Puedes ganar dinero traduciendo como ingreso extra, pero los ingresos iniciales suelen ser modestos hasta que adquieras experiencia o consigas clientes directos. Las tarifas de los traductores autónomos varían considerablemente según la plataforma. Los mercados masivos suelen pagar menos por palabra, mientras que los traductores con experiencia tienen más control sobre los precios cuando trabajan directamente con los clientes.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó de un salario medio anual de 60.170 dólares para intérpretes y traductores en mayo de 2025, con el decil inferior ganando menos de 37.070 dólares y el decil superior, más de 103.660 dólares. Esas cifras reflejan a personas que ya trabajan de forma estable a través de agencias o con clientes directos. Alguien que se inscriba en una plataforma de traducciones masivas por primera vez debe esperar un salario inicial mucho más bajo.

La traducción para principiantes funciona mejor cuando la primera plataforma se considera un lugar donde crear muestras de trabajo remuneradas y demostrar constancia. Una vez que puedas demostrar que tu trabajo es fiable, resultará más fácil conseguir trabajos de traducción remunerados con mejores tarifas a través de plataformas más consolidadas o de clientes directos. El objetivo práctico es ganar dinero traduciendo en línea de forma constante antes de aspirar a tarifas de nivel profesional.

7 formas reales de ganar dinero traduciendo en línea

Estas siete vías muestran cómo la traducción para principiantes puede convertirse en trabajos para clientes de mayor valor. Las primeras opciones se centran en plataformas que facilitan ganar dinero traduciendo, mientras que las últimas te ofrecen más control sobre las tarifas. La última vía aborda lo que se necesita para convertirse en traductor certificado.

1. Gengo: trabajos de traducción a gran escala para principiantes

Gengo paga entre 0,03 y 0,12 dólares por palabra, dependiendo de tu nivel y del par de idiomas. Es una tarifa baja para los estándares del sector, pero te ofrece una forma realista de traducir documentos a cambio de dinero antes de tener tus propios clientes. La plataforma evalúa tu par de idiomas desde el principio, por lo que tu primera tarea es demostrar que puedes cumplir con su estándar de calidad.

La prueba consiste en una muestra de traducción de dos partes en el par de idiomas que elijas. La revisión tarda unos siete días, y tienes dos oportunidades para volver a realizarla si no la superas a la primera. Una vez aprobada, podrás cobrar por tus traducciones a través de PayPal, con un importe mínimo de retirada de 2 $ y una comisión del 1,5 %, con un límite máximo de entre 1,50 $ y 20 $.

También puedes utilizar Payoneer, con un mínimo de 20 dólares, y Gengo procesa los pagos los días 5 y 20 de cada mes. Para empezar, hay que seguir cuatro pasos:

Inscríbete en la página de traductores de Gengo y elige tu par de idiomas.

Realiza la prueba de traducción de dos partes para ese par de idiomas.

Espera aproximadamente una semana a que se revise, con dos oportunidades de repetir la prueba si es necesario.

Acepta trabajos desde el panel de control una vez que hayas sido aprobado.

Gengo es una buena opción para los traductores principiantes, ya que el panel de control te proporciona los trabajos y no tienes que buscar clientes por tu cuenta. La mayoría de los traductores aprobados pueden empezar a aceptar trabajos remunerados poco después de la aprobación, lo que lo convierte en la vía de entrada más rápida y realista de esta lista para ganar dinero traduciendo.

Empieza a ganar dinero hoy mismo Gengo 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 0,03 y 0,12 dólares por palabra, la inscripción es gratuita y el primer encargo puede llegar en menos de una semana. Únete a Gengo gratis

2. Rev: Subtitulación y traducción con pago semanal

Rev te ofrece dos formas de ganar dinero traduciendo en línea. La traducción de subtítulos en idiomas extranjeros se paga entre 1,50 y 3,00 dólares por minuto de vídeo. Si quieres traducir documentos a cambio de dinero, la traducción de texto sin formato ronda entre 0,05 y 0,07 dólares por palabra. Ambas tarifas se sitúan en el extremo inferior de los precios de la traducción profesional.

La contrapartida es la rapidez de los pagos. Una vez aprobada la traducción, se te paga semanalmente: Rev envía los ingresos cada lunes por el trabajo entregado la semana anterior. El autónomo medio de Rev declara unos 958 dólares al mes entre la traducción y otros trabajos autónomos de la plataforma, por lo que esa cifra no debe considerarse como ingresos procedentes únicamente de la traducción.

Esa periodicidad regular en los pagos hace que Rev resulte útil para los traductores principiantes que desean fechas de pago predecibles. Si necesitas una cantidad menor mientras esperas la aprobación, nuestra guía sobre cómo ganar 200 dólares rápidamente recoge opciones que no requieren presentar una solicitud.

Inscribirse es gratis. Debes realizar una prueba de inglés y una muestra de traducción en tu combinación de idiomas; a continuación, debes esperar a que te aprueben antes de aceptar los trabajos disponibles.

Cobra semanalmente Rev 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 0,05 y 0,07 dólares por palabra o hasta 3,00 dólares por minuto de vídeo por los subtítulos; la solicitud es gratuita. Solicitar Rev

3. ProZ.com: establece tu propia tarifa como profesional autónomo registrado

ProZ.com no fija tus honorarios. Una suscripción estándar cuesta unos 120 dólares al año, y la plataforma no cobra comisión por los trabajos completados. La tarifa que negocies con el cliente es toda tuya, lo que hace que el directorio resulte más útil a la hora de comparar tarifas de traductores autónomos y si deseas tener un mayor control sobre lo que cobras.

Los miembros de pago reciben aproximadamente cuatro veces más contactos de clientes que los perfiles gratuitos. Una suscripción premium, de unos 180 dólares al año, aporta mayor visibilidad. ProZ.com no te proporcionará tu primer cliente, por lo que funciona mejor cuando ya ganas dinero traduciendo y tienes trabajos remunerados que puedas mostrar.

Si ya ganas dinero traduciendo, un perfil detallado ofrece a los clientes potenciales una razón más clara para ponerse en contacto contigo directamente. La certificación puede reforzar ese perfil más adelante, y una insignia de verificación añade otra señal de credibilidad cuando quieras que te paguen por traducir a tarifas negociadas con el cliente.

Conserva el 100 % de tu tarifa ProZ.com 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La cuota de socio cuesta entre 120 y 180 dólares al año y ProZ.com no cobra comisión alguna sobre lo que ganes. Únete a ProZ.com

4. TranslatorsCafe: una bolsa de trabajo económica para combinaciones lingüísticas menos habituales

TranslatorsCafe cuenta con una bolsa de empleo muy sencilla que reúne a más de 460 000 traductores registrados y más de 9 000 agencias. Consultar las nuevas ofertas es gratuito. La suscripción «Master» cuesta aproximadamente 40 dólares por tres meses, o unos 10 dólares al mes con el plan anual, y te da acceso directo a las ofertas de trabajo.

Es otra forma de ganar dinero traduciendo en línea si tu combinación de idiomas no consigue destacar en los mercados más grandes. Los trabajos varían mucho, por lo que las tarifas de los traductores autónomos dependen de la agencia, la combinación de idiomas y el tipo de proyecto, más que de un precio fijado por la plataforma.

Si quieres ganar dinero traduciendo a través de TranslatorsCafe, considera el primer encargo pequeño como una prueba del cliente. Los miembros gratuitos pueden consultar todas las ofertas, mientras que los miembros de pago tienen acceso directo a los datos de contacto de las agencias.

Busca trabajos de pares de idiomas especializados TranslatorsCafe 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La navegación es gratuita; una suscripción «Master» cuesta entre 10 y 13 dólares al mes y se puede solicitar directamente. Explora TranslatorsCafe

5. Upwork: contratos generales para autónomos con clientes de traducción

Upwork no se centra específicamente en la traducción, pero los clientes publican habitualmente trabajos de traducción de documentos y localización junto con otros proyectos para autónomos. Esto lo convierte en un lugar práctico para traducir documentos a cambio de dinero una vez que tengas muestras que demuestren lo que eres capaz de hacer.

La comisión por el servicio de autónomos oscila entre el 0 % y el 15 % por contrato y se muestra al enviar una propuesta. El envío de propuestas también consume «Connects», por lo que es importante ser selectivo a la hora de presentarlas. Las tarifas de los traductores autónomos en Upwork se negocian con cada cliente, lo que ofrece a los traductores con experiencia un mayor control que una plataforma masiva con precios fijos por palabra.

Funciona mejor como segundo o tercer canal una vez que ya ganas dinero traduciendo en línea en otro sitio. Un perfil completo con una muestra de traducción sólida te ofrece más posibilidades de que te paguen por traducir, ya sea en proyectos puntuales o en trabajos de clientes habituales.

Mayor número de clientes Upwork 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Comisión variable del 0 % al 15 % por contrato para los autónomos; crear un perfil es gratis. Únete a Upwork

6. Fiverr: precios por «gig» para pares de idiomas especializados

Fiverr te ofrece otra forma de ganar dinero traduciendo en línea vendiendo un servicio definido al precio que tú mismo fijes. La plataforma se queda con un 20 % de cada pedido completado, por lo que un servicio de traducción de 100 dólares te deja 80 dólares antes de impuestos.

Este modelo funciona especialmente bien si quieres traducir documentos a cambio de dinero y puedes estructurar el servicio en torno a un par de idiomas o un tipo de documento concretos. Los proyectos más grandes también pueden aumentar el valor de cada pedido, ya que no estás limitado al posicionamiento original de precios bajos de la plataforma.

Si quieres ganar dinero traduciendo a través de Fiverr, haz que el título de tu servicio sea lo suficientemente específico como para que los compradores sepan exactamente a qué te dedicas. Indicar el par de idiomas y el tipo de documento aporta más contexto útil al anuncio que un título genérico como «servicios de traducción». Si te importa más alcanzar un objetivo a corto plazo de 2.000 dólares que obtener ingresos estables con tus servicios, nuestra guía sobre cómo ganar 2.000 dólares rápidamente te ofrece otras opciones.

Fija el precio de tu propio servicio Fiverr 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Comisión fija del 20 % para el vendedor; publicar un servicio es gratis y no se requiere suscripción. Vende en Fiverr

7. Obtén la certificación de la ATA: el techo más alto de esta lista

Si quieres convertirte en traductor certificado, la Asociación Americana de Traductores (ATA) es la vía profesional que se aborda aquí. El examen de certificación cuesta 300 dólares para los miembros que se presenten por primera vez con un par de idiomas, o 525 dólares para los no miembros, y los pares de idiomas adicionales cuestan entre 200 y 325 dólares.

Debes afiliarte a la ATA antes de inscribirte en el examen. Los textos de práctica oficiales cuestan 80 dólares para los miembros o 120 dólares para los no miembros. Aprobar el examen no garantiza que consigas clientes, pero la certificación aporta credibilidad profesional y te da acceso al directorio de la ATA, donde los clientes pueden buscar por par de idiomas y especialización.

Para convertirse en traductor certificado por la ATA, el proceso consta de cuatro pasos principales.

Inscríbete en la ATA antes de matricularte en el examen.

Prepárate con los textos de práctica oficiales.

Realiza el examen de tres horas, en el que se permite consultar libros, para tu combinación de idiomas.

Añade tu perfil al directorio de la ATA una vez que lo apruebes.

La certificación requiere meses de preparación, por lo que tiene más sentido cuando ya ganas dinero traduciendo y quieres crear una cartera de clientes más profesional. Para quienes ya ganan dinero traduciendo y quieren un objetivo semanal fijo, nuestra guía sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana compara la carga de trabajo necesaria con otras formas de obtener ingresos.

Aumenta tus tarifas de forma definitiva American Translators Association 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El examen cuesta entre 300 y 525 dólares por par de idiomas, y la certificación aporta credibilidad profesional a la hora de trabajar directamente con clientes. Únete a la ATA

Comparativa de las formas de ganar dinero traduciendo

Las siete opciones difieren en cuanto a cómo se cobra, cuánto cuesta empezar y cuánto trabajo requieren. Si quieres ganar dinero traduciendo en línea, la tabla que aparece a continuación compara esas diferencias para que puedas sopesar las ventajas e inconvenientes antes de elegir una vía. Si al final la traducción no te convence en absoluto, nuestra guía sobre cómo ganar dinero en Roblox te ofrece una vía muy diferente, basada en los videojuegos, para alcanzar el mismo objetivo.

Método Remuneración habitual Coste inicial Nivel de esfuerzo Gengo De 0,03 a 0,12 dólares por palabra Gratis (superar una prueba) Trabajo práctico, gran volumen Rev De 0,05 a 0,07 $ por palabra, o hasta 3,00 $ por minuto de vídeo Gratis (superar una prueba) Trabajo práctico, constante ProZ.com Tarifa negociada con el cliente De 120 a 180 dólares al año Práctico, autónomo TranslatorsCafe Tarifa negociada con el cliente Navegación gratuita; unos 10 dólares al mes para presentar solicitudes Práctico y autogestionado Upwork Tarifa negociada con el cliente Gratuito (comisión variable del 0 al 15 %) Práctico y competitivo Fiverr Precio del servicio fijado por el cliente menos un 20 % Publicación gratuita Práctico y autónomo Certificación ATA Se acerca a la mediana de 60 170 dólares Examen de entre 300 y 525 dólares, más la cuota de socio de la ATA Requiere un gran esfuerzo inicial, pero luego resulta más fácil

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos como traductor?

Las aplicaciones de recompensas no sustituirán a los ingresos por traducción, pero pueden aportar una pequeña cantidad mientras esperas tu próximo proyecto remunerado. Si ya ganas dinero traduciendo, resultan más útiles como complemento que requiere poco esfuerzo que como estrategia de ingresos independiente.

Snakzy, la aplicación «play-to-earn» de Eneba, tiene un umbral mínimo de pago de 35 dólares y registrarse es gratis. BigCash realiza pagos a partir de 1 dólar y también es gratuita. Sus condiciones admiten a usuarios a partir de los 13 años, aunque para recibir pagos a través de PayPal es necesario tener al menos 18 años, así que comprueba qué método de pago te corresponde.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si buscas más opciones pequeñas y de pago rápido como estas, nuestro resumen de las mejores aplicaciones de juegos que pagan incluye varias más que vale la pena combinar con el trabajo de traducción.

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Lo que no funciona cuando intentas ganar dinero traduciendo

No todas las oportunidades de traducción en línea merecen tu tiempo, y hay tres patrones que se repiten con suficiente frecuencia como para mencionarlos directamente. Cada uno de ellos puede costarte horas no remuneradas o dinero por adelantado, sin una vía clara hacia las tarifas mencionadas anteriormente.

Presta especial atención a estos casos.

Traducciones de prueba no remuneradas. Algunas agencias solicitan una muestra gratuita antes de contratar, luego utilizan el trabajo y nunca dan seguimiento.

Algunas agencias solicitan una muestra gratuita antes de contratar, luego utilizan el trabajo y nunca dan seguimiento. La corrección de traducciones automáticas vendida como traducción. La corrección de textos generados por traducción automática suele pagarse a tarifas de corrección más bajas, así que confirma en qué consiste realmente el trabajo antes de aceptarlo.

La corrección de textos generados por traducción automática suele pagarse a tarifas de corrección más bajas, así que confirma en qué consiste realmente el trabajo antes de aceptarlo. Cuotas de certificación pagadas por adelantado a una plataforma de empleo. Una credencial reconocida procede de un organismo profesional, como la Asociación Americana de Traductores. Una bolsa de empleo que cobra por su propia «certificación» poco clara merece un mayor escrutinio.

Apuesta por plataformas consolidadas y credenciales reconocidas. Una tarifa clara y un alcance bien definido son indicios más sólidos que las promesas de ingresos fáciles.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero traduciendo

Gengo es, sin duda, el mejor punto de partida si quieres ganar dinero traduciendo antes de tener una cartera de clientes. Te ahorra tener que buscar clientes por tu cuenta y te ofrece trabajo remunerado una vez que superes su prueba de idioma. Rev es otra opción accesible si te convienen más los trabajos de subtitulado y los pagos semanales.

Los traductores principiantes deberían centrarse primero en crear muestras remuneradas y un historial laboral fiable. Una vez que te paguen de forma regular por traducir, plataformas como ProZ.com y otros mercados de autónomos más amplios te ofrecen un mayor control sobre los precios y los clientes que aceptas.

Si tu objetivo a largo plazo es convertirte en traductor certificado, la certificación profesional tiene más sentido una vez que la traducción se haya convertido ya en una fuente de ingresos sólida. Empieza por la vía que mejor se adapte a tu experiencia actual y, a medida que tu reputación y tu especialización mejoren, ve avanzando hacia trabajos de mayor valor.

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