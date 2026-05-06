Die 20 besten Spiele wie XCOM 2 im Jahr 2025: Meisterwerke des taktischen Kampfes

XCOM 2 ist eine harte Nuss, aber das heißt nicht, dass es nicht jede Menge unterhaltsame Alternativen gibt. Tatsächlich hat dieses Spiel viele Entwickler inspiriert, die einige Titel von Weltklasse herausgebracht haben.

Auch wenn ich es liebeVernichtet die Kommunistendie Verteidigung der Erde gegen übermächtige außerirdische Streitkräfte – manchmal sehnt sich mein Herz nach etwas anderem. Deshalb stelle ich euch in der heutigen Liste die 20 Spiele, die ähnlich sind wie XCOM 2 die meiner Meinung nach dessen Wesen perfekt einfangen.

Unsere Top 3 der Spiele, die XCOM 2 ähneln

Also, wie gesagt, werde ich darauf eingehen 20 ausgezeichnetVernichtet die Kommunisten-ähnliche Titel, die einfach nur Spaß machen. Im Jahr 2026 habe ich diese entdeckt 3 Spiele, die stark an XCOM 2, das die Grundidee und die Spielmechaniken am treffendsten wiedergibt:

Gears Tactics (2020) – Das beste Spiel, das dem ähnelt XCOM 2, angesiedelt in derZahnräderein Universum mit gnadenlosen, blutigen Kämpfen und einer umfassenden rundenbasierten Spielmechanik. Warhammer 40.000: Mechanicus (2018) – Ein weiteres taktisches Juwel im rundenbasierten Stil, das in der Warhammer 40,000 ein Universum, in dem du auf Entdeckungsreise gehen wirst Der Dunkle Wald und gegen Nekronen. XCOM: Chimera Squad (2020) – Rasante, aber dennoch taktische Kämpfe wie im Original Vernichtet die KommunistenFormel, ergänzt um „Breach“-Mechaniken und Außerirdische Overlords, unerbittliche feindliche Truppen.

Wenn du ungeduldig bist, kannst du dir genauso gut eines der drei oder alle drei holen und dich wochenlang daran erfreuen. Wäre ich jedoch an deiner Stelle, würde ich mir andere Top-Spiele ansehen, die ähnlich sind wie XCOM 2 und entdecke weitere versteckte Schätze. Scrolle weiter, um die vollständige Liste zu sehen: Ich verspreche dir, dass du etwas finden wirst, das deinen Geschmack für rundenbasierte Kämpfe trifft.

Die 20 besten Spiele wie XCOM 2 für Fans von Strategie- und Taktikspielen

Tauchen wir ein in den Kaninchenbau wie ein wütender Terrier. Diese Spiele machen wahnsinnig viel Spaß, sind aber auch knallhart, wenn du bereit bist für eine Herausforderung. Ich gehe davon aus, dass deine Waffen geladen und deine Messer schärfer als der Schnabel eines Schwertfisches sind. Die besten Spiele wie XCOM 2 findest du unten. Sag mir doch mal, wie viele davon du tatsächlich schon ausprobiert hast.

1. Gears Tactics [Die beste Alternative für rasante taktische Shooter]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Splash Damage, The Coalition, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Bis zu 55 Stunden für 100 % Spielfortschritt Am besten geeignet für Gears-Hintergrundgeschichte für Hardcore-Fans Was mir gefallen hat Flüssiges rundenbasiertes Gameplay

Wenn du nach Spielen suchst wie Vernichtet die Kommunisten, Gears Tactics ist wahrscheinlich die beste Option. Ich schätze es wegen seiner relativen rasantes Gameplay mit Schwerpunkt auf aggressivem Spiel und Fähigkeiten. Gefällt mirXCOM 2, Gears Tactics legt im Rahmen seines teamorientierten Spielstils besonderen Wert auf den geschickten Einsatz von Deckung und eine perfekte Positionierung.

Gears Tactics zeichnet sich durch taktisches Gameplay aus. Es zwingt dich dazu, einen Schritt vorauszudenken, da du die Abklingzeiten der Fähigkeiten und die ultimativen Angriffe berücksichtigen musst, um deine Gegner zu besiegen. Wenn du ein ZahnräderAls Fan wirst du die Hintergrundgeschichte, die spannenden Action-Szenen und die bekannte filmische Atmosphäre genießen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gears Tactics bietet einen fesselnden rundenbasierten Spielablauf mit intensiven Kämpfen, taktischem Flair und einer umfangreichen Hintergrundgeschichte. Es ist nicht nur das beste Spiel, das XCOM 2, sondern ein echterZahnräderMeisterwerk der Serie.

Meiner Meinung nach,Gears Tactics ist perfekt getaktet. Die Missionen sind nicht zu langatmig, bieten reichlich Abwechslung und – das Beste von allem – fesseln XCOM 2den Geist von … am besten widerspiegelt.

Mein Fazit: Das beste Spiel, das XCOM 2 ähnelt, Gears Tactics, steht zu Recht an der Spitze. Alles, von den taktischen Elementen über die Grafik und das Sounddesign bis hin zum AAA-Feeling, ist vorhanden. Fans von beiden Vernichtet die Kommunistenand Zahnräderwerden sich wie zu Hause fühlen.

2. Warhammer 40.000: Mechanicus [Die beste taktische Strategie für Fans der Hintergrundgeschichte]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik Plattformen Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bulwark Studios, Kasedo Games Besondere Merkmale Kognitionspunkte Am besten geeignet für Intensive rundenbasierte Kämpfe Was mir gefallen hat Hintergrundgeschichte und einzigartige visuelle Umsetzung

Als eines der beliebtesten rundenbasierten Strategiespiele, Warhammer 40.000: Mechanicus deckt jeden nur denkbaren Aspekt eines Vernichtet die KommunistenErfahrung. Du steuerst eine technologisch fortschrittliche Fraktion, Adeptus Mechanicus, während du die Welten der Gräber erkundest.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein rundenbasiertes Gameplay, bei dem sogenannte Kognitive Punkte die deine Fähigkeiten verstärken. Wie erwartet, Mechanicus bietet eine tiefgründige Hintergrundgeschichte mit einer fesselnden Erzählung, die von futuristischer Technik und Mystik geprägt ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Warhammer 40.000: Mechanicus gehört zu den besten rundenbasierten Taktikspielen mit beeindruckender Grafik, brutalen Kämpfen und umfangreichen Erkundungsmöglichkeiten.

Du wirst Kultisten und wütende Bestien töten, während du Führe deine Truppen und gehe Risiken ein… nur um entweder üppige Belohnungen zu erhalten oder ein schnelles Ende zu finden. Warhammer 40.000: Mechanicus ist ein absoluter Klassiker, der dir genauso gut gefallen wird wie XCOM 2, wenn nicht sogar mehr.

Mein Fazit: Mit einem der besten Spiele wie XCOM 2. Rundenbasierte Kämpfe, strategisches Gameplay und eine umfangreiche Hintergrundgeschichte sind nur einige der Highlights. Mechanicus wird all deine Wünsche erfüllen und dir wochenlangen, riesigen Spaß bereiten.

3. XCOM: Chimera Squad [Das beste charakterbasierte XCOM-Spin-off]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2020 Urheber Firaxis Games, 2K Durchschnittliche Spielzeit 21 Stunden Am besten geeignet für Breach-Modus für verschachtelte Windungen Was mir gefallen hat Rasanter rundenbasierter Kampf

XCOM: Chimera Squad ist ein einzigartiges Strategiespiel und ein gelungenes Spin-off. Es spielt im selben Universum wie alle Vernichtet die KommunistenSpiele,Chimera-Truppe führt neue Spielmechaniken ein, wie beispielsweise den „Breach-Modus“, mit abwechselnde Züge für ein taktischeres Spiel.

Mir persönlich gefällt die Vielfalt im Gameplay. Man kann zum Beispiel eine gemischte Truppe aus Menschen und Außerirdischen zusammenstellen, die jeweils über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Auch die Kämpfe sind schneller, da das Spiel dich auf modularere Missionen schickt und so eine neue Perspektive auf das Original bietet Vernichtet die KommunistenFormel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit dem … kann man nichts falsch machen Vernichtet die KommunistenSpiel undChimera-Truppe überzeugt durch rasante Kämpfe, einzigartige Fähigkeiten von Außerirdischen und Menschen sowie ein tiefgehendes strategisches Gameplay.

XCOM: Chimera Squad bringt die strategischen Ebenen noch stärker zur Geltung. Du wirst Unruhen in den Stadtvierteln bewältigen und dabei die rundenbasierte Spielmechanik genießen, die unbegrenzte Möglichkeiten und maximale Einbindung. Das Spiel ist unglaublich anspruchsvoll und macht gerade deshalb extrem süchtig.

Mein Fazit: XCOM: Chimera Squad steht ganz oben auf der Liste der besten Spiele wie XCOM 2 Liste aus vielen Gründen. Es spielt im selben Universum und bietet einzigartige Spielmechaniken, die für zusätzliche Abwechslung sorgen. Entdecke Chimäre Mannschaftdie geschichtsträchtige Welt des Spiels erkunden und sich in spannungsgeladene rundenbasierte Kämpfe stürzen.

4. Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden [Das beste taktische Rollenspiel mit Stealth-Elementen]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Rundenbasiertes taktisches Rollenspiel Plattformen Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Die bärtigen Damen, Funcom Besondere Merkmale Charaktermutationen Am besten geeignet für Heimliches rundenbasiertes Gameplay Was mir gefallen hat Atmosphäre und Herausforderung

Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden ist ein weiteres rundenbasiertes Highlight und eines der Die besten RPG-Spiele, das sich stärker auf Heimlichkeit und Erkundung konzentriert. Der Kampf ist zwar flüssig und fesselnd, In diesem Spiel geht es eher darum, sich heimlich an den Gegnern vorbeizuschleichen. Gefällt mirXCOM 2… es enthält einzigartige Charakterfähigkeiten, die (logischerweise) als Mutationen bezeichnet werden.

Das Spiel sieht atemberaubend aus, was besonders bei der Erkundung auffällt, wenn man sich durch die postapokalyptische, gefährliche Welt bewegt. Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden Du erhältst ein Team aus drei Charakteren, aus denen du dir aussuchen kannst, wen du mitnehmen möchtest.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gönn dir eine Pause von XCOM 2Lass dich von der unerbittlichen Action mitreißen und werde ein bisschen hinterhältig. Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden ist ein Spiel, das XCOM 2 in nichts nachsteht und bei dem der Schwerpunkt auf Heimlichkeit und Ressourcenmanagement liegt.

Entscheidungsfindung ist entscheidend, denn jede Begegnung zählt. Ich finde dieses Spiel ziemlich anspruchsvoll, da jede Begegnung spannend ist und Gesundheit und Ressourcen kostbar sind. Es gehört zweifellos zu den einzigartigsten Spielen wie XCOM 2.

Mein Fazit: Was gefällt dir besser, Außerirdische oder Mutanten? Wenn es Letzteres ist, dann ist dieses Spiel, ähnlich wie XCOM 2, Das reicht völlig aus. Es sieht gut aus, spielt sich traumhaft und bietet flüssiges, taktisches Gameplay mit Stealth-Elementen. Du kannst dir den Weg zum Sieg freischießen, aber du bist noch cooler, wenn du dich heimlich anschleichst.

5. Phoenix Point [Der beste Nachfolger von XCOM, vom Schöpfer der Serie]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik, Strategie Plattformen Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Snapshot-Spiele Durchschnittliche Spielzeit Bis zu 30 Stunden (Hauptkampagne) Am besten geeignet für Taktische rundenbasierte Kämpfe Was mir gefallen hat Fähigkeitsmanagement und ein XCOM-ähnliches Universum

Als ich das erste Mal gespielt habe Phoenix Point, da dachte ich mir: „Heiliger Bimbam, das ist ja genau wie XCOM 2!“ Auch wenn es nicht unbedingt besser ist, finde ich, dass es seine Vorzüge hat. Zum einen wird es von Vernichtet die Kommunistendes ursprünglichen Schöpfers, der neu gestaltete Spielsysteme mit fesselnden rundenbasierten Kämpfen.

Die Kämpfe erfordern kluges Denken und taktisches Geschick, das du weiterentwickeln musst, um die immer größer werdenden außerirdischen Bedrohungen zu besiegen. Ich liebe das rasante Tempo dieses Spiels im Geoscape-Modus, das die Herangehensweise an die Missionen verändert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wähle diese Option, um mehr zu erfahren Vernichtet die Kommunisten– das macht richtig Spaß. Es stammt vom Original Vernichtet die KommunistenUrheber, der ein ähnliches Gameplay und eine ähnliche Prämisse bietet, wodurch Vernichtet die Kommunistenand XCOM 2 die Fans fühlen sich wie zu Hause.

Hinzu kommt das Verzweigungssystem „Tech 3“, in dem du deine Fähigkeiten verwaltest und entscheidest, wie du Konflikte lösen möchtest. Beachte, dass Phoenix Point ist bekannt für seine extrem hoher Schwierigkeitsgrad… wenn du also noch unerfahren bist, wird es dir ordentlich eins überziehen. Selbst als alter Hase werfe ich oft wütend das Handtuch und trinke einen Espresso, nur um mich wieder zu beruhigen.

Mein Fazit: Phoenix Point gehört zu den Die besten Kriegsspieledie ähnelnXCOM 2. Du wirst viele Gemeinsamkeiten in der Handlung, den Spielelementen und sogar der Grafik feststellen. Wenn dir XCOM 2 und etwas Abwechslung suchst, wähle Phoenix Point und tauchen in diese von Außerirdischen bevölkerte Welt ein, um taktische, rundenbasierte Kämpfe zu genießen.

6. Xenonauts 2 [Der beste spirituelle Nachfolger des klassischen X-COM]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Rundenbasierte Strategie Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Goldhawk Interactive, Hooded Horse Durchschnittliche Spielzeit 24 Stunden Am besten geeignet für Kaderverwaltung Was mir gefallen hat Methodischer rundenbasierter Kampf

Die Fortsetzung des von der Kritik gefeierten Xenonauts, Xenonauts 2, ist ein einzigartiges Spiel wie XCOM 2. Auch wenn es seinem Konkurrenten nicht besonders ähnlich ist, weist das Spiel doch viele Gemeinsamkeiten auf. Viele bezeichnen es als Vernichtet die Kommunistender geistige Nachfolger von …, allerdings mit einem ein eher gemächliches, methodisches Gameplay.

Du bist für die weltweite Verteidigung des Planeten verantwortlich, die UFOs abfängt und sich zügig um sie kümmert. Der Spieler verwaltet in einem unterhaltsamen, aber unglaublich umfangreichen Spielverlauf die Werte seiner Soldaten, Waffen, Ausrüstung, Forschung und Logistik.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein geistiger Nachfolger des Klassikers Vernichtet die Kommunisten; was soll ich noch sagen? Es ist ein absoluter Knaller, was methodische, rundenbasierte Kämpfe und Truppenführung in einer von UFOs heimgesuchten Welt angeht.

Xenonauts 2 bestraft Fehler hart und verzeiht Misserfolge nicht so leicht. Umgekehrt wird Erfolg reichlich belohnt, da deine Armee stärker wird und hartnäckige außerirdische Bedrohungen abwehren kann. Ein Pluspunkt geht an das Grafik im Retro-Stil, die dem Spiel einen nostalgischen Charme verleiht.

Mein Fazit: Xenonauts 2 ist etwas gemächlicher XCOM 2 mit einem ebenso komplexen, wenn nicht sogar noch komplexeren Gameplay und einer Philosophie, bei der Risiko und Belohnung im Gleichgewicht stehen. Es kann unglaublich lohnend sein, aber auch ebenso hart bestraft werden – ganz wie es auf dich ankommt. Als Fan von XCOM 2 und sein Universum, Xenonauts 2 hat mich sofort glücklich gemacht, als ich es ausprobiert habe.

7. Das EisenEid [Das beste taktische Dark-Fantasy-Rollenspiel]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel Plattformen Windows, macOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber Curious Panda Games, Humble Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden Am besten geeignet für Eine Söldnergilde in einer Dark-Fantasy-Welt aufrechterhalten Was mir gefallen hat Grafikstil und umfassendes rundenbasiertes Kampfsystem

Der eiserne Eidist einein fantastisches Roguelite-Spiel mit Strategie-, rundenbasierten und RPG-Elementen. Die Pixelgrafik sorgt für Retro-Flair, während die Leitung einer Söldnergilde in einer düsteren Fantasy-Welt geradezu nach „Hardcore“ schreit.

Der eiserne EidDas Gameplay dreht sich um das ein Loyalitätssystem, das entscheidet, welche Söldner an deiner Seite kämpfen. Du wirst in taktische Kämpfe verwickelt, in denen die richtige Positionierung und die Synergie der Fähigkeiten eine entscheidende Rolle spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der eiserne EidDie düstere Fantasy-Welt des Spiels ist ebenso gefährlich wie fesselnd. Führe deine Söldnergilde in rundenbasierten Kämpfen zum Sieg und verbessere deine Fähigkeiten. Das wird nie langweilig.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines eine dynamische, sich wandelnde Welt Während die Zeit vergeht und die Fraktionen gegeneinander kämpfen. Deine Söldner verfügen über einzigartige Hintergrundgeschichten, Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten, die du geschickt einbinden und verwalten musst, um dein Ziel zu erreichen.

Mein Fazit: Ist das wirklich ein Spiel wie XCOM 2? Meiner Meinung nach schon. Das Gameplay, die Dark-Fantasy-Kulisse und die ausgefeilten Mechaniken des Truppmanagements sagen schon alles, was wir wissen müssen. Ein riesiger Pluspunkt sind für mich die Pixelgrafiken, die zwar nicht besser sind als XCOM 2Die realistische Grafik sorgt nach wie vor für diese einzigartige Atmosphäre.

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Rundenbasierte Strategie Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2022 Urheber Komplexe Spiele, Frontier Foundry Durchschnittliche Spielzeit Etwa 30 Stunden Am besten geeignet für Brutale Kämpfe im Warhammer-40.000-Universum Was mir gefallen hat Umfangreiche Hintergrundgeschichte

Okay, also haben wir eines der besseren Warhammer-40.000-Spiele hier. Du hast schon von Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters.

Du schlüpfst in die Rolle von Graue Ritter im Kampf gegen die dämonische Plage. Das Spiel führt dich auf unzählige taktische Missionen mit Schwerpunkt auf Position, Fähigkeiten und Deckung. Außerdem bietet es eine umfangreiche strategische Komponente, bei der man Ressourcen verwaltet und selbstständig Missionen auswählt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein weitererWarhammer 40,000 Ein Meisterwerk mit taktischen Kämpfen, einer Fülle dämonischer Bedrohungen, die es zu besiegen gilt, und einem ausgefeilten Ressourcenmanagement. Schnall dich an, Soldat – tu es für den Imperator!

Wie jederWarhammer 40,000 Das Spiel ist sehr storylastig, was Fans des Universums lieben werden. Es dreht sich alles um aggressives Spiel und darum, deine Gegner mit der „Blitzkrieg“-Taktik zu besiegen. Umgekehrt kannst du dich auch zurückhalten und den Schwerpunkt auf die Verteidigung legen, aber du weißt ja, wie es heißt: Angriff ist die beste Verteidigung!

Mein Fazit: Die lebendige Grafik und die höllischen Umgebungen dieses Spiels fangen die Warhammer 40,000 Gefühl. Noch wichtiger ist, dass du Vernichtet die Kommunisten– Kämpfe und Taktiken, die gleichermaßen Spaß machen und fesselnd sind. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen, so schnell wie möglich einzutauchen!

9. Marvel’s Midnight Suns [Das beste taktische Rollenspiel mit Superhelden]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel Plattformen Windows, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Firaxis Games, 2K Besondere Merkmale RPG-Fortschritt und einzigartige Superhelden-Fähigkeiten Am besten geeignet für Rundenbasierte Kämpfe im Marvel-Universum Was mir gefallen hat Interaktionen zwischen Superhelden

Wer hätte gedacht, dass ein berühmtMarvel Spiel könnte ähnlich sein wie XCOM 2? Nun,Marvel’s Midnight Suns Das ist es auf jeden Fall, und außerdem kannst du als einige deiner Lieblingssuperhelden spielen.

Es ist eine einzigartige Abwandlung des Spielprinzips, mit einem taktischen Gameplay, das sich um ein Kampfdeck zusammenstellen, indem man die acht Karten umfassenden Decks der vier Helden kombiniert. Du ziehst deine Fähigkeiten aus einem Kartensatz, was dich dazu zwingt, dich in jeder Runde anzupassen und deine Taktik zu ändern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es witzige Dialoge zwischen den Charakteren bietet und wir es einfach lieben Marvel Superhelden.Vernichtet die Kommunisten-ähnliches Gameplay in MarvelSein Universum? Das ist kein Scherz: Das ist echt.

Ich liebe die Interaktionen zwischen den Charakteren und die fesselnde Handlung in diesem Spiel, die mir das Gefühl geben, wirklich mitten unter diesen Superhelden zu sein. Das Gameplay ist ebenso fesselnd und legt Wert auf die richtige Positionierung, die Synergie zwischen den Charakteren und abwechslungsreiche Ziele.

Das wird Ihnen zweifellos gefallen RPG-Elemente und ein fairer Spielfortschritt das dir neue, einzigartige Fähigkeiten eröffnet, mit denen du deine Gegner besiegen kannst.

Mein Fazit: Marvel’s Midnight Suns wird das Rad nicht neu erfinden. Es gehört jedoch zu den besten Spielen dieser Art XCOM 2 wegen seiner witzigen Dialoge zwischen den Figuren, Marveldie besten Superhelden der Welt und unvorhersehbare Deckmechaniken, die jede Spielsitzung zu einem Ausflug ins Unbekannte machen.

10. Othercide [Das stilvollste, vom Horrorgenre inspirierte Taktikspiel]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel Plattformen Windows, Xbox One, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Lightbulb Crew, Focus Home Interactive Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Gnadenlose Kämpfe in einer gotischen Welt Was mir gefallen hat Rau, monochrome Bildsprache

Ich habe nieVernichtet die Kommunistenbeängstigend, aberOthercide kann in der Tat furchtbar sein (im positiven Sinne!). Das ganze Schwarz-Weiß- Die gotische Ästhetik führt zu einer kühnen visuellen Darstellung. Das Gameplay ähnelt jedoch XCOM 2, mit truppbasierter Taktik und einem gnadenlosen, fast schon „Souls“-ähnlichen Schwierigkeitsgrad.

Die Handlung des Spiels dreht sich um den Kreislauf von Leben und Tod, und du wirst oft sterben – aber genau das macht den Reiz aus! Othercide ermöglicht es dirVerwalte deine Charakterklassen und Rollen in jeder Mission, wobei du im Laufe des Spiels deine Fähigkeiten und Waffen sorgfältig verbesserst.

Warum wir uns dafür entschieden haben OthercideDie bedrückende Atmosphäre und das fesselnde rundenbasierte Gameplay werden dich niemals langweilen. Die Grafik des Spiels ist hervorragend, während die SeelenEin Schwierigkeitsgrad, der nur die Mutigsten herausfordert. Gehörst du dazu?

Jeder Durchlauf ist äußerst unvorhersehbar und bietet Raum für neue Strategien und Builds, die das Gameplay aufpeppen. Ich finde, dass dieses Spiel einen hohen Wiederspielwert hat, und die unheimliche Atmosphäre sowie das visuelle Design lassen mich seine Welt noch mehr schätzen.

Mein Fazit: „Othercide“ ist eine Gothic-Interpretation von XCOM 2 das dir für jeden Fehler gerne eine Ohrfeige verpasst – und davon wirst du reichlich bekommen. Wenn du das Zeug dazu hast, wird dieses taktische Meisterwerk deine wildesten Träume (oder Albträume) wahr werden lassen und dich in seine höllische Welt eintauchen lassen.

11. Phantom Doctrine [Das beste Spiel über Spionagetaktiken im Kalten Krieg]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Strategie Plattformen Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber CreativeForge Games, Good Shepherd Entertainment Besondere Merkmale Spielmechaniken rund um Informationsbeschaffung und Infiltration Am besten geeignet für Ausgefeilte Stealth-Mechaniken Was mir gefallen hat Kulisse und Atmosphäre des Kalten Krieges

Phantom Doctrineist eintolles Spionagespiel Die Handlung spielt im Jahr 1983, inmitten der Kalter Krieg.

Es geht eher um Spionage und Taktik als um knallharte Kämpfe. Das macht es meiner Meinung nach weitaus anspruchsvoller als XCOM 2, denn du musst dich wie ein Geist verhalten, während du Informationen sammelst und besetzte Stützpunkte und Festungen infiltrierst.

Phantom Doctrine Hier kannst du ein weltweites Spionagenetzwerk leiten und dich mit Geheimdienstarbeit und Spionageabwehr befassen. Man fühlt sich dabei wie ein CIA Handler, insbesondere mit dem vielfältiger Missionsansatz, wodurch Sie die Entscheidungsgewalt haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Spionagefilme und -spiele magst, dann Kalter Krieg Wenn du Lust hast, kannst du es gerne ausprobieren Phantom Doctrine. Es weist viele Gemeinsamkeiten mit XCO aufM 2, einschließlich rundenbasierter Taktik, wenn auch mit etwas mehr Schwerpunkt auf Heimlichkeit und Infiltration.

Die fesselnde Handlung, der hohe Einsatz und die ungebrochene Spannung machen dieses Spiel zu einem Geheimtipp unter den Spielen, die XCOM 2. Auf jeden Fall eine gute Wahl, wenn du mal einen Gang zurückschalten und dir eine wohlverdiente Pause gönnen möchtest, nachdem du unseren Planeten vor bösartigen Außerirdischen verteidigt hast.

Mein Fazit: Phantom DoctrineAufnahmenXCOM 2dessen Wesen durch ein rundenbasiertes, taktisches Gameplay und einen visuellen Stil, der perfekt zu dem Kalter Krieg Ära. Fans von Stealth-Spielen und alle, die es lieben, jeden Aspekt ihres Spionageteams bis ins kleinste Detail zu steuern, werden dieses Spiel über alles lieben.

12. Space Hulk: Tactics [Das beste taktische Strategiespiel in Warhammer 40K]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik Plattformen Windows, Xbox One, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Cyanide, Focus Home Interactive Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden Am besten geeignet für Rundenbasierte Kämpfe in beengten Levels Was mir gefallen hat Visuelle Ästhetik und asymmetrisches Gameplay

Space Hulk: Tacticsspielt in derWarhammer 40,000 Ein Universum, in dem du bereits weißt, was dich erwartet. Harte, taktische Kämpfe in beengten Levels, in denen der Kampf auf Leben und Tod deine einzige Wahl ist.

Das asymmetrische Spielprinzip verleiht dem Spiel eine überraschende Tiefe. Du kannst als Genestealeror Marines, beide werden dabei auf Positionierung, das richtige Timing und die Sichtverbindung setzen. Das Spiel bietet mehrere Kampagnen, führt diesmal jedoch zwei weitere Modi ein: Multiplayer und Gefecht.

Warum wir uns dafür entschieden haben WarhammerDieses Universum wird nie langweilig, und wir haben uns für diesen Titel entschieden, weil er XCOM 2 und beengend, Genestealer-von Ungeziefer befallene Level. Spiele als Genestealer or Marines und viel Spaß mit diesem rundenbasierten Klassiker.

Warhammer 40,000 Die Fans lieben dieses Spiel wegen seiner Atmosphäre und seiner grafischen Gestaltung. Auch wenn es nicht besonders viel Hintergrundgeschichte oder Handlung bietet, Space Hulk: Tactics ist ein Paradebeispiel für fesselndes Gameplay und brutalen Schwierigkeitsgrad, das Vernichtet die KommunistenFans werden es lieben.

Mein Fazit: Egal, ob du ein Genestealer bist oder Space Marine, dieses Spiel wird wahnsinnig viel Spaß machen. Ein flüssiger, rundenbasierter Kampf mit Blut, Gore und Gewalt wird nie langweilig. Stell dir vor XCOM 2 mit kühlschrankähnlichen Space Marines und bösartigen Genestealerin beengten Raumkorridoren. Genau das erwartet dich hier.

13. Invisible, Inc. [Die beste taktische Strategie mit Schwerpunkt auf Tarnung]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Stealth, rundenbasierte Taktik Plattformen Windows, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Klei Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden Am besten geeignet für Auf Heimlichkeit ausgerichtetes taktisches Gameplay Was mir gefallen hat Einzigartige, prozedural generierte Levels

Invisible, Inc. ist ein Meisterwerk in Sachen Tarnung und Taktik. Es ist ein Spiel, das dich ständig auf die Waage zwischen Risiko und Belohnung stellt, während du korrupte Konzerne infiltrierst und versuchst, sie zu Fall zu bringen. Ich liebe dieses Spiel wegen seiner brutaler Schwierigkeitsgrad mit Permadeath, was den Einsatz enorm erhöht.

Gleichzeitig triffst du in prozedural generierten Levels wichtige Entscheidungen, die den Wiederspielwert des Spiels erhöhen. Bei „Invisible, Inc.“ dreht sich alles um Innovation, Taktik, Werkzeuge, Hacking und das perfekte Timing bei der Ausführung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel ist so gut wie unsichtbar. Es ist ein weiteres rundenbasiertes Spiel mit Schwerpunkt auf Stealth, ähnlich wie XCOM 2. Wir haben es wegen seiner prozedural generierten Levels, seines unendlichen Wiederspielwerts und seines Spielspaßes ausgewählt.

Vergiss actiongeladene Kämpfe und das Vernichten von Horden von Aliens oder Dämonen. Hier wirst du Löse knifflige taktische Rätsel und schleich dich durch die Umgebung.

Mein Fazit: Trotz des Unterschieds ist dies immer noch ein Spiel wie XCOM 2. Die rundenbasierte Taktik und ein fesselnder Spielablauf machen es zu einem herausragenden Titel. Wenn du ein eingefleischter Fan von XCOM 2, Invisible, Inc. Das solltest du dir nicht entgehen lassen: Ein absolutes Muss.

14. Meister der taktischen Durchbrüche [Die beste taktische Strategie mit Magie und Humor]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Verdächtige Entwicklungen Durchschnittliche Spielzeit 14–20 Stunden Am besten geeignet für Kampf mit magischen Fähigkeiten Was mir gefallen hat Level im Belagerungsstil

Meister der taktischen Durchbrüche verzichtet auf Waffen zugunsten der Fähigkeiten magischer „Operatoren“. In diesem karikaturhaften, aber äußerst fesselnden Spiel schlüpfst du in die Rolle abtrünniger Zauberer, während du sich durch Levels im Belagerungsstil bewegen und kämpfe mithilfe der rundenbasierten Spielmechanik.

Ich finde, dass dieses Spiel dank der Möglichkeit, Züge rückgängig zu machen, ziemlich flexibel und zugänglicher ist. Der Humor des Spiels ist manchmal urkomisch… und macht es zu einem weitaus entspannenderen Erlebnis als XCOM 2.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hol dir dieses Spiel, um die dunkle Magie zu erleben und damit gegen gewaltige Gegner zu kämpfen. Es ist wie XCOM 2, aber mit mehr Humor und Magie statt Waffen.

Mein Fazit: Meister der taktischen Durchbrüche gehört zweifellos zu den besten Spielen dieser Art XCOM 2, mit einem ganz eigenen Flair. Freu dich auf tiefgehende Kampfmechaniken, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und eine Verschwörungshandlung, die du im Laufe des Spiels nach und nach aufdeckst. Kein Wunder, dass es von Vernichtet die KommunistenFans im Allgemeinen.

15. Die Liga der Laternenanzünder [Das beste taktische Rollenspiel im Pulp-Abenteuer-Stil]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik Plattformen Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Harebrained Schemes, Paradox Interactive Durchschnittliche Spielzeit Etwa 40 Stunden Am besten geeignet für Taktisches Gameplay mit RPG-Elementen Was mir gefallen hat Handlungsort in den 1930er Jahren und Retro-Look

Mach dich bereit für einen absoluten Knaller und einen der die besten taktischen Rollenspiele: Die Liga der Laternenanzünder. Ein Spiel wie XCOM 2 mit atemberaubender Grafik und rundenbasierter Erkundung sowie Kämpfen. Das 1930er Jahre Dieser Stil verleiht dem Spiel zweifellos einen frischen Retro-Look, so albern das auch klingen mag.

Ich bin jedoch von den tiefgehenden Spielmechaniken absolut begeistert, mit Charakterkarten und Eigenschaften, die ihre Leistung auf dem Spielfeld beeinflussenDas Spiel macht dir das Leben schwerer (aber das Gameplay umso spannender!), denn Faktoren wie Ermüdung und Stress zwingen dich dazu, deine Agenten zu rotieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein außergewöhnliches Spiel, das auf Schritt und Tritt Retro-Flair versprüht. Kombiniert man dazu rundenbasierte Taktik und RPG-Elemente, erhält man ein perfektes XCOM 2Ersatz.

Die Liga der Laternenanzünder bietet eine weitläufige Weltkarte, auf der du die nächste Mission auswählst. Worum geht es? Den Verbanne Hof und ihre hässlichen Gesichter aus der Welt zu tilgen.

Mein Fazit: Die Liga der Laternenanzünder ist mehr als nur ein rundenbasiertes Kampfspiel. Es ist ein Meisterwerk, das eine fesselnde Geschichte, ein episches Abenteuer und einen befriedigenden RPG-Spielverlauf vereint. Auch wenn es nicht unbedingt ein ein Spiel, das dem ähnelt Vernichtet die Kommunisten or XCOM 2… es weist viele Spielmechaniken auf, unterscheidet sich jedoch in Bezug auf Schauplatz und Stil.

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik Plattformen Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS, Linux Erscheinungsjahr 2012 Urheber Fraxis Games, 2K Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden Am besten geeignet für Flüssige rundenbasierte Kämpfe Was mir gefallen hat Umfassende Anpassungsmöglichkeiten und Mods

Das ist es, Jungs und Mädels. Derjenige, der das Ganze ins Rollen gebracht hat Vernichtet die KommunistenHunger, ein Vorgänger von XCOM 2, das du so sehr liebst. Was soll ich sagen? Es ist ein Meisterwerk, vor allem mit dem Der Feind im eigenen Haus DLC. Falls du schon gespielt hast XCOM 2, wird sich dieses Spiel wie zu Hause fühlen.

Das ist ein toller Einstieg in die Vernichtet die KommunistenFormel, mitUmfassende Anpassungsmöglichkeiten und klassische rundenbasierte Vierer-Taktik. Die strategische Komponente des Spiels zwingt dich dazu, Ressourcen zu verwalten, Forschungen durchzuführen und UFOs abzufangen, bevor es zu spät ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Original ist einfach unschlagbar Vernichtet die Kommunisten, XCOM 2…s Papa! Wähle dieses Bild für einen Beitrag zu Vernichtet die Kommunistendie Hintergrundgeschichte, die Handlung und das Universum des Spiels, gepaart mit dem gewohnt flüssigen, rundenbasierten Kampfsystem.

Eines der Highlights ist die Modding-Community. Mods bereichern das Spiel ungemein, bieten endlosen Spielspaß und sorgen wahrscheinlich für Monate, wenn nicht sogar Jahre an Unterhaltung, bevor einem langweilig wird.

Mein Fazit: Muss ich extra betonen, dass „Enemy Unknown“ unheimlich ähnlich ist wie XCOM 2 und dass es dir deshalb gefallen wird? Um Himmels willen! Wenn du es noch nicht gespielt hast, rate ich dir dringend, hier anzufangen und dann andere Top-Spiele wie XCOM 2. Glaub mir: Das hier ist wie guter Wein gereift.

17. Jagged Alliance 3 [Das beste taktische Rollenspiel mit Söldnern im Mittelpunkt]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel Plattformen Windows, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Haemimont Games, THQ Nordic Durchschnittliche Spielzeit Etwa 30 Stunden Am besten geeignet für Rundenbasierte Kämpfe in einer offenen Welt Was mir gefallen hat Lebendige Grafik und ein Spiel mit vielen Möglichkeiten

In Jagged Alliance 3, du führst eine Gruppe von Söldnern an, die gegen Die Legion, eine paramilitärische Truppe, die in Großer Hund. Als ich es zum ersten Mal spielte, fiel mir sofort die lebendige Grafik ins Auge, doch dann wurde mir klar, Die offene Welt und die taktischen Kämpfe waren sogar noch besser.

Jagged Alliance 3 ist ein vollwertiges Taktikspiel wie XCOM 2, wo du deine Söldner, ihre Eigenschaften und ihre persönlichen Beziehungen verwaltest. Der Spielablauf legt großen Wert auf Freiheit, was dir ermöglicht, Geh die Aufgabe so an, wie du möchtest.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist das beste Spiel mit Söldnern, rundenbasierten Kämpfen und einem frei gestaltbaren Leveldesign. Es kommen zwar keine Aliens vor, aber glaub mir, das Spiel macht wahnsinnig viel Spaß, und die menschlichen Gegner sind kein Kinderspiel. Mach dich darauf gefasst, ordentlich eins auf die Mütze zu bekommen.

Du kannst einen Frontalangriff starten, dich heimlich anschleichen oder verhandeln. Jagged Alliance 3Die Kampagne ist lang, aber abwechslungsreich, was bedeutet, dass sie viele Nebenmissionen und Sammelobjekte bietet. Oh, und nicht zu vergessen die Inventarverwaltung, die man beherrschen muss, um einem schnellen Tod zu entgehen.

Mein Fazit: Jagged Alliance 3 ist einer meiner persönlichen Favoriten. Es vereint alles, was man an XCOM 2 und entführt dich in ein anderes Universum mit einer realistischeren Kulisse. Rundenbasierte Kämpfe, Stealth-Action und Erkundung haben sich noch nie so gut angefühlt. Tauche ein und genieße es.

18. Wasteland 3 [Das beste postapokalyptische taktische Rollenspiel]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels RPG Plattformen Windows, Xbox One, Linux, macOS, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2020 Urheber inXile Entertainment, Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit Etwa 37 Stunden Am besten geeignet für Postapokalyptisches Überleben Was mir gefallen hat Eine fesselnde Geschichte und moralische Entscheidungen

Starten Sie mitWasteland 3, ein postapokalyptisches taktisches Rollenspiel, und triff schwierige Entscheidungen. Der rundenbasierte Truppenkampf ist entscheidend, aber vergiss nicht Ressourcenmanagement und Beziehungen zwischen den Charakteren. Ich bezeichne dieses Spiel gerne als Lebenssimulation: Es ist dassschwierig.

In Wasteland 3… dann erwartet dich eine fesselnde Geschichte, du kannst Dialogoptionen auswählen und wirst dazu gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die dein Leben verändern. RPG-Fortschritt macht es so viel Spaß, während begrenzte Ressourcen und das Stöbern nach Fundstücken für zusätzliche Herausforderungen sorgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenWasteland 3 wegen seiner postapokalyptischen Atmosphäre und seinem rauen, gnadenlosen Gameplay. Es ist ein ideales Rollenspiel mit einer fesselnden Handlung, Dialogoptionen und Ressourcenmanagement.

Falsche Entscheidungen führen zum endgültigen Tod bestimmter Charaktere. Dennoch lohnen sich falsche Entscheidungen. Sei vorsichtig. Wasteland 3 ist nichts für schwache Nerven.

Mein Fazit: Wasteland 3Die postapokalyptische Welt des Spiels ist fesselnd und reich an Geschichten. Dazu kommen rundenbasierte taktische Kämpfe, atemberaubende Grafik und Charakteranpassung – ein preisgekröntes Erfolgsrezept. Tauche ein in diese gnadenlose Welt und versuche zu überleben. Ich wage es!

19. Battletech [Die beste taktische Strategie mit Schwerpunkt auf Mechs]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik Plattformen Windows, macOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Harebrained Schemes, Paradox Interactive Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Mech-basierte rundenbasierte Kämpfe Was mir gefallen hat Komplexe Mech-Kämpfe und Ressourcenmanagement

Ersetze Menschen und Außerirdische durch mächtige Mechanischand MechWarriors, und du hastBattletech: einer derDie besten rundenbasierten Strategiespiele. Taktisches Spiel ist hier entscheidend, da das rundenbasierte MaschineDas -fest versetzt dich sofort mitten ins Geschehen.

Du wirstVerwalte deine Rüstung, Munition und Wärme und sich gleichzeitig so zu positionieren, dass man dem feindlichen Feuer ausweichen kann. Ich weiß das zu schätzen Battletech…s Ansatz bei der Gestaltung von Karten und Missionen, da er den Schwerpunkt auf ständige Verbesserungen und das Erfüllen neuer Aufträge zur Erlangung von Belohnungen legt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du keine Lust mehr hast, auf Aliens zu schießen, dann schau doch mal bei Mechanischund werde einMechWarrior. Das tiefgehende Gameplay wird durch raffinierte Upgrades, ein hervorragendes Kartendesign und rundenbasierte taktische Kämpfe abgerundet. Alles, was man für wochenlangen Spielspaß braucht.

Die Anpassungsmöglichkeiten für die Ausrüstung sind besonders umfangreich und wahrscheinlich auch notwendig, da es im Spiel an anspruchsvollen Missionen nicht mangelt

Mein Fazit: Rundenbasierte Kämpfe voller Mechs werden nie langweilig. Ich empfehle dieses Spiel für XCOM 2 Fans, die ähnliche Spiele mit ausgefeiltem Gameplay und einer neuen Wendung suchen. Tauchen Sie ein in die Maschineund lass die Hölle über deine Feinde hereinbrechen.

20. König Artus: Die Geschichte eines Ritters [Das beste taktische Rollenspiel mit Artus-Sagen]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel Plattformen Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber NeocoreGames Durchschnittliche Spielzeit Etwa 50 Stunden Am besten geeignet für Tiefgehende Charakterentwicklung Was mir gefallen hat Ein Moral-System, das den Verlauf der Geschichte beeinflusst

König Artus: Die Geschichte eines Ritters entführt dich in eine mythische Fantasiewelt, in der Korruption das zentrale Thema ist. Das Moral-Tabelle hängt von deinen Handlungen im Spiel ab und entscheidet über das Schicksal deiner Gefährten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Reise in die Vergangenheit und erlebe König Artussein Kampf, die Ordnung aufrechtzuerhalten und seinem Land Wohlstand zu bringen. Dies XCOM 2 Diese Alternative ist ideal für den mittelalterlichen Charme, die RPG-Elemente und die taktischen Kämpfe.

In diesem Spiel dreht sich alles um eine tiefgehende Charakterentwicklung, einzigartige Helden sowie strategisches Karten- und Ressourcenmanagement. König Artus: Die Geschichte eines RittersMischungenTaktischer Kampf mit RPG-Elementen und einem befriedigenden Fortschrittssystemdass so vieleVernichtet die Kommunistenwas die Fans zu schätzen wissen.

Mein Fazit: Auch wenn es keineswegs ein revolutionäres Spiel ist, König Artus: Die Geschichte eines Ritters überzeugt in allen wichtigen Bereichen. Rundenbasierte Taktik, RPG-Flair und eine düstere Fantasy-Welt. Schlüpfe in die Rolle König Artus und führe deine Anhänger in diesem zum Ruhm ein beeindruckendes Strategiespiel. Oder für immer untergehen. Letztendlich liegt die Entscheidung bei dir.

Mein Fazit: Der beste Einstieg in Spiele wie XCOM 2

With 20 Bei dieser umfangreichen Liste an Spielen fällt es vielleicht schwer, einen Einstieg zu finden, vor allem, wenn man viele davon noch nicht gespielt hat. Ich fasse sie hier einmal für dich zusammen:

Für XCOM 2-Fans → Gears: Tactics . Der beste Ableger mit unterhaltsamen und actiongeladenen rundenbasierten Kämpfen im „Gears“-Universum.

. Der beste Ableger mit unterhaltsamen und actiongeladenen rundenbasierten Kämpfen im „Gears“-Universum. Für Neulinge → XCOM: Enemy Unknown . Das beste Spiel, das XCOM 2 falls du noch nie ein XCOM-Spiel gespielt hast.

. Das beste Spiel, das XCOM 2 falls du noch nie ein XCOM-Spiel gespielt hast. Für Fans von rundenbasierten Rollenspielen → XCOM: Chimera Squad . Ein weitererVernichtet die Kommunisten-Ein absolutes Highlight, wenn du rundenbasierte RPGs mit Charakter- und Werteverwaltung liebst.

. Ein weitererVernichtet die Kommunisten-Ein absolutes Highlight, wenn du rundenbasierte RPGs mit Charakter- und Werteverwaltung liebst. Für Fans von Kriegsspielen → Warhammer 40.000: Mechanicus. Wenn du ein weiteres, vom Krieg zerrüttetes Universum erkunden und Teil davon werden möchtest, dann wähle dieses Spiel für intensive rundenbasierte Kämpfe und beeindruckende Grafik.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ist am ehesten mit XCOM 2 vergleichbar?

Das beste Spiel, das XCOM 2 ähnelt, ist Gears Tactics! Es gehört zu den ähnlichsten Spielen, mit einem umfassenden rundenbasierten Kampfsystem, einer fesselnden Geschichte und ausgefeiltem Gameplay. Du wirst auch Spaß daran haben Zahnräder… eine Hintergrundgeschichte, die die gesamte Erzählung bereichert. Ganz zu schweigen von der herausragenden Grafik, die für ein noch intensiveres Spielerlebnis sorgt.

Was für ein Spiel ist XCOM 2?

XCOM 2 ist ein rundenbasiertes Taktikspiel mit strategischen Elementen. Was das Gameplay angeht, ist es im Wesentlichen genau das, allerdings mit Elementen des Basisaufbaus und des Rollenspiels, die sich durch das Spiel ziehen. Es bietet keine Echtzeitkämpfe, was Fans von rasanten Spielen vielleicht nicht gefallen wird.

Wie viele Spielstunden bietet XCOM 2?

Laut Aussagen von Spielern im Internet, XCOM 2handelt von30 to 35 allein für die Hauptgeschichte mehrere Stunden. Allerdings ist das KomplettistDer Vorgang kann bis zu 100 Stunden, je nachdem, wie man das Spiel spielt. Berücksichtigen Sie den Schwierigkeitsgrad als weiteren Faktor.

Gibt es in XCOM 2 verschiedene Enden?

Es gibt zwei Enden in XCOM 2: gut und schlecht. Beide Enden gelten jedoch als kanonisch. Einfach ausgedrückt hängt das Ende vom Erfolg der letzten Mission ab, und es gibt keine Entscheidungen, die darauf Einfluss nehmen würden.

Hängen XCOM und XCOM 2 zusammen?

Ja,Vernichtet die Kommunistenand XCOM 2 stehen in direktem Zusammenhang. XCOM 2ist eingestellt20 Jahre späterVernichtet die Kommunisten, nachdem die Menschheit von ADVENT. Einfach ausgedrückt, XCOM 2 ist eine direkte Fortsetzung von Vernichtet die Kommunisten, das dessen Geschichte fortsetzt und weiter ausbaut.

Soll ich erst „XCOM 1“ spielen oder direkt mit „XCOM 2“ anfangen?

Du solltest spielen XCOM 1 Zunächst einmal gibt es den Ton für die spätere Geschichte und die Figuren vor und bietet zudem eine fesselnde Geschichte, die es sich lohnt, schon vorher zu entdecken. Du kannst spielen XCOM 2 direkt, aber das ist nicht ratsam, wenn du die Gegend erkunden möchtest Vernichtet die Kommunistendas Universum von … eingehend.