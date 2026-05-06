20 Spiele wie „Frostpunk“: Die besten Survival-Strategiespiele

Wenn man an Spiele wie Frostpunk, denkt man an Überlebens-Städtebau-Spiele, bei denen man Ressourcen verwalten, schwierige Entscheidungen treffen und seine Bevölkerung davor bewahren muss, zu erfrieren. Dieser Leitfaden listet 20 großartige Strategiespiele die dieselbe Mischung aus Hoffnung, Gefahr und schwierigen Entscheidungen aufweisen, die Frostpunkberühmt.

Jede Stadt, jeder Anführer und jede Entscheidung in diesen Spielen kann den Verlauf der Geschichte verändern. Wirst du deine Gesellschaft voranbringen oder alles an Hunger, Kälte und Verzweiflung verlieren? Von älteren RTS-Klassikern wie Sie sind Milliarden and Verbannt zu neueren Spielen wie Endzone: Eine Welt für sich… findest du ähnliche Welten, die deine Strategie, deine Führungsqualitäten und deine Menschlichkeit auf die Probe stellen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Frostpunk

Wenn du auf der Suche nach den besten Survival-Stadtbau-Spielen bist, die sich anfühlen wie Frostpunk, fangen Sie mit diesen drei an. Jedes davon kombiniert Strategie, Ressourcenmanagementundschwierige Entscheidungen die dich bei jedem Schritt zum Nachdenken anregen werden. Hier sind meine Vorschläge:

Sie sind Milliarden (2019) – Eine Steampunk-Welt, in der du deine Stadt errichten und vor riesigen Zombie-Armeen verteidigen musst. Jede Mauer, jeder Turm und jeder Arbeiter zählt. Ein einziger Fehler, und die Infizierten werden alles zerstören. Das Spiel ist spannend, clever und perfekt für alle, die es lieben, unter Druck zu überleben. Frostpunk 2 (2025) – Die Fortsetzung vertieft das Thema Stadtbau und moralische Entscheidungen noch weiter. Du musst eine gespaltene Gesellschaft führen, Ressourcen verwalten und in einer eisigen Welt die Hoffnung am Leben erhalten. Es geht um mehr als nur darum, sich warm zu halten – es geht darum, dein Volk zusammenzuhalten, wenn die kalte Welt es auseinanderreißen will. Age of Empires (1997/Definitive Ausgabe 2019) – Ein klassisches Strategiespiel, in dem du Königreiche aufbaust, Ressourcen sammelst und große Zivilisationen durch die Geschichte führst. Es geht zwar nicht um Eis und Überleben, aber der Fokus auf Aufbau, Wachstum und Führung macht es zu einer großartigen Wahl für Fans von Frostpunk.

Diese drei Spiele zeigen, was Frostpunk Das Besondere daran: schwierige Entscheidungen, sorgfältige Planung und der Kampf ums Überleben deiner Leute. Lies weiter und entdecke 17 weitere Spiele, die deine Führungsqualitäten und deinen Überlebenswillen auf die Probe stellen werden.

Die 20 besten Spiele wie „Frostpunk“, die deine Überlebensfähigkeiten auf die Probe stellen

Mach dich bereit für die härtesten Überlebens-Stadtbau-Spiele, die je entwickelt wurden. Diese Strategiespiele stellen deine Fähigkeiten auf die Probe: Du musst Ressourcen verwalten, schwierige Entscheidungen treffen und deine Bevölkerung am Leben erhalten, wenn sich die Welt gegen dich wendet. Wie viele dieser Spiele, die Frostpunk Hast du schon gespielt?

1. Sie sind Milliarden [Überlebensstrategie gegen die Infizierten]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Echtzeit-Strategiespiel (RTS), Überlebens-Städtebau-Spiel Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Numantische Spiele Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden Metacritic-Bewertung 72

Sie sind Milliarden versetzt dich in eine eine postapokalyptische Steampunk-Welt wo die letzten Menschen ums Überleben kämpfen. Deine Aufgabe ist es, erstellen, erweiternundverteidigen Deine Kolonie gegen riesige Wellen infizierter Feinde verteidigen. Jede Entscheidung zählt – eine einzige Schwachstelle, und alles, was du aufgebaut hast, kann innerhalb von Sekunden zusammenbrechen.

Pro-Tipp Fang klein an und konzentriere dich frühzeitig auf die Verteidigung. Eine zu schnelle Expansion, ohne deine Hauptbasis zu schützen, führt fast immer in die Katastrophe.

Das Spiel besticht durch seine Überlebensmodus „Ein Leben pro Durchgang“, was den Druck hoch hält. Du wirst Modernisierungstechnologien, stärken Sie Ihre Wirtschaftund perfektionieren Sie Ihre Strategie auf Dutzenden von Karten, die man immer wieder spielen kann. Die Mischung aus Spannungsmanagement, Kontrolle und Ressourcenmanagement lässt jeden Augenblick dringlich und lohnenswert erscheinen.

Fazit:

Wenn dirFrostpunk’sGefühl vonDringlichkeit and Überleben unter Druck, dann wirst du dich hier wie zu Hause fühlen. Es ist einer der anspruchsvolle Strategiespiele das beste Spiel aller Zeiten und ein absolutes Muss für jeden, der gerne seine Stadtentwicklung and FührungFähigkeiten.

2. Frostpunk 2 [Städtebau in einer gefrorenen Einöde]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Überlebens-Städtebau-Spiel, Strategie Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber 11 Bit Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden (geschätzt) Metacritic-Bewertung 85

Frostpunk 2 entführt dich zurück in eine Welt, in der Die Kälte hört nie auf. Das Spiel spielt Jahrzehnte nach dem ersten Teil, und die Menschen versuchen, ihre Städte wieder aufbauen and überleben in einer gefrorenen Einöde. Als Anführer musst du schwierige Entscheidungen treffen, Ressourcen verwaltenund behalte dein die Gesellschaft gemeinsam während die Welt aus den Fugen gerät.

Du wirstriesige vereiste Städte errichten, gestalten Sie Layouts ganz nach Ihren Vorstellungen und kümmern Sie sich um schwierige moralische Entscheidungen die jeden Bürger betreffen. Größere Karten, bessere Werkzeuge und mehr Freiheit lassen diese Fortsetzung lebendiger wirken – aber auch gefährlicher. Jeder deiner Schritte kann beeinflussen, wie die Menschen leben, arbeiten und hoffen.

Pro-Tipp Achte auf die Überzeugungen deiner Leute. Wenn die Stadt wächst, werden verschiedene Gruppen unterschiedliche Ziele verfolgen – und sich auf eine Seite zu schlagen, kann zu ernsthaften Problemen führen.

Mit wunderschönen Eislandschaften und einem Schwerpunkt auf das Überleben der Menschheit, Frostpunk 2 hebt die Serie auf ein neues Niveau. Es geht um mehr als nur darum, warm zu bleiben – es geht darum, deine Menschen, die sich zusammengeschlossen haben wenn alles verloren scheint.

Fazit:

Wenn es dir gefallen hatFrostpunk, du wirst begeistert sein, wie Frostpunk 2 baut darauf auf. Es ist größer, tiefgründiger und voller emotionaler Entscheidungen, die auf die Probe stellen, was es bedeutet, zu beschützen Menschheit.

3. Age of Empires II: Definitive Edition [Historisches Strategiespiel mit hohem Wiederspielwert]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Echtzeit-Strategiespiel (RTS), historischer Städtebau Plattformen PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 1997 / Definitive Ausgabe 2019 Urheber Am Rande der Welt / Vergessene Reiche Durchschnittliche Spielzeit 50–120 Stunden Metacritic-Bewertung 84

Age of Empiresist einklassisches Strategiespiel wo du dein eigenes baust Zivilisation und es durch die Geschichte zu führen. Dieses Spiel nimmt einen herausragenden Platz unter den Strategiespielen im Stil von „Age of Empires“ ein und bietet tiefgehende Planung sowie epische historische Kampagnen. Das Definitive Edition aktualisiert das Spiel von 1997 mit 4K-Grafik, einen neuen Soundtrack und eine einfachere Steuerung. Es dreht sich alles um Ressourcen sammeln, Städte bauenundArmeen ausbilden um es mit rivalisierenden Nationen aufzunehmen.

Du beginnst mit ein paar Arbeitern und baust deine Stadt nach und nach aus, indem du Lebensmittel, Holz und Gold sammeln. Je weiter deine Leute vorankommen, desto mehr neue Technologien and stärkere Armeen aufbauen. Jede Story-Kampagne basiert auf realen Ereignissen, sodass du Geschichte lernen während des Spielens.

Pro-Tipp Sammle zuerst Nahrung! Eine gute Nahrungsversorgung sorgt für schnelleres Wachstum, mehr Dorfbewohner und bessere Chancen, später große Schlachten zu gewinnen.

Mit besserer Grafik und flüssigerem Spielablauf, Age of Empires II: Definitive Edition fühlt sich gleichzeitig neu und vertraut an. Es ist ideal für Spieler, die Strategie, Ressourcenmanagementund die Herausforderung, aus dem Nichts eine starke Stadt aufzubauen.

Fazit:

Age of Empires II: Definitive Edition zeichnet sich durch seine Mischung aus Geschichte, StrategieundKreativität. Anstatt die Kälte zu überstehen, wie in Frostpunk, wirst du Zivilisationen aufbauen, die wachsen, kämpfenundsich entfalten– eine hervorragende Wahl für Spieler, die es lieben, zu planen und zuzusehen, wie ihre Städte wachsen.

4. Empire Earth [Das Überleben der Zivilisationen im Wandel der Zeit]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS), Zivilisationsaufbau Plattformen PC Erscheinungsjahr 2001 Urheber Stainless Steel Studios / Sierra Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 60–150 Stunden Metacritic-Bewertung 81

Empire Earth ermöglicht es dir, dein Die Zivilisation von der Steinzeit bis zum Weltraumzeitalter. Du wirstRessourcen sammeln, Armeen ausbildenundTechnologie entwickeln während sich dein Volk durch 14 verschiedene Zeitabschnitte bewegt. Jedes neue Zeitalter bringt Neues Gebäude, EinheitenundWerkzeuge damit dein Imperium noch stärker wird.

Was machtEmpire Earth Das Besondere daran ist, wie es die Fortschritt der Menschheit. Man beginnt mit einfachen Hütten und Schwertern, endet aber mit futuristischen Städten, Laserwaffen und Fluggeräten. Es ist spannend zu sehen, wie deine kleines Dorf wird langsam zu einem mächtiges Reich das sich langfristig bewährt.

Pro-Tipp Steige nicht zu schnell im Level auf. Baue zuerst eine starke Wirtschaft auf, damit du über die nötigen Ressourcen verfügst, um dich zu verteidigen, wenn später Feinde angreifen.

Das Spiel bietet jede Menge Wiederspielwert mit umfangreichen Kampagnen und vielfältigen Spielmöglichkeiten. Du kannst friedlich bauen, dich auf den Krieg vorbereiten oder einfach nur zusehen, wie deine Stadt über Jahrhunderte hinweg wächst. Es ist eine großartige Wahl für Spieler, die Strategie und zu sehen, wie ihre Entscheidungen bestimmen die Zukunft.

Fazit:

Empire Earth ist perfekt für Spieler, die Spiele wie Frostpunk aber eine längere, historisch fundierte Herausforderung suchen. Es geht vor allem um Gebäude, überlebenund dein Volk durch die Jahrhunderte zu führen.

5. Der Aufstieg der Nationen: Erweiterte Ausgabe [Staatsaufbau durch harte Entscheidungen]

Unsere Bewertung 6.8

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS), Imperiumsaufbau Plattformen PC Erscheinungsjahr 2014 (ursprünglich 2003) Urheber SkyBox Labs / Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–100 Stunden Metacritic-Bewertung tbd

Der Aufstieg der Nationen: Erweiterte Ausgabeist einStrategiespiel in dem du eine kleine Stadt zu einer riesigen Nation ausbaust. Du wirst Städte bauen, Ressourcen sammelnundArmeen anführen um neue Gebiete zu erobern. Das Spiel bewegt sich durch die Zeit und beginnt im Antike und endet in der Moderne, das zeigt, wie dein Die Zivilisation entwickelt sich weiter und verändert sich. Damit gehört das Spiel zu den Die besten 4X-Spieleda draußen.

Was machtDer Aufstieg der Nationen Das Besondere daran ist, wie reibungslos die Verbindung funktioniert Stadtentwicklung with Kriegsstrategie. Du führst nicht nur Schlachten – du verwaltest Grenzen, sorgst für ein wirtschaftliches Gleichgewicht und schützst dein Volk, während du dein Reich ausbaust. Jede Entscheidung zählt, und ein einziger Fehler kann den Lauf der Geschichte deiner Nation verändern.

Pro-Tipp Erobere frühzeitig neue Gebiete. Ein größeres Territorium verschafft dir mehr Ressourcen und hilft deiner Nation, stark zu bleiben, wenn Kriege ausbrechen.

Jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten Kräfte und Wunder die es einzigartig machen, und die Grenzsystem verleiht deiner Welt ein realistisches Gefühl. Die aktualisierte Ausgabe sorgt für mehr Flüssigkeit, von schnellere Steuerung für eine klarere Grafik, ohne dabei den Charme des Originalspiels zu verlieren.

Fazit:

Der Aufstieg der Nationen: Erweiterte Ausgabe ist perfekt für Spieler, die Strategiespielediese MischungAufbau und Eroberung. Es gibt dir die Freiheit, dein Imperium ganz nach deinen Vorstellungen aufzubauen – mit Köpfchen, in Schlachten oder beidem – und belohnt sorgfältige Planung und den klugen Einsatz von Ressourcen.

6. Stronghold: Warlords [Festungsverteidigung in brutalen Zeiten]

Unsere Bewertung 7.2

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS), Burgbau-Spiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Firefly Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden Metacritic-Bewertung 65

Stronghold: Warlordsist einStrategiespiel zum Bauen von Burgen spielt im alten Ostasien. Du wirst Festungen bauen, Armeen ausbildenundSchützen Sie Ihre Mitarbeiter während du versuchst, dein Königreich zu vergrößern. Jede Mission fordert dich heraus, deine Wirtschaft läuftund deinstehende Mauern während harter Belagerungen.

Das Spiel hat wunderschöne Asiatische Landschaften und detailreiche Burgen, die du ganz nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Du wirst Ressourcen sammeln, Verteidigungsanlagen errichtenund nutze kluge Planung, um deine Gegner auszuharren. Mit mächtige Kriegsherren Dank der vielfältigen Befehlsmöglichkeiten und der verschiedenen Spielkampagnen ist jede Schlacht spannend und voller Action.

Pro-Tipp Schließe frühzeitig Freundschaft mit den Kriegsherren in der Umgebung. Sie können dir zusätzliche Truppen, Gold und Vorräte schicken, wenn die Kämpfe hart werden.

Was machtStronghold: Warlords Das Besondere daran ist, wie es Strategie und Kreativität. Du kannst Zeit damit verbringen, die perfekte Basis zu entwerfen, oder dich in große Schlachten stürzen, um deine Fähigkeiten als Anführer unter Beweis zu stellen. Fans, die gerne Strategie mit Nahkampf verbinden, könnte auch unser Leitfaden zu Die besten taktischen Rollenspiele.

Fazit:

Stronghold: Warlordsvereint intelligenteStadtplanungmit spannendenBelagerungskämpfe. Es ist eine gute Wahl für Spieler, die es lieben, starke Verteidigungsanlagen zu errichten, Ressourcen zu verwalten und ihre strategischen Fähigkeiten unter Druck unter Beweis zu stellen.

7. Northgard [Überleben als Wikinger und Clanstrategie]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Echtzeit-Strategiespiel (RTS), Überlebens-Städtebau-Spiel Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Urheber Shiro Games Durchschnittliche Spielzeit 40–100 Stunden Metacritic-Bewertung 81

Northgardist einWikinger-Strategiespiel in dem du einen kleinen Clan anführst, der versucht, überleben eine Gegend, die so kalt und gefährlich ist, dass die meisten Menschen sie meiden würden. Du wirst Dörfer errichten, Nahrung beschaffenundgegen Feinde kämpfen während du neue Gebiete erkundest und stärker wirst.

Jeder Clan hat seinen eigenen besondere Fähigkeiten, wie zum Beispiel schneller zu farmen oder härter zu kämpfen, wodurch sich jedes Spiel anders anfühlt. Außerdem musst du dich mit Wechsel der Jahreszeiten – Warme Sommer helfen dir beim Wachsen, aber strenge Winter stellen deine Planungs- und Ressourcenmanagementfähigkeiten auf die Probe.

Pro-Tipp Immer speichernEssenand Brennholznoch vor dem Winter. Ein heftiger Sturm kann deinen Clan auslöschen, wenn du nicht vorausschauend planst.

Das Spielbunte Welt und die ruhige Musik sorgen dafür, dass man das Spiel genießen kann, ohne dass es an Herausforderung mangelt. Du kannst allein oder mit Freunden spielen in Mehrspieler, wodurch jedes Spiel zu einer neuen Geschichte über Überleben und Teamwork wird.

Fazit:

Northgard ist eine hervorragende Wahl für Fans von Spielen wie Frostpunk die Freude daran habenStrategie and Überleben. Es macht Spaß, ist clever und gibt dir das Gefühl, ein echter Wikinger-Anführer zu sein.

8. Factorio [Automatisierungsstrategie für raue Umgebungen]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Strategie, Automatisierung, Basisbau Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Wube Software Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Metacritic-Bewertung 90

Factorioist einFabrikbau-Spiel wo du auf einem fremden Planeten abstürzt und Maschinen bauen, um zu überleben. Du wirstBergbauressourcen, Werkzeuge herstellenundFertigungslinien einrichten die mit der Zeit immer größer und schneller werden. Wenn sich Ihr Kundenstamm vergrößert, müssen Sie auch Alien-Angriffe abwehren um die Sicherheit Ihrer Maschinen zu gewährleisten.

Hinter der schlichten Top-Down-Optik des Spiels verbirgt sich ein tiefgründiges Gameplay. Jede neue Maschine wird mit einer anderen verbunden, wodurch riesige automatisierte Systeme die Spaß machen, zu entwerfen und zu verbessern. Man kann Stunden damit verbringen Förderbänder, Roboter und Stromnetze damit alles reibungslos läuft.

Pro-Tipp Lassen Sie ausreichend Platz zwischen Ihren Maschinen. Sie benötigen Platz, um Ihre Fabrik im Zuge ihres Wachstums erweitern zu können.

Du kannst auch spielen Koop-Modus mit Freunden oder nutze Mods, um die Spielmechanik zu verändern und so unzählige neue Spielmöglichkeiten zu erschließen. Es ist ein Spiel, in dem es um Planung, Bau und Problemlösung das nie wirklich endet. Als Teil der wachsenden Welt von Spiele wie Factorio… dieses Spiel ist genau das Richtige für Spieler, die Automatisierung, Effizienz und kreative Problemlösungen lieben.

Fazit:

Factorio ist ein absolutes Muss für alle, die Spaß daran haben, Strategie- und Aufbauspiele. Es verwandelt einfache Ideen in komplexe, befriedigende Systeme und ist damit ideal für Spieler, die es lieben, Probleme zu lösen und zu sehen, wie ihre Kreationen zum Leben erweckt werden.

9. Conan, der Unbesiegte [Verteidige dich gegen unerbittliche Armeen]

Unsere Bewertung 6.7

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Art des Spiels Echtzeit-Strategiespiel (RTS), Überlebens- und Basisaufbauspiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Petroglyph Games / Funcom Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden Metacritic-Bewertung 62

Conan, der Unbesiegteist einÜberlebensstrategiespiel spielt in der Welt von Conan der Barbar. Sie müssenBaue deine Basis auf, Soldaten ausbildenundVerteidige deine Stadt vor riesigen Wellen von Gegnern. Jede Runde wird schwieriger und stellt auf die Probe, wie gut du Ressourcen sammeln und deine Mauern stehen lassen.

Das Spiel verbindetFantasy und Strategie, mit tödlichen Monstern, Magie und riesigen Armeen, gegen die es zu kämpfen gilt. Du kannst spielen alleine oder mit einem Freund, starke Verteidigungsanlagen zu errichten und gemeinsam ums Überleben zu kämpfen. Die Wüstenkulisse, die feurigen Schlachten und der düstere Stil vermitteln das Gefühl, um jeden Zentimeter Boden kämpfen zu müssen.

Pro-Tipp ErstellenWände, Fallen und Türme frühzeitig. Es ist viel einfacher, Feinde aufzuhalten, bevor sie deine Stadt erreichen.

Was machtConan, der Unbesiegte Der Unterschied besteht darin, dass es darum geht, so lange wie möglich, ohne neue Gebiete zu erobern. Du gewinnst, indem du überleben, nicht durch Eroberung.

Fazit:

Conan, der Unbesiegte ist ideal für Fans von Spielen wie Frostpunk die mehr wollenAction und Kämpfe. Es ist hart, schnell und es kommt ganz darauf an, mit klugen Strategien am Leben zu bleiben.

10. StarCraft II [Futuristische Strategie mit Entscheidungen über Leben und Tod]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS), Science-Fiction Plattformen PC Erscheinungsjahr 2010 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 50–200 Stunden Metacritic-Bewertung 93

StarCraft IIist einScience-Fiction-Strategiespiel wo drei Gruppen – die Erde, ProtossundWarum– um die Vorherrschaft im Weltraum kämpfen. Du wirst Stützpunkte errichten, Ressourcen sammelnundArmeen befehligen in Kämpfen, die deine Schnelligkeit und Entscheidungsfähigkeit auf die Probe stellen. Jede Gruppe hat ihr eigenes Aussehen, ihre eigenen Einheiten und ihren eigenen Kampfstil, sodass sich jedes Match anders anfühlt.

Das SpielStory-Kampagne steckt voller spannender Missionen und filmreifer Szenen, die dir das Gefühl geben, Teil eines epischen Krieges zu sein. Wenn du es liebst, Armeen zu befehligen und riesige Schlachten zu führen, findest du weitere epische Kämpfe in unserem Die besten Kriegsspiele Zusammenfassung. Du kannst auch spielen online mit Freunden oder anderen Spielern, wo die Spiele dank der hervorragenden Ausgewogenheit schnell, intensiv und stets fair sind.

Pro-Tipp Beginne jedes Spiel mit Bauarbeiter und das Sammeln von Ressourcen schnell. Eine starke Wirtschaft hilft dir, schneller zu gewinnen.

StarCraft II ist bekannt für seine flüssiges Gameplay and unendlicher Wiederspielwert. Ganz gleich, ob du gerne schnell angreifst oder dich langsam aufbaust – es gibt immer eine Strategie, die zu dir passt.

Fazit:

StarCraft II ist ein absolutes Muss für alle, die Spaß daran haben, Strategie, Planung und Umsetzung. Es ist schnell, clever und steckt voller spannender Kämpfe, die dich immer wieder zurückkommen lassen.

11. Empire Earth 3 [Zivilisationsmanagement mit Überlebensherausforderungen]

Unsere Bewertung 5.8

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS), Zivilisationsaufbau Plattformen PC Erscheinungsjahr 2007 Urheber Mad Doc Software / Sierra Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 50–120 Stunden Metacritic-Bewertung 50

Empire Earth 3ermöglicht es dirFühre dein Volk durch die Geschichte, beginnend im Steinzeit und bis ganz nach Zukunft. Du wirstStädte bauen, Ressourcen sammelnundKämpfe bestreiten während sich die Welt um dich herum verändert. Jedes neue Zeitalter bringt neue Gebäude, Waffen und Technologien mit sich, die es zu meistern gilt.

Das Spiel enthält Wetter und jahreszeitliche Veränderungen die deinen Fortschritt fördern oder behindern können. Schnee bremst Armeen aus, während Stürme oder Hitze es erschweren können, deine Wirtschaft am Laufen zu halten. Diese kleinen Details machen das Überleben genauso wichtig wie den Sieg in Kriegen.

Pro-Tipp Passe deine Angriffe an die Wetterlage an. Stürme können die Bewegungen deiner Armee verbergen, aber auch deine Truppen schwächen.

Du kannstErweitere dein Imperium, Verteidige deine Städteund erkunde die Welt, während du miterlebst, wie sich deine Zivilisation von einfachen Hütten zu futuristischen Wolkenkratzern entwickelt.

Fazit:

Empire Earth 3 ist eine gute Wahl für Spieler, die Strategiespielemit einer Mischung ausBau, Überleben und Geschichte. Zu sehen, wie deine Zivilisation im Laufe der Jahrhunderte wächst und dabei immer wieder neue Herausforderungen meistert, macht jeden Augenblick zu einem lohnenden Erlebnis.

12. Verbannt [Überleben im Exil und Gemeinschaftsmanagement]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Städtebau, Überlebensstrategie Plattformen PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber Shining Rock Software Durchschnittliche Spielzeit 40–100 Stunden Metacritic-Bewertung 73

Verbanntist einDorfbau-Spiel wo eine Gruppe von Exilanten überleben und wieder aufbauen ihr Leben in einer wilden Gegend. Du wirst Häuser bauen, Anbau von NutzpflanzenundSorge dafür, dass deine Leute warm und satt sind im Laufe der Jahreszeiten.

Es gibt keine Feinde und keine Kämpfe – deine größte Herausforderung ist Natur. Harte Winter, Krankheiten und Nahrungsmittelknappheit können dein Dorf schnell zerstören, wenn du nicht sorgfältig planst. Du kannst auch Handel mit Kaufleuten um seltene Waren zu ergattern und deiner Stadt beim Wachsen zu helfen.

Pro-Tipp Lege immer einen Vorrat an Lebensmitteln und Brennholz an. Ein harter Winter kann dein Dorf schnell auslöschen.

Das Spiel sieht einfach aus, hat aber eine große Tiefe. Wenn man den Familien zusieht sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und bestehen vermittelt ein echtes Gefühl von Fortschritt und sorgt dafür, dass jede Entscheidung zählt.

Fazit:

Verbannt ist ruhig und doch anspruchsvoll Stadtbau-Spiel das kluge Planung belohnt. Es ist perfekt für Spieler, die gerne kleine Gemeinschaften leiten und beobachten, wie diese durch harte Arbeit und Überlebenskampf wachsen.

13. Die Zeit danach überstehen [Strategiespiel um eine postapokalyptische Kolonie]

Unsere Bewertung 6.9

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Art des Spiels Überlebens-Städtebau-Spiel, Strategie Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Iceflake Studios / Paradox Interactive Durchschnittliche Spielzeit 50–120 Stunden Metacritic-Bewertung 69

Die Zeit danach überstehenist einÜberlebensspiel mit Städtebau Die Handlung spielt nach einer gewaltigen Katastrophe, die den größten Teil der Welt ausgelöscht hat. Du führst eine Gruppe von Überlebenden an, die versuchen, Wiederaufbau, Nahrung und Wasser findenundam Leben bleiben in einer gefährlichen, sich wandelnden Welt.

Du wirstUnterkünfte errichten, Materialien sammelnundVerteidige dein Volk vor Banditen und rauem Wetter. Jede Entscheidung zählt – ein einziger Fehltritt kann deine gesamte Kolonie in Gefahr bringen. Du kannst auch Leute aussenden, um Erkunde die Ödnis, indem du Vorräte oder neue Überlebende zurückbringst, um das Wachstum deiner Gemeinschaft zu fördern. Die Fähigkeit des Spiels, deine Führungsqualitäten unter Druck auf die Probe zu stellen, macht es zu einem der Die besten Survival-Spiele.

Pro-Tipp Erstellenfrühzeitig medizinische Zelte und Brunnen. Ohne sauberes Wasser und medizinische Versorgung werden deine Überlebenden nicht lange durchhalten.

Die Spielwelt wirkt rau und zerfallen, erwacht aber langsam wieder zum Leben, während du sie wiederaufbaust. Jeder Durchgang fühlt sich anders an, mit neuen Ereignissen und Herausforderungen, die für Spannung sorgen.

Fazit:

Die Zeit danach überstehen ist perfekt für Fans von Spielen wie Frostpunk die Freude daran habenGeschichten über das harte Überleben und den Wiederaufbau. Es ist ein Spiel über Hoffnung, Teamwork und darüber, das Beste aus einer zerbrochenen Welt zu machen.

14. Endzone: Eine Welt für sich [Überlebe in einer giftigen Ödnis]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Überlebens-Städtebau-Spiel, Strategie Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Gentlymad Studios / Assemble Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Stunden Metacritic-Bewertung 72

Endzone: Eine Welt für sichist einÜberlebens-Stadtbau-Spiel Die Handlung spielt nach einer nuklearen Katastrophe. Du führst eine kleine Gruppe von Menschen an, die versuchen, ein sicheres Zuhause schaffen, sauberes Wasser findenundam Leben bleiben in einer Welt voller Strahlung und Staub.

Du wirstMaterialien zusammenstellen, PflanzennahrungundSchütze deine Siedler vor Dürren, giftigem Regen und Sandstürmen. Wenn deine Stadt wächst, kannst du alte Ruinen erkunden and neue Technologien erforschen um allen das Leben ein wenig zu erleichtern.

Pro-Tipp Lagere immer einen Vorrat Essen und Wasser. Dürren und Strahlungsstürme können einen treffen, wenn man es am wenigsten erwartet.

Das Spiel wirkt realistisch und zeigt eine zerstörte Welt, die langsam wieder zum Leben erwacht. Jede Karte fühlt sich anders an, und das wechselhafte Wetter sorgt für ständige Herausforderungen. Wenn du Lust auf weitere Spiele hast, die nach dem Zusammenbruch der Zivilisation spielen, solltest du dir unbedingt diesen Leitfaden zu den besten postapokalyptischen Spielen ansehen.

Fazit:

Endzone: Eine Welt für sich ist eine hervorragende Wahl für Spieler, die Spaß daran haben, Überlebens-Stadtbau-Spiele mit echten Herausforderungen. Es geht darum, klug zu planen, die Menschen zu schützen und zu zeigen, dass das Leben auch nach einer Katastrophe wieder aufblühen kann.

15. Königreiche wiederaufgebaut [Errichte eine Zivilisation in einer rauen Welt]

Unsere Bewertung 5.9

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Art des Spiels Städtebau-Spiel, Koloniesimulation Plattformen PC Erscheinungsjahr 2020 (Early Access) Urheber Erdschein Durchschnittliche Spielzeit 50–150 Stunden Metacritic-Bewertung k. A. (Early Access)

Die Wiedergeburt der Königreicheist einStadtbau-Spiel wo du Menschen hilfst die Gesellschaft neu aufbauen nach dem Untergang der alten Welt. Du beginnst mit ein paar Siedlern und baust deine Stadt nach und nach aus, indem du Ressourcen sammeln, Häuser bauenunddafür sorgen, dass alle zufrieden und satt sind.

Das Spiel verwendetKarten um neue Gebäude und Verbesserungen freizuschalten, wodurch sich jeder Durchgang anders anfühlt. Jede Welt ist zufällig generiert, sodass du immer wieder vor neuen Herausforderungen und Landschaften stehst. Du kannst auch mit Freunden online spielen, zusammenarbeiten oder gegeneinander antreten, um das beste Königreich aufzubauen.

Pro-Tipp Sorge schon frühzeitig dafür, dass deine Einwohner zufrieden sind. Zufriedene Bürger arbeiten fleißiger und tragen dazu bei, dass deine Stadt schneller wächst.

Die Welt ist hell und friedlich, was das Spiel auch in schwierigen Zeiten zu einem entspannenden Erlebnis macht. Eine blühende Stadt aus dem Nichts aufzubauen, ist befriedigend und macht Spaß.

Fazit:

Die Wiedergeburt der Königreiche ist perfekt für Spieler, die Stadtbau- und Strategiespiele in einem friedlichen Ton. Es macht Spaß, ist kreativ und bietet dir unzählige Möglichkeiten, dein eigenes blühendes Königreich aufzubauen.

16. Caesar IV [Römische Stadt im Aufbau mit Überlebensherausforderungen]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Städtebau, historisches Strategiespiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2006 Urheber Tilted Mill Entertainment / Sierra Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–100 Stunden Metacritic-Bewertung 74

Caesar IVist einStadtbau-Spielindas antike Rom, in dem du als Statthalter deine eigene römische Stadt verwaltest. Du wirst Häuser bauen, BauernhöfeundMärkte, während Sie Ihre Mitarbeiter bei Laune halten mit Essen, Religion und Arbeit.

Für seine Zeit sieht das Spiel großartig aus, mit detailreichen 3D-Städten voller Tempel, Straßen und Statuen. Du kannst spielen Kampagnenmodus um in der römischen Hierarchie aufzusteigen oder Sandbox-Modus frei und ohne Einschränkungen zu bauen.

Pro-Tipp Baue Häuser in der Nähe von Lebensmittelmärkten und Tempeln. Das macht die Menschen glücklicher und sorgt dafür, dass deine Stadt reibungslos funktioniert.

Das Wichtigste ist, das Gleichgewicht zu wahren – wenn du die Versorgung mit Lebensmitteln vernachlässigst, werden die Menschen hungern; wenn du die Armee vernachlässigst, könnten Eindringlinge zuschlagen. Es kommt auf kluge Planung und stetiges Wachstum an.

Fazit:

Caesar IV bietet einen Klassiker Erfahrung im Städtebau voller Charme und Herausforderungen. Es ist perfekt für alle, die gerne planen, Probleme lösen und zusehen, wie ihre römische Stadt zum Leben erwacht.

17. Die äußerste Grenze [Siedlungsstrategie an der Grenze unter schwierigen Bedingungen]

Unsere Bewertung 6.2

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Art des Spiels Überlebens-Städtebau-Spiel, Strategie Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 (Early Access) Urheber Crate Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 60–150 Stunden Metacritic-Bewertung k. A. (Early Access)

Die äußerste Grenzeist einStadtbau-Spiel in dem du eine kleine Gruppe von Siedlern anführst, die versuchen, überleben und wachsen in der Wildnis. Du wirst Häuser bauen, AckerbauundSchützen Sie Ihre Mitarbeiter vor Hunger, Krankheit und Banditen.

Das Spiel ist sehr detailreich – du musst den Anbau sorgfältig planen, Vorräte für den Winter anlegen und Werkzeuge herstellen, damit dein Dorf weiter funktioniert. Das Wetter ändert sich mit jeder Jahreszeit, und die wunderschöne Grafik lässt die Welt lebendig und zugleich rau wirken.

Pro-Tipp Erstellenfrüh um Brände zu löschen, bevor sie sich ausbreiten. Wasser ist genauso wichtig wie Nahrung.

Jeder Durchgang ist anders, mit jedes Mal neuen Karten und Herausforderungen. Du musst sich anpassen und vorausschauend planen damit dein Volk Jahr für Jahr überleben kann. Wenn du gerne friedliche Siedlungen ausbaust, findest du weitere Perlen in unserem Die besten Städtebau-SpieleListe.

Fazit:

Die äußerste Grenze ist ideal für Fans von anspruchsvolle, aber lohnende Überlebens-Stadtbau-Spiele. Es geht um kluge Planung, Teamarbeit und darum, aus einem kleinen Lager eine starke, beständige Stadt zu machen.

18. Diplomatie ist keine Option [Überstehe die Angriffe der Feinde]

Unsere Bewertung 9.0

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS), Überleben Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 (Early Access) Urheber Von 407 Durchschnittliche Spielzeit 40–100 Stunden Metacritic-Bewertung 80

Diplomatie ist keine Optionist einmittelalterliches Überlebensstrategiespielwo du musstBaue deine Burg and es gegen endlose feindliche Angriffe verteidigen. Als Herrscher verwaltest du Vorräte, Arbeiter und Soldaten, während du versuchst, eine Belagerung nach der anderen zu überstehen.

Das Spiel verbindetHumor und Chaos – Deine Dorfbewohner beschweren sich, Soldaten werden krank und die Feinde hören nicht auf, anzugreifen. Du musst einen Mittelweg finden Ihre Wirtschaft aufbauen with Ihre Abwehrkräfte stärken. Die Schlachten nehmen gewaltige Ausmaße an, bei denen Hunderte von Einheiten gleichzeitig kämpfen.

Pro-Tipp Legen Sie etwas Gold beiseite für Reparaturen und Modernisierungen. Sobald die Kämpfe losgehen, geht einem schnell der Vorrat aus.

Dank der farbenfrohen, detailreichen Grafik lässt sich jeder Kampf leicht verfolgen, und die Überlebensmodus sorgt für Spannung, indem es dich dazu zwingt, vorauszuplanen und schnell zu reagieren. Wenn es dir am meisten Spaß macht, deine Stadt gegen endlose Angreiferwellen zu verteidigen, dann schau dir doch mal unser Die besten Tower-Defense-Spiele Liste für weitere actionreiche Überlebensherausforderungen.

Fazit:

Diplomatie ist keine Option ist eine unterhaltsame Mischung aus Stadtbau und ununterbrochene Kämpfe. Es ist perfekt für Spieler, die Spaß daran haben, clevere Verteidigungsstrategien zu planen, Ressourcen zu verwalten und eine Welle nach der anderen von Gegnern zu überstehen.

19. Frozenheim [Überleben der Wikinger in den eisigen Landen]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Städtebau, Echtzeit-Strategie (RTS), Überleben Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Paranoid Interactive / Untold Tales, Hyperstrange und Gamersky Games Durchschnittliche Spielzeit 40–100 Stunden Metacritic-Bewertung 67

Frozenheimist einEin Überlebens- und Städtebauspiel im Wikinger-Stil wo du deinen Clan durch den eisigen Norden führst. Du wirst Häuser bauen, Nahrung beschaffenundVerteidige dein Dorf sich vor Feinden zu schützen und gleichzeitig mit der bitteren Kälte und den wechselnden Jahreszeiten fertig zu werden.

Jede Jahreszeit bringt neue Herausforderungen mit sich. Die Winter sind lang und tödlich, während die Sommer dir Zeit geben, zu ackern, zu jagen und dich auf den Kampf vorzubereiten. Du kannst ein Story-Modus, an … teilnehmenScharmützeloder stellen Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis in Überlebensmodus.

Pro-Tipp Großzusätzliche Lebensmittel und Brennholz noch vor dem Winter. Ohne sie werden deine Dorfbewohner die Kälte nicht überstehen.

Das Spielwunderschöne nordische Kulisse und die ruhige Musik lassen einen leicht in diese Welt eintauchen. Es kommt darauf an, vorausschauend zu planen und für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, wenn die Stürme aufziehen.

Fazit:

Frozenheim ist die perfekte Mischung aus friedliches Städtebauen und spannende Überlebensmomente. Es ist ideal für Spieler, die einen Wikinger-Clan durch die wechselnden Jahreszeiten führen und beweisen wollen, dass sie in der eisigen Wildnis überleben können.

20. Kosaken 3 [Groß angelegte Schlachten mit knallharter Strategie]

Unsere Bewertung 6.5

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie (RTS), historischer Krieg Plattformen PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber GSC Game World Durchschnittliche Spielzeit 50–120 Stunden Metacritic-Bewertung 63

Kosaken 3ist einStrategiespielspielt in der17. und 18. Jahrhundert, in dem man Städte baut, Armeen ausbildet und riesige Schlachten in ganz Europa austrägt. Es ist inspiriert von Age of Empires aber bietet sogar größere Armeen und umfangreichere Ressourcensysteme.

Sie können steuern Tausende Soldaten auf einmal, wodurch sich jeder Kampf gewaltig anfühlt. Um zu gewinnen, musst du Lebensmittel, Gold und Kohle verwalten, baue Verteidigungsanlagen und plane deine Angriffe sorgfältig. Das Spiel enthält außerdem verschiedene Nationen, von denen jede ihre eigenen Einheiten und ihren eigenen Spielstil hat.

Pro-Tipp Vergiss nicht, genug davon zu besorgen Lebensmittel und Munition– Selbst die stärkste Armee kann verlieren, wenn ihr die Vorräte ausgehen.

Kosaken 3 sieht realistisch aus und bietet Einzelspieler-Missionen, benutzerdefinierte Spiele und Online-Matches, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Die Spieler werden es lieben, tiefer in andere Die besten RTS-Spiele dass Testplanung und schnelles Denken

Fazit:

Kosaken 3 ist ein absolutes Muss für Fans von Strategie- und Kriegsspiele. Es ist spannend, herausfordernd und belohnt Spieler, die es lieben, starke Armeen aufzubauen und ihre Gegner auf dem Schlachtfeld zu überlisten.

Mein Fazit

Wenn dir ähnliche Spiele gefallen wie Frostpunk, dann gefällt dir wahrscheinlich Überleben, Planung und schwierige Entscheidungen. Egal, ob du gerne Städte baust, Schlachten schlägst oder Leute leitest – hier ist das richtige Spiel für dich.

Für Neulinge → Verbannt .

Ein einfaches und entspannendes Städtebau-Spiel, in dem du lernst, wie man Ernährung, Wohnraum und Bevölkerung verwaltet, ohne dass es zu schwierig wird.

Ein einfaches und entspannendes Städtebau-Spiel, in dem du lernst, wie man Ernährung, Wohnraum und Bevölkerung verwaltet, ohne dass es zu schwierig wird. Für Strategie-Fans → Sie sind Milliarden .

Ein rasantes, spannendes Spiel, in dem du deine Stadt mit kluger Planung und schnellem Denken gegen endlose Zombieangriffe verteidigst.

Ein rasantes, spannendes Spiel, in dem du deine Stadt mit kluger Planung und schnellem Denken gegen endlose Zombieangriffe verteidigst. Für Bauherren → Die äußerste Grenze.

Ein wunderschönes, aber anspruchsvolles Spiel, in dem du ein Dorf in der Wildnis aufbaust und dich dabei mit rauem Wetter, Krankheiten und Banditen auseinandersetzen musst.

Ein wunderschönes, aber anspruchsvolles Spiel, in dem du ein Dorf in der Wildnis aufbaust und dich dabei mit rauem Wetter, Krankheiten und Banditen auseinandersetzen musst. Für Geschichtenerzähler → Frostpunk 2 .

Ein tiefgründiges und emotionales Städtebauspiel, in dem jede Entscheidung zählt, während du die Menschen durch eisige, verzweifelte Zeiten führst.

Ein tiefgründiges und emotionales Städtebauspiel, in dem jede Entscheidung zählt, während du die Menschen durch eisige, verzweifelte Zeiten führst. Für alle, die Herausforderungen suchen → Endzone: Eine Welt für sich.

Ein postapokalyptisches Aufbauspiel, das anspruchsvoll, aber lohnend ist und deine Fähigkeiten auf die Probe stellt, während du in einer gefährlichen Welt das Leben wieder aufbaust.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt „Frostpunk“ am meisten?

Sie sind Milliarden ist eines der besten Spiele, die Frostpunk. Es verbindet Überleben, Basisbau und Echtzeitkämpfe, in denen du die Menschheit vor riesigen Zombiehorden beschützen und deine Stadt unter Druck verwalten musst.

Was für ein Spiel ist „Frostpunk“?

Frostpunkist einÜberlebens-Städtebau-Spiel ein Spiel, in dem du eine Kolonie in der Eiswelt anführen musst. Du sammelst Ressourcen, sorgst dafür, dass deine Leute warm bleiben, und triffst moralische Entscheidungen, die darüber entscheiden, ob deine Gesellschaft gedeiht oder untergeht.

Wie viele Spielstunden bietet „Frostpunk“?

Die Hauptgeschichte dauert etwa 10–15 Stunden um das Spiel abzuschließen, aber wenn man alle Szenarien, Überlebensmodi und DLCs durchspielt, kann sich die Gesamtspielzeit auf etwa 40–50 Stunden, je nach Ihrer Auswahl.

Gibt es in „Frostpunk“ ein Ende?

Ja. Jedes Szenario hat ein Ende, das davon abhängt, wie gut du deine Stadt verwaltest. Entweder überstehst du den letzten Sturm oder scheiterst aufgrund von Hoffnungslosigkeit, Hunger oder dem Tod deiner Bürger.

Was ist das schwierigste Szenario in Frostpunk?

Die schwierigsten Szenarien sind „Der letzte Herbst“ and „Am Abgrund.“ Beides erfordert fachkundige Planung, einen ausgewogenen Ressourcenhaushalt und schnelle Entscheidungen, um Hunger, Aufstände und Zusammenbrüche unter extremen Bedingungen zu verhindern.

Was ist der Unterschied zwischen „Frostpunk“ und „Frostpunk 2“?

Frostpunk 2 erweitert die Welt um größere Karten, komplexere Stadtsysteme und neue moralische Herausforderungen. Der Schwerpunkt liegt hier mehr auf Politik, Technologie und dem Wiederaufbau der Menschheit Jahrzehnte nach dem ursprünglichen Spiel.