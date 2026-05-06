Los 15 mejores juegos para una noche de juegos en 2025: pura diversión

Los mejores juegos para una noche de juegos te evitan los silencios incómodos y las discusiones sobre las reglas. He organizado partidas en las que alguien interpretó mal las instrucciones y el grupo se pasó 30 minutos discutiendo antes incluso de empezar.

Tras años de prueba y error, he encontrado juegos que son fáciles de aprender pero que siguen siendo emocionantes. He visto cómo mis amigos y familiares los han aprendido sin demasiada dificultad, y hasta los jugadores menos competitivos se mantienen interesados.

He recopilado aquí las mejores para ahorrarte el trabajo. Puede que algunas de ellas se conviertan en tu nueva tradición para las reuniones.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos para una noche de juegos

Los juegos que aparecen aquí son los que recomiendo encarecidamente para una noche de diversión asegurada y caos a cada paso. Si te sientes abrumado por todas las opciones, elige cualquiera de estos juegos: no te decepcionarán.

Secret Hitler – El mejor juego para las noches de juegos, en el que los jugadores se dividen en liberales y fascistas en un tenso juego de deducción social cuyo objetivo final es impedir que Hitler llegue al poder. Catan – Recomendado para grupos reducidos, este clásico juego de mesa combina a la perfección la estrategia con la interacción social, y además ofrece numerosas opciones para jugar a la versión digital, lo que le aporta una gran flexibilidad. Apodos – Un juego de adivinanzas por equipos ideal para grupos de distintos tamaños, en el que las reglas, que cambian en cada ronda, aumentan la dificultad y dan lugar a momentos muy divertidos.

Si estas recomendaciones no te parecen adecuadas para tu grupo, echa un vistazo al resto de juegos de la lista completa que aparece a continuación.

Los 15 mejores juegos para una noche de juegos: prepárate para el caos total

Las fiestas normales son aburridas. Regala a tus amigos y familiares una velada inolvidable con estos juegos, perfectos para una noche de juegos, en la que todos discutirán y se reirán hasta el final.

1. Secret Hitler [El mejor juego para una noche de juegos]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de deducción social Jugadores De 5 a 10 jugadores Clasificación por edades 17+ Tiempo de juego 45 minutos Diseñadores Max Temkin, Mike Boxleiter, Tommy Maranges Digital No hay comunicado oficial

Secret Hitleres unun juego de mesa trepidante de roles ocultos e intriga política, ambientada en la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial.

Los jugadores asumen en secreto el papel de liberales o fascistas, y uno de ellos hace de Hitler. El objetivo es aprobar leyes y descubrir a quiénes son leales antes de que sea demasiado tarde.

Por qué lo elegimos Secret Hitler es un juego de deducción social y psicológica en el que la estrategia y el engaño se entrecruzan para ofrecer una rejugabilidad infinita.

En cada ronda, los jugadores eligen a un presidente y a un canciller, proponen leyes y debaten sobre quién podría estar mintiendo, lo que da lugar a debates tensos e impredecibles.

Mi veredicto: Fácil de aprender, pero con gran profundidad estratégica, Secret Hitler es el mejor juego para las noches de juegos con amigos a los que les gusta debatir, hacer faroles y aplicar estrategias ingeniosas.

¿Qué opinan los jugadores?

Un punto de vista optimista

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Es lo más divertido que he hecho jugando a un juego de mesa.

2. Catan [Intercambia, construye y traiciona]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de estrategia Jugadores 3-4 jugadores Clasificación por edades 10+ Tiempo de juego 60-90 minutos Diseñadores Klaus Teuber Digital En línea, Android, iOS, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Catan es un juego de mesa en el que los jugadores colonizan una nueva isla y recogen recursos para construir caminos, pueblos y ciudades, lo que les reporta puntos. Las tiradas de dados, la gestión de recursos y la negociación entre jugadores marcan el desarrollo de cada partida.

Los jugadores lanzan dos dados de seis caras para ver qué casillas producen recursos; a continuación, intercambian y amplían sus asentamientos mientras compiten por la carretera más larga o el ejército más grande. El tablero hexagonal y las piezas de colores lo convierten en es fácil hacer un seguimiento del progreso y planificar los siguientes pasos.

Por qué lo elegimos Como uno de los mejores juegos para las noches de juegos, Catan destaca por lograr un equilibrio entre la competición y la interacción social.

El juego también cuenta con versiones digitales disponibles en múltiples plataformas que permiten una preparación y un recuento de puntos más rápidos, al tiempo que conservan todas las mecánicas de intercambio y expansión del juego de mesa.

Mi veredicto: Con su enfoque en el comercio, la expansión y la negociación, Catan garantiza animadas veladas de juegos entre amigos y familiares a los que les gustan los juegos de estrategia.

¿Qué opinan los jugadores?

ShaperLord777

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Es un juego ideal para iniciarse en los juegos de mesa modernos.

¿Qué opinan los jugadores?

ShrekEnUnaPatata

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La verdad es que creo que este juego es ideal para saciar las ganas de jugar a Catan cuando no tienes con quién jugar

3. Apodos [Adivinanzas divertidísimas en tres rondas]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de adivinanzas Jugadores De 4 a 16 jugadores Clasificación por edades 17+ Tiempo de juego 30-60 minutos Diseñadores Alex Hague, Justin Vickers Digital No hay comunicado oficial

Apodoses unjuego cooperativo con reglas sencillas en el que los jugadores tienen que adivinar los nombres de personajes famosos, personajes de ficción y referencias a la cultura popular. Los equipos dan pistas, representan situaciones o utilizan palabras sueltas para ayudar a sus compañeros a identificar el mayor número posible de nombres.

Se disputó en tres rondas, El juego tiene una dificultad creciente. En la primera ronda se pueden dar descripciones completas, en la segunda solo se permiten pistas de una sola palabra y en la tercera hay que valerse de gestos.

Por qué lo elegimos Apodos destaca por su dificultad creciente, que provoca risas y caos.

Las cartas de colores vivos y su diseño divertido hacen que el juego resulte accesible para amigos, familiares y grupos de fiesta, mientras que la rapidez mental y el humor garantizan que cada ronda sea entretenida.

Mi veredicto: Apodos es uno de los mejores juegos para las noches de juegos, ya que combina ingenio, rapidez y bromas privadas para una diversión sin fin.

¿Qué opinan los jugadores?

blueslander

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Es tan fácil ponerse a jugar que hasta se puede hacer borracho; es una auténtica tontería. Cada vez que lo he jugado me lo he pasado genial y todo el mundo se ha divertido.

4. Gatitos explosivos [Rápido, divertido e inesperado]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de cartas con baraja específica Jugadores De 2 a 10 jugadores Clasificación por edades 7+ Tiempo de juego 15 minutos Diseñadores Matthew Inman, Elan Lee, Shane Small Digital En línea, Android, iOS

Gatitos explosivos es un juego de cartas impredecible que combina suerte y estrategia en partidas breves y emocionantes. Los jugadores roban cartas de un mazo mientras evitan la carta del «Gatito explosivo», que los deja fuera del juego.

Puedes usar las cartas de acción para saltarte turnos, barajar el mazo u obligar a los oponentes a robar cartas adicionales, lo que da lugar a momentos caóticos y sorprendentes. Las ilustraciones de estilo caricaturesco y el humor absurdo hacen que el juego visualmente divertido y fácil de aprender para todo el mundo.

Por qué lo elegimos Gatitos explosivos mantiene a todo el mundo en vilo con su mezcla de gatitos adorables y giros inesperados en cada ronda.

La versión digital oficial, a la que se puede acceder desde navegadores y dispositivos móviles, ofrece contenido adicional, la posibilidad de jugar en solitario contra la IA y una configuración simplificada.

Mi veredicto: Si buscas un juego ideal para fiestas, con una mecánica caótica y trepidante que mantenga a los jugadores enganchados, échale un vistazo a Gatitos explosivos.

¿Qué opinan los jugadores?

RCrow2009

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Sin duda, un juego divertido, rápido y desenfadado. Una buena combinación de azar y estrategia. Fácil de aprender.

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de estrategia por turnos Jugadores De 2 a 5 jugadores Clasificación por edades 8+ Tiempo de juego 30-60 minutos Diseñadores Alan R. Moon Digital En línea, Android, iOS, PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Ticket to Ride es un divertido juego de mesa en el que los jugadores compiten por hacerse con rutas ferroviarias en coloridos mapas y conectar ciudades para completar billetes con destinos secretos. Su mecánica de juego sencilla lo convierte en fácil de seguir para todos, incluso para los más pequeños.

El juego consiste en ir recogiendo cartas de trenes de colores para hacerse con rutas, bloquear a los oponentes y planificar conexiones a largo plazo. Esto da lugar a una competición amistosa y a decisiones tácticas que dar pie a una conversación y a las risas.

Por qué lo elegimos Ticket to Ride es un juego precioso y estratégico que convierte cualquier reunión de amigos o familiar en una divertida carrera por las vías.

Ideal para las noches de juegos a distancia, la versión digital oficial es fiel al juego de mesa e incluye mapas interactivos, configuración y recogida rápidas, puntuación automática y la posibilidad de jugar en línea contra la IA o contra otros jugadores.

Mi veredicto: Ticket to Ride Es una opción ideal para reuniones informales con amigos y noches de juegos en familia, ya que ofrece una buena combinación de juego estratégico y reglas fáciles de aprender tanto para los más jóvenes como para los adultos.

¿Qué opinan los jugadores?

FirehawkShadowchild

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«Ticket to Ride» es un juego fantástico para cualquier colección: sencillo y accesible, pero lo suficientemente traicionero como para acabar con amistades.

¿Qué opinan los jugadores?

Guy615

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Las partidas que pude terminar fueron experiencias clásicas de TTR.

6. UNO [El caos clásico en todos los colores]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de cartas de tipo «deshacerse de cartas» Jugadores De 2 a 10 jugadores Clasificación por edades 7+ Tiempo de juego Varía Diseñadores Merle Robbins Digital Android, iOS, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Fundada en 1971, UNOes unun juego de cartas para emparejar colores que nunca pasa de moda. Se caracteriza por sus reglas sencillas y accesibles que fomentan una competición distendida, lo que lo convierte en un divertido juego para toda la familia.

Los jugadores compiten por ser los primeros en deshacerse de todas sus cartas, haciendo coincidir el color o el número de la carta que está encima del mazo y diciendo «Uno» cuando solo les quede una carta. El mazo incluye cuatro colores y cartas de acción como «Saltar», «Invertir», «Robar dos» y «Comodín: Robar cuatro», que influyen en el desarrollo del juego.

Por qué lo elegimos UNO sigue siendo un juego de mesa muy popular que destaca por su combinación de facilidad de acceso y gran atractivo para todas las edades.

Hay disponible una versión digital para móviles y consolas modernas, con modo multijugador online y funciones adaptadas al juego virtual, aunque se mantienen las mismas reglas que en el juego físico.

Mi veredicto: UNO es un juego estupendo que destaca por sus reglas sencillas y la interacción trepidante entre los participantes.

¿Qué opinan los jugadores?

Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.

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El Uno es de lo más intenso, tío. Me parece un juego superdivertido, pero puede ponerse muy competitivo.

¿Qué opinan los jugadores?

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Es un juego rápido y divertido para jugar con los amigos a altas horas de la noche, después de haber estado toda la noche jugando en partidas clasificatorias.

7. Cards Against Humanity [El juego de mesa para gente horrible]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de mesa con cartas Jugadores 4-20+ Clasificación por edades 17+ Tiempo de juego 30-90 minutos Diseñadores Josh Dillon, Daniel Dranove, Eli Halpern, Ben Hantoot, David Munk, David Pinsof, Max Temkin, Eliot Weinstein Digital No hay comunicado oficial

Cards Against Humanity es una de las opciones preferidas por los adultos, conocida por su formato de rellenar los huecos y su humor políticamente incorrecto.

Utilizando tarjetas de preguntas negras y tarjetas de respuestas blancas, los jugadores completan frases para crear las combinaciones más divertidas o absurdas que te harán reír a carcajadas.

Por qué lo elegimos Cards Against Humanity es un juego para adultos que destaca por ofrecer a los jugadores la libertad de crear combinaciones de cartas inesperadas y divertidas.

En cada ronda, un jugador (denominado «el zar de las cartas») elige la respuesta ganadora y puede otorgar puntos. El diseño del juego da prioridad al humor y a la interacción social en lugar del juego estratégico, con la flexibilidad de que los jugadores puedan modificar libremente las condiciones de victoria.

Mi veredicto: Cards Against Humanity Es un juego muy entretenido para las noches de juegos, basado en el humor negro y la sátira, recomendado para adultos que buscan jugar por puro entretenimiento, más que por la competición.

¿Qué opinan los jugadores?

Corporación Filipina de Seguros de Salud

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Es ideal para cuando tienes invitados que no son aficionados a los videojuegos, ya que es un juego muy divertido para jugar en grupo

8. Carcasona [Construye tu reino medieval]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Juego de estilo alemán con fichas Jugadores De 2 a 5 jugadores Clasificación por edades 7+ Tiempo de juego 35 minutos Diseñadores Klaus-Jurgen Wrede Digital En línea, Android, iOS, PC, Nintendo Switch

Carcasona es un juego de mesa de colocación de fichas que combina estrategia y relajación. El objetivo es robar y colocar fichas para construir poco a poco un paisaje medieval conectando ciudades, caminos y campos, al tiempo que se colocan seguidores para hacerse con los elementos del terreno.

Con su sistema por turnos, El juego fomenta el pensamiento táctico ya que cada jugador decide cuándo ampliar sus posesiones o bloquear a sus rivales. Sus coloridas fichas, su tablero modular y sus sencillas reglas lo convierten en apto tanto para adultos como para niños.

Por qué lo elegimos Carcasona Es uno de los mejores juegos para una noche de juegos, con una mecánica de juego flexible a la par que táctica que se adapta a cualquier grupo.

Disponible para PC y dispositivos móviles, la versión digital conserva la mecánica original al tiempo que incorpora funciones útiles como el recuento automático de puntos y la gestión de las reglas.

Mi veredicto: Carcasona Es un juego fácil de disfrutar que convierte cada noche de juegos en una experiencia estratégica de construcción de rompecabezas.

¿Qué opinan los jugadores?

D6Desperados

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Es un juego de mesa moderno estupendo. Es bastante fácil de aprender, pero ofrece posibilidades estratégicas y profundidad.

¿Qué opinan los jugadores?

Sable

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De vez en cuando juego al Carcassonne con un par de amigos y, hasta ahora, no he tenido ningún problema. Los controles funcionan bien para ser un juego de mesa en la Switch.

9. Monopoly [La batalla del dinero moderno]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Juego sobre economía Jugadores De 2 a 8 jugadores Clasificación por edades 8+ Tiempo de juego Más de 60 minutos Diseñadores Elizabeth J. Magie Phillips, Charles Darrow Digital Android, iOS, Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Toma el control del tablero con Monopoly, el clásico juego en el que hay que comprar, intercambiar y construir para alcanzar la victoria. Recorre calles conocidas y propiedades emblemáticas mientras gestionas tu dinero y te impones a los demás jugadores.

El juego esideal tanto para veladas de juego informales como para competiciones con tus amigos y familiares. Tira los dados, hazte con propiedades clave y construye casas u hoteles para aumentar tus ingresos. Cada turno combina suerte y estrategia, lo que mantiene la acción llena de tensión y competitividad.

Por qué lo elegimos Con su dinámica combinación de gestión inmobiliaria, negociación y movimientos basados en dados, Monopoly hace que cada partido sea único.

Adaptaciones digitales oficiales de Monopoly– igualMonopoly Plus on PlayStation and Xbox consolas: conservan la jugabilidad clásica a la vez que ofrecen unos gráficos envolventes y un modo multijugador en línea.

Mi veredicto: Monopoly es un excelente juego de mesa que reta a los jugadores a gestionar recursos y tomar decisiones estratégicas.

¿Qué opinan los jugadores?

Llewotheno

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Jugué a la versión Family Fun Pack. No tuve ningún problema en Plus.

¿Qué opinan los jugadores?

Lippenhoffer

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La jugabilidad y el juego están bien. Comprar, vender e intercambiar es bastante fácil e intuitivo.

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego de adivinanzas Jugadores De 4 a 8 jugadores Clasificación por edades 12+ Tiempo de juego 30 minutos Diseñadores N/A Digital No hay comunicado oficial

Telestraciones es un animado juego de mesa en el que los jugadores dibujan y adivinan ideas en una divertida mezcla de los juegos Pictionary and Teléfono. Los jugadores se turnan para dibujar una palabra y adivinar qué representa el dibujo anterior.

Por qué lo elegimos Telestraciones garantiza una noche de juegos llena de risas, con malentendidos totalmente descabellados y divertidísimos en cada ronda que unen a todo el mundo

Ideal para grupos grandes, el juego es Es bastante fácil de aprender, ya que hay muy pocas reglas que explicar. Espermite a los jugadores dar rienda suelta a su creatividad a medida que los dibujos se transforman en conjeturas inesperadas que provocan risas y dan pie a la conversación.

Mi veredicto: Telestraciones Es uno de los mejores juegos para las noches de juegos, ya que se prepara fácilmente y resulta ideal para romper el hielo tanto en fiestas grandes como en reuniones más íntimas.

¿Qué opinan los jugadores?

BriMarsh

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¡Este juego es increíble! No me gustan los juegos de mesa para grupos, sobre todo los que son muy ruidosos, pero este es un auténtico éxito.

11. El camaleón [Mézclate o te descubrirán]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Juego de deducción social Jugadores De 3 a 8 jugadores Clasificación por edades 14+ Tiempo de juego 15 minutos Diseñadores Rikki Tahta Digital En línea

El camaleón es un entretenido juego de deducción social en el que los jugadores deben descubrir a la única persona que no conoce el tema secreto. Todos los demás reciben la misma palabra, y los jugadores dan pistas ingeniosas para demostrar que están al tanto.

Con un ritmo trepidante y lleno de ingenio, El juego fomenta el farol y la rapidez mental, lo que lo hace perfecto para grupos reducidos a los que les gustan las noches de juegos interactivos.

Por qué lo elegimos El camaleón destaca por su giro argumental sorpresa que mantiene a todos en vilo hasta el final.

La versión física del juego incluye componentes sencillos y fáciles de transportar para los viajes por carretera, mientras que la versión online para navegador incluye temporizadores y un registro de puntuaciones para mayor comodidad.

Mi veredicto: El camaleón Es uno de los mejores juegos para una noche de juegos si buscas algo que funcione bien en partidas cortas para mantener el ánimo alto.

¿Qué opinan los jugadores?

ShiningSoup

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Me encanta la versión de mesa de este juego; es uno de mis juegos informales favoritos para jugar con los amigos.

12. Dune: El Imperio [La estrategia se une a la intriga]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Juego de construcción de mazos con asignación de personajes Jugadores De 1 a 4 jugadores (Imperium), de 1 a 6 jugadores (Imperium: Uprising) Clasificación por edades 14+ Tiempo de juego 60-120 minutos Diseñadores Paul Dennen Digital Android, iOS, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

In Dune: El Imperio, los jugadores combinan la construcción de mazos y la colocación de trabajadores en un juego de mesa lleno de estrategia. Competirás por los recursos, la influencia y el control mientras te abres camino entre la política y las alianzas.

Aquí se premian la planificación inteligente y la asunción de riesgos. En cada turno, los jugadores despliegan agentes en distintos lugares, juegan cartas de sus mazos y toman decisiones tácticas.

Por qué lo elegimos Dune: El Imperio destaca por su magistral combinación de mecánicas de construcción de mazo y de colocación de trabajadores, que hace que cada ronda sea emocionante.

Con el modo multijugador online, contenido adicional y el seguimiento automático del juego, la versión digital del juego también destaca como una de las los mejores videojuegos basados en juegos de mesa.

Mi veredicto: Dune: El Imperio Es un juego fantástico para los amantes de la estrategia y los grupos reducidos que buscan una experiencia de juego nocturna profunda y cautivadora.

¿Qué opinan los jugadores?

¡Por todos los cielos!

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Es fenomenal. «Base Dune Imperium» ya era mi juego favorito, pero creo que «Uprising» lo supera con creces, sobre todo por los espías.

¿Qué opinan los jugadores?

Importancia

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Probablemente la mejor adaptación digital a la que he jugado.

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de cartas de deducción social Jugadores De 2 a 6 jugadores Clasificación por edades 13+ Tiempo de juego 15 minutos Diseñadores Rikki Tahta Digital En línea

Golpe convierte el engaño en una forma de arte, en la que los jugadores farolean, se desafían y se burlan unos de otros, mientras los roles ocultos impulsan una lucha constante por el control.

Cada ronda parece un enfrentamiento… Una mentira descarada o un desafío ingenioso pueden cambiarlo todo. Es rápido y despiadado, lo que lo convierte en una buena opción para quienes pierden el interés fácilmente en los juegos más largos y complicados.

Por qué lo elegimos Golpe es un juego de estrategia social en su máxima expresión, en el que cada movimiento pone a prueba tu temple y tu sentido de la oportunidad.

La versión de mesa cuenta con cartas elegantes y fáciles de transportar que permiten que el juego sea ágil, mientras que la versión online incorpora animaciones fluidas y un emparejamiento instantáneo para disputar revanchas rápidamente.

Mi veredicto: Golpe es uno de los mejores juegos de deducción social, perfecto para amigos a los que les encanta leer las expresiones faciales y poner a prueba su suerte.

¿Qué opinan los jugadores?

Denominado «Never-Ending Lab»

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¡Es una pasada jugar a esto, y te garantizo que en un santiamén estarás tramando y maquiando planes con tus amigos!

14. Scattergories [Piensa rápido, gana más rápido]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego Juego basado en categorías que fomenta el pensamiento creativo Jugadores De 2 a 6 jugadores Clasificación por edades 13+ Tiempo de juego Varía Diseñadores N/A Digital No hay comunicado oficial

Scattergories es un juego de palabras creativo que premia la rapidez mental y la originalidad. Los jugadores intentan completar las categorías con palabras únicas que empiecen todas por la misma letra antes de que se acabe el tiempo.

Por qué lo elegimos Scattergories es uno de los mejores juegos para las noches de juegos, que convierte los juegos de palabras rápidos en un desafío competitivo que sigue siendo novedoso cada vez que se juega.

El juego es una mezcla de velocidad e ingenio, ya que todos se apresuran a pensar rápido y a evitar repetir respuestas. Es fácil de aprender y ideal para un grupo reducido de personas a quienes les encantan los retos mentales divertidos.

Mi veredicto: Scattergories Es un juego estupendo para fomentar la interacción social y para mantener el ambiente animado y las risas a raudales durante las noches de juegos.

¿Qué opinan los jugadores?

FartGoblin420

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Las reglas de Scattergories, y nadie me va a hacer cambiar de opinión.

15. Sabelotodo [Sé el más rápido pensando]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Juego de preguntas y respuestas Jugadores De 2 a 6 jugadores Clasificación por edades 12+ Tiempo de juego 30 minutos Diseñador Rob Elliot Digital No hay comunicado oficial

Sabelotodo es un juego de preguntas y respuestas en el que los jugadores gritan las respuestas antes de que les toque el turno para adelantarse a los rivales. Es evalúa la capacidad de recordar rápidamente y los conocimientos en diversas áreas que abarcan desde la historia hasta la cultura popular.

Por qué lo elegimos Con su mecánica de respuesta fuera de turno, Sabelotodo convierte cada momento en una oportunidad de ganar.

El diseño del juego premia las conjeturas audaces y la atención a las pistas, que fomentan la participación activa. Se recomienda para pequeñas reuniones con amigos o familiares a los que les gusten los juegos competitivos llenos de risas y energía.

Mi veredicto: Sabelotodo es uno de los mejores juegos para una noche de juegos, ya que ofrece emoción sin fin en cada ronda.

¿Qué opinan los jugadores?

CardBoardClover

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También te puede interesar echarle un vistazo a «Smart Ass». Es una especie de juego de preguntas y respuestas para gente corriente, en el que se van dando más pistas hasta que alguien acierta.

Cómo organizar una noche de juegos

Una buena noche de juegos no surge por casualidad. Con un poco de planificación, una simple quedada se convierte en una velada llena de risas y motivos para presumir. Si necesitas ayuda para organizar una noche de juegos, ya sea en persona o en línea, utiliza esta breve lista de verificación.

Elige el tamaño adecuado para el grupo – Lo ideal suele ser entre cuatro y seis jugadores. Si son menos, parece un grupo de estudio. Si son más, es posible que te pases media noche explicando las reglas.

– Lo ideal suele ser entre cuatro y seis jugadores. Si son menos, parece un grupo de estudio. Si son más, es posible que te pases media noche explicando las reglas. Elige el ambiente – Decide si quieres un ambiente distendido o competitivo. Deja claro desde el principio cuál es el tono para que todos sepan en qué se están metiendo.

– Decide si quieres un ambiente distendido o competitivo. Deja claro desde el principio cuál es el tono para que todos sepan en qué se están metiendo. Elige tus juegos – Combina juegos conocidos con uno o dos juegos nuevos. Incluye opciones que fomenten la interacción social (como Telestraciones), junto con juegos divertidos (como Gatitos explosivos) para que el ambiente sea distendido.

– Combina juegos conocidos con uno o dos juegos nuevos. Incluye opciones que fomenten la interacción social (como Telestraciones), junto con juegos divertidos (como Gatitos explosivos) para que el ambiente sea distendido. Prepara tu espacio – Despeja la mesa, trae sillas de repuesto y ten a mano algo para picar. ¿Vas a jugar online? Comprueba el audio y la conexión a Internet antes de que empiece la primera ronda.

– Despeja la mesa, trae sillas de repuesto y ten a mano algo para picar. ¿Vas a jugar online? Comprueba el audio y la conexión a Internet antes de que empiece la primera ronda. Establece las normas y las funciones desde el principio – Explica las reglas básicas y cualquier cambio en ellas. Para mantener el orden, elige a alguien que se encargue de llevar la puntuación, controlar los turnos o rellenar el cuenco de aperitivos.

– Explica las reglas básicas y cualquier cambio en ellas. Para mantener el orden, elige a alguien que se encargue de llevar la puntuación, controlar los turnos o rellenar el cuenco de aperitivos. Mantén el equilibrio energético – Alterna partidas rápidas con partidas más largas. Haz pausas breves para comer o simplemente charlar, para que nadie se canse.

– Alterna partidas rápidas con partidas más largas. Haz pausas breves para comer o simplemente charlar, para que nadie se canse. Añade retos y recompensas divertidos – Ofrece premios divertidos o retos entretenidos para darle variedad, pero que no haya mucho en juego para que el juego siga siendo amistoso.

– Ofrece premios divertidos o retos entretenidos para darle variedad, pero que no haya mucho en juego para que el juego siga siendo amistoso. Terminar con los aspectos más destacados – Para terminar, comparte los momentos más divertidos o los más sorprendentes de la noche. Un breve resumen es la mejor forma de cerrar la velada con buen pie.

Encontrar el equilibrio perfecto entre la competición, la diversión y la convivencia es la clave para pasar un rato estupendo con los mejores juegos en una noche de juegos con tus amigos o tu familia. Así que asegúrate de estar bien preparado.

Preguntas frecuentes