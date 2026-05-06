Los 20 mejores juegos parecidos a Omori en 2025: llora, sanar, y vuelta a empezar

Encontrar juegos como MatarEs como intentar encontrar esa canción que encaja a la perfección con tu estado de ánimo: extrañamente concreta y, por desgracia, difícil de encontrar. MatarEl estilo de dibujo a mano, la narrativa profunda y personal, y la visión sincera de la salud mental no suelen darse juntos en la mayoría de los juegos de rol. Pero bueno, estás en el lugar adecuado. He reunido 20 juegos que transmiten una atmósfera, un tono y unas sensaciones similares.

Todos los juegos de aquí me encantan Matara sus seguidores, a su manera – quizá a través de una historia conmovedora, del arte expresivo o de ese tipo de viaje emocional que se te queda grabado. Echa un vistazo, elige lo que te llame la atención y veamos qué es lo próximo que te llegue al corazón.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Omori

Antes de lanzarnos de cabeza al abismo emocional, empecemos con tres juegos parecidos a Matareso les valió al instante mis mejores calificaciones. Son maestros a la hora de abordar temas profundos con personajes inolvidables, y además incorporan mecánicas basadas en las decisiones del jugador o de carácter psicológico para asegurarse de que tus emociones pasen a primer plano.

Undertale (2015) – Un juego de rol que rompe los moldes del género, en el que las decisiones emocionales son tan importantes como el combate. Tus acciones determinan el tono de la historia, los personajes y el final de formas sorprendentes. LISA: Lo doloroso (2014) – Un juego de rol tremendamente emotivo sobre el trauma, la pérdida y las decisiones difíciles. Cada elección tiene consecuencias permanentes, y las sentirás en tu propia piel. Fran Bow (2015) – Una aventura de terror surrealista que refleja fielmente Matarel peso emocional de la obra. Su mundo onírico, sus temas psicológicos y su narrativa cruda la convierten en la opción perfecta para Mataraficionados.

Este trío combina a la perfección una tragedia conmovedora, un humor peculiar y una narrativa cautivadora. Pero si ya los has jugado o simplemente necesitas más aventuras psicológicas con las que obsesionarte, sigue leyendo para descubrir más recomendaciones.

Los 20 mejores juegos similares a Omori para los amantes de lo extraño y lo emotivo

Pasemos al plato fuerte. Los 20 juegos similares a MatarLos que encontrarás a continuación lo tienen todo. ¿Buscas un caos entrañable, una rareza con estilo o algo maravillosamente inquietante? Aquí lo tienes todo esperándote. Cada juego incluye una breve descripción, su toque especial y una explicación sencilla de por qué conecta con otros Mataraficionados.

1. Undertale [Lo mejor para narraciones con dilemas morales]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Año de estreno 2015 Creador(es) Toby Fox Duración media de la partida De 5 a 10 horas Características únicas Rutas basadas en la moral, un sistema de combate tipo «bullet hell» y un mundo muy interactivo

Undertale es uno de esos pocos juegos de rol que realmente te hacen replantearte cómo tus decisiones afectan tanto al mundo como a los personajes que lo habitan. Su fuerza emocional reside en la forma en que su Las ramificaciones de la historia responden directamente a tus acciones (algoMatar(con la que los aficionados se identificarán al instante).

Los personajes resultan cercanos y profundos, y cada momento está diseñado para suscitar empatía, reflexión o incomodidad, según cómo elijas jugar. Su sistema de combate combina las esquivas típicas de los juegos «bullet hell» con decisiones morales, lo que da lugar a enfrentamientos que se perciben como mucho más personales que las típicas batallas de los juegos de rol.

Para más información Evita llevar guías en tu primera salida. Undertale se disfruta más cuando uno se enfrenta a sus decisiones morales fundamentales sin influencias externas.

Tras su estética peculiar se esconde una historia que va desvelando poco a poco temas profundos como el perdón, la identidad y las consecuencias. Su memorable banda sonora y sus personajes increíblemente expresivos contribuyen a crear una experiencia que perdura en la memoria mucho después de haber completado el recorrido.

Te entrarán ganas de volver a jugar varias veces para descubrir cómo… Las diferentes opciones dan un nuevo giro a la historia.

Mi veredicto:Undertale tiene que ser tu próximo juego si buscas un RPG con una historia rica en detalles. Es perfecto para los jugadores que quieran embarcarse en un viaje personal que se desarrolla totalmente en función de sus decisiones.

2. LISA: Lo doloroso [Ideal para decisiones basadas en las consecuencias]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Windows, macOS, Nintendo Switch Año de estreno 2014 Creador(es) Dingaling Productions, Serenity Forge Duración media de la partida entre 15 y 20 horas Características únicas Consecuencias permanentes, mecánica de la pérdida de extremidades, decisiones morales extremas

LISA: Lo doloroso es una experiencia emocional impactante en la que cada decisión tiene consecuencias irreversibles. Los miembros del grupo pueden morir, los recursos desaparecer para siempre e incluso las habilidades de Brad pueden verse dañadas de forma irreparable. Esa presión constante te hace cuestionar cada uno de tus movimientos, obligándote a enfrentarte a la culpa y al sacrificio de una forma que pocos juegos de rol se atreven a explorar.

Ambientado en un mundo sombrío pero extrañamente divertido, el juego logra un equilibrio entre la comedia negra y la devastación emocional eso es lo que hace que el relato resulte cautivador. La prosa es directa, surrealista y llena de emoción, y nos ofrece momentos que perduran mucho después de que la historia haya terminado.

Para más información Elige bien a tus compañeros y comprueba sus habilidades antes de comprometerte con ellos. Muchos aliados son fuertes al principio, pero acaban convirtiéndose en un lastre más adelante debido al riesgo de sufrir lesiones permanentes.

Otra razón por la que me llega al corazón es que… Matarlo que atrae a los aficionados es su compromiso con la exploración del trauma y el sufrimiento personal. La lucha interna de Brad impulsa toda la narrativa, y el juego nunca te deja olvidar el precio que tiene su obsesión.

Aunque el combate parece sencillo al principio, el sistema basado en combinaciones aporta profundidad y recompensa la experimentación, sobre todo en los combates contra jefes, donde cada recurso cuenta.

Mi veredicto:LISA: Lo doloroso es una de las opciones temáticas más parecidas a Matar. Si te gustan las historias oscuras con un verdadero peso psicológico, te sentirás como en casa.

3. Fran Bow [Lo mejor en terror psicológico surrealista]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Año de estreno 2015 Creador(es) Killmonday Games Duración media de la partida De 8 a 10 horas Características únicas Diseño de puzles de doble realidad, motivos psicológicos surrealistas, estilo artístico dibujado a mano

¿Qué es lo que hace queFran Bow una recomendación tan firme a favor de Matar lo que atrae a los fans es su historia cargada de emoción, que no recurre a sustos repentinos ni a trucos de terror baratos. En cambio, lo que ofrece es una mezcla de inocencia y oscuridad que reflejaMatar y ofrece una experiencia familiar, pero a la vez única.

Con sus inquietantes efectos visuales y su visión sutilmente perturbadora de la salud mental, este título se sitúa sin duda a la altura de los los mejores juegos de terror en Xbox.

Fran Bow se basa en imágenes surrealistas, personajes enigmáticos y acertijos cargados de emoción que reflejan el conflicto interno de Fran. Incluso las interacciones más sencillas cobran sentido, ya que cada escena insinúa el frágil estado mental de Fran y el misterio que rodea a su familia.

Para más información Utiliza las entradas del diario y las pistas del entorno para descubrir pequeños indicios que te ayudarán a comprender mejor el proceso psicológico de Fran.

Sin embargo, lo más destacado del juego es su uso de la mecánica de doble realidad. Alternarás entre visiones inquietantes y entornos realistas para resolver acertijos. El estilo artístico dibujado a mano eleva toda la experiencia a un nuevo nivel.

Mi veredicto:Si te atraen las historias surrealistas y los misterios emotivos, y te gustan las aventuras con mucho ambiente, Fran Bow lo tiene todo en uno.

4. Una noche en el bosque [Ideal para narrativas centradas en los personajes]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Windows, macOS, iOS Año de estreno 2017 Creador(es) Caída infinita, Laboratorio secreto Duración media de la partida De 10 a 13 horas Características únicas Exploración diaria de la ciudad, interacciones ramificadas entre personajes, secuencias oníricas

Una noche en el bosque es uno de loslos juegos más infravalorados en esta lista. Se trata de una aventura narrativa llena de emotividad que sigue a la joven Mae en su regreso a su pueblo natal, en decadencia, tras abandonar la universidad.

Cada conversación resulta muy personal, y la El juego recompensa a los jugadores que se toman el tiempo de volver a visitar los lugares y nos permite seguir a los personajes mientras se enfrentan a sus propias dificultades. Las secuencias oníricas aportan además un toque surrealista que confiere a la historia un aire inquietante sin que por ello pierda su tono sincero.

Para más información Reparte tu tiempo entre Gregg, Bea y el resto de los vecinos. Cada ruta destaca diferentes temas emocionales y va desvelando piezas del misterio general.

El sutil cambio de una narración acogedora y cotidiana a algo más oscuro e introspectivo es lo que más me llega Matar los fans. La escritura resulta sincera, a veces incómoda, pero siempre profundamente humana.

En combinación con su expresivo estilo artístico y sus secuencias oníricas rítmicas y musicalizadas, la experiencia se convierte en una una exploración memorable de la vulnerabilidad personal y el crecimiento personal.

Mi veredicto:Una noche en el bosque es una opción destacada para los jugadores a los que les gustan los juegos centrados en la narrativa que combinan humor y una sutil profundidad psicológica.

5. A la Luna [Lo mejor para narraciones basadas en los recuerdos]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Año de estreno 2011 Creador(es) Freebird Games Duración media de la partida De 4 a 6 horas Características únicas Una narrativa que salta entre recuerdos, una narración emotiva y una jugabilidad minimalista centrada en la trama

A la Luna es uno de los juegos más conmovedores a los que he jugado, y seguro que les encantará a los aficionados a juegos como Matarpor la forma en que aborda la vulnerabilidad, el arrepentimiento y la historia personal. No hay combates tradicionales ni progresión típica de los juegos de rol, solo un un viaje profundamente íntimo a través de los recuerdos de un hombre mientras dos médicos intentan cumplir su último deseo.

Cada entorno que exploras revela fragmentos significativos de la vida de Johnny, y esas piezas se van uniendo poco a poco hasta crear una intensa experiencia emocional que resulta a la vez tierna y desgarradora.

Para más información Si puedes, juega a este juego de una sola vez para sentir de verdad el arco emocional, que te impacta mucho más cuando vives la historia sin pausas prolongadas.

La escritura es conmovedora y, a pesar de su sencillez, la narrativa alcanza un nivel de profundidad emocional que la mayoría de los juegos de esta lista nunca logran. Gran parte de ese impacto se debe a una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos, construida en torno a un piano suave, cuerdas, un ambiente apacible y algunos momentos vocales que, en lugar de limitarse a quedar en segundo plano, contribuyen a desarrollar la historia.

Mi veredicto:Si estás buscando un juego breve y muy bien escrito que anteponga la narrativa a las mecánicas de siempre, A la Luna es la opción ideal.

6. En busca del paraíso [Ideal para un viaje de reflexión y emociones]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Año de estreno 2017 Creador(es) Freebird Games, Kan R. Gao Duración media de la partida De 5 a 7 horas Características únicas Una narración basada en la reconstrucción de la memoria, con arcos emocionales de los personajes y un humor sutil entretejido en temas profundos

En busca del paraíso mantiene el característico enfoque de Freebird Games en la narración emotiva, aunque con un tono más tranquilo e introspectivo. El juego narra El Dr. Watts y la Dra. Rosalene se adentran en los recuerdos de un paciente, revelando una vida marcada por pequeñas contradicciones personales más que por giros dramáticos.

Esta estructura más suave permite que los temas emocionales se desarrollen poco a poco, centrándose en el arrepentimiento, la identidad y las formas inesperadas en que las personas forjan su propia felicidad.

Para más información Presta atención a las aficiones de Colin que aparecen a lo largo de sus recuerdos. Cada recuerdo está relacionado con el conflicto central de la historia, algo que solo queda claro hacia el final.

A diferencia de muchos juegos de rol narrativos, En busca del paraíso no recurre a grandes revelaciones ni a giros impactantes para causar efecto. En cambio, explora la tensión emocional entre la vida que Colin deseaba y la que realmente vivió.

El resultado es una experiencia cálida y reflexiva que tocará la fibra sensible de cualquiera que haya disfrutado de Matar.

Mi veredicto:En busca del paraíso es una opción excelente para los jugadores que buscan una historia pausada y reflexiva que explore las complejidades de la memoria y la autoaceptación.

7. OneShot [Lo mejor para aventuras de puzles]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Año de estreno 2016 Creador(es) Degica, KOMODO, Future Cat LLC Duración media de la partida De 4 a 6 horas Características únicas Interacciones que rompen la cuarta pared, acertijos para ordenador, diseño narrativo con una única solución

Relato corto es un ingenioso juego de puzles y aventuras que destaca por su narrativa metanarrativa y por el sorprendente grado de implicación del jugador.

En lugar de limitarse únicamente a los rompecabezas tradicionales, El juego utiliza tu entorno de escritorio real como parte de su diseño, creando momentos que transmiten una sensación de intimidad. El mundo en sí es frágil y se desvanece, y los personajes (especialmente Niko) están escritos con una delicadeza que hace que cada interacción cobre importancia. No es de extrañar que Relato corto aparece habitualmente entre los los mejores juegos de aventuras para los jugadores a los que les gustan los giros narrativos que no parecen forzados, sino que se integran de forma ingeniosa en la forma en que interactúas con el mundo.

Para más información Mantén tu escritorio despejado antes de empezar a jugar, ya que varios rompecabezas incluyen archivos externos o ventanas que aparecen fuera del juego.

Relato cortoEl énfasis que pone en crear y cultivar un vínculo entre el jugador y el protagonista es lo que lo hace tan acogedor para Matar aficionados. El juego también destaca por su uso de la música y la iluminación para crear una atmósfera introspectiva sin abrumar al jugador.

Mi veredicto:Relato corto es ideal para los jugadores que aprecian las aventuras centradas en la historia, con un fuerte trasfondo emocional y un diseño creativo de los acertijos. Su enfoque metafórico aporta una nota de intimidad que hace que el viaje resulte especialmente significativo.

8. Leyenda [Ideal para contar historias con delicadeza y ternura]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo Switch, Windows, macOS, Android Año de estreno 2017 Creador(es) Laura Shigihara, Leeble Forest Duración media de la partida De 8 a 10 horas Características únicas Misiones basadas en la historia, narración musical y la dualidad entre el mundo real y la fantasía

Leyendaes un juego reconfortante a la par que impactante que destaca por su sinceridad y calidez. En lugar de basarse en el conflicto, construye su mundo a través de gestos de bondad, pequeñas historias de los personajes y una mezcla de la vida real en un hospital con un reino paralelo fantástico.

Cada capítulo presenta a alguien que lucha contra su propio dolor o remordimiento, y el juego te guía con delicadeza para que les ayudes a encontrar el cierre. Cada momento tiene un gran peso emocional y convierte las interacciones más sencillas en acontecimientos significativos para las personas con las que te cruzas.

Para más información Ponte los auriculares. La música de Rakuen se entrelaza directamente con varios momentos clave de la historia y mejora enormemente la experiencia general.

AunqueLeyendaAunque aborda temas bastante emotivos, nunca da la sensación de que intente escandalizar o hacer que te sientas culpable. Todo, desde los escenarios creados a mano hasta las conversaciones tranquilas, contribuye a crear un ambiente apacible. Es una historia que combina el dolor con la bondad, y la música de Laura Shigihara lo une todo a la perfección.

Mi veredicto:Leyenda es una mezcla de narrativa sincera y fantasía delicada, lo que lo convierte en la siguiente parada perfecta para los jugadores a los que les gustan juegos como Matar.

9. Celeste [Lo mejor para el desarrollo de personajes impulsado por la ansiedad]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Año de estreno 2018 Creador(es) Maddy crea juegos, Extremely OK Games Duración media de la partida De 6 a 18 horas Características únicas Modo de ayuda, física de plataformas muy precisa, narrativa centrada en los personajes e integrada en la jugabilidad

Celeste Es un juego de plataformas poco común y único en el que la mecánica y la historia se potencian mutuamente. El ascenso por la montaña Celeste refleja la lucha interior de Madeline, convirtiendo cada salto fallido, cada situación de riesgo y cada avance en un reflejo de su viaje emocional.

Dicho esto, el juego no castiga. Al contrario, fomenta la perseverancia y la autocompasión. Los controles precisos y sensibles premian la concentración sin resultar injustos, mientras que el estilo pixel art aporta calidez a una experiencia que, de otro modo, resultaría exigente.

Para más información Prueba el modo de ayuda si la dificultad te resulta insuperable. Este modo facilita la jugabilidad sin restar intensidad a la experiencia del juego.

Matar los aficionados se sentirán inmediatamente identificados con Celeste a medida que comienza a abordar temas como la ansiedad, la inseguridad y la sensación de estar en conflicto con los propios pensamientos. Algunos momentos del recorrido de Madeline recrean esa misma autenticidad emocional que hace que Matarlo que hace que la narración sea tan cautivadora.

Mi veredicto:Si te gusta la narrativa emotiva que aborda temas como el crecimiento, la vulnerabilidad y la determinación, Celeste Es muy recomendable.

10. Gris [Ideal para ilustraciones a mano y simbolismo]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Año de estreno 2018 Creador(es) Nómada Studio, Devolver Digital Duración media de la partida De 3 a 5 horas Características únicas Imágenes en acuarela, desarrollo simbólico, atmósfera marcada por la música

Gris destaca por ser una experiencia visual que transmite emociones a través del movimiento, el color y la música. El mundo del juego se va reconstruyendo a medida que avanzas. Cada color recuperado representa una etapa diferente del viaje emocional del protagonista.

Este enfoque simbólico permite que la narrativa se desarrolle con sutileza, dejando que los jugadores interpreten el significado de la historia a través de su estética y los cambios en el entorno. Los suaves desafíos de plataformas complementan el ritmo del juego, creando una atmósfera meditativa que mejora la experiencia general del juego.

Prueba el modo de ayuda si la dificultad te resulta insuperable. Este modo facilita la jugabilidad sin restar intensidad a la experiencia del juego.

Para más información Explora cada entorno para descubrir animaciones ocultas y sutiles detalles visuales. Algunos de ellos revelan más sobre la historia que la propia trama principal.

Gris también combinaescenarios dibujados a mano con una banda sonora de una belleza inquietante que refleja el sentimiento de pérdida y recuperación del protagonista. Aunque habría estado bien incluir algo de combate, el juego sigue dejando una fuerte impresión a pesar de su duración relativamente corta.

Mi veredicto:Gris es la opción perfecta para los jugadores que valoran las historias emotivas transmitidas a través de las imágenes y la atmósfera, más que a través del diálogo y el combate.

11. Hollow Knight [Lo mejor para crear mundos envolventes y el descubrimiento]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Año de estreno 2017 Creador(es) Equipo Cherry Duración media de la partida Entre 25 y 30 horas Características únicas Un mundo extenso e interconectado, una narrativa envolvente, combates desafiantes y la posibilidad de profundizar en la historia del juego

Hollow Knight ofrece una de las exploraciones más evocadoras de un reino en ruinas que se pueden encontrar en los videojuegos actuales. Hallownest transmite una sensación de abandono, pero a la vez de vida, y está repleto de vestigios de civilizaciones perdidas, rituales olvidados y personajes que parecen agobiados por sus propias historias.

Aunque técnicamente se trata de un Metroidvania, a menudo se incluye entre los los juegos de rol más famosos – no porque te ofrezca estadísticas y botines espectaculares, sino porque te permite evolucionar a través de mejoras, el desarrollo de habilidades y una narrativa del mundo que se va desvelando poco a poco que premia la curiosidad como una auténtica aventura de rol.

Hollow Knight anima a los jugadores a descubrir el mundo y a sacar sus propias conclusiones a partir de las pistas que se esconden en diálogos enigmáticos, habitaciones secretas y jefes derrotados. Por eso, la mayor parte del impacto emocional proviene de lo que el mundo va revelando poco a poco.

Para más información Algunos PNJ opcionales pueden influir en el desenlace de tramas secundarias y aportar una mayor profundidad emocional a la historia de Hallownest.

El juego sí que tiene juegos de plataformas y combates exigentes, pero eso no empaña su capacidad para despertar emociones a través del tono y la atmósfera. La tragedia es la tónica general, ya sea por la banda sonora melancólica o por los personajes que ya se han resignado a su destino.

Mi veredicto:Hollow Knight es una opción excelente para los jugadores a los que les gusta explorar y disfrutar de historias conmovedoras, y que no se echan atrás ante el reto adicional que suponen los combates y las secuencias de plataformas.

12. The Binding of Isaac: Rebirth [Lo mejor para disfrutar de la acción trepidante de los roguelike]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Año de estreno 2014 Creador(es) Edmund McMillen, Nicalis Duración media de la partida entre 200 y 240 horas Características únicas Mazmorras generadas aleatoriamente, cientos de combinaciones de objetos, finales con ramificaciones, temas emocionales oscuros

The Binding of Isaac: Rebirth combina una acción trepidante al estilo arcade con una historia llena de miedo, culpa y traumas infantiles. Cada partida te lleva a través de salas generadas aleatoriamente repletas de enemigos, objetos y mejoras, y ninguna partida es igual a otra. Lo jugué en PlayStation, y, sinceramente, puede que sea una de las más extrañas, pero a la vez adictivas PS5juegos de terror en los que puedes sumergirte.

Los controles sencillos y la constante variedad de objetos hacen que el juego sea impredecible. Incluso en partidas cortas suele descubrirse algo nuevo, ya sea una combinación de objetos inédita o algún detalle oculto de la historia de Isaac.

Para más información Intenta familiarizarte con los iconos y los efectos de los objetos desde el principio. Comprender las diferentes sinergias es la clave para sobrevivir en los niveles más avanzados.

The Binding of Isaac: Rebirthes ideal paraMatarlos aficionados que aprecian la inquietud emocional envuelta en un arte surrealista y simbólico. Y si te gusta juegos en los que eres el villano… te encantará ver cómo las transformaciones de Isaac insinúan versiones más oscuras e inquietantes de sí mismo, aunque en realidad él no sea el malo de la película.

Mi veredicto:Los jugadores que busquen un ritmo más trepidante, un mayor desafío y una mayor rejugabilidad disfrutarán de The Binding of Isaac: Rebirth.

13. La señora de los gatos [Lo mejor en drama psicológico para adultos]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas Windows Año de estreno 2012 Creador(es) Juegos de la cosechadora Duración media de la partida De 8 a 12 horas Características únicas Gran énfasis en los personajes, controles minimalistas, temas psicológicos profundos, diseño visual estilizado

La señora de los gatosnarra una historia madura centrada en Susan Ashworth. Mientras lidia con la soledad y la depresión, tiene que enfrentarse a una serie de acontecimientos inquietantes que la empujan hacia conexiones y aventuras inesperadas. A pesar de un comienzo sombrío y lúgubre, la historia va derivando poco a poco hacia la esperanza, mostrando cómo las personas reconstruyen sus vidas a través de pequeños gestos.

El juego se basa más en los diálogos y las decisiones que en la acción, y su estilo visual poco convencional encaja a la perfección con la intensidad emocional de la historia. Da la sensación de ser una conversación tranquila que de repente se vuelve inquietante, y ahí reside la magia de Buenos juegos de terror para PC: te rondan por la cabeza incluso después de cerrar sesión.

Para más información No te saltes las conversaciones ni las pases por alto, o te perderás partes importantes de la historia de Susan y del resto de personajes. Intenta familiarizarte pronto con los iconos y los efectos de los objetos. Entender las diferentes sinergias es la clave para sobrevivir en los niveles más avanzados.

La señora de los gatosencaja perfectamente con juegos como Matar porque aborda temas psicológicos con honestidad, en lugar de recurrir al sensacionalismo. Cada capítulo gira en torno a las interacciones entre los personajes, lo que hace que los juegos resulten más personales. No intentes adelantarte al ritmo deliberadamente pausado si de verdad quieres disfrutar de este juego.

Mi veredicto:La señora de los gatos es la elección perfecta para los jugadores que buscan una historia más oscura y madura y a los que no les importa que el desenlace sea relativamente más lento.

14. INTERIOR [Ideal para una exploración minimalista]

Nuestra puntuación 8.1

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Año de estreno 2016 Creador(es) Playdead Duración media de la partida De 3 a 5 horas Características únicas Narrativa sin diálogos, acertijos cinematográficos, un diseño de mundo inquietante y una sólida dirección visual

INTERIOR es uno de esos juegos de terror inquietantes que te atrapa sin decir ni una sola palabra. Juegas en el papel de un niño que se desplaza por un mundo extraño en el que todo parece estar fuera de lugar. Mientras resuelves todo tipo de acertijos, te encontrarás con instalaciones vacías, máquinas inquietantes y momentos que te harán detenerte y preguntarte qué está pasando realmente.

Los acertijos en sí son lo suficientemente sencillos como para resolverlos sin frustrarse, pero están diseñados con ingenio y siempre te empujan hacia algo aún más extraño.

Para más información Conecta los auriculares y sube el volumen. INTERIORutiliza sutiles señales sonoras para guiarte a través de secciones tensas y peligros ocultos.

Aunque es breve, la experiencia te deja huella por lo cuidadosamente que está elaborada cada escena. Hay mucho más de lo que parece, y los jugadores a los que les guste indagar en el simbolismo y los significados ocultos tendrán mucho en qué pensar.

Mi veredicto:INTERIORes más profundo, más oscuro y más misterioso que Matar. Es breve, pero te deja huella y te hace seguir reflexionando mucho después de haberlo completado al 100 %.

15. Limbo [Lo mejor para juegos de plataformas y puzles]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Año de estreno 2010 Creador(es) Playdead, Double Eleven Duración media de la partida De 5 a 7 horas Características únicas Estilo artístico de siluetas, acertijos basados en la física, narración a través del entorno

Limboes un breve peroun juego de plataformas y puzles memorable, Ambientado en un mundo sombrío donde el peligro acecha a cada paso. Te sumerges en él sin ninguna explicación y debes descubrirlo todo solo a través de la exploración y la atmósfera del juego.

Aunque los rompecabezas son sencillos al principio, se vuelven cada vez más ingeniosos y complejos a medida que avanzas. Tendrás que aplicar muchos principios de la física y dominar el sentido de la sincronización si no quieres quedarte atascado.

Para más información Muchas soluciones a los acertijos se basan en pequeños detalles visuales que es fácil pasar por alto. Tómate tu tiempo y fíjate en ellos, en lugar de intentar resolver los acertijos sin rumbo fijo.

El estilo visual (siluetas negras sobre una iluminación tenue) confiere al mundo un aspecto inquietante que se te queda grabado. No hay diálogos ni escenas cinemáticas sin dejar nada en el aire, y la historia queda lo suficientemente abierta como para que cada uno la interprete a su manera.

Mi veredicto:De Limbo Su atmósfera inquietante, sus ingeniosos acertijos y su tono emotivo lo convierten en una opción segura para los seguidores de Omori que buscan experiencias más simbólicas.

16. Kentucky Route Zero [Ideal para narraciones de desarrollo lento]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Año de estreno 2013 Creador(es) Ordenador de cartón Duración media de la partida De 10 a 14 horas Características únicas Narrativa por episodios, estética surrealista de estilo «Americana», ritmo interactivo de los diálogos, construcción de un mundo de realismo mágico

Si te apetece una aventura tranquila y surrealista por carretera, recorriendo caminos insólitos y pueblos olvidados, te encantará Kentucky Route Zero. No es ruidoso ni está lleno de acción. En cambio, pasarás el tiempo en conversaciones tranquilas y lugares inquietantes que van creando poco a poco la atmósfera.

De hecho, los escenarios son lo más destacado. Edificios abandonados, oficinas con poca luz, bares recónditos… cada uno de ellos le da al mundo un ambiente extraño, pero interesante.

El diálogo es fácil de seguir, lo que hace que la narración resulte creíble incluso cuando las cosas se vuelven extrañas. No se basa en grandes giros argumentales ni en un simbolismo recargado. En cambio, la historia se va construyendo a través de interacciones sencillas y de los pequeños detalles que vas descubriendo a lo largo del camino.

Para más información No te saltes las conversaciones de los personajes secundarios. Aportan contexto que facilita la comprensión de las escenas posteriores.

La historia avanza a un ritmo pausado. Cada escena resulta natural y sin prisas, lo que te da tiempo para disfrutarla a fondo. Si prefieres la atmósfera al desafío, te sentirás como en casa.

Mi veredicto:Kentucky Route Zero es una opción ideal si buscas una experiencia un poco más relajada, pero sin renunciar a una buena historia y a una atmósfera inquietante.

17. Oxenfree [Lo mejor en misterio sobrenatural]

Nuestra puntuación 7.6

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Año de estreno 2016 Creador(es) Estudio Night School Duración media de la partida De 4 a 6 horas Características únicas Sistema de diálogo en tiempo real, acertijos basados en la radio, ramificaciones en la trama

Bueyes libres es una aventura con una historia central que sigue a un grupo de amigos que, sin querer, abren una grieta en la isla que están explorando. Esto les lleva a vivir una serie de sucesos extraños que se desarrollan en tiempo real, creando una mezcla entre el drama adolescente y lo sobrenatural.

La mayor parte del juego gira en torno a la exploración, la sintonización de señales de radio y la toma de decisiones que determinan cómo interactúa el grupo.

Para más información Presta mucha atención a las frecuencias de radio que desbloquees. Algunas de ellas revelan pistas importantes que es fácil pasar por alto.

Bueyes libres te arañará Matarte pica porque combina momentos emotivos con una atmósfera ligeramente inquietante. No es un juego de terror, pero tiene suficiente misterio como para mantenerte con la intriga sobre lo que va a pasar a continuación.

Las ramificaciones de la historia son uno de los aspectos más destacados del juego. Esto aumenta el interés por volver a jugar, sobre todo si quieres ver cómo las distintas decisiones influyen en el tono de la historia.

Mi veredicto:Bueyes libresSu ritmo ágil y sus diálogos impactantes crean la combinación perfecta para los jugadores a los que les gustan los juegos en los que prima la historia.

18. Lo que queda de Edith Finch [Lo mejor para tramas múltiples]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Año de estreno 2017 Creador(es) Giant Sparrow Duración media de la partida De 3 a 5 horas Características únicas Escenas jugables, una mecánica de juego única para cada historia, una narrativa ambiental muy lograda

Lo que queda de Edith Finch narra una serie de relatos cortos sobre los miembros de la familia Finch. Recorres la casa familiar, descubriendo habitaciones cerradas con llave y viejos objetos que te llevan a cada recuerdo.

Algunas historias son entrañables, otras son más densas, pero todas resultan muy personales. El ritmo es fluido y el juego siempre te ofrece algo interesante con lo que interactuar.

Para más información Explora la casa de los Finch. Recoge las pequeñas notas, las fotos y los objetos. Te ayudarán a comprender mejor y a sentir cada historia.

Los aficionados aMatarte encantará cómoLo que queda de Edith FinchSu emotiva narración crea momentos que se te quedan grabados. Sentirás lo que sintió cada miembro de la familia Finch a medida que avanzas por las diferentes historias, cada una con su propio estilo y tono.

Mi veredicto:Lo que queda de Edith Finch es una opción muy buena para los jugadores a los que les gustan los juegos emotivos, con una historia sólida y una mecánica de juego sencilla y directa.

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Windows, macOS Año de estreno 2015 Creador(es) Davey Wreden, Everything Unlimited Ltd. Duración media de la partida De 1 a 2 horas Características únicas Narración al estilo de los comentarios de los desarrolladores, breves demostraciones de los niveles y un formato narrativo personal

Guía para principiantes es diferente a la mayoría de los juegos narrativos a los que hayas jugado o a los que juegues en el futuro. En lugar de seguir una historia tradicional, vas pasando por una serie de ideas breves e inconclusas para videojuegos mientras un narrador explica el significado que se esconde tras ellas.

Cada nivel es rápido y sencillo, pero los comentarios le dan coherencia al conjunto y aportan a la experiencia una clara orientación emocional. Es fácil de seguir, y el ritmo del juego garantiza que nunca te quedes atascado ni te sientas perdido sobre qué hacer a continuación.

Para más información ¡Usa auriculares! El tono y la forma de narrar del narrador contribuyen en gran medida a la atmósfera de la historia.

Los jugadores a los que les gustan juegos como Matarte encantará cómoGuía para principiantes refleja la creatividad, la inseguridad y la sensación de intentar comprender a alguien a través de su obra.

El juego es corto y no supone un verdadero reto. Lo que ofrece es una historia fluida y bien presentada que te hace reflexionar sobre los personajes que hay detrás.

Mi veredicto:Guía para principiantes es perfecto para los jugadores que buscan un juego breve, con un fuerte componente narrativo y repleto de historias personales.

20. Una pequeña excursión [Lo mejor para una aventura que te haga sentir bien]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Año de estreno 2019 Creador(es) Adam Robinson-Yu, Adamgryu Duración media de la partida De 2 a 5 horas Características únicas Exploración libre, plataformas sencillas, misiones secundarias opcionales, ambiente acogedor

Una pequeña excursión es una aventura relajante en la que caminas, te deslizas y escalas hasta llegar a la cima de una pequeña montaña mientras ayudas a otros personajes por el camino. No hay prisas ni un camino marcado. Eres libre de explorar la isla a tu propio ritmo, charlar con simpáticos personajes no jugables y aceptar pequeñas misiones que dan vida al mundo.

Los controles son fluidos y fáciles de aprender, lo que hace que explorar los rincones ocultos de la isla resulte divertido sin resultar agotador. Es un juego muy atractivo, con unos gráficos sencillos y un tono alegre.

Para más información Recoge plumas siempre que puedas. Facilitan la escalada y el planeo, y te ofrecen más opciones para explorar.

En lugar de abordar el trauma profundo, Una pequeña excursiónse centra en pequeñas interacciones personales que resultan sinceras y reconfortantes. Aunque es breve, deja una impresión duradera gracias a sus simpáticos personajes y a su tranquila exploración.

Mi veredicto:Una pequeña excursión es una opción ideal para los jugadores que buscan algo acogedor y estimulante tras haber jugado a títulos más intensos emocionalmente. Su exploración y sus entrañables personajes lo convierten en una opción refrescante para los fans de Omori que buscan una aventura positiva y relajada.

Todo lo que necesitas saber sobre juegos similares a Omori

Juegos comoMatarpor lo generalcombinar una narrativa emotiva con estilos artísticos únicos y con historias centradas en los personajes. Independientemente de si la mecánica de juego es sencilla o compleja, estos títulos destacan más por las sensaciones que transmiten que por su grado de dificultad.

En esta sección se detallan los elementos clave que definen a los juegos similares a Matar. Leerlo te ayudará a saber en qué fijarte a la hora de elegir tu próxima lectura.

Cómo elegir el juego adecuado, como Omori

Elegir otro juego como Matar Depende de lo que más te guste como jugador. Quizás busques historias emotivas, una exploración relajada o, simplemente, sistemas de rol más profundos. En resumen, hay muchos aspectos que tener en cuenta, y deberías empezar por delimitar los siguientes factores:

Disponibilidad de la plataforma: Comprueba si el juego está disponible para PC, Nintendo Switch, PlayStation, oXbox para que puedas reproducirlo en tu dispositivo preferido.

Comprueba si el juego está disponible para PC, Nintendo Switch, PlayStation, oXbox para que puedas reproducirlo en tu dispositivo preferido. Nivel de dificultad: Algunos juegos son fáciles de aprender, mientras que otros requieren más habilidad o paciencia. Elige en función del nivel de dificultad que quieras que tenga la experiencia.

Algunos juegos son fáciles de aprender, mientras que otros requieren más habilidad o paciencia. Elige en función del nivel de dificultad que quieras que tenga la experiencia. Estilo de juego: Piensa si te apetece un RPG táctico, un clásico sistema de combate por turnos, un relajante juego de puzles o una experiencia centrada en la historia que apenas requiere mecánica de juego.

Piensa si te apetece un RPG táctico, un clásico sistema de combate por turnos, un relajante juego de puzles o una experiencia centrada en la historia que apenas requiere mecánica de juego. Temas emocionales: Busca juegos que se ajusten al tipo de profundidad emocional que buscas. Estos pueden centrarse en una narrativa psicológica, destacar momentos impulsados por los personajes o adoptar un tono más ligero y optimista.

Por qué a los fans de Omori les encantarán estos juegos

Los aficionados aMatarse sentirán como en casa con los juegos de esta lista, ya que comparten muchas de las cualidades que hicieron que Matar tan memorables. Todos estos títulos cuentan con la variedad emocional, la profundidad de los personajes y la narrativa creativa que caracterizan los mejores momentos de Omori.

Esto es lo que encontrarás en los títulos sugeridos anteriormente:

Narrativa emotiva: Juegos comoEn busca del paraíso, Rakuen, and A la Lunase centran en historias personales, temas delicados y momentos conmovedores de los personajes que impactan tanto como los momentos emotivos de Omori.

Juegos comoEn busca del paraíso, Rakuen, and A la Lunase centran en historias personales, temas delicados y momentos conmovedores de los personajes que impactan tanto como los momentos emotivos de Omori. Estilos artísticos únicos: Puedes explorar el mundo de la acuarela de Gris, las imágenes sombrías de Limbo, o el aspecto acogedor de Una pequeña excursión. Cada juego tiene un mundo único, pero se percibe un estilo artístico similar al de Omori.

Puedes explorar el mundo de la acuarela de Gris, las imágenes sombrías de Limbo, o el aspecto acogedor de Una pequeña excursión. Cada juego tiene un mundo único, pero se percibe un estilo artístico similar al de Omori. Jugabilidad familiar:Entradas comoUndertale, LISA: Lo doloroso, and The Binding of Isaac: Rebirth que ofrezca elementos de RPG o combate por turnos, algo Matarque los aficionados ya conocen de sobra. Pero todos estos juegos aportan su propio toque personal a estas mecánicas para ofrecer una experiencia renovada.

Los juegos mencionados anteriormente ofrecen lo mismo una mezcla de emoción, creatividad e introspección que los fans deMatar amor. Además de todo eso, también podrás explorar nuevos mundos, conocer a nuevos personajes y sumergirte en nuevas aventuras.

Mi veredicto general

Todos los juegos mencionados merecen la pena, pero con una oferta tan amplia, es fácil perderse entre tantas opciones. Si necesitas un poco de orientación sobre por dónde empezar, MatarSi estás buscando un viaje similar, aquí tienes algunas recomendaciones rápidas y personalizadas.

Para los aficionados a «Moralidad y consecuencias» → Undertale

Un juego de rol basado en las elecciones en el que cada decisión cambia el tono de la historia, las relaciones e incluso la forma en que el propio juego te trata.

Para los amantes de los golpes emocionales en el estómago → LISA: Lo doloroso

Un viaje brutal y cargado de consecuencias en el que cada sacrificio deja huella, lo que hace que sus temas del trauma y la culpa resulten dolorosamente intensos.

Para los amantes del terror surrealista → Fran Bow

Una historia psicológica silenciosamente inquietante que sustituye los sustos repentinos por un terror creciente, realidades paralelas y unas imágenes inquietantes dibujadas a mano.

Para los amantes de la melancolía de los pueblos pequeños → Una noche en el bosque

Una historia que se desarrolla poco a poco sobre el regreso a casa, los errores cometidos y el intento de madurar, envuelta en una prosa incisiva y unos personajes profundamente humanos.

Para los románticos a los que lo que más les importa es la historia → A la Luna

Una breve aventura sin combates que culmina en un desenlace emocional devastador a través de los recuerdos, la música y un delicado desarrollo de los personajes.

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