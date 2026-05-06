Los 20 mejores juegos de Warhammer 40k que no te puedes perder en 2026

Si tu objetivo es encontrar el mejor Warhammer 40K Si te gustan los videojuegos, como fan de toda la vida que soy, me alegra decirte que no te faltarán títulos entre los que elegir. Warhammer 40K es una de las franquicias más extensas de la ciencia ficción, con decenas de videojuegos que abarcan diferentes géneros y plataformas.

Esta lista te guiará a través de 20 títulos que vale la pena jugar, todos ellos clasificados según lo bien que plasman Warhammer«su característico encanto descarnado y entretejer la legendaria tradición». Se trata de experiencias emocionantes y trepidantes con temas más oscuros, como la guerra, la destrucción y la decadencia, que se pueden disfrutar tanto en solitario como con amigos.

Our Las mejores opciones para juegos de Warhammer 40K

Aquí tienes una breve lista de los mejores Warhammer 40K Juegos que deberías probar al menos una vez. Esta lista abarca varios géneros, así que no te costará nada elegir tus favoritos según tus gustos. Estas son mis recomendaciones:

Warhammer 40.000: Space Marine 2 (2024) – la más famosa y aclamada por la crítica Warhammer 40Kjuego Warhammer 40.000: Darktide (2022) – uno de los mejores Warhammer 40K juegos para disfrutar en modo multijugador. Warhammer 40.000: Rogue Trader (2023) – quizá el más atractivo Warhammer 40.000 juego con fuertes elementos de CRPG.

¿Eso es todo? No, claro que no. Desplázate hacia abajo para ver la lista completa de los mejores Warhammer 40K juegos a los que jugar. Da igual si te gusta la estrategia, la acción o los sistemas de rol complejos: aquí hay algo para todos los aficionados a un futuro sombrío y apocalíptico.

Los 20 mejores juegos de Warhammer 40.000: el análisis completo

Es hora del enfrentamiento entre los Los 20 mejoresWarhammer 40Kvideojuegos, todos ellos clasificados según su calidad. Aquí tienes mi selección de los 20 mejores Warhammer 40K videojuegos. Cada título se evalúa en función de la innovación en la jugabilidad, los gráficos, la acogida por parte de la comunidad, la optimización del rendimiento y su capacidad para plasmar el sombrío y oscuro universo del juego. Sin más preámbulos, aquí tienes el desglose completo.

1. Warhammer 40.000: Space Marine 2 [El mejor juego de Warhammer 40K en general]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, GeForce Now Año de estreno 2024 Desarrolladores Saber Interactive, Focus Entertainment Duración media de la partida 15 horas

Este título es, sin duda, una de las mejores secuelas de videojuegos de todos los tiempos y, sin lugar a dudas, una obra maestra de Focus Entertainment. Nos ofrece una satisfactoria continuación del viaje del capitán Titus, que lucha junto a sus nuevos hermanos contra las inmensas fuerzas del caos y los tiránidos.

El primer partido estuvo genial, pero Space Marine 2 llegó con unos gráficos muy mejorados, un modo historia «grimdark» impresionante, modos de juego PVP y cooperativo espectaculares, así como un combate menos repetitivo gracias a la incorporación de más ataques a distancia y cuerpo a cuerpo con armas emblemáticas sacadas directamente delWarhammer 40.000lore.

Me lo pasé de maravilla with Space Marine 2 – y lo mismo hicieron muchos otros jugadores, por lo que fue nominado paraLa mejor acción and El mejor multijugadoren elPremios de los videojuegos2024.

Mi veredicto: Space Marine 2 es la joya de la corona de la Warhammer 40K franquicia. Unos gráficos impresionantes, combates brutales y una historia apasionante la convierten en la versión definitiva Warhammer 40.000una experiencia tanto para los veteranos como para los recién llegados.

★ El mejor juego de Warhammer 40K en general Warhammer 40.000: Space Marine 2 Compra en Eneba

2. Warhammer 40.000: Darktide [El mejor juego multijugador de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Año de estreno 2022 Desarrollador Fatshark Duración media de la partida 60 horas

Este emblemático título nos cuenta la historia de un grupo de agentes de la Inquisición que peinan una ciudad colmena en busca de indicios de un levantamiento del Caos, solo para encontrarse con mucho más de lo que esperaban.

En su totalidadWarhammer 40.000moda,Los Darktides nos ofrece combates sangrientos y brutales contra hordas interminables de enemigos, que se disfrutan más junto a otros jugadores en el modo cooperativo. Este es uno de los multijugadores más jugados Warhammer 40.000 El juego ya está disponible y los desarrolladores lo han actualizado con frecuencia para compensar su problemático lanzamiento.

Si te gustan los juegos multijugador divertidos y llenos de acción como Helldivers 2 and Deep Rock Galactic, ¡pues no te lo pierdas y pruébalo!

Mi veredicto: Los Darktides es el mejor ejemplo de un modo cooperativo caótico y sangriento. Si te encantó Helldivers 2 or Deep Rock Galactic, esta va a ser tu próxima obsesión: solo tienes que traer a tus amigos.

★ El mejor juego multijugador de Warhammer 40K Warhammer 40.000: Darktide Compra en Eneba

3. Warhammer 40.000: Rogue Trader [El mejor juego de rol de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, macOS, GeForce Now Año de estreno 2023 Desarrollador Owlcat Games Duración media de la partida 100 horas

Este es, sin duda, uno de los mejores Warhammer 40K juegos que te recomendamos si te gustan los RPG con elementos muy marcados y sistemas basados en clases, ya que este es uno de los pocos títulos que cuenta con estas características.

En este juego, encarnas a un «Rogue Trader» personalizable: un personaje rico y poderoso que puede desplazarse por el Imperio y establecer contactos con diversas especies xenos a su antojo, lo que da lugar a una experiencia narrativa muy diferente a la habitual, centrada en la guerra y la acción. Warhammer 40Kjuegos.

Su rejugabilidad, su excelente guion y su envolvente diseño del mundo son Comerciante deshonestosus puntos fuertes, lo que también lo convierte en una buena opción para quien quiera familiarizarse con Warhammer 40.000 lore.

Mi veredicto: Comerciante deshonesto es un juego imprescindible para los aficionados a los juegos de rol para ordenador. Su rica mitología, su excelente guion y sus profundos elementos de rol lo convierten en uno de los más envolventes Warhammer 40.000experiencias que hay por ahí.

★ El mejor juego de rol de Warhammer 40K Warhammer 40.000: Rogue Trader Compra en Eneba

4. Warhammer 40.000: Space Marine [El mejor juego de disparos clásico de Warhammer 40.000]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Año de estreno 2011 Desarrollador Relic Entertainment Duración media de la partida 10 horas

La historia del capitán Titus, uno de los personajes favoritos de los fans, comenzó con este juego, y aquí podemos ver su etapa como teniente al mando de un escuadrón de compañeros Marines Espaciales contra los Orkos y las entidades del Caos, poco antes de que se viera envuelto en las travesuras de los Marines Espaciales del Caos.

Marine Espacial (desarrollado por Relic Entertainment) no fue creado por el mismo desarrollador que Space Marine 2, pero los antiguos desarrolladores hicieron un trabajo lo suficientemente bueno como para allanar el camino para su secuela, que ahora es una de las los videojuegos para PC con mayores exigencias gráficas, en cuanto a la narrativa, la mecánica de combate y los combates contra jefes finales increíblemente divertidos que, en mi opinión, son lo mejor de ambos juegos.

Aunque el combate cuerpo a cuerpo de este juego necesitaba la renovación que recibió en la secuela, yo lo recomendaría de todos modosMarine Espacialpara cualquiera que quiera jugar a un shooter en tercera persona con intensos combates a distancia.

Mi veredicto: El juego que marcó el inicio del viaje del capitán Titus sigue siendo un clásico. Marine Espacial sentó las bases para su increíble secuela, y sigue siendo un sólido juego de disparos en tercera persona por méritos propios.

★ El mejor juego de disparos clásico de Warhammer 40.000 Warhammer 40.000: Space Marine Compra en Eneba

5. Warhammer 40.000: Dawn of War [Los mejores juegos clásicos de estrategia en tiempo real de Warhammer 40.000]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2004 Desarrollador Relic Entertainment Duración media de la partida 15 horas

Antes de los llamativos juegos de disparos como el Marine Espacialserie yPistola de pernos, Games Workshop dedicado a ayudarWarhammer 40.000ofreció a los aficionados los mejores juegos de estrategia en tiempo real que pudo reunir, y el Dawn of War original fue su carta ganadora.

Al ser un juego antiguo, El amanecer de la guerratiene unos gráficos bastante anticuados, pero no dejes que eso te haga olvidar que sentó las bases de lo que los jugadores pueden hacer en un Warhammer 40K juego de estrategia. Además, cuenta con una de las mejores expansiones deCruzada Oscura en comparación con cualquier otro juego de estrategia en tiempo real de su época.

El amanecer de la guerraSus impresionantes mecánicas de construcción de bases, la variedad de unidades y las batallas a gran escala lo sitúan entre los mejores Warhammer 40K juegos de todos los tiempos. Es una obra maestra clásica que marcó la pauta para otros Warhammer 40.000los títulos que vinieron después.

Mi veredicto: El amanecer de la guerra es un clásico atemporal que marcó un hito en los juegos de estrategia de Warhammer 40.000. A pesar de sus gráficos anticuados, su mecánica de construcción de bases y sus batallas a gran escala siguen siendo insuperables.

★ El mejor juego clásico de estrategia en tiempo real de Warhammer 40K Warhammer 40.000: Dawn of War Compra en Eneba

6. Warhammer 40.000: Boltgun [El mejor shooter retro de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, GeForce Now Año de estreno 2023 Desarrollador Auroch Digital Duración media de la partida 12 horas

Al igual que elMarine Espacialserie,Pistola de pernos permite a los jugadores experimentar lo que se siente al ser un marine espacial de los de verdad. En este juego, encarnas a Malum Caedo —un veterano letal y curtido entre los marines espaciales, muy parecido a Titus— mientras arrasa con la escoria xenos que se atreve a interponerse en su camino.

Pistola de pernos es un juego ruidoso, brutal, sangriento y caótico, todo ello envuelto en un estilo retro que recuerda a juegos comoNiño and Duke Nukem. También es uno de los pocos Warhammer 40.000 juegos que también tienen una versión para consola, por lo que la accesibilidad no supone ningún problema en este caso. Este título se sitúa sin problemas entre los los mejores juegos de disparos para la generación del baby boom Ya está disponible para los aficionados a la acción trepidante en estilo pixelado.

Lo recomiendo encarecidamente Pistola de pernos para los jugadores que prefieren un juego de disparos en primera persona dinámico y trepidante en lugar de los habituales juegos por turnosWarhammer 40.000juegos de estrategia comoLa Puerta del Caosor Sector de batalla.

Mi veredicto: Pistola de pernos es pura diversión caótica envuelta en una estética retro. Si te encanta Niño y quieres arrasar con los xenos como Marine Espacial, este es tu juego.

★ El mejor shooter retro de Warhammer 40K Warhammer 40.000: Boltgun Compra en Eneba

7. Warhammer 40.000: Dawn of War 2 [El mejor juego de estrategia de Warhammer 40.000 con una trama destacada]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Microsoft Windows, macOS Año de estreno 2009 Desarrolladores Relic Entertainment, Feral Interactive Duración media de la partida 22 horas

Este título se aleja del estilo de juego de su predecesor, centrado en la construcción de bases y los combates a gran escala, y opta en su lugar por una experiencia más detallada en lo que respecta a la gestión de las batallas y las unidades.

Dawn of War 2La trama gira en torno a un pelotón de los Cuervos Sangrientos —un misterioso capítulo de los Marines Espaciales cuyo Primarca (es decir, su general o figura paterna) sigue siendo un completo misterio— mientras los diriges en diversas misiones contra orkos, tiránidos y aeldari.

For Warhammer 40K los aficionados a los juegos de estrategia con una buena trama y a los que no les importen unas mecánicas tácticas de menor envergadura en comparación con otros juegos tradicionalesWarhammer 40.000títulos comoDawn of War 1, Dawn of War 2 es el juego ideal para ti.

Mi veredicto: Dawn of War 2 sustituye las batallas a gran escala por una experiencia más centrada y centrada en la historia. Perfecto para los aficionados que buscan profundidad táctica y una narrativa cautivadora.

★ El mejor juego de estrategia de Warhammer 40.000 con una trama destacada Warhammer 40.000: Dawn of War 2 Compra en Eneba

8. Warhammer 40.000: Battlesector [El mejor juego de mesa de Warhammer 40.000]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now Año de estreno 2021 Desarrolladores Slitherine Software, Black Lab Games, Black Lab Game Tech Pty. Ltd. Duración media de la partida 24 horas

Esta lista está compuesta por muchosof juegos de estrategia bélica(esWarhammer 40.000, al fin y al cabo), pero Warhammer 40.000: Battlesector destaca por ofrecer a sus jugadores una de las experiencias más fieles —si no the lo más parecido a un Warhammer 40.000juego de mesa.

La trama de Battlesector gira en torno a los Ángeles Sangrientos, un capítulo que en su día estuvo liderado por el glorioso Primarca Sanguinius, conocido en su momento como «El Más Brillante». Sin embargo, todo eso ya es cosa del pasado, ya que ahora deben enfrentarse a numerosas misiones mortales para recuperar el honor que una vez tuvieron.

Este juego ha recibido excelentes críticas tanto de la comunidad de jugadores como de la crítica, y lo recomiendo encarecidamente a aquellos jugadores que quieran disfrutar de un juego de turnos trepidante que, además, cuenta con un modo «Skirmish» en el que puedes jugar con tu capítulo favorito de los Marines Espaciales.

Mi veredicto: Sector de batalla captura la esencia de Warhammer 40.000juegos de mesa. Su trepidante combate por turnos y una apasionante campaña de los Ángeles Sangrientos lo convierten en un título destacado.

★ El mejor juego de Warhammer 40K al estilo de los juegos de mesa Warhammer 40.000: Battlesector Compra en Eneba

9. Warhammer 40.000: Mechanicus [El mejor juego táctico de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador Bulwark Studios Duración media de la partida 30 horas

Este juego gira en torno a una de las facciones más interesantes de Warhammer 40.000 – el Adeptus Mechanicus (también conocido como el Culto del Dios Máquina).

Aquí podrás dirigir una gran variedad de unidades del Mechanicum en combates tácticos inmersivos e incluso personalizarlas a tu gusto mediante aumentos que las liberan de «la debilidad de la carne», todo ello realzado por los fantásticos gráficos del juego, sus múltiples finales y su apasionante historia.

Este juego es tan bueno que Mecánico 2 ya está en desarrollo, aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento. Si los desarrolladores se centraran simplemente en ampliar los aspectos que ya han hecho bien y en corregir los pocos fallos que presenta este juego, estoy seguro de queMecánico 2 ¡Sería, como mínimo, una pequeña mejora!

Mi veredicto: Mechanicus te permite dirigir al Adeptus Mechanicus en combates tácticos inmersivos. Los múltiples finales y la amplia personalización lo convierten en un juego con gran rejugabilidad.

★ El mejor juego táctico de Warhammer 40K Warhammer 40.000: Mechanicus Compra en Eneba

10. Warhammer 40.000 Chaos Gate — Cazadores de demonios [El mejor combate por turnos de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, GeForce Now Año de estreno 2022 Desarrollador Juegos complejos Duración media de la partida 59 horas

Los Caballeros Grises se encuentran entre los capítulos más intransigentes de los Marines Espaciales, y en Warhammer 40.000 Chaos Gate — Cazadores de demonios, podrás ayudarles a salvar la galaxia de una amenaza colosal provocada por un misterioso virus espacial conocido como el Bloom.

La Puerta del Caos es un gran éxito entre los fans, con un montón de opciones de personalización para tus Caballeros Grises, unos diseños de personajes y mundos fantásticos, así como mapas interactivos que influyen en el curso de la batalla.

Además, cuenta con un sistema de combate por turnos muy atractivo y preciso que me recuerda a Valkyria Chronicles, lo recomendaría sin dudarlo La Puerta del Caos — Cazadores de demonios para todos los aficionados a los juegos de rol de acción.

Mi veredicto: La Puerta del Caos — Cazadores de demonios ofrece combates por turnos precisos y emocionantes con los Caballeros Grises. Si te encantó Acabemos con los comunistas or Valkyria Chronicles, esta es para ti.

★ El mejor juego de combate por turnos de Warhammer 40K Warhammer 40.000 Chaos Gate — Cazadores de demonios Compra en Eneba

11. Warhammer 40.000: Gladius — Reliquias de la Guerra [El mejor juego de estrategia 4X de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas Microsoft Windows, GeForce Now Año de estreno 2018 Desarrolladores Proxy Studios, Proxy Studios S.L. Duración media de la partida 24 horas

Este título nos lleva a Gladius Prime, donde puedes elegir entre cuatro facciones (o más si adquieres los DLC): Astra Militarum, Marines Espaciales, Orkos y Necrones, y librar una guerra contra las demás.

El punto álgido deEspadaes que puedes personalizar tu mapa prácticamente como quieras, lo que, sinceramente, hace que algunos de los aspectos más molestos de los juegos 4X por turnos como este resulten menos pesados.

Si te gustan otras series de videojuegos en las que puedas explorar, expandirte, explotar y exterminar, como Total War and Civilización, y luego obtén Warhammer 40.000 Gladius — Reliquias de la Guerra¡Lo antes posible!

Mi veredicto: Espada aplica la fórmula 4X a Warhammer 40.000con mapas personalizables y una gran variedad de facciones. Perfecto para los aficionados a Civilización and Total War.

★ El mejor juego de estrategia 4X de Warhammer 40K Warhammer 40.000: Gladius — Reliquias de la Guerra Compra en Eneba

12. Battlefleet Gothic: Armada 2 [El mejor juego de estrategia en tiempo real de Warhammer 40.000]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas Microsoft Windows, GeForce Now Año de estreno 2019 Desarrollador Tindalos Interactive Duración media de la partida 56 horas

Games Workshop no es ajeno a lanzar auténticos éxitos en el género de los juegos de estrategia en tiempo real, y Battlefleet Gothic: Armada 2 es uno de esos juegos que, además, está diseñado para ser mejor que su predecesor en prácticamente todos los aspectos.

Sin duda, es uno de los más ambiciosos Warhammer 40K destaca por su enorme variedad de unidades, ya que permite a los jugadores elegir entre12 facciones con las que jugar desde el lanzamiento. Y este amplio catálogo de facciones no es lo único, ya que el juego también cuenta con amplias opciones de personalización para flotas y naves, lo que da lugar a batallas espaciales más inmersivas. Si eres fan de lael mejorTotal War juegos, te sentirás como en casa gracias a este nivel de profundidad estratégica y a la diversidad de facciones.

Ahora bien, si crees que una campaña brillante y de gran envergadura que gira en torno a los Necrones, los Tiránidos y el Imperio es genial y no hace más que añadir más puntos a favor a este juego que ya de por sí es fantástico, entonces no te arrepentirás de hacerte con Battlefleet Gothic: Armada 2.

Mi veredicto: Battlefleet Gothic: Armada 2 es la experiencia definitiva de batalla espacial de Warhammer 40.000. Su enorme variedad de facciones y las amplias opciones de personalización de flotas lo convierten en un juego imprescindible para los aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real.

★ El mejor juego de estrategia en tiempo real de Warhammer 40K Battlefleet Gothic: Armada 2 Compra en Eneba

13. Warhammer 40.000: Inquisidor – Mártir [El mejor juego de rol de acción de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2017 Desarrollador NeocoreGames Duración media de la partida 32 horas

Este título te pone en la piel de un Inquisidor empeñado en hacer cumplir la voluntad del Emperador. Se trata de un juego de rol de acción muy similar aComerciante deshonesto en el sentido de que es un juego bien escrito y centrado en la historia, que se centra en cómo tu personaje influye en el mundo en función de tus decisiones.

Además de su atractiva historia para un solo jugador, ofrece unos gráficos fantásticos y es un juego de mundo abierto tipo «sandbox», algo que rara vez hemos visto en otros títulos de la serie.

Te va a encantarWarhammer 40.000: Inquisición – Mártir Si te gustan los juegos de exploración de mazmorras con una historia bien desarrollada y combates trepidantes que recuerdan a los Diablo serie, pero con un toque de ciencia ficción y problemas de rendimiento que, en su mayoría, se han solucionado con las actualizaciones.

Mi veredicto: Inquisidor – MártirmezclasDiablocombate al estilo de Warhammer 40.000trama. Su historia cautivadora y su mundo abierto tipo sandbox lo convierten en una opción segura para los aficionados a los juegos de exploración de mazmorras.

★ El mejor juego de rol de acción de Warhammer 40K Warhammer 40.000: Inquisidor – Mártir Compra en Eneba

14. Space Hulk: Deathwing [El mejor shooter cooperativo de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 8.1

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4 Año de estreno 2016 Desarrollador Streum On Studio Duración media de la partida 11 horas

Este es otro título más de entre losWarhammer 40.000la línea de intensos juegos de disparos en primera persona de la franquicia, que se va ampliando poco a poco. La historia gira en torno a un exterminador de Deathwing —la infame Primera Compañía del famoso capítulo de los Ángeles Oscuros— y su misión de acabar con los repugnantes xenos que habitan en el Space Hulk Olethros.

The Vermintide and Pistola de pernos Me vienen a la mente algunos juegos cuando hablamos de shooters en primera persona como Space Hulk: Deathwing. Si te gustaron esos juegos pero te preocupa que este pueda resultar demasiado similar, ¡no te preocupes!

Este juego ha tenido tan buena acogida que Focus Entertainmentpublicado Space Hulk: Deathwing (Edición mejorada) con mejores gráficos, nuevos enemigos, más armas y un modo de juego de «Misiones especiales», todo lo cual basta para que destaque como un título único en comparación con otros Warhammer 40.000títulos del mismo género.

Mi veredicto: Space Hulk: Deathwing ofrece una intensa acción de disparos en primera persona en pasillos claustrofóbicos. Las mejoras de la Enhanced Edition la convierten en una valiosa incorporación a cualquier Warhammer 40.000la biblioteca de un aficionado.

★ El mejor shooter cooperativo de Warhammer 40K Space Hulk: Deathwing Compra en Eneba

15. Battlefleet Gothic: Armada [El mejor juego de estrategia espacial de Warhammer 40.000 para principiantes]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Microsoft Windows, GeForce Now Año de estreno 2016 Desarrollador Tindalos Interactive Duración media de la partida 25 horas

Volviendo a los títulos clásicos de estrategia en tiempo real, ahora tenemos Battlefleet Gothic: Armada donde las fuerzas del Caos, el Imperio, los Orkos y los Aeldari vuelven a enfrentarse a muerte (aunque, ¿cuándo no lo hacen?), y depende de ti elegir la facción que vas a comandar y poner fin al punto muerto de las batallas espaciales.

Este juego suscitó reacciones encontradas entre la crítica y los jugadores cuando salió al mercado, pero a pesar de que la segunda entrega es notablemente mejor, Battlefleet Gothic: Armada merece la pena jugarlo si eres un Warhammer 40.000 un apasionado de la historia o un fan de los juegos de estrategia en tiempo real con una variedad de enemigos decente y campañas largas, con todos sus defectos.

Mi veredicto: Battlefleet Gothic: Armada Puede que tenga sus defectos, pero sigue siendo un juego de estrategia en tiempo real sólido, con una variedad de facciones aceptable y campañas largas. Merece la pena jugarlo antes de lanzarse a la secuela.

★ El mejor juego de estrategia espacial de Warhammer 40K para principiantes Battlefleet Gothic: Armada Compra en Eneba

16. Necromunda: Mercenario [El mejor shooter de Warhammer 40K que pasa desapercibido]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2021 Desarrollador Streum On Studio Duración media de la partida 12 horas

Se trata de un videojuego de disparos en primera persona ambientado en Necromunda, uno de los mundos colmena más poblados de la Warhammer 40.000 universo. Es un juego independiente muy infravalorado que está a la altura de otros shooters protagonizados por marines espaciales.

En Hired Gun, como cazarrecompensas aumentado, te metes en todo tipo de líos, por no hablar de los innumerables y violentos tiroteos contra todo tipo de enemigos, como mutantes abominables, Genestealers y psíquicos renegados.

Ah, ¿y te he dicho que te dan un mastín cibernético genial que puedes mejorar y llevar a cazar recompensas? ¡Anímate y dale una oportunidad a este juego y al perrito!

Mi veredicto: Necromunda: Mercenario es una joya infravalorada con combates trepidantes y un compañero ciber-mastín genial. Un respiro refrescante respecto a los habituales títulos centrados en los Space Marines.

★ El mejor shooter de Warhammer 40K que pasa desapercibido Necromunda: Mercenario Compra en Eneba

17. Warhammer 40.000: Warpforge [El mejor juego móvil de Warhammer 40.000]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS, macOS Año de estreno 2022 Desarrollador Everguild Duración media de la partida Entre 5 y 15 minutos por partido

¿Qué tal un juego que no sea un shooter en tercera persona, un shooter en primera persona ni un juego de estrategia tradicional, a diferencia de la mayoría de los títulos de esta lista? Warhammer 40.000: Warpforge es sin duda una de las mejores Warhammer 40K juegos a los que puedes jugar ahora mismo, ya que se trata de un juego de cartas coleccionables muy divertido, dinámico y táctico que además esjuego gratuito.

Si quieres jugar a un juego en el que, básicamente, puedas «coleccionar» personajes adaptados directamente de Warhammer 40Kla mitología de… y utilizarlas en duelos de cartas al estilo de… Hearthstone, entoncesWarpforge sacará tu sed de una forma estupenda.

En pocas palabras,Warpforge Es el juego que deberías probar si te apasiona el género de los juegos de cartas. Además, es un juego para móviles disponible en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS, ¡así que puedes jugar a él dondequiera que estés!

Mi veredicto: WarpforgetraeWarhammer 40.000al género de los juegos de cartas coleccionables con combates tácticos. Es gratuito y está disponible para móviles, lo que lo hace perfecto para partidas rápidas sobre la marcha.

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18. Space Hulk Tactics [La mejor adaptación de un juego de mesa de Warhammer 40.000]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Desarrollador Cianuro Duración media de la partida 18 horas

Esta es una adaptación a videojuego basada en la Space Hulk juego de mesa en el que puedes dirigir un grupo de Marines Espaciales de uno de los cuatro capítulos disponibles o una prole de Genestealers y librar una guerra contra el bando contrario.

Similar aSector de batalla, Space Hulk Tactics captura un poco la esencia de lo que se siente al jugar Warhammer 40.000 en la mesa, sin tener que gastarte un dineral en las costosas ediciones en caja.

Space Hulk: Tactics es para los jugadores que prefieren los juegos de estrategia por turnos comoAcabemos con los comunistas orLa Puerta del Caos por encima de todos los juegos de disparos y de estrategia en tiempo real de esta lista.

Mi veredicto: Space Hulk Tactics recrea la experiencia de los juegos de mesa sin necesidad de costosos juegos de mesa. Un sólido juego de estrategia por turnos para Acabemos con los comunistasaficionados.

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19. Pistolas, sangre y dientes [El mejor juego de desplazamiento lateral de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 7.6

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Plataformas Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, macOS Año de estreno 2022 Desarrollador Página de Rogues Duración media de la partida 6 horas

Ya basta de hablar de los Marines Espaciales, de esto y aquello del Imperio de la Humanidad. ¿Y qué hay de aquellos que quieren saber qué se siente al ser uno de los «greenboyz»? Bueno, Pistolas, sangre y dientes – un maravilloso juego de desplazamiento lateral lleno de acción, en el que hay que correr y disparar – ¡es justo lo que necesitas!

Con unos gráficos estilizados y dibujados a mano, diálogos hilarantes, mapas muy envolventes y secuencias cinemáticas cautivadoras, este título puede considerarse un favorito de los fans infravalorado que rompe los moldes de lo que Warhammer 40K cumple con lo que se espera de un videojuego y lo hace muy bien.

Get Pistolas, sangre y dientes si te apetece probar un 2D juego de acción y aventuras basado en el Warhammer 40K universo. Será un soplo de aire fresco para quienes quieran tomarse un respiro de su rutina habitualWarhammer 40.000videojuegos.

Mi veredicto: Pistolas, sangre y dientes rompe moldes con sus gráficos dibujados a mano y el hilarante caos de los orcos. Un título refrescante y subestimado para los aficionados cansados de lo de siempre Warhammer 40.000fórmula.

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20. Warhammer 40.000: Armageddon [El mejor juego de estrategia hexagonal de Warhammer 40K]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Microsoft Windows, iOS, macOS Año de estreno 2014 Desarrolladores The Lordz Games Studio, Flashback Games Duración media de la partida 59 horas

Este es un juego de estrategia basado en casillas hexagonales en el que tendrás que defender el Imperium contra la imparable marea verde de los orkos que amenaza con invadir el planeta Armageddon.

Aquí podrás poner al mando de la Legión de Acero Armageddon del Astra Militarum en combates tácticos de alto riesgo, mientras te sumerges en una de las obras más monumentales de Warhammer 40K tradición. La mera presencia del comisario Yarrick en este juego debería bastar para que cualquier Warhammer 40.000¡Anímate a probarlo!

Y para colmo, Warhammer 40.000: Armageddon Además, cuenta con un editor de juegos integrado, lo que facilita la personalización del juego hasta el punto de convertirlo en una experiencia totalmente nueva, lo que aumenta su rejugabilidad.

Mi veredicto: El Armagedón Es un juego de estrategia profunda basado en casillas hexagonales, con una historia emblemática y un editor de mods integrado. Perfecto para los aficionados a los juegos de guerra tácticos clásicos.

★ El mejor juego de estrategia hexagonal de Warhammer 40K Warhammer 40.000: Armageddon Compra en Eneba

Mi valoración general sobre los mejores juegos de Warhammer 40K

Elegir el adecuado Warhammer 40K La elección del juego depende de tu género preferido, tu estilo de juego y hasta qué punto quieras sumergirte en una historia oscura y sombría. Tanto si buscas acción trepidante, estrategia táctica o sistemas de rol envolventes, hay un título perfecto para cada tipo de jugador. A continuación te explicamos cómo decidir qué juego se adapta mejor a ti:

Para los jugadores a los que les gusta la acción → Warhammer 40.000: Space Marine 2 . Su combate brutal, sus impresionantes gráficos y su apasionante historia lo convierten en el juego definitivo Warhammer 40.000una experiencia para los aficionados a los juegos de disparos en tercera persona.

. Su combate brutal, sus impresionantes gráficos y su apasionante historia lo convierten en el juego definitivo Warhammer 40.000una experiencia para los aficionados a los juegos de disparos en tercera persona. Para los amantes de los juegos cooperativos → Warhammer 40.000: Darktide . Acción multijugador sangrienta y caótica que se disfruta más con amigos. Si te encantó Helldivers 2 or Deep Rock Galactic, esta es para ti.

. Acción multijugador sangrienta y caótica que se disfruta más con amigos. Si te encantó Helldivers 2 or Deep Rock Galactic, esta es para ti. Para los aficionados a los juegos de rol que buscan una historia profunda → Warhammer 40.000: Rogue Trader . Sus marcados elementos de juego de rol para ordenador, su excelente guion y su gran rejugabilidad lo convierten en la experiencia narrativa más envolvente de la franquicia.

. Sus marcados elementos de juego de rol para ordenador, su excelente guion y su gran rejugabilidad lo convierten en la experiencia narrativa más envolvente de la franquicia. Para los amantes de los RTS clásicos → Warhammer 40.000: Dawn of War . Una obra maestra atemporal que sentó las bases para Warhammer 40.000juegos de estrategia con una impresionante construcción de bases y batallas a gran escala.

. Una obra maestra atemporal que sentó las bases para Warhammer 40.000juegos de estrategia con una impresionante construcción de bases y batallas a gran escala. Para los aficionados a los juegos de disparos retro → Warhammer 40.000: Boltgun . Rápido, ruidoso y brutal – Niñouna carnicería al estilo de… envuelta en Warhammer 40.000Estética. Perfecto para sesiones rápidas y caóticas.

. Rápido, ruidoso y brutal – Niñouna carnicería al estilo de… envuelta en Warhammer 40.000Estética. Perfecto para sesiones rápidas y caóticas. Para los aficionados a los juegos de estrategia por turnos → Warhammer 40.000: Chaos Gate — Cazadores de demonios. Combates precisos y emocionantes con opciones de personalización de los Caballeros Grises. Ideal para los aficionados a Acabemos con los comunistas and Valkyria Chronicles.

Sea cual sea tu estilo de juego —acción, estrategia, RPG o cooperativo—, el Warhammer 40K El catálogo tiene algo para todos los gustos. Elige el género que más te guste, sumérgete en un futuro sombrío y lucha por el Emperador.

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