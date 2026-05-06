Los 13 mejores juegos de mesa para toda la familia en 2025: diversión asegurada para todos

No hay mejor forma de pasar la tarde que con amigos, algo para picar y un montón de juegos geniales sobre la mesa. Las risas, los momentos de suspense y el derecho a presumir son lo que hace que una noche de juegos sea el mejor tipo de caos. Tanto si te gustan las partidas rápidas de fiesta como las largas maratones de estrategia, esta lista recoge los mejores juegos de mesa familiares para adaptarse a cualquier grupo y estado de ánimo.

Desde ingeniosos duelos verbales hasta aventuras por equipos, estas propuestas mantendrán a todo el mundo entretenido sin ralentizar el ritmo. He seleccionado juegos fáciles de aprender, de los que cuesta desprenderse y perfectos tanto para familias y compañeros de piso como para jugadores experimentados.

Así que prepara unos aperitivos, despeja la mesa y prepárate para dar un paso más allá en tu próxima reunión. Estos son los mejores juegos familiares que prometen diversión a raudales, una preparación mínima y recuerdos que te harán reír mucho tiempo después de que los dados dejen de rodar.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de mesa para toda la familia

Hay juegos que ofrecen la combinación perfecta de diversión, emoción y rejugabilidad, lo que hace que todo el mundo quiera jugar «solo una partida más». Creo que estas tres selecciones destacan por ser un éxito seguro entre el público, tanto si juegas con la familia, con amigos o con tu grupo más competitivo.

Billete para viajar (2025) – Pocos juegos capturan el espíritu de la competición amistosa como «Ticket to Ride». Es fácil de aprender, rápido de jugar y mantiene a todos enganchados hasta el final. Hay algo profundamente satisfactorio en hacerse con rutas de tren por todo el mapa y frustrar los planes de tus amigos en el último momento. Es estratégico, pero no estresante. «Ticket to Ride» es mi juego imprescindible en cualquier noche de juegos de mesa en familia. Dijo (2021) – Si te encanta todo lo creativo y extravagante, igual que a mí, Dixit te va a encantar. Sus ilustraciones de ensueño darán pie a un montón de conversaciones y risas mientras los jugadores intentan adivinar qué carta abstracta corresponde a cada pista. Es en parte un juego de contar historias y en parte un juego de adivinanzas, lo que me parece perfecto para grupos a los que les guste algo ligero, colorido y un poco fuera de lo común. Cascadia Junior (2025) – Hermoso, relajante y sorprendentemente ingenioso, Cascadia Junior aporta estrategia y serenidad al juego. Los jugadores construyen sus propios ecosistemas colocando fichas y marcadores de animales en armonía. Es un juego ideal para toda la familia, pero lo suficientemente atractivo como para los adultos, por lo que puede servir como un excelente puente entre los juegos infantiles y los títulos más estratégicos.

Estas tres cosas lo resumen todo lo que hace que las noches de juegos sean especiales: diversión, conexión y un poco de caos amistoso. Pero eso es solo el principio. Sigue leyendo para descubrir mis 13 increíbles recomendaciones que harán que tu próxima noche de juegos sea inolvidable.

Los 13 mejores juegos de mesa para toda la familia: los favoritos de la familia y los éxitos para las fiestas

Para mí, los juegos de mesa en familia son sinónimo de risas, rivalidades amistosas y recuerdos imborrables. Un juego de mesa adecuado crea el ambiente perfecto.

A continuación, he recopilado mis mejores propuestas, que combinan creatividad, competición y colaboración, para que haya algo para todo tipo de jugadores en la reunión que estás organizando.

Desde clásicos atemporales de estrategia hasta divertidos juegos para fiestas, con estos títulos te prometo horas de diversión y la dosis justa de caos. ¿A cuántos de estos juegos de mesa para toda la familia has jugado?

1. Juego de mesa «Ticket to Ride» [Conecta con tu familia desde cualquier parte del mundo o hazte con el control de todo]

Nuestra puntuación 10

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Jugadores 2-5 Hora de jugar 30-60 minutos Género/Tipo Estrategia, construcción de rutas, colección de conjuntos Clasificación por edades 8+ Editor Días maravillosos Versión digital Sí (Steam, dispositivos móviles y consolas) Ideal para Familias, jugadores ocasionales, amantes de la geografía Lo que me gustó Fácil de aprender, se puede jugar una y otra vez, una combinación perfecta de estrategia y suerte

Si hay un juego de mesa que nunca falla en las noches en familia, ese es Billete para viajar. La premisa es sencilla, pero extrañamente adictiva: tienes que correr para conectar ciudades mediante la adquisición de líneas ferroviarias a lo largo de un mapa magníficamente ilustrado. Cada carta que robas y cada ruta que conquistas te proporcionan esa pequeña emoción de avanzar, sobre todo cuando te cuelas y bloqueas el paso a alguien en el momento justo.

Lo que realmente me gusta es cómo sin esfuerzo lo fácil que es entrar en el juego. Se aprende en cinco minutos y, para la segunda partida, todo el mundo ya está trazando sus redes y viendo cómo el mapa se va llenando de trenes de colores. Es competitivo, pero nunca malintencionado, lo que lo hace perfecto para familias a las que les gusta un poco de ventaja estratégica sin estrés.

Por qué lo elegimos Billete para viajar es un clásico familiar atemporal que combina estrategia, geografía y un toque de azar. La emoción de competir por conectar ciudades, bloquear a los oponentes y trazar tus propias rutas mantiene a todos en vilo, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de mesa familiares de todos los tiempos.

La presentación le da un toque especial. Es muy gratificante colocar las piezas del trenecito, y las ilustraciones son luminoso y acogedor, y el mapa parece cobrar vida con un sinfín de posibilidades. Es uno de esos juegos poco comunes que, en mi opinión, da en el clavo el punto ideal entre la suerte y la planificación. Es lo suficientemente sencillo para los niños, lo bastante entretenido para los adultos y un clásico atemporal para cualquiera a quien le guste un poco de rivalidad amistosa alrededor de la mesa.

Mi veredicto: Si buscas un juego que todos los jugadores quieran volver a jugar, «Ticket to Ride» es el ideal.

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2. Juego de mesa Dixit [Donde la imaginación da lugar a un montón de historias y bromas privadas]

Nuestra puntuación 9.8

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Jugadores 3-6 Hora de jugar 30-45 minutos Género/Tipo Cuentos, Fiesta, Juego de adivinanzas Clasificación por edades 8+ Editor Librito Versión digital Sí (iOS, Android) Ideal para Familias, mentes creativas, grupos a los que les encanta la imaginación y la diversión Lo que me gustó Un diseño precioso, que despierta la creatividad, fácil de aprender y al que se puede jugar una y otra vez

Dijo es un juego de narración y adivinanzas que me cautivó de inmediato con sus cartas surrealistas y preciosas. La mecánica es muy sencilla: en tu turno, eliges una carta de tu mano y dar una pista, tal vez una palabra, una frase o un relato breve, y los demás jugadores Intenta adivinar a qué carta te referías. Es un juego de imaginación, creatividad y la dosis justa de distracción.

Me encanta cómo lo fácil que es conseguir que todo el mundo participe, tanto si hay niños, adolescentes o adultos en la mesa. El juego fomenta la risa, la conversación y los momentos compartidos, ya que cada uno interpreta las cartas a su manera.

Por qué lo elegimos Dixit es perfecto para cualquiera a quien le guste contar historias y la creatividad. Sus ilustraciones de ensueño despiertan la imaginación, animan a los jugadores a pensar de forma original y llenan cada partida de risas, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de mesa familiares de todos los tiempos.

Aunque no hay mucha estrategia al uso, el reto de dar una pista que no sea ni demasiado obvia ni demasiado críptica hace que resulte atractivo. Las cartas en sí son preciosas, llenas de imágenes oníricas, ilustraciones caprichosas que dan pie a ideas e historias.

Mi veredicto: Si buscas un juego que una a la familia a través de historias, risas e imaginación, Dixit es imprescindible. Es sencillo, divertido y creativo: perfecto para cualquier noche de juegos en familia.

3. Juego de mesa Cascadia Junior [Naturaleza, estrategia y armonía familiar]

Nuestra puntuación 9.7

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Jugadores 2-4 Hora de jugar 20-40 minutos Género/Tipo Colocación de fichas, rompecabezas, estrategia Clasificación por edades 6+ Editor AEG (Alderac Entertainment Group) Versión digital No Ideal para Familias, niños, jugadores ocasionales Lo que me gustó Relajante, educativo, fomenta el reconocimiento de patrones y el pensamiento crítico

Cascadia Juniores una experiencia relajantejuego de colocar fichas que me cautivó al instante con su jugabilidad tranquila y colorida. El juego consiste en colocar fichas de hábitat y emparejar fichas de animales para crear ecosistemas, con el objetivo de crear las mejores combinaciones.

Es un juego bien pensado sin resultar abrumador, lo que lo hace perfecto para familias y jugadores jóvenes, pero sigue siendo lo suficientemente atractivo como para que los adultos también puedan disfrutarlo. Cascadia Junior mantiene el mismo encanto acogedor y con motivos naturales que su galardonada predecesora, Cascadia, que incluso ha inspirado varios videojuegos excelentes basados en juegos de mesa que transmiten esa misma sensación de relajación y estrategia.

Por qué lo elegimos Cascadia Junior es un juego de rompecabezas tranquilo y apto para toda la familia que combina el pensamiento estratégico con un ritmo relajado. Su precioso diseño, sus mecánicas intuitivas y su enfoque en el reconocimiento de patrones lo convierten en una opción ideal para las familias que buscan un juego de mesa reflexivo y colaborativo.

Lo que realmente me gusta es cómo cada turno te ofrece decisiones pequeñas pero significativas. Estás constantemente mirando el tablero, decidiendo dónde colocar las fichas y las fichas de juego para conseguir el máximo efecto. El diseño gráfico es alegre y acogedor, y ver cómo crecen los ecosistemas en el tablero resulta silenciosamente gratificante. Es un juego que fomenta el pensamiento, la planificación y un poco de competición amistosa sin llegar a ser nunca estresante.

Mi veredicto:Cascadia Junior Es perfecto para familias que buscan un juego tranquilo y entretenido que fomente la conversación y la planificación cuidadosa sin ningún tipo de estrés. Es relajante, invita a la reflexión y resulta increíblemente satisfactorio para jugadores de todas las edades.

4. Juego de mesa Catan [Estrategia familiar y competición amistosa]

Nuestra puntuación 7.8

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Jugadores 3-4 (ampliable a 6) Hora de jugar 60-90 minutos Género/Tipo Estrategia, comercio, gestión de recursos Clasificación por edades 10+ Editor Catan Studio Versión digital Sí (Steam, dispositivos móviles, consolas) Ideal para Familias, aficionados a los juegos de estrategia, jugadores competitivos Lo que me gustó Juego interactivo, tablero evolutivo, rejugabilidad, estrategia social

Catan es el juego que ha convertido a tanta gente en aficionados a los juegos de mesa, y con razón. La mecánica consiste en construir asentamientos, reunir recursos y lucha por la victoria a medida que te adentras en una isla modular. Cada partida es diferente porque la disposición de la placa cambia cada vez, y esa variedad hace que la experiencia siga siendo novedosa por muchas veces que juegues. Si te gustan los juegos que requieren una planificación minuciosa y decisiones tácticas, quizá también te interese echar un vistazo a nuestra guía sobre el los mejores juegos de mesa de estrategia para ver más recomendaciones.

¿Qué es lo que hace queCatan Lo que más me gusta es su aspecto social. No se puede ganar sin operar, así que negociar por madera, mineral o ovejas acaba siendo la mitad del juego. Esas conversaciones dan lugar a muchas risas, acuerdos y, a veces, a alguna que otra traición en broma. Es estratégicosin resultar intimidante, lo que resulta ideal para familias con adolescentes o adultos que buscan algo un poco más táctico, pero sin dejar de ser accesible.

Por qué lo elegimos «Catan» sigue siendo uno de los mejores juegos de mesa para toda la familia gracias a su equilibrio perfecto entre la suerte, la estrategia y la interacción social. Su dinámico sistema de intercambio y su tablero en constante cambio hacen que nunca te canses de jugar.

La combinación de la suerte de las tiradas de dados y la habilidad a la hora de planificar las carreteras y los asentamientos le da al juego un gran equilibrio. También me encanta cómo el tablero se va llenando poco a poco de color a medida que todos construyen, lo que hace que parezca un mundo vivo que estáis creando juntos.

Mi veredicto: Catan Es perfecto si te gustan los juegos que unen a la gente a través de la negociación, la estrategia y un toque de suerte. Es competitivo en el mejor sentido de la palabra: está lleno de intercambios ingeniosos, alianzas cambiantes y muchas risas.

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5. Juego de cartas Sushi Go! [Un juego de estrategia familiar rápido, divertido y delicioso]

Nuestra puntuación 9.6

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Jugadores 2-5 Hora de jugar 15-20 minutos Género/Tipo Selección de cartas, colección de series, juego para toda la familia Clasificación por edades 8+ Editor Gamewright Versión digital Sí (iOS, Android) Ideal para Tanto familias como jugadores ocasionales, niños y adultos Lo que me gustó Turnos rápidos, un diseño adorable, fácil de aprender y sorprendentemente estratégico

¡Sushi Go! es un excelente juego de cartas que demuestra que no hace falta que sea complicado para divertirse. Estás en un restaurante de sushi de banda transportadora con barra libre, hacerse con los mejores platos antes que nadie. Cada jugador elige una carta, la muestra y pasa su mano al siguiente, creando un ritmo rápido y emocionante en el que las decisiones son importantes, pero nunca resultan abrumadoras.

Me encanta lo rápido que este juego consigue que todo el mundo se involucre. El Las reglas se explican en menos de dos minutos, y sin embargo, para la segunda ronda, la mesa ya está llena de risas y de rápidas estrategias mientras los jugadores intentan completar combinaciones perfectas de sushi. Es un juego desenfadado, colorido y lleno de esos momentos del tipo «¡Ay, no, me has quitado la carta!» que hacen que las noches de juegos en familia sean inolvidables.

Por qué lo elegimos «Sushi Go!» logra esa combinación perfecta entre encanto y estrategia. Su adorable diseño y su mecánica de juego sencilla lo convierten en el juego ideal para familias que buscan un juego rápido y fácil de aprender, pero que al mismo tiempo premia el ingenio. Es uno de los mejores juegos de mesa familiares para jugar después de cenar o durante un viaje.

Las cartas son sencillamente adorables, con dumplings sonrientes, wasabi o sashimi, y la pequeña caja de hojalata hace que sea muy fácil de llevar. Es el tipo de juego que siempre tengo a mano porque funciona con cualquier grupo, a cualquier edad y en cualquier momento.

Mi veredicto: «Sushi Go!» es rápido, divertido y gusta a todo el mundo. Es el juego perfecto para esas partidas en las que siempre se quiere jugar «solo una ronda más», ideal para familias que buscan un poco de estrategia y muchas risas.

6. Juego de mesa Kingdomino [Crea un reino para que disfrute toda la familia]

Nuestra puntuación 9.5

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Jugadores 2-4 Hora de jugar 15-20 minutos Género/Tipo Colocación de fichas, dibujo de estrategias, estrategia familiar Clasificación por edades 8+ Editor Blue Orange Games Versión digital Sí (iOS, Android, Steam) Ideal para Familias, niños, jugadores ocasionales, aficionados a los juegos de estrategia Lo que me gustó Reglas sencillas, un sistema de puntuación ingenioso, fichas preciosas y partidas rápidas

¡Ya es hora de que construyas tu reino! Kingdomino toma el encanto del dominó clásico y lo convierte en un una aventura para construir un reino. Puedes convertirte en un gobernante ampliando tus territorios, colocando fichas que representan diferentes tipos de terreno y situándolas estratégicamente para construir el reino más próspero. Es tan fácil de aprender como satisfactorio de dominar.

Lo que lo hace ideal para las tardes de juegos de mesa en familia es su un equilibrio perfecto entre accesibilidad y profundidad táctica. Me gusta mucho que los turnos sean rápidos, que las decisiones cuenten y que el juego recompense la planificación inteligente sin castigar a los principiantes.

Por qué lo elegimos Kingdomino destaca como uno de los juegos de estrategia para toda la familia más elegantes que existen. Ofrece un ritmo relajado, la gratificante sensación de construir y la alegría de ver cómo tu pequeño reino va tomando forma. Es ideal para familias que buscan algo inteligente pero sin estrés: todo un clásico moderno en ciernes.

Las ilustraciones son muy llamativas y atractivas, las fichas son resistentes y tienen un tacto suave, y el juego tiene el punto justo de competitividad para mantener a todos interesados sin que se vuelva demasiado tenso. Tanto si juegas con niños como con adultos, todos encuentran algo con lo que disfrutar.

Mi veredicto: Kingdomino es ingenioso, colorido y siempre divertido. Es el tipo de juego que une a todas las generaciones. Se convierte rápidamente en el favorito de las familias a las que les gusta la competición desenfadada y el pensamiento creativo.

Nuestra puntuación 9.3

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Jugadores 1-6 Hora de jugar 45-60 minutos Género/Tipo Cooperativo, Defensa de la torre, Estrategia familiar Clasificación por edades 8+ Editor Juegos junto al fuego Versión digital No Ideal para Familias, personas con espíritu de equipo, estrategas ocasionales Lo que me gustó Todos juegan juntos, hay una tensión divertida, un caos de monstruos y momentos de gran trabajo en equipo

Pánico en el castillo le da la vuelta al típico drama de los juegos de mesa en familia. En lugar de competir entre vosotros, todos…acabar con una horda de goblins, trolls y orcos intentando hacer pedazos tu castillo. Incluso puedo imaginarlo: las murallas tiemblan, los monstruos se acercan y tu única esperanza es cooperar, intercambiar cartas y planificar tus defensas como una familia de estrategas medievales.

El encanto del juego reside en su trabajo en equipo. Cada uno tiene un papel que desempeñar: unos defienden el bosque, otros reparan muros y otros sacrifican sus mejores cartas por el bien del equipo (suspiro dramático). Los turnos se suceden rápidamente, la tensión va en aumento y, cuando por fin acabes con ese último monstruo con una combinación perfecta, estarás chocando los cinco con todos los jugadores de la mesa.

Por qué lo elegimos Castle Panic convierte la noche en familia en una divertida y un poco frenética actividad en equipo en la que la victoria se gana a pulso y el fracaso sigue estando lleno de risas. Es uno de los mejores juegos de mesa para toda la familia si a los de tu casa les gustan los retos cooperativos que premian la comunicación y la rapidez mental.

En cuanto al aspecto visual, este juego cuenta con un diseño llamativo y acertado que da vida al caos medieval, con fichas de monstruos de gran tamaño y un tablero que se va llenando poco a poco de peligros. Es fácil de aprender, pero te mantiene en vilo hasta el último turno: la combinación perfecta de pánico y orgullo.

Mi veredicto: Pánico en el castilloes ella prueba definitiva del trabajo en equipo familiar. Juntos animaréis, discutiréis (con cariño) y celebraréis vuestras victorias, ganadas con esfuerzo, porque en este juego, todos por uno y uno por el castillo.

8. Juego de mesa «Codenames» [Espía hasta alcanzar la victoria]

Nuestra puntuación 9.3

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Jugadores 2-8+ Hora de jugar 15-30 minutos Género/Tipo Palabra, deducción, por equipos Clasificación por edades 10+ Editor Czech Games Edition Versión digital Sí (navegador + aplicación) Ideal para Familias, amantes de las palabras, grupos de amigos Lo que me gustó Pistas rápidas, divertidas e ingeniosas; un ambiente de gran camaradería en el equipo

Nombres en clave es lo que pasa cuando las películas de espionaje se mezclan con los juegos de palabras, y, de alguna manera, resulta divertidísimo. Dos equipos rivales compiten por encontrar a sus agentes secretos ocultos en una cuadrícula de palabras, pero aquí está el problema: solo un jugador (el «jefe de los servicios secretos») sabe qué palabras pertenecen a su equipo. El resto debe adivinarlas utilizando pistas crípticas de una sola palabra, sin revelar por error quiénes son los agentes enemigos o, peor aún, quién es el asesino a sueldo.

Todo gira en torno a la comunicación, la intuición y, a veces… el caos más absoluto. Tendrás momentos de brillantez absoluta («¡Sí! ¡»Océano» se relaciona con el tiburón y la ballena!») seguidos de un colapso total («¡Espera, ¿qué tiene que ver la luna con la silla?!»).

Por qué lo elegimos «Codenames» es uno de esos juegos poco comunes que hacen que todo el mundo se sienta inteligente, un poco tonto y ligeramente paranoico, pero en el mejor sentido de la palabra. Es ideal para las veladas familiares, en las que parte de la diversión consiste en ver cómo funciona la mente de los demás (o cómo se les va por las ramas).

Es trepidante, se puede jugar una y otra vez, y de alguna manera es a la vez competitivo y divertidísimo: perfecto para familias con miembros de diferentes edades o grupos de amigos a los que les encantan los giros ingeniosos. El configuración minimalista (es solo una cuadrícula de tarjetas con palabras) hace que sea fácil de llevar y jugar en cualquier sitio. Además, hay una versión digital por si quieres seguir divirtiéndote en línea con familiares que viven lejos.

Mi veredicto: Nombres en clave convierte palabras sencillas en divertidísimos juegos mentales. Es rápido, ingenioso y infinitamente social – imprescindible para las familias a las que les encanta burlarse unas de otras sin más que pistas ingeniosas y conjeturas descabelladas.

Nuestra puntuación 9.2

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Jugadores 2-4 Hora de jugar 45-60 minutos Género/Tipo Estrategia, colocación de fichas, gestión de recursos Clasificación por edades 10+ Editor Maravillas arcanas Versión digital No Ideal para Familias a las que les gusta el pensamiento estratégico y el juego creativo Lo que me gustó Un diseño magnífico, un ritmo fluido y una gratificante sensación de progreso

Arquitectos de Amytis es uno de esos juegos que me hacen sentir inteligente y creativo al mismo tiempo. No te enfrentas a monstruos ni tienes que adivinar las pistas, sino que… el diseño de los Jardines Colgantes de Babilonia, pieza a pieza, utilizando recursos limitados para crear algo verdaderamente hermoso. En cada turno, reunirás materiales, planificarás tus construcciones y competirás por el prestigio mientras tu ciudad se convierte en una de las maravillas del mundo antiguo.

Es unjuego de estrategia con un ritmo tranquilo, casi meditativo. Te prometo que no habrá caos ni gritos… Solo tienes que tomar decisiones acertadas y sentirás esa dulce satisfacción cuando tu diseño quede perfecto.

Por qué lo elegimos «Arquitectos de Amytis» destaca como un juego de estrategia ideal para jugar en familia que premia la planificación inteligente y la colaboración. Es competitivo sin llegar a ser despiadado, y enseña a gestionar los recursos de una forma que se parece más al arte que a las matemáticas: una combinación poco habitual y encantadora.

Las familias a las que les gustan los juegos que combinan la creatividad con la competición encontrarán en este juego la combinación perfecta. Además, las ilustraciones y los componentes son impresionantes, y aportan a cada ronda una alegría tangible, como el «orgullo del constructor».

Mi veredicto: Si a tu familia le encantan los juegos que te hacen pensar sin que acabéis discutiendo, creo que Arquitectos de Amytis es uno de los mejores juegos de mesa familiares de todos los tiempos. Es ingenioso, elegante y, al final, hace que todos se sientan como auténticos maestros constructores.

Nuestra puntuación 9.2

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Jugadores 2-5 Hora de jugar 15-20 minutos Género/Tipo Fiesta, Cartas, Humor, Farol Clasificación por edades 7+ Editor Gatitos explosivos, S.L. Versión digital Sí (iOS, Android, PC) Ideal para Familias a las que les gustan los juegos rápidos, divertidos y caóticos Lo que me gustó Rondas rápidas, ilustraciones divertidísimas, reglas sencillas, suspense constante

Aquí no hay ninguna estrategia compleja ni hay que darle muchas vueltas – Gatitos explosivos es pura alegría caótica. Os turnáis para robar cartas hasta que, inevitablemente, alguien… saca el temido «gatito explosivo» y explota (a menos que tengan a mano una carta de desactivación). El resto del mazo es un una mezcla de cartas divertidas y de sabotaje: robar a los amigos, saltarse turnos, mirar lo que viene después o simplemente rezar para que la siguiente carta no explote.

Lo que lo hace tan adictivo es la tensión y las risas que provoca. En un momento estás a salvo y, al siguiente, te elimina de forma espectacular un gato de dibujos animados con ojos láser. Es dinámico, fácil de enseñar, y siempre acaba con alguien riéndose tanto que no puede respirar. El ilustraciones divertidas y su caos impredecible lo convierten en una opción perfecta para las familias que no se toman los juegos de mesa demasiado en serio.

Por qué lo elegimos «Gatitos explosivos» convierte el simple acto de robar cartas en un enfrentamiento hilarante y lleno de suspense. Es uno de los Los mejores juegos para una noche de juegos para echarse unas risas y disfrutar de reacciones exageradas. No hace falta ser un genio de la estrategia, solo tener buen sentido del humor.

Un amigo mío me preguntó si se trata de un juego de deducción social, así que pensé que sería bueno aclararlo: Gatitos explosivos is No es realmente un juego de deducción social, pero conserva esa misma energía de «engañar a tus amigos», en la que todo el mundo intenta adivinar quién esconde una carta de desactivación o está tramando venganza. Si te gusta ese tipo de diversión astuta, echa un vistazo a nuestra lista de los los mejores juegos de deducción social para ver algunas opciones estupendas.

Mi veredicto:Gatitos explosivos Es ridículo, pero en el buen sentido. Es ruidoso, divertido y puro entretenimiento de principio a fin: el tipo de juego que garantiza las risas en cualquier reunión familiar.

Nuestra puntuación 9.0

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Jugadores 2-6 Hora de jugar 20-30 minutos Género/Tipo Fiestas, Juego de azar, Estrategia Clasificación por edades 8+ Editor Juegos Pegasus Versión digital No Ideal para Familias a las que les encanta la emoción, las risas y la competición trepidante Lo que me gustó Caos trepidante, giros llenos de suspense y reacciones hilarantes de los jugadores

Siempre he querido probar un juego que haga que todos los jugadores de la mesa sudaran, se rieran y gritaran al mismo tiempo, y ahora puedo confirmarlo: Bomb Busters es ESE juego. Lo único que tienes que hacer, en realidad, es cumple tus objetivos sin que te caigan las bombas, en el sentido literal a la espera de echar por tierra todas tus posibilidades. Cada jugada es una apuesta, y eso es precisamente lo que lo hace tan divertido.

Puedes poner a prueba tu suerte, calcular bien el momento oportuno y, a veces, salir del paso con un farol en medio del caos, todo ello mientras ves cómo tus oponentes rezan para que su bomba no explote. La tensión es real, pero nunca resulta agobiante, ya que el humor, el diseño divertido y las rondas rápidas hacen que el ambiente sea desenfadado y lleno de energía.

Por qué lo elegimos «Bomb Busters» ofrece esa combinación perfecta de suspense y risas que mantiene a todo el mundo en vilo, en el buen sentido. Es ese tipo de diversión caótica que une a las familias, mezclando suerte, agallas y carcajadas en una experiencia explosiva de noche de juegos de mesa en familia.

Es fácil de aprender, se puede jugar una y otra vez, y es perfecto para familias a las que les gusta añadir un toque de peligro a la diversión (sin que nadie acabe perdiendo un miembro, jeje). Si a tu grupo le gustan los juegos impredecibles y que te hacen reír a carcajadas, este es ideal.

Mi veredicto: Bomb Busters convierte la tensión en puro entretenimiento. Ágil, descarada y llena de giros inesperados: se convierte al instante en la favorita de toda la familia y demuestra que las explosiones pueden ser… bueno, una pasada.

12. Juego de mesa Pergola [Crea tu jardín de la paz]

Nuestra puntuación 9.0

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Jugadores 2-4 Hora de jugar 30-45 minutos Género/Tipo Colocación de fichas, creación de patrones, estrategia familiar Clasificación por edades 8+ Editor Playford Games Versión digital No Ideal para Familias a las que les gustan los juegos tranquilos, reflexivos y visualmente atractivos Lo que me gustó Una jugabilidad relajante, unos gráficos impresionantes y acertijos espaciales muy satisfactorios

Si las noches de juegos en familia suelen ser un poco ruidosas, plantéate Pérgola como antídoto. En esta actividad se trata de tomarse las cosas con calma y encontrar la paz a través de la creación. Cada uno de vosotros diseñará su propio jardinito lleno de color y equilibrio. El objetivo es colocar las baldosas para formar elegantes pérgolas y patrones que resultan a la vez gratificantes y estratégicos.

No hay gritos, ni tiradas de dados frenéticas, ni traiciones descabelladas. Lo único que se necesita es concentración. La mecánica del juego es accesible para los niños, pero lo suficientemente compleja como para que los adultos tengan que pensar con varias jugadas de antelación. El Ilustraciones en tonos pastel y temática relajante hacer que toda la experiencia se perciba más como una agradable sesión de rompecabezas que como una competición.

Por qué lo elegimos Pergola ofrece algo poco habitual en los juegos de mesa familiares: un momento de tranquilidad sin pantallas. Fomenta la creatividad, la combinación de colores y la competición amistosa. Es perfecto para relajarse después de cenar o para empezar juntos una tranquila mañana de fin de semana.

Cada movimiento es pequeño pero significativo, y al final de la partida el tablero queda precioso. Es una opción ideal para familias que prefieren los juegos de estrategia tranquilos, bonitos y que resultan satisfactorios hasta la última ficha.

Mi veredicto: PérgolaEs como hacer una respiración consciente en forma de juego de mesa: tranquilo, creativo y discretamente competitivo. Es un cambio de ritmo encantador que demuestra que no todos los juegos familiares tienen que ser ruidosos para ser divertidos.

Nuestra puntuación 9.2

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Jugadores 2-4 Hora de jugar 15-20 minutos Género/Tipo Deducción, gestión de la mano, juego de cartas Clasificación por edades 10+ Editor Asmodee Versión digital Sí (Steam) Ideal para Familias, personas con rapidez mental, jugadores a los que les encanta farolear y deducir Lo que me gustó Rondas rápidas, fáciles de enseñar, deducciones ingeniosas, se puede jugar una y otra vez

Carta de amor es un juego de cartas pequeño pero potente que, de alguna manera, consigue condensar una gran cantidad de estrategia en solo 16 cartas. La premisa es encantadoramente sencilla: tu objetivo es entrega tu carta a la princesa mientras te sales con la tuya. Cada turno es una mezcla de deducción, farol y riesgo calculado, y las rondas pasan volando en cuestión de minutos.

Lo que más me gusta es que mantiene a todo el mundo enganchado de principio a fin. Incluso los jugadores más jóvenes pueden pillarle el lógica deductiva, mientras que los adultos disfrutarán de los sutiles juegos de farol y la estrategia. El componentes mínimos Hazlo portátil, perfecto para meterlo en una mochila cuando te vayas de viaje o para una partida rápida en la mesa.

Por qué lo elegimos «Love Letter» demuestra que la sencillez puede ser genial. Su mecánica de juego rápida y estratégica hace que las familias se rían, adivinen y tramen estrategias a partes iguales, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos familiares para disfrutar de un rato de diversión rápida y en compañía.

La obra es minimalista, pero encantadora, y cada carta tiene una función distinta que hace que cada ronda resulte novedosa. ¡Te sorprenderá lo reñido que puede llegar a ser un mazo tan pequeño!

Mi veredicto:Si buscas un juego que sea fácil de llevar, ingenioso y que haga que todos tengan que anticiparse a los movimientos de los demás, Carta de amor es una elección perfecta. Sus rondas rápidas, su fácil montaje y su infinita rejugabilidad lo convierten en el juego ideal para una tarde de juegos en familia.

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Mi opinión general sobre los mejores juegos de mesa para toda la familia

Tanto si buscas creatividad tranquila, estrategias ingeniosas o pura diversión, esta lista tiene algo para todas las familias. Cada juego garantiza risas, aprendizaje y momentos inolvidables alrededor de la mesa: la esencia de una noche de juegos perfecta.

A continuación te ofrecemos un breve resumen de los juegos de esta lista que más destacan para los distintos tipos de jugadores y familias:

Billete para viajar – Ideal para familias a las que les guste la estrategia ligera y un toque de competición amistosa.

Dijo – Ideal para mentes creativas y narradores a quienes les gusta más la imaginación que la mecánica.

Catan – Ideal para familias a las que les guste el intercambio, la negociación y la evolución de estrategias.

Nombres en clave – Ideal para los amantes de las palabras y los grupos a los que les gustan las pistas ingeniosas y las risas.

Gatitos explosivos – Ideal para familias a las que les guste el caos, el humor y los pequeños engaños.

Carta de amor – Ideal para quienes piensan rápido y disfrutan con la deducción y las partidas rápidas y estratégicas.

Y si te encantan las aventuras digitales pero quieres trasladar esa misma energía al juego de mesa, hay todo un mundo de juegos de mesa basados en videojuegos merece la pena explorarlo.

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