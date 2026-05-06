20 juegos similares a Balatro: las mejores alternativas para jugar en 2025

Si estás buscando juegos como Obstáculo, probablemente estés buscando esa misma emoción que te dan las decisiones arriesgadas, las sinergias inesperadas y las ganas irrefrenables de volver a intentarlo una vez más.

Después de pasar cientos de horas con Obstáculo Por mi parte, todavía recuerdo el momento en que un solo combo del Joker convirtió un intento fallido en una de mis partidas con mayor puntuación. Ese tipo de cambio radical genera una sensación difícil de igualar, y por eso es importante encontrar las alternativas adecuadas.

Esta guía presenta 20 juegos cuidadosamente seleccionados similares a Obstáculoque captan esa misma energía adictiva.

Si te gustan los juegos de estrategia de construcción de mazos, las mecánicas al estilo del póquer o la tensión impredecible de los roguelike, aquí encontrarás títulos que ofrecen la creatividad, la profundidad y la rejugabilidad que todos Obstáculo que los aficionados aprecian.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Balatro

Hay algunos juegos que destacan por encima del resto a la hora de capturar Obstáculosu combinación de estrategia, suerte y una progresión muy satisfactoria. Estos tres títulos ofrecen la mejor combinación de desarrollo de sinergias, rejugabilidad y mecánicas creativas basadas en cartas.

Cada uno destaca por una razón diferente, pero todos ofrecen algo queObstáculo que los aficionados reconocerán y disfrutarán al instante.

Slay the Spire (2019) – Este juego roguelike de construcción de mazos, que ha marcado un hito en el género, destaca porque cada decisión cuenta y cada partida abre un nuevo camino de potentes sinergias entre cartas. Cloverpit (2024) – Este juego de cartas minimalista destaca por sus ingeniosas combinaciones que se intensifican rápidamente y generan esos emocionantes giros en el rumbo de la partida que tanto gustan a los jugadores de Balatro. Que la suerte te acompañe como casero (2021) – Este juego roguelike inspirado en las máquinas tragaperras cautiva a los jugadores con su combinación de aleatoriedad, bonificaciones acumulables y estrategias de desarrollo a largo plazo muy gratificantes.

Estos son los tres juegos que mejor reflejan el espíritu deObstáculo. Sigue desplazándote para ver la lista completa de alternativas y encontrar la que mejor se adapte a tu estilo.

20 juegos parecidos a Balatro: lista completa de alternativas adictivas

En esta sección se presentan los mejores juegos similares a Obstáculo que captan esa misma combinación de estrategia, sinergia y emoción impredecible que hace que este título sea tan atractivo.

Cada juego aporta su propio toque personal a la construcción de mazos, la tensión propia de los roguelike o las mecánicas al estilo del póquer, lo que te ofrece un montón de experiencias nuevas por descubrir. Si te gusta descubrir más juegos como Obstáculo, te encantará la selección completa que te mostramos a continuación.

¿A cuántos de estos has jugado?

1. Slay the Spire [El juego imprescindible, al estilo de Balatro, para la construcción estratégica de mazos]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Construcción de mazos, roguelite, estrategia Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2019 Creador/es Mega Crit (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Características únicas Más de 50 horas de juego, cuatro personajes únicos, sistema de reliquias, ramificaciones en la trama y compatibilidad con mods Ideal para Jugadores a los que les gusta la estrategia de cartas en profundidad y la progresión por turnos Lo que me gustó Interfaz limpia, gran potencial de sinergia, rejugabilidad infinita

Slay the Spirees unun juego de construcción de mazos que ha marcado un hito en el género donde los jugadores trepan por una torre cambiante llena de enemigos, acontecimientos y poderosas reliquias. Cada partida se centra en creación de una presentación estratégica, jugar cartas y reaccionar ante oportunidades imprevistas.

El estilo visual es limpio y claro, lo que permite centrarse en la planificación, las combinaciones y la toma de decisiones tácticas. Los jugadores libran combates por turnos, eligen rutas a través de caminos ramificados y experimentan con sinergias entre cartas que cambian radicalmente de una partida a otra.

Su mayor punto fuerte reside en su un gran potencial de sinergia. Cada personaje aporta mecánicas específicas que, combinadas con las reliquias y los eventos, dan lugar a estrategias poderosas y, en ocasiones, inesperadas.

Para más información Apuesta desde el principio por una única sinergia. Los mazos centrados en un objetivo concreto se adaptan mucho mejor que los dispersos, y un tema bien definido suele ser la clave para superar los enfrentamientos difíciles de las últimas fases de la partida.

The diseño mecánico compacto, un equilibrio coherente y opciones significativas dotan a cada recorrido de una identidad clara. A esto hay que añadir una amplia contra el apoyo, expansiones y encuentros aleatorios, y el juego ofrece una enorme rejugabilidad.

Slay the Spire sigue siendo emocionante porque cada decisión cuenta, y cada carta que se elige puede dar lugar a un estilo de juego completamente diferente. Los aficionados a Balatro sabrán apreciar su combinación de creatividad, riesgo y estrategia de alto riesgo.

Mi veredicto: Slay the Spire es la opción más completa para los jugadores de Balatro que buscan profundidad, rejugabilidad y sinergias de cartas infinitamente satisfactorias.

2. Cloverpit [Un juego de cartas trepidante y basado en el azar, similar a Balatro]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Roguelite, estrategia de máquinas tragaperras, terror Plataformas PC Año de estreno 2024 Creador/es Enigma Games (desarrollador), Enigma Publishing Duración media de la partida / Características únicas Partidas de entre 20 y 40 minutos, más de 150 amuletos, sistema de deuda, ambiente de sala de escape Ideal para Jugadores a los que les gusta la tensión, la aleatoriedad y la creación de sinergias creativas Lo que me gustó Un sistema de encanto único, una atmósfera inquietante y un desarrollo trepidante

Cloverpit te sumerge en una lúgubre celda subterránea y te obliga a girar una máquina tragaperras corrupta para sobrevivir. En lugar de construir un mazo, acumulas amuletos y objetos que manipulan las probabilidades y alteran el comportamiento de cada rodillo.

El juego se basa en gran medida en su estructura de tragaperras tipo roguelite, donde cada giro es una apuesta contra una deuda cada vez mayor que debes saldar antes de que se acabe el tiempo. La estética de terror «low-poly» genera una tensión constante, lo que confiere a cada decisión una sensación de gravedad y urgencia.

Su característica más destacada es su enorme base de datos de más de 150 encantamientos y modificadores que permiten a los jugadores saltarse las reglas de la máquina tragaperras. Estos elementos se acumulan, se combinan y se complementan de formas creativas, haciendo que cada partida sea única.

El potencial para romper las reglas es enorme, ya que ofrece ese tipo de momentos impredecibles y basados en combos que tanto gustan a los fans de la los mejores juegos de construcción de mazos te lo agradecerán. Cloverpit También ofrece partidas con condiciones preestablecidas, un modo infinito y un sistema de progresión continua que te permite desbloquear nuevos encantos y estrategias con el tiempo.

Para más información Da prioridad a los amuletos que influyen en la frecuencia de los carretes al principio de la partida. Aumentar la consistencia es mucho más eficaz que ir a por bonificaciones de alto riesgo y suele dar lugar a configuraciones más estables en las últimas fases del juego.

CloverpitLa combinación de atmósfera de terror, tensión creciente y una mecánica de juego basada en la sinergia crea una experiencia tensa pero gratificante. El equilibrio entre riesgo y control refleja lo que tanto gusta a los fans de Balatro, al tiempo que ofrece un giro mecánico completamente nuevo gracias a la aleatoriedad propia de las máquinas tragaperras.

Mi veredicto: Cloverpit es una opción apasionante para los jugadores que buscan la creatividad al estilo Balatro, pero con un tono más oscuro y un novedoso sistema estratégico basado en tragaperras.

3. Que la suerte te acompañe como casero [Una versión al estilo de las máquinas tragaperras de juegos como Balatro]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Roguelite, estrategia de máquinas tragaperras, construcción de mazos Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2021 Creador/es TrampolineTales (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Características únicas Partidas de 10 a 30 minutos, sinergias entre objetos, modo infinito, contenidos desbloqueables Ideal para Jugadores a los que les gustan las partidas rápidas y un sistema de progresión basado en potentes combos Lo que me gustó Gráficos encantadores, cientos de combinaciones, partidas rápidas y fáciles de jugar

Que la suerte te acompañe como casero es un juego roguelite de máquinas tragaperras en el que cada tirada genera símbolos que dan monedas, bonificaciones o reacciones en cadena. En lugar de crear un mazo, se crea un «inventario» de tragaperras que funciona como un tablero estratégico.

El resultado es un bucle muy adictivo que transforma Convertir el RNG en una estrategia eficaz, lo que permite a los jugadores manipular las probabilidades, acumular efectos de bonificación y crear potentes sinergias. Las partidas son deliberadamente cortas, lo que facilita empezar a jugar, experimentar y descubrir nuevas combinaciones.

Lo más destacado de la experiencia reside en su amplia lista de combinaciones de elementos y símbolos, que interactúan de formas sorprendentes y emergentes. Un pequeño cambio al principio de una partida puede tener un efecto bola de nieve a medida que los modificadores se acumulan y los símbolos se activan entre sí.

Para más información Céntrate en crear grupos de símbolos que se complementen entre sí. La sinergia horizontal siempre da mejores resultados que las combinaciones aisladas de alto valor y conduce a giros más consistentes en las últimas fases del juego.

Este sistema ofrece el mismo gratificante proceso de descubrimiento que los fans de los mejores juegos de rompecabezas apreciar, sobre todo cuando una mano débil se convierte de repente en una máquina de generar valor.

El estilo pixel art y el guion peculiar aportan encanto sin restar protagonismo a la mecánica estratégica. Los contenidos desbloqueables, los logros y la meta-progresión ofrecen a los jugadores objetivos a largo plazo, mientras que el modo infinito mantiene el desafío vivo de forma indefinida.

Que la suerte te acompañe como casero triunfa porque consigue transmitir la diversión de construir una máquina que se hace más fuerte en cada turno. Su combinación de partidas cortas, humor peculiar y un gran potencial de sinergia la convierte en una opción excelente para los jugadores que disfrutan de la mecánica de riesgo y recompensa de Balatro.

Mi veredicto: Que la suerte te acompañe como casero es perfecto para los jugadores que buscan una jugabilidad rápida y llena de combos, con infinitas formas de experimentar y optimizar cada partida.

4. El tren de los monstruos [Un juego de construcción de mazos estratégico al estilo de Balatro con un sistema de combate por niveles]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Construcción de mazos, roguelite, estrategia Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation Año de estreno 2020 Creador/es Shiny Shoe (desarrollador), Good Shepherd Entertainment Duración media de la partida / Características únicas Partidas de 30 a 45 minutos, cinco clanes, mejoras de artefactos, batallas en múltiples frentes Ideal para Jugadores a los que les gustan las tácticas complejas y las estrategias de mazo en constante evolución Lo que me gustó Combate con múltiples niveles, gran variedad de configuraciones, ritmo excelente

El tren de los monstruos mejora la mecánica de construcción de mazos al introducir combate en varios frentes, un sistema que obliga a los jugadores a gestionar varios campos de batalla a la vez. Debes defender un tren de varias plantas, colocando unidades estratégicamente mientras construyes un mazo que se vuelve más poderoso en cada partida.

Esta estructura por niveles aporta una profundidad táctica que va mucho más allá del formato de ruta única que se ve en muchos juegos de construcción de mazos. En cada partida, los jugadores combinan habilidades de clan, mejoran unidades, eligen artefactos y se adentran en rutas ramificadas que ofrecen decisiones relevantes.

El punto fuerte del juego reside en su enorme variedad. Con varios clanes, cada una con mecánicas distintas, cientos de opciones de mejora e innumerables combinaciones, por lo que cada partida tiene el potencial de convertirse en algo nuevo. El riesgo y la recompensa son el eje central, ya que las rutas más difíciles ofrecen mejores recompensas.

Este nivel de toma de decisiones es una de las principales razones El tren de los monstruos se suele comparar con el los mejores juegos de estrategia, ya que combina la colocación táctica con la creación de sinergias a través de las cartas. La dificultad resulta equilibrada y se adapta a medida que vas adquiriendo experiencia. Su activa comunidad de modders sigue ampliando el juego con contenido nuevo y formas diferentes de jugar.

Para más información Elige un clan principal como base y deja que el clan secundario te sirva de apoyo. Las configuraciones especializadas se potencian más rápido y sacan mayor partido a las sinergias de los artefactos.

El tren de los monstruos ofrece partidas rápidas y satisfactorias en las que cada decisión cuenta, desde la colocación de las unidades hasta las mejoras de las cartas. Refleja la pasión de Balatro por el aumento progresivo de poder y las configuraciones creativas, al tiempo que aporta un toque más táctico y con múltiples niveles de profundidad.

Mi veredicto: El tren de los monstruos es ideal para los fans de Balatro que buscan decisiones tácticas más complejas y partidas caóticas y llenas de sinergias que premian constantemente la experimentación.

5. Mazmorras y jugadores empedernidos [Un juego roguelike de construcción de mazos basado en el riesgo, al estilo de Balatro]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Construcción de mazos, roguelike, juego de exploración de mazmorras Plataformas PC Año de estreno 2023 Creador/es Leanthus Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Características únicas Partidas de entre 20 y 40 minutos, mecánica de apuestas, mazmorras con ramificaciones Ideal para Jugadores a los que les gusta la emoción del póquer combinada con la exploración de mazmorras Lo que me gustó Humor caótico, apuestas ingeniosas, decisiones satisfactorias inspiradas en el póquer

Mazmorras y jugadores empedernidos combina la exploración de mazmorras con un caótico sistema de apuestas que hace que cada decisión resulte arriesgada y gratificante. Cada encuentro se plantea como un duelo de cartas en el que juegas manos, realizas apuestas y utilizas habilidades para inclinar la balanza a tu favor.

El tono esjuguetón and irreverente, lo que le da al juego una personalidad que lo distingue de otros juegos de construcción de mazos más serios. Su estilo artístico se inclina por el humor grosero y los personajes expresivos, en consonancia con la energía desenfrenada de la jugabilidad.

The estructura roguelike aumenta la tensión. Explorarás pasillos ramificados en las mazmorras, recogerás reliquias, desbloquearás nuevas cartas y te enfrentarás a enemigos que te obligarán a arriesgarte con jugadas audaces. Muchas cartas influyen en las apuestas y los resultados, creando momentos en los que una sola decisión determina el resultado de toda la partida.

Para más información Busca las primeras cartas que te permitan ajustar el valor de las apuestas. Aumentar tu ganancia potencial multiplica el valor incluso de las manos más modestas en las rondas posteriores.

Esta combinación de tensión propia del póquer, progresión en mazmorras y gestión del riesgo hace que la dinámica de juego resulte tremendamente adictiva. Cada partida se vive como una apuesta, en el mejor sentido de la palabra.

Este juego triunfa porque aúna el caos con la recompensa por jugar con inteligencia. Captura la emoción de tentar a la suerte, lo que lo convierte en una opción excelente para los aficionados a Balatro que disfrutan tomando decisiones basadas en el riesgo.

Mi veredicto: Un juego de construcción de mazos divertido, temerario y estratégico que ofrece la emoción del póquer en un entorno de exploración de mazmorras.

6. Dicey Dungeons [Un juego divertido en el que se lanzan los dados, como el Balatro]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Roguelike, juego de creación de mazos, estrategia Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, dispositivos móviles Año de estreno 2019 Creador/es Terry Cavanagh (desarrollador), Distractionware Duración media de la partida / Características únicas Sesiones de entre 15 y 30 minutos, más de seis personajes, desafíos por episodios Ideal para Jugadores a los que les gustan las partidas rápidas y tácticas con un toque peculiar Lo que me gustó Mecánicas de dados únicas, gran variedad de personajes, presentación divertida

Dicey Dungeons toma la fórmula del roguelike y sustituye las cartas tradicionales por mecánica de «dados como cartas», creando un sistema único en el que el resultado de cada tirada determina cómo funcionan tus habilidades.

Cada partida es trepidante, táctica y está llena de decisiones inteligentes en las que hay que sopesar el riesgo y la recompensa. Recoges equipo, mejoras habilidades e improvisas estrategias en función de los dados que saques en cada turno. La presentación es alegre y encantadora, con música animada y una narración divertida que hacen que cada sesión resulte desenfadada y entretenida.

La variedad de personajes es uno de los puntos fuertes del juego. Cada héroe tiene un conjunto de reglas totalmente distinto que cambia la forma de abordar los combates. Algunos manipulan los resultados de los dados, otros se basan en el azar y otros incorporan minijuegos dentro de cada combate.

Para más información Da prioridad al equipo que modifica los valores de los dados. La flexibilidad es mucho más valiosa que el daño puro y, a menudo, te permite adaptarte a las tiradas desfavorables.

Esta variedad constante hace que la experiencia siga siendo novedosa y hace que Dicey Dungeons destacan entre los los mejores juegos indie. Los episodios desbloqueables, los modificadores y los desafíos también amplían la rejugabilidad mucho más allá de la campaña principal.

Dicey Dungeons triunfa porque combina la toma de decisiones estratégicas con partidas rápidas y un sentido del humor desenfadado. Ofrece esa misma sensación satisfactoria de ir construyendo una partida, experimentar con la mecánica y adaptarse sobre la marcha que tanto gusta a los fans de Balatro.

Mi veredicto: Un juego roguelike creativo, encantador y trepidante que ofrece tácticas ingeniosas y un valor de rejugabilidad infinito gracias a sus sistemas basados en los dados.

7. Inscryption [Un juego de construcción de mazos psicológico y oscuro similar a Balatro]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Construcción de mazos, terror, rompecabezas, narrativa Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Daniel Mullins Games, Devolver Digital Duración media de la partida / Características únicas Una historia de entre 8 y 12 horas, modos roguelike y elementos de sala de escape Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de cartas envueltos en un ambiente de misterio Lo que me gustó Un estilo inquietante, acertijos ingeniosos y sorpresas constantes

Inscryption es una experiencia de construcción de mazos singularmente inquietante que combina terror psicológico, metanarrativa y resolución de acertijos en uno de los juegos de cartas más sorprendentes que se han creado jamás.

Empiezas atrapado en una cabaña oscura frente a una figura misteriosa que te obliga a jugar a un juego de cartas táctico con reglas estrictas sobre los recursos, decisiones arriesgadas y una opresiva sensación de peligro. La atmósfera es inolvidable gracias al potente diseño de sonido y al inquietante estilo visual.

Lo más impresionante del juego es su estructura. Inscryption cuenta con varias actuaciones, cada uno con mecánicas, estética y giros narrativos radicalmente diferentes. Lo que comienza como un tenso duelo de cartas en el interior de una cabaña se convierte en algo mucho más grande, combinando acertijos propios de una sala de escape, elementos de un juego de realidad alternativa (ARG) y una historia con múltiples capas que mantiene a los jugadores en vilo a cada paso.

La mecánica de juego principal se mantiene sólida en todo momento, ofreciendo decisiones tácticas, sacrificios significativos y una sensación de presión que refleja lo que está en juego en Balatro, pero con un tono más sombrío.

Para más información Utiliza las cartas de sacrificio con prudencia. Los intercambios iniciales que parecen costosos suelen dar pie a algunas de las estrategias más potentes a medida que avanza la partida.

Inscryption triunfa porque nunca deja de sorprenderte. Su combinación de terror, mecánicas ingeniosas y experimentación narrativa lo convierte en una de las experiencias con cartas más memorables que existen en la actualidad.

Mi veredicto: Un juego de construcción de mazos apasionante y evocador que combina historia, acertijos y táctica en una experiencia cautivadora, perfecta para aquellos jugadores que buscan algo más oscuro que Balatro.

8. Roguebook [Un juego de construcción de mazos de fantasía al estilo de Balatro, creado por uno de los cofundadores de Magic]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Construcción de mazos, roguelike, fantasía Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Abrakam Entertainment, Richard Garfield Duración media de la partida / Características únicas Mazos por equipos, exploración de mapas, potentes combos Ideal para Jugadores que buscan profundidad táctica con un toque de fantasía Lo que me gustó Combinaciones de héroes, un mundo lleno de vida y un gran potencial de sinergia

Roguebook destaca por su innovador sistema de héroes por equipos, donde se construye un mazo que comparten dos personajes a la vez.

Cada héroe aporta habilidades únicas, y al combinarlas se desbloquean poderosas sinergias, combos posicionales y estrategias en varias capas que van evolucionando a lo largo de la partida. Esta estructura de dos héroes confiere a los combates un matiz táctico que se percibe como algo distinto en comparación con los juegos tradicionales de construcción de mazos con un solo héroe.

El juego también integra la construcción de mazos en un contexto más amplio. El jugador explora un mapa pintado a mano revelando casillas, recogiendo tesoros, desbloqueando eventos y eligiendo batallas. Esta exploración añade decisiones importantes que van más allá de la elección de cartas, al tiempo que refuerza el ambientación fantástica del juego.

Para más información Da prioridad a las habilidades de los héroes que complementen los puntos fuertes de los demás. Colocar a un héroe tanque en primera línea junto a un héroe de gran poder de daño en la retaguardia da lugar a algunas de las formaciones más potentes.

La dinámica dirección artística es obra del equipo responsable de Faeria, con la colaboración de Richard Garfield, el cocreador de Magic: El Encuentro, lo que confiere al juego una impresionante profundidad mecánica.

Roguebookse nutre de sudiseño basado en la sinergia, variedad de cartas, mejoras de artefactos y progresión ramificada. Estos sistemas permiten crear mazos muy creativos que atraen a los jugadores a los que les gusta la experimentación que se encuentra en los mejores juegos de fantasía.

Roguebook triunfa porque combina la profundidad táctica, la exploración y un diseño fantástico con unas ilustraciones magníficas en una experiencia cohesionada.

Mi veredicto: Un elegante y estratégico juego de construcción de mazos que premia la experimentación, perfecto para los fans de Balatro a los que les gustan los escenarios de fantasía y las potentes combinaciones.

9. Griflands [Un juego basado en la negociación, similar a Balatro, pero con un toque diferente]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Construcción de mazos, RPG, roguelike, narrativa Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Klei Entertainment Duración media de la partida / Características únicas Dos mazos, duelos de negociación, historias con ramificaciones Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de construcción de mazos con una trama profunda y opciones Lo que me gustó Sistema de negociación, un guion sólido y un gran valor de rejugabilidad

Griftlands ofrece una de las propuestas más originales del género de los juegos de construcción de mazos al presentar 2 sistemas de tarjetas distintos: una para el combate y otra para la negociación.

En lugar de resolverlo todo a base de peleas, puedes debatir, persuadir, intimidar o recurrir al farol para salir airoso de los conflictos utilizando una baraja totalmente independiente. Esto crea una experiencia dinámica en la que cada encuentro se convierte en una elección entre la diplomacia y la violencia, cada una con sus propios riesgos y recompensas.

Su profundidad narrativa lo distingue de la mayoría de los juegos de cartas de estilo roguelike. El mundo está repleto de personajes memorables, misiones con ramificaciones y decisiones moralmente complejas que dan forma a cada partida. Además, la presencia de varios protagonistas jugables modifica la historia, la mecánica y las estrategias disponibles.

Para más información Invierte desde el principio en bazas de negociación que te aporten serenidad. Proteger tus argumentos mejora considerablemente tus posibilidades en encuentros diplomáticos difíciles.

Esta variedad y esta evolución basada en la elección hacen que Griftlands destacan entre los los mejores juegos de rol, sobre todo para los jugadores que valoran la evolución de los personajes y la construcción del mundo.

La construcción del mazo es muy personalizable. Las cartas evolucionan mediante mejoras, las reliquias ofrecen potentes potenciadores y tus decisiones determinan qué aliados o enemigos te ganas a lo largo del camino. El estilo artístico característico del juego y su excelente diseño de sonido dan vida a su mundo de ciencia ficción.

Griftlands triunfa porque combina una progresión basada en la historia con un juego estratégico de cartas y decisiones significativas.

Mi veredicto: Una atractiva combinación de negociación, combate y decisiones narrativas, ideal para los fans de Balatro que buscan una historia más profunda entretejida en sus partidas de construcción de mazos.

10. Estandartes de la ruina [Un juego de rol táctico con cartas al estilo de Balatro ambientado en un mundo sombrío]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Construcción de mazos, RPG táctico, roguelike Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Año de estreno 2020 Creador/es MonteBearo, Goblinz Publishing Duración media de la partida / Características únicas Combate por equipos, habilidades de los personajes, muerte permanente Ideal para Jugadores a los que les gusta la profundidad táctica de los sistemas basados en cartas Lo que me gustó Sinergia de grupo, atmósfera oscura, progresión significativa

Estandartes de la ruina ofrece una versión más oscura del género de la construcción de mazos al centrarse en combate táctico por equipos. En lugar de controlar a un solo héroe, diriges un escuadrón de unidades, cada una con habilidades, funciones y opciones de mejora únicas.

Cada carta representa una acción táctica, y la posición es fundamental, ya que mover a los miembros de tu grupo por las filas determina quién ataca, quién defiende y quién absorbe el daño. El estilo visual sombrío y la narrativa atmosférica refuerzan la importancia de cada batalla.

El avance está ligado cerca de tus personajes. Cada aliado obtiene habilidades, equipamiento y cartas específicas de su especie que determinan tu estrategia, lo que da lugar a configuraciones distintas en cada partida. La muerte permanente añade tensión, convirtiendo cada decisión en un riesgo calculado.

Esta estructura hace que el juego resulte especialmente gratificante para los aficionados al los mejores juegos de rol tácticos, ya que combina la estrategia por unidades con la flexibilidad de un mazo personalizable. La dirección artística es impresionante, con diseños de personajes muy detallados que dan vida a su sombrío mundo.

Para más información Da prioridad a las cartas que manipulan la posición del enemigo. Controlar el campo de batalla suele ser más importante que el daño puro y abre la puerta a combinaciones más potentes.

Estandartes de la ruina triunfa al ofrecer un gran potencial de sinergia entre múltiples personajes, al tiempo que mantiene cada partida impredecible y desafiante. Los aficionados a Balatro sabrán apreciar cómo una estrategia sólida puede convertir una lucha desesperada en una victoria decisiva.

Mi veredicto: Un juego de construcción de mazos sombrío y táctico que premia el posicionamiento inteligente y la sinergia del grupo, perfecto para los jugadores a los que les gusta la profundidad estratégica combinada con la progresión al estilo roguelike.

11. Baraja de cenizas [Un juego de construcción de mazos de fantasía oscura al estilo roguelike, similar a Balatro]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Construcción de mazos, roguelike, fantasía oscura Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es AY Games, Buka Entertainment Duración media de la partida / Características únicas Sistema Deckcraft, centro de exploración, combate por cuadrículas Ideal para Jugadores a los que les gusta la creación de objetos, la historia y la fantasía cruda Lo que me gustó Una atmósfera envolvente, creación de cartas y decisiones con peso

Baraja de cenizas se entrega por completo a un un mundo de fantasía oscuro y sombrío donde cada decisión gira en torno a la supervivencia, la gestión de recursos y la planificación a largo plazo.

En lugar de basarse únicamente en la aparición de cartas, el juego introduce un sistema único sistema Deckcraft que permite a los jugadores crear y modificar cartas utilizando los recursos obtenidos durante la exploración. Esto añade un nivel adicional de control sobre tu estrategia, lo que hace que cada partida adquiera una identidad propia, determinada por las cartas que crees.

El mundo gira en torno a la exploración. Viajas por paisajes devastados, luchas contra monstruos y regresas a tu campamento base para curarte, mejorar tus habilidades, crear cartas o aceptar misiones relacionadas con la historia. Este campamento base es el núcleo del progreso y crea un ciclo satisfactorio de aventura, preparación y mejora.

Para más información Invierte desde el principio en crear cartas que proporcionen sostenibilidad o generación de recursos. Estas herramientas básicas hacen que las batallas más difíciles resulten mucho más manejables en las últimas fases de la partida.

El combate en sí mismo combina la construcción de mazos con posicionamiento táctico en la cuadrícula, lo que obliga a los jugadores a gestionar sus habilidades, la distancia y los patrones de los enemigos. El ambiente está cargado de tensión gracias a unos gráficos de fantasía oscura dibujados a mano y a una banda sonora inquietante.

Baraja de cenizas triunfa porque combina la creación de objetos, la exploración y el combate táctico en una estructura cohesionada de estilo roguelike. Su mundo resulta opresivo, pero a la vez fascinante, y ofrece un estilo único que lo distingue de los juegos de construcción de mazos más ligeros.

Mi veredicto: Un juego de construcción de mazos rico y evocador, perfecto para los jugadores que buscan temas más oscuros, profundidad táctica y un alto nivel de control a través de la creación de cartas.

12. SteamWorld Quest: La mano de Gilgamech [Un juego con una historia muy rica, como Balatro]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de rol con cartas, combate por turnos, aventura Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Imagen y forma, Editorial Thunderful Duración media de la partida / Características únicas Una historia de entre 15 y 20 horas, creación de grupos y árboles de habilidades Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de cartas basados en una historia Lo que me gustó Una historia encantadora, combates pulidos y un diseño artístico precioso

SteamWorld Quest: La mano de Gilgamech combina la progresión típica de los juegos de rol clásicos con combates estratégicos basados en cartas en una aventura muy lograda de un estudio conocido por crear mundos memorables.

El juego sigue a un grupo de entrañables héroes en un viaje desenfadado pero apasionante, que ofrece una una campaña larga y llena de historia eso es lo que lo distingue de otros juegos de construcción de mazos más rápidos y centrados en el estilo roguelike. Su mundo es vibrante, divertido y rebosa encanto, todo ello respaldado por unos gráficos expresivos dibujados a mano y un excelente diseño de sonido.

La personalización es el núcleo de la experiencia. Cada miembro del grupo cuenta con un conjunto específico de cartas, árboles de habilidades y vías de mejora que te permiten definir sus funciones y experimentar con una amplia variedad de estrategias.

Los combates logran un buen equilibrio entre accesibilidad y profundidad, lo que los hace muy satisfactorios sin llegar a resultar abrumadores. El Diseño híbrido entre juego de rol y juego de cartas te ofrece una sensación constante de progreso a medida que vas consiguiendo nuevas cartas, creando mejoras y perfeccionando la sinergia de tu equipo.

Para más información Fabrica cuanto antes cartas mejoradas para los miembros principales de tu grupo. Unos fundamentos sólidos llevan al equipo mucho más lejos que repartir los recursos entre habilidades de menor impacto.

SteamWorld Quest destaca por su enfoque narrativo, su acabado visual y su diseño accesible. Aunque no se basa tanto en turnos como Balatro, ofrece un combate de cartas bien pensado envuelto en una agradable aventura narrativa.

Mi veredicto: Un juego de rol de cartas encantador y pulido que combina una mecánica táctica accesible con una historia conmovedora, ideal para aquellos jugadores que buscan una alternativa a Balatro más centrada en la narrativa.

13. Peglin [Un juego inspirado en el pinball, similar a Balatro]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego RPG de puzles, basado en la física y de estilo roguelike Plataformas PC, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2022 Creador/es Red Nexus Games Duración media de la partida / Características únicas Partidas de entre 10 y 25 minutos, disparos basados en la física, sinergias entre reliquias Ideal para Jugadores a los que les gusta la física ágil y satisfactoria y la creación de combos Lo que me gustó Partidas adictivas, ingeniosas reliquias y una mecánica de juego al estilo Peggle

PeglinmezclasFísica al estilo de Peggle con una mecánica de progresión al estilo roguelike para crear una experiencia sorprendentemente estratégica y infinitamente entretenida. En lugar de jugar cartas, lanzas orbes hacia un campo de clavijas, donde rebotan en las superficies para infligir daño, activar efectos y ganar impulso.

Cada disparo resulta muy realista y satisfactorio, sobre todo cuando un rebote afortunado da lugar a combos espectaculares. La mecánica de juego básica es sencilla y crea adicción al instante, lo que lo hace perfecto para partidas cortas y espontáneas.

El avance del juego se basa en la elección entre nuevos orbes y reliquias que alteran radicalmente tu partida. Estas mejoras funcionan como las cartas y los artefactos de un juego tradicional de construcción de mazos, y ofrecen nuevas mecánicas, efectos adicionales y poderosas sinergias.

Para más información Da prioridad a las reliquias que mejoran la renovación de orbes o la regeneración de clavijas. Un mayor número de clavijas activas en el tablero aumenta considerablemente el potencial de combos y estabiliza el daño infligido en las últimas fases de la partida.

Experimentar con los tipos de orbes, los efectos elementales y las interacciones entre reliquias aporta un toque único a cada partida, mientras que la estructura roguelike garantiza nuevos retos en cada ocasión. El bonito arte pixelado y su diseño accesible hacen que Peglin Es un juego atractivo, pero la complejidad de sus mecánicas hace que los jugadores vuelvan una y otra vez.

Peglin triunfa porque convierte la física básica en un rompecabezas estratégico, combinando la suerte, la sincronización y la construcción en un bucle fluido. Los fans de Balatro apreciarán esa misma sensación de satisfacción al ver cómo una partida bien construida da lugar a resultados de gran valor.

Mi veredicto: Un roguelike divertido y creativo que combina la física del pinball con la progresión de la construcción, perfecto para aquellos jugadores que buscan una experiencia de juego ágil y satisfactoria con un enorme potencial de sinergia.

14. Pruebas de fuego [Un juego de estrategia táctica con la misma profundidad en la construcción de mazos que Balatro]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego RPG táctico, construcción de mazos, estrategia Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Whatboy Games Duración media de la partida / Características únicas Gestión de grupos, combate táctico en cuadrícula, misiones con ramificaciones Ideal para Jugadores a los que les gustan las opciones tácticas complejas y un sistema de progresión bien desarrollado Lo que me gustó Una sinergia de grupo inteligente, combates exigentes y una construcción del mundo muy lograda

Pruebas de fuegomezclascombate táctico, la construcción de mazos y la gestión de grupos en un crudo mundo de fantasía postapocalíptico en el que cada decisión marca el rumbo de tu aventura.

Diriges a un trío de héroes, cada uno con habilidades y mazos únicos, y los guías a través de un inhóspito páramo plagado de combates, emboscadas, misiones y decisiones morales. La combinación de posicionamiento táctico y habilidades basadas en el mazo hace que cada enfrentamiento resulte reflexivo y altamente estratégico.

La progresión se desarrolla a través de un botín significativo, configuraciones de personajes y eventos narrativos ramificados. Tus héroes obtienen equipo que modifica su mazo de cartas, lo que te permite personalizar tu grupo para convertirlo en una primera línea resistente, combatientes ágiles a distancia o unidades de apoyo con gran sinergia.

Para más información Equilibra tu equipo con un personaje defensivo. Mitigar el daño inicial evita que las bajas se acumulen y da tiempo a que tu estrategia principal se desarrolle.

El mapa del mundo ofrece varias rutas and acontecimientos fortuitos, lo que garantiza que ninguna expedición se desarrolle igual que otra. La planificación a largo plazo es fundamental, ya que los recursos, las lesiones y el resultado de los encuentros influyen en tus posibilidades a medida que avanza la partida.

Pruebas de fuego triunfa porque exige tomar decisiones inteligentes en cada fase, desde la exploración del mapa hasta las tácticas de combate en cada momento. Ofrece la misma satisfacción que tanto gusta a los fans de Balatro, donde una configuración bien elaborada puede convertir una batalla que parece perdida en una victoria triunfal.

Mi veredicto: Un RPG táctico rico y exigente que premia la planificación minuciosa y la creación de mazos basada en la sinergia, ideal para jugadores que buscan una estrategia más profunda enmarcada en un mundo de fantasía crudo y realista.

15. A un paso del Edén [Un juego de acción trepidante al estilo de Balatro para jugadores a los que les gustan los juegos de reflejos]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Acción en tiempo real, construcción de mazos, roguelike Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Año de estreno 2020 Creador/es Thomas Moon Kang, Humble Games Duración media de la partida / Características únicas Combate en cuadrícula en tiempo real, gran variedad de hechizos, rutas ramificadas Ideal para Jugadores que buscan pruebas de habilidad trepidantes con un sistema de personalización de personajes muy completo Lo que me gustó Acción trepidante, ingeniosas combinaciones de hechizos y una banda sonora fantástica

A un paso del Edén ofrece una experiencia de construcción de mazos totalmente diferente al combinar combate en red en tiempo real gracias a una selección estratégica de hechizos. En lugar de jugar por turnos, te mueves, esquivas y lanzas hechizos a gran velocidad, creando un ciclo de juego que exige reflejos rápidos y una toma de decisiones inteligente.

Cada partida te anima a dominar nuevas combinaciones de hechizos, reaccionar ante los patrones de los enemigos y encadenar habilidades para lograr el máximo impacto. Los gráficos de pixel art y la enérgica banda sonora realzan la intensidad y hacen que cada enfrentamiento resulte apasionante.

La variedad de configuraciones es enorme. Con cientos de hechizos, artefactos y habilidades específicas de cada personaje, ninguna partida es igual a otra. Puedes crear configuraciones centradas en proyectiles de disparo rápido, control del campo de batalla, ciclos de curación o hechizos devastadores de un solo golpe.

Esta diversidad atrae a los aficionados de los mejores juegos de aventuras que disfrutan descubriendo nuevas estrategias a través de la experimentación. El sistema de rutas ramificadas ofrece opciones significativas, lo que te permite enfrentarte a diferentes jefes, retos y finales.

Para más información Invierte desde el principio en hechizos de movilidad y control de multitudes. Superar a los jefes más difíciles de las últimas fases del juego resulta mucho más fácil cuando puedes moldear el campo de batalla a tu favor.

A un paso del Edén triunfa porque combina la emoción de la acción trepidante con la profundidad de la construcción de mazos bien pensada. Ofrece la misma satisfacción creativa que disfrutan los seguidores de Balatro, al tiempo que aporta un giro completamente nuevo basado en la habilidad.Mi veredicto: Un roguelike de alta velocidad y gran estrategia, perfecto para los jugadores que buscan la profundidad de la construcción de mazos combinada con combates en tiempo real que exigen gran agilidad.

16. La noche de luna llena [Un juego de construcción de mazos de cuento de hadas al estilo de Balatro]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Construcción de mazos, basado en la historia, fantasía Plataformas PC, móvil, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Red Giant Duración media de la partida / Características únicas Varias clases, historias con ramificaciones, cartas coleccionables Ideal para Jugadores a los que les gustan las decisiones narrativas y las historias de cuento de hadas Lo que me gustó Un mundo encantador, rutas que se pueden volver a jugar, diseño adaptado a dispositivos móviles

La noche de luna llenaes un encantadorjuego de construcción de mazos de cuento de hadas que reinterpreta la historia de Caperucita Roja a través de emocionantes combates de cartas y opciones narrativas con múltiples ramificaciones.

En lugar de centrarse en el estilo tradicional de los roguelike, el juego combina una narrativa ligera de rol con la construcción estratégica de mazos, lo que te permite trazar tu propio camino a través de encuentros con brujas, lobos, caballeros y misteriosos espíritus del bosque. Su presentación es elegante y está inspirada en los cuentos infantiles, lo que confiere a cada partida un tono cálido, aunque ligeramente inquietante.

La rejugabilidad es uno de sus puntos fuertes. Puedes desbloquear varias clases, como Caballero, Nun, Bruja, y mucho más, cada uno con mecánicas únicas y mazos de cartas totalmente distintos. Esta variedad cambia la estrategia de cada partida y hace que el juego tenga una profundidad sorprendente bajo su apariencia sencilla.

Para más información Empieza con clases aptas para principiantes, como el Caballero. Su conjunto de cartas, muy equilibrado, ofrece una defensa y un daño fiables, lo que hace que las primeras partidas sean mucho más fáciles.

Dado que la estructura favorece sesiones breves y adaptadas a dispositivos móviles, es perfecto para los jugadores a los que les gustan las partidas breves pero intensas que, aun así, dejan margen para la experimentación y la progresión.

La noche de luna llena triunfa porque combina una narrativa de cuento de hadas con un ingenioso sistema de construcción de mazos y una sensación constante de progresión. Sus encantadores gráficos y sus múltiples ramificaciones hacen que sea fácil volver a jugar una y otra vez.

Mi veredicto: Un juego de construcción de mazos acogedor pero estratégico, ideal para aquellos jugadores que buscan la creatividad al estilo de Balatro envuelta en una atmósfera de cuento de hadas con una narrativa bien definida.

17. La mano del destino 2 [Un juego híbrido de construcción de mazos y acción al estilo de Balatro]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Construcción de mazos, RPG de acción, aventura Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Desarrollo desafiante Duración media de la partida / Características únicas Campaña de entre 15 y 25 horas, progresión al estilo de los juegos de mesa, combate de acción Ideal para Jugadores a los que les gustan los encuentros narrativos y la jugabilidad híbrida Lo que me gustó Un guion sólido, encuentros variados, decisiones impactantes

La mano del destino 2 ofrece una combinación única de narración en juegos de mesa, la construcción de mazos y el combate de acción en tiempo real. Cada partida se desarrolla como una aventura de juego de mesa en la que vas revelando cartas que representan encuentros, desafíos, botines y tramas con ramificaciones.

Cuando surgen conflictos, el juego da paso a secuencias de acción fluidas donde te enfrentas directamente a los enemigos, creando una experiencia híbrida que combina la estrategia con el combate basado en la destreza. La narrativa es rica y está llena de personalidad, lo que confiere a cada encuentro una sensación de profundidad y misterio.

El avance resulta gratificante gracias a un botín interesante, las habilidades de los compañeros y una amplia variedad de cartas de encuentro que dan un toque diferente a cada capítulo. Las decisiones cuentan y, a menudo, influyen en el desarrollo de las misiones posteriores. En comparación con el juego original, La mano del destino 2 ofrece una mecánica más profunda, un mejor ritmo y una construcción de estructuras más satisfactoria.

Para más información Crea tu mazo con encuentros útiles que curen, proporcionen comida u ofrezcan desafíos de habilidad. Una preparación equilibrada hace que los capítulos difíciles sean mucho más llevaderos.

Los jugadores a los que les gusta explorar nuevas estrategias en títulos como los mejores juegos de «bullet hell» apreciarán la intensidad de sus combates y la preparación táctica necesaria antes de cada misión.

La mano del destino 2 triunfa porque combina la narración, la construcción de mazos y la acción en una aventura cohesionada. Su atmósfera envolvente, su magnífica banda sonora y su estructura híbrida hacen que cada partida resulte novedosa.

Mi veredicto: Un juego de rol elegante e innovador basado en mazos, perfecto para los fans de Balatro que buscan decisiones tácticas combinadas con acción en tiempo real y encuentros narrativos de gran riqueza.

18. Cartas de Spellsword: Orígenes [Un juego de rol de cartas de fantasía similar a Balatro]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Construcción de mazos, RPG de fantasía, roguelike Plataformas PC, móvil Año de estreno 2020 Creador/es One Up Plus Entertainment Duración media de la partida / Características únicas Fusión de cartas, mejora de creaciones, configuraciones desbloqueables Ideal para Jugadores a los que les guste crear mazos con flexibilidad y el combate de fantasía Lo que me gustó Un sistema de fusión profundo, mejoras satisfactorias y una gran rejugabilidad

Cartas de Spellsword: Orígenes ofrece una aventura de fantasía clásica basada en Fusión y mejora de cartas, lo que ofrece a los jugadores un alto nivel de control sobre la evolución de su mazo.

En lugar de depender únicamente de las cartas que se obtienen al azar, puedes fusionar, mejorar y modificar cartas para crear poderosas habilidades personalizadas. Este sistema genera una sensación única de control sobre cada configuración y fomenta la experimentación en cada partida.

Su estructura es la siguiente: un patrón típico de los roguelike: explora regiones peligrosas, supera combates tácticos con cartas y toma decisiones en las que el riesgo y la recompensa influyen en tu estrategia a largo plazo.

El escenario de fantasía es tradicional pero atractivo, con monstruos, magia y equipamiento que se adaptan a una amplia variedad de estilos de juego. A medida que avanzas, desbloqueas nuevas clases, cartas y combinaciones de fusión que te permiten crear configuraciones muy creativas.

Para más información Prueba a invertir en mejoras de fusión tempranas en lugar de ahorrar recursos. Las cartas personalizadas potentes suelen aportar más que añadir varias más débiles.

Lo que hace que el juego destaque es la gran cantidad de combinaciones de cartas desbloqueables, que premian a los jugadores a los que les gusta ajustar su mazo sobre la marcha en lugar de seguir arquetipos rígidos. Cada partida es diferente, ya que las cartas que creas definen el camino que seguirás.

Mi veredicto: Un juego de construcción de mazos de fantasía flexible y gratificante, ideal para los fans de Balatro a los que les encanta personalizar cartas, probar nuevas mejoras y adaptar su estrategia sobre la marcha.

19. Al otro lado del Obelisco [Un juego cooperativo de construcción de mazos similar a Balatro para equipos]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Construcción de mazos cooperativo, roguelite, RPG Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Dreamsite Games, Paradox Arc Duración media de la partida / Características únicas Modo cooperativo online, sinergia entre clases, mapas ramificados Ideal para Jugadores que buscan una estrategia centrada en el trabajo en equipo Lo que me gustó Gran sinergia entre los miembros del grupo, gran cantidad de contenido y una progresión sólida

Al otro lado del Obelisco destaca por ser una de las pocas juego roguelite de construcción de mazos cooperativo donde los jugadores pueden enfrentarse a partidas desafiantes, ya sea en solitario o con hasta tres amigos. Cada héroe cuenta con un mazo y una función únicos, lo que hace que composición del partido y sinergia de clases fundamental para el éxito.

Las partidas se desarrollan en mapas ramificados repletos de combates, eventos y botines, donde cada decisión influye en la estrategia a largo plazo de tu equipo. El estilo pixel art confiere a la aventura un aspecto encantador, sin dejar de centrarse en la táctica y la planificación.

El juego destaca por su profundidad y su rejugabilidad. Hay muchas clases que desbloquear, cada una con mecánicas complejas y potentes mejoras de cartas que permiten crear equipos de forma creativa.

Para más información Forma tu equipo basándote en roles complementarios, como tanque, sanador y atacante. Una buena sinergia entre los personajes es mucho más importante que concentrar toda la potencia en un solo héroe.

Una progresión de botín bien diseñada y un sistema inteligente de mejora de mazos proporcionan a los jugadores una gran sensación de evolución a lo largo de cada aventura. Con numerosas expansiones y contenidos descargables, el juego sigue creciendo con nuevos héroes, mapas y objetos que fomentan la experimentación y el trabajo en equipo.

Al otro lado del Obelisco triunfa porque combina una estrategia cooperativa, decisiones significativas y una satisfactoria mecánica de construcción en una experiencia cohesionada basada en rondas. Los aficionados a Balatro que disfruten de una jugabilidad basada en la sinergia se sentirán como en casa.

Mi veredicto: Un juego cooperativo de construcción de mazos profundo y gratificante, perfecto para aquellos jugadores que buscan una progresión al estilo de Balatro, con un gran énfasis en el trabajo en equipo y las combinaciones de clases.

20. Cazadores de monstruos [Un clásico roguelike de construcción de mazos al estilo de Balatro]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Construcción de mazos, roguelike, RPG Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Nerdook Productions, Digerati Duración media de la partida / Características únicas Recorridos rápidos, variedad de clases, opciones de equipamiento Ideal para Jugadores a los que les gusta tomar decisiones tácticas rápidas Lo que me gustó Ritmo ágil, clases de héroes divertidas, mecánica principal muy satisfactoria

Cazadores de monstruoses un clásicojuego roguelike de construcción de mazos de ritmo trepidante basado en partidas cortas y concisas que premian la planificación inteligente y la rápida adaptación.

Puedes elegir entre una gran variedad de clases de héroes, cada una con su propio mazo de cartas y sus puntos fuertes únicos, y luego abrirte paso a través de mazmorras con múltiples ramificaciones repletas de monstruos, tesoros y mejoras. La estructura es compacta y eficaz, lo que la hace perfecta para los jugadores que buscan partidas rápidas sin renunciar a una estrategia significativa.

La progresión es clara y tiene un gran impacto. A medida que avanzas, vas consiguiendo nuevas cartas, equipamiento y mejoras para los personajes que te permiten adaptar tu mazo a combinaciones o estilos de juego específicos. Los elementos de RPG se integran a la perfección con la mecánica simplificada de construcción de mazos, ofreciendo la personalización justa para fomentar la experimentación sin abrumar al jugador.

Su presentación indie, sencilla pero encantadora, pone de relieve la jugabilidad, garantizando que la atención se centre en las decisiones tácticas y en la evolución de la potencia de tu configuración.

Para más información Elige un equipo que potencie los puntos fuertes naturales de tu clase. Reforzar tus mecánicas básicas te permitirá completar partidas con mucha más fiabilidad que intentar subsanar tus puntos débiles.

Cazadores de monstruos triunfa gracias a su ritmo ágil y a su sólida base mecánica. Cada partida tiene sentido, y cada clase fomenta un enfoque diferente que mantiene la experiencia siempre fresca.

Mi veredicto: Un juego de cartas roguelike compacto y satisfactorio, ideal para los fans de Balatro que disfrutan de partidas rápidas y tácticas y de un sistema de progresión sencillo.

Mi opinión general sobre juegos similares a Balatro

Si eres de los que disfrutan con la mezcla de sinergias, sorpresas y experimentación basada en las partidas que ofrece Balatro, hay algunas partidas que destacan por encima del resto como siguientes pasos perfectos.

Para los recién llegados→ Slay the Spire.

Un juego de construcción de mazos emblemático, con mecánicas sencillas y sinergias entre cartas infinitamente creativas, lo que lo convierte en la mejor opción para iniciarse en el juego. No es de extrañar que muchos jugadores lo consideren uno de los los mejores juegos roguelike disponible a partir de hoy.

Para los jugadores a los que les gusta la estrategia → El tren de los monstruos.

Su sistema de combate por niveles y con múltiples frentes, junto con la enorme variedad de clanes, dan lugar a algunas de las decisiones tácticas más gratificantes del género.

Para los jugadores a los que les gusta la acción trepidante y caótica → Que la suerte te acompañe como casero.

Un juego de tragaperras tipo roguelike, ligero y con gran rejugabilidad, que recrea la emoción de las partidas impredecibles y de gran valor.

Para los amantes de las atmósferas oscuras → Inscryption.

Una experiencia de cartas de carácter psicológico y con una historia central que combina acertijos, misterio y la creación de mazos de una forma que ningún otro juego ofrece.

Estas opciones constituyen los puntos de partida más accesibles, emocionantes y gratificantes de inmediato para cualquiera que busque hoy en día juegos similares a Balatro.

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