Los 20 mejores juegos de gacha: tu guía de los mejores juegos de gacha de 2026

Los mejores juegos de gacha son aquellos que cuentan con personajes increíbles y una historia que no se hace pesada. Como gran aficionado a los juegos de gacha, me alegra poder decir que, en 2026, ya contamos con un montón de juegos que cumplen estos criterios.

Aun así, hoy en día el género está bastante saturado y puede resultar un poco abrumador. Pero no te preocupes, yo te ayudo.

A continuación, te voy a enumerar los mejores juegos de gacha en los que puedes Vive aventuras épicas, disfruta de mecánicas de juego únicas, sumérgete en historias increíbles y colecciona personajes geniales, adorables, rudos o con un diseño espectacular que quizá te anime a probar suerte.

Nuestra selección de los mejores juegos de gacha

Antes de pasar a la lista completa, echemos un vistazo a lo que nuestro equipo consideraría el «referente» de los juegos gacha de este año. Estos tres títulos representan lo mejor del género en cuanto a calidad de producción, innovación en la jugabilidad y respuesta de la comunidad. Si solo tienes tiempo para probar un juego nuevo, debería ser uno de estos:

Genshin Impact (2020) – Este juego ha puesto el listón muy alto en lo que respecta a la fórmula de los juegos de gacha de mundo abierto, ya que ofrece una exploración sin límites en un mundo enorme en el que se disfruta tanto jugando en solitario como con otros jugadores, tanto en dispositivos móviles como en PC. Olas embravecidas (2024) – Un lanzamiento increíble de Kuro Games que ofrece mecánicas fluidas de combate y exploración, además de un sistema de gacha muy satisfactorio que podría decirse que es más indulgente que la mayoría de los gachas de su tipo, gracias a su banner de armas garantizadas. Arknights (2020) – Una versión única del género de estrategia, con elementos de gacha, que te permite desplegar un poderoso equipo de unidades coleccionables con habilidades únicas en un sistema de combate de defensa de torres altamente táctico.

¿Sigues por aquí? Por si acaso no te convencen nuestras recomendaciones principales, tengo preparados otros 17 títulos de gacha de primera categoría que quizá se adapten mejor a tus preferencias en cuanto a temática, género o jugabilidad. Solo tienes que seguir bajando para ver mi lista completa de juegos de gacha que deberías probar cuanto antes.

Los 20 mejores juegos de gacha que merecen la pena para jugar a diario y soportar la frustración de los gachas

A continuación, te presento los 20 mejores juegos de gacha que he encontrado a lo largo de mis muchos años de obsesión casi enfermiza por el género, valorados y clasificados según la calidad de su jugabilidad principal, sus mecánicas únicas, la historia, los personajes, su facilidad de acceso para los jugadores F2P y las opiniones de la comunidad.

1. Genshin Impact [Ideal por su amplio mundo abierto y su rica trama]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RPG de acción de mundo abierto, combate elemental Plataformas Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Año de lanzamiento 2020 Creador/es miHoYo (HoYoverse) Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje, Arma, Aspectos

Genshin Impact es EL gran fenómeno de los juegos gacha gratuitos, uno de los primeros en ofrecernos una estética de anime espectacular en un enorme mundo abierto de fantasía.

Además, es uno de los juegos de gacha más populares que hay y está disponible en múltiples plataformas, así que da igual si juegas en el móvil o en el ordenador: te resultará muy fácil sumergirte de lleno en el continente de Teyvat.

Por qué lo elegimos Genshin Impact es un mundo abierto enorme y visualmente impresionante, perfecto para jugar a largo plazo, teniendo en cuenta la gran cantidad de contenido que ya ofrece. Pocos juegos de esta lista pueden igualar su nivel de acabado y su activa comunidad de jugadores, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de gacha para que los recién llegados al género den sus primeros pasos.

Este es el juego ideal si buscas un gacha de primera categoría con una exploración fantástica. Puedes escalar prácticamente cualquier superficie, deslizarse por grandes distancias y descubrir montones de secretos, acertijos, personajes no jugables interesantes y tesoros escondidos en todos los rincones del mundo.

Otro aspecto en el que este juego destacó especialmente fue su sistema de combate. Controlas a un grupo de cuatro personajes, cada uno vinculado a un elemento diferente, y lo divertido es combinar sus habilidades para provocar potentes reacciones elementales. Esta profundidad en el combate mantiene enganchados a los jugadores veteranos, pero el juego es lo suficientemente accesible como para que los principiantes puedan disfrutarlo.

Y lo que es aún mejor, cuenta con un modo cooperativo que te permite unirte a tus amigos para derrotar a los jefes y completar mazmorras, lo que añade un elemento de juego compartido.

Mi veredicto: Genshin Impact te ofrecerá cientos de horas de aventuras realmente divertidas, independientemente de tus gustos. Al fin y al cabo, es, con diferencia, uno de los gacha con más contenido y eventos que hay, así que puedes estar seguro de que tiene algo para todos los gustos.

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2. Olas embravecidas [Ideal para juegos de mundo abierto con combates llenos de acción]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RPG de acción de mundo abierto, combates a gran velocidad Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Año de lanzamiento 2024 Creador/es Kuro Games Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje, Arma, Aspectos

Justo cuando la comunidad de gacha tenía la esperanza de conseguir un verdadero competidor para Genshin Impact Cuando el interés empezaba a decaer tras su fenomenal lanzamiento en 2020, Kuro Games volvió con fuerza en 2024 con Olas embravecidas. Es algo parecido a Un magnífico juego de gacha de mundo abierto con unos gráficos y una física excelentes, cortesía de Unreal Engine 4.

Por qué lo elegimos Olas embravecidas destaca por su emocionante sistema de combate a alta velocidad, que ofrece una alternativa más enérgica, trepidante y basada en la destreza que otros juegos (en particular Genshin Impact) dentro del género de los juegos de gacha de mundo abierto.

Aunque quizá no sea tan popular en cuanto al número de jugadores como Genshin Impact, aunque esto se deba principalmente a que esta última ya ha consolidado su dominio en el mercado de los juegos de gacha de mundo abierto, yo seguiría sosteniendo que Olas embravecidas le supera al gigante de los gacha en algunos aspectos.

Esta es una opinión un poco controvertida que quizá me valga el apodo de «Kurobot», pero creo que el juego simplemente tiene mejores gráficos, diseños de personajes, animaciones de combate, mecánicas de exploración y un sistema de gacha más generoso (sin reparto al 50 % en los estandartes de armas) que su principal competidor.

En mi opinión, tiene mucho potencial, pero aún tiene que demostrar algo más antes de que pueda situarlo con total seguridad por encima de mi actual número uno, teniendo en cuenta que… Genshin ha establecido un listón muy alto en cuanto a la calidad de los juegos de gacha en general.

Mi veredicto: Después de haber jugado a ambos títulos, puedo afirmar con total seguridad que Olas embravecidas es, con diferencia, el que más se acerca a Genshin Impact en cuanto a calidad general. Lo tiene prácticamente todo Genshin tiene: eventos divertidos, montones de contenido adicional, rompecabezas para días, mapas enormes y detallados, un montón de personajes increíbles y una trama principal global que disfrutarás más si te gustan los temas más oscuros y maduros.

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3. Arknights [Lo mejor en cuanto a profundidad estratégica y jugabilidad de defensa de torres]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Defensa de torres, estrategia táctica Plataformas Android, iOS Año de lanzamiento 2020 Creador/es Hypergryph, Yostar Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje, Aspecto

Arknights es sin duda una de las los RPG tácticos más divertidos en el ámbito de los gacha, destacando por su una presentación impecable y una mecánica de defensa de torres increíblemente profunda. Te pones al mando de una organización farmacéutica conocida como Rhodes Island y lideras a un grupo de unidades superhumanas llamadas «Operadores» para luchar contra una infección que amenaza con acabar con el mundo.

La mecánica del juego gira en torno a una estrategia muy intelectual, en la que la posición que elijas para tu equipo de operadores determina tu rendimiento. Aquí, cada mapa es un rompecabezas en el que debes desplegar a tu equipo de operadores, cada uno con habilidades y clases únicas, en el punto adecuado del mapa para bloquea a los enemigos y lanza ataques devastadores.

Por qué lo elegimos Arknights tiene un increíble sentido del estilo y una construcción del mundo que va más allá del típico juego de gacha. Su estética oscura e industrial de ciencia ficción y su narrativa cautivadora hacen que te preocupes de verdad por tus unidades y por la rica historia del mundo del juego.

Créeme, ver esa pantalla de «3 estrellas» tras superar una fase difícil tras varios intentos es una de las sensaciones más gratificantes que puedes experimentar. Sin duda, tú y tus amigos os lo pasaréis en grande compitiendo para ver quién es capaz de superar los mapas más difíciles con las combinaciones de equipo más optimizadas (o más inverosímiles).

Mi veredicto:Como uno de los mejores juegos gacha para móvil, Arknights ofrece un nivel de profundidad estratégica excepcionalmente alto. Si te gusta planificar con varias jugadas de antelación, te resultará muy satisfactorio, sobre todo al enfrentarte a sus exigentes fases finales.

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4. Umamusume: Pretty Derby [Ideal para los adictos al RNG y los aficionados a los gacha deportivos y de ídolos]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Simulación de carreras de ídolos, gestión Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Año de lanzamiento 2025 Creador/es Cygames Enfoque en el sistema gacha y la monetización Tarjeta de apoyo, Personaje

Desde que se estrenó en Japón allá por 2021 y se convirtió en un éxito tan rotundo en su país de origen, Umamusume: Pretty Derby El lanzamiento mundial ha sido uno de los más esperados en la historia de los juegos gacha. Y, como alguien que ha estado jugando a este juego a diario desde su primera semana, tengo que decir que Cygames ciertamente no ha decepcionado con su versión internacional.

Por qué lo elegimos Umamusume: Pretty Derby ofrece una experiencia de gacha totalmente diferente a la de otros títulos de primer nivel, gracias a sus protagonistas, muy bien diseñados y basados en caballos reales, y a sus increíbles tramas inspiradas en carreras reales.

La mayoría de los juegos de gacha de esta lista te permiten adentrarte en enormes mundos de fantasía y luchar contra todo tipo de monstruos amenazantes. Sí, eso está muy bien y todo eso, pero ¿aquí? Aquí puedes coleccionar, entrenar, interactuar e competir con chicas de caballos.

Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un juego de carreras con chicas-caballo antropomórficas o ídolos sea tan especial?, te preguntarás. En realidad, es muy sencillo. Este juego es, con diferencia, una de las gachas en las que más influye el azar. No solo vivirás los altibajos del azar mientras consigues banderines, sino también mientras entrenas y compites con tus umas.

Aquí, Las estadísticas, habilidades, activaciones de habilidades y rendimiento general de tu Uma en las carreras dependen principalmente de tu suerte, y el resto depende de tus conocimientos sobre la mecánica del juego como entrenador (Las Umamusume(al fin y al cabo, también es un juego de ingenio).

Mi veredicto: Umamusume: Pretty Derby es el título perfecto para los fans de los gacha como yo, que estamos obsesionados con la descarga de dopamina que provocan los juegos de azar pixelados. Aquí, la mecánica de los gacha se lleva al extremo, hasta un nivel absurdo, lo que significa que ni siquiera los grandes gastadores pueden arrollarte en los modos PvP si te tomas la molestia de aprender a optimizar tu cuenta… o si tienes suerte.

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5. Guardian Tales [Lo mejor en cuanto a historia y estética anime pixelada en 2D]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RPG de acción y aventura, puzles Plataformas Android, iOS, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2020 Creador/es Kong Studios, Kakao Games Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje, Arma, Aspecto

Guardian Tales Es otro juego de gacha que, personalmente, he disfrutado mucho más de lo que esperaba antes de jugar, sobre todo por lo impactante y cautivadora que es su narrativa. Incluso me atrevería a decir que, si tuviera que hacer una lista con los mejores juegos de gacha basándome únicamente en su historia, este estaría sin duda entre mis tres favoritos.

Puede que este juego tenga ese estilo de gráficos pixelados tan simpático, pero no te dejes engañar: este juego cuenta con una de las tramas generales mejor escritas, más profundas y, a menudo, engañosamente oscuras que he visto nunca en un juego de gacha, y eso es decir mucho, porque he jugado a un montón.

Por qué lo elegimos Además de su magnífica historia, se nota claramente la pasión de los desarrolladores por el juego gracias a lo optimizada que está la jugabilidad. Conseguir equipo y recursos, y completar las misiones diarias solo lleva unos minutos al día, así que no tienes que preocuparte por la rutina si andas escaso de tiempo.

Por supuesto, este juego no estaría aquí si lo único que tuviera a su favor fuera su excelente historia. Guardian Tales también cuenta con algunos de los mejores rompecabezas, diseño de escenarios, creación de mundos y combate (las peleas de los capítulos posteriores se vuelven excepcionalmente brutales) que jamás hayas vivido en un juego de gacha. Se trata de una experiencia muy completa en cuanto a contenido se refiere: el tipo de juego que muchos jugadores incluso combinan con uno de los Las VPN más rápidas para jugar para que sus sesiones se desarrollen sin problemas.

Mi veredicto:Guardian Tales es, sin duda, uno de los Juegos con una trama destacada dentro del género gacha, y es el título número uno que recomiendo si buscas un juego de lo más genial que funciona de maravilla tanto en la Switch como en el móvil.

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6. Nikke: Diosa de la Victoria [Lo mejor en diseño de personajes y animaciones]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona, RPG de gestión pasiva Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Año de lanzamiento 2022 Creador/es Sube de marcha, nivel infinito Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personajes, aspectos

Si estás buscando otro juego de gacha que rompa por completo con el molde de los RPG tradicionales para móviles, no te puedes perder «Goddess of Victory: Nikke». Lanzado por Shift Up (las mismas mentes brillantes que están detrás del título, igualmente cargado de fanservice: Stellar Blade), este juegoprescinde del combate tradicional por turnos para ofrecer una experiencia de disparos en tercera persona con cobertura y mucha acción.

La premisa es sencilla, aunque sombría: diriges un escuadrón de androides de combate llamados Nikkes en una lucha desesperada por recuperar el mundo de la superficie de manos de unas unidades mecánicas alienígenas.

Por qué lo elegimos Asentir con la cabeza«Lo más destacado del juego (aparte de sus magníficas animaciones de personajes) son sus tramas, inesperadamente profundas, que realmente dan vida a cada unidad. Además, la mecánica básica del juego de disparos es muy intuitiva, lo que lo convierte en un título perfecto para quienes prefieren la acción a los menús interminables».

La mecánica de juego es increíblemente satisfactoria. Formas un equipo de cinco Nikkes, cada uno con habilidades y armas únicas, y te pones a cubierto detrás de obstáculos mientras apuntas con la mira para acabar con los enemigos.

Dado que este juego se juega principalmente en dispositivos móviles como Android e iOS, los controles son sorprendentemente fluidos para ser un juego de disparos. Puedes Céntrate en tu estrategia y calcula bien el momento de lanzar tus ataques especiales para acabar con los jefes enemigos. ¿Pero en serio? Creo que deberías descargártelo solo por el simple placer de ver esas animaciones de explosiones. No me preguntes por qué.

Mi veredicto: Si te apasiona coleccionar personajes con un diseño precioso (por decirlo suavemente) y, en realidad, lo que te apetece es disfrutar de un shooter divertido y trepidante en lugar de una estrategia complicada, este juego es perfecto para que te lo descargues en el móvil. De verdad, es lo más divertido que he jugado en un shooter de pantalla vertical en años.

★ Nikke: Diosa de la Victoria — Lo mejor en diseño de personajes y animaciones espectaculares Gemas para Nikke: la diosa de la victoria Compra en Eneba

7. Zona Cero sin Zen [Ideal para combates trepidantes y personajes memorables]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego RPG de acción, fantasía urbana Plataformas Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Año de lanzamiento 2024 Creador/es miHoYo (HoYoverse) Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje, Arma, Aspectos

Zona Cero sin Zen es el próximo juego de miHoYo (atención, spoiler: no será el último) que se suma a mi lista, y llega con algunas de las mejores secuencias cinematográficas, el mejor doblaje y una dirección artística realmente elegante que he visto en cualquier videojuego, y punto. Este título retoma la conocida fórmula de los juegos de rol de acción y la envuelve en un vibrante escenario de fantasía urbana.

El sistema de combate es rápido y espectacular. Controlas a un equipo de agentes en intensos enfrentamientos contra unas extrañas criaturas llamadas «Ethereals». La mecánica principal consiste en dominar las esquivas, las paradas y los cambios rápidos entre los miembros del equipo para lanzar potentes ataques coordinados.

Por qué lo elegimos Zona Cero sin Zen No es solo un juego increíble lleno de acción. Lo que me atrajo de este juego, y lo que creo que a la mayoría de vosotros también os gustará, son sus funciones sociales, que os permiten hablar, interactuar y pasar el rato con los personajes jugables fuera de la historia.

A decir verdad, la cantidad de atención que se presta a través de actualizaciones periódicas Lo que me ha convencido de que MiHoYo seguirá ofreciéndonos más juegos que anteponen sistemáticamente la calidad a la cantidad es el apoyo que los desarrolladores le han brindado a este título desde su decepcionante lanzamiento. La forma en que gestionan los servicios en línea garantiza la solidez a largo plazo del juego y de su comunidad.

Mi veredicto: Zona Cero sin Zen es una recomendación imprescindible para cualquiera que busque una experiencia de gran calidad en todos los aspectos, tal y como cabe esperar de todos los juegos de HoYoverse. Es un un juego de acción y espadas fantástico con un montón de personajes memorables a los que se les da la oportunidad de brillar, no solo en la trama principal, sino también a través del increíble contenido secundario del juego.

★ Zona Cero sin Zen: ideal para un combate trepidante y personajes memorables Monocromáticos Compra en Eneba

8. Castigo: Cuervo Gris [Ideal para un combate elegante y desafiante]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego RPG de acción, Hack and Slash Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Año de lanzamiento 2021 Creador/es Kuro Games Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje, Arma, Aspectos

Si buscas un verdadero reto entre Los mejores juegos de rol de acción dentro del género gacha, Castigo: Cuervo Gris ahí es donde está la acción.

Al golpear a los enemigos aparecen orbes de colores, y si combinas tres del mismo color, obtienes un ataque especial muy potente y específico de cada personaje. ¿Yo? Me lo pasé genial al conseguir una esquiva perfecta que activa «The Matrix»: un breve y glorioso momento de «bullet time» que potencia al máximo tu siguiente disparo de orbes, convirtiéndolo en una descarga de tres disparos.

La mecánica del juego gira en torno a un una sinergia impresionante entre la sincronización rápida de las habilidades y la gestión sobre la marcha de los orbes, que te obliga a estar siempre en acción en la lucha.

Por qué lo elegimos PGRLo más destacado del juego es su sistema «Signal Orb», que reinventa por completo el combate en dispositivos móviles, convirtiendo el simple «hack-and-slash» en algo espectacular, atractivo y con mucho estilo. Es el tipo de juego que valora la habilidad del jugador por encima de todo, lo cual siempre es una gran ventaja para cualquier aficionado a los juegos de gacha.

Además, este juego es bastante accesible para los jugadores gratuitos, gracias a un sistema de gacha muy generoso y a los tirones de piedad garantizados, lo que significa que puedes ir a por tu Construct favorito sin ningún problema. Además, la historia de ciencia ficción, oscura y intensa, sobre la lucha contra el «Punishing Virus», que no tiene ningún miedo a… de verdad La oscuridad es un telón de fondo ideal para toda la acción.

Mi veredicto: Castigando al Cuervo Gris consigue ser muy accesible para los jugadores del modo gratuito, sin dejar de ofrecer a los más exigentes, al estilo de Devil May Cry, las batallas contra jefes en el móvil. Sin duda, es uno de los títulos de gacha más exigentes con los que me he topado.

★ Castigo: Cuervo Gris — Lo mejor para un combate elegante y desafiante Tarjetas del arcoíris Compra en Eneba

9. Honkai: Star Rail [Ideal para combates por turnos trepidantes y una historia apasionante]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de rol de estrategia por turnos, aventura interestelar Plataformas Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Año de lanzamiento 2023 Creador/es miHoYo (HoYoverse) Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje, Arma, Aspectos

Si pensabas que los juegos de rol por turnos no podían ser trepidantes, Honkai: Star Rail está aquí para transportarte y demostrarte que te equivocas. Este título de miHoYo, número uno en las listas de éxitos, sustituye De Genshins senderismo en mundo abierto para una aventura llena de historia con emocionantes combates por turnos por toda la galaxia a bordo del Astral Express.

Algo parecido a un juego de gacha por turnos que me encantaba (y que ahora, por desgracia, se llama EOS), Exos Heroes, el combate aquí gira en torno al sistema «Weakness Break»: descubre qué elementos son el punto débil de tus enemigos y atácalos sin piedad hasta que su resistente barra blanca se rompa.

Derrotar a un enemigo retrasa su turno y le inflige un efecto de estado, lo que te permite infligirle un daño enorme. Además, cada personaje sigue una «senda» —como «Preservación» para los escudos o «Destrucción» para el daño puro—, que define su función y hace que la creación de equipos sea una parte fundamental de la jugabilidad. Optimizar esas funciones resulta mucho más fácil una vez que se comprende cómo funcionan en la práctica las unidades concretas, y ahí es donde este La mejor configuración de Sparxie HSR Esta guía te resultará muy útil para perfeccionar las alineaciones de tu equipo.

Conseguir la moneda premium necesaria para conseguir estas unidades especializadas suele ser el siguiente paso lógico, lo que lleva a muchos jugadores a buscar la Las mejores páginas web para comprar fragmentos oníricos online para reforzar su cuenta.

Por qué lo elegimos Honkai: Star Rail Ha logrado combinar a la perfección el acabado de una producción a gran escala con la comodidad de un juego casual para móviles, y ha demostrado que el combate por turnos puede ser trepidante y emocionante. No es el típico juego gacha por turnos, por decirlo suavemente. Al fin y al cabo, es un juego de miHoYo.

Pero lo que realmente hace que la diversión se dispare son las habilidades definitivas. Puedes desatar todo tipo de habilidades definitivas espectaculares y deslumbrantes en cualquier momento, incluso durante la animación de ataque del enemigo, para cambiar al instante el rumbo de la batalla. Personajes como Acheron, la poderosa luchadora de Nihility, encarnan esto a la perfección gracias a sus mecánicas únicas de acumulación. Dado que su daño aumenta de forma impresionante con el equipo y los compañeros de equipo adecuados, muchos jugadores buscan un La mejor configuración para Acheron HSR para asegurarse de que está sacando el máximo partido a su potencial en estos momentos decisivos.

No solo es un Un clásico de ciencia ficción y fantasía con una animación magnífica y un guion excelente, pero además respeta totalmente tu tiempo (gracias al cielo por la opción de saltarse los diálogos que se ha incorporado recientemente), ya que te permite entrar, completar tus tareas con el combate automático y salir en un santiamén.

Mi veredicto: Honkai: Star Rail ofrece un enfoque novedoso de los clásicos JRPG por turnos, todo ello enmarcado en un impresionante universo de ciencia ficción y una narrativa extensa y brillante.

★ Honkai: Star Rail — Lo mejor para disfrutar de combates por turnos trepidantes y una historia apasionante Fragmentos oníricos Compra en Eneba

10. Fire Emblem Heroes [Lo mejor para el combate estratégico en cuadrícula]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG táctico-estratégico, mapas en miniatura Plataformas Android, iOS Año de lanzamiento 2017 Creador/es Intelligent Systems, Nintendo Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje

Fire Emblem Heroes es sin duda una de las los mejores juegos de estrategia En lo que a juegos de gacha se refiere, este toma el divertido combate táctico de la emblemática serie de consolas y lo condensa en tu móvil. Esa profundidad se debe al completo sistema de habilidades, que te permite convierte incluso a las unidades de menor nivel en auténticos monstruos.

Cuando tu equipo esté listo, te lanzarás a un PvP de alto riesgo, donde esas configuraciones increíbles realmente marcan la diferencia. Y lo que es aún mejor, los desarrolladores lo han llenado de funcionalidades que mejoran notablemente la calidad de vida como los menús rápidos y las rutinas automáticas. Esto te permite pasar menos tiempo frente a la pantalla y, al mismo tiempo, te da esa maravillosa sensación de progreso diario.

Por qué lo elegimos Fire Emblem Heroes ha demostrado que se pueden disfrutar de juegos de estrategia al nivel de los de consola en un móvil. En esencia, es una fuente inagotable de batallas tácticas breves y satisfactorias que te mantendrán entretenido durante años.

Aunque la historia para un jugador es muy divertida, lo que probablemente te enganchará más son los modos PvP de alto riesgo, como las incursiones del Éter.

Mi veredicto: Fire Emblem Heroes es perfecto para los aficionados a los RPG tácticos a los que les guste crear equipos de forma detallada sin tener que pasar por un proceso de nivelación intensivo, o para cualquiera que busque una dosis rápida de estrategia en su tiempo libre.

11. Infinity Nikki [Ideal para las mecánicas de vestuario con prendas de moda exclusivas]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Vestir personajes, aventura de mundo abierto, RPG Plataformas Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Año de lanzamiento 2024 Creador/es Juegos de papel Enfoque en el sistema gacha y la monetización Conjuntos (conjuntos completos y prendas sueltas)

Olvídate de esos juegos flash de vestir anticuados y lineales. Este es EL un juego de mundo abierto espectacular que probablemente hayas estado esperando si eres un apasionado de la moda al que le gusta vestirse para causar sensación.

Infinity Nikki se diferencia de la mayoría de los títulos anteriores de su género porque aquí tienes libertad para Explora un mundo enorme y espectacular con un montón de contenido para disfrutar. Incluso puedes flotar y deslizarte por el mapa con diferentes atuendos, asesinatomientras presumes de tu figura.

Por qué lo elegimos A pesar de su difícil comienzo, sigo creyendo que Infinity Nikki merece estar en esta lista porque supone un paso adelante audaz e imaginativo dentro de su género. Se trata de un juego de vestuario con amplias opciones de personalización, acertijos y combates en un mundo abierto. ¿Qué más se puede pedir?

Además de lucir tu vestuario, este juego consiste en descubrir y dominar los poderes elementales que se esconden en la ropa. Querrás recoger cada trozo de tela y cada accesorio que veas, no solo por su aspecto, sino también por las habilidades que te proporcionan para superar las plataformas y resolver puzles. Llegar a Poder vestir a tus personajes favoritos en un mundo tan extenso supone un cambio radical.

Mi veredicto: Infinity Nikki Es una recomendación fantástica para los jugadores a los que les encanta la exploración tranquila, pero que desearían contar con un amplio vestuario y opciones de personalización de personajes que lo complementen.

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12. Another Eden [Ideal para los aficionados a los JRPG clásicos]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego JRPG clásico, aventura de viajes en el tiempo Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Año de lanzamiento 2019 Creador/es Wright Flyer Studios, WFS Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje

¿Harto de las tareas diarias típicas de los juegos gacha y de los temporizadores de energía? Otro Edén es un soplo de aire fresco en este sentido, ya que te ofrece una auténtica experiencia de JRPG directamente en tu móvil. No se basa en sistemas de energía ni en misiones diarias para mantenerte enganchado: simplemente, no lo necesita.

Al fin y al cabo, eluna aventura de viajes en el tiempo magníficamente presentada es el verdadero héroe de esta historia, escrita por Masato Kato, el mismo genio narrativo que está detrás de Chrono Trigger.

Por qué lo elegimos Otro Edén Se distingue de otros gacha de primer nivel por ser, en esencia, un JRPG de consola de alta gama disfrazado de juego móvil gratuito. De hecho, puedes ignorar por completo los elementos de gacha y limitarte a sumergirte en la épica historia sin ningún tipo de restricción de tiempo.

El mundo es enorme, y querrás explorar cada rincón. También… conoce a un amplio elenco de personajes muy bien desarrollados que no están ahí solo para aparecer en un banner, ya que todos ellos resultan fundamentales para la trama.

El combate por turnos es muy divertido y fluido, pero, sinceramente, lo que realmente te hará volver son la historia y los viajes entre mundos. Es una experiencia clásica de los JRPG, de principio a fin.

Mi veredicto: Juega a esto. Es perfecto para los jugadores que echan de menos la época dorada de los JRPG de los 90, sobre todo Chrono Trigger los aficionados que buscan un nuevo título del que enamorarse. Se trata de una auténtica joya de la vieja escuela en la que la trama y el reparto ocupan un lugar central, en lugar de las mecánicas de gacha que, aunque suelen ser divertidas, a veces pueden resultar abusivas.

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13. Fate/Grand Order [Lo mejor por la extraordinaria profundidad de su historia]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de rol de estrategia por turnos, novela visual Plataformas Android, iOS Año de lanzamiento 2017 Creador/es Lasengle (antes Delightworks), Aniplex Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje

Este juego no es para los pusilánimes ni para quienes buscan un botón para saltarse las escenas. Fate/Grand Order is una novela visual en toda regla y un JRPG épico reunidos en un solo y enorme paquete.

La trama principal es francamente absurda, ya que abarca múltiples épocas e historias alternativas, y te mantendrá entretenido sin problemas, tal y como me pasó a mí hasta que perdí mi teléfono anterior y, con él, mi cuenta. Por eso hay que hacer siempre copias de seguridad de todo lo digital, amigos…

Por qué lo elegimos No hay nada igual en el móvil Fate/Grand Order«Su absoluta dedicación a una narrativa bien contada y llena de suspense. Se trata de un compromiso colosal y cautivador que te recompensa con una mitología increíble y un amplio elenco de Servants únicos, que se extiende incluso a sus adaptaciones al manga, el anime y la novela».

Pasarás horas subiendo de nivel a tus Servants, unos personajes legendarios sacados de la historia y la mitología. Eso es lo que hace que el esfuerzo merezca la pena.

Sí,No es que simplemente estés animando a unos desconocidos de un anime – Estás reuniendo al rey Arturo, a Cleopatra y a Gilgamesh, todos ellos con historias de fondo increíbles. Es cierto que el combate por turnos es sencillo, pero la parte de formar equipos tiene cierta profundidad.

Prepárate, porque las tasas de aparición son notoriamente bajas. Incluso ahora, con el sistema de «piedad» (sí, antes no había nada de eso), conseguir un servidor raro te parecerá un milagro divino, dadas las brutales probabilidades de obtener un servidor de 5★.

Mi veredicto: Fate/Grand Order Es una descarga IMPRESCINDIBLE para los aficionados a los JRPG que valoran la narrativa y los personajes por encima de todo. Si no te importa pasar horas jugando y eres capaz de soportar las brutales probabilidades del sistema gacha, te esperan cientos de horas de contenido de gran calidad. Eso sí, ¡mucha suerte con tus tiradas!

14. Epic Seven [Lo mejor en cuanto a gráficos de anime y combate por turnos a nivel de e-sports]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego RPG de estrategia, cinemáticas de anime Plataformas Android, iOS Año de lanzamiento 2018 Creador/es Smilegate Megaport Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personajes, objetos, aspectos

Epic Seven is El paraíso de los «min-maxers» en el sentido de que no es un juego en el que puedas limitarte a usar el combate automático para avanzar sin más. Requiere una gran dedicación, ya que es uno de los los mejores juegos de rol por turnos en el género gacha en cuanto a profundidad técnica.

En este juego, optimizar el equipamiento de tus héroes es tan importante como conocer bien sus habilidades y utilizarlas correctamente. La búsqueda de equipamiento es intensa y se centra en encontrar las armas y armaduras perfectas con estadísticas secundarias aleatorias.

Por qué lo elegimos Epic Seven combina a la perfección su brutal profundidad estratégica con unos gráficos de anime muy atractivos y una narrativa fantástica. Es cierto que el juego requiere bastante repetición, pero merece la pena teniendo en cuenta que los personajes y los capítulos de la historia están muy bien diseñados, y que el contenido PVE es tan atractivo como el competitivo.

En resumen,Cada victoria en las fases más avanzadas del juego depende de una composición de equipo precisa y de tu disposición a dedicarte a farmear recursos. solo para conseguir ese aparato perfecto.

Personalmente, me encantó que el PvP esté tan bien diseñado desde el punto de vista mecánico que incluso hay un un panorama de los deportes electrónicos muy activo que organiza la propia editorial cada año, lo que también demuestra lo mucho que les apasiona su juego y su comunidad, a pesar de los años que tiene el juego.

Mi veredicto: Epic Seven Es un juego estupendo para los aficionados a los RPG tácticos de anime a los que les encantan los sistemas complejos y no les asusta tener que dedicarle muchas horas. Si te gusta idear composiciones de equipo y obsesionarte con los resultados de las tiradas de estadísticas, enhorabuena: acabas de encontrar tu próximo gran pasatiempo.

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15. Persona 5: El Fantasma X [El mejor simulador de vida escolar al estilo Persona y combate por turnos]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego RPG por turnos, fantasía urbana Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Año de lanzamiento 2025 Creador/es Black Wings Game Studio, Perfect World Games Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje, Persona, Arma

Persona 5: El Fantasma X es una adaptación para móviles a gran escala de uno de los los mejores JRPG que se haya hecho jamás. Lo jugué nada más salir al mercado y, desde el momento en que sonó esa banda sonora tan elegante y con toques de jazz, supe que me esperaba un auténtico temazo.

Aunque esta secuela no está exactamente a la altura del juego original en todos los aspectos (para ser justos, creo que muy pocos JRPG lo están), sigue siendo recoge el mismo estilo, actitud y estilo visual de Persona 5, para que puedas llevarte en el bolsillo este bucle de simulación de vida y exploración de palacios.

Por qué lo elegimos P5X se ha ganado su puesto en las clasificaciones porque los desarrolladores no lo han tratado como un simple producto para móviles destinado a sacar provecho económico sin mucho esfuerzo. Están genuinamente comprometidos con la presentación emblemática, haciendo que los menús, las transiciones y las animaciones de los personajes parezcan indistinguibles de un título de consola de primera categoría.

Durante el día gestionarás tu vida escolar y tus estadísticas sociales, y por la noche te sumergirás en el Metaverso para conquistar corazones. El combate es un sistema de combate por turnos muy bueno, característico de Persona – Es rápido, llamativo y se basa en aprovechar las debilidades del rival para lanzar ataques decisivos.

Essorprendentemente pulido para ser un juego para móvil y ofrece una experiencia de consola de primera categoría con la que podrás jugar en cualquier lugar. Y si te encantó el juego original, te sentirás como en casa con el nuevo elenco de Ladrones Fantasma.

Mi veredicto: Si eres fan del juego original o de los simuladores de la vida en el instituto combinados con un combate de JRPG en profundidad, deja lo que estés haciendo y descárgalo Persona 5: El Fantasma X ahora mismo. Es lo más cerca que estarás de vivir Persona 5 sin tener que rascarse el bolsillo, siempre y cuando sigas jugando de forma gratuita, claro está.

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16. Honkai Impact 3rd [Ideal para combates 3D intensos y una historia con la calidad de HoYo]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego RPG de acción, Hack and Slash Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Año de lanzamiento 2018 Creador/es miHoYo (HoYoverse) Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje, Arma, Estigmas, Aspecto

Adéntrate en el campo de batalla futurista de ciencia ficción de Honkai Impact 3rd, y enseguida te darás cuenta de que no se trata del típico juego gacha para móvil (una vez más, eso es lo que suele ser un título típico de miHoYo).

Esto esuna experiencia de RPG de acción en toda regla creado exclusivamente para los fans acérrimos de los combates en tiempo real y los simuladores sociales. Lo que más atrae del juego es, sin duda, el combate de tipo «hack-and-slash». Es frenético, espectacular e increíblemente satisfactorio.

Te dedicas a esquivar, bloquear y encadenar combos con las valquirias, que transmiten una sensación de auténtico poder. La calidad de la producción, sobre todo las animaciones de Ultimate, es impresionante.

Por qué lo elegimos Honkai Impact 3rd prescinde de la ayuda que supone el combate automático y exige una habilidad real por parte del jugador. La velocidad y la precisión mecánica que se requieren en las fases más avanzadas no tienen parangón. Es uno de los primeros títulos que demostró que los juegos para móviles pueden ofrecer una experiencia de acción en tiempo real intensa y basada en la habilidad, algo que muy pocos otros títulos del género gacha se atreven siquiera a intentar imitar.

Más allá de las apariencias, la trama, que abarca todo el mundo, es más oscura y profunda que la de la mayoría de los juegos AAA, que incluye impresionantes cortometrajes animados de larga duración. Es una combinación perfecta de acción trepidante y una historia conmovedora.

Mi veredicto:En mi opinión,Honkai Impact 3rdcaminó asíZona Cero sin Zen podría funcionar. Si estás harto de los gacha con combates estáticos y quieres algo que realmente te haga mover los dedos, este es tu juego. Es imprescindible para los veteranos de los juegos de acción que aprecian una historia profunda y no les importa afrontar un reto.

★ Honkai Impact 3rd: ideal para disfrutar de intensos combates en 3D y una historia con la calidad característica de HoYo Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

17. Final Fantasy VII: Ever Crisis [Ideal para los fans de Final Fantasy]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de rol por turnos, narrativa por episodios Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Año de lanzamiento 2023 Creador/es Applibot, Square Enix Enfoque en el sistema gacha y la monetización Armas, equipamiento y aspectos de personajes

Final Fantasy VII: Ever Crisis me pareció un auténtico viaje al pasado. Han conseguido comprimir todo el Final Fantasy VIILeyenda, entre otrosCrisis Core y el original, en un precioso conjunto episódico. Las imágenes son impresionantes, y me encantó ver cómo se han rediseñado los clásicos personajes pixelados con un renderizado moderno.

El combate es una versión modernizada del sistema de combate en tiempo activo (ATB) y te ofrece el equilibrio perfecto entre la acción en tiempo real y los comandos estratégicos del menú.

Por qué lo elegimos Final Fantasy VII: Ever Crisis Lo he incluido en mi lista porque es el único lugar donde puedes revivir todos los momentos clave de la historia de FF7 en un único juego continuo. Es un homenaje muy bien logrado a la saga y un archivo imprescindible para los fans de toda la vida que quieran disfrutar de la historia completa y definitiva sin tener que cambiar de consola.

La forma de hacer progresar a tus personajes en este juego depende totalmente de las armas que consigas y equipes (todos los personajes se pueden desbloquear de forma gratuita). Conseguir una nueva arma no solo supone una mejora en las estadísticas, sino que a menudo conlleva una nueva y poderosa habilidad para tu héroe.

Este vasto mundo de magia y máquinas es uno de los escenarios más queridos de la historia de la fantasía, y su detallada presentación lo convierte sin duda en uno de los los videojuegos de rol más impresionantes que puedes descargar este año.

Mi veredicto: Si alguna vez te ha encantado un solo momento de la Final Fantasy VII Si te gusta el mundo de los videojuegos, no puedes dejar de descargarlo. Es una elección perfecta, de 10 sobre 10, tanto para los veteranos de los JRPG que aprecian la estrategia clásica ATB como para los recién llegados que buscan el punto de partida definitivo para disfrutar de un montón de Final Fantasy los recorridos de los personajes principales.

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18. Limbus Company [Ideal para temas oscuros y trasfondo]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de rol por turnos, juego de construcción de mazos Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Año de lanzamiento 2023 Creador/es Proyecto Moon Enfoque en el sistema gacha y la monetización Identidad (variante de personaje/aspecto), E.G.O (habilidad)

Como probablemente habrás podido deducir de mis entradas anteriores, no soy ajeno a los títulos de gacha con una temática o una narrativa más oscura.

Empresa Limbus, sin embargo, juega en otra liga. No es una alegre aventura de anime; es una inmersión brutal y profundamente cautivadora en la ambigüedad moral y la caza de monstruos.

Aquí controlarás un autobús con 12 «pecadores» que, literalmente, intentan recuperar fragmentos de su identidad destrozada en un paisaje urbano sombrío y distópico conocido como «La Ciudad».

Por qué lo elegimos Empresa Limbuses un ejemplo brillante de un juego de calidad centrado en la narrativa que no recurre a mecánicas abusivas. Demuestra que un diseño excelente del sistema gacha puede ser generoso sin dejar de ser inmensamente rentable, ofreciendo una alternativa refrescante y única frente a la atmósfera y los temas típicamente desenfadados del género, que rara vez se asemejan a los de «Weenie Hut Jr.».

El combate utiliza un sistema único basado en el lanzamiento de una moneda, combinado con mecánicas de equipo. La estrategia es fundamental, pero la suerte siempre puede cambiar el rumbo de la partida. Es una experiencia evocadora donde la trama oscura es la verdadera estrella de la fiesta, lo que te obliga a cuestionar constantemente la humanidad de los personajes.

Los desarrolladores han conseguido que el juego sea sorprendentemente accesible, teniendo en cuenta su profundidad. El sistema gacha es increíblemente justo y permite a los jugadores más comprometidos conseguir nuevas versiones de los Sinners de forma fiable sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos de nicho con una historia muy elaborada, temas adultos y una mecánica de juego que premia la gestión inteligente de los recursos por encima de la simple fuerza bruta, Empresa Limbus es tu juego. En pocas palabras, está pensado para jugadores que prefieren leer extensos archivos de trasfondo y sumergirse en contenidos exigentes y sin florituras, no para aquellos que solo buscan diversión rápida y sin complicaciones.

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19. One Piece: El crucero del tesoro [Ideal para los fans de One Piece y de los juegos de gacha clásicos]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego RPG por turnos, combate táctil Plataformas Android, iOS Año de lanzamiento 2015 Creador/es KLab Games, Bandai Namco Entertainment Enfoque en el sistema gacha y la monetización Personaje (miembro de la tripulación)

One Piece: El crucero del tesoro ocupa un lugar muy especial en mi corazón porque es el primer gacha al que he jugado y el juego que me ha hecho sentir una admiración que dura ya años (y sin duda not (una adicción devastadora) para el género.

Esta es una serie de larga duración, un juego de anime increíblequeadapta de forma brillante el amplio reparto y la trama épica de la serie, con emocionantes combates por turnos en los que hay que pulsar en el momento justo y que se basan en el ritmo y la precisión.

Por qué lo elegimos Longitud del recorrido óptico merece estar en esta lista porque tiene, posiblemente, la mejor relación entre contenido y longevidad de todos los juegos aquí incluidos. Lleva años funcionando a pleno rendimiento, incorporando constantemente nuevas tramas y personajes, lo que lo convierte en una de las mejores formas de disfrutar de la One Piece el mundo en formato de videojuego.

Conseguir personajes poderosos es fácil aquí(sobre todo con todos los regalos que suelen venir con las gachas más antiguas), pero la verdadera diversión empieza cuando optimizas tu equipo para enfrentarte a las incursiones más difíciles. Tendrás que elaborar estrategias basadas en la sinergia del equipo y las habilidades especiales de los miembros que elijas.

Una vez más, el juego es increíblemente generoso. No es necesario gastar dinero real en un paquete de pago a través de compras dentro de la aplicación tanto si quieres disfrutar del contenido principal como si quieres reunir una amplia gama de unidades de alto nivel. De hecho, lo he vuelto a probar hace poco y los desarrolladores han facilitado tanto la obtención de héroes gratuitos en comparación con cuando empecé, que la verdad es que envidio a cualquiera que esté creando su cuenta ahora mismo.

Mi veredicto: Si te gusta One Piece (¿quién no lo está a estas alturas?) y te encantan los juegos de estrategia en los que hay que formar un equipo, échale un vistazo. También creo que este juego es la forma perfecta de revivir toda la One Piece saga, si prefieres jugar a videojuegos antes que ver cientos de episodios.

20. Las lágrimas de Themis [Lo mejor en cuanto a mecánica de simulación de citas otome]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Otome, un juego de cartas con una historia Plataformas Android, iOS Año de lanzamiento 2021 Creador/es miHoYo (HoYoverse) Enfoque en el sistema gacha y la monetización Visión (Tarjeta/Habilidad), atuendos, contenido de historia de edición limitada

Una vez más, de la mano de miHoYo, Las lágrimas de Themis is Una excelente historia de amor y misterio judicial para todas las amantes de los otome.

Similar aAmor y el espacio profundo que casi entra en esta lista, es sin duda uno de los Los mejores juegos para los fans de los otome ahora mismo porque el los abogados, directores generales y detectives guapos que conoces tienen verdadera profundidad y son fundamentales para los casos, sorprendentemente complejos, que resuelves.

Por qué lo elegimos Las lágrimas de Themis ofrece un combate único al estilo de un debate (al estilo de Ace Attorney, pero más sencillo), que pone a prueba tu colección de cartas, y unos impresionantes segmentos de novela visual que profundizan en tus relaciones. A diferencia de la mayoría de los otome unidimensionales, aquí nunca te sentirás atrapado en una jugabilidad aburrida.

La historia es sorprendentemente intensa y oscura, por lo que no te olvidarás fácilmente de las intensas batallas legales. La gestión de recursos es la típica de los juegos gacha, pero los segmentos de novela visual hacen que sea más fácil seguir adelante. El Las partes de investigación son realmente complicadas y te obligarán a prestar atención a los diálogos y a las pruebas.

Mi veredicto: Si prefieres la narrativa y el romance a la acción frenética que suele caracterizar al género gacha, y no te importa tener que leer bastante, te va a encantar al 100 % Las lágrimas de ThemisEn pocas palabras, este juego está pensado para aquellos jugadores que aprecian una historia profunda y unas relaciones cautivadoras que van evolucionando con el tiempo.

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Mi veredicto general

Para los jugadores que se están subiendo al carro de los juegos gacha ahora mismo, quedarse corto sería decir que tendrán una cantidad absurda de opciones entre las que elegir, teniendo en cuenta lo rentable y saturado que está el mercado de este tipo de juegos.

Ahora bien, por si necesitas un breve resumen de mis recomendaciones, aquí tienes algunas de las Los mejores juegos de gacha que tienes que probar, según tus gustos:

Para disfrutar de la experiencia definitiva de gacha → Genshin Impact. Este juego marcó la pauta para todo el género al combinar un mundo abierto enorme y espectacular con un sistema de combate elemental muy completo y unos valores de producción sin igual.

Este juego marcó la pauta para todo el género al combinar un mundo abierto enorme y espectacular con un sistema de combate elemental muy completo y unos valores de producción sin igual. Para principiantes en el gacha → Zona Cero sin Zen. Sus elegantes niveles cerrados y su trepidante combate lo convierten en la puerta de entrada perfecta y menos abrumadora a un juego de gacha de gran calidad.

Sus elegantes niveles cerrados y su trepidante combate lo convierten en la puerta de entrada perfecta y menos abrumadora a un juego de gacha de gran calidad. Si buscas acción trepidante en un mundo abierto → Olas embravecidas. Kuro Games ha incorporado a su vasto mundo un sistema de combate exigente que requiere un alto nivel de habilidad y una mecánica de recolección de Ecos, para que los exjugadores de Genshin y los novatos en los juegos de gacha puedan conquistarlo.

Kuro Games ha incorporado a su vasto mundo un sistema de combate exigente que requiere un alto nivel de habilidad y una mecánica de recolección de Ecos, para que los exjugadores de Genshin y los novatos en los juegos de gacha puedan conquistarlo. Para los aficionados a los JRPG por turnos → Epic Seven. Sus hermosas animaciones de estilo cinematográfico y su profundo sistema de combate estratégico dan la sensación de que un JRPG clásico se ha renovado con mecánicas modernas de gacha.

Sus hermosas animaciones de estilo cinematográfico y su profundo sistema de combate estratégico dan la sensación de que un JRPG clásico se ha renovado con mecánicas modernas de gacha. Para los amantes de las historias → Fate/Grand Order. Te embarcarás en una novela visual de gran envergadura, dividida en varias partes, famosa por su increíble profundidad y la calidad de la caracterización de sus personajes, lo que hace que el esfuerzo merezca la pena.

Te embarcarás en una novela visual de gran envergadura, dividida en varias partes, famosa por su increíble profundidad y la calidad de la caracterización de sus personajes, lo que hace que el esfuerzo merezca la pena. Para los amantes de los juegos otome → Las lágrimas de Themis. Este juego combina el romance con el misterio judicial, ofreciendo una jugabilidad investigativa apasionante junto con relaciones muy bien desarrolladas que te apetecerá explorar.

Este juego combina el romance con el misterio judicial, ofreciendo una jugabilidad investigativa apasionante junto con relaciones muy bien desarrolladas que te apetecerá explorar. Para los auténticos adictos al juego y los fans del género idol → Umamusume: Pretty Derby. El ciclo adictivo de entrenamientos basados en el azar, la herencia de habilidades y las competiciones PvP de alto riesgo es una auténtica emoción, sobre todo si estás dispuesto a buscar la configuración perfecta.

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