20 Spiele wie Balatro – Die besten Alternativen für 2025

Wenn du nach Spielen suchst, die Hindernis… dann jagen Sie wahrscheinlich genau diesem Kick nach, den risikoreiche Entscheidungen, überraschende Synergien und der sofortige Drang, noch eine Runde zu drehen, mit sich bringen.

Nachdem ich Hunderte von Stunden mit Hindernis Ich selbst erinnere mich noch gut an den Moment, als eine einzige Joker-Kombination einen fast gescheiterten Versuch in einen meiner punktreichsten Durchläufe verwandelte. Ein solcher Umschwung sorgt für ein Gefühl, das kaum zu ersetzen ist – und genau deshalb ist es so wichtig, die richtigen Alternativen zu finden.

Dieser Leitfaden stellt 20 sorgfältig ausgewählte Spiele vor, wie zum Beispiel Hindernisdie dieselbe mitreißende Energie einfangen.

Wenn Sie Spaß an Deckbau-Strategien, Poker-ähnlichen Spielmechaniken oder der unvorhersehbaren Spannung von Roguelikes haben, werden Sie hier Titel entdecken, die Ihnen die Kreativität, Tiefe und den Wiederspielwert bieten, die alle Hindernis was die Fans zu schätzen wissen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Balatro

Manche Spiele heben sich von der Masse ab, wenn es darum geht, Hindernis… eine Mischung aus Strategie, Glück und befriedigendem Spielfortschritt. Diese drei Titel bieten die gelungenste Kombination aus Synergieeffekten, Wiederspielwert und kreativen Kartenmechaniken.

Jedes hebt sich aus einem anderen Grund hervor, doch alle bieten etwas, dasHindernis Fans werden das sofort erkennen und genießen.

Slay the Spire (2019) – Dieses bahnbrechende Deckbau-Roguelike besticht dadurch, dass jede Entscheidung zählt und jeder Durchlauf einen neuen Weg voller starker Kartensynergien eröffnet. Cloverpit (2024) – Dieses minimalistische Kartenstrategiespiel besticht durch clevere Kombinationen, die sich rasch zuspitzen und genau jene spannenden Wendungen im Spielverlauf erzeugen, die Balatro-Spieler so lieben. Möge das Glück dem Vermieter hold sein (2021) – Dieses von Spielautomaten inspirierte Roguelike begeistert die Spieler durch seine Mischung aus Zufälligkeit, kumulierbaren Boni und befriedigenden langfristigen Aufbaustrategien.

Dies sind die 3 Spiele, die den Geist vonHindernis. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der Alternativen zu entdecken und diejenige zu finden, die zu deinem Stil passt.

20 Spiele wie Balatro – Die vollständige Liste fesselnder Alternativen

In diesem Abschnitt werden die besten Spiele vorgestellt, die ähnlich sind wie Hindernis die dieselbe Mischung aus Strategie, Synergie und unvorhersehbarer Spannung einfangen, die diesen Titel so fesselnd macht.

Jedes Spiel bietet eine ganz eigene Variante des Deckbaus, der Spannung eines Roguelikes oder von Poker-ähnlichen Spielmechaniken und hält so jede Menge neue Erlebnisse für dich bereit. Wenn du gerne weitere Spiele wie Hindernis, dann wird dir das gesamte Sortiment unten sicher gefallen.

Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. Slay the Spire [Das Spiel, das man unbedingt spielen muss – ähnlich wie „Balatro“ – für strategisches Deckbuilding]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Deckbuilding, Roguelite, Strategy Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2019 Urheber Mega Crit (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Über 50 Stunden Spielzeit, vier einzigartige Charaktere, Relikt-System, verzweigte Handlungsstränge, Mod-Unterstützung Am besten geeignet für Spieler, die an tiefgehender Kartenstrategie und rundenbasiertem Spielverlauf Gefallen finden Was mir gefallen hat Übersichtliche Benutzeroberfläche, hohes Synergiepotenzial, endloser Wiederspielwert

Slay the Spireist einein bahnbrechender Deckbuilder in dem die Spieler einen sich ständig verändernden Turm erklimmen, der voller Gegner, Ereignisse und mächtiger Relikte ist. Im Mittelpunkt jedes Durchgangs steht Erstellung eines strategischen Präsentationsdecks, Karten zu ziehen und auf unvorhersehbare Gelegenheiten zu reagieren.

Der visuelle Stil ist klar und übersichtlich, sodass der Fokus auf der Planung, den Kombos und taktischen Entscheidungen liegt. Die Spieler bestreiten rundenbasierte Kämpfe, wählen Routen durch verzweigte Pfade und experimentieren mit Kartensynergien, die sich von Durchgang zu Durchgang drastisch ändern.

Seine größte Stärke liegt in seiner großes Synergiepotenzial. Jeder Charakter bringt eigene Spielmechaniken mit sich, die sich mit Relikten und Ereignissen zu mächtigen und manchmal unerwarteten Strategien verbinden.

Pro-Tipp Entscheide dich frühzeitig für eine einzige Synergie. Fokussierte Decks lassen sich viel besser skalieren als breit gefächerte, und ein starkes Thema hilft dir oft dabei, schwierige Begegnungen im späten Spielverlauf zu meistern.

The kompakte mechanische Bauweise, eine ausgewogene Balance und sinnvolle Auswahlmöglichkeiten verleihen jedem Durchlauf eine klare Identität. Hinzu kommt ein umfangreiches gegen den Support, Erweiterungen und zufällige Begegnungen – das Spiel bietet einen enormen Wiederspielwert.

Slay the Spire bleibt spannend, weil jede Entscheidung zählt und jede gewählte Karte zu einem völlig anderen Spielstil führen kann. Fans von Balatro werden die Kombination aus Kreativität, Risiko und hochkarätiger Strategie zu schätzen wissen.

Mein Fazit: Slay the Spire ist das ideale Spiel für Balatro-Spieler, die sich Tiefe, hohen Wiederspielwert und endlos spannende Kartensynergien wünschen.

2. Cloverpit [Ein rasantes, vom Zufall bestimmtes Kartenspiel ähnlich wie Balatro]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Roguelite, Spielautomaten-Strategie, Horror Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Enigma Games (Entwickler), Enigma Publishing Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Spieldauer: 20–40 Minuten, über 150 Charms, Schuldensystem, Escape-Room-Atmosphäre Am besten geeignet für Spieler, die Spannung, Zufälligkeit und den kreativen Aufbau von Synergien mögen Was mir gefallen hat Einzigartiges Charme-System, unheimliche Atmosphäre, rasantes Spielverlauf

Cloverpit versetzt dich in eine düstere unterirdische Zelle und zwingt dich, an einem manipulierten Spielautomaten zu drehen, um zu überleben. Anstatt ein Kartendeck zusammenzustellen, sammelst du Talismane und Gegenstände, die die Wahrscheinlichkeiten beeinflussen und das Verhalten der einzelnen Walzen verändern.

Das Spiel stützt sich stark auf seine Roguelite-Struktur im Stil eines Spielautomaten, wo jeder Dreh ein Glücksspiel gegen eine immer weiter anwachsende Schuld ist, die du begleichen musst, bevor die Zeit abläuft. Die Low-Poly-Horror-Ästhetik sorgt für ständige Spannung und verleiht jeder Entscheidung ein Gefühl von Schwere und Dringlichkeit.

Das herausragende Merkmal ist der riesige Pool von über 150 Zauber und Modifikatoren die es den Spielern ermöglichen, die Regeln des Spielautomaten zu umgehen. Diese Elemente lassen sich auf kreative Weise kombinieren, miteinander verschmelzen und ergänzen, sodass sich jeder Spieldurchgang einzigartig anfühlt.

Das Potenzial für Regelverstöße ist riesig und bietet genau die Art von unvorhersehbaren, kombinationslastigen Momenten, die Fans des Die besten Deckbau-Spiele werden es zu schätzen wissen. Cloverpit bietet außerdem „Seeded Runs“, einen Endlosmodus und einen fortlaufenden Meta-Fortschritt, durch den du im Laufe der Zeit neue Tricks und Strategien freischalten kannst.

Pro-Tipp Konzentriere dich zu Beginn des Durchlaufs auf Talente, die die Walzenfrequenz beeinflussen. Eine höhere Beständigkeit ist weitaus wirkungsvoller als das Streben nach risikoreichen Boni und führt in der Regel zu stabileren Builds in der Endphase des Spiels.

CloverpitDie Mischung aus Horroratmosphäre, steigendem Einsatz und synergetischem Gameplay sorgt für ein spannendes, aber lohnendes Spielerlebnis. Die Balance zwischen Risiko und Kontrolle entspricht genau dem, was Balatro-Fans lieben, bietet aber gleichzeitig durch die Zufälligkeit eines Spielautomaten eine völlig neue mechanische Wendung.

Mein Fazit: Cloverpit ist eine fesselnde Wahl für Spieler, die sich Kreativität im Stil von Balatro mit einer düstereren Atmosphäre und einem innovativen, auf Slots basierenden Strategiesystem wünschen.

3. Möge das Glück dem Vermieter hold sein [Ein Spielautomaten-Twist bei Spielen wie Balatro]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Roguelite, Spielautomaten-Strategie, Deckbau Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2021 Urheber TrampolineTales (Entwickler & Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 10- bis 30-minütige Spielrunden, Synergien zwischen Gegenständen, Endlosmodus, freischaltbare Inhalte Am besten geeignet für Spieler, die schnelle Durchläufe und einen starken, auf Combos basierenden Spielfortschritt mögen Was mir gefallen hat Bezaubernde Grafik, Hunderte von Synergieeffekten, schnelle Spielrunden, bei denen man sofort loslegen kann

Möge das Glück dem Vermieter hold sein ist ein Slot-Maschinen-Roguelite, bei dem jeder Dreh Symbole generiert, die Münzen, Boni oder Kettenreaktionen auslösen. Anstatt ein Kartendeck zusammenzustellen, baut man ein Slot-„Inventar“ auf, das sich wie ein strategisches Raster verhält.

Das Ergebnis ist eine äußerst fesselnde Schleife, die sich verwandelt RNG in eine sinnvolle Strategie umsetzen, wodurch die Spieler Wahrscheinlichkeiten beeinflussen, Bonuseffekte kombinieren und mächtige Synergien schaffen können. Die Spielrunden sind bewusst kurz gehalten, sodass man leicht einsteigen, experimentieren und neue Kombinationen entdecken kann.

Das Herzstück des Erlebnisses liegt in der umfangreichen Liste von Kombinationen aus Elementen und Symbolen, die auf überraschende und sich selbst verstärkende Weise miteinander interagieren. Eine kleine Veränderung zu Beginn eines Durchgangs kann sich zu einem Schneeball entwickeln, wenn sich Modifikatoren summieren und Symbole gegenseitig auslösen.

Pro-Tipp Konzentrieren Sie sich darauf, Symbolgruppen zu bilden, die sich gegenseitig ergänzen. Horizontale Synergien sind stets effektiver als einzelne hochwertige Symbole und führen später im Spiel zu beständigeren Drehungen.

Dieses System bietet denselben befriedigenden Entdeckungsprozess, den Fans von Die besten Puzzlespiele schätzen, vor allem wenn ein schwacher Start plötzlich zu einem Motor wird, der enormen Wert schafft.

Die Pixelgrafik und der skurrile Text verleihen dem Spiel Charme, ohne vom strategischen Kern abzulenken. Freischaltbare Inhalte, Erfolge und Meta-Fortschritte bieten den Spielern langfristige Ziele, während der Endlosmodus für unendliche Herausforderungen sorgt.

Möge das Glück dem Vermieter hold sein Das Spiel überzeugt, weil es den Spaß am Aufbau einer Maschine einfängt, die mit jedem Zug stärker wird. Die Mischung aus kurzen Spielrunden, schrägem Humor und großem Synergiepotenzial macht es zu einer hervorragenden Wahl für Spieler, die Balatros Risiko-Ertrags-Gameplay schätzen.

Mein Fazit: Möge das Glück dem Vermieter hold sein ist perfekt für Spieler, die ein schnelles, kombinationsreiches Gameplay mit unzähligen Möglichkeiten zum Experimentieren und zur Optimierung jedes Durchgangs suchen.

4. Monsterzug [Ein strategischer Deckbau-Spiel wie Balatro mit vielschichtigen Kämpfen]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Deckbuilding, Roguelite, Strategy Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation Erscheinungsjahr 2020 Urheber Shiny Shoe (Entwickler), Good Shepherd Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 30–45-minütige Spielrunden, fünf Clans, Artefakt-Upgrades, Kämpfe auf mehreren Bahnen Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an tiefgehenden Taktiken und sich weiterentwickelnden Deck-Strategien haben Was mir gefallen hat Vielschichtige Kämpfe, riesige Auswahl an Charakterkonfigurationen, hervorragendes Spieltempo

Monsterzug erweitert das Deckbau-Konzept durch die Einführung von Mehrspuriger Kampf, ein System, das die Spieler dazu zwingt, mehrere Schlachtfelder gleichzeitig zu verwalten. Du verteidigst einen mehrstöckigen Zug, indem du Einheiten strategisch platzierst und gleichzeitig ein Kartendeck aufbaust, das mit jedem Durchgang stärker wird.

Diese mehrschichtige Struktur sorgt für eine taktische Tiefe, die weit über das bei vielen Deckbau-Spielen übliche Format mit einem einzigen Spielverlauf hinausgeht. Bei jedem Durchgang kombinieren die Spieler Clan-Fähigkeiten, verbessern Einheiten, wählen Artefakte aus und navigieren durch verzweigte Routen, die ihnen bedeutungsvolle Entscheidungen abverlangen.

Die Stärke des Spiels liegt in seiner enormen Vielfalt. Mit mehrere Clans… mit jeweils eigenständigen Spielmechaniken, Hunderten von Upgrade-Möglichkeiten und unzähligen Kombinationen hat jeder Durchlauf das Potenzial, zu etwas ganz Neuem zu werden. Risiko und Belohnung stehen im Mittelpunkt, denn schwierigere Routen führen zu besseren Boni.

Diese Entscheidungsebene ist ein wesentlicher Grund Monsterzug wird oft mit dem die besten Strategiespiele, da es taktisches Platzieren mit dem Aufbau von Synergien durch Karten verbindet. Der Schwierigkeitsgrad wirkt ausgewogen und passt sich dem wachsenden Wissen der Spieler an. Dank der aktiven Modding-Community wird das Spiel ständig um neue Inhalte und Spielvarianten erweitert.

Pro-Tipp Wähle einen Hauptclan als Kern und nutze den Nebenclan zur Unterstützung. Fokussierte Aufbauten skalieren schneller und profitieren stärker von Artefakt-Synergien.

Monsterzug bietet rasante, fesselnde Spielrunden, in denen jede Entscheidung zählt – von der Platzierung der Einheiten bis hin zu den Kartenverbesserungen. Es spiegelt Balatros Vorliebe für immer stärkere Einheiten und kreative Aufstellungen wider und bietet gleichzeitig eine taktischere, vielschichtige Variante.

Mein Fazit: Monsterzug ist ideal für Balatro-Fans, die sich tiefgreifendere taktische Entscheidungen und chaotische, synergieorientierte Spielverläufe wünschen, bei denen sich Experimentierfreudigkeit stets auszahlt.

5. Dungeons und verzweifelte Spieler [Ein risikoreiches Roguelike-Kartenspiel im Stil von Balatro]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Deckbuilding, Roguelike, Dungeon Crawler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Leanthus Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 20–40-minütige Spielrunden, Wettmechaniken, verzweigte Dungeons Am besten geeignet für Spieler, die die Spannung beim Poker in Verbindung mit der Erkundung von Verliesen genießen Was mir gefallen hat Chaotischer Humor, clevere Wetten, befriedigende, vom Poker inspirierte Entscheidungen

Dungeons und verkommenen Spieler verbindet Dungeon-Crawling mit einem chaotischen Wettsystem, das jede Entscheidung riskant und lohnenswert erscheinen lässt. Jede Begegnung ist wie ein Kartenduell aufgebaut, bei dem du Blätter ausspielst, Wetten platzierst und Fähigkeiten einsetzt, um die Gewinnchancen zu deinen Gunsten zu beeinflussen.

Der Ton istverspielt and respektlos, was dem Spiel eine ganz eigene Note verleiht, die es von ernsteren Deckbau-Spielen abhebt. Der Grafikstil setzt auf derben Humor und ausdrucksstarke Charaktere, was perfekt zur rauen Energie des Spielablaufs passt.

The Roguelike-Struktur verstärkt die Spannung. Du erkundest verzweigte Dungeon-Wege, sammelst Relikte, schaltest neue Karten frei und trittst gegen Gegner an, die dich zu gewagten Spielzügen zwingen. Viele Karten beeinflussen Einsätze und Ergebnisse und sorgen so für Momente, in denen eine einzige Entscheidung über den gesamten Durchlauf entscheidet.

Pro-Tipp Achte auf frühe Karten, die den Einsatzwert beeinflussen. Wenn du deinen potenziellen Gewinn erhöhst, vervielfacht sich der Wert selbst bescheidener Blätter im weiteren Spielverlauf.

Diese Mischung aus Poker-Spannung, Dungeon-Fortschritt und Risikomanagement sorgt für einen äußerst fesselnden Spielablauf. Jeder Durchlauf fühlt sich im besten Sinne wie ein Glücksspiel an.

Dieses Spiel ist so erfolgreich, weil es das Chaos zulässt und gleichzeitig kluges Spiel belohnt. Es fängt den Nervenkitzel ein, das Glück herauszufordern, und ist damit eine hervorragende Wahl für „Balatro“-Fans, die risikoreiche Entscheidungen lieben.

Mein Fazit: Ein unterhaltsamer, rücksichtsloser und strategischer Deck-Builder, der im Rahmen eines Dungeon-Crawlers Nervenkitzel im Poker-Stil bietet.

6. Wurfglück-Dungeons [ Ein skurriles Würfelspiel im Stil von Balatro]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Roguelike, Würfel-Builder, Strategie Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2019 Urheber Terry Cavanagh (Entwickler), Distractionware Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 15–30-minütige Spielsitzungen, sechs oder mehr Charaktere, episodische Herausforderungen Am besten geeignet für Spieler, die schnelle, taktische Spielrunden mit skurrilem Charme mögen Was mir gefallen hat Einzigartige Würfelmechanik, vielfältige Charaktere, unterhaltsame Umsetzung

Wurfglück-Dungeons greift das Roguelike-Konzept auf und ersetzt die herkömmlichen Karten durch Mechanik „Würfel als Karten“, wodurch ein einzigartiges System entsteht, bei dem der Wert jedes Würfelwurfs darüber entscheidet, wie deine Fähigkeiten funktionieren.

Jeder Durchgang ist rasant, taktisch anspruchsvoll und voller kluger Risiko-Ertrags-Entscheidungen. Du sammelst Ausrüstung, verbesserst deine Fähigkeiten und entwickelst Strategien, die sich nach den Würfelergebnissen jeder Runde richten. Die Präsentation ist farbenfroh und charmant, mit fröhlicher Musik und humorvollen Kommentaren, die jede Spielrunde unbeschwert und unterhaltsam machen.

Die Vielfalt der Charaktere ist eine der größten Stärken des Spiels. Jeder Held hat ganz eigene Regeln, die deine Herangehensweise an Kämpfe verändern. Manche beeinflussen die Würfelwerte, andere setzen auf Zufall, und wieder andere führen in jedem Kampf Minispiele ein.

Pro-Tipp Setze vorrangig auf Ausrüstung, die die Würfelwerte verändert. Flexibilität ist weitaus wertvoller als reiner Schaden und ermöglicht es dir oft, dich an ungünstige Würfelergebnisse anzupassen.

Diese ständige Abwechslung sorgt für Abwechslung und macht Wurfglück-Dungeons sich von den anderen abheben Die besten Indie-Spiele. Freischaltbare Episoden, Modifikatoren und Herausforderungen sorgen zudem für einen hohen Wiederspielwert, der weit über die Hauptkampagne hinausgeht.

Wurfglück-Dungeons ist erfolgreich, weil es strategische Entscheidungen mit rasanten Läufen und einem fröhlichen Humor verbindet. Es bietet denselben befriedigenden Spielfluss beim Aufbau eines Laufs, beim Experimentieren mit Spielmechaniken und beim spontanen Anpassen, den Balatro-Fans so lieben.

Mein Fazit: Ein kreatives, charmantes und rasantes Roguelike, das durch seine würfelbasierten Mechaniken clevere Taktiken und endlosen Wiederspielwert bietet.

7. Inscryption [Ein düsterer psychologischer Deckbau-Spiel, ähnlich wie Balatro]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Deckbuilding, Horror, Puzzle, Narrative Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Daniel Mullins Games, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 8–12 Stunden Spielzeit, Roguelike-Modi, Escape-Room-Elemente Am besten geeignet für Spieler, die atmosphärische Kartenspiele mit einem Hauch von Mystery mögen Was mir gefallen hat Fesselnder Stil, raffinierte Rätsel, ständige Überraschungen

Inscryption ist ein einzigartig beunruhigendes Deckbau-Erlebnis, das Psychologischer Horror, Metanarrativ und Rätsellösen zu einem der überraschendsten Kartenspiele, die je entwickelt wurden.

Du beginnst das Spiel gefangen in einer dunklen Hütte, gegenüber einer mysteriösen Gestalt, die dich zwingt, ein taktisches Kartenspiel mit strengen Ressourcenregeln, riskanten Entscheidungen und einem bedrückenden Gefühl der Gefahr zu spielen. Die Atmosphäre ist dank des eindrucksvollen Sounddesigns und des unheimlichen visuellen Stils unvergesslich.

Das Beeindruckendste an diesem Spiel ist sein Aufbau. Inscryption umfasst mehrere Akte, die sich jeweils durch völlig unterschiedliche Spielmechaniken, visuelle Themen und narrative Wendungen auszeichnen. Was als spannendes Kartenduell in einer Hütte beginnt, entwickelt sich zu etwas viel Größerem, das Escape-Room-Rätsel, ARG-Elemente und eine vielschichtige Geschichte vereint, die die Spieler an jeder Ecke im Ungewissen lässt.

Das Kern-Gameplay überzeugt durchweg und bietet taktische Entscheidungen, bedeutungsvolle Opfer und ein Gefühl von Druck, das die hohen Einsätze von „Balatro“ widerspiegelt, jedoch in einem düstereren Tonfall.

Pro-Tipp Setz deine Opferkarten mit Bedacht ein. Tauschgeschäfte zu Beginn, die zunächst kostspielig erscheinen, eröffnen im weiteren Spielverlauf oft einige der stärksten Strategien.

Inscryption ist so erfolgreich, weil es einen immer wieder überrascht. Die Mischung aus Horror, cleveren Spielmechaniken und erzählerischen Experimenten macht es zu einem der unvergesslichsten Kartenspielerlebnisse, die es derzeit gibt.

Mein Fazit: Ein fesselnder und atmosphärischer Deckbau-Titel, der Geschichte, Rätsel und Taktik zu einem eindringlichen Erlebnis verbindet – perfekt für Spieler, die etwas Düstereres als Balatro suchen.

8. Roguebook [Ein Fantasy-Deckbau-Spiel im Stil von Balatro von einem der Mitentwickler von Magic]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Deckbuilding, Roguelike, Fantasy Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Abrakam Entertainment, Richard Garfield Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Tag-Team-Decks, Kartenerkundung, mächtige Kombos Am besten geeignet für Spieler, die taktische Tiefe mit Fantasy-Flair suchen Was mir gefallen hat Heldenpaare, lebendige Welt, großes Synergiepotenzial

Roguebook zeichnet sich durch seine innovative tag-team hero system, bei dem man ein Deck zusammenstellt, das sich zwei Charaktere gleichzeitig teilen.

Jeder Held verfügt über einzigartige Fähigkeiten, und durch deren Kombination entstehen mächtige Synergien, positionsbezogene Kombos und vielschichtige Strategien, die sich im Laufe eines Durchgangs weiterentwickeln. Diese Zwei-Helden-Struktur verleiht den Kämpfen eine taktische Komponente, die sich deutlich von herkömmlichen Deckbau-Spielen mit nur einem Helden unterscheidet.

Das Spiel bettet das Deckbuilding zudem in eine größere Welt ein. Du erkundest eine handgemalte Karte, indem du Kacheln aufdeckst, Schätze sammelst, Ereignisse freischaltest und Kämpfe auswählst. Diese Erkundung sorgt für bedeutungsvolle Entscheidungen, die über die reine Kartenauswahl hinausgehen, und unterstreicht gleichzeitig die Fantasy-Atmosphäre des Spiels.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf Heldenfähigkeiten, die sich gegenseitig ergänzen. Die Aufstellung eines tankartigen Helden an der Front zusammen mit einem schadensstarken Helden im Hintergrund ergibt einige der stärksten Aufstellungen.

Die lebendige künstlerische Gestaltung stammt vom Team hinter „Faeria“, unter Mitwirkung von Richard Garfield, der Mitbegründer von Magic: The Gathering, was dem Spiel eine beeindruckende mechanische Tiefe verleiht.

Roguebooklebt von seinersynergiegestütztes Design, Kartenvielfalt, Artefakt-Upgrades und verzweigte Spielverläufe. Diese Systeme ermöglichen äußerst kreative Spielaufbauten, die Spieler ansprechen, die das Experimentieren in Die besten Fantasy-Spiele.

Roguebook ist erfolgreich, weil es taktische Tiefe, Erkundung und wunderschön illustriertes Fantasy-Design zu einem stimmigen Gesamterlebnis verbindet.

Mein Fazit: Ein stilvoller und strategischer Deckbau-Titel, der Experimentierfreude belohnt – perfekt für Balatro-Fans, die Fantasy-Welten und mächtige Kombinationsmöglichkeiten lieben.

9. Griflands [Ein verhandlungsorientiertes Spiel wie Balatro mit einer besonderen Wendung]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Deckbuilding, RPG, Roguelike, Narrative Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Klei Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Zwei Spielpläne, Verhandlungsduelle, verzweigte Handlungsstränge Am besten geeignet für Spieler, die storylastige Deckbuilder mit Entscheidungsmöglichkeiten mögen Was mir gefallen hat Verhandlungssystem, hervorragender Text, hoher Wiederspielwert

Griftlands bietet eine der originellsten Interpretationen des Deckbuilding-Genres, indem es 2 unterschiedliche Kartensysteme: eine für den Kampf und eine für Verhandlungen.

Anstatt alles mit Gewalt zu lösen, kannst du Konflikte mit Hilfe eines völlig separaten Kartensatzes durch Diskussionen, Überzeugungsarbeit, Einschüchterung oder Bluffs bewältigen. So entsteht ein dynamisches Spielerlebnis, bei dem jede Begegnung zu einer Entscheidung zwischen Diplomatie und Gewalt wird – wobei beide Wege unterschiedliche Risiken und Chancen bergen.

Durch seine erzählerische Tiefe hebt es sich von den meisten Roguelike-Kartenspielen ab. Die Welt ist voller unvergesslicher Charaktere, verzweigender Quests und moralisch komplexer Entscheidungen, die jeden Durchlauf prägen. Mehrere spielbare Protagonisten verändern zudem die Geschichte, die Spielmechanik und die verfügbaren Strategien.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in Verhandlungskarten, die Gelassenheit vermitteln. Wenn du deine Argumente absicherst, verbesserst du deine Chancen in schwierigen diplomatischen Begegnungen erheblich.

Diese Vielfalt und die auf Auswahl basierende Entwicklung sorgen dafür, dass Griftlands sich von den anderen abheben Die besten RPG-Spiele, vor allem für Spieler, denen Charakterentwicklung und die Gestaltung der Spielwelt wichtig sind.

Das Deckbuilding selbst lässt sich in hohem Maße individuell anpassen. Karten entwickeln sich durch Upgrades weiter, Relikte bieten mächtige Boosts, und deine Entscheidungen bestimmen, welche Verbündeten oder Feinde du dir auf deinem Weg machst. Der unverwechselbare Grafikstil und das starke Sounddesign des Spiels erwecken seine Science-Fiction-Welt zum Leben.

Griftlands ist erfolgreich, weil es einen storybasierten Spielverlauf mit strategischem Kartenspiel und bedeutungsvollen Entscheidungen verbindet.

Mein Fazit: Eine fesselnde Mischung aus Verhandlungen, Kämpfen und erzählerischen Entscheidungen – ideal für Balatro-Fans, die sich eine tiefere Geschichte wünschen, die sich in ihre Deckbau-Runden einfügt.

10. Banner des Untergangs [Ein taktisches Karten-RPG im Stil von Balatro in einer düsteren Welt]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Deckbuilding, Tactical RPG, Roguelike Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2020 Urheber MonteBearo, Goblinz Publishing Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Gruppenkämpfe, Charakterfähigkeiten, Permadeath Am besten geeignet für Spieler, die taktische Tiefe in kartengestützten Systemen schätzen Was mir gefallen hat Teamwork, düstere Atmosphäre, sinnvolle Entwicklung

Banner des Untergangs bietet eine düsterere Variante des Deckbuilding, indem es den Schwerpunkt auf gruppenorientierter taktischer Kampf. Anstatt einen einzelnen Helden zu steuern, leitest du einen Trupp von Einheiten, von denen jede über einzigartige Fähigkeiten, Rollen und Verbesserungsmöglichkeiten verfügt.

Jede Karte steht für eine taktische Aktion, und die Positionierung spielt eine entscheidende Rolle, da die Verteilung deiner Gruppenmitglieder auf die verschiedenen Bahnen darüber entscheidet, wer angreift, wer verteidigt und wer Schaden einsteckt. Der düstere visuelle Stil und die atmosphärische Erzählweise unterstreichen die Tragweite jedes Kampfes.

Der Fortschritt hängt davon ab sich eng an deine Figuren halten. Jeder Verbündete erhält Fähigkeiten, Ausrüstung und artspezifische Karten, die deine Strategie beeinflussen und so in jedem Durchlauf einzigartige Spielstile ermöglichen. Der Permadeath sorgt für zusätzliche Spannung und macht jede Entscheidung zu einem kalkulierten Risiko.

Diese Struktur macht das Spiel besonders lohnenswert für Fans der Die besten taktischen Rollenspiele, da es Einheiten-basierte Strategie mit der Flexibilität eines individuell anpassbaren Kartendecks verbindet. Die künstlerische Gestaltung ist beeindruckend, mit detaillierten Charakterdesigns, die diese düstere Welt zum Leben erwecken.

Pro-Tipp Setze vorrangig Karten ein, die die Position des Gegners beeinflussen. Die Kontrolle über das Schlachtfeld ist oft wichtiger als reiner Schaden und eröffnet bessere Kombinationsmöglichkeiten.

Banner des Untergangs Das Spiel überzeugt durch ein enormes Synergiepotenzial zwischen verschiedenen Charakteren, während jeder Durchlauf unvorhersehbar und herausfordernd bleibt. Balatro-Fans werden es zu schätzen wissen, wie eine solide Strategie einen aussichtslosen Kampf in einen entscheidenden Sieg verwandeln kann.

Mein Fazit: Ein düsterer, taktischer Deckbau-Titel, der geschicktes Positionieren und Team-Synergie belohnt – perfekt für Spieler, die strategische Tiefe in Verbindung mit Roguelike-Progression schätzen.

11. Aschefeld [Ein düsteres Fantasy-Roguelike-Kartenspiel im Stil von Balatro]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Deckbuilding, Roguelike, Dark Fantasy Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber AY Games, Buka Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Deckcraft-System, Erkundungszentrum, rasterbasierte Kämpfe Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Handwerk, Hintergrundgeschichten und düsterer Fantasy haben Was mir gefallen hat Starke Atmosphäre, Kartengestaltung, bedeutungsvolle Entscheidungen

Aschefeld lehnt sich voll und ganz in eine düstere, grimmige Fantasiewelt wo sich jede Entscheidung um das Überleben, die Ressourcenverwaltung und die langfristige Planung dreht.

Anstatt sich ausschließlich auf Kartenzugänge zu verlassen, führt das Spiel ein einzigartiges Deckcraft-System das es den Spielern ermöglicht, Karten mithilfe von Ressourcen zu erstellen und anzupassen, die sie während der Erkundung gesammelt haben. Dies verleiht deiner Strategie eine zusätzliche Ebene der Kontrolle und sorgt dafür, dass jeder Durchlauf durch die von dir erstellten Karten eine ganz eigene Note erhält.

Die Welt ist auf Erkundung ausgerichtet. Du reist durch verwüstete Landschaften, bekämpfst Monster und kehrst zu deinem Lager zurück, um dich zu heilen, Fähigkeiten zu verbessern, Karten herzustellen oder storybasierte Missionen anzunehmen. Dieses Lager dient als Dreh- und Angelpunkt des Spielfortschritts und schafft einen befriedigenden Kreislauf aus Abenteuer, Vorbereitung und Weiterentwicklung.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in Karten, die für Ausdauer oder die Generierung von Ressourcen sorgen. Diese grundlegenden Hilfsmittel machen schwierigere Kämpfe im späteren Verlauf des Durchlaufs deutlich leichter zu bewältigen.

Der Kampf selbst verbindet Deckbau mit taktische Rasterpositionierung, bei dem die Spieler ihre Fähigkeiten, ihre Positionierung und die Verhaltensmuster der Gegner im Blick behalten müssen. Dank handgezeichneter Dark-Fantasy-Grafiken und eines eindringlichen Soundtracks herrscht eine spannungsgeladene Atmosphäre.

Aschefeld Das Spiel überzeugt, weil es Handwerk, Erkundung und taktische Kämpfe in einer stimmigen Roguelike-Struktur miteinander verbindet. Seine Welt wirkt bedrückend und doch fesselnd und bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, das sich von leichteren Deckbau-Spielen abhebt.

Mein Fazit: Ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Deckbau-Spiel, ideal für Spieler, die düstere Themen, taktische Tiefe und ein hohes Maß an Kontrolle durch das Zusammenstellen von Karten suchen.

12. SteamWorld Quest: Die Hand des Gilgamesch [Ein Spiel mit einer fesselnden Geschichte wie Balatro]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Karten-RPG, rundenbasierte Kämpfe, Abenteuer Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bild & Form, Thunderful Publishing Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 15–20 Stunden Spielzeit, Gruppenbildung, Fertigkeitsbäume Am besten geeignet für Spieler, die an storybasierten Kartendüellen Spaß haben Was mir gefallen hat Eine bezaubernde Geschichte, ausgefeilte Kämpfe, wunderschöne Grafik

SteamWorld Quest: Die Hand des Gilgamesch verbindet klassische RPG-Spielmechaniken mit strategischen, kartengestützten Kämpfen in einem ausgefeilten Abenteuer eines Studios, das für die Schaffung unvergesslicher Welten bekannt ist.

Das Spiel begleitet eine Gruppe liebenswerter Helden auf einer unbeschwerten, aber fesselnden Reise und bietet ein eine lange, handlungsreiche Kampagne Das unterscheidet es von schnelleren, auf Roguelike ausgerichteten Deckbau-Spielen. Seine Welt ist lebendig, humorvoll und voller Charme, untermalt von ausdrucksstarken, handgezeichneten Grafiken und einem hervorragenden Sounddesign.

Die Individualisierung steht im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Jedes Gruppenmitglied verfügt über einen eigenen Vorrat an Karten, Fertigkeitsbäumen und Verbesserungsmöglichkeiten, mit denen du ihre Rollen gestalten und mit einer Vielzahl von Strategien experimentieren kannst.

Die Kämpfe bieten eine gelungene Balance zwischen Zugänglichkeit und Tiefe, sodass sie Spaß machen, ohne jemals überfordernd zu wirken. Die Ein Hybrid aus Rollenspiel und Kartenspiel vermittelt ein beständiges Gefühl des Fortschritts, während du neue Karten sammelst, Verbesserungen herstellst und die Synergie deines Teams optimierst.

Pro-Tipp Stelle frühzeitig verbesserte Karten für deine wichtigsten Teammitglieder her. Eine solide Basis bringt das Team weitaus zuverlässiger voran, als wenn man die Ressourcen auf weniger wirkungsvolle Fähigkeiten verteilt.

SteamWorld Quest zeichnet sich durch seinen Fokus auf die Erzählung, seine visuelle Raffinesse und sein einladendes Design aus. Es ist zwar nicht so rundenbasiert wie Balatro, bietet aber durchdachte Kartenduelle, eingebettet in ein unterhaltsames narratives Abenteuer.

Mein Fazit: Ein charmantes und ausgefeiltes Karten-RPG, das leicht zugängliche Taktik mit einer herzerwärmenden Geschichte verbindet – ideal für Spieler, die eine eher storyorientierte Alternative zu Balatro suchen.

13. Peglin [Ein von Flipperautomaten inspiriertes Spiel wie Balatro]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Roguelike, physikbasiertes Puzzle-RPG Plattformen PC, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2022 Urheber Red Nexus Games Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 10–25-minütige Durchläufe, physikbasierte Schüsse, Synergien zwischen Relikten Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an schneller, befriedigender Physik und dem Aufbau von Kombos haben Was mir gefallen hat Fesselnde Spielrunden, raffinierte Relikte, Gameplay im Peggle-Stil

PeglinMischungenPeggle-ähnliche Physik mit Roguelike-Elementen, um ein überraschend strategisches und unendlich unterhaltsames Spielerlebnis zu schaffen. Anstatt Karten auszuspielen, schleudert man Kugeln in ein Feld aus Stiften, wo sie von Oberflächen abprallen, um Schaden zu verursachen, Effekte auszulösen und Schwung aufzubauen.

Jeder Schuss fühlt sich realistisch und befriedigend an, besonders wenn ein glücklicher Abpraller zu gewaltigen Combos führt. Das Kern-Gameplay ist einfach und macht sofort süchtig, wodurch es sich perfekt für kurze, spontane Spielrunden eignet.

Der Spielfortschritt wird durch die Wahl zwischen neuen Kugeln und Relikten bestimmt, die deinen Durchlauf grundlegend verändern. Diese Upgrades funktionieren wie Karten und Artefakte in einem klassischen Deck-Builder und bieten neue Spielmechaniken, Bonuseffekte und mächtige Synergieeffekte.

Pro-Tipp Konzentriere dich vorrangig auf Relikte, die die Erneuerung der Kugeln oder die Regeneration der Stifte verbessern. Je mehr aktive Stifte auf dem Spielfeld sind, desto stärker steigt das Kombinationspotenzial und desto stabiler wird der Schaden im späten Spielverlauf.

Das Experimentieren mit Kugelarten, Elementareffekten und Relikt-Wechselwirkungen verleiht jedem Versuch seinen ganz eigenen Charakter, während die Roguelike-Struktur jedes Mal für neue Herausforderungen sorgt. Das niedliche Pixelkunst und das ansprechende Design sorgen dafür, dass Peglin einladend, doch die Tiefe seiner Spielmechaniken sorgt dafür, dass die Spieler immer wieder zurückkommen.

Peglin Das Spiel überzeugt, weil es einfache physikalische Prinzipien in ein strategisches Rätsel verwandelt und dabei Glück, Timing und den Aufbau von Konstruktionen zu einem flüssigen Spielablauf verbindet. Fans von Balatro werden das gleiche befriedigende Gefühl zu schätzen wissen, wenn sie zusehen, wie ein gut durchdachter Lauf zu hochpunktigen Ergebnissen führt.

Mein Fazit: Ein unterhaltsames und kreatives Roguelike, das Flipper-Physik mit dem Aufbau von Charakteren verbindet – perfekt für Spieler, die sich ein schnelles, befriedigendes Spielerlebnis mit jeder Menge Synergiepotenzial wünschen.

14. Feuerproben [Ein taktisches Strategiespiel, das an die Deckbau-Tiefe von Balatro erinnert]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel, Deckbau, Strategie Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Whatboy Games Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Gruppenmanagement, taktische Kämpfe auf dem Spielfeld, verzweigte Quests Am besten geeignet für Spieler, die Freude an tiefgehenden taktischen Entscheidungen und einem umfangreichen Fortschrittssystem haben Was mir gefallen hat Clevere Teamdynamik, anspruchsvolle Kämpfe, überzeugende Weltgestaltung

FeuerprobenMischungentaktischer Kampf, Deckbau und Gruppenmanagement in einer düsteren postapokalyptischen Fantasy-Welt, in der jede Entscheidung deine Reise beeinflusst.

Du befehligst ein Trio von Helden, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten und einen eigenen Kartenvorrat verfügt, und führst sie durch eine raue Ödnis voller Kämpfe, Hinterhalte, Quests und moralischer Entscheidungen. Durch die Kombination aus taktischer Positionierung und deckbasierten Fähigkeiten wirkt jede Begegnung durchdacht und äußerst strategisch.

Der Spielfortschritt wird durch sinnvolle Beute, Charakterkonfigurationen und verzweigte Handlungsstränge vorangetrieben. Deine Helden erhalten Ausrüstung, die ihren Kartenpool verändert, sodass du deine Gruppe individuell zusammenstellen kannst – sei es als robuste Frontkämpfer, agile Fernkämpfer oder auf Synergieeffekte ausgerichtete Unterstützungseinheiten.

Pro-Tipp Stärke deine Gruppe mit einem Verteidiger. Indem du frühen Schaden abfängst, verhinderst du eine Kettenreaktion von Verlusten und verschaffst deiner Kernstrategie Zeit, sich zu entfalten.

Die Weltkarte bietet mehrere Routen and zufällige Ereignisse, sodass keine zwei Expeditionen gleich verlaufen. Langfristige Planung ist unerlässlich, da Ressourcen, Verletzungen und die Ergebnisse von Begegnungen deine Chancen bis weit in den Spielverlauf hinein beeinflussen.

Feuerproben ist erfolgreich, weil es in jeder Phase kluge Entscheidungen erfordert – von der Erkundung der Karte bis hin zu den taktischen Entscheidungen im Kampf. Es bietet dieselbe Befriedigung, die Balatro-Fans so lieben: Ein gut durchdachter Build kann einen aussichtslosen Kampf in einen triumphalen Sieg verwandeln.

Mein Fazit: Ein facettenreiches und anspruchsvolles taktisches Rollenspiel, das sorgfältige Planung und synergieorientiertes Deckbuilding belohnt – ideal für Spieler, die sich tiefgehende Strategie in einer düsteren Fantasy-Welt wünschen.

15. Nur einen Schritt vom Paradies entfernt [Ein rasantes Spiel wie Balatro für Spieler mit guten Reflexen]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Echtzeit-Action, Deckbau, Roguelike Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2020 Urheber Thomas Moon Kang, Humble Games Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Echtzeit-Rasterkämpfe, riesige Auswahl an Zaubersprüchen, verzweigte Routen Am besten geeignet für Spieler, die rasante Geschicklichkeitsprüfungen mit umfangreichen Build-Möglichkeiten suchen Was mir gefallen hat Rasanter Action, clevere Zauberkombinationen, toller Soundtrack

Nur einen Schritt vom Paradies entfernt bietet ein völlig neues Deckbuilding-Erlebnis, indem es Echtzeit-Rasterkampf durch strategische Zauberwahl. Anstatt abwechselnd zu agieren, bewegst du dich, weichst aus und wirfst Zaubersprüche in rasantem Tempo – ein Spielablauf, der schnelle Reflexe und kluge Entscheidungen erfordert.

Jeder Durchlauf fordert dich heraus, neue Zauberkombinationen zu meistern, auf die Verhaltensmuster der Gegner zu reagieren und Fähigkeiten zu verketten, um maximale Wirkung zu erzielen. Die Pixel-Art-Grafik und der mitreißende Soundtrack steigern die Spannung und sorgen dafür, dass jede Begegnung spannend bleibt.

Die Vielfalt an Spielvarianten ist enorm. Mit Hunderten von Zaubersprüchen, Artefakten und charakterspezifischen Fähigkeiten gleicht kein Durchgang dem anderen. Du kannst Setups erstellen, die auf Schnellfeuer-Projektile, die Kontrolle des Schlachtfelds, Heilungsschleifen oder verheerende Ein-Treffer-Zaubersprüche ausgerichtet sind.

Diese Vielfalt spricht Fans von Die besten Abenteuerspiele die Spaß daran haben, durch Experimentieren neue Strategien zu entdecken. Das verzweigte Routensystem bietet sinnvolle Entscheidungsmöglichkeiten und ermöglicht es dir, verschiedene Bosse, Herausforderungen und Enden anzustreben.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in Mobilitäts- und Massenkontrollzauber. Die Bewältigung der schwierigeren Endgegner im späten Spielverlauf wird wesentlich einfacher, wenn du das Schlachtfeld zu deinem Vorteil gestalten kannst.

Nur einen Schritt vom Paradies entfernt ist erfolgreich, weil es den Nervenkitzel rasanter Action mit der Tiefe durchdachten Deckbaus verbindet. Es vermittelt dieselbe kreative Befriedigung, die Balatro-Fans schätzen, und bietet gleichzeitig eine völlig neue, auf Geschicklichkeit basierende Variante.Mein Fazit: Ein rasantes, äußerst strategisches Roguelike, ideal für Spieler, die sich ein tiefgehendes Deckbuilding in Kombination mit reflexintensiven Echtzeitkämpfen wünschen.

16. Die Nacht des Vollmonds [Ein märchenhafter Deck-Builder im Stil von Balatro]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Deckbuilding, Story-Driven, Fantasy Plattformen PC, Handy, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Giant Network Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Zahlreiche Klassen, verzweigte Handlungsstränge, Sammelkarten Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an erzählerischen Entscheidungen und märchenhaften Themen haben Was mir gefallen hat Eine bezaubernde Welt, wiederholbare Routen, für Mobilgeräte optimiertes Design

Die Nacht des Vollmondsist ein bezauberndesMärchenhafter Deck-Builder das die Geschichte von Rotkäppchen durch stimmungsvolle Kartenduelle und verzweigte Handlungsoptionen.

Anstelle des typischen Roguelike-Ansatzes verbindet das Spiel eine leichte RPG-Handlung mit strategischem Deckbuilding und lässt dich deinen Weg durch Begegnungen mit Hexen, Wölfen, Rittern und geheimnisvollen Waldgeistern selbst gestalten. Die Darstellung ist elegant und an ein Bilderbuch angelehnt, was jedem Durchlauf eine warme und zugleich leicht unheimliche Atmosphäre verleiht.

Der Wiederspielwert ist eine der größten Stärken des Spiels. Du kannst verschiedene Klassen freischalten, wie zum Beispiel Ritter, Nun, Hexe, und vieles mehr – jedes bietet einzigartige Spielmechaniken und völlig unterschiedliche Kartensätze. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass sich die Strategie bei jedem Durchgang ändert, und verleiht dem Spiel hinter seiner schlichten Fassade eine überraschende Tiefe.

Pro-Tipp Beginne mit anfängerfreundlichen Klassen wie dem Ritter. Ihr ausgewogenes Kartensortiment bietet zuverlässige Verteidigung und Schaden, wodurch die ersten Durchläufe deutlich weniger anspruchsvoll sind.

Da die Struktur begünstigt, kurze, für Mobilgeräte optimierte Einheiten… es ist perfekt für Spieler, die kurze, aber gehaltvolle Spielabläufe mögen, die dennoch Raum für Experimente und Fortschritte lassen.

Die Nacht des Vollmonds Das Spiel überzeugt, weil es märchenhafte Erzählkunst mit cleverem Deckbau und einem stetigen Gefühl des Fortschritts verbindet. Dank seiner bezaubernden Grafik und den sich verzweigenden Handlungssträngen lässt es sich immer wieder gerne spielen.

Mein Fazit: Ein gemütlicher, aber strategischer Deckbau-Titel, ideal für Spieler, die sich Kreativität im Stil von „Balatro“ in einer erzählorientierten, märchenhaften Atmosphäre wünschen.

17. Hand of Fate 2 [Ein hybrides Action-Deckbau-Spiel im Stil von Balatro]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Deckbuilding, Action RPG, Adventure Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwicklungen trotz aller Widrigkeiten Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 15–25 Stunden Spielzeit, Entwicklung im Brettspiel, Action-Kämpfe Am besten geeignet für Spieler, die an storybasierten Begegnungen und einem hybriden Gameplay Gefallen finden Was mir gefallen hat Starker Schreibstil, abwechslungsreiche Begegnungen, einschneidende Entscheidungen

Hand of Fate 2 bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichtenerzählen beim Brettspiel, Deckbau und Echtzeit-Kämpfe. Jeder Durchgang entfaltet sich wie eine Tabletop-Reise, bei der du Karten aufdeckst, die Begegnungen, Herausforderungen, Beute und verzweigte Handlungsstränge darstellen.

Wenn Konflikte auftreten, das Spiel geht nahtlos in flüssige Action-Sequenzen über wo man direkt gegen Gegner antritt, wodurch ein hybrides Spielerlebnis entsteht, das Strategie mit geschicklichkeitsbasierten Kämpfen verbindet. Die Handlung ist facettenreich und voller Charakter, was jeder Begegnung Tiefe und Geheimnis verleiht.

Der Spielfortschritt fühlt sich dank wertvoller Beute, Fähigkeiten der Begleiter und einer großen Vielfalt an Begegnungskarten, die jedes Kapitel auf andere Weise prägen, lohnend an. Entscheidungen sind von Bedeutung und beeinflussen oft den Verlauf späterer Missionen. Im Vergleich zum Originalspiel, Hand of Fate 2 bietet tiefgreifendere Spielmechaniken, ein besseres Spieltempo und ein befriedigenderes Bau-Erlebnis.

Pro-Tipp Stelle dein Deck mit nützlichen Begegnungen zusammen, die heilen, Nahrung liefern oder Fertigkeitsherausforderungen bieten. Eine ausgewogene Vorbereitung macht schwierige Kapitel wesentlich leichter zu bewältigen.

Spieler, die gerne neue Strategien in Titeln wie Die besten Bullet-Hell-Spiele werden die Intensität der Kampfbegegnungen und die taktische Vorbereitung schätzen, die vor jeder Mission erforderlich ist.

Hand of Fate 2 ist erfolgreich, weil es Storytelling, Deckbau und Action zu einem stimmigen Abenteuer verbindet. Dank seiner eindringlichen Atmosphäre, dem großartigen Soundtrack und der hybriden Struktur fühlt sich jeder Durchlauf frisch an.

Mein Fazit: Ein stilvolles und innovatives, auf Kartendecks basierendes Rollenspiel – ideal für Balatro-Fans, die taktische Entscheidungen mit Echtzeit-Action und erzählerisch reichhaltigen Begegnungen verbinden möchten.

18. Spellsword-Karten: Die Anfänge [Ein Fantasy-Karten-Rollenspiel im Stil von Balatro]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Deckbuilding, Fantasy RPG, Roguelike Plattformen PC, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2020 Urheber One Up Plus Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Kartenfusion, Verbesserungen, freischaltbare Konfigurationen Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an flexibler Kartendeckgestaltung und Fantasy-Kämpfen haben Was mir gefallen hat Ein tiefgründiges Spielsystem, überzeugende Erweiterungen, hoher Wiederspielwert

Spellsword-Karten: Die Anfänge bietet ein klassisches Fantasy-Abenteuer, das sich um Kartenfusion und Aufwertung, wodurch die Spieler ein hohes Maß an Kontrolle darüber haben, wie sich ihr Deck entwickelt.

Anstatt sich ausschließlich auf zufällige Kartenzugaben zu verlassen, kannst du Karten zusammenführen, verbessern und modifizieren, um mächtige individuelle Fähigkeiten zu erschaffen. Dieses System vermittelt ein einzigartiges Gefühl der Eigenverantwortung für jeden Build und regt dazu an, bei jedem Durchlauf zu experimentieren.

Der Aufbau ist wie folgt ein bekanntes Roguelike-Schema: Erkunde gefährliche Gebiete, meistere taktische Kartenduelle und triff Entscheidungen, bei denen Risiko und Belohnung abgewogen werden müssen und die deine langfristige Strategie beeinflussen.

Die Fantasy-Welt ist klassisch, aber ansprechend gestaltet und bietet Monster, Magie und Ausrüstung, die eine Vielzahl von Spielstilen ermöglichen. Im Laufe des Spiels schaltest du neue Klassen, Karten und Fusionskombinationen frei, die dir die Tür zu äußerst kreativen Charakterkonfigurationen öffnen.

Pro-Tipp Probier lieber frühzeitig Fusions-Upgrades aus, anstatt Ressourcen zu horten. Starke, individuell angepasste Karten bieten oft einen größeren Nutzen als mehrere schwächere Karten.

Was das Spiel so besonders macht, ist die schiere Anzahl an freischaltbare Kartenkombinationen, die Spieler belohnen, die ihr Deck lieber während des Spiels optimieren, anstatt starren Archetypen zu folgen. Jeder Versuch fühlt sich anders an, da deine selbst gestalteten Karten deinen weiteren Weg bestimmen.

Mein Fazit: Ein flexibles und fesselndes Fantasy-Kartenspiel, ideal für Balatro-Fans, die es lieben, Karten anzupassen, mit Verbesserungen zu experimentieren und ihre Strategie spontan anzupassen.

19. Jenseits des Obelisken [Ein kooperativer Deckbau-Spiel wie Balatro für Teams]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Kooperatives Deckbuilding, Roguelite, RPG Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Dreamsite Games, Paradox Arc Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Online-Koop, Klassensynergie, verzweigte Karten Am besten geeignet für Spieler, die eine auf Teamwork ausgerichtete Strategie bevorzugen Was mir gefallen hat Starke Synergie innerhalb der Gruppe, umfangreicher Inhalt, ausgeprägter Spielfortschritt

Jenseits des Obelisken sticht als eine der wenigen hervor cooperative deckbuilding roguelite wo Spieler anspruchsvolle Level entweder alleine oder mit bis zu drei Freunden meistern können. Jeder Held verfügt über ein einzigartiges Kartendeck und eine eigene Rolle, wodurch Zusammensetzung der Gruppe und Synergieeffekte entscheidend für den Erfolg.

Die Spielverläufe entfalten sich auf verzweigten Karten voller Kämpfe, Ereignisse und Beute, wobei jede Entscheidung die langfristige Strategie deines Teams beeinflusst. Die Pixel-Art-Grafik verleiht dem Abenteuer einen charmanten Look, während der Fokus auf Taktik und Planung liegt.

Das Spiel besticht durch seine Tiefe und seinen hohen Wiederspielwert. Es gibt zahlreiche Klassen freizuschalten, von denen jede über vielschichtige Spielmechaniken und leistungsstarke Karten-Upgrades verfügt, die kreative Teamzusammensetzungen ermöglichen.

Pro-Tipp Stelle dein Team aus sich ergänzenden Rollen wie Tank, Heiler und Schadensverursacher zusammen. Eine starke Synergie zwischen den Charakteren ist weitaus wichtiger, als die reine Stärke auf einen einzelnen Helden zu konzentrieren.

Ein sinnvoller Beutefortschritt und eine durchdachte Deckoptimierung vermitteln den Spielern auf jeder Reise ein starkes Gefühl des Fortschritts. Dank zahlreicher Erweiterungen und DLCs wird das Spiel ständig um neue Helden, Karten und Gegenstände erweitert, die zum Experimentieren und zur Teamarbeit anregen.

Jenseits des Obelisken Das Spiel überzeugt, weil es kooperative Strategie, bedeutungsvolle Entscheidungen und befriedigendes Bauen zu einem stimmigen, rundenbasierten Erlebnis verbindet. Balatro-Fans, die an synergieorientiertem Gameplay Gefallen finden, werden sich hier sofort zu Hause fühlen.

Mein Fazit: Ein tiefgründiger und lohnender Koop-Deckbuilder, ideal für Spieler, die sich einen Spielfortschritt im Stil von Balatro wünschen, bei dem Teamwork und Klassenkombinationen im Vordergrund stehen.

20. Monsterjäger [Ein klassisches Deckbau-Roguelike im Stil von Balatro]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Deckbuilding, Roguelike, RPG Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nerdook Productions, Digerati Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Schnelle Abfahrten, abwechslungsreiches Kursangebot, große Auswahl an Ausrüstung Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an schnellen taktischen Entscheidungen haben Was mir gefallen hat Rasantes Tempo, unterhaltsame Heldenklassen, fesselnder Spielablauf

Monsterjägerist ein Klassikerrasantes Deckbuilding-Roguelike basiert auf kurzen, konzentrierten Spielrunden, die kluge Planung und schnelle Anpassungsfähigkeit belohnen.

Du wählst aus einer Vielzahl von Heldenklassen aus, von denen jede über einen eigenen Kartenpool und einzigartige Stärken verfügt, und kämpfst dich dann durch verzweigte Dungeon-Pfade voller Monster, Schätze und Verbesserungen. Der Spielaufbau ist straff und effizient, was das Spiel perfekt für Spieler macht, die kurze Spielrunden bevorzugen, ohne dabei auf sinnvolle Strategie verzichten zu müssen.

Der Spielverlauf ist klar strukturiert und fesselnd. Im Laufe des Spiels sammelst du neue Karten, Ausrüstung und Charakterverbesserungen, mit denen du dein Deck auf bestimmte Kombos oder Spielstile zuschneiden kannst. Die RPG-Elemente fügen sich gut in das optimierte Deckbuilding ein und bieten gerade genug Anpassungsmöglichkeiten, um das Experimentieren zu fördern, ohne den Spieler zu überfordern.

Die schlichte, aber charmante Indie-Präsentation rückt das Gameplay in den Vordergrund und sorgt dafür, dass der Fokus auf taktischen Entscheidungen und der zunehmenden Stärke deiner Aufstellung liegt.

Pro-Tipp Wähle Ausrüstung, die die natürlichen Stärken deiner Klasse unterstreicht. Die Stärkung deiner Kernmechaniken führt zu weitaus zuverlässigeren Durchläufen, als wenn du versuchst, Schwächen zu beheben.

Monsterjäger überzeugt durch sein rasantes Tempo und seine solide Spielmechanik. Jeder Durchlauf fühlt sich sinnvoll an, und jede Klasse erfordert eine andere Herangehensweise, wodurch das Spielerlebnis immer wieder neu und abwechslungsreich bleibt.

Mein Fazit: Ein kompakter und fesselnder Roguelike-Deckbuilder, ideal für Balatro-Fans, die schnelle, taktische Durchläufe und einen übersichtlichen Spielverlauf schätzen.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie Balatro

Wenn du zu den Spielern gehörst, die Balatros Mischung aus Synergien, Überraschungen und experimentierfreudigem Spielgenuss lieben, gibt es einige Spiele, die sich als perfekte nächste Schritte besonders hervorheben.

Für Neulinge→ Slay the Spire.

Ein wegweisender Deckbuilder mit übersichtlichen Spielmechaniken und unendlich kreativen Kartensynergien, die ihn zum einfachsten und stärksten Einstieg in das Spiel machen. Es ist keine Überraschung, dass viele Spieler ihn als einen der Die besten Roguelike-Spiele ab heute erhältlich.

Für strategisch orientierte Spieler → Monsterzug.

Sein vielschichtiger, mehrsträngiger Kampf und die enorme Vielfalt an Clans sorgen für einige der befriedigendsten taktischen Entscheidungen in diesem Genre.

Für Spieler, die schnelle, chaotische Zufälligkeit mögen → Möge das Glück dem Vermieter hold sein.

Ein leichtgewichtiges, äußerst wiederholenswertes Slot-Maschinen-Roguelike, das den Nervenkitzel unvorhersehbarer, gewinnreicher Spielrunden einfängt.

Für Fans düsterer Stimmungen → Inscryption.

Ein psychologisches, storybasiertes Kartenspiel, das Rätsel, Spannung und Deckbau auf eine Weise miteinander verbindet, wie es kein anderes Spiel tut.

Diese Auswahl bietet die zugänglichsten, spannendsten und sofort lohnenden Einstiegsmöglichkeiten für alle, die heute nach Spielen suchen, die „Balatro“ ähneln.

Häufig gestellte Fragen