9 Spiele wie „The Quarry“, die dir den Kopf verdrehen werden

Meine Suche nach Spielen wie Der Steinbruch begann in dem Moment, als ich meinen fünften Durchgang dieses interaktiven Horror-Hits aus dem Jahr 2022 beendet hatte. Supermassive Games hat sein Handwerk im Laufe der Jahre perfektioniert, und Der Steinbruch gilt als eines ihrer bisher ausgefeiltesten, filmischsten und wahrhaft furchteinflößendsten Werke. Doch sobald man diese neun Betreuer durch ihre lange Nacht in Hacketts Steinbruch, fragst du dich vielleicht, was du als Nächstes spielen sollst.

Glücklicherweise gibt es zahlreiche phänomenale Titel, die dieselbe Mischung aus bedeutungsvollen Entscheidungen und atemberaubender Spannung bieten. Von übernatürlichen Krimis bis hin zu Psychothrillern – diese Spiele führen den Geist des entscheidungsgesteuerten Horrors weiter.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „The Quarry“

Bevor wir uns die vollständige Liste ansehen, hier zunächst die Crème de la Crème – Spiele, die all die besten Eigenschaften vereinen, die jeder liebt Der Steinbruchfür:

Das ist nur ein kleiner Einblick – lies also weiter, um mehr über fantastische Der Steinbruch Alternativen, von denen jede ihre ganz eigene Note in Sachen interaktive Horrorspiele bietet.

Die 9 besten Spiele wie „The Quarry“, die dich in Atem halten

Wenn es dir gefallen hat, in Der Steinbruch, dann kannst du dich auf etwas freuen. Ich habe die folgenden Spiele aufgrund ihres starken Fokus auf die Erzählung, ihrer verzweigten Handlungsstränge und der verspricht, dich in Atem zu halten.

1. Bis zum Morgengrauen [Das beste interaktive Horrorerlebnis]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Supermassive Games, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 9–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von Horrorfilmen, in denen Entscheidungen einen großen Einfluss auf den Verlauf der Handlung haben

Als einer derdie beliebtesten Horrorspiele seiner Generation, Bis zum Morgengrauen is der Goldstandard für interaktiven Horror Geschichtenerzählen. Acht Freunde, die auf einem verschneiten Berg festsitzen, müssen bis zum Morgengrauen überleben, während sie sich einer übernatürlichen Bedrohung und ihren eigenen Ängsten stellen müssen.

Die hochkarätige Besetzung, darunter Rami Malek und Hayden Panettiere, erweckt diese Figuren zudem mit beeindruckenden Motion-Capture-Darbietungen zum Leben.

Was dieses Spiel zur ersten Wahl macht, ist sein Schmetterlingseffekt-System – Jede Entscheidung hat weitreichende Folgen die sich durch die gesamte Geschichte ziehen. Ich habe erlebt, wie sich ganze Charakterentwicklungen aufgrund von Entscheidungen, die Sekundenbruchteile zuvor getroffen wurden, komplett verändert haben. Die Spannung baut sich meisterhaft auf, während man gleichzeitig mit unmittelbaren Bedrohungen und langfristigen Konsequenzen jongliert.

Bis zum Morgengrauen schafft den perfekten Spagat zwischen Teenager-Drama und Horror der Extraklasse, was selbst für erfahrene Horror-Spieler sowohl vertraut als auch neuartig wirkt. Du wirst feststellen, dass du jede Entscheidung hinterfragst, während du Versuche, alle bis zum Morgen am Leben zu halten – obwohl das meiner Erfahrung nach schwieriger ist, als es klingt.

Mein Fazit: Bis zum Morgengrauen ist die beste Übereinstimmung mit Der Steinbruch Wenn du dich nach einer großen Auswahl, spannungsgeladenen Momenten und einer Besetzung sehnst, die dir ans Herz wachsen wird. Der Film gilt nach wie vor als eines der fesselndsten Horror-Erlebnisse, die es im Kino gibt.

2. Die Dark Pictures Anthology: House of Ashes [Der beste militärische Thriller mit übernatürlichen Elementen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Supermassive Games, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 6–7 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die spannende übernatürliche Geschichten in beengten Räumen mögen

Von den Machern von Der Steinbruch, Haus aus Ascheist eines meinerLieblings-Abenteuerspiele dank der nahtlosen Verbindung von militärischer Action und übernatürlicher Angst. Die Handlung spielt während des Irakkriegs… handelt von amerikanischen und irakischen Soldaten, die einen alten sumerischen Tempel entdecken, in dem unvorstellbare Schrecken verborgen liegen. Die beengte Umgebung unter der Erde schafft eine Atmosphäre ständiger Angst und Unsicherheit.

Die Kulisse zieht einen zwar schon in ihren Bann, doch die wahre Stärke liegt darin, wie die Charaktere – einst Feinde – sich aufeinander verlassen müssen, um zu überleben. Ihre sich wandelnde Dynamik verleiht jeder Entscheidung Gewicht und beeinflusst sowohl das persönliche Schicksal der einzelnen Figuren als auch die Überlebenschancen der Gruppe. Wenn du weitere Titel mit dieser Art von bedrückender Atmosphäre suchst, könnten dir auch einige der folgenden Die besten Survival-Horror-Spiele.

Allerdings ist dieQuick-Time-Events wirken ausgefeilter als in früheren Die dunklen Bilder Titel, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Genauer gesagt stellen sie deine Reflexe ausreichend auf die Probe, ohne dabei unfair zu wirken. Die verzweigten Handlungsstränge bieten zudem mehrere Enden, die es zu entdecken lohnt, auch wenn man auf jeden Fall starke Nerven braucht, um sie alle zu erleben.

Mein Fazit:Haus aus Asche baut mit seiner unterirdischen Kulisse und den unsicheren Allianzen Spannung auf und verleiht jeder Entscheidung eine zusätzliche Ebene von Druck. Wenn du Horror magst, der von Geheimnissen und moralischen Dilemmata umgeben ist, wird dich dieses Spiel nicht enttäuschen.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS3, PS Vita, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2012 Urheber Telltale Games, Skybound Games Durchschnittliche Spielzeit 40–45 Stunden (ganzjährig) Am besten geeignet für Spieler, die emotionale, charakterbasierte narrative Entscheidungen schätzen

„The Walking Dead“ von Telltale gilt weithin als eines der unterhaltsame Zombie-Spiele das je geschaffen wurde – und das aus gutem Grund. Lee und Clementines Reise durch die Zombie-Apokalypse hat das narrative Gaming revolutioniert und beweist, dass nicht das Überleben die beängstigendste Vorstellung ist, sondern die Frage, zu wem wir werden können, wenn die Gesellschaft nicht mehr existiert. Und glaubt mir, bei bestimmten Entscheidungen, die keine eindeutige „richtige“ Antwort.

Der Hauptreiz dieser Serie liegt in ihren lebendigen Figuren und ihrer Entwicklung. Im Gegensatz zu vielen Zombie-Geschichten, bei denen es vor allem um blutige Szenen geht, Telltale legt noch einmal nach die menschliche Seite der Apokalypse und Entscheidungen, die dich später noch verfolgen könnten. Jede Episode baut auf all deinen bisherigen Entscheidungen auf und fügt sich zu einer wahrhaft persönlichen Reise zusammen.

Allerdings lässt sich diese emotionale Achterbahnfahrt am besten erleben durch Die Definitive-Reihe, da es alle Staffeln in einem Paket bündelt verbesserte Grafik und Bonusfunktionen.

Mein Fazit: Diese Serie besticht durch ihre emotionale Erzählweise und Charaktere, die einem vom ersten Moment an ans Herz wachsen. Wenn du nach Entscheidungen suchst, die schwerwiegend und menschlich wirken, ist dies eines der stärksten erzählerischen Erlebnisse, die du spielen kannst.

4. Die Dark Pictures Anthology: Man of Medan [Der beste klaustrophobische Koop-Horror]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Supermassive Games, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden Am besten geeignet für Horrorfans, die Koop-Story-Modi und beklemmende Spannung lieben

Im Gegensatz zu seinem actionlastigen Bruder Haus aus Asche, Man of Medan scheint stärker beeinflusst zu sein von beliebte Überlebensspiele seiner Zeit. Dieser erste Beitrag in Die Dark Pictures Anthology handelt von fünf Freunden, deren Tauchausflug an Bord eines Frachters aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu einem Albtraum wird. Hier sorgen die beengten Räume und die sich wandelnde Realität für eine ein einzigartiges, beklemmendes Horrorerlebnis.

Was mir besonders aufgefallen ist, war die Multiplayer-Option. Ich habe das Spiel sowohl alleine als auch zusammen mit meinem Bruder gespielt, wobei wir die Online-Koop-Modus, und beide Erlebnisse waren völlig unterschiedlich. Der gemeinsame Story-Modus macht das Horrorspielen zu einem gewissermaßen sozialen Erlebnis, bei dem die Entscheidungen deines Freundes deinen Charakteren entweder helfen oder sie ins Verderben stürzen können.

Wie zu erwarten, bietet die verzweigte Handlung mehr als nur ein paar Enden und unzählige kreative Todesszenen, sodass mehrere Durchläufe empfehlenswert sind. Andererseits muss ich erwähnen, dass einige Quick-Time-Events können sich als ziemlich zermürbend anfühlen, aber die Atmosphäre und die überraschenden Wendungen in der Handlung machen die gelegentlichen Frustrationen wieder wett.

Mein Fazit: Man of Medan sorgt dank seiner beengten Räume und unvorhersehbaren Wendungen für eine ganz besondere Art von Stress. Besonders viel Spaß macht es gemeinsam mit anderen, denn gemeinsame Entscheidungen machen das Erlebnis noch chaotischer – im besten Sinne.

5. Das Leben ist seltsam [Das beste Drama mit Entscheidungsmöglichkeiten im Bereich des Übernatürlichen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2015 Urheber DONTNOD Entertainment, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 14–16 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die emotionale Geschichten mit übernatürlichen Elementen mögen

If Der SteinbruchWenn dir die Horrorelemente zu viel waren, dann sind Spiele wie Das Leben ist seltsam sind eine gute Alternative, da sie übernatürliche Elemente mit emotionalem Drama verbinden.

Als Fotografie-Student Max Caulfield Entdecke die Kraft, die Zeit zurückzudrehen, doch jede Änderung, die du vornimmst, hat unvorhergesehene Folgen. Und die Kulisse des Pazifischen Nordwestens wird zu einer stimmungsvollen Bühne, die perfekt zu dieser Geschichte passt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen interaktiven Horrorspielen entsteht die echte Angst hier durch den Schmetterlingseffekt deiner Entscheidungen. Ich habe immer wieder Entscheidungen zurückgespult, nur um festzustellen, dass es keine perfekte Lösung gibt. Das Leben ist seltsamaußerdembefasst sich mit schweren Themen wie Mobbing, psychische Gesundheit und Verlust – und das mit einer für das Setting überraschenden Reife. Wenn du Titel mit starker Handlung und ausgeprägten Charakterentwicklungen magst, könnten dir auch einige der Die besten Abenteuerspiele.

Die Beziehung zwischen Max und ihrer besten Freundin Chloe bildet das emotionale Fundament der Geschichte, und zumindest für mich fühlte sich jede Entscheidung persönlicher als jede Begegnung mit einem Monster könnte. In Verbindung mit der Zeit-Rückspulen-Mechanik entstehen Momente echter Angst vor den Folgen, wenn man mit dem Schicksal spielt.

Mein Fazit: Das Leben ist seltsam Es tauscht Horror gegen emotionale, übernatürliche Spannung ein, doch die Auswirkungen deiner Entscheidungen treffen genauso hart. Wenn du charakterbasierte Geschichten mit echtem Herz magst, ist dies eine ausgezeichnete Wahl.

6. Detroit: Become Human [Bestes narratives Abenteuer mit hohem Einsatz]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Quantic Dream, Quantic Dream Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von verzweigten Handlungssträngen und moralisch komplexen Entscheidungen

Ich könnte nachts kein Auge zutun, wenn ich nicht eines meiner Top-Spiele des letzten Jahrzehnts – Detroit: Become Human.

In dieser Geschichte begleitest du drei Androiden, deren ungewöhnliche Schicksale sich plötzlich in einem dystopischen Detroit der nahen Zukunft verflechten, wo jede Entscheidung zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Und um ehrlich zu sein, die verzweigten Handlungsstränge des Spiels Das Erzählsystem ist eines der beeindruckendsten Was ich bis heute gesehen habe.

Die visuelle Umsetzung ist einfach atemberaubend, mit einigen der die realistischsten Charaktermodelle in der Gaming-Branche Insgesamt. Jeder der drei Protagonisten bietet eine einzigartige Perspektive auf die Geschichte, und ihre Wege können sich je nach deinen Entscheidungen kreuzen oder auseinanderlaufen.

Das Flussdiagramm-System des Spiels ermöglicht es dir zudem, genau zu sehen, wie sich deine Entscheidungen auf die Handlung ausgewirkt haben, und hilft dir dabei, bei deinen nächsten Durchläufen neue Wege zu erkunden.

WährendDetroit: Become Human ist zwar kein Horror im herkömmlichen Sinne, doch das Spiel erzeugt durch seine Szenarien mit hohem Einsatz echte Spannung und dauerhafter Charaktertod. Ein einziger Fehltritt kann einen Charakter komplett aus der Geschichte verbannen, also solltest du auf jede schnelle Entscheidung und jedes entscheidende Quick-Time-Event auf deinem Weg vorbereitet sein.

Mein Fazit: Detroit: Become Human zeigt meisterhaft, wie selbst die kleinsten Entscheidungen die Geschichte in unerwartete Richtungen lenken können. Es ist eine hervorragende Wahl, wenn du etwas Intensives, Dramatisches und voller verzweigter Handlungsstränge suchst.

7. Starker Regen [Bester psychologischer Krimi]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS3, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Quantic Dream, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von düsteren, handlungsorientierten Krimi-Thrillern

Starker Regen ist ein psychologischer Krimi, der viele der Elemente vorwegnahm, die wir heute in modernen interaktiven Dramen als Standard ansehen. Das Spiel folgt vier Charakteren, die dem „Origami-Killer“ auf der Spur sind, und erzeugt Spannung durch seine realistischer Ansatz in der Kriminalitätsbekämpfung und Konsequenzen. So kann beispielsweise jeder spielbare Charakter endgültig sterben, was den Verlauf der Geschichte komplett verändert. Fans von Titeln mit Schwerpunkt auf der Handlung könnten auch Freude daran haben, sich einige der Die besten interaktiven Story-Spiele, die ebenfalls auf Entscheidungen basierende Erlebnisse bieten.

Wofür dieses Spiel am bekanntesten ist, ist Alltägliche Momente intensiv erleben durch sein innovatives Quick-Time-Event-System. Ich habe festgestellt, dass mich selbst einfache Aufgaben wie das Zubereiten des Frühstücks oder das Wechseln einer Babywindel stressen, da das Spiel jede Situation in einen „bedeutungsvollen Moment“ verwandeln kann.

Spaß beiseite, während Starker Regen hat grafisch etwas an Aktualität verloren, doch die Noir-Atmosphäre und die verzweigten Handlungsstränge haben sich überraschend gut gehalten. Die Geschichte behandelt düstere Themen mit Reife, und die verschiedenen Enden bieten einen echten Anreiz, das Spiel zumindest ein paar Mal erneut durchzuspielen.

Mein Fazit:Starker Regen bietet eine realistische, psychologische Spannung, die einen dazu bringt, jeden Hinweis und jede Entscheidung genau zu hinterfragen. Es ist ideal für Spieler, die Mystery, Atmosphäre und Konsequenzen schätzen, die wirklich von Bedeutung sind.

8. Straße 96 [Beste prozedurale, auf Entscheidungen basierende Roadtrip-Erfahrung]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber DigixArt, Ravenscourt Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die an wiederholbaren Geschichten und politischen Spannungen Gefallen finden

Straße 96ist eines derdie besten Indie-Spiele eine etwas unbeschwertere Herangehensweise an Der Steinbruch und seine auf Entscheidungen basierende Erzählweise. Und das Beste daran: Es bietet zusätzlich zu seiner ein prozedural generierter RoadtripAbenteuer.

In dem geheimnisvollen, dystopischen Land Petria musst du versuchen, über die Grenze zu fliehen, dabei triffst du auf zahlreiche verschiedene Charaktere und triffst Entscheidungen, die sowohl dich als auch dein Land betreffen.

Eines der ersten Dinge, die dir sofort auffallen werden, ist die riesige eine Vielzahl von Minispielen und Interaktionsmöglichkeiten die das Gameplay abwechslungsreich halten. Aber wir sind wegen der Geschichte hier, daher berücksichtigt die verzweigte Erzählung deine Entscheidungen, die sowohl für das Schicksal deines Charakters als auch für die übergreifende Handlung von Bedeutung sind.

Was dieses Spiel so unterhaltsam macht, ist die Tatsache, dass bei jedem Durchspielen eine andere Kombination aus Ereignissen und Charakteren entsteht. Auch wenn es keine Horrorszenen enthält, strotzt das Spiel nur so vor der Spannung eines Politthrillers und der die ständige Gefahr, gefangen genommen zu werden … oder Schlimmeres. Aber natürlich gibt es hier keine Spoiler.

Mein Fazit: Straße 96 macht jeden Durchlauf zu einer persönlichen Geschichte, die ganz davon abhängt, wen du triffst und welche Entscheidungen du triffst. Wenn du narrative Abenteuer magst, die sich bei jedem Durchspielen anders anfühlen, ist dieses Spiel ein absolutes Highlight.

9. Cronos: Der neue Morgen [Der beste Survival-Thriller in einer alternativen Realität]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blitzspiele, Blitzspiele Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden (je nach Auswahl) Am besten geeignet für Spieler, die an entscheidungsorientiertem Survival mit psychologischen Wendungen Gefallen finden

Wenn das, was Sie dazu bewogen hat, Der Steinbruch war das ständige Gefühl der Angst, ungewisse Bündnisse und Entscheidungen mit hohen Einsätzen, die darüber entschieden, wer überlebt, Cronos: Der neue Morgen sollte als Nächstes auf deiner Liste stehen. Das Spiel spielt in einer zerrissenen Parallelwelt und versetzt dich in eine Welt, die am Abgrund steht, in der jede Entscheidung nicht nur dein Schicksal, sondern auch die Stabilität des Universums selbst beeinflusst. Die Atmosphäre ist geprägt von Spannung und Geheimnis, wobei sich die Geschichte langsam durch spannende Begegnungen, unerwartete Enthüllungen der Charaktere und verzweigte Handlungsstränge entfaltet, die sich je nach deinen Handlungen dramatisch verändern.

Die Erzählstruktur ist besonders für Fans von interaktiven Horrorspielen spannend. Anstelle der üblichen Schreckmomente, Cronos: Der neue Morgen baut Spannung durch moralische Dilemmata, vieldeutige Charaktere und unvorhersehbare Folgen auf, die dich an jedem deiner Schritte zweifeln lassen. Dank der modularen Handlung fühlt sich jeder Durchgang einzigartig an, und die psychologische Last deiner Entscheidungen bleibt dir noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis. Wenn du Geschichten magst, in denen nichts so ist, wie es scheint, wird dieses Spiel genau deinen Geschmack treffen.

Mein Fazit: Cronos: Der neue Morgen bietet eine fesselnde Mischung aus Spannung, verzweigten Handlungsoptionen und atmosphärischer Erzählkunst, die perfekt zu Spielen wie Der Steinbruch. Wenn du Spannung liebst, die sich aus der Handlung entwickelt und bei der sich jede Entscheidung gefährlich anfühlt, dann hat dieses Spiel einen Platz auf deiner Liste verdient.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „The Quarry“

Der beste nächste Schritt nach Der Steinbruch Das hängt davon ab, welche Art von Spannung du dir wünschst.

Jedes dieser Spiele spiegelt einen anderen Aspekt dessen wider, was Der Steinbruch Unvergesslich – Ungewissheit, Atmosphäre und Entscheidungen, die alles verändern können.

Häufig gestellte Fragen