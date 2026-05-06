20 juegos similares a Frostpunk: los mejores títulos de estrategia y supervivencia

Cuando piensas en juegos como Frostpunk, te vienen a la mente los juegos de construcción de ciudades de supervivencia que te obligan a gestionar recursos, tomar decisiones difíciles y proteger a tu gente para que no muera de frío. Esta guía enumera 20 fantásticos juegos de estrategia que comparten esa misma mezcla de esperanza, peligro y decisiones difíciles que hicieron que Frostpunkfamoso.

Cada ciudad, cada líder y cada decisión en estos juegos puede cambiar el curso de la historia. ¿Llevarás a tu sociedad hacia el progreso o lo perderás todo a causa del hambre, el frío y la desesperación? Desde clásicos de los juegos de estrategia en tiempo real como Son miles de millones and Desterrado a juegos más recientes como Endzone: Un mundo aparte, encontrarás mundos similares que pondrán a prueba tu estrategia, tu liderazgo y tu humanidad.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Frostpunk

Si estás buscando los mejores juegos de construcción de ciudades de supervivencia que te hagan sentir como Frostpunk, empieza por estos tres. Cada uno combina estrategia, gestión de recursos, ydecisiones difíciles que te harán reflexionar en cada paso del camino. Estas son mis sugerencias:

Son miles de millones (2019) – Un mundo steampunk en el que debes construir y defender tu ciudad de enormes ejércitos de zombis. Cada muro, cada torre y cada trabajador cuentan. Un solo error, y los infectados lo destruirán todo. Es un juego intenso, ingenioso y perfecto para cualquiera a quien le guste sobrevivir bajo presión. Frostpunk 2 (2025) – La secuela profundiza aún más en la construcción de ciudades y las decisiones morales. Deberás liderar una sociedad dividida, gestionar los recursos y mantener viva la esperanza en un mundo helado. No se trata solo de mantenerse a salvo del frío, sino de mantener unida a tu gente cuando el gélido mundo intenta separarlos. Age of Empires (1997/Edición definitiva 2019) – Un clásico juego de estrategia en el que construyes reinos, reúnes recursos y lideras grandes civilizaciones a lo largo de la historia. No trata sobre el hielo ni la supervivencia, pero su enfoque en la construcción, el crecimiento y el liderazgo lo convierte en una opción ideal para los aficionados a Frostpunk.

Estos tres juegos reflejan lo que hace que Frostpunk especial: decisiones difíciles, una planificación minuciosa y la lucha por mantener con vida a tu gente. Sigue leyendo para descubrir otros 17 juegos que pondrán a prueba tu liderazgo y tu voluntad de sobrevivir.

Los 20 mejores juegos parecidos a Frostpunk para poner a prueba tus habilidades de supervivencia

Prepárate para descubrir los juegos de construcción de ciudades y supervivencia más exigentes que se han creado jamás. Estos juegos de estrategia pondrán a prueba tu capacidad para gestionar recursos, tomar decisiones difíciles y mantener a tu pueblo con vida cuando el mundo se vuelva en tu contra. ¿Cuántos de estos juegos similares a Frostpunk ¿Has jugado?

1. Son miles de millones [Estrategia de supervivencia frente a los infectados]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), juego de construcción de ciudades y supervivencia Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Juegos de Numancia Duración media de la partida 60–100 horas Puntuación en Metacritic 72

Son miles de millones te sumerge en un un mundo steampunk postapocalíptico donde los últimos humanos luchan por sobrevivir. Tu misión es construir, ampliar, ydefender tu colonia contra oleadas masivas de enemigos infectados. Cada decisión cuenta: un solo punto débil y todo lo que has construido puede desmoronarse en cuestión de segundos.

Para más información Empieza poco a poco y céntrate en las defensas desde el principio. Expandirse demasiado rápido sin proteger tu base principal casi siempre acaba en desastre.

El juego destaca gracias a su Modo de supervivencia «una vida por partida», lo que mantiene la tensión alta. Te tecnologías de actualización, refuerza tu economía, y perfecciona tu estrategia en decenas de mapas a los que se puede volver a jugar. La combinación de tensión, control y gestión de recursos hace que cada momento resulte apremiante y gratificante.

Veredicto final:

Si te encantóDe Frostpunksentido deurgencia and supervivencia bajo presión, aquí te sentirás como en casa. Es uno de los más juegos de estrategia intensos uno de los mejores juegos jamás creados y una experiencia imprescindible para cualquiera que disfrute poniendo a prueba su urbanismo and liderazgohabilidades.

2. Frostpunk 2 [Juego de construcción de ciudades en un páramo helado]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades de supervivencia y estrategia Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es 11 Bit Studios Duración media de la partida 40-80 horas (aproximadamente) Puntuación en Metacritic 85

Frostpunk 2 te transporta a un mundo en el que el frío nunca acaba. Ambientada décadas después del primer juego, la gente está intentando reconstruir sus ciudades and sobrevivir en un páramo helado. Como líder, debes tomar decisiones difíciles, gestionar recursos, y mantén tu la sociedad en su conjunto mientras el mundo se desmorona.

Vas aconstruir enormes ciudades heladas, diseña los planos a tu gusto y gestiona decisiones morales difíciles que afectan a todos los ciudadanos. Mapas más amplios, mejores herramientas y mayor libertad hacen que esta secuela resulte más viva, pero también más peligrosa. Cada uno de tus movimientos puede cambiar la forma en que la gente vivir, trabajar y tener esperanza.

Para más información Presta atención a las creencias de tu gente. A medida que la ciudad crezca, los distintos grupos tendrán diferentes intereses, y tomar partido puede acarrear serios problemas.

Con hermosos paisajes helados y un enfoque en la supervivencia humana, Frostpunk 2 lleva la serie a un nuevo nivel. No se trata solo de mantenerse caliente, sino de cuidar tu gente unida cuando todo parece perdido.

Veredicto final:

Si te ha gustadoFrostpunk, te encantará cómo Frostpunk 2 se basa en ella. Es más amplia, más profunda y está llena de decisiones emocionales que ponen a prueba lo que significa proteger humanidad.

3. Age of Empires II: Edición Definitiva [Estrategia histórica con gran valor de rejugabilidad]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), juego de construcción de ciudades de época Plataformas PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 1997 / Edición definitiva 2019 Creador/es El Límite del Mundo / Imperios Olvidados Duración media de la partida 50–120 horas Puntuación en Metacritic 84

Age of Empireses unjuego clásico de estrategia donde puedes crear el tuyo propio civilización y guiarlo a través de la historia. Este juego destaca con orgullo entre los títulos de estrategia al estilo de Age of Empires, ya que ofrece una planificación minuciosa y campañas históricas épicas. El Edición definitiva actualiza el juego de 1997 con Gráficos 4K, una nueva banda sonora y controles más sencillos. Se trata de reunir recursos, construir ciudades, yformar ejércitos para enfrentarse a naciones rivales.

Empiezas con unos pocos trabajadores y vas haciendo crecer poco a poco tu pueblo recolectar comida, leña y oro. A medida que tu gente avanza, desbloqueas nuevas tecnologías and formar ejércitos más fuertes. Cada campaña de la historia se basa en hechos reales, así que podrás aprender historia mientras se juega.

Para más información ¡Consigue comida primero! Un buen suministro de alimentos se traduce en un crecimiento más rápido, más aldeanos y más posibilidades de ganar grandes batallas más adelante.

Con unos gráficos mejorados y una jugabilidad más fluida, Age of Empires II: Edición Definitiva resulta a la vez novedoso y familiar. Es ideal para los jugadores a los que les gusta estrategia, gestión de recursos, y el reto de construir una ciudad sólida partiendo prácticamente de la nada.

Veredicto final:

Age of Empires II: Edición Definitiva destaca por su combinación de historia, estrategia, ycreatividad. En lugar de sobrevivir al frío como en Frostpunk, construirás civilizaciones que crecer, lucha, yprosperar– una opción ideal para los jugadores a los que les encanta planificar y ver cómo crecen sus ciudades.

4. Empire Earth [La supervivencia de la civilización a lo largo de los siglos]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), juego de construcción de civilizaciones Plataformas PC Año de estreno 2001 Creador/es Stainless Steel Studios / Sierra Entertainment Duración media de la partida 60–150 horas Puntuación en Metacritic 81

Empire Earth te permite crear y dirigir tu la civilización, desde la Edad de Piedra hasta la Era Espacial. Verás quereunir recursos, formar ejércitos, ydesarrollar tecnología a medida que tu gente recorre 14 épocas diferentes. Cada nueva era trae consigo nuevas edificios, unidades, yherramientas para que tu imperio se haga más fuerte.

¿Qué es lo que hace queEmpire Earth Lo especial es cómo muestra el el progreso de la humanidad. Empiezas con simples cabañas y espadas, pero acabas con ciudades futuristas, armas láser y máquinas voladoras. Es emocionante ver cómo tu pequeño pueblo poco a poco se convierte en un un imperio poderoso que resiste el paso del tiempo.

Para más información No subas de nivel demasiado rápido. Primero, construye una economía sólida para disponer de los recursos necesarios que te permitan mantenerte a salvo cuando los enemigos te ataquen más adelante.

El juego ofrece un montón de rejugabilidad con grandes campañas y diferentes formas de jugar. Puedes construir en paz, prepararte para la guerra o simplemente disfrutar viendo cómo crece tu ciudad a lo largo de los siglos. Es una opción ideal para los jugadores a los que les gusta estrategia y viendo cómo su Las decisiones determinan el futuro.

Veredicto final:

Empire Earth es perfecto para los jugadores a los que les encantan los juegos como Frostpunk pero buscan un reto más largo y basado en la historia. Se trata de edificio, sobrevivir, y guiando a tu pueblo a lo largo de los siglos.

5. El auge de las naciones: Edición ampliada [La construcción de una nación a través de decisiones difíciles]

Nuestra puntuación 6.8

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), juego de construcción de imperios Plataformas PC Año de estreno 2014 (original de 2003) Creador/es SkyBox Labs / Xbox Game Studios Duración media de la partida 40–100 horas Puntuación en Metacritic tbd

El auge de las naciones: Edición ampliadaes unjuego de estrategia donde conviertes un pequeño pueblo en una gran nación. Vas a construir ciudades, reunir recursos, ydirigir ejércitos para conquistar nuevos territorios. El juego avanza a lo largo del tiempo, comenzando en el época antigua y terminando en el la era moderna, mostrando cómo tu la civilización crece y cambia. Esto convierte al juego en uno de los Los mejores juegos 4Xpor ahí.

¿Qué es lo que hace queEl auge de las naciones Lo que lo hace especial es lo bien que se conecta urbanismo with estrategia bélica. No solo libras batallas: también gestionas las fronteras, equilibras tu economía y velas por la seguridad de tu pueblo mientras amplías tu imperio. Cada decisión cuenta, y un solo error puede cambiar el curso de la historia de tu nación.

Para más información Conquista nuevos territorios cuanto antes. Un territorio más extenso te proporciona más recursos y ayuda a tu nación a mantenerse fuerte cuando estallen las guerras.

Cada país tiene sus propias poderes y maravillas que lo hacen único, y el sistema fronterizo le da a tu mundo un toque realista. La edición actualizada hace que todo funcione con mayor fluidez, desde controles más rápidos con unos gráficos más nítidos, sin perder el encanto del juego original.

Veredicto final:

El auge de las naciones: Edición ampliada es ideal para los jugadores a los que les gusta juegos de estrategiaesa mezclaconstrucción y conquista. Te ofrece la libertad de hacer crecer tu imperio a tu manera —ya sea con astucia, con batallas o con ambas cosas— y premia la planificación cuidadosa y el uso inteligente de los recursos.

6. Stronghold: Warlords [La defensa de las fortalezas en tiempos difíciles]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), construcción de castillos Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Firefly Studios Duración media de la partida 40-80 horas Puntuación en Metacritic 65

Stronghold: Warlordses unjuego de estrategia de construcción de castillos ambientada en el antiguo Asia Oriental. Podrás construir fortalezas, formar ejércitos, yprotege a tu gente mientras intentas hacer crecer tu reino. Cada misión te pone a prueba para que mantengas tu la economía en marchay tumuros en pie durante los asedios más duros.

El juego tiene unos gráficos preciosos Paisajes asiáticos y castillos detallados que puedes diseñar como quieras. Podrás reunir recursos, construir defensas, y utiliza una estrategia inteligente para sobrevivir a los enemigos. Con poderosos señores de la guerra Con unidades que dirigir y diferentes campañas en las que jugar, cada batalla resulta emocionante y está llena de acción.

Para más información Hazte amigo cuanto antes de los señores de la guerra de los alrededores. Te pueden enviar tropas adicionales, oro y provisiones cuando la situación se complique.

¿Qué es lo que hace queStronghold: Warlords Lo que lo hace especial es cómo combina estrategia y creatividad. Puedes dedicar tiempo a diseñar la base perfecta o lanzarte a grandes batallas para poner a prueba tus dotes de líder. A los aficionados a los que les guste combinar la estrategia con el combate cuerpo a cuerpo también les puede interesar nuestra guía sobre el los mejores juegos de rol tácticos.

Veredicto final:

Stronghold: Warlordscombina inteligenciaurbanismocon emocionantesbatallas de asedio. Es una opción ideal para los jugadores a los que les encanta construir defensas sólidas, gestionar recursos y demostrar sus habilidades estratégicas bajo presión.

7. Northgard [Supervivencia vikinga y estrategia de clanes]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), juego de construcción de ciudades y supervivencia Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2018 Creador/es Shiro Games Duración media de la partida 40–100 horas Puntuación en Metacritic 81

Northgardes unJuego de estrategia vikingo donde lideras un pequeño clan que intenta sobrevivir el tipo de tierra fría y peligrosa a la que la mayoría de la gente no se atrevería a ir. Tú sí construir pueblos, recolectar comida, yluchar contra los enemigos a medida que exploras nuevos territorios y te haces más fuerte.

Cada clan tiene su propio habilidades especiales, como farmear más rápido o luchar con más intensidad, lo que hace que cada partida sea diferente. También tendrás que lidiar con el cambio de estaciones – Los veranos cálidos te ayudan a crecer, pero los inviernos rigurosos ponen a prueba tu capacidad de planificación y gestión de recursos.

Para más información Guarda siemprecomidaand leñaantes del invierno. Una fuerte tormenta puede acabar con tu clan si no te organizas con antelación.

El juegoun mundo lleno de color y la música relajante hacen que sea fácil de disfrutar, sin dejar de suponer un reto. Puedes jugar solo o con amigos en multijugador, lo que convierte cada partido en una nueva historia de supervivencia y trabajo en equipo.

Veredicto final:

Northgard es una opción ideal para los aficionados a juegos como Frostpunk que disfrutanestrategia and supervivencia. Es divertido, ingenioso y te hace sentir como un auténtico líder vikingo.

8. Factorio [Estrategia de automatización para entornos hostiles]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Estrategia, automatización, juego de construcción de bases Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Wube Software Duración media de la partida Más de 100 horas Puntuación en Metacritic 90

Factorioes unjuego de construcción de fábricas en el que te estrellas en un planeta alienígena y debes construir máquinas para sobrevivir. Verás querecursos mineros, fabricar herramientas, ymontar líneas de producción que crecen cada vez más y más rápido con el tiempo. A medida que tu base se amplíe, también tendrás que defenderse de los ataques alienígenas para garantizar la seguridad de sus máquinas.

La sencilla perspectiva cenital del juego esconde una mecánica de juego muy profunda. Cada nueva máquina se conecta a otra, creando enormes sistemas automatizados que resultan gratificantes de diseñar y mejorar. Puedes pasar horas cintas transportadoras, robots y redes eléctricas para que todo funcione a la perfección.

Para más información Deja bastante espacio entre las máquinas. Necesitarás espacio para ampliar la fábrica a medida que vaya creciendo.

También puedes jugar modo cooperativo con amigos o utilizar mods para modificar el funcionamiento del juego, lo que añade infinitas formas de jugar. Es un juego sobre planificación, construcción y resolución de problemas que nunca termina del todo. Como parte del creciente mundo de juegos similares a FactorioEste título recompensa a los jugadores a los que les gusta la automatización, la eficiencia y la resolución creativa de problemas.

Veredicto final:

Factorio es un juego imprescindible para cualquiera que disfrute de juegos de estrategia y de construcción. Convierte ideas sencillas en sistemas complejos y gratificantes, lo que lo hace perfecto para los jugadores a los que les encanta resolver problemas y ver cómo cobran vida sus creaciones.

9. Conan el Invencible [Defiéndete de ejércitos implacables]

Nuestra puntuación 6.7

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), juego de supervivencia y construcción de bases Plataformas PC Año de estreno 2019 Creador/es Petroglyph Games / Funcom Duración media de la partida 30-60 horas Puntuación en Metacritic 62

Conan el Invenciblees unjuego de estrategia de supervivencia ambientada en el mundo de Conan el Bárbaro. Debesconstruye tu base, entrenar a los soldados, ydefiende tu ciudad frente a enormes oleadas de enemigos. Cada ronda se vuelve más difícil, poniendo a prueba tu habilidad para reunir recursos y mantén tus paredes en pie.

El juego combinafantasía y estrategia, con monstruos mortíferos, magia y grandes ejércitos contra los que luchar. Puedes jugar solo o con un amigo, construyendo defensas sólidas y colaborando para sobrevivir. Su escenario desértico, sus combates llenos de fuego y su estilo sombrío te hacen sentir como si estuvieras luchando por cada centímetro de terreno.

Para más información Construirmuros, trampas y torres desde el principio. Es mucho más fácil detener a los enemigos antes de que lleguen a tu ciudad.

¿Qué es lo que hace queConan el Invencible la diferencia es que se trata de durar todo lo que puedas, sin conquistar nuevos territorios. Ganas si sobrevivir, no mediante la conquista.

Veredicto final:

Conan el Invencible es ideal para los aficionados a juegos como Frostpunk los que quieren másacción y lucha. Es un juego duro y trepidante en el que lo fundamental es usar una estrategia inteligente para sobrevivir.

10. StarCraft II [Estrategia futurista con decisiones de vida o muerte]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), ciencia ficción Plataformas PC Año de estreno 2010 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida 50–200 horas Puntuación en Metacritic 93

StarCraft IIes unjuego de estrategia de ciencia ficción donde tres grupos —el Tierra, Protoss, y¿Por qué?–lucha por el control del espacio. Tendrás que construir bases, reunir recursos, ydirigir ejércitos en combates que ponen a prueba tu velocidad y tu capacidad de decisión. Cada grupo tiene su propio aspecto, sus unidades y su estilo de lucha, lo que hace que cada partida sea diferente.

El juegocampaña de la historia está repleto de misiones emocionantes y escenas dignas de una película que te harán sentir como si formaras parte de una guerra épica. Si te encanta comandar ejércitos y dirigir grandes batallas, encontrarás más combates épicos en nuestro los mejores juegos de guerra resumen. También puedes jugar en línea con amigos u otros jugadores, donde las partidas son rápidas, intensas y siempre justas gracias a su excelente equilibrio.

Para más información Empieza cada partido trabajadores de la construcción y la obtención de recursos rápidamente. Una economía sólida te ayuda a triunfar antes.

StarCraft II es conocido por su jugabilidad fluida and un juego al que no te cansarás de jugar. Tanto si te gusta atacar con rapidez como si prefieres construir poco a poco, siempre hay una estrategia que se adapta a ti.

Veredicto final:

StarCraft II es un juego imprescindible para cualquiera que disfrute de estrategia, planificación y acción. Es rápido, ingenioso y está repleto de emocionantes combates que te harán volver una y otra vez.

11. Empire Earth 3 [Gestión de civilizaciones con la supervivencia en juego]

Nuestra puntuación 5.8

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), juego de construcción de civilizaciones Plataformas PC Año de estreno 2007 Creador/es Mad Doc Software / Sierra Entertainment Duración media de la partida 50–120 horas Puntuación en Metacritic 50

Empire Earth 3te permiteguiar a tu pueblo a lo largo de la historia, a partir del Edad de Piedra y trasladándose hasta el futuro. Verás queconstruir ciudades, reunir recursos, ylibrar batallas a medida que tu mundo cambia a tu alrededor. Cada nueva era trae consigo nuevos edificios, armas y tecnologías que debes dominar.

El juego incluye el tiempo y los cambios estacionales que pueden favorecer o perjudicar tu progreso. La nieve frena el avance de los ejércitos, mientras que las tormentas o el calor pueden dificultar el funcionamiento de tu economía. Estos pequeños detalles hacen que la supervivencia sea tan importante como ganar las guerras.

Para más información Planifica tus ataques teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. Las tormentas pueden ocultar los movimientos de tu ejército, pero también pueden debilitar a tus tropas.

Puedesamplía tu imperio, defiende tus ciudades, y explora el mundo mientras ves cómo tu civilización pasa de ser unas simples chozas a convertirse en rascacielos futuristas.

Veredicto final:

Empire Earth 3 es una opción segura para los jugadores a los que les gusta juegos de estrategiacon una mezcla deconstrucción, supervivencia e historia. Ver cómo crece tu civilización a lo largo de los siglos mientras te enfrentas a nuevos retos hace que cada momento resulte gratificante.

12. Desterrado [Supervivencia en el exilio y gestión de la comunidad]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Construcción de ciudades, estrategia de supervivencia Plataformas PC Año de estreno 2014 Creador/es Shining Rock Software Duración media de la partida 40–100 horas Puntuación en Metacritic 73

Desterradoes unjuego de construcción de pueblos donde un grupo de exiliados debe sobrevivir y reconstruir sus vidas en una tierra salvaje. Verás construir viviendas, cultivar, ymantén a tu gente abrigada y bien alimentada a medida que cambian las estaciones.

No hay enemigos ni combates: tu mayor reto es naturaleza. Los inviernos rigurosos, las enfermedades y la escasez de alimentos pueden acabar rápidamente con tu aldea si no planificas con cuidado. También puedes comerciar con comerciantes para conseguir productos exclusivos y ayudar a que tu ciudad crezca.

Para más información Guarda siempre provisiones y leña de reserva. Un invierno duro puede acabar con tu aldea en un abrir y cerrar de ojos.

El juego parece sencillo, pero tiene mucha profundidad. Ver a las familias… crecer y sobrevivir a lo largo del tiempo da una sensación real de progreso y hace que cada decisión cuente.

Veredicto final:

Desterrado es un lugar tranquilo, pero a la vez estimulante juego de construcción de ciudades que premia la planificación inteligente. Es perfecto para los jugadores a los que les gusta dirigir pequeñas comunidades y ver cómo crecen gracias al esfuerzo y a la supervivencia.

13. Superar las secuelas [Estrategia de colonias postapocalípticas]

Nuestra puntuación 6.9

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades de supervivencia y estrategia Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Iceflake Studios / Paradox Interactive Duración media de la partida 50–120 horas Puntuación en Metacritic 69

Superar las secuelases unjuego de supervivencia y construcción de ciudades Ambientada tras una catástrofe que ha arrasado la mayor parte del mundo. Tú lideras a un grupo de supervivientes que intentan reconstruir, encontrar comida y agua, ymantenerte con vida en un mundo peligroso y cambiante.

Vas aconstruir refugios, reunir materiales, ydefiende a tu gente de los bandidos y las inclemencias del tiempo. Cada decisión cuenta: un solo paso en falso puede poner en peligro a toda tu colonia. También puedes enviar gente a explora el páramo, trayendo provisiones o nuevos supervivientes para ayudar a que tu comunidad crezca. La capacidad del juego para poner a prueba tu liderazgo bajo presión lo convierte en uno de los los mejores juegos de supervivencia.

Para más información Construirtiendas médicas y pozos desde el principio. Sin agua potable ni asistencia sanitaria, tus supervivientes no durarán mucho.

El mundo del juego parece desolado y destrozado, pero poco a poco vuelve a cobrar vida a medida que lo reconstruyes. Cada partida es diferente, con nuevos acontecimientos y retos que mantienen el interés.

Veredicto final:

Superar las secuelas es perfecto para los aficionados a juegos como Frostpunk que disfrutanhistorias de supervivencia y reconstrucción. Es un juego sobre la esperanza, el trabajo en equipo y cómo sacar lo mejor de un mundo destrozado.

14. Endzone: Un mundo aparte [Sobrevivir en un páramo tóxico]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades de supervivencia y estrategia Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Gentlymad Studios / Assemble Entertainment Duración media de la partida 60–120 horas Puntuación en Metacritic 72

Endzone: Un mundo apartees unjuego de supervivencia y construcción de ciudades ambientada tras un desastre nuclear. Diriges a un pequeño grupo de personas que intentan construir un hogar seguro, encontrar agua potable, ymantenerte con vida en un mundo lleno de radiación y polvo.

Vas areunir materiales, abono, yprotege a tus colonos de las sequías, la lluvia tóxica y las tormentas de arena. A medida que tu ciudad crezca, podrás explorar ruinas antiguas and investigar nuevas tecnologías para hacer la vida un poco más fácil a todo el mundo.

Para más información Guarda siempre un poco más comida y agua. Las sequías y las tormentas de radiación pueden aparecer cuando menos te lo esperas.

El juego tiene un aspecto realista y muestra un mundo devastado que poco a poco vuelve a la vida. Cada mapa es diferente, y los cambios meteorológicos hacen que el juego siga siendo todo un reto. Cuando estés listo para más juegos ambientados tras la caída de la civilización, no te pierdas esta guía con los mejores juegos postapocalípticos.

Veredicto final:

Endzone: Un mundo aparte es una opción ideal para los jugadores a los que les gusta juegos de construcción de ciudades de supervivencia con verdaderos retos. Se trata de planificar con inteligencia, proteger a tu gente y demostrar que la vida puede renacer incluso tras una catástrofe.

15. Reinos renacidos [Reconstruye la civilización en un mundo hostil]

Nuestra puntuación 5.9

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades, simulación de colonias Plataformas PC Año de estreno 2020 (Acceso anticipado) Creador/es Luz de la Tierra Duración media de la partida 50–150 horas Puntuación en Metacritic N/A (Acceso anticipado)

Reinos renacidoses unjuego de construcción de ciudades donde ayudas a la gente reconstruir la sociedad tras la caída del viejo mundo. Empiezas con unos pocos colonos y, poco a poco, vas haciendo crecer tu pueblo reunir recursos, construir casas, ymantener a todo el mundo contento y bien alimentado.

El juego utilizatarjetas para desbloquear nuevos edificios y mejoras, lo que hace que cada partida sea diferente. Cada mundo es generado aleatoriamente, así que siempre te encontrarás con nuevos retos y paisajes. También puedes jugar con amigos por Internet, ya sea colaborando o compitiendo para construir el mejor reino.

Para más información Asegúrate de que tus ciudadanos estén contentos desde el principio. Los ciudadanos felices trabajan más y ayudan a que tu ciudad crezca más rápido.

El mundo es luminoso y tranquilo, lo que hace que sea un juego relajante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Construir una ciudad próspera partiendo de cero resulta gratificante y divertido.

Veredicto final:

Reinos renacidos es ideal para los jugadores a los que les gusta juegos de construcción de ciudades y de estrategia con un tono tranquilo. Es divertido, creativo y te ofrece infinitas formas de hacer crecer tu propio y próspero reino.

16. Caesar IV [Construcción de una ciudad romana con retos de supervivencia]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades, estrategia histórica Plataformas PC Año de estreno 2006 Creador/es Tilted Mill Entertainment / Sierra Entertainment Duración media de la partida 40–100 horas Puntuación en Metacritic 74

Caesar IVes unjuego de construcción de ciudadesambientada enla antigua Roma, donde te pones en la piel de un gobernador que dirige su propia ciudad romana. Tendrás que construir viviendas, granjas, ymercados, sin dejar de mantener a tu personal satisfecho con alimentación, religión y empleo.

El juego tiene un aspecto impresionante para su época, con ciudades en 3D muy detalladas, repletas de templos, calles y estatuas. Puedes jugar modo campaña para ascender en la jerarquía del poder romano o modo sandbox para construir libremente sin límites.

Para más información Construye las viviendas cerca de los mercados de alimentos y los templos. Así la gente estará más contenta y tu ciudad funcionará sin problemas.

Mantener el equilibrio es fundamental: si te olvidas de la comida, la gente pasará hambre; si descuidas al ejército, los invasores podrían atacar. Todo se reduce a una planificación inteligente y a un crecimiento constante.

Veredicto final:

Caesar IV ofrece un clásico juego de construcción de ciudades lleno de encanto y retos. Es perfecto para cualquiera a quien le guste planificar, resolver problemas y ver cómo su ciudad romana cobra vida.

17. La frontera más lejana [Estrategia de colonización fronteriza con dificultades]

Nuestra puntuación 6.2

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades de supervivencia y estrategia Plataformas PC Año de estreno 2022 (Acceso anticipado) Creador/es Crate Entertainment Duración media de la partida 60–150 horas Puntuación en Metacritic N/A (Acceso anticipado)

La frontera más lejanaes unjuego de construcción de ciudades en el que diriges a un pequeño grupo de colonos que intentan sobrevivir y crecer en el desierto. Vas a construir casas, cultivos agrícolas, yprotege a tu gente del hambre, las enfermedades y los bandidos.

El juego está lleno de detalles: debes planificar cuidadosamente los cultivos, almacenar alimentos para el invierno y fabricar herramientas para que tu pueblo siga funcionando. El clima cambia con cada estación, y los magníficos gráficos hacen que el mundo parezca vivo y hostil al mismo tiempo.

Para más información Compilarpozos tempranos para detener los incendios antes de que se propaguen. El agua es tan importante como la comida.

Cada partida es diferente, con nuevos mapas y retos cada vez. Tendrás que adaptarse y planificar con antelación para ayudar a tu pueblo a sobrevivir año tras año. Si te encanta ampliar asentamientos pacíficos, encontrarás más joyas en nuestro los mejores juegos de construcción de ciudadeslista.

Veredicto final:

La frontera más lejana es ideal para los aficionados a juegos de construcción de ciudades de supervivencia, difíciles pero gratificantes. Se trata de planificar con inteligencia, trabajar en equipo y convertir un pequeño campamento en una ciudad sólida y duradera.

18. La diplomacia no es una opción [Sobrevive a oleadas de enemigos]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), supervivencia Plataformas PC Año de estreno 2022 (Acceso anticipado) Creador/es Por 407 Duración media de la partida 40–100 horas Puntuación en Metacritic 80

La diplomacia no es una opciónes unjuego de estrategia de supervivencia medievaldonde debesconstruye tu castillo and defenderla de los incesantes ataques enemigos. Como gobernante, tendrás que gestionar los alimentos, los trabajadores y los soldados mientras intentas sobrevivir a un asedio tras otro.

El juego combinahumor y caos – tus aldeanos se quejan, los soldados se ponen enfermos y los enemigos no dejan de llegar. Tendrás que encontrar el equilibrio desarrollar tu economía with fortalecer tus defensas. Las batallas alcanzan grandes proporciones, con cientos de unidades luchando a la vez.

Para más información Guarda algo de oro extra para reparaciones y mejoras. Es fácil quedarse sin munición en cuanto empieza el combate.

Su gráfica brillante y detallada hace que cada combate sea fácil de seguir, y el modo supervivencia mantiene la emoción al obligarte a planificar con antelación y reaccionar con rapidez. Si lo que más te gusta es defender tu ciudad de oleadas interminables, echa un vistazo a nuestro los mejores juegos de defensa de torres Consulta la lista para descubrir más retos de supervivencia llenos de acción.

Veredicto final:

La diplomacia no es una opción es una divertida mezcla de construcción de ciudades y combates sin descanso. Es perfecto para los jugadores a los que les gusta planificar defensas inteligentes, gestionar recursos y sobrevivir a oleadas y oleadas de enemigos.

19. Frozenheim [La supervivencia de los vikingos en tierras heladas]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Construcción de ciudades, estrategia en tiempo real (RTS), supervivencia Plataformas PC Año de estreno 2022 Creador/es Paranoid Interactive / Untold Tales, Hyperstrange y Gamersky Games Duración media de la partida 40–100 horas Puntuación en Metacritic 67

Frozenheimes unJuego de supervivencia y construcción de ciudades vikingo donde guiarás a tu clan por el helado norte. Tendrás que construir viviendas, recolectar comida, ydefiende tu pueblo de los enemigos, al tiempo que se enfrentaban al frío extremo y al cambio de estaciones.

Cada estación trae consigo nuevos retos. Los inviernos son largos y mortíferos, mientras que los veranos te dan tiempo para cultivar, cazar y prepararte para la batalla. Puedes jugar a través de un modo historia, participar enescaramuzas, o pon a prueba tus habilidades en modo supervivencia.

Para más información Grandecomida y leña de repuesto antes de que llegue el invierno. Tus aldeanos no podrán soportar el frío sin ellas.

El juegoun precioso entorno nórdico y la música tranquila hacen que sea fácil dejarse llevar por ese mundo. Lo importante es planificar con antelación y velar por la seguridad de los tuyos cuando llegan las tormentas.

Veredicto final:

Frozenheim es la combinación perfecta de la construcción pacífica de una ciudad y momentos de tensa supervivencia. Es ideal para los jugadores que quieran liderar un clan vikingo a lo largo de las estaciones y demostrar que son capaces de sobrevivir en las gélidas tierras salvajes.

20. Cossacks 3 [Batallas a gran escala con una estrategia implacable]

Nuestra puntuación 6.5

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real (RTS), guerra histórica Plataformas PC Año de estreno 2016 Creador/es GSC Game World Duración media de la partida 50–120 horas Puntuación en Metacritic 63

Cossacks 3es unjuego de estrategiaambientada en elSiglos XVII y XVIII, donde construyes ciudades, entrenas ejércitos y libras grandes batallas por toda Europa. Está inspirado en Age of Empires pero cuenta incluso con ejércitos más numerosos y sistemas de recursos más completos.

Puedes controlar miles de soldados de una sola vez, lo que hace que cada batalla parezca épica. Para ganar, tendrás que gestionar los alimentos, el oro y el carbón, construye defensas y planifica tus ataques con cuidado. El juego también incluye diferentes países, cada uno con sus propias unidades y estilo de juego.

Para más información No te olvides de llevar suficiente comida y munición–incluso el ejército más poderoso puede perder si se queda sin provisiones.

Cossacks 3 tiene un aspecto realista y ofrece misiones para un jugador, partidas personalizadas y partidas en línea, así que siempre hay algo nuevo que probar. A los jugadores del juego les encantará profundizar en otros Los mejores juegos de estrategia en tiempo real la planificación de las pruebas y la capacidad de reacción

Veredicto final:

Cossacks 3 es un juego imprescindible para los aficionados a juegos de estrategia y de guerra. Es emocionante, supone un reto y recompensa a los jugadores a los que les encanta formar ejércitos poderosos y burlar a sus enemigos en el campo de batalla.

Mi veredicto general

Si te gustan los juegos similares a Frostpunk, probablemente te guste supervivencia, planificación y decisiones difíciles. Tanto si te gusta construir ciudades, librar batallas o dirigir a personas, aquí encontrarás un juego estupendo para ti.

Para los recién llegados → Desterrado .

Un juego de construcción de ciudades sencillo y relajante que te enseña a gestionar la alimentación, las viviendas y a la población sin resultar demasiado complicado.

Un juego de construcción de ciudades sencillo y relajante que te enseña a gestionar la alimentación, las viviendas y a la población sin resultar demasiado complicado. Para los aficionados a los juegos de estrategia → Son miles de millones .

Un juego trepidante y emocionante en el que debes defender tu ciudad de interminables ataques zombis mediante una planificación inteligente y una rápida capacidad de reacción.

Un juego trepidante y emocionante en el que debes defender tu ciudad de interminables ataques zombis mediante una planificación inteligente y una rápida capacidad de reacción. Para constructores → La frontera más lejana.

Un juego precioso pero exigente en el que debes hacer crecer un pueblo en plena naturaleza, enfrentándote a condiciones climáticas adversas, enfermedades y bandidos.

Un juego precioso pero exigente en el que debes hacer crecer un pueblo en plena naturaleza, enfrentándote a condiciones climáticas adversas, enfermedades y bandidos. Para los narradores → Frostpunk 2 .

Un juego de construcción de ciudades profundo y emotivo en el que cada decisión cuenta mientras guías a la gente a través de tiempos gélidos y desesperados.

Un juego de construcción de ciudades profundo y emotivo en el que cada decisión cuenta mientras guías a la gente a través de tiempos gélidos y desesperados. Para los que buscan retos → Endzone: Un mundo aparte.

Un juego de construcción postapocalíptico, exigente pero gratificante, que pone a prueba tus habilidades mientras reconstruyes la vida en un mundo peligroso.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Frostpunk?

Son miles de millones es uno de los mejores juegos similares a Frostpunk. Combina supervivencia, construcción de bases y combates en tiempo real en los que debes proteger a la humanidad de enormes hordas de zombis y gestionar tu ciudad bajo presión.

¿Qué tipo de juego es Frostpunk?

Frostpunkes unjuego de construcción de ciudades de supervivencia un juego que te reta a dirigir una colonia en un entorno helado. Tendrás que reunir recursos, mantener a tu gente a salvo del frío y tomar decisiones éticas que determinarán si tu sociedad prospera o se derrumba.

¿Cuántas horas de juego tiene Frostpunk?

La historia principal dura aproximadamente 10-15 horas para completarlo, pero si juegas a todos los escenarios, modos de supervivencia y contenidos descargables, el tiempo total de juego puede llegar a ser de unos 40-50 horas, dependiendo de tus elecciones.

¿Hay un final en Frostpunk?

Sí. Cada escenario tiene un final que depende de cómo gestiones tu ciudad. O bien sobrevives a la tormenta final, o bien fracasas debido a la falta de esperanza, el hambre o la muerte de tus ciudadanos.

¿Cuál es el escenario más difícil de Frostpunk?

Los casos más difíciles son «El último otoño» and «Al límite». Ambas situaciones requieren una planificación experta, un equilibrio de recursos y decisiones rápidas para evitar el hambre, la rebelión y el colapso en condiciones extremas.

¿Cuál es la diferencia entre Frostpunk y Frostpunk 2?

Frostpunk 2 amplía el mundo con mapas más extensos, sistemas urbanos más complejos y nuevos retos morales. Se centra más en la política, la tecnología y la reconstrucción de la humanidad décadas después del juego original.