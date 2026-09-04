Mejor configuración, equipo y eidolones de Ashveil para HSR 2026

Ashveil es un personaje de 5 estrellas de «Caza del Rayo» cuyo juego gira por completo en torno a los «ataques de seguimiento», marcando a los enemigos como «cebo» y aprovechando las acumulaciones de «Glotonería» para asestar golpes adicionales. Se ganó un hueco entre las opciones de DPS contra un solo objetivo más potentes ya en su debut en la versión 4.1, y su conjunto de habilidades recompensa a los jugadores a los que les gustan las rotaciones rápidas y cargadas de ataques, en lugar de los turnos de acumulación lenta.

En esta guía he recopilado los conos de luz, las reliquias, la prioridad de «Trace», la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre eidolones para la mejor configuración de Ashveil, junto con un desglose completo de su rotación y cuáles de sus eidolones realmente vale la pena conseguir.

TL;DR – La mejor configuración de Ashveil de un vistazo

Mejor cono de luz El final de una mentira Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Navegando por el mar estelar El mejor conjunto de reliquias El Gran Duque de las Cenizas Ardientes (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Ciudad de las Estrellas Convergentes (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: %



de daño crítico Botas: %



de ataque Esfera planar: %



de daño de rayo Cuerda de enlace: % de ataque Prioridad de estadísticas secundarias Probabilidad de crítico > Daño crítico > % de ataque > Velocidad Mejor equipo (general) Ashveil (DPS)



Mortenax Blade (DPS)



Tribbie (Apoyo)



Hyacine (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Ashveil (DPS)



Welt (híbrido)



Herta (apoyo)



7 de marzo (apoyo)

Cómo jugar con Ashveil: rotación y consejos

El ciclo de Ashveil es sencillo una vez que lo entiendes: utiliza su habilidad, «Flog: Acaba con el mal»», para marcar a un enemigo como «Cebo» y, a continuación, deja que los aliados (o su propio talento) ataquen a ese objetivo para activar los «ataques de seguimiento». Cada golpe asestado al «Cebo» a través de su talento, «Rancor: Represalia por la enemistad», acumula acumulaciones de «Gula» y devuelve Energía, por lo que su habilidad definitiva se recarga rápidamente.

Su habilidad definitiva, «Banquete: Apetito insaciable», vuelve a marcar a «Cebo», inflige un daño considerable por sí misma y lanza un «ataque de seguimiento» potenciado mientras acumula «Carga». Una vez que «Gula» alcanza 4 o más acumulaciones, también quema 4 de ellas para obtener un golpe extra gratuito. Incorporar «Habilidad» en cada rotación mantiene a Bait con vida, lo cual es el motor que impulsa todo su daño.

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Los mejores conos de luz para Ashveil

«El final de una mentira» es el cono característico de Ashveil, y está diseñado específicamente para él: aumenta la tasa de CRÍTICO y otorga el estado «Devorador de Umbra», que potencia su propio ATQ al tiempo que amplifica el daño que los enemigos reciben de él. Es, sin duda, la mejor opción si lo tienes, y marca la diferencia entre un buen Ashveil y uno excelente.

«Bautismo del pensamiento puro» es una excelente alternativa para los jugadores que buscan daño crítico en lugar de probabilidad de crítico. Tras usar su habilidad definitiva, los ataques de seguimiento de Ashveil ignoran una parte de la defensa del enemigo, lo que se combina muy bien con la reducción de defensa que ya aplica su propia habilidad.

«Preocupante, dichoso» sacrifica algo de daño personal a cambio de valor para el equipo, ya que aumenta la probabilidad de crítico y el daño de los ataques de seguimiento, al tiempo que otorga un efecto de «Domesticación» que eleva el daño crítico de todo el grupo. Es una elección acertada si Ashveil comparte la función de ataques de seguimiento con un compañero como Mortenax Blade.

«Un crucero por el Mar Estelar» es la mejor opción para jugadores F2P, ya que ofrece tasa de CRIT y ATK sin necesidad de realizar un sorteo limitado. No estará a la altura de un cono exclusivo, pero es una buena solución provisional mientras equipas sus reliquias.

Para conocer en profundidad sus mejores conos de luz, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Ashveil.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El «Gran Duque de las Cenizas Ardientes» (4 piezas) es la elección habitual para cualquier personaje de DPS con «Ataque de seguimiento», y Ashveil no es una excepción. El conjunto aumenta directamente el daño del «Ataque de seguimiento» y acumula un porcentaje de bonificación de ATQ cada vez que acierta uno, lo que se multiplica rápidamente durante el tiempo de duración de su habilidad definitiva.

«Ciudad de las Estrellas Convergentes» (2 piezas) completa la configuración con un aumento fijo de ATQ y una mejora del daño crítico para todo el grupo, lo que beneficia directamente a Ashveil y ayuda a cualquier atacante secundario que luche a su lado.

El «Valeroso que surca el viento» es una alternativa viable de 4 piezas para la ranura de reliquia si resulta difícil conseguir las piezas del «Gran Duque», ya que cambia parte de la escalabilidad del «Ataque de seguimiento» por tasa de crítico, ataque y un aumento fijo del daño de la habilidad definitiva.

Prioridades de estadísticas de Ashveil

Prioridad 1: Probabilidad de crítico

Probabilidad de crítico Prioridad 2: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 3: % de ATQ

% de ATQ Prioridad 4: Velocidad

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 3.000 de ATK fuera del combate, y aspira a una tasa de CRIT del 100 % en batalla, junto con un daño CRIT del 150 % o más. Las estadísticas fijas sirven para completar el espacio una vez que se agotan los valores porcentuales.

Una vez que la probabilidad de crítico y el daño crítico se acerquen a su proporción ideal, el % de ATQ y la VEL completarán el resto. Las estadísticas fijas, como el ATQ fijo o los PV fijos, sirven para completar el resto una vez que se agoten los valores porcentuales.

Prioridades de «Trace» de Ashveil

Habilidades Nivel de prioridad ¿Por qué? Talento: Rencor: Represalia por enemistad Máxima Este es el ataque de seguimiento principal de Ashveil, por lo que cada nivel aumenta directamente su fuente principal de daño. Habilidad adicional: Miembro fantasma Máximo Aumenta directamente el daño de su propio ataque de seguimiento y se potencia aún más con las acumulaciones de Glotonería. Habilidad adicional: Primer colmillo Máximo Otorga a todo el equipo una mejora de daño crítico que es aún mayor en los ataques de seguimiento, potenciando a todos los atacantes del equipo. Habilidad definitiva: Banquete: Apetito insaciable Alto El botón de un solo pulsador más potente de Ashveil, que alimenta su ciclo de ataques de seguimiento con «Carga». Habilidad: Azote: Castigar al mal Alto Mantiene activa «Cebo» y aplica la reducción de DEF que potencia el daño de todo el equipo. Habilidad adicional: «Rastro de condenación» Alta Aumenta «Glotonería» de forma pasiva al usar habilidades y la habilidad definitiva, lo que mantiene al máximo sus acumulaciones de daño. Ataque básico: Garras: Inculcar el decoro Bajo Rara vez se pulsa este botón una vez que la habilidad y la habilidad definitiva están disponibles.

Materiales de ascensión de Ashveil (ascensión máxima)

Material Total Cera Whimsy 15 Acero Dreamweave 15 Punzón lúcido 15 Acordeo del Trueno 65 Crédito 308 000

Materiales de «El rastro de Ashveil» (rastros máximos)

Material Total Arena de la contienda 15 Lanza de la Venganza 139 Cera caprichosa 41 Resina de Valorant 72 La reticencia del Flujo Vencido 12 Acero Tejido de Sueños 56 Punzón lúcido 58 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Ashveil (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Ashveil, el equipo F2P y los compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de la disponibilidad de los personajes.

El mejor equipo general de Ashveil

El mejor equipo de Ashveil (en general) Rol Ashveil DPS Espada de Mortenax DPS Tribbie Apoyo Hyacine Apoyo

Ashveil destaca en equipos de «Ataque de seguimiento» de alta cadencia, y combinarlo con Tribbie y Hyacine desata una sinergia inigualable en toda su rotación de daño. Tribbie actúa como un facilitador ofensivo excepcional, atacando constantemente al objetivo «cebado» para agotar rápidamente la reserva de Carga de Ashveil, alimentar su generación de Glotonería y reciclar su Habilidad Definitiva con un retorno fijo y fiable de Energía.

Hyacine proporciona la combinación perfecta de amplificación sostenida del daño para todo el equipo, frecuencia de acción y estabilidad defensiva, manteniendo a la perfección las acumulaciones de «Glotonería» de Ashveil al tiempo que aplica potentes potenciadores ofensivos que se escalan directamente con las secuencias de «Habilidad definitiva» de múltiples impactos de Ashveil.

Mortenax Blade cuenta con amplificación de daño para todo el equipo y potentes debuffs que duran días. Los rápidos «Follow-Up Attacks» de Ashveil le ayudan constantemente a acumular puntos de carga y a mantener su estado potenciado, mientras que su propia alta frecuencia de ataque y sus golpes de área de efecto activan continuamente las cargas de «Bait» y la generación de «Gluttony» de Ashveil. Sus habilidades se complementan entre sí de forma casi perfecta y se encuentran entre las mejores parejas de DPS dobles del juego.

El mejor equipo de Ashveil para jugadores F2P

Mejor equipo de Ashveil (F2P) Rol Ashveil DPS Welt Híbrido Herta Apoyo 7 de marzo Apoyo

Welt es un compañero F2P realmente potente en este caso: por sí solo reduce la DEF del enemigo en gran medida y, junto con la habilidad de Ashveil, la pareja puede alcanzar casi un 100 % de reducción de DEF sin necesidad de unidades limitadas. Herta aporta una reducción adicional de RES y daño explosivo, y el escudo del 7 de marzo mantiene estable la primera línea mientras Ashveil lanza un aluvión de ataques de seguimiento.

Las mejores alternativas para el equipo de Ashveil

Feixiao es uno de los mejores compañeros de doble DPS de Ashveil. Su habilidad ataca dos veces y los ataques de seguimiento de su talento consumen la carga de Ashveil al tiempo que le restauran energía; a cambio, la habilidad definitiva de Ashveil le proporciona ataques de seguimiento adicionales y carga definitiva, lo que hace que ambos se alimenten mutuamente en un ciclo casi idéntico.

Robin funciona como opción de apoyo si Sunday no está equipado, aunque es una opción un poco inferior específicamente para un Ashveil como DPS principal. Su «Avance de Acción» para todo el equipo sigue acelerando su rotación, pero encaja mejor en pareja con Feixiao que como principal apoyo de Ashveil.

Dan Heng Permansor Terrae aporta a cualquier equipo en el que se encuentre una excelente capacidad de supervivencia, escudos proactivos y potenciadores ofensivos constantes, pensados para combates prolongados. Los frecuentes ataques de seguimiento de Ashveil se combinan a la perfección con la protección defensiva de DHPT y, a cambio, sus potenciadores ofensivos para todo el equipo y su fiable frecuencia de ataque ayudan a renovar las cargas de «Cebo» y las acumulaciones de «Glotonería» de Ashveil.

El denominador común de todas las alternativas es la sinergia con «Ataque de seguimiento»: independientemente de a quién elijas, da prioridad a un compañero de equipo que active directamente los «Ataques de seguimiento» de Ashveil o que reduzca la DEF y la RES del enemigo para que sus golpes sean más contundentes.

Eidolones de Ashveil: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Cuidado: no te aventures en luna llena Máximo Aumenta el daño recibido por todos los enemigos en un 24 %, y este porcentaje se eleva al 36 % cuando un objetivo queda con un 50 % o menos de PV. Se trata de una mejora directa del daño para todo el equipo con un solo eidolón, lo que lo convierte en la mejor opción para conseguir una sola copia. E2: Golpe: Donde resuenan los risitas Medio Aumenta el límite máximo de Gluttony a 18 y devuelve una parte de las acumulaciones consumidas tras su ataque de seguimiento potenciado, lo que estabiliza su tiempo de daño activo. E3: Silencio: Lo que no se dice entre amigos Bajo Un aumento fijo del nivel de ataque básico y definitivo. Está bien para ganar consistencia, pero por sí solo es un Eidolón que se puede omitir. E4: Presta atención: Trágate la verdad de un bocado Medio Otorga una mejora temporal de ataque tras usar su habilidad definitiva, lo que añade un breve periodo de máxima potencia a su rotación. E5: Precaución: El detective se convierte en asesino Bajo Un aumento fijo del nivel de Habilidad y Talento, de valor similar al de E3. E6: Final: Y no quedó ninguno Máximo Reduce la RES de todo tipo de todos los enemigos en un 20 % y aumenta aún más su propio daño por cada acumulación de Glotonería, lo que supone un auténtico aumento del techo de daño si se invierte al máximo en Eidolón.

E1 es el punto de parada práctico para los jugadores que solo quieren invertir parcialmente, ya que por sí sola proporciona un aumento del daño para todo el equipo sin necesidad de construir el resto de su kit en torno a ella.

Veredicto: ¿Merece la pena equiparse con Ashveil2026?

Clasificación de niveles de Ashveil Valoración general EX Valoraciones de final de juego Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Merece la pena construir a Ashveil para cualquiera que disfrute de rotaciones rápidas y cargadas de ataques en lugar de turnos lentos de preparación. Aunque los personajes más recientes han superado su rendimiento en el endgame, sigue siendo un auténtico híbrido de primer nivel entre DPS de objetivo único y sub-DPS/debuffer.

Además, dado que su conjunto de habilidades básico se basa en la frecuencia de ataque de sus compañeros de equipo y en la acumulación autónoma de «Gluttony», en realidad no necesita su característico «Light Cone» para funcionar. Combinarlo con compañeros de equipo con gran capacidad de «Follow-Up» y una reducción de DEF agresiva o un apoyo ofensivo es más que suficiente para alcanzar su máximo de daño.

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