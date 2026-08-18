Les 20 meilleurs jeux de gacha : votre guide des meilleurs jeux de gacha en 2026

Les meilleurs jeux gacha sont ceux qui proposent des personnages géniaux et une histoire qui ne donne pas l’impression d’être une corvée. En tant que GRAND fan de gacha, je suis ravi de pouvoir dire qu’à l’heure actuelle2026, il existe déjà de nombreux jeux qui répondent à ces critères.

Cela dit, le genre est aujourd’hui assez saturé et peut sembler un peu déroutant. Mais ne t’inquiète pas, je suis là pour t’aider.

Je vais vous présenter ici les meilleurs jeux gacha qui vous permettront de vivre des aventures épiques, de découvrir des mécanismes de jeu uniques, de vous plonger dans des récits captivants et de collectionner des personnages cool, mignons, badass ou extrêmement bien conçus qui pourraient bien vous donner envie de tenter votre chance.

Nos coups de cœur parmi les jeux gacha

Avant de passer à la liste complète, voyons ce que notre équipe qualifierait de « référence absolue » en matière de jeux gacha cette année. Ces trois titres représentent le summum du genre en termes de qualité de production, d’innovation dans le gameplay et d’avis de la communauté. Si vous n’avez le temps d’essayer qu’un seul nouveau jeu, ce devrait être l’un de ceux-ci :

Genshin Impact (2020) – Ce jeu a placé la barre très haut pour le genre des jeux « gacha » en monde ouvert, en vous offrant une exploration sans fin dans un univers gigantesque où il fait bon jouer en solo ou avec d’autres joueurs, aussi bien sur mobile que sur PC. Vagues déchaînées (2024) – Une sortie incroyable de Kuro Games qui propose des mécanismes de combat et d’exploration fluides, ainsi qu’un système de gacha très satisfaisant, sans doute plus indulgent que la plupart des gachas du genre, grâce à sa bannière « Arme » garantie. Arknights (2020) – Une approche unique du genre stratégique, enrichie par le système gacha, qui vous permet de déployer une puissante équipe d’unités à collectionner dotées de compétences uniques dans un système de combat de type « tower defense » hautement tactique.

Vous êtes toujours là ? Si nos coups de cœur ne vous satisfont pas, j’ai sélectionné 17 autres titres gacha de premier plan qui pourraient mieux correspondre à vos préférences en matière de thème, de genre ou de gameplay. Continuez simplement à faire défiler la page pour découvrir ma liste complète de jeux gacha à découvrir sans plus attendre.

Les 20 meilleurs jeux gacha qui valent le coup pour les sessions quotidiennes et les « gacha salts »

Vous trouverez ci-dessous les 20 meilleurs jeux gacha que j’ai découverts au fil de mes longues années d’obsession quasi malsaine pour le genre – notés et classés en fonction de la qualité de leur gameplay principal, de leurs mécanismes uniques, de leur histoire, de leurs personnages, de leur accessibilité en F2P et des retours de la communauté.

1. Genshin Impact [Idéal pour son vaste monde ouvert et son scénario riche]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action en monde ouvert, combat élémentaire Plateformes Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Année de sortie 2020 Développeur(s) miHoYo (HoYoverse) Système de gacha / Modèle économique Personnages, armes, skins

Genshin Impact est LE jeu gacha gratuit phare qui a été l’un des premiers à nous offrir une esthétique anime somptueuse dans un immense monde ouvert fantastique.

C’est également l’un des jeux gacha les plus populaires du moment, disponible sur plusieurs plateformes. Que vous jouiez sur mobile ou confortablement installé devant votre PC, vous n’aurez aucun mal à plonger directement dans l’univers de Teyvat.

Why we chose it Genshin Impact est un monde ouvert immense et visuellement époustouflant, idéal pour une expérience de jeu à long terme compte tenu de la richesse de son contenu. Peu de jeux de cette liste peuvent rivaliser avec son niveau de finition et sa communauté active, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux de type « gacha » pour les débutants dans le genre.

C’est le jeu qu’il vous faut si vous recherchez un gacha AAA offrant une exploration exceptionnelle. Vous pouvez escalader pratiquement n’importe quelle surface, planer sur de longues distances et découvrir une multitude de secrets, d’énigmes, de PNJ intéressants et de trésors cachés aux quatre coins du monde.

Le système de combat est un autre point fort de ce jeu. Vous contrôlez un groupe de quatre personnages, chacun associé à un élément différent, et tout le plaisir réside dans le fait de combiner leurs capacités pour déclencher de puissantes réactions élémentaires. Cette profondeur de combat captive les joueurs de longue date, mais le jeu reste suffisamment accessible pour que les débutants puissent y jouer sans difficulté.

Mieux encore, un mode coopératif vous permet de faire équipe avec des amis pour vaincre des boss et venir à bout de donjons, ajoutant ainsi une dimension collaborative au gameplay.

Mon verdict : Genshin Impact vous offrira des centaines d’heures d’aventures véritablement divertissantes, quelles que soient vos préférences. C’est de loin l’un des gachas les plus riches en contenu et les plus riches en événements du marché ; vous pouvez donc être sûr qu’il y en a pour tous les goûts.

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2. Vagues déchaînées [Idéal pour un monde ouvert avec des combats pleins d’action]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action en monde ouvert, combats à grande vitesse Plateformes Microsoft Windows, Android, iOS Année de sortie 2024 Développeur(s) Kuro Games Gacha/Modèle économique Personnages, armes, skins

Alors que les espoirs de la communauté des jeux gacha de voir émerger un véritable concurrent à Genshin Impact commençaient à s'estomper après la sortie phénoménale de ce dernier en 2020, Kuro Games a fait une entrée fracassante en 2024 avec Vagues déchaînées. Il s’agit d’un gacha en monde ouvert tout aussi magnifique, doté d’un graphisme et d’une physique exceptionnels, grâce à Unreal Engine 4.

Why we chose it Vagues déchaînées se distingue par un système de combat à grande vitesse exaltant qui offre une alternative plus énergique, plus rythmée et davantage axée sur les compétences par rapport aux autres jeux (notamment Genshin Impact) du genre des gacha en monde ouvert.

Même s’il n’atteint peut-être pas la même popularité que Genshin Impact en termes de base de joueurs , principalement parce que ce dernier s’est déjà imposé comme le leader du marché des jeux gacha en monde ouvert, je maintiens néanmoins que Vagues déchaînées surpasse ce géant du gacha à certains égards.

C'est peut-être un avis un peu controversé qui risque de me valoir d'être qualifié de « Kurobot », mais je pense que ce jeu offre tout simplement de meilleurs graphismes, un meilleur design des personnages, de meilleures animations de combat, de meilleures mécaniques d'exploration et un système de gacha plus généreux (pas de 50/50 sur les bannières d'armes) que son principal concurrent.

Il a beaucoup de potentiel à mon avis, mais il lui reste encore un peu de chemin à parcourir avant que je puisse le placer en toute confiance devant mon n° 1 actuel, étant donné que Genshin a placé la barre très haut en matière d’excellence pour les jeux gacha en général.

Mon verdict : après avoir joué aux deux titres, je peux affirmer sans hésiter que Vagues déchaînées est de loin le plus proche de Genshin Impact en termes de qualité globale. Il possède à peu près tout ce que Genshin a à offrir : des événements amusants, une multitude de contenus secondaires, des énigmes à n’en plus finir, des cartes immenses et détaillées, de nombreux personnages géniaux, ainsi qu’une intrigue principale que vous apprécierez d’autant plus si vous aimez les thèmes sombres et plus matures.

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3. Arknights [Le meilleur pour sa profondeur stratégique et son gameplay de tower defense]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Défense de tour, stratégie tactique Plateformes Android, iOS Année de sortie 2020 Développeur(s) Hypergryph, Yostar Gacha/Modèle économique Personnages, skins

Arknights est sans conteste l’un des RPG tactiques les plus divertissants du genre « gacha », se démarquant par sa présentation soignée et ses mécanismes de tower defense d’une incroyable profondeur. Vous incarnez une organisation pharmaceutique appelée Rhodes Island et dirigez un groupe d’unités surhumaines, les « Opérateurs », pour lutter contre une infection menaçant de détruire le monde.

Le gameplay repose sur une stratégie très cérébrale, où le positionnement de votre équipe d’Opérateurs détermine vos performances. Ici, chaque carte est un véritable casse-tête dans lequel vous devez déployer votre équipe d’Opérateurs, dotés chacun de compétences et de classes uniques, aux bons endroits pour bloquer les ennemis et lancer des attaques dévastatrices.

Why we chose it Arknights possède un style et une construction d’univers incroyables qui vont bien au-delà du jeu « gacha » classique. Son univers de science-fiction sombre et industriel, ainsi que son récit captivant, vous font véritablement vous attacher à vos unités et à la mythologie riche de l’univers du jeu.

Croyez-moi, réussir à terminer un niveau difficile avec un score parfait de trois étoiles après de multiples tentatives est l’une des sensations les plus gratifiantes qui soient. Vous et vos amis prendrez sans aucun doute beaucoup de plaisir à comparer qui parvient à venir à bout des cartes les plus difficiles avec les combinaisons d’équipe les plus optimisées (ou les plus improbables).

Mon verdict : Comptant parmi les meilleurs jeux gacha sur mobile, Arknights offre une profondeur stratégique exceptionnellement élevée. Si vous aimez planifier plusieurs coups à l’avance, vous y trouverez une grande satisfaction, en particulier face à ses niveaux de fin de jeu très exigeants.

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4. Umamusume : Pretty Derby [Idéal pour les accros au RNG et les passionnés de gacha sur le thème du sport et des idoles]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de courses d’idoles, gestion Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2025 Créateur(s) Cygames Gacha/Modèle économique Cartes de soutien, personnages

Depuis sa sortie au Japon en 2021 et son immense succès dans son pays d’origine, la sortie mondiale d’Umamusume : Pretty Derby a été l’un des événements les plus attendus de l’histoire des jeux gacha. Et, en tant que joueur assidu de ce jeu depuis sa première semaine de sortie, je dois dire que Cygames n’a certainement pas déçu avec cette adaptation internationale.

Why we chose it Umamusume : Pretty Derby apporte une touche totalement différente au genre gacha par rapport aux autres titres phares, grâce à ses protagonistes bien conçus inspirés de véritables chevaux et à ses scénarios « Umazing » basés sur des courses réelles.

La plupart des jeux « gacha » de cette liste vous permettent d’explorer d’immenses mondes fantastiques et d’affronter toutes sortes de monstres menaçants. Ouais, c’est cool et tout, mais ici ? Vous pouvez collectionner, entraîner, interagir avec et faire courir des filles-chevaux.

Vous vous demandez peut-être ce qui rend un jeu de course mettant en scène des filles-chevaux anthropomorphes si spécial ? C’est très simple, en réalité. Ce jeu est, de loin, l’un des gachas les plus tributaires du hasard qui existent. Vous ne vivez pas seulement les hauts et les bas du hasard en tirant des bannières, mais aussi en entraînant et en faisant courir vos umas.

Ici, les statistiques, les compétences, l’activation de ces dernières et les performances globales de votre Uma en course dépendent principalement de votre chance, le reste reposant sur votre maîtrise des mécanismes du jeu en tant qu’entraîneur (après tout, Umamusume est aussi un jeu d’esprit).

Mon verdict : Umamusume : Pretty Derby est le titre parfait pour les fans de gacha comme moi, obsédés par la montée de dopamine que procure le « jeu de hasard » en pixels. Les mécanismes de gacha sont ici poussés à l’extrême, ce qui signifie que même les plus gros « whales » ne peuvent pas vous écraser sans autre dans les modes PvP si vous prenez la peine d’apprendre à optimiser votre compte – ou si vous avez de la chance.

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5. Guardian Tales [Idéal pour l’histoire et l’esthétique anime 2D en pixels]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action-aventure, casse-tête Plateformes Android, iOS, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) Kong Studios, Kakao Games Gacha/Modèle économique Personnages, armes, skins

Guardian Tales est encore un autre jeu de gacha que j’ai personnellement beaucoup plus apprécié que je ne m’y attendais avant d’y jouer, principalement en raison de l’impact et du caractère captivant de son récit. J’irais même jusqu’à dire que si je devais établir un classement des jeux gacha en me basant uniquement sur leur histoire, celui-ci figurerait sans aucun doute dans mon top 3.

Il arbore certes un style graphique en sprites pixelisés agréablement mignon, mais ne vous y trompez pas : ce jeu possède l’une des intrigues globales les mieux écrites, les plus profondes et souvent d’une noirceur trompeuse que j’aie jamais vues dans un jeu de type gacha, et ce n’est pas peu dire, car j’en ai joué un grand nombre.

Why we chose it Outre son histoire brillante, on ressent clairement la passion des développeurs pour le jeu grâce à la fluidité de son gameplay. Obtenir de l’équipement, collecter des ressources et accomplir les missions quotidiennes ne prend que quelques minutes par jour ; vous n’avez donc pas à vous soucier de la routine si vous manquez de temps.

Bien sûr, ce jeu ne figurerait pas dans cette liste s’il ne comptait que sur son excellente histoire. Guardian Tales propose également parmi les meilleures énigmes, la conception de niveaux, la construction d’univers et les combats (les affrontements dans les derniers chapitres deviennent exceptionnellement brutaux) que vous puissiez trouver dans un jeu de type gacha. C’est une expérience très complète en termes de contenu — le genre de jeu que de nombreux joueurs associent même à l’un des VPN les plus rapides pour le gaming afin de garantir le bon déroulement de leurs sessions.

Mon verdict : Guardian Tales est de loin l’un des meilleurs jeux du genre « gacha » en termes d’histoire, et c’est le titre n° 1 que je recommande si vous recherchez un jeu « GOATED » qui fonctionne aussi bien sur Switch que sur mobile.

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6. Nikke : Goddess of Victory [Le meilleur pour la conception et les animations exceptionnelles des personnages]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la troisième personne, RPG « idle » Plateformes Microsoft Windows, Android, iOS Année de sortie 2022 Développeur(s) Shift Up, Level Infinite Gacha/Modèle économique Personnages, skins

Si vous recherchez un autre jeu de type « gacha » qui bouleverse complètement les codes des RPG mobiles traditionnels, vous devez absolument découvrir « Goddess of Victory : Nikke ». Éditée par Shift Up (également à l'origine du titre Stellar Blade, tout aussi riche en fanservice), ce jeu abandonne le combat traditionnel au tour par tour au profit d'un jeu de tir à la troisième personne à haute intensité, avec système de couverture.

Le principe est simple, mais sombre : vous commandez une escouade d’androïdes de combat appelés « Nikkes » dans une lutte désespérée pour reprendre le contrôle du monde de la surface aux mains d’unités mécaniques extraterrestres.

Why we chose it Le point fort de Nikke (outre ses animations de personnages exceptionnelles) réside dans ses intrigues étonnamment riches qui insufflent véritablement de la vie à chaque unité. De plus, le gameplay de tir est très intuitif, ce qui en fait un titre parfait pour ceux qui préfèrent l’action aux menus interminables.

La boucle de gameplay est ici incroyablement satisfaisante. Vous constituez une équipe de cinq Nikkes, chacun doté de compétences et d’armes uniques, et vous vous mettez à couvert derrière des obstacles tout en visant pour éliminer vos ennemis.

Comme ce jeu se joue principalement sur des appareils mobiles sous Android et iOS, les commandes sont étonnamment fluides pour un jeu de tir. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre stratégie et choisir le bon moment pour déclencher vos salves spéciales afin de faire fondre les boss ennemis. Mais honnêtement ? Je pense que vous devriez le télécharger ne serait-ce que pour le plaisir de regarder ces animations de salves. Ne me demandez pas pourquoi.

Mon verdict : Si vous êtes obsédé par la collection de personnages au design magnifique (c'est le moins qu'on puisse dire) et que vous préférez de loin les jeux de tir amusants et rythmés aux stratégies compliquées, ce jeu est parfait pour vous sur mobile. C'est vraiment le jeu de tir sur écran vertical qui m'a le plus amusé depuis des années.

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7. Zenless Zone Zero [Idéal pour des combats endiablés et des personnages mémorables]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action, fantasy urbaine Plateformes Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Année de sortie 2024 Développeur(s) miHoYo (HoYoverse) Système de gacha / Modèle économique Personnages, armes, skins

Zenless Zone Zero est le prochain jeu de miHoYo (alerte spoiler : ce ne sera pas le dernier) à figurer dans ma liste. Il propose certaines des meilleures cinématiques, un doublage exceptionnel et une direction artistique particulièrement stylée, parmi tout ce que j’ai pu voir dans un jeu, point barre. Ce titre reprend la formule bien connue du RPG d'action et l'enrobe d'un univers de fantasy urbain haut en couleur.

Le système de combat est rapide et spectaculaire. Vous dirigez une équipe d’agents dans des affrontements intenses contre d’étranges créatures appelées les « Ethereals ». Le principe de base consiste à maîtriser les esquives, les parades et les changements rapides entre les membres de l’équipe pour lancer des attaques coordonnées de grande envergure.

Why we chose it Zenless Zone Zero n’est pas seulement un jeu d’action génial. Ce qui m’a attiré dans ce jeu, et ce que la plupart d’entre vous apprécieront sans doute aussi, ce sont ses fonctionnalités sociales qui vous permettent de discuter, d’interagir et de passer du temps avec les personnages jouables en dehors de l’histoire.

À vrai dire, c’est l’attention que les développeurs ont portée à ce jeu, à travers des mises à jour régulières depuis sa sortie un peu décevante, qui m’a convaincu que MiHoYo continuera à nous proposer des jeux qui privilégient systématiquement la qualité à la quantité. La manière dont ils gèrent les services en ligne garantit la pérennité du jeu et de sa communauté.

Mon verdict : Zenless Zone Zero est une recommandation incontournable pour tous ceux qui recherchent une expérience de grande qualité à tous les niveaux, comme on peut s’y attendre de tous les jeux HoYoverse. C’est un formidable jeu de type « hack-and-slash » proposant une multitude de personnages mémorables qui ont tous l’occasion de briller, non seulement dans l’intrigue principale, mais aussi grâce à l’incroyable contenu secondaire du jeu.

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8. Châtiment : Corbeau gris [Idéal pour des combats stylés et exigeants]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, hack and slash Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2021 Développeur(s) Kuro Games Gacha/Modèle économique Personnages, armes, skins

Si vous recherchez un véritable défi parmi les excellents jeux d’action-RPG du genre gacha, Châtiment : Corbeau gris est fait pour vous.

Frapper des ennemis fait apparaître des orbes colorés, et en aligner trois de la même couleur vous permet de lancer une attaque puissante spécifique à votre personnage. Pour ma part, j’ai pris beaucoup de plaisir à réussir une esquive parfaite qui déclenche le « Matrix » : un bref et glorieux moment de « bullet time » qui transforme instantanément votre prochain tir d’orbe en une puissante salve de trois tirs.

Le gameplay repose sur une formidable synergie entre le timing précis des compétences et la gestion des orbes à la volée, ce qui vous oblige à rester constamment engagé dans le combat.

Why we chose it La fonctionnalité phare de PGR est son système « Signal Orb », qui réinvente véritablement le combat sur mobile, transformant le simple « hack-and-slash » en une expérience explosive, sexy et stylée. C’est le genre de jeu qui privilégie avant tout les compétences du joueur, ce qui est toujours un atout majeur pour tout fan de gacha.

De plus, ce jeu est assez bien adapté au modèle free-to-play, grâce à un système de gacha très généreux et à des tirages de consolation garantis, ce qui signifie que vous pouvez sans problème tenter d’obtenir votre Construct préféré. Par ailleurs, l’histoire de science-fiction sombre et intense, qui raconte la lutte contre le « Punishing Virus » et qui n’hésite pas à prendre une tournure vraiment sinistre, constitue une très belle toile de fond pour toute cette action.

Mon verdict : Châtiment du Corbeau gris parvient à être très accessible pour les joueurs en free-to-play tout en proposant les combats de boss les plus exigeants sur mobile, à la manière de Devil May Cry. C’est sans aucun doute l’un des titres gacha les plus difficiles que j’ai pu découvrir.

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9. Honkai: Star Rail [Idéal pour ses combats au tour par tour au rythme effréné et son scénario riche]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG stratégique au tour par tour, aventure interstellaire Plateformes Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Année de sortie 2023 Développeur(s) miHoYo (HoYoverse) Système de gacha / Modèle économique Personnages, armes, skins

Si vous pensiez que les RPG au tour par tour ne pouvaient pas être dynamiques, Honkai: Star Rail est là pour vous faire changer d’avis. Ce titre de miHoYo, en tête des classements, troque les pérégrinations en monde ouvert de Genshin contre une aventure riche en rebondissements, ponctuée de combats au tour par tour palpitants à travers la galaxie à bord de l’Astral Express.

À l’instar d’un gacha au tour par tour que j’adorais (et qui s’appelle désormais, malheureusement, EOS), Exos Heroes, les combats s’articulent ici autour du système « Weakness Break » : identifiez les éléments que vos ennemis redoutent et frappez-les sans relâche jusqu’à ce que leur solide barre blanche se brise.

Briser la barre d’un ennemi retarde son tour et lui inflige un effet de statut, vous permettant ainsi d’infliger des dégâts considérables. Chaque personnage suit également une « Voie » – telle que « Préservation » pour les boucliers ou « Destruction » pour les dégâts purs – qui définit son rôle et fait de la composition d’équipe un élément crucial du gameplay. Optimiser ces rôles devient beaucoup plus facile une fois que vous comprenez comment les unités spécifiques se comportent en pratique, et c’est là que ce guide HSR sur la meilleure configuration de Sparxie s’avère utile pour affiner la composition de votre équipe.

Se procurer la monnaie premium nécessaire pour obtenir ces unités spécialisées est souvent la prochaine étape logique, ce qui conduit de nombreux joueurs à rechercher les meilleurs sites web pour acheter des Oneiric Shards en ligne afin de renforcer leur compte.

Why we chose it Honkai: Star Rail a su allier avec brio le raffinement d’une production à grande échelle à la simplicité d’un jeu mobile grand public, prouvant ainsi que les combats au tour par tour peuvent être d’un rythme palpitant. C’est loin d’être un jeu gacha au tour par tour classique, c’est le moins qu’on puisse dire. Après tout, c’est un jeu miHoYo.

Mais ce qui rend le jeu vraiment passionnant, ce sont les capacités « Ultimes ». Vous pouvez déclencher toutes sortes d’Ultimes spectaculaires et éblouissantes à tout moment, même pendant l’animation d’attaque de l’ennemi, pour changer instantanément le cours du combat. Des personnages comme Acheron, la puissante guerrière de Nihility, incarnent parfaitement cette approche grâce à des mécanismes de cumul uniques. Comme ses dégâts augmentent de manière impressionnante avec un équipement et des coéquipiers adaptés, de nombreux joueurs recherchent une configuration HSR optimale pour Acheron afin de s’assurer de maximiser son potentiel lors de ces moments décisifs.

Non seulement il s’agit d’un classique de la science-fiction et de la fantasy magnifiquement animé et bien écrit, mais il respecte aussi pleinement votre temps (Dieu merci pour la fonction de saut de dialogue récemment mise en place), puisqu’il vous permet de vous lancer, d’accomplir vos tâches grâce au combat automatique, et de quitter la partie en un clin d’œil.

Mon verdict : Honkai: Star Rail apporte une touche rafraîchissante aux JRPG classiques au tour par tour, le tout dans un univers de science-fiction époustouflant et une histoire longue et brillante.

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10. Fire Emblem Heroes [Idéal pour les combats stratégiques sur grille]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG de stratégie tactique, cartes miniaturisées Plateformes Android, iOS Année de sortie 2017 Développeur(s) Systèmes intelligents, Nintendo Gacha / Modèle économique Personnages

Fire Emblem Heroes est sans conteste l’un des meilleurs jeux de stratégie parmi les titres de type gacha. Il reprend les combats tactiques divertissants de la célèbre série sur console et les adapte à votre smartphone. Cette richesse provient d’un système de compétences très élaboré, qui vous permet de transformer même les unités de bas niveau en véritables monstres.

Une fois votre équipe prête, vous vous lancerez dans des combats JcJ à enjeux élevés, où ces configurations exceptionnelles font vraiment la différence. Mieux encore, les développeurs ont intégré de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles que des menus rapides et des routines automatiques. Cela réduit le temps passé devant l’écran tout en vous procurant cette douce sensation de progrès quotidien.

Why we chose it Fire Emblem Heroes a prouvé qu’il était possible de profiter de jeux de stratégie dignes d’une console sur un smartphone. En substance, c’est une source inépuisable de combats tactiques courts et gratifiants qui vous divertiront pendant des années.

Même si le scénario solo est très divertissant, ce sont les modes JcJ à enjeux élevés, comme les « Aether Raids », qui risquent fort de vous rendre accro à ce jeu.

Mon verdict : Fire Emblem Heroes est parfait pour les fans de RPG tactiques qui aiment constituer des équipes de manière approfondie sans avoir à farmer de manière intensive, ou pour tous ceux qui ont envie d’une petite dose de stratégie pendant leur temps libre.

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11. Infinity Nikki [Idéal pour ses mécanismes d’habillage et ses tenues rares]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Habillage, aventure en monde ouvert, RPG Plateformes Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Année de sortie 2024 Créateur(s) Paper Games Gacha/Modèle économique Tenues (ensembles et pièces individuelles)

Oubliez ces jeux Flash d'habillage linéaires et dépassés. Voici LE superbe jeu en monde ouvert que vous attendiez sans doute si vous êtes un passionné de mode qui aime s'habiller pour impressionner.

Infinity Nikki se distingue de la plupart des titres précédents de son genre, car ici, vous êtes libre d’explorer un monde immense et époustouflant, regorgeant de contenu à découvrir. Vous pouvez même flotter et planer à travers la carte dans différentes tenues, tout en faisant des ravages et en exhibant votre look.

Why we chose it Malgré un lancement un peu chaotique, je continue de penser qu’Infinity Nikki mérite sa place dans cette liste, car il représente une avancée audacieuse et imaginative pour son genre. C’est un jeu d’habillage proposant une personnalisation poussée, des énigmes et des combats dans un univers ouvert. Que demander de plus ?

Au-delà de mettre en valeur vos tenues, ce jeu consiste à découvrir et à maîtriser les pouvoirs élémentaires cachés dans les vêtements. Vous aurez envie de collectionner chaque morceau de tissu et chaque accessoire que vous verrez, non seulement pour leur aspect esthétique, mais aussi pour les capacités qu’ils confèrent en matière de plates-formes et de résolution d’énigmes. Pouvoir habiller vos personnages préférés dans un monde aussi vaste change complètement la donne.

Mon verdict : Infinity Nikki est une recommandation incontournable pour les joueurs qui aiment l’exploration tranquille, mais qui rêvent d’une garde-robe gigantesque et d’options de personnalisation des personnages à la hauteur.

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12. Another Eden [Idéal pour les fans de JRPG classiques]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG classique, aventure avec voyage dans le temps Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2019 Développeur(s) Wright Flyer Studios, WFS Gacha / Modèle économique Personnages

Vous en avez assez des tâches quotidiennes et des compteurs d’énergie typiques des jeux gacha ? Another Eden apporte une bouffée d’air frais à cet égard, en vous offrant une véritable expérience de JRPG directement sur votre téléphone. Il ne repose pas sur l’énergie ou les quêtes quotidiennes pour vous garder accro – il n’en a pas besoin.

Après tout, c’est l’aventure de voyage dans le temps, brillamment mise en scène et écrite par Masato Kato – le même génie narratif à l’origine de Chrono Trigger –, qui est ici la véritable vedette.

Why we chose it Another Eden se démarque des autres gachas haut de gamme en étant, au fond, un JRPG de console haut de gamme déguisé en jeu mobile free-to-play. Vous pouvez tout à fait ignorer complètement les éléments de gacha et vous plonger dans ce récit épique sans la moindre contrainte de temps.

​L’univers est immense, et vous aurez envie d’en explorer chaque recoin. Vous rencontrerez également une pléiade de personnages aboutis qui n’existent pas simplement pour être tirés d’une bannière, car ils semblent tous indispensables à l’intrigue.

Les combats au tour par tour sont très amusants et fluides, mais honnêtement, ce sont surtout le scénario et les voyages d’un monde à l’autre qui vous donneront envie d’y revenir. C’est une expérience JRPG classique, de bout en bout.

Mon verdict : foncez-y. C’est parfait pour les joueurs qui regrettent l’âge d’or des JRPG des années 90, en particulier les fans de Chrono Trigger à la recherche d’un nouveau titre dont ils pourront tomber amoureux. C’est un véritable petit bijou old school où l’intrigue et les personnages occupent le devant de la scène, plutôt que les mécanismes de gacha qui, bien que souvent amusants, peuvent parfois s’avérer abusifs.

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13. Fate/Grand Order [Le meilleur pour la profondeur exceptionnelle de son histoire]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG stratégique au tour par tour, roman visuel Plateformes Android, iOS Année de sortie 2017 Développeur(s) Lasengle (anciennement Delightworks), Aniplex Gacha / Modèle économique Personnages

Ce jeu n’est pas destiné aux âmes sensibles ni à ceux qui recherchent un bouton « passer rapidement ». Fate/Grand Order est à la fois un roman visuel à part entière et un JRPG épique, le tout réuni dans un seul et même jeu gigantesque.

L’engagement envers l’intrigue principale est franchement absurde, couvrant plusieurs époques et des histoires alternatives, et cela vous divertira sans peine, comme cela a été le cas pour moi jusqu’à ce que je perde mon ancien téléphone, et avec lui, mon compte. C’est pourquoi il faut toujours sauvegarder tout ce qui est numérique, les amis…

Why we chose it Aucun autre jeu mobile n’égale le dévouement sans faille de Fate/Grand Order à un récit bien mené et aux enjeux considérables. C’est un engagement colossal et captivant qui vous récompense par un univers incroyable et une vaste galerie de Servants uniques, qui s’étend même à ses adaptations en manga, en anime et en romans.

Vous passerez des heures à faire progresser vos Servants, ces personnages légendaires issus de l’histoire et de la mythologie. C’est ce qui donne tout son intérêt à cette routine de progression.

Oui, vous ne vous contentez pas de tirer au sort des personnages d’anime quelconques : vous collectionnez le roi Arthur, Cléopâtre et Gilgamesh, tous dotés d’histoires incroyables. Certes, le combat au tour par tour est simple, mais l’aspect « constitution d’équipe » présente une certaine profondeur.

Préparez-vous mentalement, car les taux d’obtention sont notoirement bas. Même aujourd’hui, avec le système de « pitié » (oui, il n’y en avait absolument aucun auparavant), les tirages rares vous sembleront être un miracle divin compte tenu des chances infimes d’obtenir des Servants 5★.

Mon verdict : Fate/Grand Order est un jeu INCONTOURNABLE pour les fans de JRPG qui privilégient avant tout l’histoire et les personnages. Si le farming ne vous dérange pas et que vous pouvez supporter les chances de tirage impitoyables du gacha, vous avez devant vous des centaines d’heures de contenu de grande qualité. Bonne chance pour vos tirages, en tout cas.

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14. Epic Seven [Le meilleur pour ses graphismes inspirés des anime et ses combats au tour par tour dignes de l'e-sport]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG stratégique, cinématiques de style anime Plateformes Android, iOS Année de sortie 2018 Développeur(s) Smilegate Megaport Gacha/Modèle économique Personnages, artefacts, skins

Epic Seven est le paradis des adeptes du « min-max », dans le sens où ce n’est pas un jeu où l’on peut se contenter de laisser le mode combat automatique fonctionner indéfiniment. Il exige un engagement sérieux, car c’est l’un des meilleurs RPG au tour par tour du genre gacha en termes de profondeur technique.

Ici, optimiser l’équipement de vos héros est tout aussi important que de bien comprendre leurs capacités et d’utiliser correctement leurs compétences. La quête d’équipement est intense et consiste principalement à trouver les armes et armures parfaites dotées de statistiques secondaires aléatoires.

Why we chose it Epic Seven allie à la perfection une profondeur stratégique redoutable à des graphismes anime époustouflants et à une narration fantastique. Certes, le jeu demande beaucoup de persévérance, mais cela en vaut largement la peine compte tenu de la qualité de conception des personnages et des chapitres de l’histoire, et le contenu PVE est tout aussi captivant que ses modes compétitifs.

En gros, chaque victoire dans les contenus avancés repose sur une composition d’équipe précise et sur votre volonté de farmer des ressources pour obtenir l’unité parfaite.

Personnellement, j’ai adoré le fait que le JcJ soit si bien conçu sur le plan mécanique qu’il existe même une scène e-sport active organisée chaque année par l’éditeur lui-même, ce qui montre également à quel point il est passionné par son jeu et sa communauté, malgré l’âge du jeu.

Mon verdict : Epic Seven est un très bon jeu pour les amateurs de RPG tactiques inspirés des anime qui aiment les systèmes complexes et ne craignent pas de passer des heures à farmer. Si vous aimez élaborer des compositions d’équipe et vous passionner pour les statistiques, félicitations : vous venez de trouver votre prochain passe-temps qui vous occupera un temps fou.

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15. Persona 5 : Le Fantôme X [Meilleure simulation de vie scolaire dans le style Persona et combats au tour par tour]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour, fantasy urbaine Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2025 Créateur(s) Black Wings Game Studio, Perfect World Games Gacha/Modèle économique Personnages, Persona, Armes

Persona 5 : Le Fantôme X est une adaptation mobile complète, sous forme de gacha, de l’un des meilleurs JRPG jamais créés. J’y ai joué dès sa sortie, et dès les premières notes de cette bande-son jazzy et entraînante, j’ai tout de suite su que j’allais passer un moment exceptionnel.

Même si ce spin-off n’égale pas tout à fait l’original coup pour coup (pour être honnête, je pense que très peu de JRPG y parviennent), il reprend néanmoins le style, l’esprit et le charme visuel de Persona 5, en mettant dans votre poche le cycle de simulation de vie et d’exploration des Palais.

Why we chose it P5X a mérité sa place dans ce classement car les développeurs ne l’ont pas traité comme un simple produit mobile destiné à faire de l’argent sans effort. Ils se sont véritablement attachés à respecter la présentation emblématique du jeu, rendant les menus, les transitions et les animations des personnages pratiquement impossibles à distinguer de ceux d’un titre de console haut de gamme.

​Vous gérerez votre vie scolaire et vos statistiques sociales le jour, puis vous plongerez dans le Métaverse la nuit pour conquérir les cœurs. Le combat repose sur un excellent système au tour par tour, typique de la série Persona : rapide, spectaculaire, il consiste à exploiter les faiblesses de vos adversaires pour déclencher des « attaques totales ».

Le jeu est d’une finition époustouflante pour un titre mobile et offre une expérience digne d’une console haut de gamme, accessible partout. Et si vous avez adoré l’original, vous vous sentirez comme chez vous avec la nouvelle équipe des Voleurs Fantômes.

Mon verdict : si vous êtes fan du jeu original ou des simulateurs de vie lycéenne combinés à un système de combat JRPG approfondi, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et téléchargez Persona 5 : Le Fantôme X dès maintenant. C’est ce qui se rapproche le plus de l’expérience Persona 5 sans avoir à débourser un centime – à condition de rester en mode F2P, bien sûr.

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16. Honkai Impact 3rd [Idéal pour des combats 3D intenses et un univers digne de HoYo]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d’action, hack and slash Plateformes Microsoft Windows, Android, iOS Année de sortie 2018 Développeur(s) miHoYo (HoYoverse) Système de gacha / Modèle économique Personnages, armes, stigmates, skins

Plongez dans l'univers futuriste et de science-fiction de Honkai Impact 3rd, et vous vous rendrez immédiatement compte qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu « gacha » mobile (encore une fois, c'est tout simplement un titre miHoYo typique).

Il s’agit d’un RPG d’action dédié, conçu exclusivement pour les fans inconditionnels de combats en temps réel et de simulations sociales. L’attrait principal réside sans aucun doute dans les combats de type « hack-and-slash ». Ils sont frénétiques, spectaculaires et incroyablement satisfaisants.

Vous esquivez, parez et enchaînez des combos avec des Valkyries qui donnent vraiment l’impression d’être puissantes. La qualité de la production, en particulier les animations des Ultimes, est hors du commun.

Why we chose it Honkai Impact 3rd abandonne la béquille du combat automatique et exige de véritables compétences de la part du joueur. La vitesse et la précision mécanique requises pour les niveaux les plus difficiles sont inégalées. C’est l’un des premiers titres à avoir prouvé que les jeux mobiles peuvent offrir une expérience d’action en temps réel intense et basée sur les compétences, que très peu d’autres titres du genre « gacha » tentent même de reproduire.

Au-delà des effets spectaculaires, le récit à l’échelle mondiale est plus sombre et plus profond que celui de la plupart des jeux AAA, agrémenté de superbes courts-métrages d’animation complets. C’est un ensemble complet mêlant action survoltée et narration émouvante.

Mon verdict : À mes yeux, Honkai Impact 3rd a ouvert la voie pour que Zenless Zone Zero puisse suivre. Si vous en avez assez des gachas aux combats statiques et que vous recherchez un jeu qui vous fasse vraiment bouger les doigts, ne cherchez pas plus loin. C’est un incontournable pour les vétérans des jeux d’action qui apprécient une univers narratif riche et ne craignent pas les défis.

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17. Final Fantasy VII : Ever Crisis [Idéal pour les fans de Final Fantasy]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour, récit épisodique Plateformes Android, iOS, Microsoft Windows Année de sortie 2023 Développeur(s) Applibot, Square Enix Gacha/Modèle économique Armes, équipement/skins de personnages

Final Fantasy VII : Ever Crisis m’a donné l’impression de vivre un véritable voyage nostalgique. Les développeurs ont réussi à condenser toute la saga Final Fantasy VII, y compris Crisis Core et le jeu original, en un magnifique ensemble épisodique. Les graphismes sont époustouflants, et j’ai particulièrement apprécié de voir les personnages classiques aux formes anguleuses revisités avec un rendu moderne.

Le combat est une version modernisée du système Active Time Battle (ATB) et offre un équilibre parfait entre action en temps réel et commandes stratégiques via le menu.

Why we chose it Final Fantasy VII : Ever Crisis figure dans ma sélection car c’est le seul jeu qui permet de revivre tous les moments clés de l’histoire de FF7 en une seule et même expérience de jeu continue. Il s’agit d’un hommage très réussi à l’univers de la série et d’une collection incontournable pour les fans de longue date qui souhaitent découvrir l’histoire complète et définitive sans avoir à changer de console.

La progression de vos personnages dans ce jeu dépend entièrement des armes que vous récupérez et équipez (tous les personnages sont débloquables gratuitement). Obtenir une nouvelle arme ne se résume pas à une simple amélioration des statistiques ; cela s'accompagne souvent d'une nouvelle capacité puissante pour votre héros.

Ce vaste univers mêlant magie et machines est l’un des décors les plus appréciés de l’histoire de la fantasy, et sa présentation minutieuse en fait sans conteste l’un des jeux de rôle les plus impressionnants que vous puissiez télécharger cette année.

Mon verdict : si vous avez un tant soit peu aimé l’univers de Final Fantasy VII, vous vous devez de télécharger ce jeu. C’est un choix incontournable (10/10) tant pour les vétérans des JRPG qui apprécient la stratégie ATB classique que pour les nouveaux venus qui recherchent le point de départ incontournable des aventures de nombreux personnages principaux de Final Fantasy.

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18. Société Limbus [Idéal pour les thèmes sombres et l’univers]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour, jeu de construction de deck Plateformes Microsoft Windows, Android, iOS Année de sortie 2023 Créateur(s) Project Moon Gacha/Modèle économique Identité (variante de personnage/skin), E.G.O (compétence)

Comme vous l’avez sans doute remarqué dans mes précédents articles, je suis habitué aux jeux gacha aux thèmes et aux récits sombres.

Société Limbus, cependant, est dans une catégorie à part. Ce n’est pas une joyeuse aventure animée ; c’est une plongée brutale et profondément captivante dans l’ambiguïté morale et la chasse aux monstres.

Ici, vous prendrez les commandes d’un groupe de 12 « Pécheurs » qui tentent littéralement de récupérer les fragments de leur identité brisée dans un paysage urbain dystopique et sinistre connu sous le nom de « The City ».

Why we chose it Société Limbus est un brillant exemple de jeu de qualité axé sur la narration qui ne recourt pas à des mécanismes abusifs. Il démontre qu’une conception de gacha exceptionnelle peut être généreuse tout en restant extrêmement rentable, offrant ainsi une alternative rafraîchissante et unique par rapport à l’atmosphère et aux thèmes généralement légers du genre, rarement à la « Weenie Hut Jr’s » et classés PG.

Le combat utilise un système unique de tirage au sort combiné à des mécanismes basés sur le travail d’équipe. La stratégie est essentielle, mais la chance peut toujours renverser la situation. C’est une expérience immersive où le récit sombre est la véritable vedette, vous obligeant à remettre constamment en question l’humanité des personnages.

Les développeurs ont réussi à rendre le jeu étonnamment accessible, compte tenu de sa profondeur. Le système de gacha est incroyablement équitable et permet aux joueurs assidus d’acquérir de manière fiable de nouvelles versions des « Sinners » sans avoir besoin d’investissements massifs.

Mon verdict : si vous appréciez les jeux de niche dotés d’un univers riche, de thèmes adultes et d’un gameplay qui récompense une allocation intelligente des ressources plutôt que la simple force brute, Société Limbus est fait pour vous. En bref, ce jeu s’adresse aux joueurs qui préfèrent lire de longs fichiers d’univers et se plonger dans un contenu exigeant et sans fioritures, et non à ceux qui recherchent simplement un divertissement rapide et décontracté.

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19. One Piece : Treasure Cruise [Idéal pour les fans de One Piece et des gachas à l’ancienne]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour, combat par tapotement Plateformes Android, iOS Année de sortie 2015 Développeur(s) KLab Games, Bandai Namco Entertainment Gacha / Modèle économique Personnage (membre d'équipage)

One Piece : Treasure Cruise occupe une place très spéciale dans mon cœur, car c’est le premier jeu de type « gacha » auquel j’ai joué, et celui qui m’a fait naître une admiration (et certainement pas une addiction dévastatrice) pour ce genre qui a duré des années.

Il s’agit d’un jeu d’anime incroyable, qui existe depuis longtemps et qui adapte brillamment l’immense casting et l’intrigue épique de la série, avec des combats au tour par tour captivants où le timing des tapotements est essentiel et qui reposent sur le rythme et la précision.

Why we chose it OPTC mérite de figurer dans cette liste car il présente sans doute le meilleur rapport entre contenu et longévité de tous les jeux présentés ici. Il connaît un succès ininterrompu depuis des années, ajoutant régulièrement de nouveaux arcs narratifs et de nouveaux personnages, ce qui en fait l’un des meilleurs moyens de découvrir l’univers de One Piece sous forme de jeu vidéo.

Ici, il est facile d’obtenir des personnages puissants (surtout grâce à tous les bonus gratuits généralement offerts par les anciennes gachas), mais c’est en optimisant votre équipe pour affronter les raids les plus difficiles que le vrai plaisir commence. Vous devrez élaborer des stratégies en tenant compte de la synergie de votre équipe et des capacités spéciales des membres que vous aurez choisis.

Encore une fois, le jeu est incroyablement généreux . Il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent réel pour acheter un pack via les achats intégrés si vous souhaitez profiter du contenu principal ou constituer une vaste collection d’unités de haut niveau. En fait, j’y ai rejoué récemment, et les développeurs ont tellement facilité l’obtention de héros gratuits par rapport à mes débuts que j’en suis même envieux de ceux qui créent leur compte seulement maintenant.

Mon verdict : si vous êtes fan de One Piece (qui ne l’est pas à ce stade ?) et que vous adorez les stratégies approfondies de constitution d’équipe, jetez-y un œil. Je pense également que ce jeu est le moyen idéal de revivre toute la saga One Piece, si vous préférez jouer plutôt que de regarder des centaines d’épisodes.

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20. Les larmes de Thémis [Idéal pour les mécanismes des sims de rencontres otome]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de cartes « otome » axé sur l’histoire Plateformes Android, iOS Année de sortie 2021 Créateur(s) miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modèle économique Vision (carte/compétence), tenues, contenu narratif en édition limitée

Proposé une nouvelle fois par miHoYo, « Les larmes de Thémis » est un excellent jeu mêlant romance et intrigue judiciaire, destiné à toutes les amatrices de jeux otome.

Tout comme Love & Deepspace, qui a failli figurer dans cette liste, c’est sans conteste l’un des meilleurs jeux du moment pour les fans d’otome, car les beaux avocats, PDG et détectives que vous rencontrez ont une véritable profondeur et jouent un rôle central dans les affaires étonnamment complexes que vous résolvez.

Why we chose it Les larmes de Thémis propose un système de combat unique de type débat (à la Ace Attorney, mais plus accessible), qui mettra à l’épreuve votre collection de cartes, ainsi que de superbes segments de roman visuel qui approfondissent vos relations. Contrairement à la plupart des otomes unidimensionnels, vous ne vous sentirez jamais coincée par un gameplay ennuyeux ici.

L’histoire est étonnamment intense et sombre, vous n’oublierez donc pas de sitôt ces batailles juridiques acharnées. La gestion des ressources est typique des jeux gacha, mais les segments de roman visuel facilitent la progression. Les parties d’enquête sont véritablement délicates et vous obligeront à prêter attention aux dialogues et aux indices.

Mon verdict : si vous privilégiez le récit et la romance à l’action frénétique trop courante dans le genre gacha, et que vous n’avez pas peur de lire beaucoup, vous adorerez Les larmes de Thémis à 100 %. En bref, ce jeu s’adresse aux joueurs qui apprécient un univers riche et des relations captivantes qui évoluent au fil du temps.

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Mon verdict final

Pour les joueurs qui ne découvrent que maintenant l’engouement pour les gacha, dire que vous aurez un choix incroyable serait un euphémisme, compte tenu de la rentabilité et de la saturation du marché de ces jeux.

Si vous souhaitez un bref aperçu de mes recommandations, voici quelques-uns des meilleurs jeux gacha à essayer, en fonction de différentes préférences :

Pour une expérience « gacha » incontournable → Genshin Impact. Ce jeu a établi la référence pour tout le genre en associant un monde ouvert immense et magnifique à un système de combat élémentaire très riche et à une qualité de production inégalée.

Ce jeu a établi la référence pour tout le genre en associant un monde ouvert immense et magnifique à un système de combat élémentaire très riche et à une qualité de production inégalée. Pour les débutants en gacha → Zenless Zone Zero. Ses niveaux fermés et stylisés, ainsi que ses combats au rythme effréné, en font le point d’entrée idéal et moins intimidant vers un gacha de grande qualité.

Ses niveaux fermés et stylisés, ainsi que ses combats au rythme effréné, en font le point d’entrée idéal et moins intimidant vers un gacha de grande qualité. Pour de l’action intense dans un monde ouvert → Vagues déchaînées. Kuro Games a intégré à son vaste univers un système de combat exigeant, nécessitant un haut niveau de maîtrise, ainsi qu’un mécanisme de collecte d’« Échos », que les « réfugiés » de Genshin et les débutants en gacha pourront s’attacher à maîtriser.

Kuro Games a intégré à son vaste univers un système de combat exigeant, nécessitant un haut niveau de maîtrise, ainsi qu’un mécanisme de collecte d’« Échos », que les « réfugiés » de Genshin et les débutants en gacha pourront s’attacher à maîtriser. Pour les fans de JRPG au tour par tour → Epic Seven. Ses superbes animations cinématiques et son système de combat stratégique très poussé donnent l’impression qu’un JRPG classique s’est modernisé grâce aux mécanismes modernes des gacha.

Ses superbes animations cinématiques et son système de combat stratégique très poussé donnent l’impression qu’un JRPG classique s’est modernisé grâce aux mécanismes modernes des gacha. Pour les amateurs d’histoires → Fate/Grand Order. Vous vous lancerez dans un roman visuel gigantesque en plusieurs parties, réputé pour son incroyable profondeur et la qualité de l’écriture de ses personnages, ce qui rend la progression dans le jeu vraiment gratifiante.

Vous vous lancerez dans un roman visuel gigantesque en plusieurs parties, réputé pour son incroyable profondeur et la qualité de l’écriture de ses personnages, ce qui rend la progression dans le jeu vraiment gratifiante. Pour les passionnés d’otome → Les larmes de Thémis. Ce jeu allie romance et mystère judiciaire, offrant un gameplay d’enquête captivant ainsi que des relations profondément travaillées que vous aurez envie d’explorer.

Ce jeu allie romance et mystère judiciaire, offrant un gameplay d’enquête captivant ainsi que des relations profondément travaillées que vous aurez envie d’explorer. Pour les vrais accros au jeu et les fans du genre « idol » → Umamusume : Pretty Derby. La boucle addictive entre l’entraînement fortement tributaire du hasard, l’héritage des compétences et la participation à des courses PvP à enjeux élevés procure une véritable montée d’adrénaline, surtout si vous êtes prêt à rechercher la configuration parfaite.

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