Los 20 mejores juegos en los que eres el villano en 2025

Los juegos en los que el jugador encarna al villano difuminan la línea entre la fantasía y la vida real. Estos mundos permiten a los jugadores ejercer poderes únicos, matar sin piedad y reescribir la propia naturaleza. Puedes unirte a los corruptos, convertirte en el dios de los muertos o resucitar a los caídos para que sirvan a tu causa.

Para ganarse un puesto en esta lista, cada título tenía que ponerte al mando, llevarte más allá de la redención y convertir cada acto de rebelión en algo emocionante.

Aquí no hay buenos. Solo hay intenciones. Sigue leyendo si eres capaz de manejar un poder sin límites y sin consecuencias.

Nuestra selección de los mejores juegos en los que eres el villano

Algunos juegos te permiten salvar universos. Los mejores te permiten destruirlos. Si te apetece ser el malo, el asesino, el protagonista villano… a continuación te presento mis tres opciones favoritas. Cada una ofrece su propia mezcla de poder, travesuras y dilemas morales.

¡Acabad con todos los humanos! (2020) – Es la experiencia definitiva de poder en una invasión alienígena y el mejor juego en el que tú eres el villano; combina una sátira mordaz, una destrucción desenfrenada y ese toque característico de la ciencia ficción de los años 50. Overlord (2007) – Un clásico entre los juegos en los que te pones en la piel del villano, diriges un ejército de secuaces caóticos y construyes tu imperio con una serie de divertidísimas travesuras. Fable III (2011) – Sigue siendo uno de los mejores juegos en los que tú eres el malo, lo que demuestra que la corrupción no tiene que ver con la codicia, sino con lo que estás dispuesto a arriesgar para salirse con la tuya.

Muchos videojuegos te hacen sentir poderoso, pero estos te hacen sentir intocable. Cada uno de ellos aborda la villanía de una forma diferente. Esta lista es tu pase para adentrarte en el lado oscuro. Sigue leyendo para descubrir cómo.

Los 20 mejores juegos en los que eres el villano: sumérgete en la oscuridad

Adéntrate en mundos donde tus decisiones tienen consecuencias y el poder se vuelve contra ti. Estos veinte juegos te ofrecen anarquía, control y consecuencias a partes iguales. Desde la estrategia y la sátira hasta la destrucción total, cada uno de ellos reescribe la historia del héroe a tu imagen y semejanza. ¿Estás listo para sembrar el caos en estos juegos donde tú eres el villano?

1. ¡Acabad con todos los humanos! [Caos, comedia y la emoción del control]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto, parodia Plataformas 2020 Año de estreno PC, PS4, Xbox One, Switch Creadores Black Forest Games/THQ Nordic Características únicas Telequinesis, control mental, comedia negra Ideal para Fans del caos en los juegos de mundo abierto Lo que me gustó Destrucción y humor desmesurados

Olvídate de salvar el mundo, Es hora de quemarlo por diversión. ¡Acabad con todos los humanos! te deja libre como Cripto-137, un extraterrestre irreverente armado con una pistola de rayos, un propulsor a reacción y una actitud horrible. Estás aquí para recolectar ADN, aterrorizar a los agricultores y humillar a gobiernos enteros en nombre de la Imperio Furon.

La telequinesis te permite lanzar vacas a los policías, leer la mente de la gente en plena conversación y disfrazarte de las mismas personas de las que te estás burlando. Cada pueblecito es un auténtico caos. Eres un peligro: extracciones cerebrales, secuestros y tanques de vaporización. Zap-O-Matic Los truenos retumban en los desfiles mientras tu platillo volante convierte las bases militares en cenizas.

Por qué lo elegimos Pocos juegos te permiten disfrutar de la maldad tan abiertamente como ¡Acabad con todos los humanos!. Su humor físico, perfectamente equilibrado, su explosiva liberación y el lado más oscuro del poder.

El mundo mismo se parodia a sí mismo todos los temores de los años 50. Desde la «caza de comunistas» hasta la histeria por los ovnis, todo ello aderezado con escombros humeantes y una pizca de absurdo. Es diversión pura y caótica al estilo sandbox.

¡Cállate! No estás aquí para hacer de diplomático. Esto es anarquía en estado puro, en toda su gloria.

Mi veredicto: ¿Te apetece un poco de caos y risas? Entonces… ¡Acabad con todos los humanos! lo ofrece todo con un estilo magnífico y sin complejos. Esto lo convierte en el mejor juego en el que tú eres el villano.

¿Qué opinan los jugadores?

Volver a la cámara

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El juego hace muchas cosas bien y pocas mal. Los niveles son fantásticos, llenos de vida y bastante detallados, y es muy divertido recorrerlos…

2. Overlord [Sátira, estrategia y el placer de mandar]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego RPG de acción, estrategia, fantasía oscura Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2007 Creadores Triumph Studios/Codemasters Características únicas Dirige a unos secuaces traviesos; múltiples finales con diferentes desenlaces Ideal para Los aficionados a las intrigas estratégicas Lo que me gustó Minions divertidísimos y un sistema de moralidad flexible

La forja chisporrotea, las armaduras brillan y Se alza un nuevo señor oscuro, ese eres tú. Eres el líder de unos secuaces chillones que adoran cada una de tus malvadas órdenes. Marcha hacia aplastar héroes, saquear reinos, y hazte con reliquias olvidadas en Overlord.

El mundo rebosa de color y humor negro. Tus secuaces se ríen a carcajadas, se pelean y beben de los barriles cuando no estás mirando. Cada misión sigue un ritmo muy satisfactorio: explora, domina, conquista, colecciona.

Por qué lo elegimos Overlord es uno de los pocos juegos de fantasía que consigue que el mal resulte divertido. Convierte la conquista en una comedia sin perder su esencia táctica.

Envía a tus secuaces a despejar el camino, recoger tesoros y abrumar a los enemigos mientras diriges el curso de la batalla desde la retaguardia. La emoción reside en dejar que tu pequeño ejército haga el trabajo sucio mientras tú disfruta de la carnicería. El caos es la estrategia.

No todo sale a la perfección. Los controles pueden fallar cuando tu ejército se amontona, y la cámara a veces se pierde en medio de la acción. Aun así, es difícil no esbozar una sonrisa cuando… Tu ejército ataca otra aldea indefensa.

Mi veredicto: Si estás listo para la destrucción, Overlord hace que gobernar resulte tremendamente irresistible.

¿Qué opinan los jugadores?

funkmasta_kazper

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Todos los niveles y enemigos están muy bien diseñados, y el juego no se hace pesado: tras unas doce horas apaleando a idiotas con hachas y dando órdenes a tus secuaces, se acaba. En definitiva, son juegos muy divertidos.

3. Fable III [La corona, las consecuencias y la corrupción del poder]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, Xbox 360 Año de estreno 2011 Creadores Lionhead Studios/Microsoft Game Studios Características únicas Redefinir la moral Ideal para Aficionados a los juegos de rol basados en las decisiones Lo que me gustó La dinámica del poder político y la moral cuestionable

Hasta ahora has sido el héroe, pero esta vez eres el protagonista villano que lucha por el derecho a llevar la corona. En Fable III, tu ascenso de marginado a rey pone a prueba la moralidad, redefiniendo Albion con cada promesa que haces y cada una que incumples.

Exploras pueblos bulliciosos, te enfrentas a bandidos y decidir quién prospera y quién fracasa bajo tu mandato. Cada decisión deja una huella visible en tu carácter y en la propia tierra, lo que influye en tu capacidad para inspirar o intimidar. La virtud es lo que mantiene la fe del pueblo.

Por qué lo elegimos Fable III muestra cómo la corrupción no solo transforma a un héroe, sino a todo un mundo. Cada decisión cambia tu destino, lo que lo convierte en uno de los viajes morales más apasionantes de los juegos de rol.

La corrupción genera miedo y poder. El cálido resplandor del mundo se va desvaneciendo poco a poco a medida que tu decadencia moral se extiende por todo el reino. El combate sigue siendo sencillo pero satisfactorio, aunque los controles y los ángulos de cámara a veces dejen algo que desear.

Fable III sigue cautivando por su humor, sus personajes expresivos y su belleza de cuento de hadas. Sin embargo, lo esencial del juego son las decisiones que hay que tomar. Pocos juegos de rol hacen que las decisiones morales sean tan tangibles.

Mi veredicto: El poder pone a prueba a todo el mundo. En Fable III… la forma en que afrontas esa prueba se convierte en tu historia.

¿Qué opinan los jugadores?

lastpieceofpie

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«Fable III» es, sin duda, el mejor juego de la serie y uno de mis favoritos de todos los tiempos.

4. Prototipo 2 [Venganza, mutación y ansia de poder]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Acción en un mundo abierto Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2013 Creadores Radical Entertainment/Activision Blizzard Características únicas Absorbe los poderes de los enemigos, cambia de forma, una historia impulsada por la venganza Ideal para Amantes de las fantasías de poder Lo que me gustó Combate fluido y una libertad destructiva sin límites

El horizonte arde, las calles sangran, y la venganza tiene tu rostro. YPrototipo 2,juegas comoSargento James Heller, un exsoldado que se convirtió en apocalipsis andante. Tu El dolor se convierte en un arma viviente, que va transformando Nueva York, soldado a soldado.

The Loop me enganchó rápido. Absorbía a los enemigos, les robaba los recuerdos y me sentía más fuerte cada vez que la pantalla se volvía roja. Volar por los tejados, atravesar tanques y estrellarme de nuevo en la calle mientras acabas con todo nunca pasa de moda. Es uno de los los juegos de acción y espadas más trepidantes al que haya jugado nunca.

Por qué lo elegimos Prototipo 2 canaliza el caos y el control en estado puro. Te metes de lleno en la piel del antagonista a través de una destrucción rápida, fluida y satisfactoria.

En parte historia de venganza, en parte carrera de demolición, pero no todo es perfecto. La trama puede resultar predecible y, a veces, las misiones se confunden entre sí. Aun así, el una oleada de poder imparable anula todo eso.

Mi veredicto: ¿Listo para el caos, la velocidad y el control total…? Prototipo 2 es pura diversión villana.

¿Qué opinan los jugadores?

Información general_Fan1056

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La banda sonora es buena, me gusta la jugabilidad; me costó un poco acostumbrarme, pero al final le cogeré el truco; sin duda, me lo he pasado muy bien jugando.

5. Fallout: New Vegas [Libertad, consecuencias y el peso de cada decisión]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de rol de mundo abierto, aventura postapocalíptica Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2013 Creadores Obsidian Entertainment/Bethesda Softworks Características únicas Decisiones morales profundas, gran rejugabilidad Ideal para Los aficionados a los juegos de rol a los que les encanta la ambigüedad moral Lo que me gustó Una trama compleja y la libertad moral

El mal no siempre lleva máscara; a veces sale del desierto con una bala en la cabeza. En Fallout: New Vegas, cadaacuerdo, traición y elección moral transforma el páramo en guerra que te rodea.

As el Courier, tú decides el destino de Mojave: unirte a la RNC, apoyar a la Legión de César o crea tu propio tipo de tiranía. Cada facción es corrupta a su manera, y cada misión te incita a matar o manipular para hacerse con el control.

Por qué lo elegimos Pocos juegos reflejan la libertad moral como Fallout: New Vegas. Es implacable, reactivo y está lleno de consecuencias.

The el mundo se adapta a tus principios morales, o la ausencia de ellos. La ciudad resplandece como el pecado sobre la arena, y su gente está igual de desesperada. A pesar de que las escenas de tiroteos están un poco anticuadas, el la emoción de cambiar el curso de los destinos ya sea mediante el encanto, la intimidación o la matanza a sangre fría, nunca se desvanece.

Mi veredicto: Dejemos a un lado las cuestiones morales. Hay juegos que te permiten vagar; Fallout: New Vegaste permite mandar.

¿Qué opinan los jugadores?

La puta del diablo

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Lo que más me gusta de New Vegas es que ofrece una rejugabilidad casi ilimitada en cuanto al juego de rol; elegir facciones y tomar decisiones que afectan al mundo del juego lo ha elevado a un nivel completamente diferente. Hay que prestar atención a la reputación y explorar la complejidad política y social dentro de cada grupo.

6. Recas [Obsesión, memoria y la ilusión de la redención]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego indie de plataformas y puzles, con una narrativa Plataformas PC, PS, Xbox, Switch Año de estreno 2009 Creador Número: Ninguno Características únicas Rompecabezas de manipulación del tiempo, narración interpretativa, giros narrativos inesperados Ideal para Amantes de los rompecabezas Lo que me gustó El diseño inteligente y una revelación moral inquietante

El tiempo no perdona; es una herida que no dejas de reabrir. Recas empieza como un encantador juego de plataformas y puzles, pero se convierte en algo mucho más oscuro. Juegas en el papel de Tim, en busca de la redención y de una misteriosa princesa a través de reinos pintados.

Lo que más me llamó la atención fue la sensación que me produjo jugar. Los gráficos pintados a mano te envuelven en una atmósfera cálida, y el la música resuena con nostalgia. Superar un nivel resulta una experiencia muy personal, casi dolorosa, a medida que la verdad que se esconde tras la obsesión de Tim empieza a salir a la luz.

Por qué lo elegimos Recas es una historia sobre el control, la obsesión y cómo se difumina la línea entre el héroe y el villano cuando uno no es capaz de dejarlo ir.

You experimentar, fracasar y volver a empezar otra vez. Pero no estás corrigiendo errores, sino perfeccionándolos. Esa búsqueda de la maestría es el filo que hace que esto sea un un juego indie imprescindible.

Mi veredicto: Recas Parece inofensivo. Juega si crees que eres el bueno.

¿Qué opinan los jugadores?

KR4T0S

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Para mí, *Braid* es una obra maestra; me gustaría que hubiera más juegos como este. El potencial de la ofuscación en los videojuegos es enorme, ya que se pueden utilizar imágenes impactantes para confundir a alguien y despistarlo.

7. Tiranía [Autoridad, miedo y la arquitectura del mal]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego RPG isométrico centrado en la narrativa Plataformas PC, macOS, Linux Año de estreno 2017 Creadores Obsidian Entertainment/Paradox Interactive Características únicas Opciones de ramificación profunda Ideal para Los aficionados a los juegos de rol con una trama muy elaborada Lo que me gustó Una construcción del mundo ingeniosa y una inversión de los valores morales

Tiranía empieza donde otros juegos de rol terminan. El mal ya ha vencido la guerra, y tú eres quien la impone. Como El Tejedor del Destino de Kyros, se aplicadel Señor Supremo imponer la ley en un reino devastado, actuando como juez, jurado y verdugo.

Tú decides cuál las ciudades arden, quelas facciones se arrodillan, y quelos rebeldes desaparecen bajo tu mandato. Las batallas se desarrollan a través de combate táctico e isométrico donde cada hechizo y cada alianza dependen de tus decisiones.

Por qué lo elegimos Tiranía da un giro radical al clásico viaje del héroe de fantasía, otorgándote primero el poder y la conciencia después. Se trata de gobernar, no de redimirse.

El universo recuerda tus decisiones y se adapta para reflejarlas crueldad, piedad o indiferencia. El resultado es una obra excepcional y un apasionante juego de rol de acción que no mide tu fuerza, sino tu intención.

Mi veredicto: Tiranía No te pregunta si usarás el poder, sino que te reta a descubrir en qué tipo de tirano te convertirás.

¿Qué opinan los jugadores?

Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.

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La historia en sí es única dentro de este género: tú eres el malo, y puedes decidir si quieres ser una persona horrible o una persona menos horrible, aunque bastante horrible de todos modos…

8. Grand Theft Auto V [Cuando la comedia, el crimen y las consecuencias chocan]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de mundo abierto de género «sandbox» con temática criminal Plataformas PC, PS, Xbox Año de estreno 2015 Creadores Rockstar North/Rockstar Games Características únicas Atracos, tres villanos, libertad total para el jugador Ideal para Aficionados a los juegos de construcción Lo que me gustó Gran riqueza de detalles, oscuridad, humor

No se asciende en Los Santos, lo construyes a partir de las malas decisiones de los demás. Grand Theft Auto Vte entrega unciudad de la codicia y el caos, y luego te reta a que lo hagas tuyo. El poder es la única moneda de cambio real en esto juego caótico de mundo abierto.

Puedes alternar entre Michael, Franklin, yTrevor, las tres caras de la misma moneda corrupta. Uno busca el control, otro ansía el respeto y otro simplemente quiere verlo todo arder. De desde atracos milimétricos hasta acrobacias temerarias Por encima del horizonte, cada trabajo alimenta esa sed de poder que no sabía que echaba de menos.

Por qué lo elegimos Grand Theft Auto V es la fantasía criminal definitiva: la vives tomando una mala decisión tras otra.

Años después, sigue siendo una maravilla técnica. La sátira cala hondo, la conducción sigue siendo una delicia y el caos en línea constituye un ecosistema extraño en sí mismo.

Mi veredicto:SoloGrand Theft Auto V Hace que la maldad sea tan divertida. La anarquía no es un efecto secundario, es el objetivo.

¿Qué opinan los jugadores?

Hobbit galés

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¡Jugabilidad divertida, historia entretenida, personajes fabulosos, emisoras de radio geniales, unas vistas impresionantes del monte Chilad y golf!

9. Carroña [Instinto, carnicería y la evolución de la monstruosidad]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Terror inverso, acción en 2D Plataformas PC, PS, Xbox, Switch Año de estreno 2020 Creadores Phobia Game Studio/Devolver Digital Características únicas Juega en el papel del monstruo, devora a los científicos y disfruta de movimientos basados en la física de los fluidos Ideal para Aficionados al cine de terror que buscan un giro inesperado Lo que me gustó La libertad de movimiento, el cambio de perspectiva

Carroña presentado por Phobia Game Studio…sí, el nombre de usuario coincide. Esta vez no estás huyendo del monstruo, you areel monstruo. Como protagonista villano, te deslizas por conductos de ventilación y pasillos, convirtiéndote en aquello a lo que todos temen.

Eres una masa retorcida de garras, músculos y hambre, evolucionas con cada científico que devoras y cada puerta que derribas. El movimiento es inquietantemente elegante, como un ballet de pesadilla. La sangre salpica las paredes estériles, las alarmas resuenan por los pasillos metálicos y tú sigues creciendo.

Por qué lo elegimos Carroña redefine el terror y lo convierte en una fantasía de poder para los jugadores cansados de huir. Un cambio de perspectiva transforma a la presa en depredador.

El arte pixelado vibra con tensión, inquietante e hipnótico todo de golpe. Es un juego de estilo Metroidvania con una atmósfera envolvente donde la curiosidad y la crueldad se entrelazan.

Mi veredicto: Carroña No te asusta, te mima. Ser el monstruo nunca ha sido tan agradable.

¿Qué opinan los jugadores?

trmdyl

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La jugabilidad es rápida, fluida y muy receptiva… El diseño de sonido es fantástico y tan envolvente como podría serlo, y además me ENCANTÓ el diseño gráfico pixelado. La sangre y la violencia son FANTÁSTICAS, y la sensación de poder que se siente al estar a punto de acabar con toda una sala llena de mercenarios y científicos armados y nerviosos es tremendamente estimulante. En mi opinión, los puzles también están muy bien hechos.

10. Malvado [Parodia, caos y el placer de ser malo]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de plataformas, comedia de acción Plataformas PC, PS, Xbox, Switch Año de estreno 2018 Creadores StarBlade/Digerati Características únicas Juega en el papel del villano que secuestra a las princesas Ideal para Aficionados a los juegos de plataformas Lo que me gustó Una escritura ingeniosa y una divertida sátira de los tópicos de los héroes

Todo villano necesita un buen equipo de relaciones públicas, pero yo me conformo con un ejército de robots. Malvado le da la vuelta al guion clásico de los juegos de plataformas. Te sumerge en las pruebas mecánicas de Cuervo. A supervillano consciente de sí mismo que secuestra a princesas para alimentar su último dispositivo apocalíptico. Y las princesas no le siguen el juego.

You luchar contra héroes rivales, y sembrar el caos en todos los reinos. Es un juego de plataformas de desplazamiento lateral repleto de niveles llenos de color, combate trepidante, y una banda sonora encantadora. El humor es trepidante, lleno de explosiones.

Por qué lo elegimos Malvado celebra la rebelión. Es una ingeniosa parodia para los jugadores que prefieren las travesuras a la moralidad.

Guiños y bromas metatextuales sobre lo que significa hacer de malo. Algunas partes carecen de precisión, pero la energía y la variedad hacen que resulte entretenido.

Mi veredicto: Si estás listo para ser el protagonista villano, Malvado lo convierte en una forma de arte. Es llamativo, ingenioso y orgullosamente travieso.

¿Qué opinan los jugadores?

el tiburón

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Me alegro mucho de que se hayan volcado de lleno en el concepto de «tú eres el malo»… Estas batallas contra jefes a la inversa parecen únicas y divertidas.

11. Dungeon Keeper [Codicia, gestión y clásicos]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Estrategia, gestión de mazmorras Plataformas PC Año de estreno 1997 Creadores Bullfrog Productions/Electronic Arts Características únicas Construye guaridas malvadas, controla a los monstruos, tortura a los héroes, Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia clásicos Lo que me gustó Un sentido del humor retorcido, una jugabilidad adictiva

Dungeon Keeperte poneencargado de los monstruos, las trampas y las guaridas oscuras de los que te advierten otros juegos. Los héroes no vendrán a salvarte, vienen a morir en tus pasillos.

Pasé horas cavando túneles en la tierra, colocando trampas y poner a los diablillos a raya. Hay algo muy satisfactorio en construir un laberinto perfecto y ver cómo los caballeros, llenos de confianza, caen directamente en él.

Por qué lo elegimos Dungeon Keeper convirtió la maldad en algo estratégico. Transformó la fantasía oscura en un terreno de juego para tus peores ideas.

Es unsimulador de gestiónenvuelto enhumor negro, un modelo para cada juego de magnates malvados que vino a continuación. A pesar de su antigüedad y de unos controles un poco anticuados, sigue rebosando encanto. Es un juego sombrío, pero a la vez divertido juego clásico de fantasíaquepremia tanto la creatividad como la crueldad.

Mi veredicto: Si alguna vez has animado a los monstruos, Dungeon Keeper está hecho para ti.

¿Qué opinan los jugadores?

eso, cuál, cuál de los dos, cuál de los dos

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Sigue gustándome, lo vuelvo a jugar a menudo. Si ya lo has jugado antes y te parece un poco repetitivo, hay campañas creadas por fans y un montón de mapas adicionales. No he encontrado nada que consiga capturar ese mismo tipo de mecánica tan divertida en un solo juego.

12. Genio malvado [Intrigas, travesuras y dominación]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Estrategia, construcción de bases, simulación Plataformas PC Año de estreno 2004 Creadores Elixir Studios (EG2: Rebellion)/Sierra Entertainment (EG2: Rebellion) Características únicas Construye guaridas secretas, con un toque paródico y elegante de espías Ideal para Aficionados a los juegos de dominación estratégica Lo que me gustó La estética del espionaje de los años 60

Hay quien construye bases para proteger el mundo; yo construí una para adueñarme de él. Genio malvado me hace sentir como si llevara un traje a medida y tuviera las cejas arqueadas de un un genio clásico. Mi objetivo,dominio absoluto.

Excavas guaridas secretas en islas tropicales, entrenas a secuaces y colocas trampas tan elaboradas que harían Bono los villanos se ponen celosos. Los espías se infiltran, los secuaces entran en pánico, las alarmas suenan a todo volumen y tú te relajas y mira cómo se desata el caos.

Por qué lo elegimos Genio malvado plasma lo divertido que es ser malo con estilo, estrategia y humor. Convierte la dominación mundial en una forma de arte.

Es unorganización malvada basado en animaciones divertidas, el estilo de espionaje de los años 60 y una mecánica fluida de construcción de bases. Aunque hay algunos problemas de ritmo y la IA a veces se comporta de forma impredecible, tus malvados planes siguen desarrollándose a la perfección en este juego de estrategia emblemático.

Mi veredicto: Si la risa forma parte de tu plan maestro, Genio malvado es tu centro de mando.

¿Qué opinan los jugadores?

MrFiendish

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Sinceramente, a pesar de todos sus defectos, EG1 es un juego único con un estilo propio. Me encantó desde el momento en que lo compré.

13. Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2 [Seducción, poder y el precio de la inmortalidad]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego de rol de acción narrativo Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creadores The Chinese Room/Paradox Interactive Características únicas Sistema de alimentación dinámico, Ideal para Aficionados a los juegos góticos y envolventes Lo que me gustó Un paisaje urbano inquietante

El poder se siente diferente cuando vibra bajo tu piel. Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2 convierte el hambre en influencia. Como Phyre, un vampiro anciano que despierta tras cientos de años para descubrir que Seattle está gobernada por clanes nuevos y peligrosos.

Eresmás fuerte, más sabio y mucho más despiadado que la mayoría, pero incluso los monstruos siguen unas reglas. Tú alimentarse para sobrevivir, pero la supervivencia alimenta la ambición. Tus decisiones te sumergen cada vez más en el submundo sobrenatural, donde el poder y la lealtad se difuminan cada vez más rápido que la propia noche.

Por qué lo elegimos Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2 hace que la moralidad sea opcional y la tentación, inevitable. Perfecto si prefieres el encanto a las motosierras.

El escenario rebosa estilo gótico. Desde calles resbaladizas por la lluvia hasta ojos brillantes y una música que late como un corazón a punto de detenerse. Nadie escapa realmente a la atracción del poder.

Mi veredicto: Deja que tu lado más salvaje se divierta en Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2.

¿Qué opinan los jugadores?

Mastermirror11

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El simple hecho de pasear por la ciudad de noche ya te sumerge de lleno en la historia. La trama me enganchó enseguida. Hay una buena mezcla de misterio, política y traición, y los personajes son lo suficientemente interesantes como para mantenerte en vilo.

14. Spec Ops: The Line [El mandato, la consecuencia y el precio de la moralidad]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego TPS, narrativa psicológica Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2013 Creadores Yager Development/2K Games Características únicas Una historia de gran intensidad moral, una narración poco fiable y una subversión del heroísmo militar Ideal para Aficionados a los videojuegos de disparos con una historia Lo que me gustó El colapso moral del protagonista

La tormenta de arena no es lo peor de Dubái, sino lo que haces después de que pase. En Spec Ops: The Line lo que empieza como un La misión de rescate se complica rápidamente. LasCapitán Walker, lideras a un pequeño escuadrón por una ciudad que ha enterrado a sus héroes de guerra y ha olvidado su causa.

Al principio, el combate resulta familiar. Es ágil, se basa en el uso de coberturas y es eficaz, pero lo importante no son los disparos. A medida que tu mente se va desmoronando, te conviertes en aquello mismo contra lo que luchas, el protagonista villano de tu propia historia. Cada tiroteo deja una cicatriz, cada orden, una duda.

Por qué lo elegimos Spec Ops: The Line desmonta el heroísmo, obligándote a enfrentarte al verdadero precio de «hacer lo correcto».

Es una de las más inquietantes juegos de TPS con una historiaque se haya hecho jamás, ununa mezcla brutal de precisión y consecuencias.

Mi veredicto: Spec Ops: The Line…túare el villano, pero te crees el héroe.

¿Qué opinan los jugadores?

WitchaScaletta

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Encontrarás un juego con una trama magnífica, un ritmo increíble que te mantiene enganchado en todo momento, mapas siempre dinámicos y tiroteos, aunque el escenario sea siempre el mismo.

15. inFAMOUS [El poder eléctrico y la ambigüedad de la justicia]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Acción en mundo abierto, juego de superhéroes tipo sandbox Plataformas PS3 Año de estreno 2009 Creadores Sucker Punch Productions/Sony Computer Entertainment Características únicas Sistema de karma, desplazamiento por la ciudad con mecánicas de parkour Ideal para Los aficionados a los superhéroes a los que les gustan las decisiones morales Lo que me gustó La satisfactoria combinación de poderes y el sistema de alineación moral

inFAMOUS hace que ser bueno sea opcional, pero ser poderoso e irresistible. Una explosión repentina sacude Empire City, dejando a su paso un caos total. Con tú en el centro, cargado de electricidad y preguntas para las que no quieres respuesta.

As Cole MacGrath, puedessalvar la ciudad o arrasarla, empiezas a preguntarte si realmente hay alguna diferencia. Cada buena acción atrae más a los desesperados. Cada muestra de poder los aleja. Cada decisión modifica tus poderes, tu aspecto y tu leyenda.

Por qué lo elegimos inFAMOUS convierte la moralidad en un mecanismo que te permite descubrir qué tipo de héroe —o de amenaza— eres.

El parkour fluye como una corriente, el el combate es duro, y ver cómo los rayos brotan de tus manos nunca deja de parecer peligroso. Lucha contra las bandas, restablece el orden o da rienda suelta a todo lo que has reprimido. Cada acción influye en la opinión que la ciudad tiene de ti.

Mi veredicto: inFAMOUS Es para esas partidas en las que no eres el salvador… sino la tormenta.

¿Qué opinan los jugadores?

Bésame mil veces

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Sin embargo, inFAMOUS es realmente único en su exploración de los poderes eléctricos. Ningún otro juego llega a su nivel.

16. Odio [Violencia, vacío y la búsqueda del sentido]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de disparos isométrico Plataformas PC Año de estreno 2015 Creador Creaciones destructivas Características únicas Una estética sombría y una mecánica de juego basada en la destrucción pura Ideal para Los aficionados a los juegos de disparos oscuros, intensos y de la vieja escuela Lo que me gustó Un compromiso inquebrantable con su temática

Sin discursos, sin arco de redención, pura anarquía. Odioes unun descenso frío e isométrico hacia la violencia que no pone excusas. Juegas como No es importante, que se adentra en el mundo con un único objetivo: la aniquilación total.

Planifica, mata, sobrevive. La jugabilidad es mecánica, pero hipnótica en su precisión. Te desplazas por oscuras calles suburbanas, armado hasta los dientes, convirtiendo tranquilos barrios en pasillos de humo y pánico. La paleta en blanco y negro, salpicada de carmesí, elimina toda sensación de comodidad y pone al descubierto la matanza.

Por qué lo elegimos Odio No idealiza el mal; lo pone al descubierto. Un espejo descarnado de la hostilidad, implacable e implacable.

No es un juego para todo el mundo. El lo importante es la violencia, y a veces eso eclipsa su sombrío mensaje. Sin embargo, como experimento en cuanto a control y atmósfera, resulta brutalmente eficaz.

Mi veredicto: Para esas partidas frías, eficientes y despiadadas, Odio no deja nada tras lo que esconderse.

¿Qué opinan los jugadores?

Fun1k

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…los dos primeros niveles eran impresionantes; había peligro, pero no era tan abrumador… la destrucción era realmente impresionante.

17. Persecución [La supervivencia, el miedo y la emoción de la caza]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Terror sigiloso, acción Plataformas PC, PS2, Xbox Año de estreno 2004 Creadores Rockstar North/Rockstar Games Características únicas Acciones sigilosas, atmósfera de película snuff, gran tensión y realismo Ideal para Jugadores que buscan un terror psicológico y crudo Lo que me gustó Mecánicas de sigilo únicas y un realismo inquietante

Las cámaras están grabando, y tú… del director estrella renuente. Persecución es una pesadilla disfrazada de película snuff. Te… James Earl Cash, un exrecluso condenado a muerte obligado a matar para un público que se toma la supervivencia como si fuera un deporte.

La tensión nunca desaparece. El paisaje sonoro aumenta la ansiedad con la respiración entrecortada, el crujir del hormigón bajo unos pasos cautelosos. Murciélagos, bolsas de plástico, fragmentos de cristal: todo se convierte en un arma. Carcer Cityse sientevivo y coleando; en estado de descomposición, desolado y bañado por la luz parpadeante de las cámaras de seguridad.

Por qué lo elegimos Pocos títulos saben utilizar el miedo de forma tan eficaz. Persecución No solo te inquieta; te hace partícipe.

Incluso ahora,Persecución sorpresas. Sigue siendo una de las más juegos de terror que ponen los pelos de punta que se haya hecho jamás. La mecánica de sigilo funciona bien, aunque la brutalidad puede resultar difícil de digerir.

Mi veredicto:EligePersecución si no te importa traspasar los límites.

¿Qué opinan los jugadores?

¡Vaya, Kemosabe, siete!

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Lo mejor es el ambiente y la música, y ese aire sórdido, oscuro y descarnado; la verdad es que no hay nada del juego que sea malo.

18. The Darkness II [Dualidad, lealtad y la carga de la posesión]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego FPS Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2012 Creadores Digital Extremes/2K Games Características únicas Poderes demoníacos en ambas manos, estética de cómic Ideal para Los aficionados a los juegos de disparos en primera persona a los que les gustan los giros sobrenaturales Lo que me gustó Combates elegantes y una narrativa de gran profundidad

La potencia es increíble, hasta que empiece a defenderse. The Darkness II te pone en la piel, empapada de sangre, de Jackie Estacado. Un jefe de la mafia vinculado a una fuerza ancestral y consciente que se alimenta del caos. Es una sinfonía de destrucción: las dos pistolas disparan a toda máquina mientras los tentáculos demoníacos desgarran, protegen y se alimentan.

Te sientes intocable. Cuanto más te entregues the OscuridadCuanto más te entregas, más te recompensa. Hasta que ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza ella.

Por qué lo elegimos The Darkness II captura a la perfección la emoción del poder absoluto, mostrando lo rápido que el control se convierte en adicción.

Eso es un problema porque la oscuridadquiere marcharse, lejos del dolor por la pérdida de tu novia y la Hermandad una secta que te persigue. Están desesperados por convertir en un arma lo que hay dentro de ti.

Cuanto más control crees que tienes, menos control tienes en realidad.

Mi veredicto: The Darkness II te hace sentir como un dios, hasta el momento en que te das cuenta de que no eres tú quien tiene el control.

¿Qué opinan los jugadores?

Haunting_Drama8204

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¡La jugabilidad de *The Darkness 2* es de lo mejorcito! Solo hay unos pocos juegos de hace años a los que me encanta volver a jugar de vez en cuando, una o dos veces al año, y *The Darkness 2* es uno de ellos.

19. BioShock: La colección [Utopías, ideales y la mentira de la libertad]

Nuestra puntuación 7.1

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Tipo de juego FPS, con una historia central Plataformas PC, PS, Xbox, Switch Año de estreno 2016 Creadores Irrational Games, 2K Marin/2K Games Características únicas Narrativa filosófica, creación de mundos envolventes Ideal para Aficionados a los videojuegos de disparos en primera persona con una historia Lo que me gustó La profundidad moral y la coherencia en la construcción del mundo

El océano te envuelve por completo y luego te susurra…¿Podrías, por favor?ExperienciaBioShock: La colección, Tres experimentos inolvidables sobre el poder y la filosofía. En todas las historias, la ambición construyó estas ciudades; la decadencia las hizo auténticas.

La apasionante jugabilidad abarca El Rapto, Columbia, La Gruta de Minerva, Entierro en el mar, y los modos de desafío. Explora, rebusca y lucha abrirte paso por pasillos y entre las nubes, sumergiéndote en la elegancia art déco y la locura. Cada encuentro te invita a consumir más energía, restricción letal, ytomar más del mundo y de sus gentes.

Por qué lo elegimos BioShock convierte la filosofía en una cuestión de supervivencia. Se pregunta si el libre albedrío tiene importancia cuando el poder lo controla todo.

El control es poder, pero la elección es una ilusión. Cada entrada es un juego de disparos en primera persona inmersivo que sigue sin tener rival en cuanto a su una mezcla de acción, atmósfera y trasfondo moral. Incluso después de todos estos años, las palabras siguen calando hondo, y cada ciudad sigue deslumbrando.

Mi veredicto: Pocos universos te seducen y te traicionan como BioShock: La colección.

¿Qué opinan los jugadores?

VirtualBoi92

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La trilogía de Bioshock es muy buena. La historia del juego es sencillamente fenomenal. Las motivaciones y los ideales de los personajes del juego te llegan de forma elocuente a través de los registros de audio que se encuentran repartidos por el entorno… Me encanta este juego. Me encanta de verdad.

20. Alpha Protocol [El espionaje y la ambigüedad moral]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego RPG, espionaje, acción Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creadores Obsidian Entertainment/Sega Características únicas Sistema de diálogo basado en las consecuencias, narrativa de espionaje con ramificaciones, múltiples finales Ideal para Los aficionados a los juegos de rol a los que les encantan las intrigas secretas Lo que me gustó Redes de elección complejas y reactividad ante las decisiones de los jugadores

El espionaje se basa en los secretos, y en Alpha Protocol, todas se funden entre sí. Tú estás Michael Thorton, a agente en la sombra que persigue a una célula terroristallamadoAl-Samad. Solo para descubrir que sus ingresos provienen de Halbech, la misma empresa que ha armado a ambas partes.

Desde oscuros refugios hasta horizontes iluminados por neones, cada misión se convierte en una prueba de lealtad. SIEpodríacompartir información o dispararte dependiendo de tu tono. Encanto I, traicionarEscarlata, o reducir toda tu red a cenizas, El reino se reescribe en función de tus decisiones.

Por qué lo elegimos La manipulación es una forma de arte en Alpha Protocol. Tu poder reside en la persuasión, más que en la fuerza de las armas.

Si pierdes los nervios en una reunión, tu contacto podría tomar medidas drásticas en lugar de hacerte un favor. Es una narración interactiva en su máxima expresión, donde tanto el encanto como el silencio pueden convertirse en un arma.

Mi veredicto: Deja que tu maestro de la manipulación brille en Alpha Protocol. Mienta o sonría, pase lo que pase, alguien acabará sangrando.

¿Qué opinan los jugadores?

INTPosible

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Una auténtica joya oculta. En el fondo, se trata de manipular a la gente. Te sale muy a cuenta que la gente te odie: obtienes mejoras en tus estadísticas y eso te permite manipularlos.

Próximos juegos en los que tú eres el villano

El lado oscuro nunca descansa, sobre todo cuando nuevos mundos no dejan de tentarnos a traspasar los límites. Estos próximos lanzamientos prometen nuevas formas de retorcer la moral, poner a prueba el poder y deleitarse con un poco de destrucción digital.

Halloween – Ponte la máscara de Michael Myers; acecha, aterroriza y burla a tu presa en esta nueva versión cinematográfica en la que el miedo mismo se convierte en tu arma.

– Ponte la máscara de Michael Myers; acecha, aterroriza y burla a tu presa en esta nueva versión cinematográfica en la que el miedo mismo se convierte en tu arma. Judas – En este FPS con una historia envolvente, te metes en la piel de un ingeniero-hacker a bordo de una nave espacial a punto de desmoronarse, donde las alianzas son frágiles y las traiciones se viven como algo personal.

– En este FPS con una historia envolvente, te metes en la piel de un ingeniero-hacker a bordo de una nave espacial a punto de desmoronarse, donde las alianzas son frágiles y las traiciones se viven como algo personal. Villano paso a paso – Juega en el papel de un antihéroe demoníaco que se encarga de arreglar el caos que tú mismo has desatado en este juego de rol por turnos de estilo pixelado que da un giro radical a los conceptos de moralidad y redención.

– Juega en el papel de un antihéroe demoníaco que se encarga de arreglar el caos que tú mismo has desatado en este juego de rol por turnos de estilo pixelado que da un giro radical a los conceptos de moralidad y redención. Los humanos deben morir – Toma el mando de una flota invasora alienígena en un juego de estrategia con toques de humor negro en el que la supervivencia de la humanidad no es más que un obstáculo más entre tú y el dominio galáctico.

Cada uno de estos videojuegos sigue la tradición de permitirte jugar sin un halo. El futuro de la villanía se presenta audaz, ingenioso y gloriosamente corrupto.

Mi opinión general sobre los mejores juegos en los que eres el villano

La maldad no es para cualquiera, sino para aquellos jugadores que buscan el humor negro y el dominio. Esta selección, basada principalmente en juegos que premian el control y el riesgo, te ofrece la posibilidad de mandar, corromper y dar rienda suelta a tu lado más perverso.

Para los recién llegados → ¡Acabad con todos los humanos!

Una excelente forma de iniciarse en el mundo de los villanos; su humor y su caos de ciencia ficción hacen que sea fácil disfrutar de la destrucción sin tener que lidiar con sistemas complejos ni dilemas morales.

Para los aficionados a los juegos de rol → Tyranny (Edición Deluxe)

Es perfecto si te gustan los universos en los que las decisiones marcan la diferencia y donde la ley, el poder y el miedo sustituyen al heroísmo.

Para los amantes de los juegos de mundo abierto → Grand Theft Auto V

Ningún otro juego combina mejor el crimen, la sátira y la libertad; crea un imperio criminal o simplemente observa cómo arde la ciudad.

Para los amantes de los juegos de estrategia → Dungeon Keeper

Construir tu guarida, torturar a los héroes y dar órdenes a los diablillos nunca pasa de moda; es toda una lección magistral sobre cómo gestionar el mal.

Para los amantes de la narrativa → BioShock: La colección

Es la narrativa en su máxima expresión, donde cada «decisión» te hace preguntarte si alguna vez has tenido la posibilidad de elegir.

Llámalo corrupción, llámalo libertad. En estos juegos en los que tú eres el villano, no es más que otra forma de decir «diversión».

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