Los mejores conos de luz Ashveil HSR 2026

Elegir el mejor cono de luz de Ashveil entre los que ya tienes o los que piensas conseguir se reduce a saber qué conos de luz alimentan su ciclo de «Follow-Up ATK», de modo que su tasa de crítico y su ataque sigan aumentando a lo largo del combate.

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Ashveil para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Ashveil sigue la ruta de la Caza. Aunque puede equiparse físicamente con un «Light Cone» de cualquier ruta para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de la ruta de la Caza.

Clasificación de los mejores conos de luz para Ashveil (resumen)

Aquí tienes un resumen rápido de las mejores opciones de conos de luz para Ashveil, clasificadas desde su opción más emblemática hasta la mejor elección para jugadores F2P, antes del análisis completo que viene a continuación.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 El final de una mentira Su cono característico acumula tasa de CRIT junto con una mejora de ATK autosostenida y una vulnerabilidad al daño del enemigo basada en su ciclo de Follow-Up ATK. 2 Bautismo del pensamiento puro Una potente opción de daño crítico que castiga a los objetivos con debuffs y potencia sus ataques de seguimiento activados por su habilidad definitiva. 3 Preocupante, dichoso Añade tasa de CRIT y daño de ATK de seguimiento, al tiempo que permite a todo el equipo acumular daño CRIT adicional a través del efecto «Domar». 4 Navegando por el mar estelar El mejor Cono de Luz F2P para Ashveil, que le proporciona tasa de crítico y una mejora de ataque tras derribar a un enemigo directamente desde la Tienda de Herta.

El final de una mentira: el mejor para este puesto

«El final de una mentira» es el «cono de luz» característico de Ashveil, y realmente merece la pena conseguirlo si ya lo tienes en tu colección. En el nivel 1 de superposición, otorga un aumento del 18 % en la tasa de críticos, una cifra que llega hasta el 30 % en el nivel 5 de superposición.

La verdadera ventaja es el efecto «Devorador de Umbra». Ashveil lo obtiene al inicio de la batalla, o cada vez que conecta 4 ataques de seguimiento, y otorga un aumento del 40 % en el ataque (hasta un 80 % en niveles superiores de Superposición), además de una desventaja del 20 % al daño recibido para cada enemigo durante 3 turnos. Dado que su kit ya permite encadenar frecuentes «Follow-Up ATK», puede mantener este beneficio activo durante casi todo el combate.

Esta combinación de tasa de CRIT, ataque autosostenido y una vulnerabilidad al daño para todo el equipo convierte a «El final de una mentira» en la mejor opción indiscutible para el cono de luz de Ashveil, muy por delante de cualquier otra de esta lista.

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Las mejores alternativas a «El final de una mentira»

«El bautismo del pensamiento puro» es una sólida opción de daño crítico si no tienes el cono de luz característico de Ashveil. En Superposición 1, añade un aumento del 20 % al daño crítico y acumula un 8 % adicional de daño crítico contra un objetivo con debuff, hasta un máximo de 3 veces. Usar su habilidad definitiva sobre el objetivo también otorga el efecto «Disputa», que añade un aumento del 36 % al daño y permite que sus ataques de seguimiento ignoren el 24 % de la defensa del objetivo durante 2 turnos.

Este cono de luz recompensa a los equipos que acumulan efectos negativos antes del turno de Ashveil, ya que cada efecto negativo sobre el objetivo añade más daño crítico a una base ya de por sí elevada.

«Preocupante, dichoso» adopta un enfoque diferente, añadiendo un 18 % de probabilidad de crítico y un aumento del 30 % al daño de los ataques de seguimiento en Superposición 1. Cada ataque de seguimiento que conecta aplica el estado «Domesticado» al objetivo, acumulándose hasta dos veces, y cada acumulación añade una bonificación del 12 % al daño crítico para todo el equipo cuando golpean a ese objetivo.

Esto convierte a «Preocupante, maravilloso» en una opción de «Light Cone» de Ashveil realmente útil para el equipo, ya que la mejora de daño crítico beneficia a todo su equipo cada vez que golpean a un objetivo con acumulaciones de «Tame».

El mejor «Light Cone» F2P para Ashveil

«Navegando por el mar estelar» es el mejor cono de luz gratuito para Ashveil, y se puede adquirir en la tienda de Herta, en el Universo Simulado, utilizando bonos de Herta. En Superposición 1, otorga un 8 % de probabilidad de crítico, más otro 8 % de probabilidad de crítico contra enemigos con un 50 % de PS o menos, por lo que rinde mejor en la segunda mitad de un combate.

Derrotar a un enemigo también le otorga a Ashveil una mejora de ATQ del 20 % durante 2 turnos, lo que se puede encadenar muy bien en contenidos de varias oleadas. No es tan potente como «El final de una mentira», pero es un «Cono de luz» de Ashveil totalmente gratuito que le permite golpear con fuerza desde el primer momento.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Ashveil?

«El final de una mentira» es el mejor «Light Cone» para Ashveil, ya que ningún otro de esta lista iguala su combinación de índice de CRIT, ATK autosostenible y vulnerabilidad al DMG. Si te perdiste el banner o simplemente no tienes los recursos para conseguirlo, «El bautismo del pensamiento puro» y «Preocupante, maravilloso» son dos sustitutos muy potentes, y «Un crucero por el Mar Estelar» te lo ofrece totalmente gratis en la Tienda de Herta.

Independientemente de cómo lo equipes, dar prioridad a la tasa de CRIT mantiene constante el ciclo de ATK de seguimiento de Ashveil antes de que empieces a buscar ATK puro en las reliquias.

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