Trailblazer Harmony HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Esta descripción general de Trailblazer Harmony HSR abarca la mecánica única de su kit, las prioridades de Trace, los hitos de Eidolon y su posición general en el meta en todos los modos exigentes de final de juego, para ayudarte a dominar esta unidad de apoyo fundamental.

Este personaje de apoyo de cinco estrellas, que se obtiene de forma totalmente gratuita al avanzar en las misiones principales de Trailblaze, es un pilar indispensable de las composiciones de equipo accesibles para el final del juego.Al adentrarse en el Camino de la Armonía y empuñar el elemento Imaginario durante el clímax de la historia de Penacony, el Trailblazer deja atrás sus antiguos roles de combate para actuar como motor universal del arquetipo «Super Break».

En lugar de potenciar los golpes críticos convencionales o los porcentajes de ataque, esta forma introduce un sistema de cálculo de daño totalmente nuevo que permite a cada miembro del equipo infligir un daño devastador de «Super Break» cada vez que golpea a enemigos con la «Debilidad rota».

Panorama general de «Pionero de la Armonía»: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Imaginario Camino Armonía Función Apoyo Lanzado Versión 2.2 (Misión «Trailblaze»: Y al octavo día) Actores de doblaje Mujer: Chloe Eves | Hombre: Shaun Mendum (EN)



Mujer: Yui Ishikawa | Hombre: Junya Enoki (JP)



Mujer: Tingting Chen | Hombre: Qiege Qin (CH)



Mujer: Ha-ru Kim | Hombre: Myung-jun Kim (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame Memoria del caos: S



Ficción pura: A



Sombra apocalíptica: S

Historia y trasfondo: ¿Quién es Trailblazer Harmony en Honkai Star Rail?

La ascensión del Pionero al Camino de la Armonía marca el clímax emocional de la expedición a Penacony. A lo largo del paisaje onírico, la tripulación del Astral Express descubre la historia oculta del Relojero, Mikhail Char, y el verdadero legado de los Sin Nombre que construyeron el paraíso dorado.

Al recibir el preciado sombrero del Relojero, la Pionera hereda el espíritu inquebrantable de Mikhail y se gana la mirada de Xipe, el Aeon de la Armonía, liberando el poder radiante del Astral Express a través del canto y la celebración.

Ataviado con un elegante atuendo teatral y luciendo el emblemático sombrero del Relojero, el Trailblazer Harmony domina el campo de batalla como un exuberante director de escena. Sus habilidades entrelazan ritmos de jazz, pasos de claqué e instrumentos de metal festivos en cada una de sus acciones.

En lugar de buscar la gloria individual, esta manifestación del Trailblazer saca su fuerza de la armonía colectiva, animando a sus aliados a unirse a la danza festiva y a aplastar las defensas enemigas bajo una presión sincronizada.

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Explicación del kit de «Armonía del Pionero»

El Trailblazer Harmony es un excelente facilitador de la mecánica de combate «Super Break», que revoluciona por completo la forma en que los equipos interactúan con los enemigos que han sufrido «Weakness Broken».

Su ataque básico estándar, «Protocolo del baile swing», inflige daño imaginario a un solo objetivo equivalente a hasta el 100 % de su ATK, al tiempo que genera 20 de energía y restaura un punto de habilidad.

Su habilidad, «Descanso para hacer llover»», actúa como una herramienta de primer orden para reducir la Resistencia. Al activarse, inflige daño imaginario equivalente a hasta el 50 % del ATK a un enemigo seleccionado, seguido de cuatro golpes rebotantes aleatorios adicionales que infligen hasta el 50 % del ATK cada uno.

En situaciones de objetivo único o contra jefes de élite aislados, los cinco golpes se concentran en un solo objetivo, infligiendo hasta 90 de reducción de Resistencia base. Cuando se potencia con su «A4 Trace», el golpe inicial inflige el doble de daño a la Resistencia, lo que les confiere un enorme potencial para romper escudos.

La joya más destacada de su conjunto de habilidades es su habilidad definitiva, «Desfile a todo trapo bajo los focos»». Esta habilidad, que requiere 120 de energía, otorga el estado «Bailarín de apoyo» a todos los aliados durante tres turnos, reduciéndose en un turno al comienzo del turno de «Trailblazer Harmony».

Mientras «Bailarín de apoyo» esté activo, todos los compañeros de equipo reciben un aumento inmediato del Efecto de Rotura de hasta un 30 %. Y lo que es más importante, cada vez que un aliado ataque a un enemigo cuya Debilidad haya sido rota, ese ataque convierte el valor de reducción de Resistencia del movimiento en una instancia de daño de Super Rotura, que se escala directamente con el Efecto de Rotura y el nivel del personaje atacante.

Su talento, «Danza aérea a toda máquina», resuelve la gestión de la energía al devolver inmediatamente hasta 10 de energía cada vez que cualquier miembro del equipo rompe la «Debilidad» de un enemigo.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Trailblazer Harmony

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las huellas de Trailblazer Harmony, seguidas de sus eidolones.

Las «Traces» de Trailblazer Harmony

Técnica de Trailblazer Harmony ¡Ahora! ¡Yo soy la banda! Otorga inmediatamente a todos los aliados un aumento del 30 % en el efecto de ruptura durante 2 turnos al entrar en la siguiente batalla.

Habilidades adicionales de Trailblazer Harmony Bailar con el elegido (A2) Cuando el número de objetivos enemigos en el campo de batalla es de 5 o más/4/3/2/1, el daño de Super Break provocado por el efecto «Bailarina de apoyo» aumenta un 20 %/30 %/40 %/50 %/60 %. «Shuffle Along» (A4) Al usar la habilidad, aumenta adicionalmente la reducción de resistencia del primer daño recibido en un 100 %. Sombrero del teatro (A6) Retrasa adicionalmente la acción del objetivo enemigo en un 30 % cuando los aliados rompen las debilidades del enemigo.

Bonificaciones de estadísticas de Trailblazer Harmony (total) +37,3 % al efecto de ruptura +14,4 % de daño imaginario +10,0 % de resistencia a efectos

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Eidolones de Trailblazer Harmony

Dado que la Pionera Harmony es un personaje gratuito de la historia, sus Eidolones se obtienen a través de la exploración del juego, las recompensas de «La ofrenda de Clockie» en Penacony y las misiones principales de Trailblaze, en lugar de mediante el sistema de gacha.

Su E1, «El mejor asiento de la casa», recupera inmediatamente un punto de habilidad tras usar su habilidad por primera vez en combate, lo que facilita las rotaciones de turnos iniciales para los causantes de daño que consumen muchos puntos de habilidad.

Su E2, «Jailbreaking Rainbowwalk», otorga un aumento del 25 % en la tasa de regeneración de energía durante tres turnos al inicio del combate, lo que permite a Trailblazer Harmony acceder a su estado crítico «Bailarín de apoyo» desde el primer ciclo.

Su E3, «Notas sobre el sanatorio de reposo»», aumenta en dos el nivel de Habilidad y en dos el nivel de Talento, lo que proporciona aumentos multiplicadores fiables tanto al daño de Resistencia como a los valores de recuperación de energía.

Su E4, «Dove in Tophat», representa su principal hito de poder para todo el equipo. Mientras «Trailblazer Harmony» está en el campo de batalla, el efecto «Break» de todos los demás miembros del equipo aumenta en una cantidad equivalente al 15 % del efecto «Break» personal de «Trailblazer Harmony», lo que eleva dinámicamente la producción de daño del grupo.

Su E5, «El poema se decanta por los ritmos de antaño»», aumenta el nivel de Habilidad Definitiva en dos y el nivel de Ataque Básico en uno, potenciando la mejora del efecto «Break» base otorgada por «Backup Dancer».

Su E6, «Mañana, el descanso será el protagonista»», añade dos golpes de rebote adicionales a su habilidad, para un total de siete golpes, lo que genera una enorme cantidad de energía personal y desata un colosal daño de 150 a la resistencia para destrozar las defensas enemigas.

Evaluación meta de Trailblazer Harmony en Honkai Star Rail: ¿Es buena Trailblazer Harmony?

A pesar de que, en su papel como facilitadora del equipo «Super Break», se ha visto superada por personajes limitados más recientes y mejor adaptados a este arquetipo, Trailblazer Harmony sigue siendo una unidad de apoyo estupenda (por no decir accesible) en Honkai Star Rail.

Clasificación por niveles de Trailblazer Harmony Valoración general S Valoraciones en fase final «Memoria del caos»: S



«Pura ficción»: A



«Sombra apocalíptica»: S

En «Memoria del caos», «Trailblazer Harmony» ofrece un rendimiento constante de primer nivel al permitir que los causantes de daño de «Break» aniquilen las barras de HP de los jefes más resistentes en tiempo s de ciclo récord una vez que se agota su barra de «Resistencia».

En «Sombra apocalíptica», donde la mecánica de «Weakness Break» rige las mejoras de fase y los estados de vulnerabilidad de los jefes, Trailblazer Harmony es una pieza fundamental imprescindible en el meta para composiciones de equipo orientadas a «Break» más accesibles, logrando con frecuencia puntuaciones máximas de superación de fase.

Su rendimiento en «Pure Fiction» sigue siendo consistentemente eficaz y fiable. Aunque la eliminación de enemigos por oleadas suele favorecer a las unidades de «Erudición» con área de efecto amplia, combinar a «Pionera Harmony» con especialistas en «Break» multiobjetivo como Rappa, Firefly o Lingsha puede seguir proporcionándote limpiezas rápidas y devastadoras del tablero.

Cómo conseguir a Trailblazer Harmony en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

A diferencia de los personajes de cinco estrellas limitados que van rotando en los Warps de eventos de personajes limitados, Trailblazer Harmony es totalmente gratuita y accesible para todos los jugadores sin necesidad de gastar ni un solo Jade Estelar.

Desbloquearás «Trailblazer Harmony» automáticamente al completar la misión «Penacony Trailblaze» y «Y el octavo día» durante la versión 2.2. Para los jugadores nuevos o que regresan y que aún no han llegado a Penacony, HoYoverse también ha introducido una función de desbloqueo anticipado a través del menú del evento «Cuando resuena la armonía», que otorga acceso inmediato a la ruta «Harmony» una vez que concluya la historia de Belobog.

Sus seis Eidolones también se obtienen a través del juego activo. Se ganan materiales de activación de Eidolones, conocidos como «Sombra de la Armonía», al subir de nivel la estatua de Clockie en Penacony mediante créditos Clock y al avanzar en la historia de la misión «Penacony Trailblaze».

Dado que no se necesita moneda Warp para conseguir o maximizar a Trailblazer Harmony, los jugadores pueden guardar todos sus «Jades Estelares» y «Fragmentos Oníricos» para compañeros de equipo de cinco estrellas de edición limitada como Firefly, Ruan Mei o Lingsha.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a «Pionera Armonía» en 2026?

Dado que «Pionera Armonía» es una unidad gratuita de la historia, la cuestión no es si debes gastar tus «Jadas Estelares» en un banner, sino más bien si este personaje justifica tu inversión inmediata de «Poder Pionero», créditos y materiales de traza en el juego2026.

La respuesta es un sí rotundo. La Pionera Harmony es una de las unidades gratuitas más impactantes de Honkai Star Rail, ya que desbloquea todo un arquetipo de juego que compite con los equipos «hypercarry» premium y, a menudo, los supera. Si tienes a Firefly, Boothill, Rappa o Xueyi en tu plantilla, desbloquear y desarrollar a la Pionera Harmony es prácticamente una victoria asegurada.

Ventajas Contras ✅ Unidad de cinco estrellas totalmente gratuita con los seis Eidolones desbloqueables a lo largo del juego



✅ Permite el potente arquetipo de daño «Super Break» para todos los compañeros



de equipo ✅ En el nivel E4, comparte potenciadores masivos del efecto «Break» con todo el equipo



✅ Inflige un daño enorme a la «Resistencia» con su habilidad, especialmente en el nivel E6



✅ Sinergia excepcional con unidades de primer nivel del meta como Firefly y Ruan Mei ❌ La producción de daño se reduce significativamente mientras los enemigos mantengan sus barras



de Resistencia intactas ❌ Depende en gran medida de personajes especializados en daño de «Break» para maximizar el rendimiento



del equipo ❌ Mantener activo el potenciador de la habilidad definitiva requiere un ajuste



riguroso de Energía y Velocidad ❌ Carece de utilidad defensiva, por lo que requiere un compañero de equipo especializado en soporte

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