Los 11 mejores juegos 4X para los amantes de la construcción de imperios en 2025

Lo mejor4X juegos – abreviatura de Explorar, expandir, explotar y exterminar – son un sueño hecho realidad para los amantes de los juegos de estrategia. Estos juegos recompensan a los jugadores a los que les gustan las mecánicas complejas, la planificación a largo plazo y el control de vastos imperios.

Tanto si estás conquistando mundos lejanos como si estás dando forma a civilizaciones, 4X Estos juegos ponen a prueba al máximo tu capacidad estratégica.

En esta guía, te mostraremos lo mejor de lo mejor 4X juegos disponibles en la actualidad. He seleccionado títulos que destacan por la complejidad de su jugabilidad, su rejugabilidad y la profundidad de su temática. Desde la diplomacia intergaláctica hasta la dominación terrestre, estos juegos abarcan todo el espectro de 4X configuraciones y estilos.

Encontrarás títulos imprescindibles y ofertas increíbles, para que puedas ponerte manos a la obra de inmediato y construir tu imperio. Veamos las mejores opciones que definen el 4Xgénero.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos 4X

Estos son nuestros mejores juegos 4X, seleccionados por su innovación, su acabado y su profundidad estratégica. Cada uno de ellos pone a prueba hasta el límite tus habilidades para construir un imperio, desafiando tu capacidad de planificar y adaptarte a lo largo de innumerables turnos. ¿Te gusta el espacio, la historia, la fantasía o los futuros alternativos? Estos juegos representan lo mejor del género:

Master of Orion II (2016) – Una nueva versión del clásico que sigue marcando la pauta en los juegos 4X espaciales. Combina a la perfección la diplomacia, la exploración y la conquista con una mecánica intuitiva que hace que cada campaña resulte apasionante y merezca la pena volver a jugar. Stellaris (2016) – Un mundo abierto a escala galáctica en el que se entremezclan la diplomacia, la guerra y la personalización. Cada partida cuenta una nueva historia a medida que tu imperio evoluciona y se encuentra con especies alienígenas con intenciones impredecibles. Espacio infinito (2017) – Un precioso y complejo juego de construcción de imperios de ciencia ficción. Su diseño visual y la gran variedad de facciones ofrecen infinitas posibilidades a la hora de expandir tu civilización, librar guerras o forjar alianzas a través de las estrellas.

Desde conquistar planetas hasta forjar poderosas alianzas, estos títulos reflejan lo que hace que este género sea tan adictivo. ¿Listo para expandir tu imperio? Sigue leyendo para descubrir los mejores juegos 4X que siguen marcando la excelencia en el género de la estrategia.

Los 11 mejores juegos 4X para conquistar mundos y construir imperios

Todo el mundo se ha imaginado alguna vez qué haría si gobernara su propio imperio. El género 4X convierte esa fantasía en realidad, ofreciéndote un control total sobre cómo dar forma a tu dominio ideal.

Desde reinos fantásticos hasta fronteras galácticas, prepárate para explorar, expandirte, explotar y exterminar: empecemos.

1. Master of Orion II [El mejor juego 4X de estrategia espacial clásica]

Ideal para Fans de los clásicos juegos espaciales 4X, amantes de la estrategia por turnos Fecha de lanzamiento 2016 Desarrollador NGD Studios/Wargaming Labs Plataformas PC

El relanzamiento deMaster of Orion revive uno de los pilares del género con una calidad visual moderna. Esta versión ofrece unos gráficos pulidos, personajes con voces y una interfaz de usuario limpia, al tiempo que conserva la esencia combate naval por turnos, la gestión de recursos y el diseño del árbol tecnológico que caracterizaron al juego original. Los jugadores eligen entre emblemáticas razas alienígenas y dan forma a mundos lejanos mediante la diplomacia, la guerra y la colonización.

Con una mecánica intuitiva, da la bienvenida a los principiantes sin dejar de ofrecer la profundidad estratégica necesaria para satisfacer a los veteranos. Los sistemas de diplomacia, espionaje, comercio e investigación están perfectamente equilibrados, lo que garantiza que no haya un único camino hacia la victoria. Aunque se ha simplificado en comparación con su predecesor, la parte de combate táctico sigue premia el posicionamiento inteligente y la composición de la flota.

Master of Orion no pretende reinventar la rueda, sino perfeccionarla. Se trata de una experiencia fiel y repleta de contenido que rinde homenaje a su legado al tiempo que se adapta a la accesibilidad moderna, lo que la convierte en una de las los mejores juegos de estrategia por turnosen el4Xuniverso.

Mi veredicto:Master of Orion II recupera esa emoción galáctica de la vieja escuela con elegancia y precisión. Es la elección definitiva para los amantes de la estrategia espacial por turnos que buscan la profundidad clásica sin elementos superfluos.

2. Stellaris [El mejor juego 4X para una simulación galáctica a gran escala]

Ideal para Los aficionados a los juegos de simulación espacial y a la gestión de grandes imperios Fecha de lanzamiento 2016 Desarrollador Paradox Development Studio Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

Stellaris combina lo tradicional 4Xprofundidad conestrategia en tiempo real Ritmo. Tomarás las riendas de una floreciente civilización espacial y la guiarás a través del descubrimiento, la diplomacia y la guerra. El dinamismo narrativo de Stellaris lo distingue del resto, con acontecimientos narrativos emergentes que hacen que cada campaña sea única. Anomalías, civilizaciones alienígenas, mundos lejanos y misteriosos precursores garantizan que cada galaxia esconda sorpresas.

El juegodiseño modular de buques, las ventajas de ascensión y los sistemas políticos permiten estilos de juego muy personalizados. ¿Prefieres una tecnocracia pacifista dirigida por robots? ¿O una mente colmena voraz empeñada en devorar estrellas? Ambas son opciones viables. Sus DLC siguen incorporando mecánicas fundamentales como el espionaje, el comercio y la política interna, lo que aumenta enormemente su rejugabilidad.

Con uncomunidad activa de modding y actualizaciones frecuentes, Stellaris sigue siendo uno de los más ambiciosos y personalizables 4X experiencias en el mercado. No es solo una gran 4X juego, es uno de los los mejores juegos de simulación disponible para los jugadores que quieran crear su propia saga espacial épica.

Mi veredicto: Stellaris te permite dirigir una galaxia viva. Es perfecto para los jugadores que buscan una narrativa sin límites, política a escala imperial y un caos que evoluciona cada vez que juegas.

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3. Endless Space 2 [El mejor juego 4X para una exploración de ciencia ficción en múltiples niveles]

Ideal para Aficionados a la ciencia ficción y a los juegos espaciales por turnos Fecha de lanzamiento 2017 Desarrollador Amplitude Studios Plataformas PC

Endless Space 2 sumerge a los jugadores en un universo de gran riqueza imaginativa, repleto de civilizaciones diversas, mecánicas distintivas y campañas centradas en la narrativa. Facciones como los Riftborn, capaces de manipular el tiempo, o los armoniosos Unfallen, se extienden por mundos lejanos y ofrecen tramas y sistemas económicos únicos que marcan de forma radical la jugabilidad. En lugar de limitarse a superponer la mitología a los sistemas, fusiona la narrativa de ciencia ficción con una gran profundidad estratégica.

La interfaz de usuario sencilla y los gráficos pulidos del juego hacen que la gestión de tus imperios espaciales resulte accesible, especialmente para los principiantes. Sus batallas espaciales, aunque de presentación cinematográfica, son muy tácticas, ya que se basan en comportamientos preestablecidos, la configuración de las naves y la composición de la flota. Los sistemas políticos añaden aún más complejidad, ya que las leyes, las ideologías y las elecciones al Senado influyen en el crecimiento y la dirección de tu imperio.

Tanto si buscas mecánicas atractivas como una ambientación envolvente, Endless Space 2 destaca en ambos aspectos. Su gran compatibilidad con mods, su bonito diseño y su excelente ritmo lo convierten en un un juego espacial excepcional del género 4X: perfecto para los jugadores a los que les gusta disfrutar de una experiencia de estrategia con un marcado carácter narrativo.

Mi veredicto: Endless Space 2 es un homenaje a la creación de mundos de ciencia ficción y al dominio de la táctica. Es ideal para los estrategas que se apasionan por la historia detallada de las facciones y los complejos imperios interestelares.

4. Civilization VI, de Sid Meier [El mejor juego 4X por su profundidad histórica y su rejugabilidad]

Ideal para Aficionados a los juegos de civilización y a la estrategia histórica Fecha de lanzamiento 2016 Desarrollador Firaxis Games Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS

Un juego ideal para los principiantes, Civilization VI, de Sid Meier Es uno de los títulos más populares del género 4X, que permite a los jugadores dirigir una nación desde la antigüedad hasta alcanzar el dominio mundial. Tendrás que encontrar el equilibrio entre ciencia, cultura, guerra y diplomacia a lo largo de las distintas épocas, y cada decisión determinará tu camino hacia la victoria.

Civ VI innova con su sistema de distritos urbanos, lo que fomenta la planificación y la colocación estratégica. Las bonificaciones únicas de cada civilización y las múltiples condiciones de victoria hacen que cada partida sea diferente. Su estilo visual llamativo y su interfaz de usuario intuitiva simplifican los sistemas complejos, lo que lo convierte en un juego ideal tanto para principiantes como para veteranos.

Ampliaciones como Ascenso y caída and Se avecina una tormenta añade nuevas mecánicas como los reguladores, el cambio climático y el congreso mundial. Tanto si se juega en solitario como en modo multijugador, sigue siendo uno de los más los queridos juegos de Civilization que se haya creado jamás: accesible, estimulante y con un valor de rejugabilidad infinito.

Mi veredicto: Civilization VI, de Sid Meier mantiene su corona como juego histórico de estrategia 4X gracias a su encanto y profundidad. Es un juego imprescindible para los amantes de la reflexión y para cualquiera que sea adicto a esa emoción de «solo una partida más».

5. LA HUMANIDAD [El mejor juego 4X para la personalización cultural y la experimentación]

Ideal para Jugadores que buscan una alternativa a Civilization Fecha de lanzamiento 2021 Desarrollador Amplitude Studios Plataformas PC. macOS

LA HUMANIDAD rompe con la norma 4X al permitir a los jugadores reforjar la civilización de identidad con el paso de las épocas. En lugar de quedarte anclado en una sola cultura, evolucionas, combinando culturas de todo el mundo —como la egipcia con la romana, o la mongola con la francesa— para crear facciones híbridas con bonificaciones personalizadas. Esta mecánica fundamental ofrece una rejugabilidad sin igual y una gran libertad de expresión para el jugador.

El sistema de fama invierte las condiciones de victoria, premiando los logros en lugar de tipos específicos de victoria. Esto significa que la agresión militar, los descubrimientos científicos y la influencia cultural compiten en igualdad de condiciones. La diplomacia con múltiples niveles, la expansión de las ciudades en función del terreno y el combate táctico por turnos completan un completo paquete estratégico.

Con su estética moderna, su estilo artístico vibrante y su amplio soporte para mods, LA HUMANIDAD es una alternativa muy atractiva a los títulos históricos 4X más consolidados.

Mi veredicto: LA HUMANIDAD da un giro radical a lo que puede ser un juego de civilización. Es el sueño de cualquier estratega creativo: flexible, novedoso y repleto de formas ingeniosas de dejar tu huella en la historia.

6. Europe Universalis 5 [Lo mejor en juegos de gran estrategia con un trasfondo histórico profundo]

Ideal para Jugadores a los que les guste la compleja gestión de un país, la diplomacia, la economía y la guerra a lo largo de los siglos Fecha de lanzamiento 2025 Desarrollador Paradox Tinto Plataformas PC

Europe Universalis 5 es uno de losel mejorParadojajuegos que amplía el legado de la gran estrategia con sistemas más profundos y el mapa del mundo más detallado de toda la serie hasta la fecha. Como gobernante de cualquier nación, guiarás a tu imperio a través de la guerra, la diplomacia, el comercio y los descubrimientos, forjando tu propia versión de la historia mundial con cada decisión que tomes.

Esta entrega se basa en la compleja economía y diplomacia de su predecesora, al tiempo que introduce nuevas dinámicas demográficas y políticas internas que hacen que cada decisión cobre una gran importancia. La gestión de vasallos, colonias y potencias rivales resulta más orgánica y menos predecible, lo que mantiene en vilo incluso a los jugadores más experimentados durante las largas campañas.

El sofisticado sistema de combate prima la planificación minuciosa frente a la fuerza bruta, y la logística, la moral y las líneas de suministro regionales marcan el curso de cada conflicto. En combinación con las rutas comerciales renovadas y las mecánicas culturales, Europe Universalis 5 parece más vivo y humano que nunca.

Con su alcance ampliado y su potencial infinito para crear historias alternativas, Europe Universalis 5 se erige como la siguiente evolución del histórico género 4X: complejo, gratificante y peligrosamente envolvente.

Mi veredicto: Europe Universalis 5 Es la estrategia a gran escala en su máxima expresión. Para los jugadores a los que les encanta la diplomacia profunda, las economías complejas y reescribir la historia mundial, este juego resulta peligrosamente adictivo.

7. Endless Legend 2 [El mejor juego 4X de temática fantástica]

Ideal para Jugadores a los que les gustan las mecánicas de facciones únicas y los escenarios de fantasía Fecha de lanzamiento 2025 (Acceso anticipado) Desarrollador Amplitude Studios Plataformas PC

Endless Legend 2 se basa en todo lo que convirtió al juego original en un clásico de culto, llevando su mundo de fantasía 4X a una experiencia más interactiva y centrada en la historia. Vuelven las facciones asimétricas, ahora más complejas y dinámicas que nunca, lo que lo convierte en uno de los los juegos de simulación urbana más avanzados del mercado. Los Vaulters, los Ardent Mages y otras razas que regresan aportan nuevos giros a la construcción de ciudades y al combate, lo que significa que no hay dos campañas iguales.

El mayor avance lo supone el nuevo Marea sistema en el que los océanos se retiran periódicamente para revelar nuevos territorios, recursos y ruinas ocultas, de modo que el mapa se convierte constantemente en un adversario vivo. Esto obliga a los jugadores a pensar más allá de las fronteras, adaptando el trazado de las ciudades y la estrategia militar a un terreno en constante cambio y a unos equilibrios de poder siempre cambiantes.

Las batallas siguen siendo muy ricas desde el punto de vista táctico y se libran en mapas detallados en los que la disposición del terreno y la ubicación de las unidades resultan cruciales. La diplomacia en varios niveles y los sistemas comerciales ampliados aportan un ritmo político que complementa la guerra fantástica, mientras que las misiones siguen tejiendo sólidos hilos narrativos a lo largo de cada campaña.

Con un arte impresionante, mapas en constante evolución y la narrativa característica de Amplitude, Endless Legend 2 lleva la serie a un nuevo nivel. Es más ambicioso, más bello y más realista; una auténtica evolución de la estrategia 4X de fantasía.

Mi veredicto: Endless Legend 2 perfecciona la fórmula de los juegos 4X de fantasía con estilo y ambición. Es ideal para los soñadores que buscan una estrategia llena de historia envuelta en un diseño de mundo impresionante.

8. Age of Wonders 4 [El mejor juego 4X de magia]

Ideal para Aficionados a los combates mágicos y a la personalización en los juegos de rol Fecha de lanzamiento 2023 Desarrollador Triumph Studios Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S

Age of Wonders 4 mejora la fórmula básica de la serie con unos gráficos pulidos, una creación detallada de facciones y una combinación refinada de construcción estratégica de imperios y guerra táctica. Los jugadores pueden crear su propio reinos mágicos, eligiendo rasgos, culturas y tomos mágicos para definir cómo evolucionan sus ejércitos y ciudades.

Es una potente fusión de Personalización de juegos de rol y mecánicas clásicas de 4X, lo que ofrece un entorno de juego abierto y completo para aquellos a los que les encanta experimentar con construcciones. Age of Wonders 4 es una de las más emocionantes de temática fantástica Cuatro participaciones en los últimos años.

Mi veredicto: Age of Wonders 4 Es como tener en tus manos toda la magia de un reino. Es la opción ideal para cualquiera que disfrute con la personalización y el combate táctico que nunca pasa de moda.

9. Alpha Centauri, de Sid Meier [El mejor juego clásico 4X ambientado en la ciencia ficción]

Ideal para Amantes de la profundidad filosófica y la jugabilidad clásica de los juegos 4X Fecha de lanzamiento 1999 Desarrollador Firaxis Games Plataformas PC

Alfa Centauri es más que una película de ciencia ficción Civilización, es una audaz exploración de la guerra ideológica, la ciencia y la supervivencia. Tras la huida de la humanidad de la Tierra, tú lideras una de las siete facciones, cada una con su propia ideología, que compiten por dar forma a un nuevo mundo. Ingeniería social te permite ajustar tu gobierno, mientras que la «red» tecnológica ofrece biotecnología, cibernética y trascendencia.

La terraformación y las unidades militares personalizables aportan flexibilidad táctica a este juego de guerra complejo, mientras que la inquietante banda sonora del juego y su profunda trama realzan cada decisión. Las citas filosóficas que se escuchan tras cada descubrimiento aportan al Alfa Centauriuna profundidad y una reflexión poco habituales en los juegos de estrategia.

Si buscas un juego de estrategia 4X que ponga a prueba tanto tu inteligencia como tus habilidades tácticas, Alfa Centauri sigue siendo una experiencia que marca un hito en el género.

Mi veredicto: Alpha Centauri, de Sid Meier sigue superando a los juegos modernos en cuanto a profundidad y tono. Es una experiencia intelectual para los aficionados a la estrategia que buscan filosofía y conquista en un mismo juego.

10. Sins of a Solar Empire II [El mejor juego híbrido 4X en tiempo real]

Ideal para Conquista galáctica en tiempo real y gestión de un imperio a gran escala Fecha de lanzamiento 2024 Desarrollador Ironclad Games Plataformas PC

Sins of a Solar Empire II sube el listón de los juegos de estrategia 4X en tiempo real, al combinar la magnitud de la construcción de un imperio interestelar con la intensidad de la guerra naval en cada instante. Los jugadores dirigen sistemas solares enteros en tiempo real, gestionando las economías planetarias, colonizando nuevos mundos y participando en batallas espaciales cinematográficas que se desarrollan sin una sola pausa.

Su mayor avance reside en el nuevo motor y en una IA más inteligente, que hacen que la gestión galáctica resulte más fluida y dinámica. Cada orden a la flota y cada acuerdo diplomático se desarrollan a la perfección mientras estallan las guerras y cambian las alianzas. Con árboles de investigación más profundos y trayectorias de facciones personalizables, cada campaña cuenta una historia diferente de conquista y supervivencia.

La genialidad de Sins of a Solar Empire II radica en cómo combina la gestión de un imperio a gran escala con un control táctico preciso. Estás desarrollando economías y fortificando fronteras, al tiempo que te sumerges en el corazón de la batalla para dirigir naves en tiempo real, lo que genera una tensión estratégica constante.

Para los aficionados que buscan tanto la profundidad de los juegos 4X como la adrenalina de los RTS, Sins of a Solar Empire II perfecciona la fórmula híbrida que su predecesor fue el primero en introducir: más grande, más rápido y más ambicioso que nunca.

Mi veredicto: Sins of a Solar Empire II es donde la profundidad de los juegos 4X se une a la adrenalina de los RTS. Es imprescindible para los jugadores que viven por la toma de decisiones en tiempo real y el dominio galáctico a gran escala.

11. Espada de las Estrellas [El mejor juego 4X para los aficionados a la ciencia ficción dura]

Ideal para Jugadores que aprecian el diseño complejo y la personalización de naves Fecha de lanzamiento 2006 Desarrollador Kerberos Productions Plataformas PC

Espada de las Estrellas ofrece una de las experiencias 4X con mayor riqueza técnica, combinando la gestión por turnos con el combate espacial táctico en tiempo real. Cada raza sigue su propio Sistema de transporte FTL–warp, nodo o slipstream– lo que aporta una variedad estratégica que no se encuentra en otros juegos. Esto influye de manera decisiva en el control del mapa y el despliegue de la flota.

Diseño sofisticado del barco permite a los jugadores configurar los tipos de casco, la disposición de las armas y los módulos para adaptar las flotas a funciones específicas. La curva de aprendizaje es pronunciada, pero la recompensa es enorme para quienes disfrutan optimizando al máximo y gestionando al detalle.

Espada de las Estrellas es ideal para los jugadores que buscan un juego de conquista de ciencia ficción con múltiples capas, complejo y de gran profundidad.

Mi veredicto: Espada de las Estrellas destaca entre los estrategas empedernidos que buscan una complejidad auténtica. Es el campo de batalla de ciencia ficción para jugadores reflexivos: exigente, con múltiples capas y profundamente gratificante.

Mi valoración general de los mejores juegos 4X

En lo que respecta a los juegos de estrategia 4X, aquí hay opciones para todo tipo de constructores de imperios. Desde la gran estrategia histórica hasta la conquista espacial en un futuro lejano, estos títulos representan lo mejor del género:

Para los amantes de la historia → Europe Universalis 5 . Un juego de gran estrategia profundamente envolvente que te permite marcar el rumbo de las naciones, dominar las rutas comerciales y reescribir siglos de historia mundial con cada decisión.

. Un juego de gran estrategia profundamente envolvente que te permite marcar el rumbo de las naciones, dominar las rutas comerciales y reescribir siglos de historia mundial con cada decisión. Para los puristas de los juegos 4X clásicos → Master of Orion II . Una experiencia de estrategia espacial atemporal en la que la diplomacia prudente, la construcción de flotas y la expansión marcan tu camino hacia el dominio galáctico.

. Una experiencia de estrategia espacial atemporal en la que la diplomacia prudente, la construcción de flotas y la expansión marcan tu camino hacia el dominio galáctico. Para los amantes de la ciencia ficción → Endless Space 2 . Una aventura 4X con una narrativa muy rica que premia la curiosidad y la maestría, y que combina una magnífica construcción del mundo con mecánicas inteligentes y un intrincado diseño de facciones.

. Una aventura 4X con una narrativa muy rica que premia la curiosidad y la maestría, y que combina una magnífica construcción del mundo con mecánicas inteligentes y un intrincado diseño de facciones. Para los aficionados a los juegos de estrategia de fantasía → Endless Legend 2. Una impresionante evolución de la fórmula de los juegos 4X de fantasía, repleta de facciones asimétricas, mapas vivos y una narrativa dinámica que hacen que cada partida sea una experiencia nueva.

Sea cual sea tu estilo como estratega, estos juegos demuestran que los títulos 4X se basan en la imaginación, la experimentación y la emoción de crear algo que sea realmente tuyo.

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