Los 20 mejores juegos similares a XCOM 2 en 2025: obras maestras del combate táctico

XCOM 2 es un hueso duro de roer, pero eso no significa que no vayas a encontrar un montón de alternativas divertidas. De hecho, este juego ha inspirado a muchos desarrolladores que han lanzado títulos de primer nivel.

Aunque me encantaGastosla defensa de la Tierra frente a fuerzas alienígenas abrumadoras, a veces mi corazón anhela algo diferente. Por eso, en la lista de hoy, os voy a presentar el 20 juegos similares a XCOM 2 que, en mi opinión, captan a la perfección su esencia.

Nuestras 3 mejores recomendaciones de juegos similares a XCOM 2

Bueno, como ya he dicho, voy a hablar de 20 excelenteGastos-títulos de este tipo, simplemente por el gusto de disfrutarlos. En 2026, descubrí estos 3 juegos que recuerdan mucho a XCOM 2, que refleja con mayor precisión la premisa general y las características del juego:

Gears Tactics (2020) – El mejor juego similar a XCOM 2, ambientada en elEngranajesun universo con combates sangrientos e implacables y una mecánica completa por turnos. Warhammer 40.000: Mechanicus (2018) – Otra joya de los juegos tácticos por turnos ambientada en el Warhammer 40.000 universo, donde explorarás El Bosque Oscuro y luchar contra Necrones. XCOM: Escuadrón Quimera (2020) – Un combate trepidante, pero sin perder el carácter táctico del juego original Gastosfórmula, con mecánicas de Breach y alienígenas añadidas Señores supremos, unas fuerzas enemigas implacables.

Si eres impaciente, más vale que te hagas con uno de los tres, o con los tres, y disfrutes de semanas de diversión. Sin embargo, si fuera tú, me plantearía otros juegos similares a XCOM 2 y descubre más joyas ocultas. Sigue leyendo para ver la lista completa: te prometo que encontrarás algo que satisfaga tu pasión por los combates por turnos.

Los 20 mejores juegos similares a XCOM 2 para los amantes de la estrategia y la táctica

Sumérgete en la madriguera del conejo como un terrier enfadado. Estos juegos son increíblemente divertidos, pero también son de lo más exigentes, si te apetece un reto. Supongo que ya tienes las armas cargadas y los cuchillos más afilados que el pico de un pez espada. Los mejores juegos como XCOM 2 Las encontrarás a continuación. Dime cuántas de ellas has probado realmente.

1. Gears Tactics [La mejor alternativa a los shooters tácticos de ritmo trepidante]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Splash Damage, The Coalition, Xbox Game Studios Duración media de la partida Hasta 55 horas para completar el juego al 100 % Ideal para La historia de Gears para los fans más acérrimos Lo que me gustó Jugabilidad fluida por turnos

Si buscas juegos como Gastos, Gears Tactics probablemente sea la mejor opción. Me encanta porque es relativamente una jugabilidad trepidante que hace hincapié en el juego agresivo y las habilidades. Me gustaXCOM 2, Gears Tactics da prioridad al uso inteligente de las coberturas y a un posicionamiento impecable como parte de su estilo de juego orientado al trabajo en equipo.

Gears Tactics destaca por su jugabilidad táctica. Te obliga a pensar con antelación, ya que debes tener en cuenta los tiempos de recarga de las habilidades y los movimientos definitivos para acabar con tus enemigos. Si eres un EngranajesSi eres fan, disfrutarás de su trasfondo, sus emocionantes escenas y ese característico estilo cinematográfico.

Por qué lo elegimos Gears Tactics ofrece una mecánica de juego por turnos muy satisfactoria, con combates intensos, un toque táctico y una historia muy rica. No solo es el mejor juego similar a XCOM 2, pero un verdaderoEngranajesobra maestra de la serie.

En mi opinión,Gears Tactics tiene un ritmo perfecto. Las misiones no se alargan en exceso, ofrecen una gran variedad y, lo mejor de todo, capturan XCOM 2refleja a la perfección su espíritu.

Mi veredicto: El mejor juego similar a XCOM 2, Gears Tactics, ocupa merecidamente el primer puesto. Lo tiene todo: desde los elementos tácticos hasta los gráficos, el diseño de sonido y esa sensación de juego de gran presupuesto. Los aficionados tanto a Gastosand Engranajesse sentirán como en casa.

2. Warhammer 40.000: Mechanicus [La mejor estrategia táctica para los fans de la historia]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Bulwark Studios, Kasedo Games Características únicas Puntos de cognición Ideal para Combate intenso por turnos Lo que me gustó La historia y una presentación visual única

Como uno de los juegos de estrategia por turnos más queridos, Warhammer 40.000: Mechanicus cubre todos los aspectos posibles de un Gastosexperiencia. Controlarás una facción tecnológicamente avanzada, Adeptus Mechanicus, mientras exploras mundos funerarios.

El juego se basa en un sistema de turnos, utilizando lo que se conoce como Puntos cognitivos que potencian tus habilidades. Como era de esperar, Mechanicus ofrece una historia muy elaborada con una narrativa sólida que rebosa maquinaria futurista y misticismo.

Por qué lo elegimos Warhammer 40.000: Mechanicus es uno de los mejores juegos de estrategia por turnos, con unos gráficos impresionantes, combates trepidantes y una exploración exhaustiva.

Acabarás con cultistas y bestias enfurecidas mientras Dirige a tus tropas y asume riesgos, solo para disfrutar de generosas recompensas o sufrir un rápido final. Warhammer 40.000: Mechanicus es un auténtico clásico que te encantará tanto como XCOM 2, si no más.

Mi veredicto: No te puedes equivocar con uno de los mejores juegos como XCOM 2. El combate por turnos, la jugabilidad estratégica y una historia muy completa son solo algunos de sus puntos fuertes. Mechanicus te va a encantar, y te proporcionará semanas de diversión sin límites.

3. XCOM: Escuadrón Quimera [El mejor spin-off de XCOM centrado en los personajes]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows Año de estreno 2020 Creador/es Firaxis Games, 2K Duración media de la partida 21 horas Ideal para Modo de interrupción para espiras entrelazadas Lo que me gustó Combate por turnos de ritmo trepidante

XCOM: Escuadrón Quimera es un juego de estrategia único y una sólida secuela. Ambientado en el mismo universo que todos Gastosjuegos,Escuadrón Quimera introduce nuevas mecánicas, como el «modo Breach», con jugadas entremezcladas para una experiencia de juego más táctica.

Personalmente, me gusta la variedad de la jugabilidad. Por ejemplo, puedes formar un equipo mixto de humanos y alienígenas, cada uno con habilidades distintas. El combate también es más ágil, ya que el juego te ofrece misiones más modulares, lo que aporta un enfoque diferente al del original Gastosfórmula.

Por qué lo elegimos Con el… no te puedes equivocar Gastosjuego, yEscuadrón Quimera destaca por su trepidante combate, las habilidades únicas de alienígenas y humanos, y su profunda jugabilidad estratégica.

XCOM: Escuadrón Quimera resalta aún más las capas estratégicas. Tendrás que gestionar los disturbios en los barrios de la ciudad mientras disfrutas de la mecánica de turnos del juego para posibilidades infinitas y máxima participación. El juego es increíblemente difícil y, por eso, muy adictivo.

Mi veredicto: XCOM: Escuadrón Quimera ocupa uno de los primeros puestos entre los mejores juegos similares a XCOM 2 lista por muchas razones. Comparte el mismo universo e introduce mecánicas de juego únicas que aportan un toque de frescura adicional. Explora Quimera Plantillael mundo lleno de historia del juego y participar en combates por turnos llenos de tensión.

4. Mutant Year Zero: Camino al Edén [El mejor juego de rol táctico con elementos de sigilo]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego RPG táctico por turnos Plataformas Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Las Damas Barbudas, Funcom Características únicas Mutaciones de los personajes Ideal para Juego de sigilo por turnos Lo que me gustó Ambiente y desafío

Mutant Year Zero: Camino al Edén es otra joya de los juegos por turnos y uno de los los mejores juegos de rol, más centrado en el sigilo y la exploración. Aunque el combate es fluido y atractivo, el juego se centra más en abrirse paso sigilosamente entre los enemigos. Me gustaXCOM 2, incluye habilidades únicas para los personajes llamadas «mutaciones» (como es lógico).

El juego tiene un aspecto impresionante, sobre todo durante las fases de exploración, mientras te adentras en ese mundo postapocalíptico y peligroso. Mutant Year Zero: Camino al Edén te ofrece un equipo de tres personas, y tú decides a cuál de ellos quieres llevar contigo.

Por qué lo elegimos Tómate un descanso de XCOM 2Deja a un lado la acción trepidante y ponte un poco astuto. Mutant Year Zero: Camino al Edén es un juego perfecto, al estilo de XCOM 2, que hace hincapié en el sigilo y la gestión de recursos.

La toma de decisiones es fundamental, ya que cada enfrentamiento cuenta. Este juego me parece bastante exigente porque cada enfrentamiento es tenso, y la salud y los recursos son muy valiosos. Sin duda, es uno de los juegos más singulares del género, como XCOM 2.

Mi veredicto: ¿Qué te gusta más, los extraterrestres o los mutantes? Si te decantas por estos últimos, este juego, similar a XCOM 2, bastará. Tiene un aspecto estupendo, se juega de maravilla y ofrece una mecánica fluida y basada en la táctica con elementos de sigilo. Puedes abrirte paso a tiros hasta la victoria, pero serás mucho más rudo si consigues moverte a escondidas.

5. Phoenix Point [El mejor sucesor evolutivo del creador de XCOM]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Tácticas por turnos, estrategia Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Juegos de instantáneas Duración media de la partida Hasta 30 horas (campaña principal) Ideal para Combate táctico por turnos Lo que me gustó Gestión de habilidades y un universo al estilo XCOM

La primera vez que jugué Phoenix Point, y pensé: «¡Madre mía, esto es exactamente como… XCOM 2«¡» Aunque no es que sea necesariamente mejor, creo que tiene sus ventajas. Para empezar, está hecho por Gastoscreador original de, que ofrece sistemas de juego renovados con emocionantes combates por turnos.

El combate exige ingenio y táctica, que deberás ir perfeccionando para derrotar a unas amenazas alienígenas cada vez más poderosas. Me encanta el ritmo trepidante de este juego en el modo Geoscape, que cambia la forma de abordar las misiones.

Por qué lo elegimos Elige esta para más información Gastos-una diversión similar. Lo ha creado el creador original Gastoscreador, que ofrece una mecánica de juego y una premisa similares, lo que hace que Gastosand XCOM 2 los aficionados se sientan como en casa.

A esto se suma la tercera rama tecnológica, en la que gestionarás tus habilidades y decidirás cómo quieres resolver los conflictos. Ten en cuenta que Phoenix Point es conocido por su una dificultad altísima, así que si no tienes experiencia, te va a dar una buena lección. Incluso yo, que ya soy un veterano, a menudo lo dejo enfadado y me tomo un espresso solo para calmarme.

Mi veredicto: Phoenix Point es uno de los los mejores juegos de guerraque se parecen aXCOM 2. Encontrarás muchas similitudes en la historia, los elementos de juego e incluso en los gráficos. Si te gustó XCOM 2 y te apetece algo diferente, elige Phoenix Point y sumérgete en su mundo plagado de alienígenas para disfrutar de combates tácticos por turnos.

6. Xenonauts 2 [El mejor sucesor espiritual del clásico X-COM]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows Año de estreno 2023 Creador/es Goldhawk Interactive, Hooded Horse Duración media de la partida 24 horas Ideal para Gestión de la plantilla Lo que me gustó Combate metódico por turnos

La secuela de la aclamada Xenonauts, Xenonauts 2, es un juego único como XCOM 2. Aunque no es el más parecido a su rival, el juego comparte muchos elementos. Muchos lo llaman Gastossucesor espiritual de…, pero con un una jugabilidad más pausada y metódica.

Estás al mando de la defensa global del planeta, encargada de interceptar ovnis y hacerles frente con rapidez. El jugador gestiona las estadísticas de sus soldados, las armas, el equipamiento, la investigación y la logística en un juego divertido pero increíblemente completo.

Por qué lo elegimos Un sucesor espiritual del clásico Gastos; ¿qué más puedo decir? Es una pasada en cuanto a combate metódico por turnos y gestión de escuadrones en un mundo plagado de ovnis.

Xenonauts 2 castiga duramente los errores y no perdona fácilmente los fracasos. Por el contrario, el éxito se ve muy recompensado, ya que tu ejército se fortalece y se defiende de las persistentes amenazas alienígenas. Un punto extra para su gráficos de la vieja escuela, que le dan al juego ese toque nostálgico.

Mi veredicto: Xenonauts 2 es de un ritmo más pausado XCOM 2 con una mecánica de juego igual de compleja, si no más, y una filosofía basada en el riesgo frente a la recompensa. Puede resultar increíblemente gratificante, pero también igual de exigente, dependiendo de ti. Como fan de XCOM 2 y su universo, Xenonauts 2 Me encantó nada más probarlo.

7. El HierroJuramento [El mejor juego de rol táctico de fantasía oscura]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego RPG táctico Plataformas Windows, macOS Año de estreno 2023 Creador/es Curious Panda Games, Humble Games Duración media de la partida Unas 20 horas Ideal para Mantener un gremio de mercenarios en un mundo de fantasía oscura Lo que me gustó Estilo artístico y un sistema de combate por turnos muy completo

El juramento de hierroes unun fantástico juego roguelite con elementos de estrategia, por turnos y de rol. Los gráficos pixelados aportan ese toque retro, mientras que dirigir un gremio de mercenarios en un mundo de fantasía oscura grita «Hardcore» a pleno pulmón.

El juramento de hierroLa mecánica del juego gira en torno a la un sistema de lealtad que determina qué mercenarios lucharán a tu lado. Participarás en combates tácticos en los que la posición adecuada y la sinergia entre habilidades desempeñan un papel fundamental.

Por qué lo elegimos El juramento de hierroEl mundo de fantasía oscura de este juego es tan peligroso como fascinante. Guía a tu gremio de mercenarios hacia la victoria mientras participas en combates por turnos y mejoras tus habilidades. Esto nunca pasa de moda.

El juego te sitúa en un un mundo dinámico y cambiante a medida que pasa el tiempo y las facciones se enfrentan. Tus mercenarios cuentan con historias personales, habilidades y sistemas de progresión únicos, que deberás integrar y gestionar con cuidado para alcanzar tu objetivo.

Mi veredicto: ¿Es esto realmente un juego como XCOM 2? En mi opinión, sí lo es. La jugabilidad, el escenario de fantasía oscura y las mecánicas detalladas de gestión de escuadrones nos dicen todo lo que necesitamos saber. Para mí, un gran punto a favor son sus gráficos pixelados, que, aunque no son mejores que XCOM 2… sus gráficos realistas siguen transmitiendo ese ambiente único.

8. Warhammer 40.000: Chaos Gate – Cazadores de demonios [El mejor juego de rol táctico de Warhammer]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows Año de estreno 2022 Creador/es Juegos complejos, Frontier Foundry Duración media de la partida Unas 30 horas Ideal para Combates brutales en el universo de Warhammer 40.000 Lo que me gustó Un trasfondo muy extenso

Vale, pues tenemos uno de los mejores juegos de Warhammer 40.000 aquí. Seguro que has oído hablar de Warhammer 40.000: Chaos Gate – Cazadores de demonios.

Te pones en la piel de Caballeros Grises luchando contra la plaga demoníaca. El juego te sumerge en innumerables misiones tácticas con énfasis en la posición, la capacidad y la gestión de la cobertura. Además, cuenta con una sólida vertiente estratégica en la que debes gestionar los recursos y elegir las misiones por tu cuenta.

Por qué lo elegimos OtroWarhammer 40.000 Una obra maestra con combates tácticos, un sinfín de amenazas demoníacas que acabar y una gestión de recursos muy detallada. ¡Abróchate el cinturón, soldado; hazlo por el Emperador!

Como todos losWarhammer 40.000 Este juego está repleto de trasfondo, algo que encantará a los fans del universo. Se basa en jugadas agresivas y en derrotar a tus enemigos con tácticas de «blitzkrieg». Por otro lado, puedes jugar a la defensiva y centrarte en la defensa, pero ya sabes lo que se dice: ¡la mejor defensa es el ataque!

Mi veredicto: Los gráficos vibrantes y los entornos infernales de este juego reflejan a la perfección el Warhammer 40.000 sensación. Y lo que es más importante, obtendrás Gastos-un sistema de combate y unas tácticas que son igual de divertidas y adictivas. ¡Te recomiendo sinceramente que te sumerjas en él cuanto antes!

9. Marvel’s Midnight Suns [El mejor juego de rol táctico con superhéroes]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego RPG táctico Plataformas Windows, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Firaxis Games, 2K Características únicas Progresión en los juegos de rol y habilidades únicas de superhéroes Ideal para Combate por turnos en el universo Marvel Lo que me gustó Interacciones entre superhéroes

¿Quién hubiera pensado que un… famosoMarvel juego podría ser similar a XCOM 2¿Y bien,Marvel’s Midnight Suns Sin duda lo es, y además puedes jugar con algunos de tus superhéroes favoritos.

Es una versión única de la fórmula, con una mecánica de juego táctica que gira en torno a construir un mazo de combate combinando los mazos de ocho cartas de cada uno de los cuatro héroes. Las habilidades se roban de un mazo, lo que te obliga a adaptarte y cambiar de táctica en cada turno.

Por qué lo elegimos Elegimos este por las ingeniosas interacciones entre los personajes y nuestro querido Marvel superhéroes.Gastos-un estilo de juego similar al de Marvel¿El universo de…? No es una broma: es la realidad.

Me encantan las interacciones entre los personajes y la sólida narrativa de este juego, que me hacen sentir como si realmente estuviera entre estos superhéroes. La jugabilidad es igual de atractiva y hace hincapié en el posicionamiento adecuado, la sinergia entre los personajes y la variedad de objetivos.

Sin duda te encantará Elementos de los juegos de rol y una progresión equilibrada que te permite acceder a nuevas habilidades únicas para derrotar a tus adversarios.

Mi veredicto: Marvel’s Midnight Suns No va a reinventar la rueda. Sin embargo, es uno de los mejores juegos similares a XCOM 2 por las ingeniosas interacciones entre sus personajes, Marvellos mejores superhéroes, y unas mecánicas de mazo impredecibles que convierten cada partida en un viaje hacia lo desconocido.

10. Othercide [El mejor juego de estrategia con estilo inspirado en el terror]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG táctico Plataformas Windows, Xbox One, PlayStation 4 Año de estreno 2020 Creador/es Lightbulb Crew, Focus Home Interactive Duración media de la partida 20 horas para la historia principal Ideal para Combates implacables en un mundo gótico Lo que me gustó Estética visual cruda y monocromática

Nunca encontréGastosda miedo, peroOthercide puede resultar realmente espantoso (¡en el buen sentido!). Todo ese blanco y negro, La estética gótica da lugar a una presentación visual impactante. Sin embargo, la mecánica del juego es similar a XCOM 2, con tácticas por escuadrones y una dificultad exigente, casi al estilo de «Dark Souls».

La historia del juego gira en torno al ciclo de la vida y la muerte, y morirás muchas veces, ¡pero ahí reside precisamente su encanto! Othercide te permitegestiona las clases y funciones de tus personajes en cada misión, mejorando con cuidado tus habilidades y armas a medida que avanzas.

Por qué lo elegimos OthercideSu atmósfera opresiva y su satisfactoria mecánica de juego por turnos nunca te aburrirán hasta la saciedad. Los gráficos del juego son excepcionales, mientras que el AlmasUna dificultad de este tipo solo está al alcance de los más valientes. ¿Eres uno de ellos?

Cada partida es muy impredecible y permite desarrollar nuevas estrategias y configuraciones que le dan más emoción al juego. Me parece que este juego tiene una gran rejugabilidad, y la atmósfera inquietante y el diseño visual hacen que disfrute aún más de su mundo.

Mi veredicto: «Othercide» es una versión gótica de XCOM 2 que no dudará en darte una bofetada por cada error que cometas, y cometerás muchos. Si estás a la altura, esta obra maestra táctica hará realidad tus sueños más descabellados (o tus pesadillas) y te sumergirá en su mundo infernal.

11. Phantom Doctrine [El mejor juego de tácticas de espionaje de la Guerra Fría]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Estrategia Plataformas Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creador/es CreativeForge Games, Good Shepherd Entertainment Características únicas Mecánicas de juego relacionadas con la recopilación de información y la infiltración Ideal para Mecánicas de sigilo en profundidad Lo que me gustó Ambiente y atmósfera de la Guerra Fría

Phantom Doctrinees unun juego de espías genial ambientada en 1983, en medio de la Guerra Fría.

Se trata más bien de espionaje y tácticas, en lugar de combates trepidantes. Esto lo convierte, en mi opinión, en un juego mucho más desafiante que XCOM 2, ya que tendrás que actuar como un fantasma mientras recabas información y te infiltras en bases y fortalezas ocupadas.

Phantom Doctrine te permite dirigir una red de espionaje internacional, gestionando la inteligencia y el contraespionaje. Te hace sentir como un CIA gestor, sobre todo con el estilo de misión con múltiples enfoques, lo que te permite tomar las decisiones.

Por qué lo elegimos Si te encantan las películas y los videojuegos de espías en el Guerra Fría Si te apetece, puedes probarlo Phantom Doctrine. Comparte muchos elementos con XCOM 2, incluyendo la táctica por turnos, aunque con un mayor énfasis en el sigilo y la infiltración.

La intriga narrativa del juego, lo que está en juego y la tensión constante lo convierten en una joya oculta entre los juegos similares a XCOM 2. Sin duda, una opción muy recomendable si te apetece bajar el ritmo y disfrutar de un merecido descanso tras haber defendido nuestro planeta de unos alienígenas malvados.

Mi veredicto: Phantom DoctrinecapturasXCOM 2la esencia del juego a través de una mecánica táctica por turnos y un estilo visual que encaja a la perfección con el Guerra Fría era. A los aficionados a los juegos de sigilo y a quienes les encanta controlar hasta el más mínimo detalle de su equipo de espías, este juego les va a encantar.

12. Space Hulk: Tactics [El mejor juego de estrategia táctica ambientado en Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows, Xbox One, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creador/es Cyanide, Focus Home Interactive Duración media de la partida 10 horas Ideal para Combate por turnos en niveles claustrofóbicos Lo que me gustó Estética visual y jugabilidad asimétrica

Space Hulk: Tacticsestá ambientada en elWarhammer 40.000 universo, y ya sabes lo que te espera. Combates tácticos y despiadados en niveles claustrofóbicos donde luchar a muerte es tu única opción.

La mecánica asimétrica del juego le confiere una profundidad sorprendente. Puedes jugar como Ladrones de nidosor Marinos, ambas aprovecharán el posicionamiento, el momento oportuno y la línea de visión. El juego incluye varias campañas, pero en esta ocasión incorpora dos modos más: multijugador y escaramuza.

Por qué lo elegimos WarhammerEl universo de nunca pasa de moda, y elegimos este título en concreto por su parecido con XCOM 2 y claustrofóbico, Ladrones de nidos-niveles infestados. Juega como Ladrones de nidos or Marinosy disfruta de este clásico por turnos.

Warhammer 40.000 A los aficionados les encanta este juego por su atmósfera y su estética visual. Aunque no destaca especialmente por su trasfondo o su trama, Space Hulk: Tactics es una auténtica obra maestra de jugabilidad adictiva y dificultad brutal que Gastosa los fans les encantará.

Mi veredicto: Tanto si eres un Genestealer como si… Marine Espacial, este juego va a ser una pasada. Un combate fluido por turnos, con sangre, gore y violencia, nunca pasa de moda. Imagínate XCOM 2 con marines espaciales que parecen sacados de una nevera y despiadados Ladrones de nidosen pasillos estrechos y agobiantes. Eso es lo que te vas a encontrar aquí.

13. Invisible, Inc. [La mejor estrategia táctica centrada en el sigilo]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Tácticas de sigilo por turnos Plataformas Windows, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es Klei Entertainment Duración media de la partida Unas 8 horas Ideal para Juego táctico centrado en el sigilo Lo que me gustó Niveles únicos generados proceduralmente

Invisible, Inc. es una auténtica obra maestra del sigilo y la táctica. Es un juego que te mantiene constantemente en la encrucijada entre el riesgo y la recompensa, mientras te infiltras en corporaciones corruptas e intentas acabar con ellas. Me encanta este juego por su dificultad brutal con muerte permanente, lo que aumenta enormemente lo que está en juego.

Además, tendrás que tomar decisiones cruciales en niveles generados proceduralmente que aumentan la rejugabilidad del juego. Invisible, Inc. se basa en la innovación, la táctica, las herramientas, la piratería informática y la sincronización perfecta de las acciones.

Por qué lo elegimos Este juego es prácticamente invisible. Se trata de otro juego por turnos centrado en el sigilo, similar a XCOM 2. Lo elegimos por sus niveles generados proceduralmente, su infinita rejugabilidad y lo divertido que es.

Olvídate de los combates trepidantes y de acabar con hordas de alienígenas o demonios. Aquí, vas a… resuelve intrincados rompecabezas tácticos y muévete sigilosamente por el entorno.

Mi veredicto: A pesar de las diferencias, sigue siendo un juego como XCOM 2. Su mecánica táctica por turnos y su jugabilidad adictiva lo convierten en un título destacado. Si eres un fan incondicional de XCOM 2, Invisible, Inc. No te lo puedes perder: es un juego imprescindible.

14. Magos de la incursión táctica [La mejor estrategia táctica con magia y humor]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows Año de estreno 2024 Creador/es Acontecimientos sospechosos Duración media de la partida 14-20 horas Ideal para Combate con habilidades mágicas Lo que me gustó Niveles de asedio

Magos de la incursión táctica prescinde de las armas a favor de las habilidades que poseen los «operadores» mágicos. Este juego, de estilo caricaturesco pero muy atractivo, te pone en la piel de magos renegados, mientras recorrer niveles tipo asedio y luchar utilizando la mecánica por turnos del juego.

Me parece que este juego es bastante flexible y más accesible gracias a la posibilidad de deshacer los movimientos. El humor del juego es, a veces, desternillante, y hace que sea una experiencia mucho más relajante que XCOM 2.

Por qué lo elegimos Hazte con este juego para sumergirte en el mundo de la magia oscura y utilizarla para luchar contra enemigos formidables. Es como XCOM 2, pero con más humor y magia en lugar de armas.

Mi veredicto: Magos de la incursión táctica se encuentra sin duda entre los mejores juegos similares a XCOM 2, con un toque único. Disfrutarás de una mecánica de combate profunda, opciones de personalización y una trama de conspiración que irás desentrañando a medida que avances. No es de extrañar que sea tan apreciado por Gastoslos aficionados en general.

15. La Liga de los Encendedores de Farolas [El mejor juego de rol táctico de aventuras pulp]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Harebrained Schemes, Paradox Interactive Duración media de la partida Alrededor de 40 horas Ideal para Jugabilidad táctica con elementos de los juegos de rol Lo que me gustó Ambiente de los años 30 y estilo retro

Prepárate para un temazo y uno de los los mejores juegos de rol tácticos: La Liga de los Encendedores de Farolas. Un juego como XCOM 2, con unos gráficos impresionantes y exploración y combate por turnos. El década de 1930 Este estilo le da sin duda al juego un aire fresco y retro, por muy ridículo que suene.

Sin embargo, disfruto muchísimo de sus mecánicas de juego tan elaboradas, con fichas de personaje y rasgos que influyen en su rendimiento en el campo. El juego te complica la vida (¡pero hace que la jugabilidad sea más divertida!) con parámetros como la fatiga y el estrés, que te obligan a ir rotando a los agentes.

Por qué lo elegimos Un título excepcional que rezuma «retro» por los cuatro costados. Si a eso le sumamos la estrategia por turnos y la progresión propia de los juegos de rol, el resultado es perfecto XCOM 2sustitución.

La Liga de los Encendedores de Farolas ofrece un amplio mapa del mundo en el que tú decidirás cuál será la próxima misión. ¿Cuál es el objetivo? Derrotar al La Corte Desterrada y borrar sus feas caras de la faz de la tierra.

Mi veredicto: La Liga de los Encendedores de Farolas es más que un simple juego de combate por turnos. Es una obra maestra que combina una historia fascinante, una aventura épica y una progresión de RPG muy satisfactoria. Aunque no es necesariamente un un juego similar a Gastos or XCOM 2, comparte muchos aspectos de la jugabilidad, aunque con un escenario y un estilo diferentes.

16. XCOM: Enemy Unknown/XCOM: Enemy Within [El mejor clásico moderno por turnos]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS, Linux Año de estreno 2012 Creador/es Fraxis Games, 2K Duración media de la partida Alrededor de 20 horas Ideal para Combate fluido por turnos Lo que me gustó Amplias opciones de personalización y mods

Esta es la buena, chicos y chicas. El que lo empezó todo Gastoshambre, un antecesor de XCOM 2, que tanto te gusta. ¿Qué puedo decir? Es una obra maestra, sobre todo con el El enemigo interno DLC. Si has jugado a XCOM 2, este juego te resultará muy familiar.

Es un excelente punto de partida para Gastosfórmula, conpersonalización avanzada y tácticas clásicas por turnos en un juego de cuatro jugadores. La vertiente estratégica del juego te obliga a gestionar recursos, llevar a cabo investigaciones e interceptar ovnis antes de que sea demasiado tarde.

Por qué lo elegimos No hay nada como el original Gastos, XCOM 2¡El papá de…! Elige esta opción para participar en Gastosla mitología, la historia y el universo del juego, con el mismo combate por turnos, fluido y sin fisuras.

Uno de sus puntos fuertes es la comunidad de modders. Los mods aportan muchísimo al juego, ya que ofrecen un contenido infinito y probablemente meses, si no años, de diversión antes de que te aburras.

Mi veredicto: ¿Hace falta que destaque que «Enemy Unknown» se parece de forma inquietante a XCOM 2 ¿y que te va a gustar por eso? ¡Por el amor de Dios! Si aún no lo has jugado, te recomiendo encarecidamente que empieces por aquí y luego explores otros juegos similares como XCOM 2. Créeme: esta obra ha envejecido como el buen vino.

17. Jagged Alliance 3 [El mejor juego de rol táctico centrado en los mercenarios]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego RPG táctico Plataformas Windows, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Haemimont Games, THQ Nordic Duración media de la partida Unas 30 horas Ideal para Combate por turnos en un mundo abierto Lo que me gustó Gráficos llamativos y una jugabilidad abierta

In Jagged Alliance 3, lideras un grupo de mercenarios que luchan contra La Legión, una fuerza paramilitar que siembra el caos en Perro grande. La primera vez que lo jugué, lo que más me llamó la atención fueron sus gráficos tan vivos, pero luego me di cuenta de que su mundo abierto y su combate táctico eran aún mejores.

Jagged Alliance 3 es un juego táctico en toda regla como XCOM 2, donde gestionas a tus mercenarios, sus características y sus relaciones personales. La mecánica del juego hace hincapié en la libertad, lo que te permite aborda la tarea como prefieras.

Por qué lo elegimos Este es el mejor juego de mercenarios, con combates por turnos y un diseño de niveles abierto. Aquí no hay extraterrestres, pero créeme, el juego es increíblemente divertido y los enemigos humanos no son ninguna broma. Prepárate para que te den una buena paliza.

Puedes optar por un asalto frontal, seguir un camino sigiloso o negociar. Jagged Alliance 3La campaña es larga pero variada, lo que significa que ofrece muchas misiones secundarias y objetos coleccionables. Ah, y no nos olvidemos de la gestión del inventario, que hay que dominar para evitar una muerte rápida.

Mi veredicto: Jagged Alliance 3 es uno de mis favoritos. Combina todo lo que te gusta de XCOM 2 y te transporta a un universo diferente con un escenario más realista. El combate por turnos, el sigilo y la exploración nunca se habían disfrutado tanto. Anímate y disfruta.

18. Wasteland 3 [El mejor juego de rol táctico postapocalíptico]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego RPG Plataformas Windows, Xbox One, Linux, macOS, PlayStation 4 Año de estreno 2020 Creador/es inXile Entertainment, Deep Silver Duración media de la partida Alrededor de 37 horas Ideal para Supervivencia postapocalíptica Lo que me gustó Una historia sólida y decisiones morales

Sumérgete enWasteland 3, un juego de rol táctico postapocalíptico, y toma decisiones difíciles. El combate por turnos y por escuadrones es fundamental, pero no te olvides de gestión de recursos y relaciones entre los personajes. Me encanta llamar a este juego una simulación de la vida: es queduro.

In Wasteland 3, disfrutarás de una historia apasionante, elegirás opciones de diálogo y te verás obligado a tomar decisiones que cambiarán tu vida. Progresión en los juegos de rol lo hace muy divertido, mientras que la escasez de recursos y la búsqueda de provisiones añaden más dificultad.

Por qué lo elegimos ElegimosWasteland 3 por su atmósfera postapocalíptica y su jugabilidad cruda e implacable. Es una opción ideal de juego de rol con una narrativa sólida, opciones de diálogo y gestión de recursos.

Las malas decisiones provocan la muerte definitiva de algunos personajes. Sin embargo, las malas decisiones tienen su recompensa. Ten cuidado. Wasteland 3 no es para los débiles de corazón.

Mi veredicto: Wasteland 3El mundo postapocalíptico del juego es envolvente y está repleto de historia. Si a eso le sumamos el combate táctico por turnos, unos gráficos impresionantes y la personalización de personajes, el resultado es una fórmula ganadora. Sumérgete en este mundo implacable e intenta sobrevivir. ¡Atrévete!

19. Battletech [La mejor estrategia táctica centrada en mechas]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows, macOS Año de estreno 2018 Creador/es Harebrained Schemes, Paradox Interactive Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Combate por turnos con mechas Lo que me gustó Combates mecánicos complejos y gestión de recursos

Sustituye a los humanos y a los extraterrestres por poderosos Mecánicaand MechWarriors, y tienesBattletech: uno de loslos mejores juegos de estrategia por turnos. La jugabilidad táctica es fundamental aquí, ya que el juego por turnos Máquina-fest te sumerge de lleno en la acción.

Vas agestiona tu armadura, munición y temperatura mientras te colocas en la posición adecuada para esquivar el fuego enemigo. Te lo agradezco Battletechel enfoque de este juego en cuanto al diseño de mapas y misiones, ya que hace hincapié en las mejoras constantes y en completar nuevos contratos para obtener recompensas.

Por qué lo elegimos Si ya te has cansado de disparar a extraterrestres, sumérgete en Mecánicay conviértete en unMechWarrior. Su profunda jugabilidad se ve realzada por complejas mejoras, un excelente diseño de mapas y combates tácticos por turnos. Todo lo que necesitas para disfrutar de semanas de diversión.

La personalización del equipamiento es muy completa y probablemente imprescindible, ya que el juego no escatima en misiones desafiantes

Mi veredicto: Las batallas por turnos repletas de mechas nunca pasan de moda. Recomiendo este juego para XCOM 2 los aficionados que busquen juegos similares con una mecánica de juego pulida y un toque diferente. Sumérgete en el Máquinay desata el infierno sobre tus enemigos.

20. El rey Arturo: La leyenda del caballero [El mejor juego de rol táctico basado en las leyendas artúricas]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego RPG táctico Plataformas Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Año de estreno 2022 Creador/es NeocoreGames Duración media de la partida Unas 50 horas Ideal para Un desarrollo profundo de los personajes Lo que me gustó Sistema de moralidad que influye en el desarrollo de la historia

El rey Arturo: La leyenda del caballero te sumerge en un mundo de fantasía épica, donde la corrupción es el tema central. El Tabla de moralidad se basa en tus acciones dentro del juego y determina el destino de tus seguidores.

Por qué lo elegimos Retrocede en el tiempo y vive El rey Arturola lucha de […] por mantener el orden y llevar la prosperidad a su tierra. Esto XCOM 2 Esta opción es perfecta si buscas ese encanto medieval, elementos de rol y combate táctico.

Este juego se centra en el desarrollo profundo de los personajes, en héroes únicos y en la gestión estratégica del mapa y los recursos. El rey Arturo: La leyenda del caballeromezclascombate táctico con elementos de RPG y una progresión muy satisfactoriaque muchosGastosque los aficionados aprecian.

Mi veredicto: Aunque no es en absoluto un juego revolucionario, El rey Arturo: La leyenda del caballero destaca en todos los aspectos importantes. Tácticas por turnos, toques de RPG y un escenario de fantasía oscura. Encarna El rey Arturo y lleva a tus seguidores a la gloria en esto un juego de estrategia impresionante. O perecer para siempre. Al final, la decisión es tuya.

Mi veredicto: el mejor punto de partida para juegos como XCOM 2

With 20 Con tantos juegos en esta extensa lista, puede resultar complicado saber por dónde empezar, sobre todo si no has jugado a muchos de ellos. Déjame resumírtelos:

Para los fans de XCOM 2 → Gears: Tácticas . La mejor entrega de la saga con combates por turnos divertidos y trepidantes en el universo de Gears.

. La mejor entrega de la saga con combates por turnos divertidos y trepidantes en el universo de Gears. Para los recién llegados → XCOM: Enemy Unknown . El mejor juego similar a XCOM 2 si nunca has jugado a un juego de XCOM.

. El mejor juego similar a XCOM 2 si nunca has jugado a un juego de XCOM. Para los aficionados a los juegos de rol por turnos → XCOM: Escuadrón Quimera . OtroGastos-Una joya del género si te encantan los juegos de rol por turnos con gestión de personajes y estadísticas.

. OtroGastos-Una joya del género si te encantan los juegos de rol por turnos con gestión de personajes y estadísticas. Para los aficionados a los juegos de guerra → Warhammer 40.000: Mechanicus. Si quieres explorar y formar parte de otro universo devastado por la guerra, elige este juego por sus intensos combates por turnos y sus impresionantes gráficos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a XCOM 2?

El mejor juego similar a XCOM 2 es Gears Tactics¡Es uno de los juegos más parecidos, con un completo sistema de combate por turnos, una historia apasionante y una jugabilidad muy cuidada. También disfrutarás de Engranajesuna tradición que aporta un valor añadido a la narrativa general. Por no hablar de unos gráficos excepcionales que garantizan una experiencia más envolvente.

¿Qué tipo de juego es XCOM 2?

XCOM 2 Es un juego de táctica por turnos con elementos estratégicos. En cuanto a la jugabilidad, se trata principalmente de eso, pero con elementos de construcción de bases y de rol salpicados por todo el juego. No ofrece combates en tiempo real, lo que puede no gustar a los aficionados a los juegos de ritmo trepidante.

¿Cuántas horas de juego tiene XCOM 2?

Según los jugadores en línea, XCOM 2trata sobre30 to 35 horas solo para la historia principal. Sin embargo, el Completistala ejecución puede tardar hasta 100 horas, dependiendo de cómo juegues. Ten en cuenta la dificultad como otro factor a considerar.

¿Hay diferentes finales en XCOM 2?

Hay dos finales en XCOM 2: bueno y malo. Sin embargo, ambos finales se consideran canónicos. En pocas palabras, el final depende del éxito de la misión final, y no hay que tomar ninguna decisión que pueda influir en él.

¿Están relacionados XCOM y XCOM 2?

Sí,Gastosand XCOM 2 están directamente relacionados. XCOM 2está configurado20 años despuésGastos, tras la derrota de la humanidad a manos de ADVIENTO. En pocas palabras, XCOM 2 es una secuela directa de Gastos, que continúa la historia de esta última y la amplía aún más.

¿Debería jugar a XCOM 1 o pasar directamente a XCOM 2?

Deberías jugar XCOM 1 En primer lugar, marca la pauta para la historia y los personajes posteriores; además, ofrece una historia satisfactoria que merece la pena descubrir antes. Puedes jugar XCOM 2 directamente, pero no es recomendable si quieres explorar GastosEl universo de… en profundidad.