Os 20 melhores jogos de gacha: o teu guia para os melhores jogos de gacha de 2026

Os melhores jogos de gacha são aqueles com personagens fantásticos e uma história que não parece uma tarefa enfadonha. Como GRANDE fã de gacha, fico contente por dizer que, neste momento2026, já temos imensos jogos que cumprem estes critérios.

Ainda assim, o género está bastante saturado hoje em dia e pode ser um pouco avassalador. Mas não te preocupes, eu ajudo-te.

Aqui, vou listar os melhores jogos gacha onde podes viver aventuras épicas, experimentar mecânicas de jogo únicas, desfrutar de narrativas incríveis e colecionar personagens fixes, fofas, duronas ou extremamente bem desenhadas que podem muito bem dar-te vontade de tentar a tua sorte.

As nossas melhores escolhas de jogos gacha

Antes de passar à lista completa, vamos ver o que a nossa equipa consideraria o «padrão de excelência» nos jogos gacha deste ano. Estes três títulos representam o auge do género em termos de qualidade de produção, inovação na jogabilidade e reação da comunidade. Se só tiveres tempo para experimentar um novo jogo, deve ser um destes:

Genshin Impact (2020) – Este jogo elevou bastante a fasquia para a fórmula dos jogos gacha de mundo aberto, proporcionando uma exploração sem fim num mundo imenso que é fantástico de jogar sozinho ou com outros jogadores, tanto em dispositivos móveis como no PC. Ondas Tempestuosas (2024) – Um lançamento incrível da Kuro Games que apresenta mecânicas fluidas de combate e exploração, bem como um sistema de gacha gratificante que é, sem dúvida, mais tolerante do que a maioria dos gachas do género, com o seu banner de armas garantido. Arknights (2020) – Uma abordagem única e enriquecida pelo sistema gacha ao género de estratégia, que permite mobilizar uma poderosa equipa de unidades colecionáveis com habilidades únicas num sistema de combate de defesa de torre altamente tático.

Ainda estás comigo? Caso não estejas satisfeito com as nossas principais escolhas, tenho mais 17 títulos de gacha de primeira linha preparados que podem adequar-se melhor ao teu tema, género ou preferências de jogabilidade. Continua a percorrer a página para veres a minha lista completa de jogos de gacha que deves explorar o mais rapidamente possível.

Os 20 melhores jogos gacha que valem a pena para as rotinas diárias e as frustrações do gacha

Abaixo estão listados os 20 melhores jogos gacha que encontrei ao longo dos meus longos anos de obsessão quase doentia pelo género – classificados e ordenados de acordo com a qualidade da sua jogabilidade principal, mecânicas únicas, história, personagens, facilidade de acesso para jogadores F2P e feedback da comunidade.

1. Genshin Impact [Ideal para um mundo aberto extenso e um enredo rico]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação em mundo aberto, combate elementar Plataformas Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Ano de lançamento 2020 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em gacha/monetização Personagens, Armas, Skins

Sobre o Genshin Impact é A grande sensação dos jogos gacha gratuitos, estando entre os primeiros a oferecer-nos uma estética anime deslumbrante num enorme mundo aberto de fantasia.

É também um dos jogos gacha mais populares do mercado e está disponível em várias plataformas, por isso não importa se jogas no telemóvel ou no PC – será muito fácil mergulhares diretamente no continente de Teyvat.

Why we chose it Sobre o Genshin Impact é um mundo aberto enorme e visualmente deslumbrante, perfeito para jogar a longo prazo, tendo em conta a quantidade de conteúdo já existente. Poucos jogos desta lista conseguem igualar o seu acabamento e a sua base de jogadores ativa, tornando-o um dos melhores jogos do género para quem está a dar os primeiros passos neste mundo.

Este é o jogo ideal para quem procura um gacha AAA com uma exploração fantástica. Podes escalar praticamente qualquer superfície, planar por vastas distâncias e descobrir imensos segredos, quebra-cabeças, NPCs interessantes e tesouros escondidos em todos os recantos do mundo.

Outro aspeto em que este jogo se destacou foi o seu sistema de combate. Controlas um grupo de quatro personagens, cada um associado a um elemento diferente, e a diversão está em combinar as suas habilidades para desencadear poderosas reações elementais. Esta profundidade de combate mantém os jogadores mais experientes viciados, mas o jogo é suficientemente acessível para que os novatos também o possam desfrutar.

Melhor ainda, existe uma funcionalidade cooperativa que te permite juntar-te a amigos para derrotar chefes e completar masmorras, acrescentando um elemento de partilha à jogabilidade.

O meu veredicto: Sobre o Genshin Impact vai proporcionar-te centenas de horas de aventuras genuinamente divertidas, independentemente das tuas preferências. Afinal, é de longe um dos jogos de gacha mais ricos em conteúdo e com mais eventos que existe, por isso podes ter a certeza de que tem algo para todos os gostos.

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2. Ondas Tempestuosas [Ideal para um mundo aberto com combate cheio de ação]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação em mundo aberto, combate de alta velocidade Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Ano de lançamento 2024 Criador(es) Kuro Games Foco em Gacha/Monetização Personagens, Armas, Skins

Quando as esperanças da comunidade de gacha de ter um verdadeiro concorrente para o Genshin Impact começavam a desvanecer-se após o seu lançamento fenomenal em 2020, a Kuro Games surgiu em força em 2024 com o Ondas Tempestuosas. Trata-se de um gacha de mundo aberto igualmente deslumbrante, com excelentes gráficos e física, graças ao Unreal Engine 4.

Why we chose it Ó Ondas Tempestuosas destaca-se por possuir um sistema de combate emocionante e de alta velocidade que oferece uma alternativa mais enérgica, dinâmica e baseada na habilidade em relação a outros jogos (nomeadamente o Genshin Impact) no género dos jogos gacha de mundo aberto.

Embora possa não ser tão popular em termos de base de jogadores como o Genshin Impact — principalmente devido ao facto de este último já ter estabelecido o domínio do mercado para títulos de gacha de mundo aberto —, continuo a defender que o Ondas Tempestuosas supera o gigante dos gacha em alguns aspetos.

Esta é uma opinião um pouco ousada que pode até fazer com que me rotulem de «Kurobot», mas acho que o jogo tem simplesmente melhores gráficos, designs de personagens, animações de combate, mecânicas de exploração e um sistema de gacha mais generoso (sem 50/50 nos Banners de Armas) do que o seu principal concorrente.

Na minha opinião, tem imenso potencial, mas ainda tem de provar um pouco mais antes de eu poder colocá-lo com confiança acima do meu atual n.º 1, tendo em conta que o Genshin estabeleceu um padrão de excelência realmente elevado para os jogos de gacha em geral.

O meu veredicto: Depois de ter jogado ambos os títulos, posso afirmar com toda a certeza que o Ondas Tempestuosas é, de longe, o que mais se aproxima do Genshin Impact em termos de qualidade geral. Tem praticamente tudo o que o Genshin tem – eventos divertidos, imenso conteúdo secundário, quebra-cabeças para dias a fio, mapas enormes e detalhados, imensos personagens fantásticos e um enredo principal abrangente que irás apreciar mais se gostares de temas mais sombrios e maduros.

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3. Arknights [O melhor em profundidade estratégica e jogabilidade de defesa de torre]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Defesa de Torre, Estratégia Tática Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2020 Criador(es) Hypergryph, Yostar Foco em gacha/monetização Personagens, Skins

O Arknights é, sem dúvida, um dos RPGs táticos mais divertidos no género gacha, destacando-se pela sua apresentação elegante e pelas mecânicas de defesa de torre incrivelmente profundas. Assumes o controlo de uma organização farmacêutica conhecida como Rhodes Island, liderando um grupo de unidades sobre-humanas chamadas Operadores para combater uma infeção que ameaça destruir o mundo.

A dinâmica de jogo centra-se numa estratégia altamente cerebral, em que o posicionamento da tua equipa de Operadores determina o teu desempenho. Aqui, cada mapa é um quebra-cabeças em que tens de posicionar a tua equipa de Operadores, cada um com habilidades e classes únicas, no ponto certo do mapa para bloquear os inimigos e desencadear ataques devastadores.

Why we chose it O Arknights possui um incrível sentido de estilo e construção de mundo que vai além do típico jogo de gacha. O seu cenário de ficção científica sombrio e industrial, aliado a uma narrativa cativante, faz com que te preocupes genuinamente com as tuas unidades e com a rica história do mundo do jogo.

Acredita em mim, ver aquela tela perfeita de três estrelas ao concluir uma fase difícil após várias tentativas é uma das sensações mais gratificantes que podes ter. Tu e os teus amigos vão certamente divertir-se a comparar quem consegue resolver os mapas mais difíceis com as combinações de equipa mais otimizadas (ou improváveis).

O meu veredicto: Sendo um dos melhores jogos gacha para dispositivos móveis, o Arknights oferece um nível invulgarmente elevado de profundidade estratégica. Se gostas de planear várias jogadas à frente, vais achá-lo profundamente gratificante, especialmente ao enfrentares as suas exigentes fases finais.

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4. Umamusume: Pretty Derby [Ideal para viciados em RNG e entusiastas de gacha desportiva/de ídolos]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de corridas com ídolos, gestão Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2025 Criador(es) Cygames Foco em Gacha/Monetização Cartas de apoio, Personagens

Desde que foi lançado no Japão, lá em 2021, e se tornou um enorme sucesso no seu país de origem, o lançamento global de «Umamusume: Pretty Derby» tem sido um dos mais aguardados da história dos jogos gacha. E, como alguém que joga este jogo diariamente desde a sua primeira semana, tenho de dizer que a Cygames certamente não desiludiu com a sua versão global.

Why we chose it O «Umamusume: Pretty Derby» traz um estilo de gacha totalmente diferente em comparação com outros títulos de topo, com as suas protagonistas bem concebidas, baseadas em cavalos reais, e enredos «Umazing» inspirados em corridas reais.

A maioria dos jogos de gacha desta lista permite-te explorar mundos de fantasia enormes e lutar contra todo o tipo de monstros ameaçadores. Pois, isso é fixe e tudo, mas aqui? Podes colecionar, treinar, interagir e competir com raparigas-cavalo.

Agora, o que torna um jogo de corridas com raparigas-cavalo antropomórficas/ídolos tão especial, perguntarás tu? É simples, na verdade. Este jogo é, de longe, um dos gachas mais dependentes do RNG que existem. Não é só ao puxar banners que vais sentir os altos e baixos do acaso, mas também ao treinar e a competir com as tuas umas.

Aqui, as estatísticas, habilidades, ativações de habilidades e desempenho geral da tua Uma nas corridas dependem principalmente da tua sorte, e o resto do teu conhecimento da mecânica do jogo enquanto treinador (afinal, o Umamusume também é um jogo de perspicácia).

O meu veredicto: «Umamusume: Pretty Derby» é o título perfeito para fãs de gacha como eu, que são obcecados pela descarga de dopamina que as apostas em pixels proporcionam. A mecânica de gacha é levada ao extremo, o que significa que nem mesmo os maiores «whales» conseguem simplesmente esmagar-te nos modos PvP se te preocupares o suficiente em aprender a otimizar a tua conta — ou se tiveres sorte.

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5. Guardian Tales [Ideal para a história e a estética de anime 2D em pixels]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação e aventura, quebra-cabeças Plataformas Android, iOS, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Kong Studios, Kakao Games Foco em gacha/monetização Personagens, Armas, Skins

O Guardian Tales é mais um jogo de gacha de que gostei pessoalmente muito mais do que esperava inicialmente antes de o jogar, principalmente devido ao impacto e ao fascínio da sua narrativa. Chegaria mesmo a dizer que, se tivesse de fazer uma lista a classificar jogos gacha apenas com base na sua história, este estaria facilmente entre os meus três primeiros.

Este jogo pode ter aquele estilo artístico de sprites pixelizados agradavelmente fofo, mas não se deixem enganar – tem um dos enredos globais mais bem escritos, profundos e, muitas vezes, enganosamente sombrios que já vi num jogo gacha, e isso é dizer muito, porque já joguei imensos.

Why we chose it Para além da sua história brilhante, é possível sentir claramente a paixão dos criadores pelo jogo, devido à forma como a experiência de jogo foi simplificada. Obter equipamento, recursos e completar missões diárias demora apenas alguns minutos por dia, por isso não precisas de te preocupar com a rotina exaustiva se estiveres com pouco tempo.

É claro que este jogo não estaria aqui se a sua excelente história fosse o seu único trunfo. O Guardian Tales também apresenta alguns dos melhores quebra-cabeças, design de fases, construção do mundo e combate (as lutas nos capítulos finais tornam-se excepcionalmente brutais) que alguma vez irás experimentar num jogo gacha. É uma experiência muito completa no que diz respeito ao conteúdo — o tipo de jogo que muitos jogadores chegam mesmo a combinar com uma das VPNs mais rápidas para jogos, para garantir que as suas sessões decorrem sem problemas.

O meu veredicto: Guardian Tales é, de longe, um dos melhores jogos com uma história forte dentro do género gacha, e é o título n.º 1 que recomendo se quiseres um jogo de excelência que funciona excepcionalmente bem na Switch, tal como no telemóvel.

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6. Nikke: Goddess of Victory [Ideal para um design de personagens e animações espetaculares]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na terceira pessoa, RPG inativo Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Ano de lançamento 2022 Criador(es) Shift Up, Nível Infinito Foco em gacha/monetização Personagens, skins

Se estás à procura de mais um jogo de gacha que inverte completamente o modelo dos RPGs tradicionais para dispositivos móveis, tens de experimentar o «Goddess of Victory: Nikke». Lançado pela Shift Up (também as mentes brilhantes por trás do título «Stellar Blade», igualmente repleto de fanservice), este jogo abandona o combate tradicional por turnos em favor de um jogo de tiro em terceira pessoa, cheio de ação e com sistema de cobertura.

A premissa é simples, mas sombria: comandas um esquadrão de unidades Android de combate chamadas Nikkes numa luta desesperada para recuperar o mundo à superfície das mãos de unidades mecânicas alienígenas.

Why we chose it A característica mais marcante de Nikke (para além das suas animações de personagens fantásticas) são os enredos inesperadamente profundos que dão verdadeiramente vida a cada unidade. Além disso, a jogabilidade central de tiro é altamente intuitiva, o que o torna um título perfeito para quem prefere ação a menus intermináveis.

O ciclo de jogabilidade aqui é incrivelmente satisfatório. Formas uma equipa de cinco Nikkes, cada um com habilidades e armas únicas, protegendo-te atrás de obstáculos enquanto apontas pela mira para abater os inimigos.

Uma vez que jogas este jogo principalmente em dispositivos móveis como Android e iOS, os controlos são surpreendentemente fluidos para um jogo de tiroteio. Podes concentrar-te na tua estratégia e no timing dos teus disparos especiais para derrotar os chefes inimigos. Mas, sinceramente? Acho que devias descarregá-lo só pela diversão de ver essas animações de disparos. Não perguntes porquê.

O meu veredicto: Se és obcecado por colecionar personagens com um design fantástico (eufemismo do ano) e, na verdade, preferes ação divertida e frenética num jogo de tiros a estratégias complicadas, este jogo é perfeito para jogares no teu telemóvel. A sério, foi o jogo de tiros em ecrã vertical com que mais me diverti nos últimos anos.

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7. Zenless Zone Zero [Ideal para combate acelerado e personagens memoráveis]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, fantasia urbana Plataformas Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Ano de lançamento 2024 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em Gacha/Monetização Personagens, Armas, Skins

O Zenless Zone Zero é o próximo jogo da miHoYo (alerta de spoiler: não será o último) a figurar na minha lista – apresentando algumas das melhores cenas cinematográficas, dublagem e uma direção artística verdadeiramente elegante que já vi em qualquer jogo, ponto final. Este título pega na fórmula familiar dos RPG de ação e reveste-a num cenário vibrante de fantasia urbana.

O sistema de combate é rápido e espetacular. Controlas um grupo de agentes em intensos confrontos contra criaturas estranhas chamadas Ethereals. A dinâmica central envolve dominar esquivas, defesas e trocas rápidas entre os membros da equipa para desencadear ataques coordenados de grande escala.

Why we chose it O Zenless Zone Zero não é apenas um jogo fantástico repleto de ação. O que me atraiu neste jogo, e o que acho que a maioria de vocês também iria gostar, são as suas funcionalidades sociais que permitem conversar, interagir e conviver com personagens jogáveis fora do enredo.

Na verdade, o cuidado demonstrado pelos criadores através de atualizações consistentes desde o seu lançamento um pouco abaixo das expectativas foi o que me convenceu de que a MiHoYo continuará a oferecer-nos mais jogos que privilegiam consistentemente a qualidade em detrimento da quantidade. A forma como gerem os serviços ao vivo garante a sustentabilidade a longo prazo do jogo e da sua comunidade.

O meu veredicto: «Zenless Zone Zero» é uma recomendação imperdível para quem procura uma experiência de alta qualidade em todos os aspetos, tal como seria de esperar de todos os jogos da HoYoverse. É um fantástico jogo do género «hack-and-slash» com imensos personagens memoráveis, aos quais são dados momentos para brilharem, não só no enredo principal, mas também através do incrível conteúdo secundário do jogo.

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8. Punishing: Gray Raven [Ideal para combate elegante e desafiante]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, Hack and Slash Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2021 Criador(es) Kuro Games Foco em Gacha/Monetização Personagens, Armas, Skins

Se estás à procura de um verdadeiro desafio entre os excelentes jogos de RPG de ação do género gacha, o Punitivo: Corvo Cinzento é a escolha certa.

Ao atingir inimigos, surgem orbes coloridos, e ao destruir três da mesma cor, obténs um ataque de habilidade poderoso e específico do teu personagem. Eu? Diverti-me imenso a conseguir uma esquiva perfeita que ativa o Matrix – um momento breve e glorioso de «bullet time» que transforma instantaneamente o teu próximo lançamento de orbe numa potência de 3 lançamentos.

A jogabilidade centra-se numa sinergia fantástica entre o timing rápido das habilidades e a gestão das esferas em tempo real, o que te obriga a estar constantemente envolvido na luta.

Why we chose it A característica mais marcante do PGR é o seu sistema de Orbes de Sinal, que reinventa verdadeiramente o combate em dispositivos móveis, transformando o simples «hack-and-slash» em algo espetacular, sensual e cheio de estilo. É o tipo de jogo que respeita a habilidade do jogador acima de tudo, o que é sempre uma grande vitória para qualquer fã de gacha.

Além disso, este jogo é bastante acessível para jogadores free-to-play, graças a um sistema de gacha muito generoso e a tentativas de sorte garantidas, o que significa que podes perseguir o teu Construct favorito sem problemas. Além disso, a história de ficção científica sombria e intensa sobre a luta contra o Vírus Punitivo, que não tem qualquer receio de se tornar realmente sombria, constitui um cenário muito agradável para toda a ação.

O meu veredicto: O «Corvo Cinzento Castigador» consegue ser altamente acessível para jogadores que jogam de graça, ao mesmo tempo que oferece as lutas contra chefes mais exigentes — ao estilo do «Devil May Cry» — disponíveis para dispositivos móveis. É, sem dúvida, um dos títulos de gacha mais desafiantes com que já me deparei.

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9. Honkai: Star Rail [Ideal para combate por turnos em ritmo acelerado e uma história robusta]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de estratégia por turnos, aventura interestelar Plataformas Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em gacha/monetização Personagens, Armas, Skins

Se pensavas que os RPGs por turnos não podiam ser dinâmicos, o Honkai: Star Rail está aqui para te surpreender e provar que estavas errado. Este título da miHoYo, que lidera as tabelas, troca as explorações em mundo aberto de Genshin por uma aventura rica em enredo, com combates por turnos emocionantes pela galáxia a bordo do Astral Express.

À semelhança de um jogo de gacha por turnos de que eu adorava (agora, infelizmente, EOS), o Exos Heroes, o combate aqui gira em torno do sistema «Weakness Break»: descobre quais são os elementos que os teus inimigos detestam e ataca-os até que a sua resistente barra branca se parta.

Quebrar a barra de um inimigo atrasa a sua vez e aplica-lhe um efeito de estado, preparando-o para sofrer danos massivos. Cada personagem segue também um Caminho — como «Preservação» para escudos ou «Destruição» para danos puros — que define o seu papel e torna a formação da equipa uma parte crucial da jogabilidade. Otimizar essas funções torna-se muito mais fácil assim que compreenderes como unidades específicas se comportam na prática, e é aí que este guia HSR com a melhor configuração de Sparxie se revela útil para aperfeiçoar as tuas formações de equipa.

Adquirir a moeda premium necessária para obter estas unidades especializadas é, muitas vezes, o próximo passo lógico, levando muitos jogadores a procurar os melhores sites para comprar Oneiric Shards online, a fim de reforçar a sua conta.

Why we chose it O Honkai: Star Rail conseguiu combinar com sucesso o acabamento de uma produção de grande escala com a conveniência de um jogo casual para dispositivos móveis e provou que o combate por turnos pode ser emocionante e de ritmo acelerado. Não é o típico jogo gacha por turnos, para dizer o mínimo. Afinal, é um jogo da miHoYo.

Mas o que realmente eleva a diversão são as habilidades Ultimate. Podes desencadear todo o tipo de habilidades Ultimate espetaculares e deslumbrantes a qualquer momento, mesmo durante a animação de ataque do inimigo, para alterar instantaneamente todo o rumo da batalha. Personagens como a poderosa Acheron, da facção Nihility, personificam isto na perfeição ao utilizarem mecânicas únicas de acumulação. Uma vez que o seu dano aumenta de forma impressionante com o equipamento e os companheiros de equipa certos, muitos jogadores procuram uma configuração de topo para a Acheron no HSR, para garantir que estão a maximizar o seu potencial durante estes momentos decisivos.

Não só é um clássico de ficção científica/fantasia com animações lindíssimas e um enredo bem escrito, como também respeita totalmente o teu tempo (graças a Deus pela função de saltar diálogos recentemente implementada), já que te permite entrar no jogo, concluir as tuas tarefas com a batalha automática e sair num instante.

O meu veredicto: Honkai: Star Rail oferece uma abordagem refrescante aos clássicos JRPGs por turnos – tudo envolto num universo de ficção científica deslumbrante e numa narrativa extensa e brilhante.

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10. Fire Emblem Heroes [Ideal para combate estratégico em grelha]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de estratégia tática, mapas em miniatura Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Sistemas Inteligentes, Nintendo Foco em gacha/monetização Personagens

O Fire Emblem Heroes é, sem dúvida, um dos melhores jogos de estratégia no que diz respeito a gachas. Este jogo pega no divertido combate tático da icónica série de consolas e traz-no para o teu telemóvel. Essa profundidade advém do sistema de habilidades complexo, que te permite transformar até mesmo unidades de nível inferior em verdadeiros monstros.

Assim que a tua equipa estiver pronta, vais entrar em combates PvP de alto risco, onde essas incríveis configurações de personagens realmente fazem a diferença. Melhor ainda, os criadores equiparam o jogo com funcionalidades fantásticas que facilitam a vida, como menus rápidos e rotinas automáticas. Isto reduz o tempo que passas a olhar para o ecrã, ao mesmo tempo que te dá aquela sensação maravilhosa de progresso diário.

Why we chose it O Fire Emblem Heroes provou que é possível ter jogos de estratégia ao nível das consolas num telemóvel. Na essência, é uma fonte ininterrupta de batalhas táticas curtas e gratificantes que te manterão entretido durante anos.

Embora a história para um jogador seja bastante divertida, são os modos PvP de alto risco, como as Aether Raids, que provavelmente te vão deixar viciado neste jogo.

O meu veredicto: O Fire Emblem Heroes é perfeito para os fãs de RPG tático que gostam de construir equipas de forma aprofundada sem terem de se dedicar a longas sessões de grinding, ou para quem quer uma dose rápida de estratégia nos momentos livres.

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11. Infinity Nikki [Ideal para mecânicas de vestir com itens de moda raros]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Vestir Personagens, Aventura em Mundo Aberto, RPG Plataformas Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Ano de lançamento 2024 Criador(es) Paper Games Foco em Gacha/Monetização Roupas (conjuntos e peças individuais)

Esquece aqueles jogos em Flash de vestir, lineares e ultrapassados. Este é O jogo de mundo aberto deslumbrante pelo qual provavelmente tens estado à espera, se és um aficionado por moda que gosta de se vestir para impressionar.

O Infinity Nikki é diferente da maioria dos títulos anteriores do seu género porque, aqui, tens liberdade para explorar um mundo enorme e deslumbrante, repleto de conteúdos para desfrutares. Podes até flutuar e planar pelo mapa com diferentes conjuntos, arrasando enquanto exibes o teu visual.

Why we chose it Apesar do seu lançamento conturbado, continuo a acreditar que o Infinity Nikki merece fazer parte desta lista, pois representa um passo em frente ousado e imaginativo para o seu género. É um jogo de vestir com personalização aprofundada, quebra-cabeças e combate num cenário de mundo aberto. Que mais se pode querer?

Para além de exibires o teu guarda-roupa, este jogo gira em torno de descobrir e dominar os poderes elementais escondidos nas roupas. Vais querer colecionar cada pedaço de tecido e acessório que vires, não só pela aparência, mas também pelas capacidades de plataforma e resolução de quebra-cabeças. Poder vestir as tuas personagens favoritas num mundo tão vasto é uma verdadeira revolução.

O meu veredicto: O Infinity Nikki é uma recomendação fantástica para jogadores que adoram uma exploração descontraída, mas que gostariam de ter um guarda-roupa enorme e opções de personalização de personagens a acompanhar.

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12. Another Eden [Ideal para fãs de JRPG clássicos]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG clássico, aventura com viagem no tempo Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2019 Criador(es) Wright Flyer Studios, WFS Foco em Gacha/Monetização Personagens

Cansado das tarefas diárias e dos temporizadores de energia típicos dos jogos gacha? Another Eden é uma lufada de ar fresco neste aspeto, proporcionando-lhe uma verdadeira experiência de JRPG diretamente no seu telemóvel. Não depende de energia nem de tarefas diárias para o manter viciado – nem precisa.

Afinal, a aventura de viagem no tempo, brilhantemente apresentada, é a verdadeira protagonista aqui, escrita por Masato Kato – o mesmo génio narrativo por trás de Chrono Trigger.

Why we chose it Another Eden distingue-se de outros gachas de topo por ser, essencialmente, um JRPG premium de consola disfarçado de jogo móvel gratuito. Podes ignorar completamente os elementos de gacha e mergulhar na narrativa épica sem qualquer restrição de tempo.

O mundo é imenso e vais querer explorar cada recanto. Também vais conhecer um elenco gigantesco de personagens plenamente desenvolvidas que não existem apenas para serem obtidas num banner, pois todas elas parecem essenciais para o enredo.

O combate por turnos é muito divertido e fluido, mas, sinceramente, são mesmo o enredo e as viagens entre mundos que vão fazer com que queiras voltar a jogar. É uma experiência clássica de JRPG, de ponta a ponta.

O meu veredicto: vai jogar isto. É perfeito para jogadores que sentem saudades da era dourada dos JRPGs dos anos 90, especialmente para os fãs de Chrono Trigger que procuram um novo título pelo qual se apaixonarem. Trata-se de uma verdadeira joia da velha guarda, onde o enredo e o elenco assumem o protagonismo, em vez das mecânicas de gacha que, embora muitas vezes divertidas, podem ser exploradoras em certas ocasiões.

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13. Fate/Grand Order [Ideal pela profundidade narrativa excecional]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de estratégia por turnos, romance visual Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Lasengle (anteriormente Delightworks), Aniplex Foco em Gacha/Monetização Personagens

Este jogo não é para os mais sensíveis nem para quem procura um botão de avanço rápido. Sobre o Fate/Grand Order é uma novela visual completa e um JRPG épico reunidos num único pacote gigantesco.

O empenho na história principal é, francamente, absurdo, abrangendo vários períodos temporais e histórias alternativas, e vai mantê-lo facilmente entretido, tal como me manteve a mim, até eu ter perdido o meu telemóvel anterior e, com ele, a minha conta. É por isso que devem fazer sempre cópias de segurança de tudo o que é digital, pessoal…

Why we chose it Nada mais no mundo dos telemóveis se compara à dedicação absoluta Fate/Grand Order a uma narrativa bem contada e de alto risco. É um compromisso colossal e envolvente que te recompensa com um universo incrível e um vasto elenco de Servos únicos, que se estende até às suas adaptações em manga, anime e romances.

​Vais passar horas a subir de nível os teus Servos, que são personagens lendárias retiradas da história e da mitologia. É isso que faz com que o esforço valha a pena.

Sim, não estás apenas a tentar obter personagens aleatórias de anime – estás a colecionar o Rei Artur, Cleópatra e Gilgamesh, todos com histórias de fundo incríveis. Claro, o combate por turnos é simples, mas a parte da formação de equipas tem alguma profundidade.

Prepara-te, porque as taxas de obtenção são notoriamente baixas. Mesmo agora, com o sistema de «pity» (sim, antes nem sequer existia), as obtenções raras vão parecer um milagre divino, dadas as probabilidades brutais de Servos 5★.

O meu veredicto: Fate/Grand Order é um download OBRIGATÓRIO para os fãs de JRPG que valorizam a narrativa e as personagens acima de tudo. Se não te importas de fazer grinding e consegues lidar com as probabilidades brutais do gacha, tens à tua espera centenas de horas de conteúdo de alta qualidade. Boa sorte nas tuas tentativas, no entanto.

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14. Epic Seven [O melhor em termos de visuais de anime e combate por turnos ao nível dos e-sports]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de estratégia, cinemática de anime Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Smilegate Megaport Foco em Gacha/Monetização Personagens, Artefactos, Skins

O Epic Seven é um paraíso para os jogadores que procuram otimizar ao máximo as suas personagens, no sentido em que não é um jogo em que se possa simplesmente avançar para sempre com a batalha automática. Exige uma dedicação séria, pois é um dos melhores RPGs por turnos do género gacha em termos de profundidade técnica.

Aqui, otimizar o equipamento dos teus heróis é tão importante quanto compreender as suas características e utilizar as suas habilidades corretamente. A busca por equipamento é intensa e centra-se em encontrar as armas e armaduras perfeitas com estatísticas secundárias aleatórias.

Why we chose it O Epic Seven combina na perfeição a sua profundidade estratégica brutal com visuais de anime deslumbrantes e uma narrativa fantástica. É verdade que o jogo exige bastante dedicação, mas vale a pena, tendo em conta que as personagens e os capítulos da história estão todos muito bem concebidos, e que o conteúdo PVE é tão envolvente quanto o competitivo.

Basicamente, cada vitória nos conteúdos mais avançados resume-se a uma composição precisa da equipa e à tua disposição para acumular recursos apenas para conseguir aquela unidade perfeita.

Pessoalmente, adorei o facto de o PvP ser tão bem concebido em termos mecânicos que existe até uma cena ativa de e-sports organizada anualmente pela própria editora, o que também demonstra o quanto são apaixonados pelo seu jogo e pela comunidade, apesar da idade do jogo.

O meu veredicto: O Epic Seven é um jogo muito bom para jogadores de RPG tático de anime que adoram sistemas complexos e não têm medo de um grind intenso. Se gostas de criar composições de equipa baseadas em teorias e de te obcecares com os valores das estatísticas, parabéns — acabaste de encontrar o teu próximo grande passatempo.

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15. Persona 5: O Fantasma X [O melhor simulador de vida escolar ao estilo Persona e combate por turnos]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos, fantasia urbana Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2025 Criador(es) Black Wings Game Studio, Perfect World Games Foco em Gacha/Monetização Personagens, Persona, Armas

Persona 5: O Fantasma X é uma adaptação em grande escala para dispositivos móveis, no estilo gacha, de um dos melhores JRPGs de sempre. Joguei este jogo logo após o seu lançamento e, desde o momento em que a banda sonora elegante e cheia de jazz começou a tocar, soube imediatamente que me esperava uma experiência absolutamente fantástica.

Embora este spin-off não seja exatamente igual ao original em todos os aspetos (para ser justo, acho que muito poucos JRPGs o são), capta na mesma o estilo, a atitude e o toque visual do Persona 5, trazendo a simulação de vida e a experiência de explorar os Palácios para o teu bolso.

Why we chose it O P5X conquistou o seu lugar no ranking porque os criadores não o trataram como um produto móvel de baixo esforço, feito apenas para ganhar dinheiro. Estão genuinamente empenhados em manter a apresentação icónica, fazendo com que os menus, as transições e as animações das personagens pareçam indistinguíveis de um título de consola de primeira linha.

Durante o dia, irás gerir a tua vida escolar e as tuas estatísticas sociais e, à noite, mergulharás no Metaverso para conquistar corações. O combate é um sistema por turnos muito bem conseguido, característico da série Persona – é rápido, espetacular e gira em torno da exploração de pontos fracos para preparar «All-Out Attacks».

É surpreendentemente bem acabado para um título para dispositivos móveis e dá a sensação de ser uma experiência de consola premium que podes jogar em qualquer lugar. E se adoraste o original, vais sentir-te em casa com o novo elenco dos Ladrões Fantasmas.

O meu veredicto: se és fã do jogo original ou de simuladores de vida no liceu combinados com combate JRPG profundo, pára o que estás a fazer e descarrega já o Persona 5: O Fantasma X. É o mais próximo que vais chegar de experimentar o Persona 5 sem gastares dinheiro – desde que te mantenhas no modo F2P, claro.

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16. Honkai Impact 3rd [Ideal para combate 3D intenso e um enredo com a qualidade da HoYo]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, Hack and Slash Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em Gacha/Monetização Personagens, Armas, Estigmas, Skins

Entra no campo de batalha futurista de ficção científica do Honkai Impact 3rd e vais perceber imediatamente que este não é um jogo gacha para telemóvel qualquer (mais uma vez, trata-se apenas de um título típico da miHoYo).

Trata-se de uma experiência dedicada de RPG de ação, criada exclusivamente para fãs inveterados de combate em tempo real e de simulação social. O principal atrativo aqui é, sem dúvida, o combate do tipo «hack-and-slash». É frenético, espetacular e incrivelmente gratificante.

Estás a esquivar-te, a aparar golpes e a encadear combos com Valquírias que parecem genuinamente poderosas. A qualidade da produção, especialmente as animações dos Ultimate, é extraordinária.

Why we chose it O Honkai Impact 3rd abandona a muleta da batalha automática e exige verdadeira habilidade do jogador. A velocidade e a precisão mecânica necessárias para as fases mais avançadas são inigualáveis. Está entre os primeiros títulos que provaram que os jogos para dispositivos móveis podem proporcionar uma experiência de ação em tempo real intensa e baseada na habilidade, que muito poucos outros no género gacha sequer tentam replicar.

Para além do brilho, a narrativa que abrange o mundo inteiro é mais sombria e profunda do que a da maioria dos jogos AAA, complementada por curtas-metragens animadas impressionantes e completas. É um pacote completo de ação de alta octanagem e narrativa emocional.

O meu veredicto: A meu ver, o Honkai Impact 3rd abriu caminho para que o Zenless Zone Zero pudesse surgir. Se estás farto de gachas com combate estático e queres algo que realmente te faça mexer os dedos, é este o jogo. É um jogo obrigatório para veteranos de jogos de ação que apreciam um enredo profundo e não se importam com um desafio.

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17. Final Fantasy VII: Ever Crisis [Ideal para fãs de Final Fantasy]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos, narrativa episódica Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2023 Criador(es) Applibot, Square Enix Foco em Gacha/Monetização Armas, Equipamento/Skins de Personagens

O Final Fantasy VII: Ever Crisis pareceu-me a viagem nostálgica definitiva. Conseguiram condensar toda a saga jogar o Final Fantasy VII, incluindo o Crisis Core e o original, num único e belíssimo pacote episódico. Os gráficos são impressionantes e gostei muito de ver as personagens clássicas, com o seu estilo pixelizado, reconstruídas com renderização moderna.

O combate é uma versão modernizada do sistema Active Time Battle (ATB) e oferece aquele equilíbrio perfeito entre ação em tempo real e comandos estratégicos do menu.

Why we chose it O Final Fantasy VII: Ever Crisis entrou na minha lista porque é o único jogo onde é possível reviver todos os momentos importantes da cronologia do FF7 num único jogo contínuo. É uma homenagem bem conseguida ao universo da série e constitui um arquivo imprescindível para os fãs de longa data que desejam a história completa e definitiva sem terem de mudar de consola.

A forma como fazes os teus personagens progredirem neste jogo depende inteiramente das armas que obténs e equipas (todos os personagens podem ser desbloqueados gratuitamente). Obter uma nova arma não é apenas um aumento nas estatísticas; está frequentemente associado a uma nova e poderosa habilidade para o teu herói.

Este vasto mundo de magia e máquinas é um dos cenários mais adorados da história da fantasia, e a sua apresentação detalhada coloca-o facilmente entre os jogos de RPG mais impressionantes que podes descarregar este ano.

O meu veredicto: Se alguma vez adoraste um único momento do universo de Final Fantasy VII, deves a ti próprio descarregar este jogo. É uma escolha absolutamente 10/10, tanto para veteranos de JRPG que apreciam a estratégia clássica ATB como para recém-chegados que procuram o ponto de partida definitivo para muitas das jornadas dos personagens principais de Final Fantasy.

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18. Empresa Limbus [Ideal para temas sombrios e mitologia]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos, jogo de construção de baralhos Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) Project Moon Foco em Gacha/Monetização Identidade (Variante de Personagem/Skin), E.G.O (Habilidade)

Como provavelmente já perceberam pelas minhas publicações anteriores, não sou estranho a títulos de gacha com temáticas ou narrativas mais sombrias.

Uma empresa da Limbus, no entanto, está num patamar à parte. Não se trata de uma aventura anime alegre; é uma imersão brutal e profundamente envolvente na ambiguidade moral e na caça a monstros.

Aqui, irás controlar um grupo de 12 «Pecadores» que estão, literalmente, a tentar recuperar pedaços da sua identidade despedaçada numa paisagem urbana sombria e distópica conhecida como «A Cidade».

Why we chose it Empresa Limbus é um exemplo brilhante de um jogo de qualidade centrado na narrativa que não recorre a mecânicas predatórias. Mostra que um excelente design de gacha pode ser generoso e, ao mesmo tempo, imensamente lucrativo, oferecendo uma alternativa refrescante e única em comparação com a atmosfera e os temas tipicamente leves do género, raramente ao estilo do «Weenie Hut Jr.» e classificados como PG.

O combate utiliza um sistema único de lançamento de moeda, combinado com mecânicas baseadas em equipas. A estratégia é fundamental, mas a sorte pode sempre virar o jogo. É uma experiência envolvente, em que a narrativa sombria é a verdadeira estrela do espetáculo, obrigando-te a questionar constantemente a humanidade das personagens.

Os criadores conseguiram tornar o jogo surpreendentemente acessível, tendo em conta a sua profundidade. O sistema de gacha é incrivelmente justo e permite que os jogadores dedicados adquiram de forma fiável novas versões dos Pecadores sem precisarem de investimentos avultados.

O meu veredicto: Se aprecias jogos de nicho com uma história rica, temas adultos e uma jogabilidade que recompensa a alocação inteligente de recursos em vez da mera sorte, o Empresa Limbus é o jogo ideal para ti. Em suma, é para jogadores que preferem ler longos arquivos de história e mergulhar em conteúdos desafiantes e sérios, e não para aqueles que apenas procuram diversão rápida e casual.

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19. One Piece Treasure Cruise [Ideal para fãs de One Piece e do gacha à moda antiga]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos, batalha por toques Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2015 Criador(es) KLab Games, Bandai Namco Entertainment Foco em Gacha/Monetização Personagem (Membro da tripulação)

O One Piece Treasure Cruise ocupa um lugar muito especial no meu coração, porque foi o primeiro jogo de gacha em que joguei e o jogo que despertou em mim uma admiração que durou anos (e, definitivamente, não um vício devastador) pelo género.

Este é um jogo de anime incrível e de longa duração que adapta brilhantemente o enorme elenco e o enredo épico da série, apresentando batalhas envolventes por turnos, baseadas no tempo de toque, que dependem do ritmo e da precisão.

Why we chose it O OPTC merece estar nesta lista porque tem, sem dúvida, a melhor relação entre conteúdo e longevidade de todos os jogos aqui presentes. Tem-se mantido forte há anos, adicionando consistentemente novos arcos narrativos e personagens, tornando-o uma das melhores formas de experimentar o mundo de One Piece num formato de videojogo.

Conseguir personagens poderosos é fácil aqui (especialmente com todos os brindes que recebes e que normalmente vêm com os gachas mais antigos), mas otimizar a tua tripulação para enfrentar as incursões mais difíceis é onde a verdadeira diversão começa. Terás de traçar estratégias com base na sinergia da equipa e nas habilidades especiais dos membros da tripulação que escolheres.

Mais uma vez, o jogo é incrivelmente generoso . Não é necessário gastar dinheiro real num pacote pago através de compras no aplicativo (IAP) se quiseres desfrutar do conteúdo principal ou colecionar um vasto leque de unidades de alto nível. Na verdade, experimentei-o novamente recentemente e os criadores tornaram tão fácil obter heróis gratuitos, em comparação com quando comecei, que sinto até inveja de quem só agora está a criar a sua conta.

O meu veredicto: Se és fã de One Piece (quem não é, nesta altura?) e adoras estratégias profundas de formação de equipas, dá uma vista de olhos neste jogo. Também acho que este jogo é a forma perfeita de reviver toda a saga de One Piece, se preferires jogar em vez de ver centenas de episódios.

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20. As Lágrimas de Themis [Ideal para quem gosta da mecânica dos simuladores de namoro otome]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Otome, jogo de cartas centrado na história Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2021 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em gacha/monetização Visão (Cartas/Habilidades), Trajes, Conteúdo de história limitado

Mais uma vez trazido pela miHoYo, As Lágrimas de Themis é um excelente romance e mistério jurídico para todos os fãs de jogos otome.

À semelhança de «Love & Deepspace», que quase entrou nesta lista, é facilmente um dos melhores jogos para fãs de otome neste momento , porque os advogados, diretores executivos e detetives bonitos que vais conhecer têm uma verdadeira profundidade e são fundamentais para os casos surpreendentemente complexos que vais resolver.

Why we chose it As Lágrimas de Themis apresenta um sistema de combate único, ao estilo de um debate (à la Ace Attorney, mas mais fácil), que põe à prova a tua coleção de cartas, e segmentos de romance visual impressionantes que aprofundam as tuas relações. Ao contrário da maioria dos otomes unidimensionais, aqui nunca te sentirás preso a uma jogabilidade aborrecida.

A história é surpreendentemente intensa e sombria, pelo que não esquecerás tão cedo as intensas batalhas jurídicas. A gestão de recursos é típica dos jogos gacha, mas os segmentos de romance visual facilitam a progressão. As partes de investigação são genuinamente complicadas e obrigar-te-ão a prestar atenção aos diálogos e às provas.

O meu veredicto: Se valorizas a narrativa e o romance mais do que a ação frenética que é tão comum no género gacha, e não te importas de ler bastante, vais adorar 100% o Lágrimas de Themis. Em suma, este jogo é para jogadores que apreciam um enredo profundo e relações cativantes que evoluem ao longo do tempo.

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O meu veredicto geral

Para os jogadores que só agora estão a entrar na onda dos jogos gacha, seria um eufemismo dizer que terão uma quantidade absurda de opções por onde escolher, tendo em conta o quão lucrativo e saturado é o mercado destes jogos.

Agora, caso precises de um breve resumo das minhas recomendações, eis alguns dos melhores jogos de gacha que tens de experimentar, de acordo com várias preferências:

Para a experiência definitiva de gacha → Genshin Impact. Este jogo estabeleceu o padrão para todo o género, combinando um mundo aberto imenso e deslumbrante com um combate elemental profundo e valores de produção inigualáveis.

Este jogo estabeleceu o padrão para todo o género, combinando um mundo aberto imenso e deslumbrante com um combate elemental profundo e valores de produção inigualáveis. Para principiantes em gacha → Zenless Zone Zero. Os níveis elegantes e fechados, juntamente com o combate acelerado, tornam-no o ponto de entrada perfeito e menos intimidante para um gacha de alta qualidade.

Os níveis elegantes e fechados, juntamente com o combate acelerado, tornam-no o ponto de entrada perfeito e menos intimidante para um gacha de alta qualidade. Para ação intensa num mundo aberto → Ondas Tempestuosas. A Kuro Games criou um sistema de combate exigente, que requer grande habilidade, e uma mecânica de recolha de «Echo» no seu vasto mundo, para que os «refugiados» de Genshin e os novatos em gacha o possam conquistar.

A Kuro Games criou um sistema de combate exigente, que requer grande habilidade, e uma mecânica de recolha de «Echo» no seu vasto mundo, para que os «refugiados» de Genshin e os novatos em gacha o possam conquistar. Para fãs de JRPG por turnos → Epic Seven. As suas belas animações cinematográficas e o sistema de combate estratégico profundo dão a sensação de que um JRPG clássico passou por uma renovação com mecânicas modernas de gacha.

As suas belas animações cinematográficas e o sistema de combate estratégico profundo dão a sensação de que um JRPG clássico passou por uma renovação com mecânicas modernas de gacha. Para os amantes de histórias → Fate/Grand Order. Vais embarcar numa enorme história de romance visual em várias partes, famosa pela sua incrível profundidade e desenvolvimento das personagens, o que faz com que o esforço valha a pena.

Vais embarcar numa enorme história de romance visual em várias partes, famosa pela sua incrível profundidade e desenvolvimento das personagens, o que faz com que o esforço valha a pena. Para entusiastas do género Otome → As Lágrimas de Themis. Este jogo combina romance com mistério jurídico, proporcionando uma jogabilidade investigativa cativante a par de relações profundamente desenvolvidas que vais querer explorar.

Este jogo combina romance com mistério jurídico, proporcionando uma jogabilidade investigativa cativante a par de relações profundamente desenvolvidas que vais querer explorar. Para os verdadeiros viciados em jogos de azar/fãs do género idol → Umamusume: Pretty Derby. O ciclo viciante de treinos fortemente baseados no RNG, herança de habilidades e competições em corridas PvP de alto risco é uma adrenalina, especialmente se estiveres disposto a perseguir a configuração perfeita.

Perguntas frequentes