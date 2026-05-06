Los 9 mejores juegos de Animal Crossing a los que los fans siempre vuelven

El mejor juego de Animal Crossing es como un soplo de tranquilidad en un mundo ruidoso. Ese suave tintineo del correo, el chapoteo del agua tras un lanzamiento perfecto, el silencioso orgullo de crear un pueblo en el que por fin te sientes como en casa.

Cada juego tiene su propio ritmo de relajación y creatividad, lo que sumerge a los jugadores en un bucle de pequeñas victorias que los animan a seguir jugando.

En mi lista de los mejores Animal Crossing En esta sección de juegos, repasaré todos los clásicos acogedores. Algunos cambiaron nuestra forma de decorar, otros convirtieron el juego social en un estilo de vida y unos pocos simplemente nos recuerdan por qué esta serie sigue ostentando la corona de los «juegos acogedores». Cada uno tiene su propio espíritu y, juntos, han dado forma a un universo en el que tomarse las cosas con calma es como ganar.

Nuestra selección de los mejores juegos de Animal Crossing

Estos son los mejores Animal Crossing juegos que hacen que los jugadores pierdan la noción del tiempo sin siquiera darse cuenta. Cada juego es un acogedor mundo lleno de encanto, creatividad e infinitas formas de entretenerse y divertirse. Los personajes, con sus marcadas personalidades, las adictivas rutinas diarias y la libertad para decorar convierten cada sesión en una pequeña aventura.

Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2020) – Te ofrece una isla desierta y una caja de herramientas, y convierte cada tarea —desde fabricar muebles hasta intercambiar nabos— en un bucle adictivo de creatividad y juego social que hace que el mundo siga cobrando vida cada día. Animal Crossing: Una nueva vida (2013) – Te pone en la silla del alcalde y transforma la ciudad en un mundo de planificación estratégica, interacciones sinceras con los vecinos y un sinfín de opciones de personalización que hacen que cada día sea único y encantador. Animal Crossing: Campamento Móvil (2017) – Condensa el encanto acogedor de la serie en una aventura para móviles, permitiendo a los jugadores decorar campamentos, coleccionar objetos raros y conectar con amigos en partidas breves que ofrecen una progresión satisfactoria en cualquier momento y en cualquier lugar.

Estos tres títulos ponen de manifiesto los diferentes puntos fuertes de la franquicia. Nuevos horizontes ofrece total libertad en la isla. Un nuevo comienzo se centra en la gestión municipal a nivel local. Pocket Camp ofrece diversión móvil para llevar. Cada juego aporta creatividad, encanto y una diversión adictiva que hace que los jugadores vuelvan día tras día.

Los 9 mejores juegos de Animal Crossing que te encantarán

Sigo pasando la mayor parte de las tardes ocupándome de las tareas cotidianas y poniéndome al día con un notable elenco de peludos habitantes de mi Nintendo Switch, y no solo porque no paran de regañarme por desaparecer de la isla (no pasa nada, saben que necesitas un descanso). Muchos estarán de acuerdo en que esta última entrega es una de esas a las que seguiremos jugando durante muchos años.

But Nuevos horizontes es solo el último lanzamiento de la Nintendo Switch and Interruptor 2 de esta increíble serie que lleva décadas perfeccionando discretamente el arte de los juegos acogedores.

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1. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [Construye la isla de tus sueños]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Nintendo EPD (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Sin límite de tiempo, aunque la mayoría de los jugadores acumulan más de 100 horas Características únicas Terraformación, manualidades DIY, sistema de Millas Nook

Aterrizaje enAnimal Crossing: Nuevos Horizontes es como si te entregaran el lienzo en blanco definitivo y te dijeran: «Da rienda suelta a tu imaginación». Llegas con una tienda de campaña, unas cuantas herramientas y sin tener ni idea de lo que te espera, y de repente Tom Nook te entrega las llaves de un paraíso que es todo tuyo. La emoción se desata al instante.

Lánzate a los ríos y sumérgete directamente en el mar. Caza insectos, desentierra fósiles, recoge conchas y crea objetos alucinantes que hagan que tu isla sea única. Planta flores, cultiva árboles y decora tu casa al completo mientras das forma a cada rincón de tu parque infantil. Acantilados, ríos, senderos… Tú decides cómo queda todo.

Con la versión gratuitaInterruptor 2 Actualización: tu vida en la isla mejorará aún más; nuevas funciones como un hotel resort, más espacio para guardar objetos y el modo creativo La Isla del Sueño El modo ofrece más formas de decorar y explorar tu mundo.

Con la versión gratuitaNintendo Switch Actualización: tu vida en la isla se renovará y se mejorará el almacenamiento de objetos.

Por qué lo elegimos Nuevos horizontes te permite construir tu isla tal y como tú quieras, esforzarte por conseguir equipamientos épicos y participar en eventos de temporada que hacen que entrar al juego sea una experiencia increíble cada día.

Los aldeanos llegan con sus divertidísimas peculiaridades, comercian contigo y hacen que la diversión no pare nunca. El modo multijugador lo hace aún más divertido, ya que tus amigos pueden unirse, ya sea en tu casa o en línea, para explorar tu isla. Es fácil entender por qué se considera un emocionanteNintendo Switchjuego para la aventura y la creatividad.

Visualmente, este juego tiene un aspecto increíble. Los colores pastel, la iluminación suave, los árboles que se mecen, el susurro de las hojas y las sombras que se mueven como si estuvieran vivas hacen que cada amanecer y cada noche estrellada destaquen. El sistema Nook Miles incorpora objetivos que hacen que el avance resulte adictivo… y los eventos de temporada, las actualizaciones y los contenidos descargables garantizan que la isla nunca pierda su encanto.

Mi veredicto: Nuevos horizontes es la perfección en cuanto a comodidad y diversión. Si te apetece construir, coleccionar y encantar a los sims, este juego te enganchará al instante y te hará volver cada día en busca de nuevas sorpresas.

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2. Animal Crossing: Una nueva vida [Conviértete en el alcalde perfecto]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo 3DS Año de estreno 2013 Creador/es Nintendo EAD (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Entre 80 y 200 horas, dependiendo del estilo de juego Características únicas Normativas municipales, funciones del alcalde, obras públicas

In Un nuevo comienzo… te bajas del tren pensando que no eres más que un aldeano cualquiera y, de repente, te conviertes en el alcalde. Esta tranquila ciudad se convierte en tu patio de recreo personal. Cada flor, cada puente y cada sendero dan forma al mundo a tu manera. Cada elección le da un toque personal, y es el tipo de juego que me hace pensar al instante en aquellos juegos de aventuras favoritos de los aficionados.

El tiempo transcurre a tu propio ritmo. Quizás estés pescando al amanecer, buscando insectos bajo las estrellas o tomando un café con tu vecino favorito. Incluso las tareas cotidianas resultan relajantes, y Cada nuevo día trae consigo acontecimientos, visitantes y pequeñas sorpresas que dan vida al pueblo. Este no es un juego al que se juega rápido. Es uno en el que te sumerges, uno que te atrae silenciosamente día tras día.

Por qué lo elegimos Podrás dirigir el pueblo como alcalde, modificar todo, desde las ordenanzas hasta el diseño de las calles, y pasar el rato con unos habitantes que parecen de verdad vivos, lo que hace que merezca la pena visitarlo cada día.

Un nuevo comienzo Es precioso. La iluminación tenue, los colores vivos y las simpáticas animaciones hacen que cada rincón de la ciudad rebose personalidad. Y Cuando necesites un descanso, ahí te espera la isla tropical con minijuegos y objetos coleccionables exclusivos, y una energía de pura relajación que te hace sentir como si estuvieras de minivacaciones cada vez que vas.

Es el tipo de juego que te sigue acompañando mucho tiempo después de haber dejado de jugar, lo que lo convierte en una opción perfecta para disfrutar en compañía de otros Juegos populares de Switch para niños.

Mi veredicto: Animal Crossing: Una nueva vida Es lo más en juegos acogedores. Tranquilo, encantador y con un valor de rejugabilidad infinito, es la mejor vía de escape en forma de simulación de vida que te hace sentir bien cada vez que lo juegas.

3. Animal Crossing: Campamento Móvil [Crea tu propio paraíso acogedor]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas iOS, Android Año de estreno 2017 Creador/es Nintendo EPD (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Servicio en directo continuo (sesiones diarias de juego de entre 15 y 30 minutos) Características únicas Juego para móviles, diseño de campamentos, funciones de realidad aumentada

Entrando enPocket Camp es como entrar en un mundo diminuto lleno de infinitas posibilidades. Hazte con una autocaravana, personalízala y empieza a crear el camping más relajado que hayas visto jamás. Los vecinos se pasarán por allí, aparecerán misiones y cada mejora que le hagas a la furgoneta desbloqueará nuevos y alucinantes lugares: Breezy Hollow, Sunburst Island, Saltwater Shores, Lost Lure Creek, Marketplace, Shovelstrike Quarry, OK Motors y muchos más.

Cada zona cuenta con botines, miniaventuras y sorpresas que esperan a que las descubras. Pesca, caza insectos, recoge fruta, extrae minerales y cumple encargos mientras persigues esas líneas del horizonte que hacen que la exploración cobre vida.

Por qué lo elegimos Perfecto para partidas rápidas sobre la marcha; decora tu campamento, hazte con botines exclusivos y únete a tus amigos en cualquier momento para partidas breves Animal Crossing Diversión que nunca aburre.

Los gráficos son absolutamente encantadores. Los árboles se mecen, los muebles se balancean, el agua se ondula, y la suave iluminación, junto con los colores vivos, dan vida a cada camping y cada lugar. Los eventos de temporada llenan el mundo de personalidad, y El modo AR Cabin te permite llevar tu campamento a la vida real, con la participación de los personajes favoritos del pueblo, lo que lo convierte en una experiencia encantadora que encaja a la perfección con el Los mejores juegos acogedores para Switch.

La personalización es fundamental in Pocket Camp. Mejora la autocaravana por dentro y por fuera, cambia el terreno, los fondos y las vallas, y hazte con los artículos rotativos del Marketplace para darle un aire nuevo al juego. Eventos por tiempo limitado y conexión con Nuevos horizontes Lanzamos diseños exclusivos para que cada día sea emocionante.

Mi veredicto: Pocket Camp Puede que sea más ligera que sus hermanas de consola, pero tiene mucho que ofrecer en cuanto a encanto, diversión social y un sinfín de posibilidades de decoración. Es un juego perfecto, de tamaño reducido Animal Crossing una aventura que no podrás dejar de leer.

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4. Animal Crossing: Mundo Salvaje [Explora y conecta]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2005 Creador/es Nintendo EAD (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Muy abierto; muchos jugadores superan las 100 horas Características únicas Modo multijugador online a través de Wi-Fi, diseño de doble pantalla, cultivo de flores

Te voy a explicar por qué Animal Crossing: Mundo Salvaje es una auténtica joya que todo propietario de una DS debería probar. Este juego va más allá de ser un simple simulador de vida. Es un mundo vibrante y en tiempo real que se sincroniza con el reloj de tu DS, haciendo que cada día del juego resulte fresco y lleno de vida. Desde los cerezos en flor en primavera hasta los copos de nieve en invierno, las estaciones cambian contigo.

Lo que realmente distingue a Mundo salvajelo que lo distingue es sumultijugador en línea. Por primera vez, podías visitar los pueblos de tus amigos a través de la Conexión Wi-Fi de Nintendo, intercambiar objetos y dejar mensajes en botellas. Fue un punto de inflexión que convirtió una experiencia individual en una aventura compartida. Además, la integración de la pantalla táctil hizo que la gestión del inventario y la personalización del personaje fueran más fluidas que nunca.

Por qué lo elegimos Puedes llevarte tu pueblo a cualquier parte, comerciar, chatear y explorar sobre la marcha, de modo que cada esquina y cada interacción con los habitantes del pueblo te parecerá nueva y llena de vida.

Los habitantes del pueblo no son meros personajes secundarios. Sus personalidades son muy ricas y los diálogos son originales y cautivadores, lo que hace que cada interacción resulte significativa. Además, el hecho de diseñar tu propia ropa y tus propios estampados aporta un toque personal que hace que tu pueblo sea realmente tuyo, razón por la cual a menudo se destaca entre Juegos recomendados para Nintendo DS.

Mi veredicto:A los aficionados les encantaráMundo salvaje por su jugabilidad relajante a la par que cautivadora, sus encantadores habitantes y sus infinitas opciones de personalización, que hacen que cada pueblo sea único y tuyo. Es una experiencia portátil que sigue siendo atemporal e inolvidable.

5. Animal Crossing (Original) [Empieza tu aventura en la isla]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo 64, GameCube Año de estreno 2002 Creador/es Nintendo EAD (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Muchas horas de juego relajado; sin un «final» definido Características únicas La primera simulación de la vida en tiempo real, con juegos de NES incluidos

El originalAnimal Crossing es un estilo de vida que te espera para que te sumerjas en él. Desde el momento en que entras en tu nueva ciudad, te encuentras en un mundo vivo donde el tiempo transcurre igual que en la vida real. Las estaciones cambian, los eventos especiales tienen lugar en fechas concretas y cada día nos depara algo nuevo por descubrir.

Lo que realmente destaca son los habitantes del pueblo. Estos personajes antropomórficos tienen personalidades bien definidas y unos diálogos divertidos que hacen que cada interacción cobre vida. Puedes pescar, cazar insectos, decorar tu casa e incluso descubre juegos ocultos de NES, que te ofrecen infinitas formas de jugar y explorar.

Por qué lo elegimos El juego original con el que empezó todo, lleno de encanto, sorpresas y esa dinámica pausada y atemporal que hace que te preocupes por cada uno de los aldeanos.

Los gráficos son sencillos, pero encantadores. Entornos coloridos, aldeanos expresivos y Las simpáticas animaciones crean un mundo acogedor. La atención al detalle en la ciudad, los árboles y el mobiliario aporta personalidad a cada rincón.

La jugabilidad abierta te permite fijarte tus propios objetivos, construir tu ciudad a tu manera y sentirte parte de la comunidad. Cada descubrimiento es gratificante y cada día es una aventura.

Mi veredicto: A los aficionados a los juegos relajantes pero adictivos les encantará este título original Animal Crossing. Su mundo envolvente, sus personajes carismáticos y sus posibilidades ilimitadas de personalización lo convierten en un clásico atemporal que todo jugador debería descubrir.

6. Animal Crossing: Gente de ciudad [Vive a lo grande]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Wii Año de estreno 2008 Creador/es Nintendo EAD (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Amplio, con capacidad para cientos de horas Características únicas Centro urbano con tiendas exclusivas, prendas personalizadas «Pro design» por delante y por detrás

Al entrar enAnimal Crossing: Gente de la ciudad Es como adentrarse en un mundo completamente nuevo dentro de una serie que ya conoces. A diferencia de los juegos anteriores, este te permite acceder en autobús a una ciudad llena de vida, repleta de tiendas, eventos y personajes que no encontrarás en tu pueblo. Es un espacio social que cambia por completo la forma de explorar e interactuar con el mundo del juego.

Los habitantes del pueblo siguen siendo encantadores, pero la ciudad aporta un nuevo dinamismo. Podrás descubrir objetos raros, comprar muebles únicos y desbloquear nuevas actividades que no se encuentran en otros juegos. La pesca y la captura de insectos resultan más interactivas gracias a los mandos del Wii Remote y el Nunchuk.

Por qué lo elegimos Sal a la ciudad para descubrir nuevas tiendas, eventos y personajes pintorescos que aportan un toque de frescura al encanto clásico de la serie, sin dejar de lado el ambiente acogedor de tu pueblo.

La personalización y la exploración siguen siendo el núcleo de la experiencia, pero Gente de ciudad destaca por sus características sociales y urbanas. La conexión en línea te permite visitar las ciudades de tus amigos, intercambiar regalos y recibir contenido exclusivo, creando una experiencia comunitaria dinámica que va más allá de tu propio pueblo.

Mi veredicto: Gente de ciudad mantiene todo el ambiente acogedor Animal Crossing te contagia su energía y te hace pasarlo en grande en su animado centro urbano. Date una vuelta por las tiendas, descubre nuevos rincones y observa cómo los habitantes se lo pasan en grande en la gran ciudad.

7. Animal Crossing: Diseñador de hogares felices [Diseña sin límites]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Nintendo 3DS Año de estreno 2015 Creador/es Nintendo EAD (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida Normalmente, entre 20 y 50 horas (trabajo de diseño + peticiones del cliente) Características únicas Diseño de interiores y exteriores para el hogar, integración de amiibo

Animal Crossing: Diseñador de hogares felices supone un cambio radical para la serie. Sumergirse en el papel de diseñador de interiores es sinónimo de diversión y creatividad sin fin. Cada habitante del pueblo tiene su propia personalidad, y construir la casa de sus sueños convierte la decoración en un reto apasionante.

La cantidad de muebles, decoraciones y herramientas disponibles es alucinante. Colocar los objetos con la pantalla táctil y el lápiz óptico de la 3DS resulta increíblemente satisfactorio, lo que hace que cada habitación parezca una obra maestra personal. Las tarjetas Amiibo llevan la emoción a otro nivel, ya que desbloquean personajes especiales y permiten que las casas reflejen su estilo único. Las infinitas combinaciones hacen que cada proyecto resulte emocionante y adictivo.

Por qué lo elegimos Dalo todo construyendo y decorando las casas de ensueño de los habitantes del pueblo; aquí podrás dar rienda suelta a tu creatividad y a tus habilidades de diseño sin las tareas habituales.

El avance resulta emocionante, ya que constantemente se desbloquean nuevas opciones de diseño, lo que te da un motivo para enfrentarte a cada nueva casa. Puede que a los fans de la serie clásica les resulte extraño que se hayan omitido la pesca y la captura de bichos, pero el hecho de centrarse por completo en el diseño hace que este juego destaque. Cada casa terminada es un motivo de orgullo, una muestra de creatividad y estrategia.

Mi veredicto: ¿A alguien le apetece una versión fresca y creativa de Animal Crossingles encantaráDiseñador de hogares felices. Su increíble personalización, su creatividad sin límites y sus estimulantes retos de diseño lo convierten en un juego imprescindible tanto para los apasionados de la decoración como para los veteranos de la serie.

8. Animal Crossing: Amiibo Festival [Únete a la fiesta más divertida]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas Wii U Año de estreno 2015 Creador/es NDcube / Nintendo EPD (desarrolladores), Nintendo (editor) Duración media de la partida Partidas de juegos de mesa en sesiones «mensuales» (de unas pocas horas de duración cada una) Características únicas Juego de mesa compatible con Amiibo que incluye minijuegos

Amiibo Festival convierte el acogedor ambiente del pueblo en una auténtica batalla de juegos de mesa. Al lanzarse al juego con un amiibo en la mano, cada tirada de dados es como una pequeña montaña rusa, moviéndose por espacios que dejan caer campanas, desencadenan eventos y mantienen vivo el entusiasmo. El «Stalk Market» aporta una gran dosis de estrategia, ya que permite convertir los nabos en jugosas ganancias si se calculan bien los movimientos.

Más allá del tablero y los dados, Amiibo Festival le da un toque especial con minijuegos que se activan al caer en casillas especiales. Los retos van desde carreras rápidas hasta sencillos rompecabezas, lo que ofrece momentos de diversión trepidante que amenizan las rondas. Cada partida mantiene a los jugadores enganchados, y la variedad de retos, junto con las bonificaciones de amiibo, garantiza que ninguna sesión sea igual a otra.

Por qué lo elegimos Únete a la diversión con tableros y minijuegos compatibles con amiibo, que convierten el modo multijugador informal en una versión trepidante e impredecible del encanto de la serie.

Los gráficos son tan bonitos como siempre. El uso de amiibo para controlar los movimientos aporta un nivel superior de interacción y hace que cada partida resulte más personal y envolvente. Las partidas multijugador garantizan un montón de risas, perfectas para las noches de juegos en familia, y aunque no está disponible para Switch, sigue siendo una opción muy recomendable junto con mi Juegos favoritos para la familia en Switch.

Mi veredicto: En serio, si alguien tiene ganas de una fiesta divertida en la que reírse a carcajadas, necesita Amiibo Festival en su vida. Entre la locura de los juegos de mesa, las travesuras con los amiibo y el caos de los minijuegos, este título ofrece diversión sin fin y hace que los jugadores vuelvan una y otra vez.

9. Plaza de Animal Crossing [Comparte, chatea y celebra con tus amigos]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Wii U Año de estreno 2013 Creador/es Nintendo EAD Duración media de la partida Sesiones breves (aplicación de red social) Características únicas Integración con Miiverse, centro social para compartir contenidos

Plaza de Animal Crossing es una joya escondida que da un giro inesperado a lo habitual Animal Crossingfórmula.En lugar de gestionar una ciudad, los jugadores se adentran en una animada plaza llena de caras conocidasdeUn nuevo comienzo. Es como la Plaza Mii, pero con un toque acogedor y lleno de animales.

La verdadera magia surge al interactuar con los habitantes del pueblo. Toca a un personaje y, ¡zas!, aparecerán sus últimas publicaciones en Miiverse, información sobre su cumpleaños e incluso la posibilidad de marcarlo como favorito. Es una inmersión profunda en el Animal Crossinguniverso,que conecta a los jugadores con sus personajes favoritos como ningún otro juego lo ha hecho.

Por qué lo elegimos Un sitio online muy relajado donde intercambiar objetos, jugar a minijuegos y conectar con la Animal Crossing mundo, ofreciendo a los aficionados un espacio social divertido y sin presiones.

La plaza no es solo un punto de encuentro estático; está llena de vida. Las encuestas comunitarias mensuales permiten a los jugadores votar sobre diversos temas, añadiendo un toque de interactividad que mantiene el interés. Además, la posibilidad de importar fotos desde Un nuevo comienzo A través de la tarjeta SD, los jugadores pueden mostrar sus aventuras en el juego y compartirlas con la comunidad.

Mi veredicto: Si te gusta pasar el rato con tus vecinos favoritos y sumergirte en el Animal Crossing el mundo parece un rollo, Plaza Es un juego que no te puedes perder. Su ambiente relajado y sociable, sus guiños nostálgicos y sus funciones interactivas lo hacen mucho más adictivo de lo que parece.

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Mi opinión general sobre el mejor juego de Animal Crossing

Animal Crossing Los juegos de este tipo se encuentran entre mis favoritos cuando busco un pasatiempo acogedor, adorable y divertido. En general, creo que estos son los títulos que todo fan debería jugar:

Animal Crossing: Nuevos Horizontes – te deja en una isla desierta y te da total libertad creativa. Construye el refugio de tus sueños desde cero, pesca, captura insectos, crea objetos alucinantes y pasa el rato con los aldeanos, que son, en esencia, tu pandilla digital. En el nuevo Edición Switch 2, ahora puedes ampliar aún más tu vida en la isla, desbloquear más espacio de almacenamiento y llamar a tus isleños con un megáfono.

– te deja en una isla desierta y te da total libertad creativa. Construye el refugio de tus sueños desde cero, pesca, captura insectos, crea objetos alucinantes y pasa el rato con los aldeanos, que son, en esencia, tu pandilla digital. En el nuevo Edición Switch 2, ahora puedes ampliar aún más tu vida en la isla, desbloquear más espacio de almacenamiento y llamar a tus isleños con un megáfono. Un nuevo comienzo – potencia el encanto clásico al convertirte en el alcalde. Dar forma a las calles, diseñar tu pueblo y mantener contentos a los habitantes convierten las tareas cotidianas en ciclos de juego gratificantes que te harán volver una y otra vez. Es acogedor, ingenioso y está repleto de esos momentos que han hecho legendaria a la serie.

– potencia el encanto clásico al convertirte en el alcalde. Dar forma a las calles, diseñar tu pueblo y mantener contentos a los habitantes convierten las tareas cotidianas en ciclos de juego gratificantes que te harán volver una y otra vez. Es acogedor, ingenioso y está repleto de esos momentos que han hecho legendaria a la serie. Pocket Camp – es perfecto para disfrutar de momentos de diversión rápidos y breves. Personaliza tu campamento, echa un vistazo a lo que hacen tus amigos, colecciona objetos raros y sumérgete en los eventos estés donde estés. El juego conserva todo su encanto sobre la marcha sin perder ese toque característico Animal Crossingcalidez.

– es perfecto para disfrutar de momentos de diversión rápidos y breves. Personaliza tu campamento, echa un vistazo a lo que hacen tus amigos, colecciona objetos raros y sumérgete en los eventos estés donde estés. El juego conserva todo su encanto sobre la marcha sin perder ese toque característico Animal Crossingcalidez. Gente de ciudad – da un giro a la vida rural con un bullicioso centro urbano. Nuevas tiendas, actividades adicionales e interacciones sociales mejoradas aportan un toque de frescura a la fórmula clásica. Cada título aporta algo único, pero todos ellos capturan la creatividad, el encanto y la diversión sin fin que hacen que Animal Crossing No podrás dejarlo.

Aunque es difícil conseguir la mayoría de ellos, hay un montón de otros juegos geniales como Animal Crossing ¡que transmiten la misma sensación!

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