Die 11 größten Videospiel-Karten, die es 2025 zu erkunden lohnt!

Die größten Videospielkarten sind echte Ausdauertests. Sie sehen zwar wunderschön aus, doch irgendwann werden die Schritte zur Qual, und eine falsche Abzweigung kostet einen zehn Minuten.

Sie sind zwar riesig, aber auch wie geschaffen für Umwege, Nebenquests, versteckte Dungeons und übermächtige Gegner, die über deine Ausrüstung nur lachen. Man vergisst die Hauptquest, weil die Welt einen ständig mit besseren Geschichten und Beute lockt.

Dieser Reiseführer stellt Orte vor, die die Reise wert sind: Orte, die Neugier belohnen, Faulheit bestrafen und stundenlang ein echtes Lebensgefühl vermitteln. Bringen Sie etwas Geduld und Orientierungssinn mit, und ich zeige Ihnen, wohin Sie gehen sollten, was Sie auslassen können und wohin Sie später noch einmal zurückkehren sollten.

Unsere Top-Auswahl der größten Videospiel-Karten

Manche Spielwelten sind nicht nur groß – sie sind geradezu absurd riesig. Das sind keine Karten, durch die man einfach so spazieren geht – es sind solche, bei denen man sich auf eine einfache Reise begibt und irgendwie in einem ganz anderen Abenteuer landet. Ob im Weltraum, in mittelalterlichen Landschaften oder in endlosen Blockwelten: Diese Spiele definieren das Erkunden völlig neu.

Hier sind also meine Top-Empfehlungen – jedes Spiel bietet eine Welt, die so groß ist, dass du wahrscheinlich vergisst, was du eigentlich vorhattest.

No Man’s Sky (2016) – Ein unendliches Universum, in dem du mit einem kaputten Schiff startest und eine ganze Galaxie zu entdecken hast. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) – Ein legendäres Rollenspiel, in dem man als Gefangener beginnt und am Ende irgendwie die Hälfte der Städte besitzt. Bergbau, Handwerk (2011) – Eine Pixel-Sandbox, in der du mit nichts beginnst und schließlich Welten erschaffst, die größer sind als deine Vorstellungskraft.

Möchtest du wissen, warum diese Welten zu den größten Videospielkarten überhaupt gehören? Dann lies weiter – ich werde gleich darauf eingehen, was diese Karten so unglaublich macht (und warum sie dir Stunden deiner Zeit rauben könnten).

Die 11 größten Videospiel-Karten: Welten, die niemals enden

Manche Spiele bieten dir nicht nur eine Welt zum Erkunden – sie legen dir einen ganzen Planeten (oder gleich mehrere) in die Hand und sagen: „Viel Glück, hoffentlich hast du was zu essen dabei.“ Man beginnt mit großen Abenteuervorstellungen und endet mit schmerzenden Daumen vom endlosen Herumlaufen – und doch liebe ich jede Sekunde davon. Nichts geht über den Nervenkitzel, stundenlang auf Entdeckungsreise zu sein, nur um dann festzustellen, dass ich eigentlich gar nicht vorangekommen bin.

1. No Man’s Sky [Die größte Videospielkarte aller Zeiten – Unendliches Universum]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Weltraumerkundungs- und Überlebensabenteuer in einer offenen Welt Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, VR Erscheinungsjahr 2016 Urheber Hallo, liebe Spieler Durchschnittliche Spielzeit Endless – ein prozedural generiertes Universum mit 18 Billiarden Planeten Am besten geeignet für Entdecker, Baumeister und Survival-Fans, die das unendliche Entdecken lieben Was mir gefallen hat Prozedurisch generierte Spielwelt, Basisbau, nahtloser Übergang vom Weltraum zum Planeten, Koop-Multiplayer, regelmäßige Updates, wunderschöne Biome, grenzenlose Erkundungsfreiheit

Es ist eines der Die besten Survival-Spiele wo sich die Entwickler dachten: „Warum sollten wir die Spieler nicht in ein endloses Leid stürzen?“ In No Man’s SkyDu beginnst mit einem kaputten Schiff und einem Multitool, das eher „Multi“ als „Tool“ ist.

Das Universum besteht aus prozedural generierten Welten, was bedeutet, dass selbst die Entwickler keine Ahnung haben, was es dort draußen gibt. Jeder Planet bietet einzigartige Alien-Spezies, ÖkosystemeundWetterEntwickelt, um dich auf neue und aufregende Weise umzubringen. Die Grafik ist ein wahres Farbenkaleidoskop, sodass man sich fragt, ob das Grafikteam von Koffein oder etwas Stärkerem angetrieben wurde.

Das Gameplay umfasst Bergbauressourcen, Basteln… und an deinen Entscheidungen zu zweifeln, wenn dir klar wird, dass du Stunden damit verbracht hast, virtuelle Mineralien zu sammeln. Profispieler schätzen vielleicht die Weite und Freiheit, während Neulinge sich überfordert und ein wenig verängstigt fühlen könnten.

Trotz eines holprigen Starts hat sich das Spiel weiterentwickelt und kann mittlerweile mit über 10 bis Juni verkaufte sich die Million 2022. Wenn du das größte Open-World-Spiel spielen möchtest, dann No Man’s Sky ist dein digitaler Everest.

2. The Elder Scrolls V: Skyrim [Eine riesige Fantasy-Karte für RPG-Fans]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 35–100+ Stunden, je nach Erkundung und Nebenquests Am besten geeignet für Spieler, die Fantasiewelten, eine facettenreiche Hintergrundgeschichte und absolute Freiheit lieben Was mir gefallen hat Eine riesige, handgezeichnete Karte, Hunderte von Quests, Mod-Unterstützung, stimmungsvolles Weltdesign, fesselnde Erkundung, unvergessliche Charaktere und zeitloser Wiederspielwert

Eines meiner Lieblings Open-World-Spiele wo man als Gefangener beginnt und, wenn man so ist wie ich, am Ende als der Thane (Adelsrang im Spiel) jedes Lehens mit einem Haus voller gestohlener Käseräder.

Die Welt ist einNordisches Fantasy-Reich voller Drachen, die ein Händchen dafür haben, genau im ungünstigsten Moment anzugreifen. Die Grafik war bahnbrechend in 2011… und mit Mods kannst du es wie ein modernes Meisterwerk oder wie ein chaotisches Durcheinander aussehen lassen.

Es wurde bekannt gegeben, dass 2023 dassThe Elder Scrolls V: Skyrim Umsatz übertroffen 60 Millionen Exemplare. Das Spiel bietet mit dem Schwert fuchtelnd, Zaubersprüche… und Dinge so lange anzuschreien, bis sie umfallen. Erfahrene Spieler werden die Tiefe des Spiels zu schätzen wissen, während Neulinge sich vielleicht in Nebenquests verlieren und dabei vergessen, dass es eine Welt zu retten gibt.

Die Karte ist so riesig, dass man auch nach Durchspielen des Spiels immer wieder zurückkehrt, in der Überzeugung, dass es noch irgendeine versteckte Ecke gibt, die man übersehen hat. Ein kleiner Tipp am Rande: Pass bloß auf, dass du dir nicht diese berüchtigte Knieverletzung zuziehst.

3. Minecraft: Java- und Bedrock-Edition [Die größte Videospielkarte für kreative Baumeister]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Sandbox-Survival/Open-World-Erstellung Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 (Bedrock: 2017) Urheber Mojang Studios, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Endlos – unendliche, prozedural generierte Welten Am besten geeignet für Baumeister, Survival-Fans und kreative Spieler, die pure Freiheit lieben Was mir gefallen hat Prozedural generierte, unendliche Karte, Kreativ- und Überlebensmodus, Redstone-Mechanik, Koop-Multiplayer, Community-Server, regelmäßige Updates, zeitloser Wiederspielwert

Das Spiel, das meine Sicht auf die Welt um mich herum verändert hat! Du wachst auf in einem pixelige Welt mit nichts als deinen Fäusten, und ehe du dich versiehst, schlägst du wie ein Verrückter auf Bäume ein.

Die Welt? Unendlich. Das Gameplay? Ganz wie du es dir vorstellst. Überlebensmodus macht dich zu einem verzweifelten Plünderer, der vor Skeletten davonrennt und hofft, dass sein letztes Stück Brot dich am Leben hält.

Das Spiel erstreckt sich unendlich weit mit tiefe Höhlen, weitläufige Dörfer, und ein ganzes Ökosystemdie darauf warten, entdeckt zu werden. In einem Moment baust du noch eine gemütliche Hütte, und im nächsten bist du in eine Schlucht gestürzt und hast all deine Diamanten verloren. Profispieler stellen Redstone-Konstruktionen die wie außerirdische Technologie aussehen, während Anfänger ihre ersten Nächte zitternd in einer Lehmhütte verbringen.

Mit über300 Millionen verkaufte Exemplare… es ist das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Ob man es nun liebt oder hasst – man kann die Faszination nicht leugnen, die es ausübt, wenn man Block für Block durch seine endlosen Landschaften streift.

4. Elite: Dangerous [Die größte Videospielkarte mit echten Sternensystemen]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Open-World-Weltraumsimulation/MMO-Sandbox Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Frontier Developments Durchschnittliche Spielzeit Endlos – die gesamte Milchstraße mit 400 Milliarden Sternsystemen Am besten geeignet für Entdecker und Fans von Weltraumsimulationen, die Realismus, Größe und Freiheit suchen Was mir gefallen hat Eine riesige Karte im Galaxienmaßstab, nahtloses Erkunden, detaillierte Schiffssysteme, vielschichtige Handels- und Kampfsysteme, echte astronomische Daten, aktive Community-Events

Hast du schon einmal davon geträumt, Weltraumpilot zu werden? In Elite: Dangerous, man beginnt mit einem Schiff, das eher einer Blechbüchse als einem Sternenkreuzer gleicht. Dies Simulationsspielbietet eine1:1SkalaMilchstraße denn offenbar dachten die Entwickler, wir bräuchten 400 Milliarden Sternensysteme sich wirklich unbedeutend zu fühlen.

Die Grafik ist atemberaubend und lässt die Leere des Weltraums zugleich wunderschön und furchteinflößend wirken. Das Gameplay umfasst Handel, KampfundErkundung, mit einer Lernkurve, die steiler ist als der Gravitationsschacht eines Schwarzen Lochs – eine Herausforderung, bei der es darauf ankommt, mit Schnelles VPN für Gaming kann dafür sorgen, dass sich alles etwas nahtloser anfühlt.

Profispieler werden die Tiefe und den Realismus vielleicht zu schätzen wissen, während Neulinge sich möglicherweise fühlen, als wären sie aus einer Luftschleuse hinausgeworfen worden. Wenn man das Wenn eines der größten Sandbox-Spiele auf deiner Liste steht, füge dieses Spiel unter diesem Reiter hinzu, denn dieses Simulationsspiel definiert Weite neu und ist dein Ticket zu den Sternen.

5. Elden Ring [Die größte Videospielkarte für Souls-Fans]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG/Soulslike Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber FromSoftware, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden für die Hauptgeschichte und mittlere optionale Inhalte; deutlich mehr für eine vollständige Erkundung Am besten geeignet für Spieler, die Dark Fantasy, Erkundung, geheimnisvolle Hintergrundgeschichten und herausfordernde Entdeckungen lieben Was mir gefallen hat Eine riesige, zusammenhängende Karte, vertikale Erkundung, brutale, aber faire Kämpfe, versteckte Dungeons und Geheimnisse, ein lohnender Entdeckungszyklus, kreatives Boss-Design, die Freiheit, das Spiel in deinem eigenen Tempo zu erkunden

If Elden Ring Wenn mich das etwas gelehrt hat, dann ist es, dass die offene Welt not Mein Freund. Man könnte meinen, eine so weite und atemberaubende Welt würde etwas Ruhe bieten, aber nein – jeder Zentimeter von Das Land dazwischen will es auf dich abgesehen haben. Ich habe Stunden damit verbracht, seine riesige Welt zu erkunden, und ehrlich gesagt habe ich mich dabei verloren gefühlt.

Das Spiel ist voll von groteske Monster, geheimnisvolle NPCsundatemberaubende Landschaften die dich das unvermeidliche Leid vergessen lassen, das vor dir liegt. Das Spiel nimmt dich nicht an die Hand, sondern stößt dich von einer Klippe und sieht zu, wie du dich abmühst. Aber genau das macht es so lohnenswert.

Die Welt ist atemberaubend riesig und voller unheimliche Burgen, versteckte Dungeonsund überdimensionale Gegner, die einen dazu bringen, es sich zweimal zu überlegen, bevor man den Kampf aufnimmt. FromSoftware hat dafür gesorgt, dass jeder Zentimeter davon mit etwas gefüllt ist, das es zu entdecken lohnt – oder mit etwas, das dich mit zwei Treffern vernichtet.

Elden Ring ist brutal, umwerfend und absolut süchtig machend. Für Neulinge ist es eine Geduldsprobe. Für Veteranen ist es ein Spielplatz des Leidens. So oder so erwartet dich eine wilde, atemberaubend unterhaltsame Fahrt.

6. Starfield [Die größte Videospielkarte für die Erforschung des Weltraums]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Open-World-Science-Fiction-Rollenspiel Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit Endlos – Tausende von Planeten, keine wirkliche Endzeit Am besten geeignet für Science-Fiction-Fans, die Weltraumreisen, den Bau von Raumschiffen und enorme Freiheit lieben Was mir gefallen hat Eine riesige Karte im Galaxienmaßstab, ein fesselnder Erkundungszyklus, Schiffsanpassung, flüssige Kämpfe, flexibles Questdesign, die Freiheit, vom Weg abzuweichen und das Universum zu deinem eigenen zu machen

Diesbeeindruckendes Weltraumspiel bietet dir eine offene Welt wie No Man’s Sky zwar in kleinerem Maßstab, doch sichert es sich dennoch einen Platz unter den Besten 11 die größten Spielwelten aller Zeiten. Starfield bietet dir ein Universum mit über 1.000 Planeten, und ich würde sagen, es ist der ultimative Spielplatz für Weltraumfreaks, Entdecker, und Leute, die einfach nur Weltraumschrott in ihren Schiffen horten wollen.

Die Grafik? Atemberaubend. Das Gameplay? Eine Mischung aus Weltraumkampf, Ressourcenmanagement, und die gelegentliche existenzielle Krise, wenn einem bewusst wird, wie leer der Weltraum tatsächlich ist. Das Spiel lässt dich Schiffe anpassen, Außenposten errichtenundmit NPCs sprechen die vielleicht roboterhafter sind als die eigentlichen Roboter – oder auch nicht.

Bethesdas Der typische Stil ist wieder da – jede Menge Freiheit, jede Menge Inhalt und natürlich jede Menge Bugs. Aber seien wir ehrlich: Der halbe Spaß an diesem Spiel besteht darin, zuzusehen, wie dein Charakter in den Orbit geschleudert wird, weil die Physik beschlossen hat, sich den Tag frei zu nehmen. Es ist überwältigend, unvorhersehbar und gelegentlich frustrierend – aber hey, genau das macht ein Bethesda RPGs fühlen sich wie zu Hause an.

7. Microsoft Flight Simulator [Die ganze Welt in einem Spiel]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Flugsimulation/Erkundung einer offenen Welt Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Asobo Studio, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Endlos – die gesamte Erde kann erkundet werden, ohne Einschränkungen durch die Kampagne Am besten geeignet für Entdecker, Luftfahrtfans und Spieler, die sich nach maßstabsgetreuer Darstellung und Realismus sehnen Was mir gefallen hat Die ganze Welt in satellitengestützter Präzision, Wetter und Verkehr in Echtzeit, atemberaubende Grafik, authentische Flugzeugphysik, die Freiheit, überall hinzufliegen – ganz ohne Ladezeiten

Wenn du schon immer einmal den ganzen Globus überfliegen wolltest, ohne dich mit den Sicherheitskontrollen am Flughafen herumschlagen zu müssen, dann ist dieses Simulationsspiel genau das Richtige für dich. Microsoft Flight Simulator bietet nicht nur eine große Karte – es bietet die die ganze Erde in absurder Detailtreue nachgebildet. Berge, Ozeane, Städte, und sogar dein eigenes Haus (wenn du weit genug hineinzoomst) sind alle da und laden dich geradezu dazu ein, über sie hinwegzuschweben.

Das Spiel verwendetWetterdaten aus der Praxis, und wenn also vor deinem Fenster ein Sturm tobt, rate mal, was dann passiert? Du kannst direkt hineinfliegen – denn Turbulenzen sind nur eine weitere Art, wie das Spiel dich daran erinnert, dass du nicht die Kontrolle hast.

In diesemSimulationsreihe der nächsten Generation… trägt man die enorme Verantwortung, ein Flugzeug in der Luft zu halten. Egal, ob du ein Flugfan bist oder einfach nur aus Spaß eine Boeing in die Nachbarschaft deines besten Freundes krachen lassen willst – dieses Spiel hält, was es verspricht.

8. Atlas [Die größte Videospielkarte, die je für Survival-Fans erstellt wurde]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Multiplayer-Survival in einer offenen Welt, Piratenkriege Plattformen PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Grapeshot Games, Snail Games Durchschnittliche Spielzeit 50–70+ Stunden zum Erkunden und Bauen in der offenen Welt Am besten geeignet für Survival-Spieler, die es lieben, wenn es groß angelegt ist, wenn es gefährlich ist und wenn sie die gesamte Karte beherrschen Was mir gefallen hat Eine riesige Meereswelt mit dynamischem Wetter, Schiffsbau und Seeschlachten, Basisbau, Gebietsbeherrschung, kooperativen Raubzügen und einer persistenten Welt, die sich an die Anzahl der Spieler und deren Ambitionen anpasst

Das Spiel, in dem Überleben auf Piraterie trifft und der Ozean sowohl dein Spielplatz als auch dein schlimmster Albtraum ist. Atlas treibt das Open-World-Spiel auf die Spitze und umfasst über 45,000 Quadratkilometer of Wasser and Land. Genau, es ist wieder einmal eine der größten Videospielwelten, die je geschaffen wurden – und sie ist so konzipiert, dass man an seinen eigenen Berechnungen zweifeln könnte.

Wenn Sie schon immer einmal die Freude erleben wollten, ein Schiff zu steuern und dabei Angriffe abzuwehren Hungertod, Stürmeund andereSpieler, die dir deine hart erkämpfte Beute stehlen, dann ist das genau das Richtige für dich.

Aber vergessen wir nicht den eigentlichen Star von Atlas – das totale Chaos. Zwischen Seeungeheuer, Seeschlachten… und ganze Inseln, die von machthungrigen Spielern beherrscht werden – jeder Augenblick ist unvorhersehbar.

Spiele mit den größten Open-World-Karten sollen sich so anfühlen, als ob eindringlich, und dieses Spiel tut das auf jeden Fall! Es ist die ultimative Prüfung für Geduld und Ausdauer und belohnt dich mit unglaublichen Triumphmomenten – kurz bevor jemand dein Schiff versenkt und dir alles wegnimmt.

9. Guild Wars: Nightfall [Die beste Erkundung weitläufiger Karten im klassischen „Guild Wars“]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Massively Multiplayer Online-Rollenspiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2006 Urheber ArenaNet, NCsoft Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden für die Hauptkampagne Am besten geeignet für MMO-Spieler, die taktische Gruppenkämpfe, eine facettenreiche Hintergrundgeschichte und storybasierte Quests mögen Was mir gefallen hat Die einzigartige, afrikanisch inspirierte Welt von Elona, ein tiefgehendes Helden-System zur Steuerung der Gruppe, eine unvergessliche Kampagne, eine große Vielfalt an Charakterkonfigurationen und der klassische, auf Fertigkeiten basierende Kampf von Guild Wars

Diesein unterhaltsames MMORPG gab mir das Gefühl, ein Held zu sein, und erinnerte mich gleichzeitig daran, dass Gegner nicht fair kämpfen. Im Gegensatz zu typischen Multiplayer-Spielen kannst du hier eine KI-gesteuerte Party – denn manchmal sind sogar virtuelle Freunde besser als echte.

Die Welt vonDas Besteis gegenüber, verschiedene… und voller Gegner, die darauf spezialisiert sind, dir den Tag zu vermiesen. Von Wüstendünen bis hin zu üppigen Küsten – es fühlt sich an wie ein Fantasy-Roadtrip, bei dem jeder Halt ein Kampf ums Überleben ist.

Aber lassen Sie uns darüber sprechen, was Guild Wars: Nightfallbesonders – dasHelden System. Anstatt auf unzuverlässige Teamkollegen zu warten, hast du KI-gesteuerte Verbündete die (überraschenderweise) Befehle befolgen. Das bedeutete, dass man tatsächlich eine Strategie entwickelnohne dass jemand einfach so in den Kampf stürmt.

Mit einer tiefenKlassensystem und einige der bestes PvE Was den Inhalt der Serie angeht, hat dieses Spiel gezeigt, dass ein Open-World-Spiel mit einer großen Karte nicht unbedingt leer sein muss – es muss einem einfach immer wieder neue Herausforderungen bieten.

10. The Crew [Ideal für Fans von Open-World-Rennspielen]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Eine Mischung aus Open-World-Rennspiel und MMO-Rennspiel Plattformen PC, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Ivory Tower + Ubisoft Reflections, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden für die Hauptkampagne Am besten geeignet für Rennsportfans, die weite Straßen, gemeinsames Spielen und große Karten lieben Was mir gefallen hat Eine riesige Karte im Maßstab der USA, unterteilt in Regionen, eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme, vielfältige Fahrstile, ausgefeilte Sozial- und Crew-Systeme sowie unterhaltsame Fahrzeug-Fortschritte und Herausforderungen

Wenn Sie schon immer einmal eine Autoreise quer durch die gesamten Vereinigten Staaten unternehmen wollten, ohne anzuhalten, um gas, TicketsoderSchlaf, diesrasantes Multiplayer-Spiel Da bist du in guten Händen. Nur weil sie auf Platz zehn unserer Liste der größten Videospielkarten steht, heißt das noch lange nicht, dass sie kein Knaller ist.

Die Entwickler haben das ganze Land nachgebildet – zwar etwas verkleinert, aber immer noch groß genug, um Fernfahrten sich wie echte Verpflichtungen anfühlen. In einem Moment rast man noch mit quietschenden Reifen durch die Straßen von Miami, und im nächsten Moment treibst du schon durch schneebedeckte Berge.

Und das Beste daran? Die Freiheit. Willst du bei Sonnenuntergang durch die Wüste cruisen? Nur zu. Ziehst du es vor, dich durch den Verkehr zu schlängeln, als gehöre dir die Autobahn? Pass nur auf, dass du keinen Unfall baust. Welches Spiel hat die größte Karte und wirkt trotzdem lebendig? Dieses hier kommt dem schon sehr nahe und füllt seine Welt mit Rennen, Aufgabenundgenug Landschaft damit du vergisst, dass du eigentlich gewinnen solltest.

Die Crewdrehte dieUSA zu einemriesiger Spielplatz, was beweist, dass manchmal der Weg das eigentliche Rennen ist.

11. Assassin’s Creed Shadows [Das beste Open-World-Kartendesign der „Assassin’s Creed“-Reihe]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure mit Stealth- und RPG-Elementen Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Ubisoft Quebec (mit Unterstützung der weltweiten Ubisoft-Studios) Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden für die Hauptgeschichte und Nebeninhalte mittleren Schwierigkeitsgrades Am besten geeignet für Spieler, die sich auf vielschichtigen, labyrinthartigen Karten mit zahlreichen Höhenunterschieden, Versteckmöglichkeiten und versteckten Abkürzungen wohlfühlen Was mir gefallen hat Ein ausgefeiltes System mit zwei Hauptfiguren, eine lebendige offene Welt, vertikales Kartendesign, ausgefeilte Stealth- und Kampfabläufe, umfangreiche Nebeninhalte, atemberaubende Lichtstimmung und Atmosphäre sowie eine gelungene Balance zwischen Erkundung und Zielstrebigkeit

Die Handlung spielt im Japan des späten 16. Jahrhunderts, in einer Zeit des Umbruchs, Schatten handelt von zwei Protagonisten: Naoe, einem „Shadow-Walk“-Attentäter, der sich durch seine Tarnung auszeichnet, und Yasuke, einem Krieger, dessen Mission von roher Kraft und festem Glauben getragen wird.

Als die Machenschaften eines uralten Kultes die lokalen Clans und das Machtgleichgewicht bedrohen, kreuzen sich die Wege der beiden Protagonisten. Der eine schleicht sich durch die Gänge, der andere stürzt sich kopfüber in die Gefahr. Ihre Entscheidungen treffen in dynamischen Missionen aufeinander, die deine Sichtweise darauf verändern, was ein „guter Weg“ überhaupt bedeutet.

Die Handlung dreht sich um Konflikte – Loyalität, Verrat, Macht, Identität. Es gibt keine große Wendung, die darauf ausgelegt ist, dich zu schockieren; stattdessen ist es etwas ganz Persönliches. Die Nächte, in denen man Kultisten jagt, in Festungen einbricht und Relikte aufspürt, fühlen sich verdient und bedeutsam an. Es ist eines der Die besten Spiele, die auf Büchern basieren das beste Spiel, das ich je gespielt habe.

Die Karte ist eine der größten der Serie – dicht, verwinkelt und raffiniert. Es ist auf Bewegung ausgelegt und bietet erkundbare Dächer, versteckte Waldwege, unterirdische Tunnel und verzweigte Dorfpfade. Schatten ist am besten, wenn es einen dazu anregt, neue Wege zu finden: Wachen ausweichen, Dungeons über Kopf umdrehen oder über Kanäle einen Bogen machen. Das Stealth-System belohnt Geduld; du wirst es spüren, wenn dir eine perfekte Abfolge von Ausschaltmanövern das Leben rettet. Die Kämpfe sind präzise und erfordern strategisches Vorgehen, sodass du dich nicht darauf verlassen kannst, einfach nur auf die Knöpfe zu hämmern.

Der Spielfortschritt bietet dir Möglichkeiten, beide Spielstile zu verbessern. Nutze Gadgets, Schattenschritte oder Brute-Upgrades, je nach Protagonist. Nebeninhalte kamen mir nie wie Lückenfüller vor. Schrein-Herausforderungen, Yokai-Jagden und versteckte Zirkel stellen dich immer wieder in kleinen, unterhaltsamen Abschnitten auf die Probe.

Wenn du Spiele magst, bei denen es eher um die Frage „Welchen Weg soll ich einschlagen?“ als um „Wen soll ich als Nächstes erledigen?“ geht, dann ist „Shadows“ genau das Richtige für dich.

Mein Gesamtfazit zu den größten Videospiel-Karten

Mir war die tatsächliche Größe der Karte nie wirklich wichtig, sondern vielmehr, was dieser Raum für das Spiel in Bezug auf die Geschichte und die Atmosphäre leistet. Wenn die Welt das tut, wozu sie geschaffen wurde, nenne ich das einen Erfolg – ganz gleich, wie sehr sie meine Geduld auf die Probe stellt. Hier sind einige Empfehlungen, je nachdem, welcher Spielertyp du bist:

Für Entdecker, die niemals die Schnellreisefunktion nutzen > No Man’s Sky . Eine unendliche Galaxie, geschaffen für Wanderer. Jeder Planet bietet etwas Neues – mal Schönheit, mal Chaos, immer eine Entdeckung.

> . Eine unendliche Galaxie, geschaffen für Wanderer. Jeder Planet bietet etwas Neues – mal Schönheit, mal Chaos, immer eine Entdeckung. Für Fantasy-Abenteurer > The Elder Scrolls V: Skyrim . Drachen, Verliese und endlose Ablenkungen. Eine klassische offene Welt, die nach wie vor den Maßstab für Erkundung und Freiheit setzt.

> . Drachen, Verliese und endlose Ablenkungen. Eine klassische offene Welt, die nach wie vor den Maßstab für Erkundung und Freiheit setzt. Für Entwickler und Gestalter > Minecraft: Java- und Bedrock-Edition . Unendliche Welten, unendliche Kreativität. Perfekt für Spieler, die offene Weiten in persönliche Welten voller Geschichten und Verrücktheiten verwandeln.

> . Unendliche Welten, unendliche Kreativität. Perfekt für Spieler, die offene Weiten in persönliche Welten voller Geschichten und Verrücktheiten verwandeln. Für Piloten und Entdecker in der realen Welt > Microsoft Flight Simulator . Die Erde im wahrsten Sinne des Wortes als dein Spielplatz. Von Berggipfeln bis hin zu Stadt-Skylines – es ist die größte Karte, die je erstellt wurde – und sie ist echt.

> . Die Erde im wahrsten Sinne des Wortes als dein Spielplatz. Von Berggipfeln bis hin zu Stadt-Skylines – es ist die größte Karte, die je erstellt wurde – und sie ist echt. Für Science-Fiction-Träumer > Starfield. Eine ganze Galaxie aus handgefertigten Systemen und prozedural generierten Planeten. Ideal für Spieler, die sich nach Weite, Raumfahrt und einem gemächlicheren, bedächtigeren Spieltempo sehnen.

Jedes dieser Spiele definiert den Begriff „Größe“ auf seine eigene Weise, doch alle erinnern uns daran, warum das Erkunden nach wie vor wichtig ist. Bei den größten Karten geht es nicht darum, von A nach B zu gelangen, sondern um alles, was dazwischen passiert.

Häufig gestellte Fragen