9 juegos parecidos a «The Quarry» que te dejarán con la mente en blanco

Mi búsqueda de juegos como La cantera empezó en el momento en que terminé mi quinta partida de este éxito de terror interactivo de 2022. Supermassive Games ha perfeccionado su arte a lo largo de los años, y La cantera se erige como una de sus obras más pulidas, cinematográficas y genuinamente aterradoras hasta la fecha. Pero una vez que hayas guiado a esos nueve monitores a lo largo de su larga noche en Hackett’s Cantera, quizá te preguntes a qué jugar ahora.

Afortunadamente, hay un montón de títulos fenomenales que logran esa misma combinación de decisiones significativas y tensión que te mantiene en vilo. Desde misterios sobrenaturales hasta thrillers psicológicos, estos juegos mantienen vivo el espíritu del terror basado en las decisiones del jugador.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a The Quarry

Antes de pasar a la lista completa, aquí tienes lo mejor de lo mejor: los juegos que reúnen todas las cualidades que tanto gustan a todo el mundo La canterapara:

Esto es solo una pequeña muestra, así que sigue leyendo para descubrir más sobre este fantástico La cantera alternativas, cada una con su propio toque distintivo en el género de los juegos de terror interactivos.

Los 9 mejores juegos parecidos a «The Quarry» que te mantendrán en vilo

Si te encantaba tomar decisiones de vida o muerte en La cantera, te espera una sorpresa. He elegido los siguientes juegos por su marcado enfoque narrativo, sus tramas ramificadas y la te prometo que te mantendrá en vilo.

1. Hasta el amanecer [La mejor experiencia de terror interactiva]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5 Año de estreno 2015 Creadores Supermassive Games, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 9-10 horas Ideal para Aficionados al cine de terror en el que las decisiones del jugador tienen un gran impacto

Como uno de loslos videojuegos de terror más queridos de su generación, Hasta el amanecer is el referente indiscutible del terror interactivo Una historia de supervivencia. Ocho amigos, atrapados en una montaña nevada, deben sobrevivir hasta el amanecer mientras se enfrentan a una amenaza sobrenatural y a sus propios miedos.

El magnífico reparto, entre los que se encuentran Rami Malek y Hayden Panettiere, también da vida a estos personajes con unas interpretaciones de captura de movimiento asombrosas.

Lo que convierte a este juego en la mejor opción es su sistema del efecto mariposa – cada decisión tiene consecuencias enormes que se extienden a lo largo de toda la historia. He visto cómo se modificaban tramas completas de personajes a raíz de decisiones tomadas en una fracción de segundo horas antes. La tensión va aumentando de forma magistral mientras te enfrentas tanto a amenazas inmediatas como a consecuencias a largo plazo.

Hasta el amanecer combina a la perfección el drama adolescente con un terror de otro nivel, lo que resulta a la vez familiar y novedoso, incluso para los habituales de los juegos de terror. Te encontrarás cuestionando cada decisión a medida que Intenta mantener a todos con vida hasta mañana – aunque, según mi experiencia, eso es más difícil de lo que parece.

Mi veredicto: Hasta el amanecer es la coincidencia más cercana a La cantera si te gustan las decisiones difíciles, los momentos de tensión y un reparto al que te acabarás encariñando. Sigue siendo una de las experiencias cinematográficas de terror más apasionantes que existen.

2. La antología de Las imágenes oscuras: La casa de las cenizas [El mejor thriller militar sobrenatural]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creadores Supermassive Games, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 6-7 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias sobrenaturales llenas de tensión en espacios reducidos

De los creadores de La cantera, La casa de las cenizases uno de misjuegos de aventuras favoritos gracias a la perfecta combinación de acción militar y terror sobrenatural. Ambientada durante la guerra de Irak, sigue a un grupo de soldados estadounidenses e iraquíes que descubren un antiguo templo sumerio que esconde horrores inimaginables. El claustrofóbico escenario subterráneo crea una atmósfera de constante ansiedad e incertidumbre.

Aunque el escenario ya te atrapa, el verdadero punto fuerte reside en cómo los personajes —que antes eran enemigos— deben confiar los unos en los otros para sobrevivir. Sus cambiantes dinámicas hacen que cada decisión tenga un gran peso, ya que determinan tanto el destino personal de cada uno como las posibilidades del grupo de salir con vida. Si estás buscando más títulos con este tipo de atmósfera de terror, quizá te interese echar un vistazo a algunos de los los mejores juegos de terror y supervivencia.

Sin embargo, ellos eventos de tiempo real parecen más pulidos que en anteriores Las imágenes oscuras los niveles, de los que no tengo más que buenas palabras. Para ser exactos, ponen a prueba tus reflejos lo justo sin resultar injustos. Las ramificaciones de la historia también ofrecen múltiples finales que vale la pena explorar, aunque sin duda necesitarás tener los nervios de acero para verlos todos.

Mi veredicto:La casa de las cenizas aumenta la tensión con su ambientación subterránea y sus alianzas inestables, lo que añade un plus de presión a cada decisión. Si te gusta el terror envuelto en misterio y dilemas morales, este juego no te decepcionará.

3. The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale [Mejor historia basada en las decisiones emocionales]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS3, PS Vita, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2012 Creadores Telltale Games, Skybound Games Duración media de la partida 40-45 horas (en todas las estaciones) Ideal para Jugadores a los que les gustan las decisiones narrativas emotivas y centradas en los personajes

The Walking Dead, de Telltale es considerado por muchos como uno de los más juegos de zombis divertidos que se haya creado jamás, y con razón. El viaje de Lee y Clementine a través del apocalipsis zombi revolucionó la narrativa en los videojuegos y demuestra que lo más aterrador no es la supervivencia, sino en quiénes podemos convertirnos cuando la sociedad ya no existe. Y créeme, sentirás cómo se te acelera el corazón ante ciertas decisiones que te hacen no hay una respuesta «correcta» clara.

El principal atractivo de esta serie son sus personajes llenos de vida y su evolución. A diferencia de muchas historias de zombis que se centran en la violencia sangrienta, Telltale insiste en el el lado humano del apocalipsis y decisiones que pueden perseguirte más adelante. Cada episodio se basa en todas tus decisiones anteriores y se integra en un viaje verdaderamente personal.

Dicho esto, la mejor manera de vivir esta montaña rusa emocional es a través de La serie definitiva, ya que incluye todas las temporadas con gráficos mejorados y contenido extra.

Mi veredicto: Esta serie destaca por su narrativa emotiva y por unos personajes que te cautivarán desde el primer momento. Si buscas decisiones que resulten complejas y humanas, esta es una de las mejores experiencias narrativas a las que puedes jugar.

4. La antología de Las imágenes oscuras: Man of Medan [El mejor juego de terror cooperativo y claustrofóbico]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Creadores Supermassive Games, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 4-5 horas Ideal para Los aficionados al terror a los que les encantan los modos historia cooperativos y la tensión en espacios cerrados

A diferencia de su versión centrada en la acción La casa de las cenizas, Man of Medan parece más influenciado por juegos de supervivencia populares de su época. Esta primera entrega de La antología de Las imágenes oscuras narra la historia de cinco amigos cuyo viaje de buceo se convierte en una pesadilla a bordo de un carguero de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, los espacios reducidos y la realidad cada vez más retorcida crean una una experiencia de terror con un carácter claustrofóbico único.

Lo que más me llamó la atención fue su modo multijugador. Lo he jugado tanto en solitario como con mi hermano utilizando el modo cooperativo online, y ambas experiencias resultaron totalmente diferentes. El modo historia compartida convierte los videojuegos de terror en una experiencia algo social, en la que las decisiones de tu amigo pueden ayudar o condenar a tus personajes.

Como era de esperar, la narrativa ramificada ofrece más de un final y un sinfín de escenas de muerte creativas, por lo que se recomienda jugar varias veces. Por otro lado, debo mencionar que algunas Las secuencias de acción rápida pueden resultar muy exigentes, pero la atmósfera y los giros argumentales hacen que merezca la pena soportar alguna que otra frustración.

Mi veredicto: Man of Medan genera un tipo de tensión único debido a sus espacios reducidos y sus giros impredecibles. Es especialmente divertido cuando se juega en grupo, ya que las decisiones compartidas hacen que la experiencia sea aún más caótica —en el buen sentido—.

5. La vida es extraña [El mejor drama sobrenatural basado en elecciones]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2015 Creadores DONTNOD Entertainment, Square Enix Duración media de la partida 14-16 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias emotivas con elementos sobrenaturales

If La canteraSi los elementos de terror de este juego te resultaron un poco excesivos, entonces juegos como La vida es extraña son una buena alternativa, ya que combinan elementos sobrenaturales con el drama emocional.

En el papel de Max Caulfield, estudiante de fotografía, tú Descubre el poder de rebobinar el tiempo, pero cada cambio que realizas tiene consecuencias imprevistas. Y el escenario del Noroeste del Pacífico en el que se desarrolla el juego se convierte en un escenario sombrío que encaja a la perfección con esta historia.

A diferencia de los juegos de terror interactivos tradicionales, aquí el verdadero miedo proviene del efecto mariposa de tus decisiones. Me he visto obligado a volver atrás una y otra vez para revisar mis decisiones, solo para darme cuenta de que no existe una solución perfecta. La vida es extrañaademásaborda temas profundos como el acoso escolar, la salud mental y la pérdida, con una madurez sorprendente para el contexto en el que se desarrolla. Si te gustan los títulos con una narrativa sólida y arcos argumentales bien desarrollados, quizá también te interese explorar algunos de los los mejores juegos de aventuras.

La relación entre Max y su mejor amiga Chloe es el pilar emocional de la historia y, al menos para mí, tomar cada decisión me hizo sentir más personal que cualquier encuentro con un monstruo podría. Al combinarse con la mecánica de rebobinar el tiempo, crea momentos de auténtico temor ante las consecuencias de jugar con el destino.

Mi veredicto: La vida es extraña cambia el terror por una tensión emocional y sobrenatural, pero el impacto de tus decisiones es igual de intenso. Si te gustan las historias centradas en los personajes y con verdadero sentimiento, esta es una elección excelente.

6. Detroit: Become Human [Mejor aventura narrativa de alto riesgo]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5 Año de estreno 2018 Creadores Quantic Dream, Quantic Dream Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Aficionados a las historias con ramificaciones y a las decisiones moralmente complejas

No podría dormir por la noche si no mencionara uno de mis Juegos destacados de la última década – Detroit: Become Human.

En esta historia, seguirás a tres androides cuyas insólitas historias se entrelazan de repente en un Detroit distópico de un futuro cercano, donde cada decisión puede conducir a desenlaces radicalmente diferentes. Y, para ser sinceros, las ramificaciones del juego… El sistema narrativo es uno de los más impresionantes Lo que he visto hasta hoy.

La producción visual es sencillamente impresionante, con algunos de los los modelos de personajes más realistas del mundo de los videojuegos en general. Cada uno de los tres protagonistas ofrece una perspectiva única de la historia, y sus caminos pueden cruzarse o separarse en función de tus decisiones.

El sistema de diagramas de flujo del juego también te permite ver exactamente cómo tus decisiones han influido en la historia y te ayuda a explorar nuevas rutas en tus próximas partidas.

AunqueDetroit: Become Human Aunque no se trata de un juego de terror en el sentido tradicional, el juego genera una tensión real a través de sus situaciones de alto riesgo y muertes definitivas de personajes. Un solo paso en falso puede eliminar por completo a un personaje de la historia, así que más vale que estés preparado para cada decisión rápida o cada evento de tiempo real crucial que te encuentres en el camino.

Mi veredicto: Detroit: Become Human destaca por mostrar cómo incluso las decisiones más insignificantes pueden llevar la historia por caminos inesperados. Es una opción ideal si buscas algo intenso, dramático y lleno de ramificaciones.

7. Lluvia intensa [El mejor thriller psicológico policíaco]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS3, PS4, PS5 Año de estreno 2010 Creadores Quantic Dream, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Aficionados a los thrillers policíacos oscuros y centrados en la toma de decisiones

Lluvia intensa es un thriller psicológico policíaco que fue pionero en muchos de los elementos que hoy consideramos habituales en los dramas interactivos modernos. El juego, que sigue a cuatro personajes que investigan al «Asesino del Origami», crea suspense a través de su enfoque realista de la delincuencia y sus consecuencias. Por ejemplo, cada personaje jugable puede morir de forma definitiva, lo que cambia por completo el rumbo de la historia. A los aficionados a los títulos centrados en la narrativa también les puede gustar echar un vistazo a algunos de los los mejores juegos de historias interactivas, que ofrecen experiencias similares basadas en la elección.

Por lo que más se conoce a este juego es hacer que los momentos cotidianos se vivan con intensidad gracias a su innovador sistema de secuencias de acción. Me he visto estresado incluso al realizar tareas sencillas como preparar el desayuno o cambiarle el pañal a un bebé, debido a la capacidad del juego para convertir cualquier situación en un «momento significativo».

Bromas aparte, aunque Lluvia intensa Aunque gráficamente se ha quedado un poco anticuado, la atmósfera noir y las ramificaciones de la trama siguen funcionando sorprendentemente bien. La historia aborda temas oscuros con madurez, y los múltiples finales son un auténtico aliciente para volver a jugar al menos unas cuantas veces.

Mi veredicto:Lluvia intensa ofrece un tipo de tensión realista y psicológica que te lleva a analizar cada pista y cada decisión. Es ideal para los jugadores que aprecian el misterio, la atmósfera y las consecuencias que realmente importan.

8. Carretera 96 [El mejor viaje por carretera basado en la elección de acciones]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2021 Creadores DigixArt, Ravenscourt Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias que se pueden volver a jugar y la tensión política

Carretera 96es uno de loslos mejores juegos independientes para darle un toque más desenfadado a La cantera y su narrativa basada en las decisiones del jugador. Y lo mejor de todo: ofrece una perspectiva realmente novedosa, además de su viaje por carretera generado proceduralmenteaventura.

Ambientado en el misterioso y distópico país de Petria, deberás intentar escapar cruzando la frontera, conociendo a un montón de personajes diferentes y tomando decisiones que afectarán tanto a ti como a tu nación.

Una de las primeras cosas que notarás nada más empezar es la enorme una gran variedad de minijuegos y formas de interactuar que mantienen la jugabilidad fresca. Pero lo que nos interesa aquí es la historia, por lo que la narrativa ramificada tiene en cuenta tus decisiones, que influirán tanto en el destino de tu personaje como en el desarrollo general de la trama.

Lo que hace que este juego sea tan divertido es que cada partida genera una combinación diferente de acontecimientos y personajes. Aunque no incluye secuencias de terror, el juego está repleto de la tensión propia de un thriller político y de la la amenaza constante de ser capturado… o algo peor. Pero, claro, aquí no hay spoilers.

Mi veredicto: Carretera 96 convierte cada partida en una historia personal que depende totalmente de a quién te encuentres y qué elijas. Si te gustan las aventuras narrativas que se viven de forma diferente cada vez que juegas, esta es una de las mejores.

9. Cronos: El nuevo amanecer [El mejor thriller de supervivencia en una realidad alternativa]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC Año de estreno 2023 Creadores Juegos Lightning, Juegos Lightning Duración media de la partida Entre 25 y 35 horas (varía según las opciones elegidas) Ideal para Jugadores a los que les guste la supervivencia basada en la toma de decisiones con giros psicológicos

Si lo que te atrajo fue La cantera era esa sensación constante de temor, las alianzas inciertas y las decisiones de alto riesgo las que determinaban quién sobrevivía, Cronos: El nuevo amanecer debería ser el siguiente en tu lista. Ambientado en una realidad alternativa fracturada, el juego te sumerge en un mundo que se desmorona, donde cada decisión afecta no solo a tu destino, sino también a la estabilidad del propio universo. [La atmósfera se inclina claramente hacia el suspense y el misterio, y la historia se va desvelando poco a poco a través de encuentros tensos, revelaciones inesperadas de los personajes y caminos que se ramifican y cambian drásticamente en función de tus acciones.

La estructura narrativa resulta especialmente atractiva para los aficionados al terror interactivo. En lugar de los típicos sustos repentinos, Cronos: El nuevo amanecer crea tensión a través de dilemas morales, personajes ambiguos y consecuencias impredecibles que te hacen dudar de cada uno de tus movimientos. Cada partida resulta diferente gracias a su trama modular, y el peso psicológico de tus decisiones te acompaña mucho después de que aparezcan los créditos. Si te gustan las historias en las que nada es lo que parece, este juego te va a encantar.

Mi veredicto: Cronos: El nuevo amanecer ofrece una apasionante mezcla de suspense, opciones que dan lugar a diferentes ramificaciones y una narrativa envolvente que encaja a la perfección con juegos como La cantera. Si te gusta la tensión narrativa en la que cada decisión parece arriesgada, este juego merece un hueco en tu lista.

Mi opinión general sobre juegos similares a The Quarry

El mejor paso a seguir después de La cantera depende del tipo de tensión que quieras potenciar.

Para el cine de terror: Hasta el amanecer recrea esas mismas decisiones trepidantes y lo que está en juego para la supervivencia del grupo.

Hasta el amanecer recrea esas mismas decisiones trepidantes y lo que está en juego para la supervivencia del grupo. Para una narración emotiva: The Walking Dead, de Telltale ofrece momentos de gran intensidad emocional y decisiones morales difíciles.

The Walking Dead, de Telltale ofrece momentos de gran intensidad emocional y decisiones morales difíciles. Para el misterio sobrenatural: La casa de las cenizas combina una mitología inquietante con situaciones tensas y llenas de angustia.

La casa de las cenizas combina una mitología inquietante con situaciones tensas y llenas de angustia. Para el suspense psicológico: Lluvia intensa and Cronos: El nuevo amanecer centrarse en la tensión latente, los cambios de perspectiva y las consecuencias que perduran.

Cada uno de estos juegos refleja un aspecto diferente de lo que hace que La cantera Inolvidable: incertidumbre, ambiente y decisiones que pueden cambiarlo todo.

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