Die 9 besten „Animal Crossing“-Spiele, zu denen die Fans immer wieder zurückkehren

Das beste „Animal Crossing“-Spiel ist wie ein Hauch der Ruhe in einer lauten Welt. Das leise Klingeln der Post, das Plätschern des Wassers nach einem perfekten Wurf, der stille Stolz, eine Stadt zu gestalten, die sich endlich wie ein Zuhause anfühlt.

Jedes Spiel hat seinen ganz eigenen Rhythmus aus Entspannung und Kreativität und zieht die Spieler in einen Kreislauf kleiner Erfolge, der sie zum Weiterspielen animiert.

In meiner Liste der besten Animal Crossing Spiele – ich werde jeden einzelnen dieser gemütlichen Klassiker unter die Lupe nehmen. Einige haben unsere Art zu dekorieren verändert, andere haben das gemeinsame Spielen zu einem Lebensstil gemacht, und ein paar erinnern uns einfach daran, warum diese Reihe nach wie vor die Krone der „gemütlichen Spiele“ trägt. Jedes hat seinen eigenen Herzschlag, und zusammen haben sie ein Universum geschaffen, in dem Entschleunigung sich wie ein Gewinn anfühlt.

Unsere Top-Empfehlungen für „Animal Crossing“-Spiele

Das sind die besten Animal Crossing Spiele, bei denen die Spieler die Zeit vergessen, ohne es überhaupt zu merken. Jedes Spiel ist ein gemütlicher Spielplatz voller Charme, Kreativität und unzähliger Möglichkeiten, herumzutollen und einfach Spaß zu haben. Dorfbewohner mit ausgeprägten Persönlichkeiten, fesselnde Tagesabläufe und Gestaltungsfreiheit machen jede Spielsitzung zu einem kleinen Abenteuer.

Animal Crossing: New Horizons (2020) – Es stellt dir eine einsame Insel und einen Werkzeugkasten zur Verfügung und verwandelt dann jede Aufgabe – vom Möbelbau bis zum Handel mit Rüben – in einen fesselnden Kreislauf aus Kreativität und sozialem Spiel, der die Welt jeden Tag lebendig erscheinen lässt. Animal Crossing: Ein neues Leben (2013) – Versetzt dich in den Sessel des Bürgermeisters und verwandelt die Stadt in einen Spielplatz voller strategischer Planung, herzlicher Begegnungen mit den Dorfbewohnern und endloser Gestaltungsmöglichkeiten, die jeden Tag zu einem ganz persönlichen und bezaubernden Erlebnis machen. Animal Crossing: Pocket Camp (2017) – Das Spiel vereint den gemütlichen Charme der Serie in einem mobilen Abenteuer, bei dem die Spieler Campingplätze gestalten, seltene Gegenstände sammeln und mit Freunden in kurzen Spielrunden in Kontakt treten können – für ein befriedigendes Spielerlebnis, das jederzeit und überall möglich ist.

Diese drei Titel zeigen die unterschiedlichen Stärken der Reihe. Neue Horizonte bietet uneingeschränkte Freiheit auf der Insel. Neuanfang konzentriert sich auf die persönliche Stadtverwaltung. Pocket Camp bietet mobilen Spielspaß für unterwegs. Jedes Spiel besticht durch Kreativität, Charme und fesselnden Spielspaß, der die Spieler Tag für Tag wiederkommen lässt.

Die 9 besten „Animal Crossing“-Spiele, die dir garantiert gefallen werden

Ich verbringe immer noch den Großteil meiner Abende damit, alltägliche Aufgaben zu erledigen und bei einer bunten Schar von Plüschdörflern auf meinem Nintendo Switch, und das nicht nur, weil sie mich immer wieder dafür kritisieren, dass ich von der Insel verschwunden bin (keine Sorge, sie wissen, dass man mal eine Auszeit braucht). Viele werden mir zustimmen, dass wir den neuesten Teil noch viele Jahre lang spielen werden.

But Neue Horizonte ist nur die jüngste Veröffentlichung auf der Nintendo Switch and Schalter 2 aus dieser großartigen Reihe, die seit Jahrzehnten still und leise die Kunst des gemütlichen Spielens perfektioniert.

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Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Nintendo EPD (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Keine festgelegte Spielzeit, obwohl die meisten Spieler über 100 Stunden spielen Besondere Merkmale Terraforming, Selbermachen, Nook-Meilen-System

Landung aufAnimal Crossing: New Horizons ist, als würde man die ultimative leere Leinwand in die Hand gedrückt bekommen und zu hören bekommen: „Lass deiner Fantasie freien Lauf.“ Du tauchst mit einem Zelt und ein paar Werkzeugen auf, hast aber keine Ahnung, was dich erwartet – und plötzlich übergibt dir Tom Nook die Schlüssel zu einem Paradies, das ganz dir gehört. Der Hype beginnt sofort.

Springt in Flüsse und taucht direkt ins Meer. Jagt Insekten, graben Fossilien aus, sammelt Muscheln und Stelle verrückte Gegenstände her, die deine Insel zu etwas Einzigartigem machen. Pflanze Blumen, pflanze Bäume und gestalte dein Haus nach Herzenslust, während du jeden Winkel deines Spielplatzes gestaltest. Klippen, Flüsse, Wege – du entscheidest, wie alles zusammenkommt.

Mit der kostenlosenSchalter 2 Update: Dein Inselleben wird noch besser – mit neuen Funktionen wie einem Resort-Hotel, mehr Stauraum für Gegenstände und dem Kreativmodus Schlafinsel Dieser Modus bietet dir weitere Möglichkeiten, deine Welt zu gestalten und zu erkunden.

Mit der kostenlosenNintendo Switch Update: Dein Inselleben wird aufgefrischt und die Aufbewahrungsmöglichkeiten für Gegenstände verbessert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Neue Horizonte Hier kannst du deine Insel ganz nach deinen Vorstellungen gestalten, dich durch das Spiel kämpfen, um epische Ausrüstungssets zu ergattern, und an saisonalen Events teilnehmen, die das Einloggen jeden Tag zu einem tollen Erlebnis machen.

Die Dorfbewohner tauchen mit ihren urkomischen Macken auf, treiben Handel mit dir und sorgen für ununterbrochenen Spaß. Der Mehrspielermodus macht das Spiel noch besser, wenn Freunde lokal oder online vorbeischauen, um deine Insel zu erkunden. Es ist leicht zu verstehen, warum dies als spannendNintendo SwitchSpiel für Abenteuer und Kreativität.

Optisch sieht dieses Spiel einfach umwerfend aus. Pastellfarben, sanftes Licht, sich im Wind wiegende Bäume, raschelndes Laub und Schatten, die sich bewegen, als wären sie lebendig, lassen jeden Sonnenaufgang und jede sternenklare Nacht zu etwas ganz Besonderem werden. Das Nook-Miles-System bietet Ziele, die den Spielfortschritt spannend machen… und saisonale Events, Updates und DLC sorgen dafür, dass auf der Insel nie Langeweile aufkommt.

Mein Fazit: Neue Horizonte ist gemütliche, verspielte Perfektion. Wenn Bauen, Sammeln und das Charme der Sims nach einem Riesenspaß klingen, fesselt dich dieses Spiel sofort und sorgt jeden Tag aufs Neue für Überraschungen, die dich immer wieder zurückkommen lassen.

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2. Animal Crossing: Ein neues Leben [Werde der perfekte Bürgermeister]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2013 Urheber Nintendo EAD (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Etwa 80 bis 200 Stunden, je nach Spielstil Besondere Merkmale Gemeindeverordnungen, Rolle des Bürgermeisters, öffentliche Arbeiten

In Neuanfang… man steigt aus dem Zug und denkt, man sei nur ein Dorfbewohner wie jeder andere, und plötzlich ist man der Bürgermeister. Diese entspannte Stadt wird zu deinem ganz persönlichen Spielplatz. Jede Blume, jede Brücke und jeder Weg gestalten die Welt ganz nach deinen Vorstellungen. Jede Entscheidung verleiht ihr eine persönliche Note, und es ist genau die Art von Spiel, die mich sofort an jene beliebte Abenteuerspiele.

Die Zeit vergeht ganz nach deinem eigenen Rhythmus. Vielleicht angelst du bei Sonnenaufgang, suchst unter dem Sternenhimmel nach Insekten oder trinkst einen Kaffee mit deinem Lieblingsdörfler. Selbst die alltäglichen Aufgaben wirken entspannend, und Jeder neue Tag bringt Ereignisse, Besucher und kleine Überraschungen mit sich, die die Stadt zum Leben erwecken. Das ist kein Spiel, das man schnell durchspielt. Es ist eines, in dem man lebt, eines, das einen Tag für Tag still und leise wieder in seinen Bann zieht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Als Bürgermeister leitest du die Stadt, kannst alles von Verordnungen bis hin zur Stadtplanung anpassen und Zeit mit Dorfbewohnern verbringen, die sich wirklich lebendig anfühlen – so lohnt es sich, jeden Tag mal vorbeizuschauen.

Neuanfang sieht einfach umwerfend aus. Die sanfte Beleuchtung, die leuchtenden Farben und die niedlichen Animationen verleihen jedem Winkel der Stadt einen ganz eigenen Charakter. Und Wenn du eine Pause brauchst, wartet die tropische Insel mit Minispielen und seltenen Sammelobjekten auf dich, und pure Entspannungsenergie, die sich jedes Mal wie ein Kurzurlaub anfühlt.

Es ist die Art von Spiel, die einem noch lange nach dem Spielen im Gedächtnis bleibt, was es zu einer perfekten Wahl macht, um es gemeinsam mit anderen zu genießen Beliebte Switch-Spiele für Kinder.

Mein Fazit: Animal Crossing: Ein neues Leben ist das Nonplusultra an gemütlichem Gaming. Ruhig, charmant und mit unendlichem Wiederspielwert – es ist die ultimative Lebenssimulation, die jedes Mal wieder Freude bereitet.

3. Animal Crossing: Pocket Camp [Erschaffe dein gemütliches Paradies]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nintendo EPD (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Laufender Live-Service (tägliche Spielsitzungen von 15–30 Minuten) Besondere Merkmale Spielen auf Mobilgeräten, Gestaltung von Campingplätzen, AR-Funktionen

In … hineinfahrenPocket Camp Es fühlt sich an, als würde man in eine kleine Welt voller unendlicher Möglichkeiten. Schnapp dir einen Camper, statte ihn aus und leg los, den chilligsten Campingplatz aller Zeiten zu bauen. Dorfbewohner schauen vorbei, Quests tauchen auf, und jedes Upgrade für den Camper schaltet coole neue Orte frei: Breezy Hollow, Sunburst Island, Saltwater Shores, Lost Lure Creek, Marketplace, Shovelstrike Quarry, OK Motors und viele mehr.

In jedem Bereich gibt es Beute, Mini-Abenteuer und Überraschungen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Fische, fange Insekten, sammle Früchte, schürfe nach Mineralien und erfülle Aufträge, während du den Horizontlinien nachjagst, die das Gefühl der Entdeckung lebendig werden lassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ideal für kurze Spielrunden zwischendurch; schmücke deinen Campingplatz, ergattere seltene Beute und schließe dich jederzeit mit Freunden zusammen für kurze Spielrunden Animal Crossing Spaß, der nie langweilig wird.

Die Grafik ist einfach bezaubernd. Bäume wiegen sich im Wind, Möbel hüpfen, Wasser plätschert, und die sanfte Beleuchtung sowie die leuchtenden Farben erwecken jeden Campingplatz und jeden Ort zum Leben. Saisonale Ereignisse verleihen der Welt Charakter, und Mit dem AR-Cabin-Modus wird dein Campingplatz in der realen Welt zum Leben erweckt, wobei auch die Lieblingsdörfler mitfeiern und das Ganze zu einem wunderbaren Erlebnis machen, das sich nahtlos in die Die besten gemütlichen Switch-Spiele.

Maßgeschneiderte Lösungen sind entscheidend in Pocket Camp. Rüste dein Wohnmobil innen und außen auf, wechsle Gelände, Hintergründe und Zäune und hol dir wechselnde Marktplatz-Artikel, damit es immer spannend bleibt. Zeitlich begrenzte Events und die Verknüpfung mit Neue Horizonte Bringt exklusive Designs auf den Markt und sorgt so jeden Tag für Abwechslung.

Mein Fazit: Pocket Camp Es mag zwar leichter sein als seine Konsolen-Pendants, hat es aber mit Charme, geselligem Spielspaß und endlosen Gestaltungsmöglichkeiten in sich. Es ist ein perfektes, überschaubares Animal Crossing Ein Abenteuer, das man einfach nicht aus der Hand legen kann.

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4. Animal Crossing: Wild World [Entdecken und Vernetzen]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2005 Urheber Nintendo EAD (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Sehr offen, viele Spieler haben mehr als 100 Stunden gespielt Besondere Merkmale Online-Multiplayer über WLAN, Dual-Screen-Anzeige, Blumenzucht

Ich erkläre dir gerne, warum Animal Crossing: Wild World ist ein absolutes Juwel, das jeder DS-Besitzer erleben sollte. Dieses Spiel ist mehr als nur ein Lebenssimulator. Es ist eine lebendige Echtzeitwelt, die sich mit der Uhr deines DS synchronisiert, sodass sich jeder Tag im Spiel frisch und lebendig anfühlt. Von Kirschblüten im Frühling bis hin zu Schneeflocken im Winter, Die Jahreszeiten wechseln mit dir.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Wilde WeltDas Besondere daran ist, dassOnline-MultiplayerZum ersten Mal konnte man über die Nintendo Wi-Fi Connection die Dörfer von Freunden besuchen, Gegenstände tauschen und Flaschenpost hinterlassen. Das war ein entscheidender Wendepunkt, der aus einem Einzelerlebnis ein gemeinsames Abenteuer machte. Und dank der Touchscreen-Integration war die Verwaltung deines Inventars und die Anpassung deines Charakters so einfach wie nie zuvor.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du kannst deine Stadt überallhin mitnehmen, unterwegs handeln, chatten und auf Entdeckungsreise gehen, sodass sich jede Straßenecke und jede Begegnung mit den Dorfbewohnern frisch und lebendig anfühlt.

Die Dorfbewohner sind nicht nur Statisten. Sie haben facettenreiche Persönlichkeiten, und die Dialoge sind originell und fesselnd, sodass jede Interaktion von Bedeutung ist. Außerdem verleiht das Entwerfen eigener Kleidung und Muster der Stadt eine persönliche Note, die sie zu deinem ganz eigenen Ort macht – weshalb dies oft als eines der Empfohlene Nintendo DS-Spiele.

Mein Fazit:Fans werden begeistert seinWilde Welt wegen seines entspannenden und zugleich fesselnden Spielvergnügens, seiner charmanten Dorfbewohner und der unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, die jedes Dorf zu einem ganz individuellen Erlebnis machen. Es ist ein Spielerlebnis für unterwegs, das zeitlos und unvergesslich bleibt.

5. Animal Crossing (Original) [Beginne deine Inselreise]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Nintendo 64, GameCube Erscheinungsjahr 2002 Urheber Nintendo EAD (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Viele Stunden entspanntes Spielvergnügen; kein festgelegtes „Ende“ Besondere Merkmale Die erste Echtzeit-Lebenssimulation, inklusive NES-Spiele

Das OriginalAnimal Crossing ist ein Lebensstil, der darauf wartet, dass du eintauchst. Sobald du deine neue Stadt betrittst, befindest du dich in einer lebendigen Welt, in der die Zeit genauso vergeht wie im echten Leben. Die Jahreszeiten wechseln, besondere Ereignisse finden an festen Terminen statt, und jeder Tag hält etwas Neues bereit, das es zu entdecken gilt.

Die Dorfbewohner sind das Besondere an diesem Spiel. Diese anthropomorphen Figuren haben ausgeprägte Persönlichkeiten und führen witzige Dialoge, die jede Begegnung lebendig wirken lassen. Man kann angeln, Insekten fangen, sein Haus dekorieren und sogar Entdecke versteckte NES-Spiele, die dir unzählige Möglichkeiten zum Spielen und Entdecken bieten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Original, mit dem alles begann – voller Charme, Überraschungen und jenem zeitlosen, sich langsam entwickelnden Spielverlauf, der dafür sorgt, dass einem jeder Dorfbewohner ans Herz wächst.

Die Grafik ist schlicht, aber reizvoll. Bunte Umgebungen, ausdrucksstarke Dorfbewohner und Niedliche Animationen schaffen eine gemütliche Welt. Die Liebe zum Detail in der Stadt, bei den Bäumen und beim Stadtmobiliar verleiht jeder Ecke ihren ganz eigenen Charakter.

Dank des offenen Spielablaufs kannst du dir deine eigenen Ziele setzen, deine Stadt ganz nach deinen Vorstellungen gestalten und dich als Teil der Gemeinschaft fühlen. Jede Entdeckung ist lohnenswert, und jeder Tag ist ein Abenteuer.

Mein Fazit: Fans von entspanntem und dennoch fesselndem Gameplay werden sich in das Original verlieben Animal Crossing. Seine fesselnde Welt, seine charismatischen Charaktere und die unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten machen es zu einem zeitlosen Klassiker, den jeder Gamer erlebt haben sollte.

6. Animal Crossing: Stadtbewohner [Lebe das Leben in vollen Zügen]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Wii Erscheinungsjahr 2008 Urheber Nintendo EAD (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Umfangreich, Hunderte von Stunden möglich Besondere Merkmale Stadtzentrum mit exklusiven Geschäften, „Pro Design“-Kleidung mit individuell gestalteten Vorder- und Rückseiten

BetretenAnimal Crossing: Stadtbewohner Es fühlt sich an, als würde man innerhalb einer vertrauten Serie eine ganz neue Welt betreten. Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen bietet dir dieses Spiel die Möglichkeit, mit dem Bus in eine pulsierende Stadt zu fahren, die voller Geschäfte, Veranstaltungen und Charaktere ist, die du in deinem Dorf nicht finden wirst. Es ist ein sozialer Spielplatz, der die Art und Weise, wie du die Spielwelt erkundest und mit ihr interagierst, völlig verändert.

Die Dorfbewohner sind nach wie vor bezaubernd, doch die Stadt bringt eine neue Dynamik mit sich. Du kannst seltene Gegenstände entdecken, einzigartige Möbel kaufen und neue Aktivitäten freischalten, die es in anderen Spielen nicht gibt. Dank der Steuerung mit Wii-Fernbedienung und Nunchuk fühlen sich Angeln und Insektenfangen interaktiver an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Besuche die Stadt, um weitere Geschäfte, Veranstaltungen und schillernde Persönlichkeiten zu entdecken, die dem klassischen Charme der Serie eine neue Note verleihen, während deine Stadt gleichzeitig gemütlich bleibt.

Anpassung und Erkundung stehen nach wie vor im Mittelpunkt des Spielerlebnisses, aber Stadtmenschen zeichnet sich durch seine sozialen und städtebaulichen Merkmale aus. Dank der Online-Verbindung kannst du die Städte deiner Freunde besuchen, Geschenke austauschen und exklusive Inhalte erhalten – so entsteht ein lebendiges Gemeinschaftserlebnis, das über dein eigenes Dorf hinausgeht.

Mein Fazit: Stadtmenschen bewahrt die ganze Gemütlichkeit Animal Crossing Die Stadt versprüht eine tolle Atmosphäre und sorgt mit ihrem pulsierenden Stadtzentrum für jede Menge Spaß. Geh shoppen, entdecke neue Ecken und schau zu, wie die Stadtbewohner das Leben in der Großstadt in vollen Zügen genießen.

7. Animal Crossing: Happy Home Designer [Design ohne Grenzen]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2015 Urheber Nintendo EAD (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit In der Regel 20–50 Stunden (Entwurfsarbeit + Kundenwünsche) Besondere Merkmale Innen- und Außengestaltung von Wohnräumen, Integration von Amiibo

Animal Crossing: Happy Home Designer ist ein echter Wendepunkt für die Serie. Sich in die Rolle eines Innenarchitekten zu versetzen, bedeutet ununterbrochenen Spaß und Kreativität. Jeder Dorfbewohner hat seinen eigenen Charakter, und das Entwerfen ihres Traumhauses macht das Einrichten zu einer spannenden Herausforderung.

Die Auswahl an Möbeln, Dekorationen und Werkzeugen ist einfach unglaublich. Das Platzieren der Gegenstände über den Touchscreen und den Stylus des 3DS macht unglaublich viel Spaß, sodass sich jeder Raum wie ein persönliches Meisterwerk anfühlt. Amiibo-Karten heben den Spielspaß auf ein neues Niveau, indem sie besondere Charaktere freischalten und es ermöglichen, die Wohnungen an den individuellen Stil anzupassen. Unzählige Kombinationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass jedes Projekt spannend bleibt und süchtig macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Stürze dich voll und ganz in den Bau und die Einrichtung von Traumhäusern für die Dorfbewohner; hier kannst du deiner Kreativität und deinem gestalterischen Talent freien Lauf lassen, ohne dich um die üblichen lästigen Aufgaben kümmern zu müssen.

Der Spielfortschritt ist spannend, da ständig neue Gestaltungsmöglichkeiten freigeschaltet werden, was einen Anreiz bietet, jedes neue Haus in Angriff zu nehmen. Dass das Angeln und das Insektenfangen wegfallen, mag klassischen Fans seltsam vorkommen, doch die konsequente Konzentration auf das Design macht dieses Spiel zu etwas Besonderem. Jedes fertiggestellte Haus ist eine Leistung, die Kreativität und strategisches Geschick beweist.

Mein Fazit: Wer Lust auf eine frische, kreative Variante von Animal Crossingwird liebenHappy Home Designer. Die unglaublichen Anpassungsmöglichkeiten, die grenzenlose Kreativität und die fesselnden Design-Herausforderungen machen es zu einem absoluten Muss für Einrichtungsbegeisterte und Serienveteranen gleichermaßen.

8. Animal Crossing: Amiibo-Festival [Erlebe den ultimativen Partyspaß]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen Wii U Erscheinungsjahr 2015 Urheber NDcube / Nintendo EPD (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Brettspielrunden im Rahmen „monatlicher“ Treffen (jeweils einige Stunden pro Spiel) Besondere Merkmale Ein Amiibo-basiertes Brettspiel mit Minispielen

Amiibo-Festival verwandelt die gemütliche Dorfatmosphäre in einen regelrechten Brettspiel-Wettstreit. Mit dem Amiibo in der Hand stürzt man sich ins Spiel, Jeder Würfelwurf fühlt sich an wie eine kleine Achterbahnfahrt, indem man sich durch Räume bewegt, in denen Glocken fallen, Ereignisse ausgelöst werden und die Spannung aufrechterhalten bleibt. Der Stalk-Markt sorgt für echte strategische Tiefe und verwandelt Rüben in saftige Gewinne, wenn die Züge zum richtigen Zeitpunkt erfolgen.

Abgesehen von Spielbrett und Würfeln, Amiibo-Festival bringt Schwung in die Sache Minispiele, die durch das Landen auf bestimmten Feldern ausgelöst werden. Die Herausforderungen reichen von schnellen Rennen bis hin zu einfachen Rätseln und sorgen für kurze, intensive Spielspaßmomente, die für Abwechslung zwischen den Spielrunden sorgen. Jedes Spiel fesselt die Spieler, und die Vielfalt der Herausforderungen sorgt in Kombination mit den amiibo-Boni dafür, dass keine Spielsitzung der anderen gleicht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spielt gemeinsam mit amiibo-gestützten Spielfeldern und Minispielen und erlebt so, wie der Charme der Serie im lockeren Mehrspielermodus eine wilde, unvorhersehbare Wendung nimmt.

Die Grafik ist so niedlich wie immer. Die Steuerung der Bewegungen mithilfe von amiibo sorgt für eine Interaktion der Extraklasse und macht jede Spielsitzung zu einem persönlichen und fesselnden Erlebnis. Multiplayer-Runden sorgen für jede Menge Spaß – ideal für Spieleabende mit der Familie, und auch wenn es nicht für die Switch erhältlich ist, ist es dennoch eine gute Wahl neben meinem Lieblingsspiele für die Switch-Familie.

Mein Fazit: Im Ernst, wer Lust auf eine unterhaltsame Party hat, bei der man sich vor Lachen biegen kann, braucht Amiibo-Festival in ihrem Leben. Zwischen Brettspielwahnsinn, Amiibo-Spaß und Minispiel-Chaos sorgt dieses Spiel für nonstop Spaß und lässt die Spieler immer wieder zurückkommen.

9. Animal Crossing Plaza [Teilen, Chatten und gemeinsam feiern]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Wii U Erscheinungsjahr 2013 Urheber Nintendo EAD Durchschnittliche Spielzeit Kurze Sitzungen (Social-Hub-App) Besondere Merkmale Miiverse-Integration, Austausch von Inhalten über den Social Hub

Animal Crossing Plaza ist ein Geheimtipp, der das übliche Schema auf den Kopf stellt Animal CrossingFormel.Anstatt eine Stadt zu verwalten, begeben sich die Spieler auf einen belebten Platz voller bekannter GesichtervonNeuanfang. Es ist wie der Mii-Platz, nur mit einer gemütlichen Note und voller Tiere.

Der wahre Zauber entfaltet sich erst im Austausch mit den Dorfbewohnern. Tippe auf eine Figur, und schon werden dir ihre neuesten Miiverse-Beiträge, Geburtstagsinfos und sogar die Möglichkeit angezeigt, sie als Favorit zu markieren. Das ist ein tiefer Einblick in die Animal CrossingUniversum,die Spieler auf eine Weise mit ihren Lieblingscharakteren verbindet, wie es noch kein anderes Spiel getan hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein entspannter Online-Treffpunkt, an dem man Gegenstände tauschen, Minispiele spielen und mit den Animal Crossing Welt, die den Fans einen Ort der Begegnung bietet, der Spaß macht und keine Verpflichtungen mit sich bringt.

Der Platz ist nicht nur ein statischer Treffpunkt, sondern ein lebendiger Ort. Bei monatlichen Community-Umfragen können die Spieler über verschiedene Themen abstimmen, eine interaktive Komponente hinzuzufügen, die für Abwechslung sorgt. Außerdem die Möglichkeit, Fotos aus Neuanfang Über die SD-Karte können Spieler ihre Abenteuer im Spiel präsentieren und mit der Community teilen.

Mein Fazit: Wenn du mit deinen Lieblingsdörflern abhängst und in die Animal Crossing Das klingt nach einer Menge Spaß, Platz ist ein absolutes Muss. Die entspannte, gesellige Atmosphäre, die nostalgischen Anspielungen und die interaktiven Funktionen machen es viel fesselnder, als es auf den ersten Blick scheint.

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Mein Gesamtfazit zum besten „Animal Crossing“-Spiel

Animal Crossing Diese Spiele gehören zu meinen Lieblingsspielen, wenn ich nach einem gemütlichen, niedlichen und albernen Zeitvertreib suche. Insgesamt denke ich, dass dies die Titel sind, die jeder Fan spielen sollte:

Animal Crossing: New Horizons – versetzt dich auf eine leere Insel und überlässt dir die volle kreative Kontrolle. Errichte deinen Traumort von Grund auf neu, gehe angeln, fange Insekten, bastle verrückte Gegenstände und verbringe Zeit mit den Dorfbewohnern, die quasi deine digitale Clique sind. Im neuen Switch 2 Edition, kannst du dein Inselleben jetzt noch weiter ausbauen, mehr Stauraum freischalten und deine Inselbewohner mit einem Megafon rufen.

– versetzt dich auf eine leere Insel und überlässt dir die volle kreative Kontrolle. Errichte deinen Traumort von Grund auf neu, gehe angeln, fange Insekten, bastle verrückte Gegenstände und verbringe Zeit mit den Dorfbewohnern, die quasi deine digitale Clique sind. Im neuen Switch 2 Edition, kannst du dein Inselleben jetzt noch weiter ausbauen, mehr Stauraum freischalten und deine Inselbewohner mit einem Megafon rufen. Neuanfang – verstärkt den klassischen Charme, indem es dich zum Bürgermeister macht. Straßen anlegen, deine Stadt gestalten und die Dorfbewohner bei Laune halten – all das verwandelt alltägliche Aufgaben in fesselnde Spielabläufe, die dich immer wieder zurückziehen. Es ist gemütlich, clever und voller Momente, die die Serie legendär machen.

– verstärkt den klassischen Charme, indem es dich zum Bürgermeister macht. Straßen anlegen, deine Stadt gestalten und die Dorfbewohner bei Laune halten – all das verwandelt alltägliche Aufgaben in fesselnde Spielabläufe, die dich immer wieder zurückziehen. Es ist gemütlich, clever und voller Momente, die die Serie legendär machen. Pocket Camp – ist perfekt für schnellen Spielspaß zwischendurch. Gestalte deinen Campingplatz ganz nach deinen Wünschen, schau bei Freunden vorbei, sammle seltene Gegenstände und stürze dich in Events, wo immer du gerade bist. Das Spiel versprüht auch unterwegs seinen ganz eigenen Charme, ohne dabei seinen typischen Stil zu verlieren Animal CrossingWärme.

– ist perfekt für schnellen Spielspaß zwischendurch. Gestalte deinen Campingplatz ganz nach deinen Wünschen, schau bei Freunden vorbei, sammle seltene Gegenstände und stürze dich in Events, wo immer du gerade bist. Das Spiel versprüht auch unterwegs seinen ganz eigenen Charme, ohne dabei seinen typischen Stil zu verlieren Animal CrossingWärme. Stadtmenschen – stellt das Dorfleben auf den Kopf und verwandelt es in einen pulsierenden Stadtkern. Neue Geschäfte, zusätzliche Aktivitäten und verbesserte soziale Interaktionen verleihen dem klassischen Spielprinzip neuen Schwung. Jeder Titel hat etwas Einzigartiges zu bieten, doch alle fangen die Kreativität, den Charme und den endlosen Spielspaß ein, die Animal Crossing Man kann es einfach nicht aus der Hand legen.

Auch wenn es schwierig ist, an die meisten davon heranzukommen, gibt es eine Menge anderer tolle Spiele wie Animal Crossing die dieselbe Atmosphäre vermitteln!

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Häufig gestellte Fragen