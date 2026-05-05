19 juegos similares a XCOM en 2026: desafíos tácticos y estrategia

Si estás buscando juegos comoGastos, esta lista es la guía perfecta. Estos 19 títulos combinan el combate táctico en profundidad de la franquicia, la gestión de escuadrones y los elementos de construcción de bases de diversas maneras que sin duda harán las delicias de cualquier aficionado a los juegos de estrategia.

Creada por Julian Dollop en 1994, X-COM: Defensa contra ovnis (estoUFO: Enemy Unknown) propone a los jugadores investigar naves espaciales alienígenas y lugares de accidentes, a través de un combate táctico isométrico por turnos. Tuvo suficiente éxito como para que el desarrollador y editor principal Micropose dar luz verde a tres secuelas, con Hasbro Interactive A estos les siguieron otros dos partidos en 1999 y 2001, respectivamente.

Entonces, como una amenaza alienígena insidiosa, la serie permaneció inactiva hasta que 2K Gameslo resucitó en 2012 con la galardonada XCOM: Enemy Unknown. Aunque Gollop no participó en este ni en los juegos posteriores de la nueva franquicia, sí que lanzó el igual de bien acogido Gastos sucesor espiritual Phoenix Pointen 2019.

Tanto para los veteranos de los juegos de estrategia como para los recién llegados al género, esta selección incluye no solo los mejores Gastosalternativas, pero recomendaciones de juegos de rol tácticos y otras Gastossucesores espirituales. Encuentra tu próximo favorito entre los mejores juegos comoGastos ¡Hoy!

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a XCOM

En lo que respecta a estrategia táctica por turnos, estos son los 5 mejores juegos similares a Gastosdestacan como las mejores opciones para Gastos aficionados. Cada título aporta algo único, ya sea una nueva visión de las mecánicas clásicas, intensos retos tácticos o una narrativa profunda. Estos juegos son perfectos para los jugadores que buscan combates bien pensados, personalización de escuadrones y una jugabilidad estratégica envolvente.

XCOM: Enemy Unknown (2012) – Este juego marcó un hito en el género de los juegos tácticos por turnos gracias a su apasionante historia de invasión alienígena, sus misiones desafiantes y su gestión de soldados, que resulta realmente significativa. Estableció el estándar para todos los juegos similares, como Gastosque vino a continuación. Xenonauts (2014) – Un homenaje a la estrategia táctica clásica, Xenonauts ofrece una experiencia de inspiración retro que captura el espíritu de los primeros tiempos Gastos títulos con mejoras modernas, que ofrecen a los jugadores un desafío profundo y gratificante. Phoenix Point (2019) – Diseñado por el creador original de GastosEste juego se opone a tus tácticas con enemigos alienígenas inteligentes, un terreno dinámico y una rica dimensión estratégica que hace que cada batalla sea impredecible. Fire Emblem: Tres Casas (2019) – Este RPG táctico, que aporta emoción a cada decisión, combina relaciones profundas entre los personajes con batallas estratégicas, lo que hace que cada elección tenga un gran impacto tanto dentro como fuera del campo de batalla. Wasteland 3 (2020) – Un juego de rol táctico postapocalíptico que combina el combate por escuadrones con opciones narrativas que dan lugar a ramificaciones en la historia. En él, los jugadores deben encontrar el equilibrio entre la supervivencia, la diplomacia y la moralidad, al tiempo que dirigen un equipo personalizable a través de batallas brutales y decisiones difíciles.

Sigue desplazándote para ver la lista completa de juegos similares a Gastos que aportan brillantez táctica y profundidad estratégica, desde Gastos desde sucesores espirituales hasta recomendaciones de juegos de rol tácticos.

19 juegos parecidos a XCOM para disfrutar de lo mejor en táctica y estrategia

Los juegos de estrategia pueden resultar complicados para los jugadores que aún no estén familiarizados con el género, pero la buena noticia es que estos 19 títulos incluyen opciones de accesibilidad, como niveles de dificultad personalizables. Además, para ayudarte a encontrar el mejor Gastos-si buscas un juego de este tipo que se adapte a ti, yo mismo he jugado a estos títulos y he tenido en cuenta las opiniones tanto del público como de la crítica.

1. XCOM: Enemy Unknown [Ideal para: aficionados a las tácticas y la estrategia renovadas]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Xbox 360, PS3, PlayStation Vita, dispositivos móviles Año de estreno 2012 Desarrollador Firaxis Games Editor 2K Games Puntuación en Metacritic 89 / 8,2 (críticos/usuarios)

XCOM: Enemy Unknown establecer un nuevo estándar para combate de escuadrones tácticos, lo que te permite tomar las riendas de una fuerza de élite que se enfrenta a una invasión alienígena a escala mundial. Dirigirás a tus soldados, investigarás tecnología alienígena y ampliarás tu base mientras lideras escuadrones en tensas misiones por turnos en las que cada movimiento cuenta. Cada decisión, tanto dentro como fuera del campo de batalla, puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

El juego combina una planificación minuciosa con acción trepidante. Las misiones tienen lugar en mapas basados en cuadrículas donde la posición, la cobertura y la elección del arma son fundamentales para la supervivencia. Entre batalla y batalla, supervisarás proyectos de investigación, entrenarás a nuevos reclutas y gestionarás los recursos para mantener tu operación en marcha.

Para más información Mueve siempre a tu escuadrón por parejas y nunca te adentres a ciegas en territorio desconocido. Descubrir a los enemigos sin cobertura ni refuerzos es una de las formas más rápidas de perder para siempre a tus mejores soldados.

Its Imágenes de ciencia ficción oscuras y evocadoras combina el realismo con un toque cinematográfico, lo que hace que cada tiroteo resulte apremiante e intenso. Como uno de los los mejores juegos de estrategia por turnos, XCOM: Enemy Unknown ofrece una combinación de profundidad táctica y tensión trepidante que te hace volver a jugar para «solo una misión más».

No me importa decirte que este juego ocupa el primer puesto de la lista porque es al que vuelvo una y otra vez. Ya había buenos juegos de estrategia antes XCOM: Enemy Unknown y ha habido otras buenas después (consulta esta lista para comprobarlo), pero muy pocas se le acercan siquiera a la combinación perfecta de estrategia y riesgo que tiene este juego. Lo que quiero decir es que no te encariñes demasiado con tu equipo inicial, porque si todos llegan al final del juego, sería un milagro.

VEREDICTO FINAL Si te sientes cómodo trabajando bajo presión y te encanta tomar decisiones inteligentes y con impacto, XCOM: Enemy Unknown te cautivará con su profunda estrategia, sus decisiones difíciles y la lucha constante por mantener viva a la humanidad.

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2. Xenonauts [Ideal para: jugadores que buscan un juego de XCOM al estilo clásico]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC Año de estreno 2014 Desarrollador Goldhawk Interactive Editor Goldhawk Interactive Puntuación en Metacritic 77 / 7,9 (críticos/usuarios)

Xenonauts trae de vuelta el un estilo de defensa contra alienígenas tenso y táctico del originalX-COM, lo que te permite tomar las riendas de un grupo de trabajo internacional de la época de la Guerra Fría. Tu misión consiste en proteger la Tierra de una invasión alienígena construyendo bases, investigando tecnología y dirigiendo escuadrones en misiones desafiantes. Cada movimiento cuenta, y un solo error puede costarte soldados valiosos o incluso ciudades enteras.

La jugabilidad combina lo clásico combate por turnos with estrategia global con visión de conjunto. Te verás envuelto en intensas batallas terrestres con muerte permanente, interceptarás ovnis en combates aéreos y ampliarás cuidadosamente tus bases para abarcar una mayor parte del mundo.

Para más información No te precipites a la hora de ampliar la base al principio. Céntrate primero en el radar y los aviones para poder detectar los ovnis cuanto antes, conseguir más misiones y recolectar recursos con seguridad.

El estilo artístico sobrio y funcional capta la Guerra Fría atmósfera, lo que hace que el combate resulte crudo y realista. Como uno de los los mejores juegos de estrategia, Xenonauts se centra en la planificación metódica, la gestión cuidadosa de los recursos y la satisfacción que proporciona el dominio de la materia con el tiempo.

Lo que más me gustó de mi estancia con Xenonauts es que no solo recrea la estética retro del original X-COM pero lo adapta al público actual. Lo mismo puede decirse de su dificultad al estilo clásico, que no duda en castigar una mala gestión del equipo y una estrategia deficiente (¡como he descubierto en demasiadas ocasiones!). Te recomiendo que te tomes tu tiempo en cada misión e intentes planificar con antelación siempre que sea posible.

VEREDICTO FINAL Para los amantes de Gastosla minuciosa planificación y las misiones de alto riesgo, Xenonauts ofrece el mismo nivel de profundidad e intensidad, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la victoria y el desastre total.

★ Ideal para: jugadores que buscan un juego de XCOM al estilo clásico Xenonauts Compra en Eneba

3. Phoenix Point [Ideal para: los fans que buscan un auténtico sucesor espiritual de XCOM]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Desarrollador Snapshot Games Editor Snapshot Games Puntuación en Metacritic 74 / 5,8 (críticos/usuarios)

Hay algunos Gastos Hay otros sucesores espirituales en su lista, pero este es el mejor. Creado por el autor original X-COM el desarrollador Julian Gollop, Phoenix Pointte lleva directamente auna lucha desesperada por la supervivencia de la humanidad, dondecriaturas alienígenas y personas mutantes evolucionan en tiempo real para contrarrestar tus estrategias. Tú diriges el Proyecto Fénix, una organización secreta que debe reconstruirse, forjar alianzas y dirigir escuadrones en peligrosas misiones por todo el mundo.

Cada decisión que tomes, desde investigar nuevas tecnologías hasta negociar con facciones, puede alterar el equilibrio de poder. El juego combina tácticas por turnos with un sistema de segmentación único que te permite apuntar a partes específicas del cuerpo del enemigo, lo que abre un sinfín de posibilidades estratégicas.

Lo que lo hace destacar es cómo la amenaza monstruosa se adapta a tu estilo de juego, lo que te obliga a adaptarte constantemente. Sus gráficos combinan un realismo militar crudo con diseños alienígenas de pesadilla, lo que hace que el mundo resulte tenso y peligroso. Jugar en uno de los los mejores monitores para videojuegos te garantizará que no te pierdas ni un solo detalle de las mutaciones ni ninguna jugada táctica crucial.

Para más información Intenta golpear primero los brazos o las piernas del enemigo. Ralentizarlo o detener sus ataques hace que los combates sean más fáciles y te da más tiempo para planificar tu siguiente movimiento.

No cometas el mismo error que yo cuando jugaba Phoenix Point, y da por hecho que los enemigos tienen un comportamiento predecible que te permite planificar tus acciones. La IA alienígena se adapta a tus tácticas, y los mapas se generan de forma procedural para mantenerte en vilo. También me gusta mucho el toque estratégico que la diplomacia global aporta al juego y a la trama en general.

VEREDICTO FINAL Si te gustaGastos pero quieres un juego que te obligue a cambiar de táctica sobre la marcha, Phoenix Point ofrece enemigos que evolucionan, una diplomacia compleja y una estrategia profunda que te mantendrá pensando en cada paso que des.

★ Ideal para: los fans que buscan un auténtico sucesor espiritual de XCOM Phoenix Point Compra en Eneba

4. Fire Emblem: Tres Casas [Ideal para: jugadores que buscan una historia emotiva]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Sistemas inteligentes Editor Nintendo Puntuación en Metacritic 89 / 8,9 (críticos/usuarios)

Esta serie suele aparecer en las listas de recomendaciones de juegos de rol tácticos, y con razón. Fire Emblem: Tres Casas te pone en la piel de un profesor de una academia militar, en la que lideras una de las tres casas estudiantiles a lo largo de una historia llena de drama político, alianzas y traiciones. Tus elecciones determinan las amistades, las rivalidades y el destino final del continente, por lo que cada decisión cuenta, tanto dentro como fuera del campo de batalla.

Los jugadores dividen su tiempo entre la vida en la academia (donde se enseñan habilidades, se fortalecen los lazos y se reclutan aliados) y las intensas batallas tácticas en un tablero, en las que una posición y una planificación cuidadosas son clave para la victoria. El juego estilo artístico inspirado en el anime,menús pulidos, yanimaciones de combate fluidas crea una presentación tan elegante como estratégica

Para más información Dedica tiempo a fomentar las amistades entre tus alumnos. Unos lazos sólidos les ayudarán a luchar mejor juntos y desbloquearán momentos adicionales de la historia.

Al igual que elGastosserie, the Fire Emblem la franquicia no ha dejado de crecer, no solo por su combate táctico, sino también por sus apasionantes historias. Aunque tiendo a preferir los juegos más isométricos de esta lista, no puedo ponerle ninguna pega Fire Emblem: Tres Casas por haberuna fantástica combinación de narraciones personales y profundidad táctica; La verdad es que me sorprendió lo mucho que puede afectarte emocionalmente cuando son «tus» alumnos los que están en juego.

Como uno de loslos mejores juegos de rol tácticos, Fire Emblem: Tres Casas ofrece un equilibrio poco común entre momentos emotivos de los personajes y una estrategia inteligente y satisfactoria que te mantiene enganchado a largo plazo.

VEREDICTO FINAL Si te gustaGastossu énfasis en la planificación previa y la gestión de sistemas complejos, Fire Emblem: Tres Casas ofrece tanto una narrativa emotiva como una jugabilidad táctica con múltiples niveles que premia la paciencia y las decisiones meditadas.

★ Ideal para: jugadores que buscan una historia emotiva Fire Emblem: Tres Casas Compra en Eneba

5. Wasteland 3 [Ideal para: Tácticas en un escenario postapocalíptico]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Desarrollador inXile Entertainment Editor Deep Silver Puntuación en Metacritic 93 / 8,8 (críticos/usuarios)

Wasteland 3 te sumerge en un Colorado helado y posnuclear en calidad de comandante de la Guardabosques del desierto. Te enfrentarás a facciones peligrosas, alianzas cambiantes y difíciles decisiones morales que darán forma a tu historia y determinarán si tu escuadrón sobrevive. He hablado de algunos títulos multiplataforma, pero Wasteland 3es uno de loslos mejores juegos multiplataforma, gracias a que ofrece una experiencia táctica intensa tanto en PC como en Xbox.

Como uno de los mejoresGastos alternativas, combinaciones de jugabilidad combate por turnos con un sistema de progresión de RPG para todo el grupo. Los jugadores que busquen el los mejores juegos cooperativosencontraráWasteland 3 una opción fantástica, gracias a su historia con múltiples ramificaciones y a su combate táctico por escuadrones. Si te gusta jugar con amigos, Wasteland 3 destaca como uno de los los mejores juegos multijugador en esta lista, ya que abarca tanto el modo cooperativo síncrono como el asíncrono.

Puedesesperanza,mejorar el equipo, personalizar vehículos, yexplorar un mundo lleno de humor negro y decisiones difíciles. Sus gráficos con perspectiva cenital se inspiran en los clásicos juegos de rol para ordenador, con entornos detallados y retratos de personajes expresivos que dan vida al escenario. Además, ofrece una gran rejugabilidad, ya que tus decisiones pueden cambiar drásticamente el curso de los acontecimientos.

Para más información Presta atención a tus decisiones y a cómo reaccionan las facciones. Ayudar a un grupo puede molestar a otro, así que planifica bien para mantener a salvo a tu escuadrón y conseguir las recompensas que deseas.

Wasteland 3 Se esperaba con gran expectación desde su lanzamiento, y en cuanto lo tuve en mis manos comprendí por qué logró recaudar más de 3 millones de dólares mediante financiación colectiva en solo un mes: el combate es igual de bueno que Gastos, y la escritura sube aún más el listón. Mientras ayudaba al Patriarca a lidiar con sus hijos, que querían destronarlo y hacerse con el control de Colorado, a menudo me sorprendía lo dinámica que se volvía la historia.

VEREDICTO FINAL Si buscas un juego que combine una narrativa rica, batallas estratégicas y decisiones importantes, Wasteland 3 ofrece una experiencia estimulante y gratificante en la que las decisiones acertadas son fundamentales tanto dentro como fuera del campo de batalla.

★ Ideal para: juegos de estrategia en un escenario postapocalíptico Wasteland 3 Compra en Eneba

6. Divinity: Original Sin 2 [Ideal para: manipulación del entorno y sinergia táctica]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iPad Año de estreno 2017 Desarrollador Larian Studios Editor Larian Studios Puntuación en Metacritic 93 / 8,8 (críticos/usuarios)

Larian Studios quizá sea más conocida hoy en día por su trabajo en Baldur’s Gate 3, pero esDivinity: Original Sin 2 lo que realmente les dio a conocer. El juego te sumerge en una fantasía magníficamente elaborada mundolleno de magia, intriga política y una trama apasionante. Los jugadores dirigen un grupo de aventureros a través de combates tácticos por turnos en los que el entorno y los efectos elementales pueden cambiar por completo el curso de la batalla.

Es uno de los los mejores juegos para un solo jugador, que ofrece un combate profundo, una narrativa rica y un mundo en el que cada decisión cuenta de verdad. La mecánica de juego principal combina exploración, resolución de acertijos, ycombate muy interactivo. Divinity: Original Sin 2 también es un juego imprescindible para los fans de la los mejores juegos de rol, que ofrece una narrativa rica, combates tácticos complejos y la libertad de dar forma a la historia a través de cada decisión.

Para más información Aprovecha el entorno durante los combates. Empujar a los enemigos al agua, al veneno o al fuego puede infligirles daño adicional y decantar la balanza a tu favor.

Me enamoré de Divinity: Original Sin 2 en el momento en que me di cuenta Podría hacer que un personaje llevara un cubo en la cabeza. No mejoró sus estadísticas, pero resultaba divertido, y esa voluntad de fomentar la libertad de elección de los jugadores y el caos es algo que el juego hace excepcionalmente bien. Esto me pareció especialmente evidente en la forma en que La magia te permite manipular el entorno por ejemplo, creando grandes charcos que luego se pueden electrificar o convertir en vapor para cegar a los enemigos.

VEREDICTO FINAL Si te atraen los juegos que ponen a prueba tanto tu capacidad estratégica como tu imaginación, Divinity: Original Sin 2 ofrece una rica combinación de profundidad táctica, decisiones basadas en la trama y combates dinámicos que te mantendrán en vilo en todo momento.

★ Ideal para: Manipulación del entorno y sinergia táctica Divinity: Original Sin 2 Compra en Eneba

7. Mutant Year Zero: Camino al Edén [Ideal para: quienes quieren acercarse sigilosamente y luego atacar]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Desarrollador Las Damas Barbadas Consulting Editor Funcom Puntuación en Metacritic 78 / 7,7 (críticos/usuarios)

Mutant Year Zero: Camino al Edéncombinajuego de sigilo with combate táctico por turnos in un mundo postapocalíptico lleno de híbridos mutantes entre animales y humanos. También es un un juego independiente excepcional teniendo en cuenta que el estudio sueco responsable de su creación, Las Damas Barbadas, es un equipo pequeño. Teniendo esto en cuenta, resulta sorprendente lo pulido que está, ya que permite a los jugadores (en el papel de un dúo formado por un pato mutante y un jabalí) explorar con cautela zonas peligrosas. Se ha ganado a pulso su lugar entre los mejoresGastos alternativas gracias a la planificación de emboscadas y al uso combinado de las habilidades de cada personaje para lanzar ataques potentes.

La jugabilidad se centra en exploración, posicionamiento inteligente, y ataques sorpresa, en el que la gestión de recursos y los desplazamientos desempeñan un papel fundamental. El juego ofrece unos gráficos 3D detallados y semirrealistas que muestran tanto desolados páramos como coloridos personajes. Para sacar el máximo partido a Mutant Year Zero: Camino al Edén, prueba a reproducirlo en un portátil para juegos de alto rendimiento, donde los vívidos entornos del juego y sus complejas mecánicas de combate brillarán con todo su esplendor.

Para más información Tómate tu tiempo para explorar cada zona y planear emboscadas. Recurrir al sigilo antes del combate te da una gran ventaja y puede facilitar mucho las batallas difíciles.

Sé que se trata de un marco de referencia muy limitado que, además, delata mi edad, pero jugar a Mutant Year Zero: Camino al Edén (que se basa en un juego de rol de mesa) me recordó mucho a otro juego de rol de mesa, Las Tortugas Ninja: Tras la bomba. En ambas historias, los seres humanos se autodestruyen y los animales mutantes son los principales supervivientes. Me encantaba ese juego de rol de mesa, así que poder jugar a algo que me lo recordara, pero con un enfoque muy Gastosla estética, hace que este juego sea fácil de recomendar.

VEREDICTO FINAL A los jugadores a los que les gusten los juegos de estrategia bien pensados les encantará De «Mutant Year Zero» desafíos tácticos profundos con elementos de sigilo que aportan un toque novedoso a los combates por turnos.

★ Ideal para: quienes quieren acercarse sigilosamente para luego atacar Mutant Year Zero: Camino al Edén Compra en Eneba

8. Gears Tactics [Ideal para: acción trepidante]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador Splash Damage, The Coalition Editor Xbox Game Studios Puntuación en Metacritic 80 / 7,8 (críticos/usuarios)

Gears Tacticsofrececombate táctico trepidante y lleno de energía ambientada en el crudo Gears of War mundo. Diriges un pelotón de soldados que lucha contra el implacable Horda de langostas en campos de batalla con coberturas destructibles y emocionantes momentos cinematográficos.

Siempre incluyo este juego en mi lista de recomendaciones de RPG tácticos porque la mecánica de juego se centra en medidas agresivas and reacción rápida; utilizando las habilidades de cada personaje para supera en astucia y derrota a los enemigos rápidamente nunca deja de ser satisfactorio. Su detallado Gráficos en 3D y tonos oscuros, estilo realista contribuyen a crear la atmósfera intensa de cada misión.

Para más información Aprovecha bien las coberturas y planifica tus ataques antes de actuar. Flanquear a los enemigos o atacarlos desde una posición elevada puede dar a tu escuadrón una gran ventaja y ayudarte a ganar las batallas más difíciles.

Gears Tactics Esto demuestra que se puede convertir casi cualquier cosa en un juego de estrategia que se precie. Toma a los fornidos personajes de la franquicia y te ofrece una vista aérea del entorno, de modo que, aunque siguen escondiéndose tras las coberturas… no resulta tan agobiante como los juegos de la serie principal. Esta es la razón principal por la que me gusta tanto jugar a este juego; además, consigue integrar muy bien la historia en los combates de forma natural.

VEREDICTO FINAL Si te atraen los juegos tácticos con acción trepidante y una estrategia profunda, Gears Tactics ofrece un emocionante desafío que pone a prueba tu capacidad para pensar con rapidez y gestionar bien tu equipo.

★ Ideal para: Acción trepidante Gears Tactics Compra en Eneba

9. BattleTech [Ideal para: Acción con robots gigantes]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC Año de estreno 2018 Desarrollador Ideas descabelladas Editor Paradox Interactive Puntuación en Metacritic 78 / 7,0 (críticos/usuarios)

Otro juego basado en un juego de rol de mesa, BattleTech te sumerge de lleno en guerra de robots, dondedecisiones acertadas and una planificación minuciosa pueden marcar la diferencia entre ganar y perder. Diriges un escuadrón de mercenarios con mechas y pilotos personalizables, luchando en un tablero de juego mientras gestionas los recursos y tu reputación en un amplio mundo de ciencia ficción.

La jugabilidad se centra en combates por turnos donde el posicionamiento, el control del calor y la elección del armamento son fundamentales. Además, tendrás que tomar decisiones importantes sobre la mejora de los mechas y la gestión de los contratos de mercenarios. El juego cuenta con modelos de mechas en 3D muy detallados y entornos de estilo industrial y realista.

Para más información No pierdas de vista los niveles de calor de tus mechas. El sobrecalentamiento puede inutilizar tus armas o dejarte en una situación vulnerable, así que planifica bien tus ataques y aprovecha los turnos en los que se enfrían para mantener el control.

Mira, me encantan los robots de combate gigantes, así que si coges eso y lo metes en un sucesor espiritual de Gastosy estoy totalmente metido en ello. Además, no está nada mal que, como cualquier buen juego de mechas, cuenta con amplias opciones de personalización y combates trepidantes que hacen que cada misión resulte novedosa.

VEREDICTO FINAL Si te gustan los juegos tácticos con una gestión de recursos detallada, BattleTech ofrece una experiencia estratégica muy completa que premia la planificación minuciosa y la capacidad de adaptación rápida.

★ Ideal para: Acción con robots gigantes BattleTech Compra en Eneba

10. OVNI: Repercusiones [Ideal para: la estrategia clásica de XCOM]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC Año de estreno 2005 Desarrollador Juegos de Altar Editor Editorial Cenega Puntuación en Metacritic 67 / 8,3 (críticos/usuarios)

Aquí tienes otraGastos sucesor espiritual, y quizá el que más lo deja claro: OVNI: Repercusiones te pone al mando de una resistencia humana dispersa intentando reconstruir el mundo tras la caída de la Tierra. Tienes que encontrar el equilibrio supervivencia,expansión, ycombate mientras estableces puestos avanzados y diriges escuadrones en combates tácticos en tiempo real que puedes pausar para planificar tu siguiente movimiento.

Tendrás que gestionar una cadena de suministro frágil, mejorar tus bases y controlar unidades altamente personalizables a medida que el enemigo se hace más fuerte. El juego imágenes crudas y tenues que esté a la altura de su crudo mundo postapocalíptico.

Para más información Mantén tus líneas de suministro y tus recursos bien organizados antes de enviar a tus escuadrones a las misiones. Quedarse sin provisiones en medio de la batalla puede complicar mucho incluso los combates más sencillos.

Este juego ha recibido elogios de jugadores enReddit por su combinación de control táctico and simulación profunda, calificándolo de sucesor espiritual de los juegos clásicos, aunque tenga algunos aspectos que pulir. El ritmo pausado te permite pensar con calma, lo que hace que cada decisión parezca importante.

VEREDICTO FINAL Para los jugadores a los que les gusta combinar la estrategia con la gestión de recursos, OVNI: Repercusiones ofrece una experiencia táctica de ritmo pausado, pero exigente a nivel mental.

★ Ideal para: la estrategia clásica de XCOM OVNI: Repercusiones Compra en Eneba

11. Hermanos de armas [Ideal para: RPG táctico de acción ambientado en la Edad Media]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Desarrollador Overhype Studios Editor Overhype Studios Puntuación en Metacritic 80 / 7,9 (críticos/usuarios)

Hermanos de armaste pone al mando de un grupo de mercenarios un viaje por un mundo medieval hostil en el que cada decisión cuenta. El juego combina combates tácticos por turnos mientras gestionas los recursos, el estado de ánimo y el equipo de tu equipo al enfrentarte a enemigos feroces y a terrenos accidentados.

Vas a librar batallas en tableros hexagonales, colocando cuidadosamente a tus soldados sin perder de vista su nivel de fatiga y el alcance de sus armas. Al mismo tiempo, debes gestionar su equipamiento, sus lesiones y sus contratos de trabajo.

Para más información Presta atención al cansancio y las lesiones de tus soldados. Descansar en el momento adecuado y rotar a tus combatientes puede evitar pérdidas definitivas y mantener fuerte a tu compañía de mercenarios.

El estilo artístico es crudo y está pintado a mano, con personajes detallados y mapas llenos de atmósfera. Los jugadores en Reddit hablar de lo difícil que es el juego y de cómo la historia cambia en cada campaña según las decisiones que tomes.

Por supuesto, tampoco viene mal que a los críticos les gusta su estrategia profunda y el rico mundo que crea. El riesgo constante de perder a un valioso luchador le da un peso real a cada decisión que tomas, lo que convierte a este juego en uno de los mejores Gastos hay otras opciones.

VEREDICTO FINAL Si buscas una estrategia profunda y decisiones difíciles, Hermanos de armas ofrece un reto gratificante en el que una planificación minuciosa y la capacidad de adaptación son la clave para la supervivencia.

★ Ideal para: RPG táctico de acción ambientado en la Edad Media Hermanos de armas Compra en Eneba

12. Invisible, Inc. [Ideal para: jugadores que prefieren las tácticas de sigilo]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2015 Desarrollador Klei Entertainment Editor Klei Entertainment Puntuación en Metacritic 82 / 8,0 (críticos/usuarios)

Invisible, Inc. is un juego táctico centrado en el sigilo en el que controlas a un equipo de agentes que se cuelan en edificios corporativos generados aleatoriamente. El éxito depende de una planificación inteligente, de moverse con cautela y de actuar con rapidez antes de que suenen las alarmas.

La mecánica del juego se basa en juego de sigilo por turnos, piratería informática de sistemas de seguridad, y aprovechando las habilidades especiales de cada agente para superar a los guardias y completar las misiones. Sus gráficos limpios, de estilo cyberpunk, con colores neón brillantes, contribuyen a crear una atmósfera de tensión, lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos estratégicos de sigilo disponible.

Para más información Planifica siempre tus movimientos con cuidado y mantén a tus agentes juntos. Avanzar demasiado rápido o separarse puede activar las alarmas y complicar mucho las misiones.

Reddit jugadoresme encanta elniveles exigentes y en constante evolución, mientras que los críticos afirman que el juego combina el pensamiento estratégico con la rejugabilidad, de modo que cada partida resulta diferente. Su mezcla de sigilo y estrategia obliga a los jugadores a pensar de forma creativa para ir siempre un paso por delante.

VEREDICTO FINAL Quienes disfrutan de los juegos de sigilo estratégico descubrirán que Invisible, Inc. ofrece un desafío exigente pero gratificante, lleno de resolución de problemas tácticos, gestión de recursos y capacidad para pensar con rapidez bajo presión.

★ Ideal para: jugadores que prefieren las tácticas de sigilo Invisible, Inc. Compra en Eneba

13. Phantom Doctrine [Ideal para: Espionaje durante la Guerra Fría]

Nuestra puntuación 7.3

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Desarrollador CreativeForge Games Editor Good Shepherd Entertainment Puntuación en Metacritic 74 / 7,5 (críticos/usuarios)

Phantom Doctrine is un juego de estrategia tácticaque tuvo lugar durante elGuerra Fría, donde túdirigir una agencia de espionaje secreta. Recopilarás información, reclutarás agentes y llevarás a cabo misiones encubiertas para detener una conspiración a escala mundial.

El juego combina combates por turnos con la gestión de tu base y la planificación de operaciones de espionaje. Su imágenes oscuras y melancólicas parece una clásica película de espías de los años 80, con sombras, habitaciones secretas y detalles de la época. Los jugadores en Reddit les gusta la mecánica de juego de espionaje y la trama intrincada, mientras que los críticos elogian su enfoque innovador de la estrategia con el objetivo de recabar información.

Para más información Recopila toda la información posible antes de las misiones. Conocer las posiciones y los puntos débiles del enemigo te permite planificar movimientos más seguros e inteligentes y evitar sorpresas.

Cada misión parece una auténtica operación de espionaje, donde la reflexión y las jugadas inteligentes son fundamentales. La combinación de estrategia y narrativa del juego mantiene a los jugadores enganchados mientras descubren secretos y planifican cada movimiento con cuidado.

VEREDICTO FINAL Los jugadores a los que les gusten los juegos que combinan la planificación y la táctica encontrarán Phantom Doctrine ofrece una experiencia inmersiva con una gestión compleja y un sistema de combate bien pensado en un mundo minuciosamente detallado.

★ Ideal para: Espionaje durante la Guerra Fría Phantom Doctrine Compra en Eneba

14. Warhammer 40K: Chaos Gate – Cazadores de demonios [Ideal para: juegos de acción y estrategia de ciencia ficción con mucha acción]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador Juegos complejos Editor Frontier Foundry Puntuación en Metacritic 81 / 7,0 (críticos/usuarios)

Warhammer 40K: Chaos Gate – Cazadores de demonios te sumerge en el el oscuro universo de Warhammer 40.000, donde diriges a la élite Caballeros Grisesen misiones peligrosas contra demonios aterradores. El juego combina intensas batallas por equipos with una historia de ciencia ficción sombría que se mantiene fiel al universo de Warhammer.

Tú controlas un equipo de poderosos Marines Espaciales. La clave del éxito con estos robustos soldados reside en una combinación de gestión de recursos, planificación de misiones y combates por turnos. Esto último, en particular, exige un posicionamiento inteligente y un uso ingenioso de las habilidades especiales de cada soldado.

Para más información Utiliza con inteligencia las habilidades especiales de cada Caballero Gris y coordina los ataques. Concentrar el fuego en los enemigos peligrosos y colocar a tu escuadrón con cuidado puede inclinar la balanza a tu favor en las batallas más difíciles.

El detalladoImágenes en 3D mezclan diseños góticos y de alta tecnología, creando un estilo que los emblemáticos juegos de Warhammer 40K que los aficionados reconocen al instante. La combinación de una estrategia exigente, una narrativa envolvente y enemigos implacables hace que cada misión sea tensa y satisfactoria. No es de extrañar que los críticos lo califiquen como «Uno de los mejores juegos de Warhammer de los últimos años.”

VEREDICTO FINAL Si te gustan los juegos tácticos en los que hay que planificar bien y gestionar al equipo, te encantará Warhammer 40K: Chaos Gate – Cazadores de demonios una experiencia gratificante, que ofrece una amplia personalización de los equipos y la posibilidad de tomar decisiones meditadas en un mundo de ciencia ficción muy rico.

★ Ideal para: Juegos de acción y estrategia de ciencia ficción con mucha acción Warhammer 40K: Chaos Gate – Cazadores de demonios Compra en Eneba

15. La trilogía de The Banner Saga [Ideal para: jugadores aficionados a los vikingos y a los juegos de estrategia]

Nuestra puntuación 6.8

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2018 Desarrollador Stoic Studio Editor Contra el mal Puntuación en Metacritic 80 / 8,0 (críticos/usuarios)

La trilogía de The Banner Saga is un juego de rol táctico animado a mano Ambientado en un mundo inspirado en la mitología nórdica, donde cada elección cambia el curso de la historia. Diriges una caravana a través de un peligroso territorio salvaje, tomando decisiones difíciles para mantener a tu gente con vida mientras te enfrentas tanto a combates como a condiciones extremas.

Usos en combateun sistema por turnos donde la clave está en el posicionamiento inteligente y la gestión de recursos. La historia cambia según tus acciones, lo que significa que el futuro de cada personaje está en tus manos.

Para más información Planifica bien tus movimientos y piensa con antelación en las batallas. Protege a tus unidades más débiles y gestiona los suministros con prudencia. Perder efectivos o recursos al principio puede complicar mucho las batallas posteriores.

El arte dibujado a mano y las secuencias cinematográficas aportan al juego un estilo único, mientras que la música y el guion aportan profundidad emocional. Cada victoria se siente merecida, y cada derrota deja una huella imborrable en el recorrido. Usuarios de Reddit han expresado lo mucho que disfrutan de la tensión de cada batalla, junto con unas ilustraciones impresionantes.

VEREDICTO FINAL Los jugadores que disfrutan de una combinación de estrategia y narrativa encontrarán La trilogía de The Banner Saga es gratificante por su minuciosa planificación, sus decisiones significativas y su combinación de supervivencia y combate por turnos.

★ Ideal para: jugadores aficionados a los vikingos y a los juegos de estrategia La trilogía de The Banner Saga Compra en Eneba

16. Othercide [Ideal para: los aficionados a los juegos similares a XCOM con un estilo visual distintivo]

Nuestra puntuación 6.5

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Desarrollador El equipo de Lightbulb Editor Focus Home Interactive Puntuación en Metacritic 78 / 6,9 (críticos/usuarios)

Othercidetiene lugar enun mundo oscuro, en blanco y negro adonde te llevesun grupo de guerreras llamadas «Las Hijas» contra criaturas extrañas y peligrosas. Las batallas utilizan un sistema especial de línea temporal que te permite cambiar el orden de los turnos y crear potentes combos, lo que añade más estrategia que la mayoría de los juegos similares a Gastos.

Entre misión y misión, gestionarás los recursos, mejorarás las habilidades de tus cazas y tomarás decisiones difíciles para mantener a tu equipo con vida. El audaz estilo artístico en blanco y negro le da al juego un aspecto inquietante.

Para más información Aprovecha el sistema de línea temporal. Planifica bien los turnos de tus hijas para encadenar combos y acabar con los enemigos antes de que puedan atacar. La sincronización y el posicionamiento pueden inclinar la balanza a tu favor en las batallas más difíciles.

Los aficionados enReddit lo elogian por ser a la vez único y estimulante. La combinación de una estrategia profunda y una presión constante hace que cada combate resulte intenso y gratificante. Los críticos también valoran que se trate de un juego independiente que consigue ser «elegante, sofisticado y emocionante«a pesar de su bajo presupuesto».

VEREDICTO FINAL Si te gusta la planificación táctica de Gastos, encontrarásOthercideSu combinación de combate inteligente, gestión de recursos y unos gráficos impresionantes supone un enfoque renovador de la estrategia por turnos.

★ Ideal para: los aficionados a los juegos similares a XCOM con un estilo visual distintivo Othercide Compra en Eneba

17. Jagged Alliance 3 [Ideal para: aficionados a la estrategia realista al estilo XCOM]

Nuestra puntuación 6.2

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Haemimont Games Editor THQ Nordic Puntuación en Metacritic 81 / 8,0 (críticos/usuarios)

No todosGastos Los sucesores espirituales son de ciencia ficción: Jagged Alliance 3 combina elementos de temática militar exploración en un mundo abierto with batallas por turnos llenas de desafíos. Tú estás a cargo de un grupo de mercenarios en una región convulsa que abarca ciudades realistas, pantanos, selvas y mucho más. Tendrás que dirigir a tu escuadrón, reunir recursos y completar misiones que exigen tanto una planificación inteligente como una rápida capacidad de reacción.

Equilibriogestión de recursos with combate táctico pondrá a prueba tus habilidades tanto dentro como fuera del campo de batalla. Una posición estratégica y la combinación adecuada de habilidades son la clave del éxito.

Para más información Presta atención a los puntos fuertes y débiles de cada mercenario. Coloca a tu escuadrón con cuidado y planifica cada movimiento. Usar las habilidades adecuadas en el momento oportuno puede facilitar mucho las misiones difíciles.

Cada decisión que tomes, desde a quién reclutar hasta cómo enfocar una misión, puede cambiar el rumbo de la campaña. Los gráficos combinan paisajes realistas con diseños de personajes detallados, y tanto los jugadores como los críticos elogian lo bien que El juego combina la historia con la estrategia.

VEREDICTO FINAL Si te gustan los juegos de estrategia que combinan la libertad de un mundo abierto con intensas batallas tácticas, Jagged Alliance 3 ofrece una rica combinación de planificación, exploración y toma de decisiones que te mantiene enganchado de principio a fin.

★ Ideal para: los aficionados a la estrategia realista de XCOM Jagged Alliance 3 Compra en Eneba

18. Mario + Rabbids: La batalla por el reino / Chispas de esperanza [Ideal para: XCOM Tactics con un toque de humor]

Nuestra puntuación 6

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Desarrollador Ubisoft Milán Editor Ubisoft Puntuación en Metacritic 85 / 7,5 (críticos/usuarios)

Mario + Rabbids: La batalla por el reino y su secuela, Chispas de esperanza,mezcla famosaNintendo caracteres con divertidas batallas por turnos llenas de humor. Los partidos se disputan en mundos luminosos y coloridos donde puedes mover a tus personajes libremente por el campo de batalla, buscando los mejores puntos para atacar o defender. Esto hace que el combate sea a la vez estratégico y fácil de dominar.

Al igual que con los demás mejoresGastos alternativas de esta lista, lucharás en pequeños grupos, aprovechando las habilidades únicas de los personajes y una buena posición estratégica para ganar. El estilo artístico es alegre y divertido, lo que lo hace ideal tanto para los jugadores noveles como para los aficionados a los juegos de estrategia.

Para más información Céntrate en combinar las habilidades especiales de cada personaje. Combinar movimientos en el mismo turno te permitirá acabar más rápido con los enemigos más fuertes y mantener a salvo a tu equipo.

Reddit los usuarios dicenLa serie hace que las batallas estratégicas sean fáciles de aprender sin que por ello pierda su dificultad. Cada combate es una mezcla de ajedrez y aventura de dibujos animados, lo que mantiene la emoción de principio a fin.

VEREDICTO FINAL Los aficionados aGastosLa inteligente estrategia de… hará que… Mario + Rabbids premia el posicionamiento inteligente, las combinaciones creativas y el trabajo en equipo en cada combate.

★ Ideal para: XCOM Tactics con un toque de humor Mario + Rabbids: La batalla por el reino / Chispas de esperanza Compra en Eneba

19. Al frente [Ideal para: jugadores a los que les gusta planificar con antelación]

Nuestra puntuación 5.5

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Plataformas PC, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2018 Desarrollador Juegos de subconjuntos Editor Juegos de subconjuntos Puntuación en Metacritic 90 / 7,9 (críticos/usuarios)

Al frente es una solución sencilla pero ingeniosa juego táctico por turnos donde tú controlas poderosos mechas para proteger las ciudades de criaturas gigantes. Cada batalla parece un rompecabezas en el que cada movimiento cuenta, y podrás ver los planes del enemigo antes de que actúe. Esto hace que el juego se base en anticiparse a los acontecimientos y tomar las mejores decisiones.

Pasarás la mayor parte del tiempo colocando tus mechas en los lugares adecuados y calculando bien el momento de tus ataques para evitar daños y mantener a salvo a los civiles. El estilo pixel art le da un aire retro, sin dejar de facilitar la lectura del campo de batalla.

Para más información Analiza siempre el siguiente movimiento del enemigo antes de actuar. Planificar cada turno con cuidado te permite bloquear ataques, salvar a los civiles y sacar el máximo partido a las habilidades de tu mecha.

Jugadores enReddit A menudo se comenta que el juego resulta duro, pero justo, y que cada victoria se siente como algo merecido. Además, se ha ganado un lugar en muchas las listas de «lo mejor del año» de los críticospara mezclarGastos tácticas con la capacidad de anticipar los movimientos de los enemigos. Si eres fan de la los mejores juegos roguelike, seguro que te encantará cómo Al frente convierte cada partida en un reto mental rápido pero intenso.

VEREDICTO FINAL GastosA los aficionados les encantará sin duda la minuciosa planificación y las jugadas inteligentes que se necesitan en Al frente, donde cada decisión cambia el desenlace. Sus misiones breves y concisas permiten jugar una partida rápida, al tiempo que ofrecen suficiente profundidad como para mantenerte enganchado durante horas.

★ Ideal para: jugadores a los que les gusta planificar con antelación Al frente Compra en Eneba

Los mejores juegos similares a XCOM: resumen y menciones especiales

Y ahí lo tienes: 19 de los mejores juegos parecidos aGastos, desde títulos de estrategia con gráficos pixelados hasta elegantes juegos independientes, hay una amplia variedad de juegos que incorporan elementos tácticos y de progresión de rol en su mecánica de juego. Ya sea que se trate de Gastos Ya sea que busques sucesores espirituales o recomendaciones de juegos de rol tácticos, aquí encontrarás algo que te merecerá la pena.

Además, con un poco de suerte, esta lista te habrá dejado con ganas de más, así que aquí tienes algunas menciones de honor que también rinden homenaje aGastos de una forma u otra. Si eres un jugador que busca más de lo mejor Gastos Si buscas alternativas basadas en los juegos de rol de mesa, te recomiendo las distintas Shadowrunjuegos deIdeas descabelladas. Otro estudio que destaca en los juegos de estrategia, especialmente aquellos centrados en ninjas, piratas y vaqueros, es Mimimi (Shadow Tactics, Desperados III, Shadow Gambit).

Por supuesto, hay cientos de juegos más como Gastos hay muchísimas opciones, así que siempre tendrás donde elegir a la hora de encontrar algo que combine estrategia, elementos de rol y, por supuesto, jugabilidad táctica.

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